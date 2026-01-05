Делси Родригес към Тръмп: Народът ни не заслужава война

Венецуелското правителство дава приоритет на изграждането на балансирани и уважителни международни отношения между Съединените щати и Венецуела, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващият длъжността президент Делси Родригес след заседание на Министерския съвет.
„Ние даваме приоритет на изграждането на балансирани и уважителни международни отношения – както между Съединените щати и Венецуела, така и между Венецуела и държавите от региона – основани на принципите на суверенно равенство и ненамеса във вътрешните работи. Тези принципи са в основата на нашата дипломация във взаимодействието ни с всички страни по света“, написа Родригес в своя Telegram канал.
Според нея тези принципи са в основата на взаимодействието на Каракас с всички страни по света.
Временно изпълняващият длъжността президент добави, че Венецуела е ангажирана с мира и се стреми да живее в атмосфера на уважение и международно сътрудничество.
„Убедени сме, че трайният глобален мир започва с гарантиране на мир във всяка отделна страна“, подчерта Родригес.
Политикът отделно се обърна към президента на САЩ Доналд Тръмп с призив за мир.
„Президент Доналд Тръмп: Нашият народ и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война. Това е Венецуела, в която вярвам, тази, на която съм посветил живота си. Мечтата ми е Венецуела да стане велика сила“, написа тя.
