Делси Родригес към Тръмп: Народът ни не заслужава война

5 Януари, 2026 05:24, обновена 5 Януари, 2026 05:10

  • делси родригес-
  • венецуела-
  • сащ

Временният президент на Венецуела призова за "балансирани и уважителни" отношения със САЩ

Делси Родригес към Тръмп: Народът ни не заслужава война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Венецуелското правителство дава приоритет на изграждането на балансирани и уважителни международни отношения между Съединените щати и Венецуела, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващият длъжността президент Делси Родригес след заседание на Министерския съвет.

„Ние даваме приоритет на изграждането на балансирани и уважителни международни отношения – както между Съединените щати и Венецуела, така и между Венецуела и държавите от региона – основани на принципите на суверенно равенство и ненамеса във вътрешните работи. Тези принципи са в основата на нашата дипломация във взаимодействието ни с всички страни по света“, написа Родригес в своя Telegram канал.

Според нея тези принципи са в основата на взаимодействието на Каракас с всички страни по света.

Временно изпълняващият длъжността президент добави, че Венецуела е ангажирана с мира и се стреми да живее в атмосфера на уважение и международно сътрудничество.

„Убедени сме, че трайният глобален мир започва с гарантиране на мир във всяка отделна страна“, подчерта Родригес.

Политикът отделно се обърна към президента на САЩ Доналд Тръмп с призив за мир.

„Президент Доналд Тръмп: Нашият народ и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война. Това е Венецуела, в която вярвам, тази, на която съм посветил живота си. Мечтата ми е Венецуела да стане велика сила“, написа тя.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде

    10 2 Отговор
    тази вече почна да балансира. Бързо се учи, за разлика от Мъдуро :)

    04:30 05.01.2026

  • 2 Бонев

    13 0 Отговор
    Тази ли прибра 50те милиона?

    04:33 05.01.2026

  • 3 Тръмп и цялата му престъпна

    13 3 Отговор
    Шайка са за затвор и бум!

    04:34 05.01.2026

  • 4 Уважение?

    16 3 Отговор
    За какво уважение може да става въпрос.Блокират ти страната избиват дори рибарите.Завличат ти президента че и жена му.И говорят за уважение,Боклуци.

    04:53 05.01.2026

  • 5 мда

    11 0 Отговор
    Тая почна да смменя плочата

    05:05 05.01.2026

  • 6 Петър

    15 0 Отговор
    Добре де, според САЩ, Мадуро е избран за президент на Венецуела на нечестни и нелегитимни избори, защо тогава вицепрезидента на Венецуела се признава от САЩ като законен и легитимен?

    Коментиран от #8

    05:05 05.01.2026

  • 7 Тази

    4 1 Отговор
    прилича досущ като моята домашна прислужница от Филипините. Те филипинките и латиносите са доста подобни, и на визия и на манталитет

    05:06 05.01.2026

  • 8 Само

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Петър":

    за момента. Ако тя се подлъже по празните обещания на руснаците и почне да не слуша Тръмп, много бързо ще й издърпат и на нея ушите

    05:08 05.01.2026

  • 9 Тази няма да живее дълго!

    5 2 Отговор
    Ще я открият балансирано захвърлена на някое венецуелско бунище или варел. Наркокартелите не прощават, а те са по зли от цялата армия на САЩ. Само за два дни се разбра коя е цветарката, изпяла Мадуро на caщинасите.

    05:12 05.01.2026

  • 10 Тая

    5 1 Отговор
    Не си заслужава народа.

    05:18 05.01.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    Една от "портите" се освети. А да видим кой още е в заверата.

    06:08 05.01.2026