След операцията по залавянето на венецуелския президент в столицата Каракас в нощта на 3 януари, САЩ обявиха план за пряко управление на страната, докато не се осъществи безопасно предаване на властта, пише Defence Express.



Беше обявен и план за възстановяване на контрола над петролната индустрия на страната, която разполага с най-големите доказани петролни запаси в света.



САЩ определено са заинтересовани не по-малко от разоръжаването на Венецуела, която разполага с една от най-мощните въоръжени сили в Южна Америка благодарение на доставките на оръжие от Русия.



В съответствие с доктрината Монро, ако САЩ успеят да доведат на власт във Венецуела ново, лоялно към тях правителство, това ще означава, че американски специалисти ще получат достъп до всички оръжия на венецуелските въоръжени сили, включително тези, които наскоро бяха прехвърлени на Русия.



Какви оръжия могат да заинтересуват САЩ?



Според изданието, става дума за някои образци, чийто подробен анализ несъмнено ще бъде много полезен за Пентагона.



Най-интересни за САЩ могат да бъдат системите за противовъздушна отбрана С-300ВМ, които бяха доставени на Венецуела от Руската федерация през 2013 г. в количество от два дивизиона.



Също през октомври 2025 г. Руската федерация прехвърли на страната с няколко Ил-76ТД, неизвестен брой системи за противовъздушна отбрана "Панцир“ и системи за противовъздушна отбрана "Бук-М2“. Последните също са били доставяни на страната от 2009 до 2015 г.



Анализът на Су-30МКВ, който Каракас започна да получава през 2006 г. показва, че в страната и има 21 такива изстребителя на въоръжение, като през последните години тя губи три от тях. Това може да го направи още по-ценни за Съединените щати. В същото време, ракетите "въздух-въздух“ Р-77, които са най-модерните руски ракети за въздушен бой, може да представляват още по-голяма ценност.



300-милиметровата зенитно-ракетна система "Смерч“, която заедно със С-300ВМ беше прехвърлена на Венецуела от Руската федерация през 2009 г. в количество от 12 единици, може да предизвика известен интерес сред американските експерти.на



Американските експерти може да се зантересуват и от 300-милиметровата зенитно-ракетна система "Смерч“, която заедно със С-300ВМ беше прехвърлена от Руската федерация на Венецуела през 2009 г. в количество от 12 единици. И въпреки че това не е руско оръжие, иранският разузнавателно-ударен БПЛА "Мохаджер-6“ също може да представлява интерес за американците, неизвестен брой от които Каракас получи не по-късно от 2020 г., както и китайските амфибийни бойни машини на пехотата VN-16 (Тип 05, ZBD-05).



САЩ ще искат да разоръжат Венецуела



Но освен тези оръжия, които могат да представляват интерес за американците, новото венецуелско правителство ще трябва да реши проблема със замяната на други руски оръжия с американски. Защото Вашингтон определено ще бъде заинтересован от разоръжаването на една от най-мощните въоръжени сили в Южна Америка. Както и от принуждаването на Каракас да премине на американски оръжия.



И следователно, след определено време, може да бъдат пуснати за продажба или просто постепенно да изгният някъде във венецуелската джунгла, не само гореспоменатите изтребители, системи за противовъздушна отбрана и други оръжия. Защото венецуелските въоръжени сили все още разполагат с 92 Т-72Б, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 самоходни оръдия 2С19 "Мста-С" и 13 2С23 "Нона-СВК", 24 РСЗО "Град", както и дузина хеликоптери Ми-17 и Ка-29 и Ка-31, които все още няма да бъдат годни за експлоатация без участието на Руската федерация.

