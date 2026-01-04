Новини
Румънски самолет е участвал в прехвърлянето на пострадали от пожара в Кран Монтана във френска болница

4 Януари, 2026 08:39 517 2

Полетът е извършен в рамките на Европейския механизъм за гражданска защита

Румънски самолет е участвал в прехвърлянето на пострадали от пожара в Кран Монтана във френска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Румънски военнотранспортен самолет „Спартан“, пригоден за извършването на медицински мисии, е излетял за Швейцария, за са превози шестима тежко пострадали пациенти с изгаряния от пожара в курорта Кран Монтана в новогодишната нощ в болница в Париж, съобщи днес Аджерпрес.

Самолетът е заминал снощи от военната транспортна база в Отопени край Букурещ, за да превози пациентите от Лозана в Париж, се казва в съобщение на румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от БТА.

Полетът е извършен в рамките на Европейския механизъм за гражданска защита, който е бил задействан по молба на швейцарските власти. За наблюдението на пациентите по време на полета е осигурен румънски лекарски екип.

Над 40 души загинаха, а поне 115 бяха ранени при пожар в бар в швейцарския курорт в новогадишната нощ.


Румъния
  • 1 А Ганьо

    зяпал .

    08:47 04.01.2026

  • 2 Митре

    Еййй....това е страшна новина

    09:02 04.01.2026

