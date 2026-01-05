Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ние сме на власт в мъртвата Венецуела, трябва да я възстановим от хаоса

Тръмп: Ние сме на власт в мъртвата Венецуела, трябва да я възстановим от хаоса

5 Януари, 2026 04:13, обновена 5 Януари, 2026 06:15 2 065 36

  • тръмп-
  • сащ-
  • венецуела

Американският президент заплаши наследилата Мадуро Делси Родригес с "по-лоша съдба от неговата"

Тръмп: Ние сме на власт в мъртвата Венецуела, трябва да я възстановим от хаоса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че действащата президентка на Венецуела Делси Родригес може да се изправи пред съдба, по-лоша от тази на венецуелския лидер Николас Мадуро, който беше отвлечен по време на операция на САЩ, ако действията ѝ не удовлетворят Вашингтон.

„По-лошо, много по-лошо“, каза Тръмп на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекара коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

„Не е нужно да ви казвам това. Просто ще кажа, че тя ще се изправи пред ситуация, която е вероятно по-лоша от тази на Мадуро“, каза шефът на Белия дом.

По-рано в изявлението си Родригес нарече постигането на балансирани и уважителни отношения със Съединените щати приоритет и предложи Вашингтон да работи по съвместен дневен ред.

„Не ме питайте кой е тук на власт, защото ще ви кажа и отговорът ще бъде много убедителен. Ние сме тук на власт“, ​​каза Тръмп, когато го попитаха кой в ​​момента контролира Венецуела.

По-рано, когато беше попитан за вероятността от избори във Венецуела, президентът на САЩ заяви пред New York Post, че там няма достоен лидер на опозицията и Вашингтон възнамерява да контролира страната, като експлоатира нейния петрол и ресурси за свои собствени интереси, а избори ще има, "когато им дойде времето".

Тръмп нарече Венецуела „мъртва страна“, заявявайки, че Съединените щати трябва да я възстановят.

Президентът заяви, че венецуелската страна е поискала от Вашингтон да отвори отново посолството на САЩ в Каракас.

„Мислим за това. Питаха ни за това“, каза държавният глава, обсъждайки възможността за повторно отваряне на посолството на САЩ във Венецуела.

Администрацията на Вашингтон в момента е по-фокусирана върху възстановяването на петролната инфраструктура на Венецуела, отколкото върху провеждането на избори в страната, заяви президентът на САЩ.

„Мисля, че първото нещо, което се опитваме да направим, е да го поправим, да го подготвим, защото там е хаос. Страната е хаос, тя е ужасно управлявана“, каза американският лидер, отговаряйки на въпрос дали Вашингтон ще настоява за избори във Венецуела. „Производството на петрол е много ниско“, каза Тръмп

„Ще привлечем големите петролни компании, те ще поправят инфраструктурата, ще инвестират“, добави Тръмп, визирайки мерките за увеличаване на производството на петрол в републиката. Той каза, че изборите в страната ще се проведат „в точния момент“.

Администрацията на САЩ иска изборите във Венецуела да се проведат след възстановяването на южноамериканската страна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„В момента искаме да стартираме производството на петрол, да поправим страната, да я възстановим и след това да проведем изборите“, каза той.

„Все още не работим по този въпрос“, каза той, когато го попитаха дали Вашингтон ще окаже натиск върху Каракас да позволи на членовете на опозицията да се върнат във Венецуела.

„Отвличане“ е подходяща дума за операцията по залавянето на Мадуро. Тя беше бърза, брутална и много насилствена“. Мадуро "веднага" се предал на американските войски, а всички американци, ранени при операцията на САЩ във Венецуела, са в "добро състояние", подчерта Тръмп.

Военното присъствие на САЩ във Венецуела зависи от по-нататъшното развитие на събитията, а САЩ обмислят откриването на посолство в Каракас, допълни той. Според него, атаката срещу Венецуела няма да повлияе на отношенията на САЩ с Китай.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската военна операция във Венецуела няма да повлияе на отношенията му с китайския президент Си Дзинпин.

„Не мисля. Имам много добри отношения със Си“

Американският лидер заяви, че Вашингтон може да повлияе на Китай чрез тарифи, но също така призна, че Пекин има лостове за влияние върху Съединените щати. Тръмп потвърди намерението си да посети Китай през април тази година.

По-рано китайското външно министерство поиска от САЩ незабавно да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Китайското външно министерство нарече залавянето на висшия лидер на страната нарушение на международното право и основните норми на международните отношения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петър

    22 15 Отговор
    На терасата на Столичният общински съвет трябва да бъде поставено и знамето на Венецуела до знамето на Украйна, така е редно, и двете държави са жертви на агресия.

    Коментиран от #29

    04:22 05.01.2026

  • 3 Тоя съвсем откачи

    20 16 Отговор
    Ама няма ли кой да му повдигне обвинение за това нападение на суверена държава с жертви и отвличане на държавен глава?

    Коментиран от #10

    04:30 05.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи хи

    10 4 Отговор
    Трябвало да оправят положението там ........та краварите се нас.......R....@......ха , какво положение ще оправят ?????

    04:31 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ехааааа

    20 3 Отговор
    Янките са пиратите на тоя век !

    04:33 05.01.2026

  • 8 МхтоМхто

    20 5 Отговор
    А защо решиха да " помагат" само на Венецуела? Наркотици излизат и от Мексико и от Колумбия. Да отидат и там. Или като няма петрол няма нужда от "помагане".

    04:35 05.01.2026

  • 9 Работил ли?

    14 9 Отговор
    Плашиш публично пред очите на целия свят венецуелците, които проспаха нахлуването на крaвари във Венецуела, но второ такова няма да бъде проспано. Тепърва ви започват проблемите с венецуелците. Те не са наследници на комачите, резали кожа с коса, а са наследници на ацтеките и толтеките, режещи глaви, подхвърляни като топки. Успех фантазьор рижав!

    04:36 05.01.2026

  • 10 А нападението срещу Украйна

    21 15 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя съвсем откачи":

    какво е копейкоСлабоумна?

    Коментиран от #11

    04:39 05.01.2026

  • 11 С една малка подробност,

    13 21 Отговор

    До коментар #10 от "А нападението срещу Украйна":

    Венецуела не е била територия на САЩ, подарена по-късно от същите, каквато е била Украйна, подарена от руснаците. Покажи исторически документ или ръкопис с име Украйна? На тази земя, след българите, все руси (рузи, ружи, аружи - оружи) са живели, потомци на будини, анти и алани.

    Коментиран от #13

    04:46 05.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Май изплискааме легено.

    05:24 05.01.2026

  • 20 евала

    2 5 Отговор
    да живей америка.........

    05:26 05.01.2026

  • 21 мъни, мъни, мънииий-

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Абе Тръмпи":

    евала......за петрола......

    05:28 05.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ура

    2 6 Отговор
    за САШ....

    05:30 05.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Три ете ли три ете

    2 1 Отговор
    И на вас.... Абе нали се сещате

    05:35 05.01.2026

  • 28 Макробиолог

    1 2 Отговор
    Некои работи са по засукани от това как се представят на журналистите. Мадуро нямаше контрол над страната ,та американците го остановиха и то одма?Не говорим за джунглата, къде е например най опасния квартал в света?Там бродят секви парамилиции и кримигрупировки,а съседна Колумбия май има нещо против също.Куба да не говорим. Нема да е кат на филма от оня ден.

    05:38 05.01.2026

  • 29 Понеже няма място на пилона

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Ще трябва некое знаме да махнат от там , въпроса е кое знаме е за махане.

    05:39 05.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Парадокс

    2 2 Отговор
    Копейките реват! Венецуелците тържествуват.

    05:50 05.01.2026

  • 32 Иванич

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Некво инфо за":

    Колко елементарно! Нищо не е такова, каквото изглежда!

    Коментиран от #33

    05:52 05.01.2026

  • 33 Рам азан

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Иванич":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон.
    Дааа...

    05:56 05.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Айде после, там важната работа я свършихте. Пращай сега командоситв да елиминират и нашите два шопара.

    06:10 05.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.