Тръмп: Ние сме на власт в мъртвата Венецуела, трябва да я възстановим от хаоса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че действащата президентка на Венецуела Делси Родригес може да се изправи пред съдба, по-лоша от тази на венецуелския лидер Николас Мадуро, който беше отвлечен по време на операция на САЩ, ако действията ѝ не удовлетворят Вашингтон.

„По-лошо, много по-лошо“, каза Тръмп на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекара коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

„Не е нужно да ви казвам това. Просто ще кажа, че тя ще се изправи пред ситуация, която е вероятно по-лоша от тази на Мадуро“, каза шефът на Белия дом.

По-рано в изявлението си Родригес нарече постигането на балансирани и уважителни отношения със Съединените щати приоритет и предложи Вашингтон да работи по съвместен дневен ред.

„Не ме питайте кой е тук на власт, защото ще ви кажа и отговорът ще бъде много убедителен. Ние сме тук на власт“, ​​каза Тръмп, когато го попитаха кой в ​​момента контролира Венецуела.

По-рано, когато беше попитан за вероятността от избори във Венецуела, президентът на САЩ заяви пред New York Post, че там няма достоен лидер на опозицията и Вашингтон възнамерява да контролира страната, като експлоатира нейния петрол и ресурси за свои собствени интереси, а избори ще има, "когато им дойде времето".

Тръмп нарече Венецуела „мъртва страна“, заявявайки, че Съединените щати трябва да я възстановят.

Президентът заяви, че венецуелската страна е поискала от Вашингтон да отвори отново посолството на САЩ в Каракас.

„Мислим за това. Питаха ни за това“, каза държавният глава, обсъждайки възможността за повторно отваряне на посолството на САЩ във Венецуела.

Администрацията на Вашингтон в момента е по-фокусирана върху възстановяването на петролната инфраструктура на Венецуела, отколкото върху провеждането на избори в страната, заяви президентът на САЩ.

„Мисля, че първото нещо, което се опитваме да направим, е да го поправим, да го подготвим, защото там е хаос. Страната е хаос, тя е ужасно управлявана“, каза американският лидер, отговаряйки на въпрос дали Вашингтон ще настоява за избори във Венецуела. „Производството на петрол е много ниско“, каза Тръмп

„Ще привлечем големите петролни компании, те ще поправят инфраструктурата, ще инвестират“, добави Тръмп, визирайки мерките за увеличаване на производството на петрол в републиката. Той каза, че изборите в страната ще се проведат „в точния момент“.

Администрацията на САЩ иска изборите във Венецуела да се проведат след възстановяването на южноамериканската страна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„В момента искаме да стартираме производството на петрол, да поправим страната, да я възстановим и след това да проведем изборите“, каза той.

„Все още не работим по този въпрос“, каза той, когато го попитаха дали Вашингтон ще окаже натиск върху Каракас да позволи на членовете на опозицията да се върнат във Венецуела.

„Отвличане“ е подходяща дума за операцията по залавянето на Мадуро. Тя беше бърза, брутална и много насилствена“. Мадуро "веднага" се предал на американските войски, а всички американци, ранени при операцията на САЩ във Венецуела, са в "добро състояние", подчерта Тръмп.

Военното присъствие на САЩ във Венецуела зависи от по-нататъшното развитие на събитията, а САЩ обмислят откриването на посолство в Каракас, допълни той. Според него, атаката срещу Венецуела няма да повлияе на отношенията на САЩ с Китай.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската военна операция във Венецуела няма да повлияе на отношенията му с китайския президент Си Дзинпин.

„Не мисля. Имам много добри отношения със Си“

Американският лидер заяви, че Вашингтон може да повлияе на Китай чрез тарифи, но също така призна, че Пекин има лостове за влияние върху Съединените щати. Тръмп потвърди намерението си да посети Китай през април тази година.

По-рано китайското външно министерство поиска от САЩ незабавно да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Китайското външно министерство нарече залавянето на висшия лидер на страната нарушение на международното право и основните норми на международните отношения.