Весела Чернева: Николас Мадуро е нелегитимен президент, фалшифицира изборите не за първи път

3 Януари, 2026 21:01 1 361 99

  • весела чернева-
  • николас мадуро-
  • сащ-
  • венецуела

Кризата между САЩ и Венецуела може да промени баланса на света, заяви тя

Весела Чернева: Николас Мадуро е нелегитимен президент, фалшифицира изборите не за първи път - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международното право е онази рамка на общуване между държавите, в която все пак има някакви правила. Не може някой да напада просто така съседа си, да му се бърка във вътрешните работи. Идеята за суверенитет се регулира от международното право. От тази гледна точка това, което се случи във Венецуела, е проблем за международното право. От друга страна Николас Мадуро е нелегитимен президент, фалшифицира изборите не за първи път. Един президент, който доведе до просешка тояга населението, което може да бъде много богато с огромните залежи на петрол. Това каза зам.-директорът на Европейския съвет на външна политика Весела Чернева в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Мадуро обаче има подкрепата на Русия, която дава заеми, както и подкрепата на Китай, който изкупува венецуелския петрол въпреки санкциите, допълни тя. По нейни думи тази криза може да промени баланса в света.

По нейни думи Латинска Америка изглежда облекчена от отстраняването на Мадуро.

Чернева беше категорична, че засилването на отбраната на Европа е в интерес на самия континент.

По темата за Украйна тя смята, че страната трябва да бъде укрепена политически, така че тя да няма нужда от действия, уплътняващи границите за сигурност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 15 Отговор
    Да направят филм за залавянето на Мадуро, като за Осама ✌🏻

    21:03 03.01.2026

  • 2 Опс

    128 5 Отговор
    Ти ли ма овцо проста брои бюлетините?

    21:03 03.01.2026

  • 3 да Бе

    14 39 Отговор
    Видяхме Путин как защити Мадуро

    Коментиран от #25

    21:04 03.01.2026

  • 4 Тая му е светила.

    115 4 Отговор
    Що не каже нещо за нашите избори?

    Коментиран от #70

    21:04 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    108 5 Отговор
    Глупава жено , това не е важно !!! И не дава никакви права на говедата да отвличат главата на суверенна държава !!! Или викаш , сега САЩ ще назначат честно избран президент ?! Ти добре ли си МА ???!!!

    21:04 03.01.2026

  • 7 пъчъ

    67 4 Отговор
    кажи нещо за бою циганина и изборите тук, за гейлорд кукорчу и флашките, за американското "настройване" на машините.......

    Коментиран от #9

    21:04 03.01.2026

  • 8 Спецназ

    72 5 Отговор
    ТИ ЛИ МА??

    Ти ли брои колко бюлетини има за Мадуро??

    Ти въобще знаеш ли нещо за м.дурите на МАДУРО от 10 хиляди километра ли му ги виде??

    ПФУ! Е.АСИ и колко малоумни подлоги има по света, Баце!

    21:05 03.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Яшар

    62 4 Отговор
    На 15 000,км как така определи избран президент за нелегитимен ...това Ес и жендарията ва накараха да станете неадекватни ...кат някой наркоси сте ..пфу...и ти ще ми коментираш една от най-големите петролни индустрии в света ...първо яйцето на ...после ...

    Коментиран от #52

    21:06 03.01.2026

  • 11 Бойко Борисович Сталин

    31 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    С машини без машини важно е кой ги брои и попълва списъците.

    21:06 03.01.2026

  • 12 Да,бе

    53 2 Отговор
    По тая логика нашето НС е за отвличане и съдене...За предпочитане посмъртно.

    Коментиран от #15

    21:07 03.01.2026

  • 13 Боко

    37 2 Отговор
    къде се е покрил , няма ли да се изока по въпроса ? Я как бързо поздрави Тръмп при избирането му , пожелавайки да работят отново така добре , както преди ! Сега се ослушва...

    Коментиран от #18

    21:07 03.01.2026

  • 14 ?????

    50 4 Отговор
    Ъхъ.
    Пък Весела Чернева продаде България на Северна Македония.
    С помощта на Кикитата, Бацетата, Шишитата.
    Помнете ги.

    21:08 03.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 та за изборите

    20 3 Отговор
    Като махнат мадуровките във Венецуела,

    България ще остане единствената страна гласуваща с машинши

    Нъл тъй

    Коментиран от #87

    21:08 03.01.2026

  • 17 Не,че нещо,ама...

    38 0 Отговор
    Тази жена,от ЦИК на Венецуела ли е?

    21:08 03.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хм...

    3 18 Отговор
    А путин все пестни избори прави и е легитимен, нали.

    21:09 03.01.2026

  • 20 Демократичен ЦЕНТър

    34 0 Отговор
    Нещо да кажеш,за изборите в България през последните 35 години?

    21:09 03.01.2026

  • 21 дали

    30 0 Отговор
    Тя самата дали е разбрала, какво е казала?

    21:11 03.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Мишо Математиката

    18 0 Отговор
    Венецуела са аматьори. Да дойдат да им покажа как се прави.

    21:12 03.01.2026

  • 24 oкокоp по пеньоар

    11 1 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    21:12 03.01.2026

  • 25 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    2 15 Отговор

    До коментар #3 от "да Бе":

    Тия нали бяха изпратили някакви супер-дупер-мег-ултеа-гига оръжия, които щели да изпепелят Вашингтон, Ню Йорк и Мелмак едновременно....

    21:13 03.01.2026

  • 26 Само тая

    24 1 Отговор
    северномакедонската агентка липсваше да си изсипе опорките.

    21:13 03.01.2026

  • 27 Откровен

    15 1 Отговор
    На тази Весела да и вкарам подводницата в черният и триъгълник...а може и два пръста по надолу ,че да и стане наистина...ВЕСЕЛО...

    21:14 03.01.2026

  • 28 Роко

    18 1 Отговор
    Дръвница ,защо след толкова фалшифицирани избори в БГ не са дойдели до сега .Ами защото сме голтаци .

    21:14 03.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    17 1 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод 404? И кога ли ще чуем пак поредното изхождане по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва. Демокрация по краварски.

    21:15 03.01.2026

  • 31 Бля бля🤮

    21 2 Отговор
    Важно е че Зеленски е "легитимен"!? Повръща ми се от тези д0лни п0длоги🤮

    21:15 03.01.2026

  • 32 Минувач

    28 0 Отговор
    Каква е тази недорасла мисловно лелка, която лековерно обяснява, че Мадуро бил докарал страната си до просешка тояга? Не, лелче, САЩ го направиха! САЩ са наложили икономическа блокада над непослушна Венецуела от мноооого време, понеже той е непослушен, те му вкараха страната в режим на санкции. Венецуела едвам продаваше на Китай и някоя друга държава зорлем санкциите и затова бяха в това положение. САЩ не успяха да му спретнат цветна революция, сега го махат след подкупване на армията му и един вид дирижиран от САЩ военен преврат. В един друг и справедлив свят, без САЩ да се мешат в суверенни държави, то Мадуро щеше да си продава свободно петрола, щеше да му го концесионират, но при справедливи условия и народът му щеше да добрува. Но, светът не е такъв. Ако за САЩ сделката е недостатъчно изгодна за тях в грабежа на чуждите ресурси, то става ей този сценарий. И не президентът е виновен, че е бил патриот в случая и не се е огънал.

    Коментиран от #38

    21:15 03.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хаха каква наглост и лицемерие

    20 0 Отговор
    Със същите мадуровски компютри партията на предателката Весела се самоизбира през ала-бала с флашките и кодовете.

    21:17 03.01.2026

  • 36 Абе капацитет

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Гледай си тенджерите и тавите в заведението...
    Все с един черпак ги загребваш...
    От...Сорос...

    21:17 03.01.2026

  • 37 Гнус

    19 0 Отговор
    Какво ли е да си кучка на верига, като тази? Бррррр!

    21:18 03.01.2026

  • 38 Комунистическа

    19 0 Отговор

    До коментар #32 от "Минувач":

    ДС издънка , селка работила в Българското посолство в САЩ ! Какви са в посолствата ? Ей , на !

    21:19 03.01.2026

  • 39 кон фуций

    4 1 Отговор
    Народа може и да е гласувал на машините, но избора го правят безпристрастно безпартийните машини (според въведената им програма).

    21:20 03.01.2026

  • 40 Адвокат Семерджиев

    12 1 Отговор
    Госпожо Атанасова. Призовах Ви,публично да обясните на аудиторията,която пише коментари във Вашият сайт, защо премахвате/изтривате коментари, които спазват Вашите правила за писане на коментари.Бъдете така любезна, да отговорите на моето 3-то запитване.С не уважение,адвокат Семерджиев.

    21:21 03.01.2026

  • 41 Ква си па тима,

    17 0 Отговор
    mърлооооо?
    ЕС занулиха изборите в Рунъния, ти казА ли нещо по въпроса.
    Вааахти и патkите има на тоя свят!

    21:22 03.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ГЕРБ

    5 0 Отговор
    И с техните машини ПП и останалата сво..л@ч искат да се гласува 100%

    21:24 03.01.2026

  • 44 Див селянин

    5 0 Отговор
    Га та издрънча и теб с аннъ лопата

    21:24 03.01.2026

  • 45 Ненормална си веселие това е краварски

    9 0 Отговор
    Тероризъм не за първи път

    21:26 03.01.2026

  • 46 Ненормална си веселке това е краварски

    6 0 Отговор
    Тероризъм не за първи път

    21:27 03.01.2026

  • 47 604

    2 0 Отговор
    Айдяяя нящи извадихъ дългити езици...

    21:27 03.01.2026

  • 48 ЗРИТЕЛ

    11 0 Отговор
    МАЛЕ КОЛКО Е МАЗНА....У НАС ИЗБОРИТЕ КАК СА?

    21:28 03.01.2026

  • 49 ТИШИНАТА В СПАЛНЯТА

    11 0 Отговор
    ВЛИЯ ТЕЖКО НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ИНДИВИДИ КАТО ТАЯ КУКУВИЦА.

    21:29 03.01.2026

  • 50 604

    7 0 Отговор
    Тая в оставкъ...трай си мъ пръдтло...в устити от лизъни и гоувнъ мирише

    21:29 03.01.2026

  • 51 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Неслучайно тази вещица носи фамилията :Чернева.

    Коментиран от #81

    21:29 03.01.2026

  • 52 604

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    Мани тоъ път те си траят или осъждат...наще лижэт

    21:30 03.01.2026

  • 53 Хайде бе

    6 0 Отговор
    Че то и Борисов и Пеевски го купуват вече 20 години и никой нищо не е казал

    21:30 03.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Да смените дилара паляци :)

    5 0 Отговор
    Така е защото ни унищожихте Икономиката , Земеделието , Войската и стойноста на лева си загуби лигитимността по Световните Пазари ! Разбира се че това беше направено за 35г. умишленно от всички партии до момента . Народа беше мачкан , унижаван , раздрелян и убиван в бъквалният смисъл ! Остана само въздуха , но както се оказа в ковидното време , че и сега и той е с пари .Земята ни също е заложена чрез заемите които теглят от Св. Банка без наше съгласие и може да се каже вече че НАРОДА НЯМА НИЩО и е излишен. Чакаме новият Фронт на Изток и паралелно с това Новият Щамп на Ковида . С това Утилизацията на Българите ще преключи по план ! 😎

    21:32 03.01.2026

  • 56 Коментар

    11 0 Отговор
    Тази отвратителна евроатланическа "труженичка" от коя магистрала я забърсахте пак .
    Тя беше в основата на предателстото ни спрямо Северна Македония.
    Аман от този нацистки сайт.

    21:32 03.01.2026

  • 57 Точен

    3 0 Отговор
    Не Весела Чернева, а Черна Чернева...

    21:34 03.01.2026

  • 58 батСали

    4 0 Отговор
    Чернева му е светула на Мадуро като ги фалшифицира.
    Даже може да ме светила и като си разтрива сапа.
    Ама такива рядко само светят...
    обикновено създават и въздушно течение....

    21:34 03.01.2026

  • 59 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Алооу фцъ а нещо за Бг изборите а??????

    21:35 03.01.2026

  • 60 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Тая овца на снимката да я питам: Мадуро бил нелегитимен президент, а Зеленски какъв е, след като е с изтекъл срок на годност.

    21:36 03.01.2026

  • 61 Познаващ

    4 0 Отговор
    Соросоидката,тайно преговаряща с макетата против собствената си страна(не пиша родина),защото тая е безродница по рождение,се изока,за действия и събития,абсолютно непонятни за нея.

    21:36 03.01.2026

  • 62 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Бойко и шиши го правят редовно, тръмпи да идва да си ги прибира към гуантанамо

    21:36 03.01.2026

  • 63 малий,

    3 0 Отговор
    Ами че Мадуро го избираха със същите машини като нашите?!? Значи той фалшифицирал, ама вие няма, честна пионерска?!?

    21:37 03.01.2026

  • 64 Познаващ

    4 0 Отговор
    Тайно преговарящата с макетата против собствената си страна(не пиша родина),защото тая е безродница по рождение,се изока,за действия и събития,абсолютно непонятни за нея.

    21:37 03.01.2026

  • 65 хихи

    2 0 Отговор
    а у нас кога ще има арести за фалшифицирани избори...

    21:37 03.01.2026

  • 66 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    Изборите в България също са фалшифицирани от Де...лян Маг..нитски,.....

    21:38 03.01.2026

  • 67 Познаващ

    3 0 Отговор
    Тайно преговарящата с макетата против собствената си страна(не пиша родина),защото тая е безродница по рождение,се изока,за действия и събития,абсолютно непонятни за нея.

    21:38 03.01.2026

  • 68 Реалист 2

    5 0 Отговор
    Весела Чернева е сътрудничка на престъпните Западни тайни служби.

    21:38 03.01.2026

  • 69 Познаващ

    1 0 Отговор
    Време е господ да слезе,да си прибере версиите.

    21:39 03.01.2026

  • 70 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тая му е светила.":

    Защото е политкоректно, защото пък нагласиха резултатите политкоректно... Колко Фентанил трябва да изпратим за САЩ, да направят деснат в София?

    21:39 03.01.2026

  • 71 Коя си ти МА цифко?

    5 0 Отговор
    Да не си била наблюдател на изборите, мършарница.

    21:39 03.01.2026

  • 72 Зомбайо

    4 0 Отговор
    След всичко това, и слепият прогледна и разбра, че всъщност няма никакво международно право, на което до сега се опираха всички западни така наречени демокрации. Правото е само едно - правото на силния, както всъщност винаги е било, а така наречени международни договори и прочие "право" е за слабите, те трябва да го спазват или лошо. Всички урсули и прочие политическа измет, които до сега на ляво и надясно лаеха за някакво нарушение на международното право изведнъж оглушително млъкнаха.

    21:40 03.01.2026

  • 73 Познаващ

    3 0 Отговор
    Време е господ да слезе,да си прибере версиите.

    21:40 03.01.2026

  • 74 Познаващ

    3 0 Отговор
    Време е господ да слезе,да си прибере версиите.

    21:40 03.01.2026

  • 75 Те 🎃 🐷 са нелегитимни

    4 0 Отговор
    Ама се мъдрят от първия ред в нс ( когато им е кеф да са там) и правят тотални золуми в цялата страна!

    21:40 03.01.2026

  • 76 А50

    5 0 Отговор
    Ами то и в България властимащите са нелегитимни и то доказано. Тръмп да докара кораба и в нащо море

    21:41 03.01.2026

  • 77 Мишо Константинов

    1 0 Отговор
    Изборите в България също са фалшифицирани от Де...лян Маг..нитски,..... и от мен.

    21:44 03.01.2026

  • 78 Я па тая

    4 0 Отговор
    А зеления не е ли нелегитимен президент или за него не трябва да се повдига въпроса ?

    21:45 03.01.2026

  • 79 Никой

    1 0 Отговор
    И ниго дума - че имаме мераклия с 1 прочетена книга и - втори мераклия - с прочетена присъда по "Магнитски".

    Като еднокнижният Тигър - той е и той в списъка.

    Нали сме кавалери - все пак - журналистка.

    Стига с този ГЕРБ - 150 000 души им показахме вратата.

    Не и върви - просто ни се случват такива неща.

    Мирно и кротко - пак ще има поръчки и материал за интервюта.

    21:46 03.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да ама

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сатана Z":

    ... е Весела...

    21:47 03.01.2026

  • 82 Дамата

    0 0 Отговор
    Дамата Весела Чернева е национален предател. И това не го казвам аз, а ДАНС - нейния председател излезе на парламентарната трибуна и каза, че агенцията е установила как Чернева в качеството си на съветник на премиера Кирил Петков е изнасяла държавни тайни и ги е давала на Северна Македония.
    Освен че не беше осъдена, се появява и по медиите необезпокоявана от никой и ръси "мъдри" съвети.
    Завладяната държава не се изчерпва само с Бойко и Пеевски, съществен принос в това понятие имат и от ППДБ.

    21:47 03.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ОТ КЪДЕ ВИ ВАДЯТ ТАКИВА?

    21:49 03.01.2026

  • 85 виктория

    1 0 Отговор
    ми той и боко фалшифицира изборите!!! да идва тръмп!!!

    21:54 03.01.2026

  • 86 въпрос

    1 0 Отговор
    А колко легитимна е Весела Чернева, някой знае ли? И работа на Весела Чернева ли е да определя кой лидер на суверенна държава е легитимен, и кой не?

    21:55 03.01.2026

  • 87 като си говорим за избори

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "та за изборите":

    ППтата намериха ли вече 12 000 желаещи за наблюдатели в СИК
    И особено кой ще смее да влезе в Токайто и НОВ ПЪТ при Зрънкови

    Май ще разчитат на флашки и АЛАБАЛА

    21:56 03.01.2026

  • 88 Унуфриий

    1 0 Отговор
    Оправихме си нашата къща Та започнахме да оправяме Венецуела чак. Ей ,страшна работа сме.

    Коментиран от #91

    21:57 03.01.2026

  • 89 Знаем кой е Мадуро!

    3 0 Отговор
    Но за първи път чуваме за...-Чернева,която иска да го...,,очерни"....!
    Поредната платена подлога ...!

    21:59 03.01.2026

  • 90 Перо

    1 0 Отговор
    Македонисткият агент, който още е на свобода и коментира за страни, които не знае къде се намират! Има ли понятие от международно право?

    22:00 03.01.2026

  • 91 ПРАВ СИ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Унуфриий":

    Направо тая Чернева е с...ТРИ чифта гащи...!

    22:01 03.01.2026

  • 92 Някой

    4 0 Отговор
    хаха! А нима изборите за ЕП са легитимни? Не за първи път те са манипулирани.
    Нима изборите за българския парламент са легитимни? Манипулират се всеки път.
    Вижте изборите за президент в Румъния - манипулирани, докато се избере правилния кандидат. Същото в Молдова. Убеден съм, че това се прави във всяка една страна от ЕС?
    Да вземем да помолим Путин или Си да направят военна операция за арест на незаконно избраните "лидери"?
    Хайде по- сериозно, моме!
    Има общо събрание на ООН. Без негово решение не може да има военна операция. Иначе се води война.
    Освен това, коя си ти, че да казваш кой е легитимен, и кой не?
    Личи си, че си на хранилка. Позор!

    22:01 03.01.2026

  • 93 Таа

    1 0 Отговор
    па отде изпълзя?

    22:01 03.01.2026

  • 94 Баце

    0 0 Отговор
    Тази заради македония, трябваше вече да е в Сливен или по-добре в Скравена.

    22:02 03.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Чернев

    3 0 Отговор
    Той и зеленски е нелигитимен президент!

    22:09 03.01.2026

  • 97 Васко делчев

    0 0 Отговор
    Тази не трябваше ли да е в затвора за държавна измяна!?!!? Какво се изказва по въпроси, които са далеч от мозъка й?!

    22:09 03.01.2026

  • 98 Айгедотор

    1 0 Отговор
    Долна жена.. Мазна и хлъзгава

    22:11 03.01.2026

  • 99 Смешник

    0 0 Отговор
    Тая патка откъде знае че Мадуро е нелегитимен и фалшифицира изборите или повтаря като папагал това което говорят нейните западни началници За разлика от нейния любим просрочен наркоман Зеленски Мадуро и избран чрез избори

    22:16 03.01.2026

