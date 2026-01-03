Весела Чернева: Николас Мадуро е нелегитимен президент, фалшифицира изборите не за първи път

Международното право е онази рамка на общуване между държавите, в която все пак има някакви правила. Не може някой да напада просто така съседа си, да му се бърка във вътрешните работи. Идеята за суверенитет се регулира от международното право. От тази гледна точка това, което се случи във Венецуела, е проблем за международното право. От друга страна Николас Мадуро е нелегитимен президент, фалшифицира изборите не за първи път. Един президент, който доведе до просешка тояга населението, което може да бъде много богато с огромните залежи на петрол. Това каза зам.-директорът на Европейския съвет на външна политика Весела Чернева в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Мадуро обаче има подкрепата на Русия, която дава заеми, както и подкрепата на Китай, който изкупува венецуелския петрол въпреки санкциите, допълни тя. По нейни думи тази криза може да промени баланса в света.
По нейни думи Латинска Америка изглежда облекчена от отстраняването на Мадуро.
Чернева беше категорична, че засилването на отбраната на Европа е в интерес на самия континент.
По темата за Украйна тя смята, че страната трябва да бъде укрепена политически, така че тя да няма нужда от действия, уплътняващи границите за сигурност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
21:03 03.01.2026
2 Опс
21:03 03.01.2026
3 да Бе
Коментиран от #25
21:04 03.01.2026
4 Тая му е светила.
Коментиран от #70
21:04 03.01.2026
6 Пич
21:04 03.01.2026
7 пъчъ
Коментиран от #9
21:04 03.01.2026
8 Спецназ
Ти ли брои колко бюлетини има за Мадуро??
Ти въобще знаеш ли нещо за м.дурите на МАДУРО от 10 хиляди километра ли му ги виде??
ПФУ! Е.АСИ и колко малоумни подлоги има по света, Баце!
21:05 03.01.2026
10 Яшар
Коментиран от #52
21:06 03.01.2026
11 Бойко Борисович Сталин
До коментар #5 от "Последния Софиянец":С машини без машини важно е кой ги брои и попълва списъците.
21:06 03.01.2026
12 Да,бе
Коментиран от #15
21:07 03.01.2026
13 Боко
Коментиран от #18
21:07 03.01.2026
14 ?????
Пък Весела Чернева продаде България на Северна Македония.
С помощта на Кикитата, Бацетата, Шишитата.
Помнете ги.
21:08 03.01.2026
16 та за изборите
България ще остане единствената страна гласуваща с машинши
Нъл тъй
Коментиран от #87
21:08 03.01.2026
17 Не,че нещо,ама...
21:08 03.01.2026
19 Хм...
21:09 03.01.2026
20 Демократичен ЦЕНТър
21:09 03.01.2026
21 дали
21:11 03.01.2026
23 Бай Мишо Математиката
21:12 03.01.2026
24 oкокоp по пеньоар
21:12 03.01.2026
25 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
До коментар #3 от "да Бе":Тия нали бяха изпратили някакви супер-дупер-мег-ултеа-гига оръжия, които щели да изпепелят Вашингтон, Ню Йорк и Мелмак едновременно....
21:13 03.01.2026
26 Само тая
21:13 03.01.2026
27 Откровен
21:14 03.01.2026
28 Роко
21:14 03.01.2026
30 Горски
21:15 03.01.2026
31 Бля бля🤮
21:15 03.01.2026
32 Минувач
Коментиран от #38
21:15 03.01.2026
35 Хаха каква наглост и лицемерие
21:17 03.01.2026
36 Абе капацитет
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Гледай си тенджерите и тавите в заведението...
Все с един черпак ги загребваш...
От...Сорос...
21:17 03.01.2026
37 Гнус
21:18 03.01.2026
38 Комунистическа
До коментар #32 от "Минувач":ДС издънка , селка работила в Българското посолство в САЩ ! Какви са в посолствата ? Ей , на !
21:19 03.01.2026
39 кон фуций
21:20 03.01.2026
40 Адвокат Семерджиев
21:21 03.01.2026
41 Ква си па тима,
ЕС занулиха изборите в Рунъния, ти казА ли нещо по въпроса.
Вааахти и патkите има на тоя свят!
21:22 03.01.2026
43 ГЕРБ
21:24 03.01.2026
44 Див селянин
21:24 03.01.2026
45 Ненормална си веселие това е краварски
21:26 03.01.2026
46 Ненормална си веселке това е краварски
21:27 03.01.2026
47 604
21:27 03.01.2026
48 ЗРИТЕЛ
21:28 03.01.2026
49 ТИШИНАТА В СПАЛНЯТА
21:29 03.01.2026
50 604
21:29 03.01.2026
51 Сатана Z
Коментиран от #81
21:29 03.01.2026
52 604
До коментар #10 от "Яшар":Мани тоъ път те си траят или осъждат...наще лижэт
21:30 03.01.2026
53 Хайде бе
21:30 03.01.2026
55 Да смените дилара паляци :)
21:32 03.01.2026
56 Коментар
Тя беше в основата на предателстото ни спрямо Северна Македония.
Аман от този нацистки сайт.
21:32 03.01.2026
57 Точен
21:34 03.01.2026
58 батСали
Даже може да ме светила и като си разтрива сапа.
Ама такива рядко само светят...
обикновено създават и въздушно течение....
21:34 03.01.2026
59 ФАКТ
21:35 03.01.2026
60 РЕАЛИСТ
21:36 03.01.2026
61 Познаващ
21:36 03.01.2026
62 ООрана държава
21:36 03.01.2026
63 малий,
21:37 03.01.2026
64 Познаващ
21:37 03.01.2026
65 хихи
21:37 03.01.2026
66 Кабакрадев
21:38 03.01.2026
67 Познаващ
21:38 03.01.2026
68 Реалист 2
21:38 03.01.2026
69 Познаващ
21:39 03.01.2026
70 хихи
До коментар #4 от "Тая му е светила.":Защото е политкоректно, защото пък нагласиха резултатите политкоректно... Колко Фентанил трябва да изпратим за САЩ, да направят деснат в София?
21:39 03.01.2026
71 Коя си ти МА цифко?
21:39 03.01.2026
72 Зомбайо
21:40 03.01.2026
73 Познаващ
21:40 03.01.2026
74 Познаващ
21:40 03.01.2026
75 Те 🎃 🐷 са нелегитимни
21:40 03.01.2026
76 А50
21:41 03.01.2026
77 Мишо Константинов
21:44 03.01.2026
78 Я па тая
21:45 03.01.2026
79 Никой
Като еднокнижният Тигър - той е и той в списъка.
Нали сме кавалери - все пак - журналистка.
Стига с този ГЕРБ - 150 000 души им показахме вратата.
Не и върви - просто ни се случват такива неща.
Мирно и кротко - пак ще има поръчки и материал за интервюта.
21:46 03.01.2026
81 Да ама
До коментар #51 от "Сатана Z":... е Весела...
21:47 03.01.2026
82 Дамата
Освен че не беше осъдена, се появява и по медиите необезпокоявана от никой и ръси "мъдри" съвети.
Завладяната държава не се изчерпва само с Бойко и Пеевски, съществен принос в това понятие имат и от ППДБ.
21:47 03.01.2026
84 Боруна Лом
21:49 03.01.2026
85 виктория
21:54 03.01.2026
86 въпрос
21:55 03.01.2026
87 като си говорим за избори
До коментар #16 от "та за изборите":ППтата намериха ли вече 12 000 желаещи за наблюдатели в СИК
И особено кой ще смее да влезе в Токайто и НОВ ПЪТ при Зрънкови
Май ще разчитат на флашки и АЛАБАЛА
21:56 03.01.2026
88 Унуфриий
Коментиран от #91
21:57 03.01.2026
89 Знаем кой е Мадуро!
Поредната платена подлога ...!
21:59 03.01.2026
90 Перо
22:00 03.01.2026
91 ПРАВ СИ...!
До коментар #88 от "Унуфриий":Направо тая Чернева е с...ТРИ чифта гащи...!
22:01 03.01.2026
92 Някой
Нима изборите за българския парламент са легитимни? Манипулират се всеки път.
Вижте изборите за президент в Румъния - манипулирани, докато се избере правилния кандидат. Същото в Молдова. Убеден съм, че това се прави във всяка една страна от ЕС?
Да вземем да помолим Путин или Си да направят военна операция за арест на незаконно избраните "лидери"?
Хайде по- сериозно, моме!
Има общо събрание на ООН. Без негово решение не може да има военна операция. Иначе се води война.
Освен това, коя си ти, че да казваш кой е легитимен, и кой не?
Личи си, че си на хранилка. Позор!
22:01 03.01.2026
93 Таа
22:01 03.01.2026
94 Баце
22:02 03.01.2026
96 Чернев
22:09 03.01.2026
97 Васко делчев
22:09 03.01.2026
98 Айгедотор
22:11 03.01.2026
99 Смешник
22:16 03.01.2026