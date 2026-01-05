Тръмп: Имаме нужда от Гренландия, Дания не може да я пази с кучешки впряг от руските и китайски кораби

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност.

„Имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго. Според него това е стратегически въпрос.

„Има руски и китайски кораби навсякъде из Гренландия“, заяви Тръмп, добавяйки, че Дания е „неспособна да укрепи сигурността на Гренландия“. „Добавиха още един кучешки впряг“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче избегна отговор на въпрос относно претекста, под който САЩ се надяват да получат контрол над Гренландия.

„Ще кажа само, че се нуждаем от Гренландия за националната сигурност, а и Европейският съюз се нуждае от нея, и те знаят това“, каза той.

В неделя датският премиер Мете Фредериксен подчерта, че Гренландия е част от кралството и призова САЩ да спрат заплахите си, посочвайки, че няма смисъл Вашингтон да поема контрол над острова. Тя отговори на забележките на Тръмп в интервю за The Atlantic, че Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия за отбранителни цели.

На 13 март 2025 г. Тръмп изрази увереност, че страната му ще анексира Гренландия. На 4 март той обяви, че ще подкрепи решението на населението на острова да анексира територията към Съединените щати. Преди това Тръмп многократно заявяваше, че Гренландия трябва да се присъедини към Съединените щати. Той заплаши да наложи високи търговски тарифи на Дания, ако не се откаже от острова. Още по време на първия си мандат Тръмп предложи закупуване на Гренландия. Датските и гренландските власти отхвърлиха идеята.

Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.