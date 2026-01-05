Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Имаме нужда от Гренландия, Дания не може да я пази с кучешки впряг от руските и китайски кораби

Тръмп: Имаме нужда от Гренландия, Дания не може да я пази с кучешки впряг от руските и китайски кораби

5 Януари, 2026 05:35, обновена 5 Януари, 2026 05:42 1 064 12

  • тръмп-
  • дания-
  • сащ-
  • гренландия

Ще кажа само, че островът ни трябва за националната сигурност, заяви американският президент

Тръмп: Имаме нужда от Гренландия, Дания не може да я пази с кучешки впряг от руските и китайски кораби - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност.

„Имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго. Според него това е стратегически въпрос.

„Има руски и китайски кораби навсякъде из Гренландия“, заяви Тръмп, добавяйки, че Дания е „неспособна да укрепи сигурността на Гренландия“. „Добавиха още един кучешки впряг“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче избегна отговор на въпрос относно претекста, под който САЩ се надяват да получат контрол над Гренландия.

„Ще кажа само, че се нуждаем от Гренландия за националната сигурност, а и Европейският съюз се нуждае от нея, и те знаят това“, каза той.

В неделя датският премиер Мете Фредериксен подчерта, че Гренландия е част от кралството и призова САЩ да спрат заплахите си, посочвайки, че няма смисъл Вашингтон да поема контрол над острова. Тя отговори на забележките на Тръмп в интервю за The Atlantic, че Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия за отбранителни цели.

На 13 март 2025 г. Тръмп изрази увереност, че страната му ще анексира Гренландия. На 4 март той обяви, че ще подкрепи решението на населението на острова да анексира територията към Съединените щати. Преди това Тръмп многократно заявяваше, че Гренландия трябва да се присъедини към Съединените щати. Той заплаши да наложи високи търговски тарифи на Дания, ако не се откаже от острова. Още по време на първия си мандат Тръмп предложи закупуване на Гренландия. Датските и гренландските власти отхвърлиха идеята.

Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    18 14 Отговор
    Мухахаха егати миротворецО да прати един самолетоносач и там.

    Коментиран от #6, #10

    05:44 05.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И там ще има

    15 9 Отговор
    Едно красиво, прекрасно, американско, демократично десантче

    05:45 05.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Онзи

    13 1 Отговор
    Тръмп е по- нагъл и от нашите команчи. Каквото му хареса си го взима.

    05:49 05.01.2026

  • 6 Срещу

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    кого да го праща тоя самолетоносач? Населението на Гренландия е колкото на Стара Загора

    05:51 05.01.2026

  • 7 Сега

    8 3 Отговор
    е ред на Гренландския "Мадуро" !

    05:53 05.01.2026

  • 8 Макробиолог

    1 2 Отговор
    А нас за чем?

    06:01 05.01.2026

  • 9 Бг дракон от Пирин

    8 1 Отговор
    От събота няма международено право. То умря тотално, ако въобще го имало, преди това де: -от 1945г до сега има бая войни и преврат дивотии . Но за първи път, се отвлича държавен глава със сила! Силните на деня взимат от слабите!

    Путин, Си, и Тръмп са новата ост на новия световен ред! А ЕС подсмърча, като бебе!

    Та живеем във странното време. Въпроса е : -"Кой е следващият в списъка след Гренландия?"

    Както навремето излезе делбата на Европа на салфетка, сага обаче са повече играчите и ще трябва цял пакет.

    06:02 05.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дупничанин

    3 2 Отговор
    Нема ли да почва Третата световна?

    06:11 05.01.2026

  • 12 Ся чакам изказване

    2 0 Отговор
    на Путин, че Аляска барабар с Беринговият проток им трябва за националната сигурност

    06:19 05.01.2026