5 януари 2007 г. Тайван пусна скоростна железница

5 Януари, 2026

5 януари 2007 г. Тайван пусна скоростна железница

Влакът THSR 700T се движи между столицата Тайпе и южния град Каосюнг, намалявайки времето за пътуване от 4.5 часа до 90 минути

5 януари 2007 г. Тайван пусна скоростна железница - 1
Венцислав Михайлов

На 5 януари 2007 г. в Тайван е пуснат в движение високоскоростен влак.

Композицията се състои от 12 вагона. Тя може да развие скорост до 300 километра в час. Изпълнението на този мащабен инфраструктурен проект, идеята за който е от преди две десетилетия, започна през 2000 година.

Високоскоростният железопътен проект на Тайван е на стойност 18 млрд. долара.

Влакът THSR 700T се движи между столицата Тайпе и южния град Каосюнг, намалявайки времето за пътуване от 4.5 часа до 90 минути. До декември 2016 г. влакът е използван от 400 млн. пътници.


  • 1 само да питам

    5 1 Отговор
    тайван хубаво, не че ни е важно на нас
    но да питам ние кога ще закриваме нашето БДЖ, че и без това ни е в тежест

    и ще връщаме конския и волския пряг като най-еко транспорт?

    07:29 05.01.2021

  • 2 5 януари 2021година бегето има нова

    4 0 Отговор
    Мотриса първата след 40 години 😂😂😂😂още преодоляването на 120км е невъзможна задача😂😂😂

    07:38 05.01.2021

  • 3 БАЙ Х@Й

    6 0 Отговор
    😉 В Тайван като разбрали , че в България влакът от столицата до източния град Варна пътува цял ден и си казали " Ами тя България сигурно е голяма колкото Китай!"😉

    08:18 05.01.2021

  • 4 Чочко

    4 1 Отговор
    Лятото повече от 80 не вдига,че меки релсите!

    08:20 05.01.2021

  • 5 Аз40

    2 0 Отговор
    А в България живеем още в средновековието, управлява ни организираната престъпност и кОлтурата е поп-фолк. Това в Тайван е като научна фантастика за тукашните.

    08:47 05.01.2021

  • 6 Георги

    3 1 Отговор
    Дали в Тайван има новина, че тука са боядисали локомотивите и народа ликува и празнува, а 350 км се изминават за 6 часа!?

    Коментиран от #8

    09:38 05.01.2021

  • 7 незнайко

    0 0 Отговор
    На нас не ни трябват такива влакове ! На нас ни трябват хубави и надеждни със скорост до 150 км час . Нашите разстояния са малки !!!

    17:45 05.01.2021

  • 8 незнайко

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Прочетах Ви коментара и съм учуден . Колко пъти сте тръгвали от Варна и влака не е спирал до София никъде ??? Мислете преди да пишете !!! Нашите централни междугария са на малки разстояния, максимум 80-100 километра !!!

    17:50 05.01.2021