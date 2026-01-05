5 януари 2007 г. Тайван пусна скоростна железница

На 5 януари 2007 г. в Тайван е пуснат в движение високоскоростен влак.

Композицията се състои от 12 вагона. Тя може да развие скорост до 300 километра в час. Изпълнението на този мащабен инфраструктурен проект, идеята за който е от преди две десетилетия, започна през 2000 година.

Високоскоростният железопътен проект на Тайван е на стойност 18 млрд. долара.

Влакът THSR 700T се движи между столицата Тайпе и южния град Каосюнг, намалявайки времето за пътуване от 4.5 часа до 90 минути. До декември 2016 г. влакът е използван от 400 млн. пътници.