5 януари 2007 г. Тайван пусна скоростна железница

На 5 януари 2007 г. в Тайван е пуснат в движение високоскоростен влак.
Композицията се състои от 12 вагона. Тя може да развие скорост до 300 километра в час. Изпълнението на този мащабен инфраструктурен проект, идеята за който е от преди две десетилетия, започна през 2000 година.
Високоскоростният железопътен проект на Тайван е на стойност 18 млрд. долара.
Влакът THSR 700T се движи между столицата Тайпе и южния град Каосюнг, намалявайки времето за пътуване от 4.5 часа до 90 минути. До декември 2016 г. влакът е използван от 400 млн. пътници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само да питам
но да питам ние кога ще закриваме нашето БДЖ, че и без това ни е в тежест
и ще връщаме конския и волския пряг като най-еко транспорт?
07:29 05.01.2021
2 5 януари 2021година бегето има нова
07:38 05.01.2021
3 БАЙ Х@Й
08:18 05.01.2021
4 Чочко
08:20 05.01.2021
5 Аз40
08:47 05.01.2021
6 Георги
Коментиран от #8
09:38 05.01.2021
7 незнайко
17:45 05.01.2021
8 незнайко
До коментар #6 от "Георги":Прочетах Ви коментара и съм учуден . Колко пъти сте тръгвали от Варна и влака не е спирал до София никъде ??? Мислете преди да пишете !!! Нашите централни междугария са на малки разстояния, максимум 80-100 километра !!!
17:50 05.01.2021