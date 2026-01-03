Тръмп: Ще управляваме Венецуела докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали военната операция във Венецуела, по време на пресконференция в имението си в Мар-а-Лаго.
„Късно снощи и рано днес по мое указание въоръжените сили на САЩ проведоха изключителна военна операция в столицата на Венецуела“, каза Тръмп във встъпителните си думи, които започнаха около 11:40 ч. местно време (18.40 ч. българско време). „Използвана беше огромна военна мощ, въздушна, сухопътна и морска, за да се започне зрелищно нападение, каквото хората не са виждали от Втората световна война насам.“
Президентът каза още: „това беше сила срещу силно укрепена военна крепост в сърцето на Каракас, за да се изправи пред правосъдието диктаторът-престъпник Николас Мадуро“. „Това беше една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и увереност в американската история“, каза американският президент.
„Ако бяхте видели това, което аз видях снощи, щяхте да бъдете много впечатлени. Не съм сигурен, че някога ще го видите, но беше невероятно да видим, че нито един американски военнослужещ не е загинал и нито една американска техника не е загубена“, каза той.
„Имахме много хеликоптери, много самолети, много, много хора, участващи в тази битка“, добави президентът.
„Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера, или, честно казано, само за кратък период от време всички венецуелски военни възможности бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашите военни, работещи с нас, правоохранителните органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ. Беше тъмно, светлините на Каракас бяха до голяма степен изключени поради определен опит, който имаме“, допълни американският президент.
Американският президент заяви, че САЩ са готови да предприемат втора атака срещу Венецуела, ако е необходимо - въпреки че той предположи, че това вече не е необходимо, след като военните успяха да заловят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му при нощна акция.
„Бяхме готови да направим втора вълна, ако се наложи - всъщност предположихме, че втора вълна ще е необходима, но сега вероятно не е“, каза Тръмп.
Президентът повтори коментарите си, че операцията, проведена в ранните часове на събота сутринта, при която елитни американски сили измъкнаха Мадуро и съпругата му от спалнята им, е била „точкова“ операция.
И добави, че последващите военни операции във Венецуела са във фаза на планиране, но че администрацията „вероятно няма да се наложи да се извършват“.
„Ще управляваме страната, докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход“, каза той по време на пресконференция от своя клуб Mar-a-Lago във Флорида. „Не искаме да се намесваме в това някой друг да се настани и имаме същата ситуация, която имахме през последните дълъг период от години. Така че ние ще управляваме страната.“
Тръмп не предложи времева рамка за това колко време очаква да отнеме подобен преход на властта.
Американският президент каза, че отстраняването на Мадуро е повратна точка за страната.
„Диктаторът и терорист Мадуро най-накрая си отиде във Венецуела. Хората са свободни. Те са отново свободни. Мина много време за тях, но те са свободни“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така Така
Коментиран от #4, #26, #55, #171, #186
18:41 03.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик- Ток
Коментиран от #56
18:41 03.01.2026
4 Ъъъъъъъ
До коментар #1 от "Така Така":Напълно съм съгласен.
18:42 03.01.2026
5 👇👇👇👇👇
Коментиран от #27
18:42 03.01.2026
6 Оправи заглавието
Коментиран от #197, #228
18:42 03.01.2026
7 ДрайвингПлежър
Сега остана да назовате и "ареста" с истинското му име ОТВЛИЧАНЕ
18:42 03.01.2026
8 Умник
Коментиран от #202
18:42 03.01.2026
9 Гост
Май много си повярваха, че са гласът на човешката раса.
Коментиран от #225
18:43 03.01.2026
10 Симо
Коментиран от #17
18:43 03.01.2026
11 Евро-Атлантик
18:44 03.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Учуден
Коментиран от #23, #31, #235
18:44 03.01.2026
14 Тик- Ток
18:45 03.01.2026
15 Спецназ
Явно руснаците вече им затвориха въздушното пространство или нещо съм пропуснал?
Трампи знае ли самолетоносача с армадата дето го пази от руснаците, какви разходи ще направи за
Круиза до Ню Йорк и обратно?
Да не се окаже че са похарчили двойно повече отколко реално наркотици са влезли? :))
18:45 03.01.2026
16 да попитам
Коментиран от #30
18:45 03.01.2026
17 7829
До коментар #10 от "Симо":🐷 има частен самолет за Дубай,по добре да го ползва
Коментиран от #177
18:45 03.01.2026
18 тръмпо да праща и тук кораба
18:46 03.01.2026
19 Омазана ватенка
Коментиран от #39
18:46 03.01.2026
20 мдам
18:46 03.01.2026
21 Браво на делта форс
18:46 03.01.2026
22 Ти си
18:47 03.01.2026
23 Цомчо Плюнката
До коментар #13 от "Учуден":Руснаците са неможчи.
Коментиран от #41
18:47 03.01.2026
24 Учуден
Коментиран от #58, #192
18:48 03.01.2026
25 ТОДОР СТОЯНОВ
КОГА ЩЕ Е КОНЦЕРТА НА ЛЕЙДИ ГАГА В КАРАКС?1
18:48 03.01.2026
26 Тръмп
До коментар #1 от "Така Така":Сигурен ли си?
18:49 03.01.2026
27 Така Така
До коментар #5 от "👇👇👇👇👇":Пуснал ти е бримка в мозъка егати и елементарните частици в човешки облик
Коментиран от #35
18:49 03.01.2026
28 Алоооо Рублоидоти
Че Войските на Мадуро били сила
И че Венецуела
Не било Ирак .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Няма по Издухани Вещества от Капейките.
Коментиран от #36, #51
18:51 03.01.2026
29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:51 03.01.2026
30 Да отговоря
До коментар #16 от "да попитам":"видяхте ли какво е Специална Военна Операция"
Зависи от целите - целта на тази е петрола а целта на Путин е НАТО и ЕС - защо ли вече никое от нашите козячета не говори колко "единно" е станало НАТО. Защо ли никое от тях не казва как "просперира" ЕС.
Коментиран от #44
18:52 03.01.2026
31 Определено
До коментар #13 от "Учуден":Защото Вовата не е могъл да купи обкръжението, камо ли военна база охраняваща президент, де да можеше нямаше да се двоуми, за касапницата не се колебае та за десант ли?.
18:52 03.01.2026
32 Бензъл
18:53 03.01.2026
33 Баба Гошка
18:53 03.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Копейкин Костя
До коментар #27 от "Така Така":Само така, копейка.
Някакъв плюе по Хаяско I-ви.
На клавиатурата в защита на управляващия 20 години Матушката-Юруш!!! 😀
18:53 03.01.2026
36 Булава
До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":Олигофренче бегай си оправи стаята че мама че ти се кара
Коментиран от #79
18:54 03.01.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #78
18:54 03.01.2026
38 шопо
Коментиран от #46, #71
18:54 03.01.2026
39 Дърт Вейдър
До коментар #19 от "Омазана ватенка":Синко кой и как определя кой е диктатор и кой не ?
Или този който слушка и си дава доброволно ресурсите е ИК а който не е съгласен го заклеймяват и му спретват цветни революции или майдани?
Защо ли неопитат да свалят лудия Ким , бали е диктатор че и дори комунист от най-лошите?
Коментиран от #49
18:55 03.01.2026
40 Комон Сенс
Демонстрация на сила.
От там нататък ще е повече от любопитно какво ще се случи в САЩ. Мадуро ще си намери защитници, а ако има процес той ще е публичен.
Почнете от първия недвусмилен факт, после може да забележите и други, за да подредите пъзела.
18:55 03.01.2026
41 По-големи неможачи от
До коментар #23 от "Цомчо Плюнката":форумните укротролове няма.
18:55 03.01.2026
42 Фикри
18:55 03.01.2026
43 Пешо от панелката
18:55 03.01.2026
44 А ти копей
До коментар #30 от "Да отговоря":Превалутира ли?
18:55 03.01.2026
45 Жител на Евротериторията “България”
18:55 03.01.2026
46 фоко
До коментар #38 от "шопо":украинеца ще им внесе
18:55 03.01.2026
47 Още по-учуден
Коментиран от #61
18:56 03.01.2026
48 Юрук Груев
18:56 03.01.2026
49 най старата правна традиция
До коментар #39 от "Дърт Вейдър":е правото на силата.
Победителите казват кой е диктатор и кой не.
Забравихме ли го това?
Коментиран от #115, #250
18:56 03.01.2026
50 Ний ша Ва упрайм
18:56 03.01.2026
51 Запознат
До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":"И че Венецуела Не било Ирак"
Ами не е - много рано взехте да се радвате - петрола все още не е на господарите ви? Даже и техен човек не са сложили на мястото му.
18:56 03.01.2026
52 Тази Операция
Бърза Операция
По премахването на МОЧАТА.
Даже и Капейките не разбраха
Как в проведена .
Спяха Капейките както спеше Мадуро .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #119
18:56 03.01.2026
53 Йеронимус БОШ
Да го съди по хАМЕРИКАНСКИТЕ закони. Очакваме го с трепет !
18:57 03.01.2026
54 Плд, ул Св Климент
Коментиран от #68
18:57 03.01.2026
55 Ще ти кажа само
До коментар #1 от "Така Така":Че не си прав. 90% от световното производство на микрочипове последно поколение се прави в Тайван, а същите се слагат в американските Ф-ки и се ползват от редица индустрии. Тръмп дори го намекна, че ако Тайван попадне под китайски контрол островът ще гори. Не следиш събитията.
Коментиран от #88
18:57 03.01.2026
56 Никога не забравяйте кой е истинската
До коментар #3 от "Тик- Ток":заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.
Коментиран от #99
18:57 03.01.2026
57 факт
18:57 03.01.2026
58 Ти не знам колко си Учуден
До коментар #24 от "Учуден":Ама в бункера голям зор има.
18:58 03.01.2026
59 истината казва
18:58 03.01.2026
60 Ти си
Пълна шизофрения .....
Коментиран от #72
18:58 03.01.2026
61 Учуден
До коментар #47 от "Още по-учуден":"Ами, кой му пречи на Путлер?"
Ами цялото ви НАТО и ЕС - то не бяха санкции, то не бяха пари, то не бяха оръжия.
Коментиран от #285
18:58 03.01.2026
62 артист
18:59 03.01.2026
63 Тръмп
За това което трябваше той да свърши навремето в Украйна
А не да си играе на демокрация : Минск 1-2, Инче-бонче итн
И нямаше да загинат по милион украинци и руснаци
18:59 03.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Срещу
Смяяяяях!
18:59 03.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Бла-Бла
19:00 03.01.2026
68 Класически ПУЧИН
До коментар #54 от "Плд, ул Св Климент":Украйна Иска нашите Земи .
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
19:01 03.01.2026
69 дебеЛ Лебед
А Шиши как - той се разделил с Цветелина Янева. А Бойко също , но с мис Бикини- Борислава йовчева !!!!
Тогава , как ?
Коментиран от #80
19:01 03.01.2026
70 Ха ха
19:02 03.01.2026
71 минувач
До коментар #38 от "шопо":То в Русия всеки трети няма средства да се храни нормално.
Коментиран от #107
19:02 03.01.2026
72 Зевзек
До коментар #60 от "Ти си":"Венецуела ограбвала американските ресурси които се намират на територията им"
Е не ти ли е ясно че всичкия петрол на света си е американски и разни "диктатори" са го завзели - даже и руския петрол и останалите ресурси пак са американски ама един "диктатор" Путин им пречи да си ги вземат. Така се става най-богатата държава в света - ограбваш всичко от където можеш.
19:02 03.01.2026
73 Това е
А Тръмп директно му казва че бие по съмара на Венецуела, за да се сеща магарето в Москва ...
Коментиран от #84, #85
19:02 03.01.2026
74 БеГемот
19:03 03.01.2026
75 Руска Рускова, руска русофилка
Също като с кацането на Луната, сега американците пак ни лъжат с анимирания Мадуро. Няма как нито да кацнеш на Луната, нито да направиш СВО за 25 минути.
Тия неща се провеждат с Години !!! 🎅🎅🎅
19:03 03.01.2026
76 Луд Скайуокър
А сега слушам Хегджет договори като екзалтиван комсомолски секрета на партиен пленум
Пълна лудница - светът се променя и то към по-лошо
ЧНГ
Коментиран от #87
19:04 03.01.2026
77 нннн
- За какво, другарю Сталин?
- Ще намерим за какво. Абе, за врата."
Та, и Тръмп винаги ще намери за какво...
19:05 03.01.2026
78 Питащ
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А българите кога ще се отърват от теб
19:05 03.01.2026
79 Мумбахаааа
До коментар #36 от "Булава":Какво стана! Нали Росгвардия го пазеше. Смешник мамин... това не го знаеше, нали?
19:05 03.01.2026
80 Факт
До коментар #69 от "дебеЛ Лебед":Всеки трябва първо да мисли за себе си!
19:06 03.01.2026
81 Владимир Путин, президент
Дони, Дони, Дони.....пак лъжеш !!!
24 февруари 2022г аз и Русия проведохме най-блясковото, три пъти премислено, зрелищно нападение.
Но нещо се обърка........меня обманули.....🎅🎅🎅
19:08 03.01.2026
82 Е хубава работа
19:08 03.01.2026
83 Мадуро
Ти си следващия .
19:08 03.01.2026
84 Антитрол
До коментар #73 от "Това е":"арестуването на комунистическият му приятел и диктатор Мадуро"
На времето имаше едни политкомисари които повтаряха заучени фрази и лозунги - Сега никаква разлика.
Само където Мадуро не е комунист и не е диктатор - избран е на избори със същите машини с които "избираме" нашите евроатлантици.
19:09 03.01.2026
85 аz CВО Победа 80
До коментар #73 от "Това е":На 12 декември Путин се обади по телефона на Мадуро и му обеща пълна и безусловна подкрепа.
Видяхме🤣🤣🤣
Коментиран от #94
19:09 03.01.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Дарт Вейдър
До коментар #76 от "Луд Скайуокър":Що бре
Нали се радвахте че
Путин му казал че го нападнали
С Дронове
И Тръмп каза че вярва на Путин .
И много се ядосал на Зеленски
Тогава защо се радвахте
Изобщо не викахте
Че Тръмп е Луд
Хахахахаха
Коментиран от #135
19:12 03.01.2026
88 Жокер
До коментар #55 от "Ще ти кажа само":Ще гори да.
Но не пречи да си отиде в родината.
19:13 03.01.2026
89 Е ТВА Е...СВО, а не като
А ху ЙЛО педофила загроби 2 Милиона монголяци и след 12 год още превзема Селото ПОКРОВСК!
АааааааХахахаха
Коментиран от #96
19:13 03.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 не може да бъде
19:14 03.01.2026
93 А сега де
Как да стане когато Пучин още
Се търкаля в Украйна .
Коментиран от #104
19:15 03.01.2026
94 Владимир Путин, президент
До коментар #85 от "аz CВО Победа 80":Не спешить !!!
В момента пиша нота до ООН, в която Рассия изразява твърдата си, безкомпромисна, принципно ясна пазиция !
Господи, кого лъжа......😭😭😭
19:15 03.01.2026
95 Кражба на петрола и богатствата им
19:15 03.01.2026
96 Учуден
До коментар #89 от "Е ТВА Е...СВО, а не като":Е така де ама това СВО не разпадна БРИКС обаче това на Путин разпадна НАТО и унищожи ЕС.
Коментиран от #113
19:16 03.01.2026
97 от пресконференцята
Успешна акция без нито една жертва.
Сами си правете изводите.
Коментиран от #103, #106
19:16 03.01.2026
98 Ами
1 - На международната общност.
2 - На Конгреса на САЩ.
3 - На правосъдната система на САЩ.
4 - На народа на Венецуела.
19:16 03.01.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Кражба на петрола и богатствата им
19:16 03.01.2026
101 Геренски
Мадуро беше облечен с анцуг Найк ,който му е даден на кораба ,пиеше вода. Не беше окован .
19:17 03.01.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Съдията
До коментар #97 от "от пресконференцята":Еничари предатели като в БГ.
Това е истината.
19:18 03.01.2026
104 Запознат
До коментар #93 от "А сега де":"Путин е уверил Мадуро, че Русия стои плътно зад Каракас"
Е зад Каракас не зад Мадуро - американците все още нищо не са направили даже и на Мадуро - може той да е най-печелившия даже. Няма да посмеят да го очистят краварите а ще има съдене колкото и на ужким да е ще се гледа от целия свят.
Коментиран от #134
19:19 03.01.2026
105 Абе зае....БИ...
АааааааХахахаха
А уж монголья педофил го пазеше
АааааааХахахаха
19:19 03.01.2026
106 А не не
До коментар #97 от "от пресконференцята":Венецуела не е Ирак .
Има и Руско ПВО
С300 пазят Границите на Венецуела.
Това е Фейк
Мадуро не е арестуван.
19:19 03.01.2026
107 Кардосо
До коментар #71 от "минувач":Да ама благородния Путин им разрешава да ровят по кофите за стоки с изтекъл срок.
19:21 03.01.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 всъщност
Коментиран от #116
19:21 03.01.2026
110 Кривоверен алкаш
19:22 03.01.2026
111 Ристе кьоравото
И ша го три-чат на мегдано
Хехехехехехе
Коментиран от #117, #118
19:22 03.01.2026
112 Жокер
Трябва да живеем демократично на гърба на света.
Охолно завинаги.
Коментиран от #133
19:23 03.01.2026
113 Zaхарова
До коментар #96 от "Учуден":Брау бе гуведо!50 рубли отгоре на надника.Ти си ги обменяй.
19:23 03.01.2026
114 Джей Ди Ванс
Защо не си с Костюм
В Белия Дом ?
Какво е това неуважение към
Нашия Президент.
Кога ще чуем от Теб Мадуро
Едно Благодаря
Че те отървахме
От Любовта на Венецуелския народ
Тебе Нелигитмния ?
19:23 03.01.2026
115 Дърт Вейдър
До коментар #49 от "най старата правна традиция":Синко , нали уж живеем в демократичен свят в който е дадена възможност на хората сами да избират как да живеят .
19:24 03.01.2026
116 ти там ли беше
До коментар #109 от "всъщност":По хеликоптерите е стреляно. Единия е уцелен и едвам оцелял.
Големи сте фантазьори. Веднага си моделирате картинкит както ви е по-лесно да ги приемте. А фактология, критично мислене... зарежи!
Коментиран от #122, #131
19:24 03.01.2026
117 Кочо
До коментар #111 от "Ристе кьоравото":Аятолаха ще виси на крана.
19:24 03.01.2026
118 Помнещ
До коментар #111 от "Ристе кьоравото":Ами нали "демократичния запад" сложиха аятоласите на власт като свалиха шейхин шаха на Иран или от посолството не са те информирали.
Коментиран от #121
19:24 03.01.2026
119 Ха ХаХа
До коментар #52 от "Тази Операция":Не квичи под Мочата, където си жив закопан
19:25 03.01.2026
120 Неразбрал
Коментиран от #123, #144
19:26 03.01.2026
121 Ха ХаХа
До коментар #118 от "Помнещ":Докараха аятолах Хомейни от Париж
Коментиран от #141
19:26 03.01.2026
122 Зрител
До коментар #116 от "ти там ли беше":"По хеликоптерите е стреляно"
Ха ха ха хеликоптер можеш да свалиш даже и с ръчно ПВО или гранатомет - чак пък толкова да са нямали или цялата армия да са спали - аз на кадрите не видях стрелба от земята.
Коментиран от #142
19:27 03.01.2026
123 НАРКОБОСОВЕ
До коментар #120 от "Неразбрал":Не се толерират...особено ако тровят американци....
Коментиран от #194
19:27 03.01.2026
124 Браво
Типични уса хвалипръцковци
19:28 03.01.2026
125 Желязната маска
19:28 03.01.2026
126 Браво
19:28 03.01.2026
127 Хи хи хи
19:28 03.01.2026
128 Българин
19:28 03.01.2026
129 😂😂😂😂😂
😄😄😄😁😄
Във всеки трети пост това пишат🤣🤣🤣
19:28 03.01.2026
130 хихи
Коментиран от #138
19:28 03.01.2026
131 тъй, тъй
До коментар #116 от "ти там ли беше":едвам, едвам, ама оцелял. При това само един. Ама нещо критично мислене, тц, няма хич? Ех, то бива да сте умни и красиви, ама чак толкова бива ли?
19:28 03.01.2026
132 555
19:29 03.01.2026
133 Учим са
До коментар #112 от "Жокер":От...Путин...
19:29 03.01.2026
134 Верно ли бре
До коментар #104 от "Запознат":Рублоидот
Путин отново демонстрира, че няма да остави дългогодишния си съюзник
Николас Мадуро
Зад кого и за кого е
Пучя Въшката .
Я ни поясни че не сме толкова умни
Като Капейките .
Хахахахаха
Като е Зад Каракас
Пучя Въшката ще подкрепи ли сега
Мария Мачадо ?
Коментиран от #154
19:30 03.01.2026
135 Дърт Вейдър
До коментар #87 от "Дарт Вейдър":Синко , невярвам да си до толкова простотии и глупав че да неможеш да си измислиш собствен ник за да не ти се налага да ползваш моя .
Благодаря за вниманието.
19:30 03.01.2026
136 СВО по АМЕРИКАНСКИ
19:31 03.01.2026
137 хаха
ХАХАХА!
19:31 03.01.2026
138 Зеленски
До коментар #130 от "хихи":Беше в Мар а Лаго
Онзи ден .
Нали си умник
Сам се сети Кога
Бре Чебурашке .
19:32 03.01.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Василева
Коментиран от #160, #172
19:32 03.01.2026
141 Помнещ
До коментар #121 от "Ха ХаХа":"Докараха аятолах Хомейни от Париж"
Е така де ама нашите козячета получават амнезия защото иначе не върви пропагандата. Иначе при шейхин шаха жените се разкарваха по къси полички в Техеран. Краварите забъркват всички гадости по света ама после техните хора са им виновни. Те козячетата забравиха и кой създаде талибаните и кой обучи Осами бин Ладен да създаде Ал Кайда.
Коментиран от #168
19:32 03.01.2026
142 ето ви
До коментар #122 от "Зрител":критично мислене:
Вариант 1 :
Това е срамно военно унижение за Венецуела.
Вариант 2
Венецуела предава Мадуро, което означава, че тя вече е 100% под американски контрол. И този вариант е политическо унизително поражение.
Както ви е по-удобно.
Аз смятам, че няма как цялата армия да е купена. Така че акцията е впечатляваща и това е недвусмислено.
И с ръчен гранотомет малко трудно ще ги свалиш, след като те се прикриват с огън и то не какъв да е огън. Да не са били ситинг дъкс за аматьори с гранотомети??
Коментиран от #170
19:32 03.01.2026
143 Асеновград
19:33 03.01.2026
144 Да припомним
До коментар #120 от "Неразбрал":Евгений Пригожин твърдеше че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.
19:33 03.01.2026
145 Виц на деня
На кой телефон.....
Чука на вратата ти......
Коментиран от #179
19:33 03.01.2026
146 Майор Мишев
19:34 03.01.2026
147 ?????
Много демократично.
Щатите ще управляват Венецуела.
Коментиран от #165
19:34 03.01.2026
148 Лимена и Веценуела
19:34 03.01.2026
149 Хохо Бохо
19:34 03.01.2026
150 ОТЛИЧНИК
Но там имат някакъв компромат за него.
Коментиран от #159
19:35 03.01.2026
151 Орките не могат да превземат Купянск
19:36 03.01.2026
152 Терор
И кой им дава това право?!
ООН защо мълчи, след като техния устав е грубо погазен?!
Това ли е съвременната демокрация, с чужда армия да управляваме суверенни народи?!
Кой ще спре международния тероризъм на САЩ?!
Коментиран от #156, #163
19:36 03.01.2026
153 Путине, Путине...
19:36 03.01.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Въпросът към Капейките
Изборите .
Сега като се замислите
Дали Байдън Или Камала Харис
Щяха да ударят Иран
Да подкрепят Нетаняху
И сега да Заловят Мадуро.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Май никога .
Така че няма да ревете.
Радвайте се на Агент Краснов.
Коментиран от #161
19:37 03.01.2026
156 С НАРКОБОСОВЕ
До коментар #152 от "Терор":Така да прави ....или в кауша или са трепат....
Коментиран от #244
19:38 03.01.2026
157 Пич
19:38 03.01.2026
158 Путинистче идиотче
19:39 03.01.2026
159 Не само Копромат
До коментар #150 от "ОТЛИЧНИК":Кремъл помогна на Тръмп
Да спечели първите Избори .
Затова Тръмп е много добър Путин
Двамата Дърт Педофили добре се разбират.
19:39 03.01.2026
160 Я пак
До коментар #140 от "Василева":Кога точно Тръмп е нападнал Венецуела.Има ли в момента американски войници там? Има ли мародерстване на американци по села и градове и крадене на тоалетни и микровълнови? НЕ-няма
19:40 03.01.2026
161 не ги знам тях
До коментар #155 от "Въпросът към Капейките":Но аз подкрепям Тръмп от 2015г. И до момента не съм разочарован от него.
Няма как всичко да е на 6, но се радвам че спечели втори мандат.
19:40 03.01.2026
162 Куку
19:40 03.01.2026
163 Абе ти що повтаряш коментарите?
До коментар #152 от "Терор":От по-бавните ли си?
19:40 03.01.2026
164 Путин в тих ужас
Коментиран от #241
19:40 03.01.2026
165 Що бре
До коментар #147 от "?????":РУЗЗИЯ
не иска ли да управлява Украйна ?
Коментиран от #213
19:41 03.01.2026
166 Факти
19:41 03.01.2026
167 Срам за Путин
Коментиран от #176, #203
19:43 03.01.2026
168 Абе ти що повтаряш коментарите?
До коментар #141 от "Помнещ":От бавните ли беше?
19:43 03.01.2026
169 Факт
19:43 03.01.2026
170 Зрител
До коментар #142 от "ето ви":"Вариант 1 :
Това е срамно военно унижение за Венецуела."
Защо да е срамно - никой не казва че американците са слаба армия - все едно Русия да нападне някоя африканска държава.
"Венецуела предава Мадуро, което означава, че тя вече е 100% под американски контрол"
Венецуела не е предала Мадуро - достатъчно е един купен генерал от базата в която е спял и ужким са го охранявали - продажници има навсякъде включително и в България.
Много са ти повърхностни мисленията
Коментиран от #180, #191
19:44 03.01.2026
171 Кога ще стане това
До коментар #1 от "Така Така":След 3 дни ли? Хахаха След тази демонстрация на технологично и военнопревъзходство, не вярвам някой вече да се осмели да се пъне на Тръмп. Аятолахът е следващият, освен ако не избяга в Москва. А Китай няма и да си помисли да пипа Тайван
19:45 03.01.2026
172 Василовна
До коментар #140 от "Василева":Огромна!
Тръмп за часове, а Путин за четири години бъхти на едно място.
19:45 03.01.2026
173 Ивелин Михайлов
19:45 03.01.2026
174 Уникално
19:45 03.01.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Учуден
До коментар #167 от "Срам за Путин":"Удара по Венецуела е удар по Путин"
Що ми се струва че е удар по зеления.
19:46 03.01.2026
177 Таки
До коментар #17 от "7829":По-добре да НЕ го ползва. Че ще ни е по-трудно да го докопаме.
19:46 03.01.2026
178 Мъск подкрепя Тръмп
Нека Капейките почнат да плюят по Мъск.
Хахахаха
19:47 03.01.2026
179 или друг вариант
До коментар #145 от "Виц на деня":- Мадуро, Тръмпи иска да говори с Вас.
- Кажи му , че ме няма.
- Сам му кажете, на вратата е...
19:47 03.01.2026
180 Ако
До коментар #170 от "Зрител":беше слушал пресконференцията щеше да разбереш как е станало. Блокирали са цялото ПВО, венецуелците са се опитали да атакуват но са били парирани. Спрял е токът в целия град, били са дезориентирани в палата. МАдуро се е опитал да избяга в "безопасна стая" с бронирана врата но са го хванали точно в този момент. Не е имало никакво предателство, просто технологии, координация на много нива, и невероятни командоси. Руското С400 не е имало шанс, както и в Иран
Коментиран от #189
19:47 03.01.2026
181 Жорко
Сега Венецуела са много назад,което не логично за богата на петрол държава,дали ще е за хубаво,времето ще покаже,но едно със сигурност знам,където американски крак е стъпил не било добре
Коментиран от #190
19:47 03.01.2026
182 Това могат това правят
"Защо във Вашингтон никога не е имало преврати?"
"Защото във Вашингтон няма посолство на САЩ".
Ако вземем преврата в Украйна в рамките на историческия контекст, ще открием, че след 1953 година САЩ са организирали най-малко 80 пъти успешни или неуспешни преврати в различни държави.
Ноъм Чомски намира "за най-добра книга по темата" класическата разработка на Уилям Блум "Убийството на надеждата: интервенциите на американските военни и ЦРУ след Втората световна война" (Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II). "Убийството на надеждата" е историческият контекст на събитията в Украйна, които гледате по телевизията. Днес това заглавие е изключително подходящо, когато виждаме как надеждите на хората от всички региони на Украйна са жертвани заради същите онези цели, заради които пострадаха народите на Иран (1953 г.), Гватемала (1954), Тайланд (1957), Лаос (1958-1960), Конго (1960), Турция (1960, 1971, 1980), Еквадор (1961 и 1963), Южен Виетнам (1963), Бразилия (1964), Доминиканската република (1963), Аржентина (1963), Хондурас (1963 и 2009), Ирак (1963 и 2003), Боливия (1964, 1971 и 1980), Индонезия (1965), Гана (1966), Гърция (1967), Панама (1968 и 1989), Камбоджа (1970), Чили (1973), Бангладеш (1975), Пакистан (1977), Гренада (1983), Мавритания (1984), Гвинея (1984), Буркина-Фасо (1987), Парагвай (1989), Хаити (1991 и 2004), Русия (1993), Уганда (1996) и Либ
19:48 03.01.2026
183 ?????
Много демократично и много правилно.
Китайците седят на брега на реката и тихо ръкопляскат.
Щото Тръмп им показа как може.
Тайван се е понапрегнал вече.
Коментиран от #259
19:49 03.01.2026
184 САЩисаните
19:49 03.01.2026
185 Коста
19:49 03.01.2026
186 Абе да ти кажа
До коментар #1 от "Така Така":От това, което видях днес - ако Китай само се опита, Китай утече...
Коментиран от #200
19:50 03.01.2026
187 В Курск съм
Ако имахме петрол , навярно и тук янките щяха да сеят демокрация.
19:51 03.01.2026
188 Това могат това правят
Уганда (1996) и Либия (2011). Този списък не включва примерно същото количество неуспели преврати, а също преврати в Африка и на други места, където намесата на САЩ не е доказана, макар да има подозрения.
Тревожната реалност на света, в който живеем, е, че американските усилия за унищожаването на демокрацията, дори когато претендират, че я бранят, правят света по-опасен, по-малко справедлив и убиват надеждата.
Писателят Харълд Пинтър получи през 2005 година Нобеловата награда. За САЩ той каза следното: "Америка патологично манипулира с властта по света, като се маскира под маската на всеобщото благо. Това е блестяща, умна и много успешна хипноза... Това са жестоки, надменни и безмилостни действия, но това са също така и много умни действия".
19:51 03.01.2026
189 Много
До коментар #180 от "Ако":холивудски филми гледате и са ви промили мозъците необратимо.
19:51 03.01.2026
190 Уникално
До коментар #181 от "Жорко":За това ли щатите спасиха Европа по време и след ВСВ,групако
19:51 03.01.2026
191 твоите са повърхностни
До коментар #170 от "Зрител":Срамно е за няколко часа да те арстуват, след като си въоръжен до зъби, имаш 500к гавази и преди това си размахал сабя за да кажеш ,че си във война. А и разчиташ на велики сили за подкрепа.
И не, не може един генерал да блокира цялата заита на една суверенна държава. Нелепо е дори да се допусне. Нямаш грам реална представа как стават нещата на практика.
19:51 03.01.2026
192 Коста
До коментар #24 от "Учуден":Другите просто не знаят, че живеят върху американски природни богатства
Коментиран от #198
19:52 03.01.2026
193 Трумп пак ги качи на шейната
Каква точно е била тази театрална постановка ще разберем много по-късно.
Медиите ще се усетят със закъснение, че случая е подобен на "атаката по Иран" с която Тръмп избегна така желаната от глобалистите война с Иран.
Но пък няма нормално мислещ човек по света, който да се върже, че Мадуро е отвлечен от военна база, без нито един изстрел дори!!! Пък дори и със жена си?
Коментиран от #282
19:52 03.01.2026
194 дай доказателства бря
До коментар #123 от "НАРКОБОСОВЕ":еми значи Таки, хайде нека го хванат де - хаха - ще му хванат опинците...хайде Баце де, хайде Пеевски - те ти наркобосове, и то вече на ойропейско ниво! Ами урсулянките...??
Коментиран от #208
19:52 03.01.2026
195 Коста
Коментиран от #253
19:52 03.01.2026
196 Пилотът Гошу
Коментиран от #201
19:53 03.01.2026
197 То май
До коментар #6 от "Оправи заглавието":и държава ВЕНЕЦУЕЛА няма вече. Поне не независима. Не че досега беше независима де...
19:53 03.01.2026
198 Дрогата убива
До коментар #192 от "Коста":Дори и ...Мъдуро....
19:53 03.01.2026
199 Част
Вицепрезидентът на Венецуела също участва.
Коментиран от #207
19:54 03.01.2026
200 Пилотът Гошу
До коментар #186 от "Абе да ти кажа":Въобще не си чул изказването на Тръмп за Китай... "Китай ще си получи петрола" - смятай, че всичко е договорено, Тайван също.
Коментиран от #216
19:54 03.01.2026
201 Учим са
До коментар #196 от "Пилотът Гошу":От Путин...вервай ми.
Коментиран от #215
19:54 03.01.2026
202 Направи го
До коментар #8 от "Умник":Преди около 15 минути. Гледах прес конференцията на живо по CNN.
19:54 03.01.2026
203 оня с питон.я
До коментар #167 от "Срам за Путин":Каузарчета, коя е следващата кауза каза ли ви шефа.
19:54 03.01.2026
204 666
19:54 03.01.2026
205 Феникс
19:55 03.01.2026
206 рижко
Коментиран от #212
19:55 03.01.2026
207 Я пъ тоа
До коментар #199 от "Част":Путин нали гарантираше за Венецуела.....сега не смее да мъцне.
19:55 03.01.2026
208 Пилотът Гошу
До коментар #194 от "дай доказателства бря":Нямаме петрол, затуй и не са интересни Тикви и Прасета. Освен това те са на отчет така или иначе...
19:55 03.01.2026
209 Кибика
А не 2 Милиона човекоподобни монголья Фира и....от ГОТВАЧО ИЗБЕГА.
19:55 03.01.2026
210 Анонимен
19:55 03.01.2026
211 .......
19:56 03.01.2026
212 По добре
До коментар #206 от "рижко":Отколкото като Путин с насилие и оръжие.
19:56 03.01.2026
213 ?????
До коментар #165 от "Що бре":Там поне 70-80% говорят на руски, а как е с английския във Венецуела?
Или тва е друго? А?
19:56 03.01.2026
214 Един друг
А Машка - Алкашка заяви, че са нарушени международни закони и право. Значи ако нападаш всички съседи и убиваш невинни хора е законно, а сега вече е незаконно, а?
Каквото почукало, такова се обадило!
19:57 03.01.2026
215 Пилотът Гошу
До коментар #201 от "Учим са":Няма как да се учите от него... САЩ ги вършат много преди него и точно те отвориха кутията на Пандора с Косово.
19:57 03.01.2026
216 Факт
До коментар #200 от "Пилотът Гошу":А как ще стане на практика? Там си има работещи институции. С военно положение ли?
Коментиран от #226, #232
19:57 03.01.2026
217 Западната
19:57 03.01.2026
218 ФюрерПу тюБандерата
19:57 03.01.2026
219 Мда
19:58 03.01.2026
220 Гришотски Сан
19:58 03.01.2026
221 Анонимен
19:58 03.01.2026
222 оня с коня
19:58 03.01.2026
223 Пробити копейки газ пикаят
19:58 03.01.2026
224 Разбрахте ли, овце?
Коментиран от #234
19:58 03.01.2026
225 Е нали
До коментар #9 от "Гост":Вече не бяха фактор. Нов световен ред и т.н.
Страх ги беше много от Русия, Китай беше новия господар и т.н. Плюха им в лицата и на Владимир и на Си.
Не че това оправдава действията. За съжаление към двамата амбициозни императори вече имаме трети. Току що заплаши Куба в прес конференцията си, както и Иран...
За разлика от другите двама богатири обаче, този наистина има могъща армия. Нищо добро не ни чака.
19:58 03.01.2026
226 Очевидно
До коментар #216 от "Факт":е, че има политическа и военна подкрепа за преврата вътре в страната. Така ще стане.
19:58 03.01.2026
227 мдаааа
Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда
19:59 03.01.2026
228 няма ТД
До коментар #6 от "Оправи заглавието":Верно, има нов ЩАТ Венецуела временно под управлението на американския президент.
19:59 03.01.2026
229 Дон Корлеоне
19:59 03.01.2026
230 БеГемот
19:59 03.01.2026
231 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #236
19:59 03.01.2026
232 Пилотът Гошу
До коментар #216 от "Факт":Не си ме разбрал, казах, че звучи като да е договорено, не съм казал, че ще мине към Китай. Всичко на този свят си има цена, може частта от петрола на Венецуела за Китай да е достатъчно голяма да забрави Тайван....
19:59 03.01.2026
233 ХА ХА ХА
Коментиран от #237, #239
19:59 03.01.2026
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 Абсолютно
До коментар #13 от "Учуден":Те подкрепям - не може това е престъпление от най-висок ранг.
Но се радвам, че признаваш, че руснаците правят същото престъпление.
С уточнението, че руснаците убиха много повече хора (и загубиха много повече от своите, разбира се), но това е просто защото са некадърни.
Коментиран от #243
20:01 03.01.2026
236 Пилотът Гошу
До коментар #231 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Ба, няма как да стане без подкрепа от вътре. Тея дрънканици на Дончо за Рамбо и Команди са за тея с айкю равно на стайната температура...
Коментиран от #242, #283
20:01 03.01.2026
237 Я пъ тоа
До коментар #233 от "ХА ХА ХА":Тръмп са учи от ....Путин за Донбас....вервай ми.
20:01 03.01.2026
238 САЩ
Коментиран от #286
20:02 03.01.2026
239 ЕС вече печели
До коментар #233 от "ХА ХА ХА":Режимът на Мадуро беше в основта на ценовия картел.
Очакв се петролът да се срути. А ЕС иска евтин петрол.... 2+2 ....
20:02 03.01.2026
240 Този коментар е премахнат от модератор.
241 Питончо
До коментар #164 от "Путин в тих ужас":Искаш ли да ми го гълташ ?
Коментиран от #248
20:03 03.01.2026
242 Я пъ тоа
До коментар #236 от "Пилотът Гошу":ЗАГЛУШАВАТ РУСКОТО ПВО на Венецуела и терена е свободен....колко му е....Мъдурката даже не разбра кво става ...
20:03 03.01.2026
243 Пилотът Гошу
До коментар #235 от "Абсолютно":Не съм съгласен. В Украйна скриптът е очевадно друг... Много старо оръжие беше шитнато, много милиарди потулени по джобовете. Ако Путин е искал Зеленски, все е щял да го гепи, той не седи скрит. Там тече друг сериал...
Коментиран от #292, #317
20:04 03.01.2026
244 Да, да, да
До коментар #156 от "С НАРКОБОСОВЕ":то видяхме и химическото оръжие в Ирак.
20:04 03.01.2026
245 щом се налага
То се подразбира.
20:04 03.01.2026
246 Евала бе..
20:04 03.01.2026
247 Добро настроение
с евро у нас,
блестяща Специална Венецуелска Операция
и многообещаващи бунтове в Иран.
Чудесно !
Прекрасно !
Великолепно !
20:05 03.01.2026
248 Путин в тих ужас
До коментар #241 от "Питончо":Още не са ъ освестил.....за СИ и КИМЧО да не говорим.
Коментиран от #264
20:05 03.01.2026
249 Дон Корлеоне
Коментиран от #262
20:05 03.01.2026
250 Пилотът Гошу
До коментар #49 от "най старата правна традиция":Прав си, никой не спори, въпросът е що всички се правят от десетилетия, че не е така и се крият зад пръста си... Защото на овцете такива театри им харесват...
20:05 03.01.2026
251 Сега
20:05 03.01.2026
252 Който не се подчинява
Коментиран от #258
20:06 03.01.2026
253 Уникално
До коментар #195 от "Коста":Ако искаш може ти да наложиш сансции на сащ, например да не играеш повече за Зелена карта
20:06 03.01.2026
254 Bъзпалени едноклетъчни копейки
20:06 03.01.2026
255 Дас Хаген
Коментиран от #263
20:06 03.01.2026
256 Тома
20:07 03.01.2026
257 Зайо Байо
В тази суматоха няма да ни усетят. Само дето няма кой и с какво да го стори.
20:07 03.01.2026
258 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
До коментар #252 от "Който не се подчинява":Доколкото разбирам има два вида агресия, едната е лоша ,а другата е руска.
Коментиран от #267
20:07 03.01.2026
259 Абе май
До коментар #183 от "?????":Китайците са се понапрегнали. Като знаят кой стои зад Тайван и какво направи току-що...
Апропо, Русия влезе в Украйна 2 дни след олимпийските игри в Китай, където обявиха вечното и неразрушимо сътрудничество между Русия и Китай. Инвазия на Китай в Тайван трябваше да последва веднага след като Украйна капитулира.
Сещай се защо все още няма китайска инвазия досега...страх лозе пази.
20:07 03.01.2026
260 Палави копейки
20:08 03.01.2026
261 Следващият
Коментиран от #265
20:08 03.01.2026
262 Така де
До коментар #249 от "Дон Корлеоне":То и руския спецназ е преминал към американците....явно не им се мре.
20:08 03.01.2026
263 Каква позиция на ЕС очакваш
До коментар #255 от "Дас Хаген":от продажните урсули?
20:08 03.01.2026
264 Майк Алън Патън
До коментар #248 от "Путин в тих ужас":Дали имат дупе да нападнат Ким и Си ?
Коментиран от #268
20:09 03.01.2026
265 Не го мисли
До коментар #261 от "Следващият":Може Путин да ги предвари.....
Коментиран от #273
20:09 03.01.2026
266 90% от наркотиците в Щатите
в Колумбия и Мексико
Посредник е ЦРУ
Явно Мадуро не е дал процент на ЦРУ
Коментиран от #272
20:10 03.01.2026
267 По скоро всеки е агресор
До коментар #258 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":А САЩ "миротворец". Тъжна картинка!
Коментиран от #271
20:10 03.01.2026
268 Я пъ тоа
До коментар #264 от "Майк Алън Патън":Кой ша ги спре....Путин ли...колкото ги спре във Венецуела.
Коментиран от #277
20:10 03.01.2026
269 Това могат това правят
20:11 03.01.2026
270 Давид
Коментиран от #275
20:11 03.01.2026
271 ФюрерПу тюБандерата
До коментар #267 от "По скоро всеки е агресор":да гледа как се радват хората и да си помисли добре
Коментиран от #281
20:11 03.01.2026
272 Я пъ тоа
До коментар #266 от "90% от наркотиците в Щатите":Сега ша си даде процента.....годинки зад решетките.
Коментиран от #280
20:11 03.01.2026
273 Ха ХаХа
До коментар #265 от "Не го мисли":Щатите нападат само малки държави но ядоха бой в Корея,Виетнам и Афганистан.
Ще нападне Русия на Най..
Коментиран от #278
20:12 03.01.2026
274 Световна суматоха
Коментиран от #279
20:12 03.01.2026
275 Я пъ тоа
До коментар #270 от "Давид":С тия темпове Путин ша вземе източна Европа след век....нема да сме живи...при Тръмп е друго.
Коментиран от #298
20:14 03.01.2026
276 А сега
20:14 03.01.2026
277 Не мъник
До коментар #268 от "Я пъ тоа":Соник ще дойде.
20:14 03.01.2026
278 1000+
До коментар #273 от "Ха ХаХа":Време е и масовият убиец П у т я да бъде заловен и предаден на съд. Само тогава Тръмп би заслужил Нобела за мир.
Коментиран от #287, #288
20:15 03.01.2026
279 Тръмп
До коментар #274 от "Световна суматоха":Са учи от ...Путин...вервай ми.
20:15 03.01.2026
280 Ха ХаХа
До коментар #272 от "Я пъ тоа":Даде,не даде процент ЦРУ убива американци чрез вноса на наркотици.
Разбра ли бъркаданец
20:15 03.01.2026
281 Кои хора
До коментар #271 от "ФюрерПу тюБандерата":Облъчените от пропагандата за глупаци на НПО-тата, като нашите блееши изкарани на площада от шарлатани?
Коментиран от #291
20:16 03.01.2026
282 555
До коментар #193 от "Трумп пак ги качи на шейната":На уреден мач прилича всичко. Май ще спадне малко напрежението в международен мащаб.
20:16 03.01.2026
283 А в Иран
До коментар #236 от "Пилотът Гошу":Как стана? Пак ли отвътре?
Разцепиха ги с Ф35 и Б2 противно на каквото се говореше в първите дни за един свален Ф35 на Израел с жена пилот, няма НИТО ЕДИН свален американски или израелски самолет. НИТО ЕДИН.
Какво стана с С не-знам-си-колко-си/ :-)
Разбирам, че е трудно да приемеш, че светът ти се срива, но това е реалността. Безнадеждно са изостанали руснаците, БЕЗНАДЕЖДНО.
Виж, Китай има потенциал.
20:16 03.01.2026
284 Путин не смее да шукне
20:16 03.01.2026
285 Този коментар е премахнат от модератор.
286 Така ли?
До коментар #238 от "САЩ":Интересно. А кои са глобалните сили, моля?
20:17 03.01.2026
287 Ха ХаХа
До коментар #278 от "1000+":Говориш за зеленият наркоман
Коментиран от #304
20:17 03.01.2026
288 Изглеждаш много глупаво
До коментар #278 от "1000+":Ама щом те влече....
Коментиран от #307
20:17 03.01.2026
289 Петролотърсач
20:17 03.01.2026
290 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #297
20:18 03.01.2026
291 ФюрерПу тюБандерата
До коментар #281 от "Кои хора":Асад падна за броени дни, армията му просто се разпадна.
Мадуро беше свален само след 3 часа "специална военна операция", милиони по улиците на Венецуела празнуват. Режимът му много вероятно си отива.
В Иран масови протести заливат страната. Властта на ислямистите се клати.
А едни вече 4 години чакат Кийв да падне, а ЕС да се срине.
Коментиран от #296
20:18 03.01.2026
292 А ще
До коментар #243 от "Пилотът Гошу":споделиш ли какъв? Явно си много навътре в нещата :-)
20:18 03.01.2026
293 Демек
Коментиран от #300
20:19 03.01.2026
294 Фатките
масковските блатници нямат никаква юрисдикция в тази суверенна държава УКРАЙНА!
масковските блатници нарушават всякакви международни закони и споразумения!
Коментиран от #311
20:20 03.01.2026
295 Ами
"Ще управляваме Венецуела докато не можем
да направим безопасен, правилен и разумен преход".
Нали уж нещо с наркотици ... Пък сега преход :)
И защо пък точно Вие? Кой Ви е упълномощил?
20:20 03.01.2026
296 И сега остава да си кажеш
До коментар #291 от "ФюрерПу тюБандерата":Верно САЩ е световно зло!
Коментиран от #299
20:20 03.01.2026
297 Сега стана ясно
До коментар #290 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Какво е пълномащабна американска война..150 самолета срещу нищожна държава и СВО срещу Украйна 50 пъти по голяма
Коментиран от #328
20:21 03.01.2026
298 Давид
До коментар #275 от "Я пъ тоа":Темпа не е сфера на влияние ;) щом газта , петрола и ядреното ти гориво са от русия на практика ние сме в сферата на влияние на братушките . И освен монтажа на другите два руски енергоблока , ще имаме май и два американски ;) е довчера ги продавахме първите два сега ги монтираме . На мен това ми прилича на сделка в която българия слага само подпис ;)
20:22 03.01.2026
299 ФюрерПу тюБандерата
До коментар #296 от "И сега остава да си кажеш":Колко жалко и срамно е да си копейка. Само преглъщане на позор след позор. Диктаторските слуги на кремълските фашисти-терористи падат, Шенген дойде, Еврозоната, а те чакат да изние запада. Ще си умрат прости и излъгани . Но сами са си виновни, като не приемат очевадна истина.
Коментиран от #303, #306
20:23 03.01.2026
300 Учим са
До коментар #293 от "Демек":От Путин, вервайте ми.
20:23 03.01.2026
301 Новак
20:24 03.01.2026
302 Ъъъъъъъ
20:24 03.01.2026
303 Този коментар е премахнат от модератор.
304 1000+
До коментар #287 от "Ха ХаХа":Днес Мадуро, утре авера му...
20:25 03.01.2026
305 Фори
20:25 03.01.2026
306 Жалко е да си тъ пейка
До коментар #299 от "ФюрерПу тюБандерата":Ползва те всяка о.трепка, щото тъ пейката е евтина и глупава.
Коментиран от #312
20:26 03.01.2026
307 Този коментар е премахнат от модератор.
308 долу сащ
Коментиран от #327
20:26 03.01.2026
309 Ама как така ще управляваш
Аааа, това не е на добро!
Коментиран от #313, #316, #320
20:26 03.01.2026
310 Путин в тих ужас
Коментиран от #314
20:26 03.01.2026
311 Де Факто
До коментар #294 от "Фатките":Каква юрисдикция имаше Украйна за да обяви АТО с авиация и артилерия срещу Донбас и да убие 14000 души и 500 деца.
Русия влезе за да защити милионите руснаци на които фашистите зобраниха рускя език.
Тя не България която остави да бъдат бити и убивани българи в РСМ
Всички сороси помогнали на Зеленски да ликвидира българите в Украйна ще бъдат съдени
Коментиран от #318, #319, #356
20:27 03.01.2026
312 Този коментар е премахнат от модератор.
313 Учим са
До коментар #309 от "Ама как така ще управляваш":От Путин, само дето не са мъчим като него....
20:27 03.01.2026
314 Теб ко те радва
До коментар #310 от "Путин в тих ужас":да живееш в мутренски времена. Явно си много малка или доста глупава!
Коментиран от #326
20:28 03.01.2026
315 С тази операция
ООН е безсмислено да съществува.
20:28 03.01.2026
316 Просто
До коментар #309 от "Ама как така ще управляваш":Мутренска му работа!
20:29 03.01.2026
317 Извинявай,
До коментар #243 от "Пилотът Гошу":ама в кой свят и в коя реалност не е по-добре да подчиниш една държава почти без загуби на техника и хора (и на много, ама мнооооооого пари), като отсечеш главата?
Това се и опитаха, с десанта в първата нощ на инвазията, ама не стана - както казах, много по-некадърни са. Или ако се чувстваш засегнат и предпочиташ друг израз, има много - технически изоставащи, стратегически изоставащи, дисциплинарно изоставащи - избери си.
Коментиран от #321
20:29 03.01.2026
318 Я пъ тоа
До коментар #311 от "Де Факто":До 2014 година бе тихо 8 мирно в Украйна...после дойдоха паравоенните на Путин ..
Коментиран от #322
20:29 03.01.2026
319 Трай бе лепилар
До коментар #311 от "Де Факто":В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. П у т ь о първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.
Коментиран от #332
20:29 03.01.2026
320 Е как...
До коментар #309 от "Ама как така ще управляваш":Как управляват държава в която живееш ? Така ще управляват.
20:30 03.01.2026
321 НАРКОБОСОВЕ
До коментар #317 от "Извинявай,":Не се жалят. Те са трепат, особенно когато са облечени в държавна власт....
20:30 03.01.2026
322 Не бе мъник
До коментар #318 от "Я пъ тоа":Дойде злото САЩ и резултата е налице. Украйна унищожена, Европа източвана, а глупавите деца като теб, превърнати в циганета за няколко цента. Няма такова зло като САЩ!
20:32 03.01.2026
323 А дали
20:32 03.01.2026
324 09876
Коментиран от #333
20:32 03.01.2026
325 Президентът
20:32 03.01.2026
326 Путин в тих ужас
До коментар #314 от "Теб ко те радва":Не смее да мъцне....а обеща защита на Мъдурко.
20:33 03.01.2026
327 Новак
До коментар #308 от "долу сащ":Руснаците са лоши, защото избиват невинни. Това е ювелирна операция за 30 мин. Е, който го може, го може, бездарието е фашизъм!
20:33 03.01.2026
328 Верно ли?
До коментар #297 от "Сега стана ясно":Венецуела е по-голяма като площ с около 30% от Украйна, а като население е само с около 15% по-малко. Ама ти откъде да знаеш...
Коментиран от #341
20:33 03.01.2026
329 За три дня
20:34 03.01.2026
330 12345
Приятелите на Путлер намаляват.
Ред е на Иран.
Следва Радев 😂
Коментиран от #336
20:34 03.01.2026
331 Вовата
20:34 03.01.2026
332 Ще решат
До коментар #319 от "Трай бе лепилар":Като САЩ направят преврат и пуснат терористи да избиват хора и ти ще решиш. Ама сега трябва да показваш какво зло е САЩ.
Коментиран от #334
20:34 03.01.2026
333 Бай Дончо
До коментар #324 от "09876":уважава руснаците и се страхува от тях. Би тръгнал на подобна глупост само ако е решил да заличи САЩ изцяло.
Коментиран от #339
20:35 03.01.2026
334 Трай бе лепилар
До коментар #332 от "Ще решат":"Киев за три дни" унищожи едно поколение руснаци и украинци, бай Дончо ги опатка за един скучен следобед
Коментиран от #343
20:35 03.01.2026
335 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #340
20:36 03.01.2026
336 Е ти какво правиш в България
До коментар #330 от "12345":бе американска подлога.
Коментиран от #344
20:36 03.01.2026
337 Ясно вовеки
20:36 03.01.2026
338 Евала
20:36 03.01.2026
339 09876
До коментар #333 от "Бай Дончо":и на края САЩ освобождават Русия и Китай от комунисти и диктатори
Коментиран от #346
20:36 03.01.2026
340 Да мъник
До коментар #335 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Ама стига показва какво зло е САЩ. Света е отвратен.
20:36 03.01.2026
341 Така е
До коментар #328 от "Верно ли?":Но САЩ не са завладели Венецуела. Просто отвлякоха президента им с помощта на местните военни и част от политическата върхушка.
20:37 03.01.2026
342 Путине, Путине...
20:37 03.01.2026
343 Пиро има ли на дупиту
До коментар #334 от "Трай бе лепилар":от туй папагалене на Киев за три дни? 😄
20:38 03.01.2026
344 Ей ти с биберона чакай си реда
До коментар #336 от "Е ти какво правиш в България":Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки
Коментиран от #349
20:38 03.01.2026
345 Путинистче идиотче
20:39 03.01.2026
346 Тръмп
До коментар #339 от "09876":държи да има добри отношения с тях. Сети се сам защо.
Коментиран от #352
20:39 03.01.2026
347 И Путин така
Коментиран от #351
20:40 03.01.2026
348 Горски
Какъв цинизъм! Какво трябва да значи това?Отвлечен е президентът на суверенна държава и това наричат "мирно предаване на властта". Ама изборите били манипулирани. Такова обвинение може да се отправи към всеки, държавник. Стига да не го харесваме и да не изпълнява нашите заповеди. Ама занимавал се с наркотрафик. Доказано ли е? Защото май не става дума за наркотрафик и манипулация на избори, а за петрола и природните богатства на Венецуела. Ще сложим/ "изберем"/ наш човек, който ще ни осигури свободен достъп до тях.
Коментиран от #353, #354
20:40 03.01.2026
349 Не отговори на въпроса
До коментар #344 от "Ей ти с биберона чакай си реда":Какво правиш в България една американска подлога? Има време да показваш, че трола е отпадък.
Коментиран от #355
20:40 03.01.2026
350 Путине, Путине...
20:40 03.01.2026
351 Путине, Путине...
До коментар #347 от "И Путин така":Нема да сме живи да видим как ша управляваш Украйна...виж Тръмп е друга бира.
20:42 03.01.2026
352 09876
До коментар #346 от "Тръмп":Путин - СВО - за ТРИ дни и победа Тръмп - спирам войната ЗА 24 ЧАСА ... Ха.ха.ха... Тези двамата луди ,трябва ,да се изкарат на Червения площад и да им се бият по 50 тояги на голо ...След това ,да се изпратят на лечение в Сибир !!!..
20:43 03.01.2026
353 НАРКОБОСОВЕ
До коментар #348 от "Горски":Така са отвличат....или направо са трепат...нема лабаво
20:44 03.01.2026
354 555
До коментар #348 от "Горски":"ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела".
Какъв цинизъм! Какво трябва да значи това?"
Може да значи, че не знаят какво точно става, затова се ослушват и тупкат топката. Защото цялата работа много прилича на "уговорен мач", ама без тяхно знание.
20:44 03.01.2026
355 Ей ти с биберона чакай си реда
До коментар #349 от "Не отговори на въпроса":Бог да пази България от руските мекерета и неокомунисти!
20:45 03.01.2026
356 Гост
До коментар #311 от "Де Факто":За 8 години в Донбас путинските сепаратисти избиха 14 хил души. Това не се хареса на Путлер и започна СВО. Сега убитите са по 14 хил на седмица.
Тръмп също се намесва със сила във Венецуела, но убити няма. Няма окупация, няма териториални претенции, няма унищожени градове.
20:45 03.01.2026