Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ще управляваме Венецуела докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход (ВИДЕО)

Тръмп: Ще управляваме Венецуела докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход (ВИДЕО)

3 Януари, 2026 18:39, обновена 3 Януари, 2026 20:33 5 941 356

  • доналд тръмп-
  • николас мадуро-
  • сащ-
  • венецуела-
  • арест

Тръмп: Целта на операцията на САЩ във Венецуела беше арестуването на Мадуро

Тръмп: Ще управляваме Венецуела докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали военната операция във Венецуела, по време на пресконференция в имението си в Мар-а-Лаго.

„Късно снощи и рано днес по мое указание въоръжените сили на САЩ проведоха изключителна военна операция в столицата на Венецуела“, каза Тръмп във встъпителните си думи, които започнаха около 11:40 ч. местно време (18.40 ч. българско време). „Използвана беше огромна военна мощ, въздушна, сухопътна и морска, за да се започне зрелищно нападение, каквото хората не са виждали от Втората световна война насам.“

Президентът каза още: „това беше сила срещу силно укрепена военна крепост в сърцето на Каракас, за да се изправи пред правосъдието диктаторът-престъпник Николас Мадуро“. „Това беше една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и увереност в американската история“, каза американският президент.

Ако бяхте видели това, което аз видях снощи, щяхте да бъдете много впечатлени. Не съм сигурен, че някога ще го видите, но беше невероятно да видим, че нито един американски военнослужещ не е загинал и нито една американска техника не е загубена“, каза той.

Имахме много хеликоптери, много самолети, много, много хора, участващи в тази битка“, добави президентът.

Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера, или, честно казано, само за кратък период от време всички венецуелски военни възможности бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашите военни, работещи с нас, правоохранителните органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ. Беше тъмно, светлините на Каракас бяха до голяма степен изключени поради определен опит, който имаме“, допълни американският президент.

Американският президент заяви, че САЩ са готови да предприемат втора атака срещу Венецуела, ако е необходимо - въпреки че той предположи, че това вече не е необходимо, след като военните успяха да заловят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му при нощна акция.

„Бяхме готови да направим втора вълна, ако се наложи - всъщност предположихме, че втора вълна ще е необходима, но сега вероятно не е“, каза Тръмп.

Президентът повтори коментарите си, че операцията, проведена в ранните часове на събота сутринта, при която елитни американски сили измъкнаха Мадуро и съпругата му от спалнята им, е била „точкова“ операция.

И добави, че последващите военни операции във Венецуела са във фаза на планиране, но че администрацията „вероятно няма да се наложи да се извършват“.

Ще управляваме страната, докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход“, каза той по време на пресконференция от своя клуб Mar-a-Lago във Флорида. „Не искаме да се намесваме в това някой друг да се настани и имаме същата ситуация, която имахме през последните дълъг период от години. Така че ние ще управляваме страната.“

Тръмп не предложи времева рамка за това колко време очаква да отнеме подобен преход на властта.

Американският президент каза, че отстраняването на Мадуро е повратна точка за страната.

„Диктаторът и терорист Мадуро най-накрая си отиде във Венецуела. Хората са свободни. Те са отново свободни. Мина много време за тях, но те са свободни“, каза той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 79 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    156 30 Отговор
    Ще ви кажа само едно Тайван утече

    Коментиран от #4, #26, #55, #171, #186

    18:41 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик- Ток

    195 21 Отговор
    САЩ терорист и бандит номер едно за всички времена

    Коментиран от #56

    18:41 03.01.2026

  • 4 Ъъъъъъъ

    96 13 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Напълно съм съгласен.

    18:42 03.01.2026

  • 5 👇👇👇👇👇

    46 87 Отговор
    Путин е пуснал всичките 4 телевизора в бункера.

    Коментиран от #27

    18:42 03.01.2026

  • 6 Оправи заглавието

    66 9 Отговор
    Няма държава ВЕЦЕНУЕЛА.

    Коментиран от #197, #228

    18:42 03.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    143 9 Отговор
    Бре... как ви се откъсна от уста ЧЕ Е НАПАДЕНИЕ!
    Сега остана да назовате и "ареста" с истинското му име ОТВЛИЧАНЕ

    18:42 03.01.2026

  • 8 Умник

    111 5 Отговор
    Аре да се обяви пак за миротворец.

    Коментиран от #202

    18:42 03.01.2026

  • 9 Гост

    140 14 Отговор
    За какви се мислят тези янки, че да арестуват и отвличат президент на автономна държава?
    Май много си повярваха, че са гласът на човешката раса.

    Коментиран от #225

    18:43 03.01.2026

  • 10 Симо

    81 10 Отговор
    Тръмп има Делта форс а Шиши Делта гад!

    Коментиран от #17

    18:43 03.01.2026

  • 11 Евро-Атлантик

    93 14 Отговор
    Не само Тайван утече, и ние барабар с тях

    18:44 03.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учуден

    121 22 Отговор
    Ами що ревът за Украйна тогава щом можело така - нападаш държавата и "арестуваш" президента им и готово - защо пречат на Путин да направи същото.

    Коментиран от #23, #31, #235

    18:44 03.01.2026

  • 14 Тик- Ток

    94 10 Отговор
    Кой предаде великия лидер Мадуро,?май са същите вечно заподозрени както Лазар Коен който предава ключовете на крепостта Търново на турците и България пада под 500 годишно турско робство

    18:45 03.01.2026

  • 15 Спецназ

    64 15 Отговор
    ПЪТУВА С КОРАБ?

    Явно руснаците вече им затвориха въздушното пространство или нещо съм пропуснал?

    Трампи знае ли самолетоносача с армадата дето го пази от руснаците, какви разходи ще направи за

    Круиза до Ню Йорк и обратно?

    Да не се окаже че са похарчили двойно повече отколко реално наркотици са влезли? :))

    18:45 03.01.2026

  • 16 да попитам

    45 86 Отговор
    Копейки, видяхте ли какво е Специална Военна Операция?

    Коментиран от #30

    18:45 03.01.2026

  • 17 7829

    32 1 Отговор

    До коментар #10 от "Симо":

    🐷 има частен самолет за Дубай,по добре да го ползва

    Коментиран от #177

    18:45 03.01.2026

  • 18 тръмпо да праща и тук кораба

    28 27 Отговор
    да натовари Кокора и ДъБъ, също и Умен Гумен и всички белязани. За да се предотврати потретване и почетвъртване на грешките които сами правим с управляващите ни!

    18:46 03.01.2026

  • 19 Омазана ватенка

    27 67 Отговор
    Колко е остаха диктаторите? Аятолаха, Путлер,Ким и няколко африканеца?

    Коментиран от #39

    18:46 03.01.2026

  • 20 мдам

    29 47 Отговор
    Това не е нападение, а Специална Военна Операция. Научете ги тия термини накрая...

    18:46 03.01.2026

  • 21 Браво на делта форс

    11 36 Отговор
    Мадуро не е известен у нас. Няма и бизнес с Венецуела. Международни закони оказват суверенитет. И около 15 държави в света са без. Има и метежи. Интересно.

    18:46 03.01.2026

  • 22 Ти си

    80 9 Отговор
    И пак налагане на демокрацуя която никой не я иска .....

    18:47 03.01.2026

  • 23 Цомчо Плюнката

    31 54 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Руснаците са неможчи.

    Коментиран от #41

    18:47 03.01.2026

  • 24 Учуден

    111 8 Отговор
    Ех пък как навсякъде по света където има нещо за крадене като петрол например винаги един "диктатор" управлява държавата и американците направо са задължени да го нападнат.

    Коментиран от #58, #192

    18:48 03.01.2026

  • 25 ТОДОР СТОЯНОВ

    82 8 Отговор
    СТИГА СТЕ ЛЪГАЛИ ВЕ!!!БУТНАХТЕ СИ СТЦ, НАПАДНАХТЕ ДЪРЖАВА...СЯ ОПЕРАЦИЯ БИЛИ НАПРАВИЛИ...!?ПЛАТИХТЕ НА МАДУРЧО, ОБЕЩАХТЕ МУ ОХОЛЕН ЖИВОТ И ТВА Е!ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА...ТИЯ НЯМАТ ЛИ ВОЙСКА ВЕ?!?ШЕ ВЛЕЗАТ С ХЕЛОКОПТЕРИ, ШЕ БОМБЯТ, ОНИЯ СПАЛИ И ТЕЗИ ГИ ФАНАЛИ...АРЕ НЕ НА НАС ТИЯ ФИЛИЙКИ, ТУРЕТЕ ПОНЕ МАЛКО ЛУКАНКА ДА СЕ ВЪРЖЕМ ПОНЕ!
    КОГА ЩЕ Е КОНЦЕРТА НА ЛЕЙДИ ГАГА В КАРАКС?1

    18:48 03.01.2026

  • 26 Тръмп

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Сигурен ли си?

    18:49 03.01.2026

  • 27 Така Така

    19 6 Отговор

    До коментар #5 от "👇👇👇👇👇":

    Пуснал ти е бримка в мозъка егати и елементарните частици в човешки облик

    Коментиран от #35

    18:49 03.01.2026

  • 28 Алоооо Рублоидоти

    18 43 Отговор
    Нали ни Уберявахте

    Че Войските на Мадуро били сила

    И че Венецуела

    Не било Ирак .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Няма по Издухани Вещества от Капейките.

    Коментиран от #36, #51

    18:51 03.01.2026

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    57 6 Отговор
    И този Перушан-ТЕРОРИСТ се натискаше да спечели награда за мир...

    18:51 03.01.2026

  • 30 Да отговоря

    57 19 Отговор

    До коментар #16 от "да попитам":

    "видяхте ли какво е Специална Военна Операция"

    Зависи от целите - целта на тази е петрола а целта на Путин е НАТО и ЕС - защо ли вече никое от нашите козячета не говори колко "единно" е станало НАТО. Защо ли никое от тях не казва как "просперира" ЕС.

    Коментиран от #44

    18:52 03.01.2026

  • 31 Определено

    11 30 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Защото Вовата не е могъл да купи обкръжението, камо ли военна база охраняваща президент, де да можеше нямаше да се двоуми, за касапницата не се колебае та за десант ли?.

    18:52 03.01.2026

  • 32 Бензъл

    34 10 Отговор
    Смърт за краварите.

    18:53 03.01.2026

  • 33 Баба Гошка

    60 7 Отговор
    Краддливи лъжливи доллнопробни престъппници са и ние всички ги преззираме за това. Къде са санкциите и международната изолация, която заслужават?

    18:53 03.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Копейкин Костя

    9 32 Отговор

    До коментар #27 от "Така Така":

    Само така, копейка.
    Някакъв плюе по Хаяско I-ви.
    На клавиатурата в защита на управляващия 20 години Матушката-Юруш!!! 😀

    18:53 03.01.2026

  • 36 Булава

    15 11 Отговор

    До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":

    Олигофренче бегай си оправи стаята че мама че ти се кара

    Коментиран от #79

    18:54 03.01.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 38 Отговор
    Венецуелците се отърваха от един клепар.


    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #78

    18:54 03.01.2026

  • 38 шопо

    28 4 Отговор
    сега в сащ наркотичен глад

    Коментиран от #46, #71

    18:54 03.01.2026

  • 39 Дърт Вейдър

    49 3 Отговор

    До коментар #19 от "Омазана ватенка":

    Синко кой и как определя кой е диктатор и кой не ?
    Или този който слушка и си дава доброволно ресурсите е ИК а който не е съгласен го заклеймяват и му спретват цветни революции или майдани?
    Защо ли неопитат да свалят лудия Ким , бали е диктатор че и дори комунист от най-лошите?

    Коментиран от #49

    18:55 03.01.2026

  • 40 Комон Сенс

    25 17 Отговор
    Едно нещо е ясно със сигурност: Делта Форс показаха класа. Няма такава акция в исторята до момента.
    Демонстрация на сила.
    От там нататък ще е повече от любопитно какво ще се случи в САЩ. Мадуро ще си намери защитници, а ако има процес той ще е публичен.
    Почнете от първия недвусмилен факт, после може да забележите и други, за да подредите пъзела.

    18:55 03.01.2026

  • 41 По-големи неможачи от

    21 5 Отговор

    До коментар #23 от "Цомчо Плюнката":

    форумните укротролове няма.

    18:55 03.01.2026

  • 42 Фикри

    35 4 Отговор
    Перуката се опитва да подражава на израелците. Първо Иран, сега Венецуела, интересно до какво ще доведе това.

    18:55 03.01.2026

  • 43 Пешо от панелката

    22 17 Отговор
    Айде бе, Путинчо, видя ли как се прави СВО, прихвани самолета на Зельо докато обикаля да проси, приземи го в международното въздушно пространство, арествай го и го дай на московския районен съд да го освитка.

    18:55 03.01.2026

  • 44 А ти копей

    4 19 Отговор

    До коментар #30 от "Да отговоря":

    Превалутира ли?

    18:55 03.01.2026

  • 45 Жител на Евротериторията “България”

    43 3 Отговор
    САЩ и ционистите, подкрепяни от Британия и от ЕС-а, извършват поредното международно пиратство.

    18:55 03.01.2026

  • 46 фоко

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "шопо":

    украинеца ще им внесе

    18:55 03.01.2026

  • 47 Още по-учуден

    3 21 Отговор
    Ами, кой му пречи на Путлер?

    Коментиран от #61

    18:56 03.01.2026

  • 48 Юрук Груев

    14 2 Отговор
    Цирк.

    18:56 03.01.2026

  • 49 най старата правна традиция

    32 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дърт Вейдър":

    е правото на силата.
    Победителите казват кой е диктатор и кой не.
    Забравихме ли го това?

    Коментиран от #115, #250

    18:56 03.01.2026

  • 50 Ний ша Ва упрайм

    37 5 Отговор
    нема по-големи разбойници и бантити от тия! Световни

    18:56 03.01.2026

  • 51 Запознат

    17 4 Отговор

    До коментар #28 от "Алоооо Рублоидоти":

    "И че Венецуела Не било Ирак"

    Ами не е - много рано взехте да се радвате - петрола все още не е на господарите ви? Даже и техен човек не са сложили на мястото му.

    18:56 03.01.2026

  • 52 Тази Операция

    12 28 Отговор
    Направо прилича на онази
    Бърза Операция
    По премахването на МОЧАТА.

    Даже и Капейките не разбраха
    Как в проведена .

    Спяха Капейките както спеше Мадуро .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #119

    18:56 03.01.2026

  • 53 Йеронимус БОШ

    37 1 Отговор
    Хейде сега Тръмпа да атакува с ТЮЛЕНИ и Самолетоносач и България , за да отвлече и САНКЦИОНИРАНИЯ по Магнитски Делян Пеевски ?!
    Да го съди по хАМЕРИКАНСКИТЕ закони. Очакваме го с трепет !

    18:57 03.01.2026

  • 54 Плд, ул Св Климент

    29 1 Отговор
    класически Тръмп - Венецуела била откраднала и национализирала земя на САЩ във Венецуела

    Коментиран от #68

    18:57 03.01.2026

  • 55 Ще ти кажа само

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Че не си прав. 90% от световното производство на микрочипове последно поколение се прави в Тайван, а същите се слагат в американските Ф-ки и се ползват от редица индустрии. Тръмп дори го намекна, че ако Тайван попадне под китайски контрол островът ще гори. Не следиш събитията.

    Коментиран от #88

    18:57 03.01.2026

  • 56 Никога не забравяйте кой е истинската

    40 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тик- Ток":

    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    Коментиран от #99

    18:57 03.01.2026

  • 57 факт

    12 4 Отговор
    е убиха журналист от сащ украинците, ма това не се брои

    18:57 03.01.2026

  • 58 Ти не знам колко си Учуден

    6 14 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Ама в бункера голям зор има.

    18:58 03.01.2026

  • 59 истината казва

    3 10 Отговор
    говори като путин за украйна

    18:58 03.01.2026

  • 60 Ти си

    41 4 Отговор
    Чухтели какво каза Тръмп - Венецуела ограбвала американските ресурси които се намират на територията им и рижавият трябвало да ги защитава на хиляди километри от тях....
    Пълна шизофрения .....

    Коментиран от #72

    18:58 03.01.2026

  • 61 Учуден

    21 8 Отговор

    До коментар #47 от "Още по-учуден":

    "Ами, кой му пречи на Путлер?"

    Ами цялото ви НАТО и ЕС - то не бяха санкции, то не бяха пари, то не бяха оръжия.

    Коментиран от #285

    18:58 03.01.2026

  • 62 артист

    17 0 Отговор
    Сега става интересно за артиста от Банкова

    18:59 03.01.2026

  • 63 Тръмп

    13 11 Отговор
    Му направи показно на Путин
    За това което трябваше той да свърши навремето в Украйна
    А не да си играе на демокрация : Минск 1-2, Инче-бонче итн
    И нямаше да загинат по милион украинци и руснаци

    18:59 03.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Срещу

    10 5 Отговор
    Мадуро,военна мощ.....
    Смяяяяях!

    18:59 03.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бла-Бла

    27 4 Отговор
    Петрола и природните ресурси искат да чопнат.

    19:00 03.01.2026

  • 68 Класически ПУЧИН

    4 6 Отговор

    До коментар #54 от "Плд, ул Св Климент":

    Украйна Иска нашите Земи .

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    19:01 03.01.2026

  • 69 дебеЛ Лебед

    21 1 Отговор
    За миг си представих , че могат да отвлекат и нашите главни юначаги Бойко и Делян. Но.....има едно НО. Те си нямат официални половинки - жени. Мадуро го хванаха с жена му.
    А Шиши как - той се разделил с Цветелина Янева. А Бойко също , но с мис Бикини- Борислава йовчева !!!!
    Тогава , как ?

    Коментиран от #80

    19:01 03.01.2026

  • 70 Ха ха

    7 19 Отговор
    Какво стана, с един ход САЩ надиграха и руснаците! Нали Росгвардия го охраняваше Мадуро...

    19:02 03.01.2026

  • 71 минувач

    7 19 Отговор

    До коментар #38 от "шопо":

    То в Русия всеки трети няма средства да се храни нормално.

    Коментиран от #107

    19:02 03.01.2026

  • 72 Зевзек

    41 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ти си":

    "Венецуела ограбвала американските ресурси които се намират на територията им"

    Е не ти ли е ясно че всичкия петрол на света си е американски и разни "диктатори" са го завзели - даже и руския петрол и останалите ресурси пак са американски ама един "диктатор" Путин им пречи да си ги вземат. Така се става най-богатата държава в света - ограбваш всичко от където можеш.

    19:02 03.01.2026

  • 73 Това е

    9 25 Отговор
    Путин се е дълбоко покрил и никакъв го няма за да осъди американската СВО и действията на Тръмп във Венецуела с. арестуването на комунистическият му приятел и диктатор Мадуро.
    А Тръмп директно му казва че бие по съмара на Венецуела, за да се сеща магарето в Москва ...

    Коментиран от #84, #85

    19:02 03.01.2026

  • 74 БеГемот

    16 2 Отговор
    Нобел за мир ....немедленно!

    19:03 03.01.2026

  • 75 Руска Рускова, руска русофилка

    15 3 Отговор
    Тръмп лъже !!!
    Също като с кацането на Луната, сега американците пак ни лъжат с анимирания Мадуро. Няма как нито да кацнеш на Луната, нито да направиш СВО за 25 минути.
    Тия неща се провеждат с Години !!! 🎅🎅🎅

    19:03 03.01.2026

  • 76 Луд Скайуокър

    21 2 Отговор
    А бе тоя слуша ли се какви глуписти чете и дали някой въобще вярва на това което излиза от устата му !
    А сега слушам Хегджет договори като екзалтиван комсомолски секрета на партиен пленум

    Пълна лудница - светът се променя и то към по-лошо
    ЧНГ

    Коментиран от #87

    19:04 03.01.2026

  • 77 нннн

    17 0 Отговор
    ,,- А вас, другарю, ще ви oб ecим.
    - За какво, другарю Сталин?
    - Ще намерим за какво. Абе, за врата."

    Та, и Тръмп винаги ще намери за какво...

    19:05 03.01.2026

  • 78 Питащ

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А българите кога ще се отърват от теб

    19:05 03.01.2026

  • 79 Мумбахаааа

    12 11 Отговор

    До коментар #36 от "Булава":

    Какво стана! Нали Росгвардия го пазеше. Смешник мамин... това не го знаеше, нали?

    19:05 03.01.2026

  • 80 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "дебеЛ Лебед":

    Всеки трябва първо да мисли за себе си!

    19:06 03.01.2026

  • 81 Владимир Путин, президент

    7 8 Отговор
    "...за да се започне зрелищно нападение, каквото хората не са виждали от Втората световна насам..."

    Дони, Дони, Дони.....пак лъжеш !!!
    24 февруари 2022г аз и Русия проведохме най-блясковото, три пъти премислено, зрелищно нападение.
    Но нещо се обърка........меня обманули.....🎅🎅🎅

    19:08 03.01.2026

  • 82 Е хубава работа

    6 2 Отговор
    Психар! Само двама от 190 държави подкрепяха АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил и...ти а фанеш единия!

    19:08 03.01.2026

  • 83 Мадуро

    3 11 Отговор
    Другарю спокойно
    Ти си следващия .

    19:08 03.01.2026

  • 84 Антитрол

    16 4 Отговор

    До коментар #73 от "Това е":

    "арестуването на комунистическият му приятел и диктатор Мадуро"

    На времето имаше едни политкомисари които повтаряха заучени фрази и лозунги - Сега никаква разлика.

    Само където Мадуро не е комунист и не е диктатор - избран е на избори със същите машини с които "избираме" нашите евроатлантици.

    19:09 03.01.2026

  • 85 аz CВО Победа 80

    13 3 Отговор

    До коментар #73 от "Това е":

    На 12 декември Путин се обади по телефона на Мадуро и му обеща пълна и безусловна подкрепа.
    Видяхме🤣🤣🤣

    Коментиран от #94

    19:09 03.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Дарт Вейдър

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Луд Скайуокър":

    Що бре

    Нали се радвахте че
    Путин му казал че го нападнали
    С Дронове

    И Тръмп каза че вярва на Путин .
    И много се ядосал на Зеленски

    Тогава защо се радвахте
    Изобщо не викахте
    Че Тръмп е Луд

    Хахахахаха

    Коментиран от #135

    19:12 03.01.2026

  • 88 Жокер

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ще ти кажа само":

    Ще гори да.
    Но не пречи да си отиде в родината.

    19:13 03.01.2026

  • 89 Е ТВА Е...СВО, а не като

    3 10 Отговор
    3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на монголоидния ФЮРЕР - ПЕТУШОК , ЦАЛИВАЩ КУ РАна рамАзан!
    А ху ЙЛО педофила загроби 2 Милиона монголяци и след 12 год още превзема Селото ПОКРОВСК!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #96

    19:13 03.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 не може да бъде

    11 0 Отговор
    Международно право справедливост свят основан на правото и демократични правила ООН и не знам още какво -за смях на кокошките!?И най-смешното е че други американски президенти са правили и по-лоши и по -опасни неща ..но тук Тръмп май не уцели момента и начина ...светът е друг ...и сега отприщва такива стихии че не ми се мисли какво ще стане по-нататък !?... Но ако се окаже че такава е сделката ...нямам какво да кажа!?...Впрочем имам-затегнете коланите!

    19:14 03.01.2026

  • 93 А сега де

    7 6 Отговор
    Путин е уверил Мадуро, че Русия стои плътно зад Каракас.

    Как да стане когато Пучин още
    Се търкаля в Украйна .

    Коментиран от #104

    19:15 03.01.2026

  • 94 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор

    До коментар #85 от "аz CВО Победа 80":

    Не спешить !!!
    В момента пиша нота до ООН, в която Рассия изразява твърдата си, безкомпромисна, принципно ясна пазиция !
    Господи, кого лъжа......😭😭😭

    19:15 03.01.2026

  • 95 Кражба на петрола и богатствата им

    11 3 Отговор
    Доналд обикновен крадец и убиец си, направо терерис

    19:15 03.01.2026

  • 96 Учуден

    10 2 Отговор

    До коментар #89 от "Е ТВА Е...СВО, а не като":

    Е така де ама това СВО не разпадна БРИКС обаче това на Путин разпадна НАТО и унищожи ЕС.

    Коментиран от #113

    19:16 03.01.2026

  • 97 от пресконференцята

    12 1 Отговор
    Хеликоптери навлизат във чуждото въздушно пространство. По тях е открит огън. Те отговарят с "превъзхождаща огнева мощ". Пипват президентското семесйтво докато спинка и се връщат всички - хора и машини в базата.
    Успешна акция без нито една жертва.
    Сами си правете изводите.

    Коментиран от #103, #106

    19:16 03.01.2026

  • 98 Ами

    8 1 Отговор
    Създаден е прецедент. Сега възниква впроса каква ще е реакцията :
    1 - На международната общност.
    2 - На Конгреса на САЩ.
    3 - На правосъдната система на САЩ.
    4 - На народа на Венецуела.

    19:16 03.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Кражба на петрола и богатствата им

    9 4 Отговор
    Доналд обикновен крадец и убиец си, направо терорис си

    19:16 03.01.2026

  • 101 Геренски

    8 1 Отговор
    Тръмп пусна снимка на Мадуро от борда на кораба Иво Джима.
    Мадуро беше облечен с анцуг Найк ,който му е даден на кораба ,пиеше вода. Не беше окован .

    19:17 03.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Съдията

    8 1 Отговор

    До коментар #97 от "от пресконференцята":

    Еничари предатели като в БГ.
    Това е истината.

    19:18 03.01.2026

  • 104 Запознат

    5 1 Отговор

    До коментар #93 от "А сега де":

    "Путин е уверил Мадуро, че Русия стои плътно зад Каракас"

    Е зад Каракас не зад Мадуро - американците все още нищо не са направили даже и на Мадуро - може той да е най-печелившия даже. Няма да посмеят да го очистят краварите а ще има съдене колкото и на ужким да е ще се гледа от целия свят.

    Коментиран от #134

    19:19 03.01.2026

  • 105 Абе зае....БИ...

    4 6 Отговор
    Педофила Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ, Башо бегачката фъсна от чаршафите,..ама мадуркьо го фанаа по прашки!
    АааааааХахахаха
    А уж монголья педофил го пазеше
    АааааааХахахаха

    19:19 03.01.2026

  • 106 А не не

    3 3 Отговор

    До коментар #97 от "от пресконференцята":

    Венецуела не е Ирак .

    Има и Руско ПВО

    С300 пазят Границите на Венецуела.

    Това е Фейк

    Мадуро не е арестуван.

    19:19 03.01.2026

  • 107 Кардосо

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "минувач":

    Да ама благородния Путин им разрешава да ровят по кофите за стоки с изтекъл срок.

    19:21 03.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 всъщност

    17 5 Отговор
    за никаква битка не може да става дума. Всичко беше уговорено, армията на Венецуела не реагира изобщо. Това е вътрешен преврат, генералите предадоха президента си, а Тръмп се дуе като пуяк каква победа били постигнали. За никаква победа не става въпрос, става дума за обикновена сделка.

    Коментиран от #116

    19:21 03.01.2026

  • 110 Кривоверен алкаш

    7 2 Отговор
    За пореден път да се уверим и да не си задаваме глупави въпроси....всичко опира до силата...така е било и така ще бъде...няма комунизъм,няма капитализъм...

    19:22 03.01.2026

  • 111 Ристе кьоравото

    4 4 Отговор
    Сегиш ла фанат и оня камилар... Аятолаха!
    И ша го три-чат на мегдано
    Хехехехехехе

    Коментиран от #117, #118

    19:22 03.01.2026

  • 112 Жокер

    12 3 Отговор
    На ред е Гренландия.
    Трябва да живеем демократично на гърба на света.
    Охолно завинаги.

    Коментиран от #133

    19:23 03.01.2026

  • 113 Zaхарова

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "Учуден":

    Брау бе гуведо!50 рубли отгоре на надника.Ти си ги обменяй.

    19:23 03.01.2026

  • 114 Джей Ди Ванс

    5 1 Отговор
    Попитал Мадуро :

    Защо не си с Костюм

    В Белия Дом ?

    Какво е това неуважение към
    Нашия Президент.

    Кога ще чуем от Теб Мадуро

    Едно Благодаря

    Че те отървахме

    От Любовта на Венецуелския народ

    Тебе Нелигитмния ?

    19:23 03.01.2026

  • 115 Дърт Вейдър

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "най старата правна традиция":

    Синко , нали уж живеем в демократичен свят в който е дадена възможност на хората сами да избират как да живеят .

    19:24 03.01.2026

  • 116 ти там ли беше

    4 4 Отговор

    До коментар #109 от "всъщност":

    По хеликоптерите е стреляно. Единия е уцелен и едвам оцелял.
    Големи сте фантазьори. Веднага си моделирате картинкит както ви е по-лесно да ги приемте. А фактология, критично мислене... зарежи!

    Коментиран от #122, #131

    19:24 03.01.2026

  • 117 Кочо

    3 5 Отговор

    До коментар #111 от "Ристе кьоравото":

    Аятолаха ще виси на крана.

    19:24 03.01.2026

  • 118 Помнещ

    9 1 Отговор

    До коментар #111 от "Ристе кьоравото":

    Ами нали "демократичния запад" сложиха аятоласите на власт като свалиха шейхин шаха на Иран или от посолството не са те информирали.

    Коментиран от #121

    19:24 03.01.2026

  • 119 Ха ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Тази Операция":

    Не квичи под Мочата, където си жив закопан

    19:25 03.01.2026

  • 120 Неразбрал

    15 3 Отговор
    Някой да ми обясни защо краварите нападат държави със съмнителни причини после се крадат де що има от богатството им . бягат като зайци и мълчат като риби за злините които са причинили ??????

    Коментиран от #123, #144

    19:26 03.01.2026

  • 121 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "Помнещ":

    Докараха аятолах Хомейни от Париж

    Коментиран от #141

    19:26 03.01.2026

  • 122 Зрител

    9 3 Отговор

    До коментар #116 от "ти там ли беше":

    "По хеликоптерите е стреляно"

    Ха ха ха хеликоптер можеш да свалиш даже и с ръчно ПВО или гранатомет - чак пък толкова да са нямали или цялата армия да са спали - аз на кадрите не видях стрелба от земята.

    Коментиран от #142

    19:27 03.01.2026

  • 123 НАРКОБОСОВЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #120 от "Неразбрал":

    Не се толерират...особено ако тровят американци....

    Коментиран от #194

    19:27 03.01.2026

  • 124 Браво

    9 3 Отговор
    Огромна операция срещу малка държава.
    Типични уса хвалипръцковци

    19:28 03.01.2026

  • 125 Желязната маска

    2 3 Отговор
    Путин не е Путин....

    19:28 03.01.2026

  • 126 Браво

    3 7 Отговор
    Така прави Тръмп Специалните Военни Операции, казва за два дни и приключва за два часа с нула жертви. Рашките казват два дни, монаха години и стотици хиляди убити..... След като Зеленски е виновен защо не го взе,а трябваше стотици хиляди да умират... Жалки сталинисти, знаят само трупове след себе си да оставят

    19:28 03.01.2026

  • 127 Хи хи хи

    8 3 Отговор
    Тръмпясалия си изгуби медала за МИР !!!! Ще си получи другия за престъпник , злосторник , убиец като нетаняху нали много се целуват със него !!!!!!

    19:28 03.01.2026

  • 128 Българин

    2 4 Отговор
    Няма никакво нападение! Мадуро е избягал от Венецуела, в опит да хвърли страната в хаос. Разбира се, САЩ, водени от президента Тръмп, няма да допуснат подобно нещо и ще гарантират стабилитета в региона. За това са получили пълна подкрепа от ООН, Китай и Русия!

    19:28 03.01.2026

  • 129 😂😂😂😂😂

    2 4 Отговор
    Единствената спусната опорка на копейките е,че всичко било уговорено.
    😄😄😄😁😄
    Във всеки трети пост това пишат🤣🤣🤣

    19:28 03.01.2026

  • 130 хихи

    2 2 Отговор
    А Зеленски кога?

    Коментиран от #138

    19:28 03.01.2026

  • 131 тъй, тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "ти там ли беше":

    едвам, едвам, ама оцелял. При това само един. Ама нещо критично мислене, тц, няма хич? Ех, то бива да сте умни и красиви, ама чак толкова бива ли?

    19:28 03.01.2026

  • 132 555

    5 3 Отговор
    Голям цирк се разиграва. Но може би за добро...

    19:29 03.01.2026

  • 133 Учим са

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Жокер":

    От...Путин...

    19:29 03.01.2026

  • 134 Верно ли бре

    1 4 Отговор

    До коментар #104 от "Запознат":

    Рублоидот

    Путин отново демонстрира, че няма да остави дългогодишния си съюзник

    Николас Мадуро

    Зад кого и за кого е

    Пучя Въшката .

    Я ни поясни че не сме толкова умни
    Като Капейките .

    Хахахахаха

    Като е Зад Каракас

    Пучя Въшката ще подкрепи ли сега

    Мария Мачадо ?

    Коментиран от #154

    19:30 03.01.2026

  • 135 Дърт Вейдър

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Дарт Вейдър":

    Синко , невярвам да си до толкова простотии и глупав че да неможеш да си измислиш собствен ник за да не ти се налага да ползваш моя .
    Благодаря за вниманието.

    19:30 03.01.2026

  • 136 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    4 3 Отговор
    Путине, Путине ...учи са как са прай ...СВО.

    19:31 03.01.2026

  • 137 хаха

    4 4 Отговор
    Ако се чувствате безполезни, спомнете си, че Венецуела закупи система за противовъздушна отбрана С-300ВМ, за да защити столицата си.

    ХАХАХА!

    19:31 03.01.2026

  • 138 Зеленски

    1 5 Отговор

    До коментар #130 от "хихи":

    Беше в Мар а Лаго
    Онзи ден .

    Нали си умник
    Сам се сети Кога
    Бре Чебурашке .

    19:32 03.01.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Василева

    11 4 Отговор
    Защо Тръмп може да напада всяка държава ,която с нещо не му хареса,а Путин не може.Каква е разликата между Венецуела и Украйна.

    Коментиран от #160, #172

    19:32 03.01.2026

  • 141 Помнещ

    7 1 Отговор

    До коментар #121 от "Ха ХаХа":

    "Докараха аятолах Хомейни от Париж"

    Е така де ама нашите козячета получават амнезия защото иначе не върви пропагандата. Иначе при шейхин шаха жените се разкарваха по къси полички в Техеран. Краварите забъркват всички гадости по света ама после техните хора са им виновни. Те козячетата забравиха и кой създаде талибаните и кой обучи Осами бин Ладен да създаде Ал Кайда.

    Коментиран от #168

    19:32 03.01.2026

  • 142 ето ви

    5 1 Отговор

    До коментар #122 от "Зрител":

    критично мислене:

    Вариант 1 :
    Това е срамно военно унижение за Венецуела.

    Вариант 2
    Венецуела предава Мадуро, което означава, че тя вече е 100% под американски контрол. И този вариант е политическо унизително поражение.

    Както ви е по-удобно.
    Аз смятам, че няма как цялата армия да е купена. Така че акцията е впечатляваща и това е недвусмислено.
    И с ръчен гранотомет малко трудно ще ги свалиш, след като те се прикриват с огън и то не какъв да е огън. Да не са били ситинг дъкс за аматьори с гранотомети??

    Коментиран от #170

    19:32 03.01.2026

  • 143 Асеновград

    13 2 Отговор
    Току що САЩ си признаха без капка срам , че ще крадат петрол и всичко друго възможно докато им трябва. След това ще изоставят страната в пълен хаос...... Ирак, Афганистан, Украйна и още много ще последват. Те са най големият инвазивен паразит на планетата Земя.

    19:33 03.01.2026

  • 144 Да припомним

    4 5 Отговор

    До коментар #120 от "Неразбрал":

    Евгений Пригожин твърдеше че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.

    19:33 03.01.2026

  • 145 Виц на деня

    2 3 Отговор
    Мъдурка, търси та Тръмп....
    На кой телефон.....
    Чука на вратата ти......

    Коментиран от #179

    19:33 03.01.2026

  • 146 Майор Мишев

    12 3 Отговор
    Злите езици говорят че има свален "невидим "F 35 и от 12 хеликоптера са се завърнали само 4 .Чакаме развитие следващите 3-4 ,със сигурност по телевизията няма да ви го кажат .А Мадуро е бил предаден от "своите " ,не си мислете че суперменитенот Делта Форс са вършили чудеса като в Мисията невъзможна .Да е обеца на ухото на иранците , врагът отвътре е по опасен от външния ,че сега те са наред .

    19:34 03.01.2026

  • 147 ?????

    12 0 Отговор
    Ха ха.
    Много демократично.
    Щатите ще управляват Венецуела.

    Коментиран от #165

    19:34 03.01.2026

  • 148 Лимена и Веценуела

    1 0 Отговор
    Цял ден разменя букви Мимето

    19:34 03.01.2026

  • 149 Хохо Бохо

    9 2 Отговор
    А най-сеободни са от нефт, също като иракчаните. Яко ги освободиха от нефта. Жалкопаветните защо не си слагат венецуелският флаг по профилите? Това е с нищо не провокирано нападение над суверенна държава и насилственото и завземане. Нещо санкции от колективните??? Аре бе демократи атлантици, дайте да ви видим ценностите

    19:34 03.01.2026

  • 150 ОТЛИЧНИК

    4 3 Отговор
    Не е лошо да направи същото във валдай.
    Но там имат някакъв компромат за него.

    Коментиран от #159

    19:35 03.01.2026

  • 151 Орките не могат да превземат Купянск

    6 4 Отговор
    На 7 километра от границата.Даже бяха зачистени до крак.

    19:36 03.01.2026

  • 152 Терор

    11 2 Отговор
    "Ще управляваме страната, докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход“

    И кой им дава това право?!
    ООН защо мълчи, след като техния устав е грубо погазен?!
    Това ли е съвременната демокрация, с чужда армия да управляваме суверенни народи?!
    Кой ще спре международния тероризъм на САЩ?!

    Коментиран от #156, #163

    19:36 03.01.2026

  • 153 Путине, Путине...

    5 3 Отговор
    Така са прави СВО.....не като теб, четири години мъка и милиони избити....

    19:36 03.01.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Въпросът към Капейките

    6 6 Отговор
    Искахте Тръмп да спечели
    Изборите .

    Сега като се замислите
    Дали Байдън Или Камала Харис

    Щяха да ударят Иран

    Да подкрепят Нетаняху

    И сега да Заловят Мадуро.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Май никога .

    Така че няма да ревете.

    Радвайте се на Агент Краснов.

    Коментиран от #161

    19:37 03.01.2026

  • 156 С НАРКОБОСОВЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #152 от "Терор":

    Така да прави ....или в кауша или са трепат....

    Коментиран от #244

    19:38 03.01.2026

  • 157 Пич

    2 3 Отговор
    е Тръмпич!

    19:38 03.01.2026

  • 158 Путинистче идиотче

    5 2 Отговор
    Преди викахме Тръмп наш...сега какво да викаме ?

    19:39 03.01.2026

  • 159 Не само Копромат

    1 2 Отговор

    До коментар #150 от "ОТЛИЧНИК":

    Кремъл помогна на Тръмп

    Да спечели първите Избори .

    Затова Тръмп е много добър Путин

    Двамата Дърт Педофили добре се разбират.

    19:39 03.01.2026

  • 160 Я пак

    6 8 Отговор

    До коментар #140 от "Василева":

    Кога точно Тръмп е нападнал Венецуела.Има ли в момента американски войници там? Има ли мародерстване на американци по села и градове и крадене на тоалетни и микровълнови? НЕ-няма

    19:40 03.01.2026

  • 161 не ги знам тях

    6 4 Отговор

    До коментар #155 от "Въпросът към Капейките":

    Но аз подкрепям Тръмп от 2015г. И до момента не съм разочарован от него.
    Няма как всичко да е на 6, но се радвам че спечели втори мандат.

    19:40 03.01.2026

  • 162 Куку

    5 4 Отговор
    Колко хубаво започна новата година,Мадуро приключи,ходжите в Иран са готови и накрая за десерт-Путин!

    19:40 03.01.2026

  • 163 Абе ти що повтаряш коментарите?

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "Терор":

    От по-бавните ли си?

    19:40 03.01.2026

  • 164 Путин в тих ужас

    3 5 Отговор
    СИ изгуби ума и дума, КИМЧО още не разбра кво са случва

    Коментиран от #241

    19:40 03.01.2026

  • 165 Що бре

    3 3 Отговор

    До коментар #147 от "?????":

    РУЗЗИЯ
    не иска ли да управлява Украйна ?

    Коментиран от #213

    19:41 03.01.2026

  • 166 Факти

    9 8 Отговор
    Кремълският клоун започва да осъзнава, че е просто полезен uguom, който САЩ използват за плашило срещу Европа. Така тя се съгласи да отделя 5% за надценени американски железа. Ако САЩ искаха, отдавна щяха да спретнат едно СВО на Путин и да го пратят в историята. Той обаче е много, много полезен за тях. Няма друг такъв мaлoyмнuк, който да изтрепе милион руснаци, за да вдигне оборота на САЩ в небесата.

    19:41 03.01.2026

  • 167 Срам за Путин

    5 5 Отговор
    Удара по Венецуела е удар по Путин....превантивен. Дано го е разбрал.

    Коментиран от #176, #203

    19:43 03.01.2026

  • 168 Абе ти що повтаряш коментарите?

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "Помнещ":

    От бавните ли беше?

    19:43 03.01.2026

  • 169 Факт

    3 1 Отговор
    Това се обсъждаше от месец. Имаше преки разговори. Самият Мадуро беше готов да бъде арестуван. Просто логиката на събитията беше такава. Остава да се чака процес. А и танкера - беглец наля масло в огъня!

    19:43 03.01.2026

  • 170 Зрител

    6 6 Отговор

    До коментар #142 от "ето ви":

    "Вариант 1 :
    Това е срамно военно унижение за Венецуела."

    Защо да е срамно - никой не казва че американците са слаба армия - все едно Русия да нападне някоя африканска държава.

    "Венецуела предава Мадуро, което означава, че тя вече е 100% под американски контрол"

    Венецуела не е предала Мадуро - достатъчно е един купен генерал от базата в която е спял и ужким са го охранявали - продажници има навсякъде включително и в България.

    Много са ти повърхностни мисленията

    Коментиран от #180, #191

    19:44 03.01.2026

  • 171 Кога ще стане това

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    След 3 дни ли? Хахаха След тази демонстрация на технологично и военнопревъзходство, не вярвам някой вече да се осмели да се пъне на Тръмп. Аятолахът е следващият, освен ако не избяга в Москва. А Китай няма и да си помисли да пипа Тайван

    19:45 03.01.2026

  • 172 Василовна

    1 4 Отговор

    До коментар #140 от "Василева":

    Огромна!
    Тръмп за часове, а Путин за четири години бъхти на едно място.

    19:45 03.01.2026

  • 173 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Докато решим кого да сложим за васал и да подпише за петрола на 2% комисион😏😉

    19:45 03.01.2026

  • 174 Уникално

    3 3 Отговор
    Какво стана? Кой ден сме? Нали СВО щеше да е 3 дни!

    19:45 03.01.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #167 от "Срам за Путин":

    "Удара по Венецуела е удар по Путин"

    Що ми се струва че е удар по зеления.

    19:46 03.01.2026

  • 177 Таки

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "7829":

    По-добре да НЕ го ползва. Че ще ни е по-трудно да го докопаме.

    19:46 03.01.2026

  • 178 Мъск подкрепя Тръмп

    2 3 Отговор
    За Венецуела.

    Нека Капейките почнат да плюят по Мъск.

    Хахахаха

    19:47 03.01.2026

  • 179 или друг вариант

    3 2 Отговор

    До коментар #145 от "Виц на деня":

    - Мадуро, Тръмпи иска да говори с Вас.
    - Кажи му , че ме няма.
    - Сам му кажете, на вратата е...

    19:47 03.01.2026

  • 180 Ако

    6 6 Отговор

    До коментар #170 от "Зрител":

    беше слушал пресконференцията щеше да разбереш как е станало. Блокирали са цялото ПВО, венецуелците са се опитали да атакуват но са били парирани. Спрял е токът в целия град, били са дезориентирани в палата. МАдуро се е опитал да избяга в "безопасна стая" с бронирана врата но са го хванали точно в този момент. Не е имало никакво предателство, просто технологии, координация на много нива, и невероятни командоси. Руското С400 не е имало шанс, както и в Иран

    Коментиран от #189

    19:47 03.01.2026

  • 181 Жорко

    10 1 Отговор
    Ще управляваме Венецуела,докато не ги източим откъм петрол,което са стотици години..

    Сега Венецуела са много назад,което не логично за богата на петрол държава,дали ще е за хубаво,времето ще покаже,но едно със сигурност знам,където американски крак е стъпил не било добре

    Коментиран от #190

    19:47 03.01.2026

  • 182 Това могат това правят

    4 0 Отговор
    Американската машина за преврати: унищожение на демокрация от 1953 г. …
    "Защо във Вашингтон никога не е имало преврати?"
    "Защото във Вашингтон няма посолство на САЩ".
    Ако вземем преврата в Украйна в рамките на историческия контекст, ще открием, че след 1953 година САЩ са организирали най-малко 80 пъти успешни или неуспешни преврати в различни държави.
    Ноъм Чомски намира "за най-добра книга по темата" класическата разработка на Уилям Блум "Убийството на надеждата: интервенциите на американските военни и ЦРУ след Втората световна война" (Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II). "Убийството на надеждата" е историческият контекст на събитията в Украйна, които гледате по телевизията. Днес това заглавие е изключително подходящо, когато виждаме как надеждите на хората от всички региони на Украйна са жертвани заради същите онези цели, заради които пострадаха народите на Иран (1953 г.), Гватемала (1954), Тайланд (1957), Лаос (1958-1960), Конго (1960), Турция (1960, 1971, 1980), Еквадор (1961 и 1963), Южен Виетнам (1963), Бразилия (1964), Доминиканската република (1963), Аржентина (1963), Хондурас (1963 и 2009), Ирак (1963 и 2003), Боливия (1964, 1971 и 1980), Индонезия (1965), Гана (1966), Гърция (1967), Панама (1968 и 1989), Камбоджа (1970), Чили (1973), Бангладеш (1975), Пакистан (1977), Гренада (1983), Мавритания (1984), Гвинея (1984), Буркина-Фасо (1987), Парагвай (1989), Хаити (1991 и 2004), Русия (1993), Уганда (1996) и Либ

    19:48 03.01.2026

  • 183 ?????

    3 3 Отговор
    Ха ха.
    Много демократично и много правилно.
    Китайците седят на брега на реката и тихо ръкопляскат.
    Щото Тръмп им показа как може.
    Тайван се е понапрегнал вече.

    Коментиран от #259

    19:49 03.01.2026

  • 184 САЩисаните

    7 2 Отговор
    Са най-големият международен терорист от втората световна война до днес. Е това е истински тероризъм. Да изпратиш въоръжени и обучени да убиват на чужда територия!!!

    19:49 03.01.2026

  • 185 Коста

    6 1 Отговор
    Мдаааа, познах за действията на САЩ след датаките им в Сирия.... Дядо Тръмп, лудият с картечницата.... Повръща ми се от американска "демокрация"

    19:49 03.01.2026

  • 186 Абе да ти кажа

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    От това, което видях днес - ако Китай само се опита, Китай утече...

    Коментиран от #200

    19:50 03.01.2026

  • 187 В Курск съм

    2 1 Отговор
    Няма ли да има и тук справедливост за прасета и тикви?
    Ако имахме петрол , навярно и тук янките щяха да сеят демокрация.

    19:51 03.01.2026

  • 188 Това могат това правят

    4 1 Отговор
    Продължение....
    Уганда (1996) и Либия (2011). Този списък не включва примерно същото количество неуспели преврати, а също преврати в Африка и на други места, където намесата на САЩ не е доказана, макар да има подозрения.
    Тревожната реалност на света, в който живеем, е, че американските усилия за унищожаването на демокрацията, дори когато претендират, че я бранят, правят света по-опасен, по-малко справедлив и убиват надеждата.
    Писателят Харълд Пинтър получи през 2005 година Нобеловата награда. За САЩ той каза следното: "Америка патологично манипулира с властта по света, като се маскира под маската на всеобщото благо. Това е блестяща, умна и много успешна хипноза... Това са жестоки, надменни и безмилостни действия, но това са също така и много умни действия".

    19:51 03.01.2026

  • 189 Много

    1 2 Отговор

    До коментар #180 от "Ако":

    холивудски филми гледате и са ви промили мозъците необратимо.

    19:51 03.01.2026

  • 190 Уникално

    3 4 Отговор

    До коментар #181 от "Жорко":

    За това ли щатите спасиха Европа по време и след ВСВ,групако

    19:51 03.01.2026

  • 191 твоите са повърхностни

    7 4 Отговор

    До коментар #170 от "Зрител":

    Срамно е за няколко часа да те арстуват, след като си въоръжен до зъби, имаш 500к гавази и преди това си размахал сабя за да кажеш ,че си във война. А и разчиташ на велики сили за подкрепа.

    И не, не може един генерал да блокира цялата заита на една суверенна държава. Нелепо е дори да се допусне. Нямаш грам реална представа как стават нещата на практика.

    19:51 03.01.2026

  • 192 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Другите просто не знаят, че живеят върху американски природни богатства

    Коментиран от #198

    19:52 03.01.2026

  • 193 Трумп пак ги качи на шейната

    6 4 Отговор
    Тръмп поне избегна поредна война, в която искаха да го набутат донорите му!
    Каква точно е била тази театрална постановка ще разберем много по-късно.
    Медиите ще се усетят със закъснение, че случая е подобен на "атаката по Иран" с която Тръмп избегна така желаната от глобалистите война с Иран.

    Но пък няма нормално мислещ човек по света, който да се върже, че Мадуро е отвлечен от военна база, без нито един изстрел дори!!! Пък дори и със жена си?

    Коментиран от #282

    19:52 03.01.2026

  • 194 дай доказателства бря

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "НАРКОБОСОВЕ":

    еми значи Таки, хайде нека го хванат де - хаха - ще му хванат опинците...хайде Баце де, хайде Пеевски - те ти наркобосове, и то вече на ойропейско ниво! Ами урсулянките...??

    Коментиран от #208

    19:52 03.01.2026

  • 195 Коста

    4 2 Отговор
    Кога ще има санкции за САЩ?

    Коментиран от #253

    19:52 03.01.2026

  • 196 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    Е те това е демокрация в действие 😂😂😂😂 После лайте, когато го правят и други...

    Коментиран от #201

    19:53 03.01.2026

  • 197 То май

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Оправи заглавието":

    и държава ВЕНЕЦУЕЛА няма вече. Поне не независима. Не че досега беше независима де...

    19:53 03.01.2026

  • 198 Дрогата убива

    1 3 Отговор

    До коментар #192 от "Коста":

    Дори и ...Мъдуро....

    19:53 03.01.2026

  • 199 Част

    3 1 Отговор
    от висшият политически и военен ешалон на Венецуела е съдействал на американците.
    Вицепрезидентът на Венецуела също участва.

    Коментиран от #207

    19:54 03.01.2026

  • 200 Пилотът Гошу

    5 2 Отговор

    До коментар #186 от "Абе да ти кажа":

    Въобще не си чул изказването на Тръмп за Китай... "Китай ще си получи петрола" - смятай, че всичко е договорено, Тайван също.

    Коментиран от #216

    19:54 03.01.2026

  • 201 Учим са

    1 3 Отговор

    До коментар #196 от "Пилотът Гошу":

    От Путин...вервай ми.

    Коментиран от #215

    19:54 03.01.2026

  • 202 Направи го

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Умник":

    Преди около 15 минути. Гледах прес конференцията на живо по CNN.

    19:54 03.01.2026

  • 203 оня с питон.я

    4 2 Отговор

    До коментар #167 от "Срам за Путин":

    Каузарчета, коя е следващата кауза каза ли ви шефа.

    19:54 03.01.2026

  • 204 666

    5 1 Отговор
    Е ДА. ВИЕ СТЕ НАЙ-ГОЛЯМИТЕ ТЕРОРИСТИ И БОКЛУЦИ. НАЛИ СВЕТЪТ ТРЯБВА ДА ВИДИ ТОВА.

    19:54 03.01.2026

  • 205 Феникс

    6 1 Отговор
    Така така, заприличваме все повече на дивият запа!

    19:55 03.01.2026

  • 206 рижко

    2 0 Отговор
    Ще управлява Венецуела с речи от Белия дом по тубата в интернет и с фойерверк за авторитет.

    Коментиран от #212

    19:55 03.01.2026

  • 207 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #199 от "Част":

    Путин нали гарантираше за Венецуела.....сега не смее да мъцне.

    19:55 03.01.2026

  • 208 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор

    До коментар #194 от "дай доказателства бря":

    Нямаме петрол, затуй и не са интересни Тикви и Прасета. Освен това те са на отчет така или иначе...

    19:55 03.01.2026

  • 209 Кибика

    5 2 Отговор
    Начи...бай ДОНЧО психара показа на ху ЙЛО педофила КАК се прави.
    А не 2 Милиона човекоподобни монголья Фира и....от ГОТВАЧО ИЗБЕГА.

    19:55 03.01.2026

  • 210 Анонимен

    4 1 Отговор
    Каубойците отвлякоха Мъдуро

    19:55 03.01.2026

  • 211 .......

    4 3 Отговор
    Същото го чака и джуджака!

    19:56 03.01.2026

  • 212 По добре

    2 2 Отговор

    До коментар #206 от "рижко":

    Отколкото като Путин с насилие и оръжие.

    19:56 03.01.2026

  • 213 ?????

    4 2 Отговор

    До коментар #165 от "Що бре":

    Там поне 70-80% говорят на руски, а как е с английския във Венецуела?
    Или тва е друго? А?

    19:56 03.01.2026

  • 214 Един друг

    6 3 Отговор
    Всички ушанки са в шок. Какво стана с Тръмп - наш? Какво стана с руските военни специалисти и руските противовъздушни ракети, които Путин изпрати през декември? Какво стана със заплахите от Путин към Тръмп да не закача Мадуро?
    А Машка - Алкашка заяви, че са нарушени международни закони и право. Значи ако нападаш всички съседи и убиваш невинни хора е законно, а сега вече е незаконно, а?
    Каквото почукало, такова се обадило!

    19:57 03.01.2026

  • 215 Пилотът Гошу

    2 2 Отговор

    До коментар #201 от "Учим са":

    Няма как да се учите от него... САЩ ги вършат много преди него и точно те отвориха кутията на Пандора с Косово.

    19:57 03.01.2026

  • 216 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #200 от "Пилотът Гошу":

    А как ще стане на практика? Там си има работещи институции. С военно положение ли?

    Коментиран от #226, #232

    19:57 03.01.2026

  • 217 Западната

    2 0 Отговор
    хемисфера на света се "координира" от САЩ. Доктрината Монроу, вече е доктрина Донроу. Това е положението, харесва ли на някой или не.

    19:57 03.01.2026

  • 218 ФюрерПу тюБандерата

    1 1 Отговор
    Другата седмица са при Вас😉а по другата Костя да му мисли😂

    19:57 03.01.2026

  • 219 Мда

    4 1 Отговор
    Сега станали ясно на освободените с украинските знаменца , защо Нобел отиде при никому неизвестната Мачадо, която е доста недолюбвана там! Сбогом международно право, сбогом свобода!

    19:58 03.01.2026

  • 220 Гришотски Сан

    1 5 Отговор
    Нито един убит от охраната на Мадуро; арест с негово съгласие което казва, че и Путин можеше да бъде хванат така още през 1991

    19:58 03.01.2026

  • 221 Анонимен

    3 1 Отговор
    Арестуваха петрола на Венецуела

    19:58 03.01.2026

  • 222 оня с коня

    5 2 Отговор
    Ама нали Русофилите казаха че Русия като нищо може да разптова със ядрен заряд като във Беларус?Мадуро пък заяви че всеки момент може да мобилизира 4 МИЛИОННА АРМИЯ,пък то кво стана...Всъщносткрайно време беше Руска Венецуела да стане Американска,като Амер. "Контрол" над Нефта там ще се отрази БЛАГОПРИЯТНО на Амер. Долар,а и Рускомислещите вече няма да Укоряват Америка че е с най-големия Външен дълг.Но най-важното:Силна Америка- НЕПОБЕДИМО НАТО!

    19:58 03.01.2026

  • 223 Пробити копейки газ пикаят

    4 4 Отговор
    Тук има забележителни идиоти, които досега харесваха Тръмп, щото се надяваха да спаси Русия от Украйна, а сега изведнъж откриха, че бил лош. Ами лош е от началото, ама вие тогава му се кефехте.

    19:58 03.01.2026

  • 224 Разбрахте ли, овце?

    1 4 Отговор
    Оттук-нататък путин може да прави каквото си иска в украйна, китаеца може да прави каквото си иска с тайван и никой няма да има основание да възразява.

    Коментиран от #234

    19:58 03.01.2026

  • 225 Е нали

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Вече не бяха фактор. Нов световен ред и т.н.
    Страх ги беше много от Русия, Китай беше новия господар и т.н. Плюха им в лицата и на Владимир и на Си.

    Не че това оправдава действията. За съжаление към двамата амбициозни императори вече имаме трети. Току що заплаши Куба в прес конференцията си, както и Иран...

    За разлика от другите двама богатири обаче, този наистина има могъща армия. Нищо добро не ни чака.

    19:58 03.01.2026

  • 226 Очевидно

    4 2 Отговор

    До коментар #216 от "Факт":

    е, че има политическа и военна подкрепа за преврата вътре в страната. Така ще стане.

    19:58 03.01.2026

  • 227 мдаааа

    5 2 Отговор
    САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
    Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
    Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда

    19:59 03.01.2026

  • 228 няма ТД

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оправи заглавието":

    Верно, има нов ЩАТ Венецуела временно под управлението на американския президент.

    19:59 03.01.2026

  • 229 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Мадуро е откраднал повече, даже и от педофила Путин

    19:59 03.01.2026

  • 230 БеГемот

    4 1 Отговор
    Въпрос на време е да освободят Гренландия...

    19:59 03.01.2026

  • 231 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    3 2 Отговор
    Заглушиха руското ПВО във Венецуела и гепиха Мъдурката за мъ..ди..те.

    Коментиран от #236

    19:59 03.01.2026

  • 232 Пилотът Гошу

    3 2 Отговор

    До коментар #216 от "Факт":

    Не си ме разбрал, казах, че звучи като да е договорено, не съм казал, че ще мине към Китай. Всичко на този свят си има цена, може частта от петрола на Венецуела за Китай да е достатъчно голяма да забрави Тайван....

    19:59 03.01.2026

  • 233 ХА ХА ХА

    4 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТОЯ Е МНОГО ПО .....ОТ ДЕМЕНЦИЯТА ! АКО ПУТИН КАЖЕ ТАЯ ИЗЦЕПКА НА ТРЪМП ......ВСИЧКИ ЗАПАДНЯЦИ ЩЕ ЗАПОДСКАЧАТ КАТО ЛУДИ ! А ТОЯ ЩЯЛ ДА УПРАВЛЯВА ВЕНЕЦУЕЛА т.е. ДОКАТО НЕ СЛОЖИ НЕГОВИ ХОРА ЗА ДА ТОЧИ ПЕТРОЛА И ВСИЧКО ДЕ ЩО ИМА ! КРАВИТЕ КРАДАТ МНОГО ЯКО И ЕС ГЛЕДА ДА ОГЛОЗГА НЯКОЙ КОКАЛ , ТУПАТ КУИРУКА , АКО ТЕ ИМ ГО ПОДХВЪРЛЯТ .!

    Коментиран от #237, #239

    19:59 03.01.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Абсолютно

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Те подкрепям - не може това е престъпление от най-висок ранг.

    Но се радвам, че признаваш, че руснаците правят същото престъпление.

    С уточнението, че руснаците убиха много повече хора (и загубиха много повече от своите, разбира се), но това е просто защото са некадърни.

    Коментиран от #243

    20:01 03.01.2026

  • 236 Пилотът Гошу

    3 2 Отговор

    До коментар #231 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Ба, няма как да стане без подкрепа от вътре. Тея дрънканици на Дончо за Рамбо и Команди са за тея с айкю равно на стайната температура...

    Коментиран от #242, #283

    20:01 03.01.2026

  • 237 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #233 от "ХА ХА ХА":

    Тръмп са учи от ....Путин за Донбас....вервай ми.

    20:01 03.01.2026

  • 238 САЩ

    1 2 Отговор
    е регионална сила. Разбира се, че ще контролира региона си, в съответствие със задачите пред своята национална сигурност. Дали канадците гледат внимателно какво се случи.

    Коментиран от #286

    20:02 03.01.2026

  • 239 ЕС вече печели

    3 4 Отговор

    До коментар #233 от "ХА ХА ХА":

    Режимът на Мадуро беше в основта на ценовия картел.
    Очакв се петролът да се срути. А ЕС иска евтин петрол.... 2+2 ....

    20:02 03.01.2026

  • 240 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 241 Питончо

    1 1 Отговор

    До коментар #164 от "Путин в тих ужас":

    Искаш ли да ми го гълташ ?

    Коментиран от #248

    20:03 03.01.2026

  • 242 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #236 от "Пилотът Гошу":

    ЗАГЛУШАВАТ РУСКОТО ПВО на Венецуела и терена е свободен....колко му е....Мъдурката даже не разбра кво става ...

    20:03 03.01.2026

  • 243 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор

    До коментар #235 от "Абсолютно":

    Не съм съгласен. В Украйна скриптът е очевадно друг... Много старо оръжие беше шитнато, много милиарди потулени по джобовете. Ако Путин е искал Зеленски, все е щял да го гепи, той не седи скрит. Там тече друг сериал...

    Коментиран от #292, #317

    20:04 03.01.2026

  • 244 Да, да, да

    3 2 Отговор

    До коментар #156 от "С НАРКОБОСОВЕ":

    то видяхме и химическото оръжие в Ирак.

    20:04 03.01.2026

  • 245 щом се налага

    3 0 Отговор
    Ще оправлявате докато не бъдат проведени деморкатични избори.
    То се подразбира.

    20:04 03.01.2026

  • 246 Евала бе..

    3 1 Отговор
    Миротворец - нобелов лауреат!!

    20:04 03.01.2026

  • 247 Добро настроение

    6 4 Отговор
    Годината започна с добро новини водещи до добро настроение :
    с евро у нас,
    блестяща Специална Венецуелска Операция
    и многообещаващи бунтове в Иран.
    Чудесно !
    Прекрасно !
    Великолепно !

    20:05 03.01.2026

  • 248 Путин в тих ужас

    3 5 Отговор

    До коментар #241 от "Питончо":

    Още не са ъ освестил.....за СИ и КИМЧО да не говорим.

    Коментиран от #264

    20:05 03.01.2026

  • 249 Дон Корлеоне

    7 3 Отговор
    Нали Мадуро,го пазеха уж от палячовския руски Спец Наз?

    Коментиран от #262

    20:05 03.01.2026

  • 250 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "най старата правна традиция":

    Прав си, никой не спори, въпросът е що всички се правят от десетилетия, че не е така и се крият зад пръста си... Защото на овцете такива театри им харесват...

    20:05 03.01.2026

  • 251 Сега

    3 3 Отговор
    предстои рижим чейндж. Първо ще управляват американците чрез местни проксита, после ще направят избори с предизвестен край. Вземат и петрола, в интерес на венецуелския народ. Ще се получат нещата.

    20:05 03.01.2026

  • 252 Който не се подчинява

    4 3 Отговор
    на световният терорист, бива смазан със сила и поробван. И света ако мълчи, утре ще са те!

    Коментиран от #258

    20:06 03.01.2026

  • 253 Уникално

    3 1 Отговор

    До коментар #195 от "Коста":

    Ако искаш може ти да наложиш сансции на сащ, например да не играеш повече за Зелена карта

    20:06 03.01.2026

  • 254 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    6 2 Отговор
    Мадуровците изпълзяха от дупките и почнаха да реват.

    20:06 03.01.2026

  • 255 Дас Хаген

    4 3 Отговор
    Да видим позицията на ЕС! Така трябваше да постъпи и Русия още при свалянето на Янукович, да арестуват Порошенко узурпатора!

    Коментиран от #263

    20:06 03.01.2026

  • 256 Тома

    4 1 Отговор
    Докато хубаво не ги окрадем няма да мирясаме каза бай дони

    20:07 03.01.2026

  • 257 Зайо Байо

    3 2 Отговор
    Хайде да си вземаме и ние Македония !
    В тази суматоха няма да ни усетят. Само дето няма кой и с какво да го стори.

    20:07 03.01.2026

  • 258 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    4 1 Отговор

    До коментар #252 от "Който не се подчинява":

    Доколкото разбирам има два вида агресия, едната е лоша ,а другата е руска.

    Коментиран от #267

    20:07 03.01.2026

  • 259 Абе май

    3 2 Отговор

    До коментар #183 от "?????":

    Китайците са се понапрегнали. Като знаят кой стои зад Тайван и какво направи току-що...

    Апропо, Русия влезе в Украйна 2 дни след олимпийските игри в Китай, където обявиха вечното и неразрушимо сътрудничество между Русия и Китай. Инвазия на Китай в Тайван трябваше да последва веднага след като Украйна капитулира.

    Сещай се защо все още няма китайска инвазия досега...страх лозе пази.

    20:07 03.01.2026

  • 260 Палави копейки

    5 1 Отговор
    Хората във Венецуела се радват и свалят символите на Мадурчо, и най-важното никой не им пречи, включително венецуелската армия… какво ще кажете копейки? 😁

    20:08 03.01.2026

  • 261 Следващият

    2 2 Отговор
    е Канада, после Гренландия

    Коментиран от #265

    20:08 03.01.2026

  • 262 Така де

    3 1 Отговор

    До коментар #249 от "Дон Корлеоне":

    То и руския спецназ е преминал към американците....явно не им се мре.

    20:08 03.01.2026

  • 263 Каква позиция на ЕС очакваш

    2 2 Отговор

    До коментар #255 от "Дас Хаген":

    от продажните урсули?

    20:08 03.01.2026

  • 264 Майк Алън Патън

    3 2 Отговор

    До коментар #248 от "Путин в тих ужас":

    Дали имат дупе да нападнат Ким и Си ?

    Коментиран от #268

    20:09 03.01.2026

  • 265 Не го мисли

    0 2 Отговор

    До коментар #261 от "Следващият":

    Може Путин да ги предвари.....

    Коментиран от #273

    20:09 03.01.2026

  • 266 90% от наркотиците в Щатите

    4 2 Отговор
    Влизат чрез картелите в
    в Колумбия и Мексико
    Посредник е ЦРУ
    Явно Мадуро не е дал процент на ЦРУ

    Коментиран от #272

    20:10 03.01.2026

  • 267 По скоро всеки е агресор

    1 0 Отговор

    До коментар #258 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":

    А САЩ "миротворец". Тъжна картинка!

    Коментиран от #271

    20:10 03.01.2026

  • 268 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #264 от "Майк Алън Патън":

    Кой ша ги спре....Путин ли...колкото ги спре във Венецуела.

    Коментиран от #277

    20:10 03.01.2026

  • 269 Това могат това правят

    4 1 Отговор
    Поредния майдан... агресори най големите

    20:11 03.01.2026

  • 270 Давид

    2 3 Отговор
    Тук виждаме сделка между сащ и русия . Източна европа за русия и южна америка за USA. Медиен театър . Мъдуро ще го развеждат като герой по холивудски и накрая някой приятел на тръмп от някоя държава от южна америка ще му предложи да му го прати за доотглеждане . Или нещо подобно . Или ще го трампят за зеленски , който го очаква нещо подобно . Тръмп знае как се правят сделки и играе под носа на дълбоката еврейска банка , доколкото е възможно ;)

    Коментиран от #275

    20:11 03.01.2026

  • 271 ФюрерПу тюБандерата

    1 1 Отговор

    До коментар #267 от "По скоро всеки е агресор":

    да гледа как се радват хората и да си помисли добре

    Коментиран от #281

    20:11 03.01.2026

  • 272 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #266 от "90% от наркотиците в Щатите":

    Сега ша си даде процента.....годинки зад решетките.

    Коментиран от #280

    20:11 03.01.2026

  • 273 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #265 от "Не го мисли":

    Щатите нападат само малки държави но ядоха бой в Корея,Виетнам и Афганистан.
    Ще нападне Русия на Най..

    Коментиран от #278

    20:12 03.01.2026

  • 274 Световна суматоха

    3 1 Отговор
    Бай Дончо предизвика световен хаос с инвазията срещу Каракас. Не можа да се сдържи, милият той, да покаже на света, че и той е алфа-мъжкар като Цар Плъх. Хванаха Мадуро, но репутацията на САЩ като бастион на демокрацията и правовата държава беше непоправимо накърнена!

    Коментиран от #279

    20:12 03.01.2026

  • 275 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #270 от "Давид":

    С тия темпове Путин ша вземе източна Европа след век....нема да сме живи...при Тръмп е друго.

    Коментиран от #298

    20:14 03.01.2026

  • 276 А сега

    1 2 Отговор
    Прецедател Си си взима Китайското Тайпе.

    20:14 03.01.2026

  • 277 Не мъник

    1 0 Отговор

    До коментар #268 от "Я пъ тоа":

    Соник ще дойде.

    20:14 03.01.2026

  • 278 1000+

    3 2 Отговор

    До коментар #273 от "Ха ХаХа":

    Време е и масовият убиец П у т я да бъде заловен и предаден на съд. Само тогава Тръмп би заслужил Нобела за мир.

    Коментиран от #287, #288

    20:15 03.01.2026

  • 279 Тръмп

    2 1 Отговор

    До коментар #274 от "Световна суматоха":

    Са учи от ...Путин...вервай ми.

    20:15 03.01.2026

  • 280 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #272 от "Я пъ тоа":

    Даде,не даде процент ЦРУ убива американци чрез вноса на наркотици.
    Разбра ли бъркаданец

    20:15 03.01.2026

  • 281 Кои хора

    1 2 Отговор

    До коментар #271 от "ФюрерПу тюБандерата":

    Облъчените от пропагандата за глупаци на НПО-тата, като нашите блееши изкарани на площада от шарлатани?

    Коментиран от #291

    20:16 03.01.2026

  • 282 555

    1 0 Отговор

    До коментар #193 от "Трумп пак ги качи на шейната":

    На уреден мач прилича всичко. Май ще спадне малко напрежението в международен мащаб.

    20:16 03.01.2026

  • 283 А в Иран

    3 1 Отговор

    До коментар #236 от "Пилотът Гошу":

    Как стана? Пак ли отвътре?

    Разцепиха ги с Ф35 и Б2 противно на каквото се говореше в първите дни за един свален Ф35 на Израел с жена пилот, няма НИТО ЕДИН свален американски или израелски самолет. НИТО ЕДИН.

    Какво стана с С не-знам-си-колко-си/ :-)

    Разбирам, че е трудно да приемеш, че светът ти се срива, но това е реалността. Безнадеждно са изостанали руснаците, БЕЗНАДЕЖДНО.

    Виж, Китай има потенциал.

    20:16 03.01.2026

  • 284 Путин не смее да шукне

    2 2 Отговор
    Да не последва...Мъдурката.

    20:16 03.01.2026

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 286 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #238 от "САЩ":

    Интересно. А кои са глобалните сили, моля?

    20:17 03.01.2026

  • 287 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #278 от "1000+":

    Говориш за зеленият наркоман

    Коментиран от #304

    20:17 03.01.2026

  • 288 Изглеждаш много глупаво

    1 0 Отговор

    До коментар #278 от "1000+":

    Ама щом те влече....

    Коментиран от #307

    20:17 03.01.2026

  • 289 Петролотърсач

    3 4 Отговор
    Козвчатста да не се радват прибързано,защото ако нещата се "запекът"САЩ ще изпратят контингент на НАТО във Венецуела,и по силата на чл.5 ще се наложи да се изпрати и български контингент. Така волю-неволю ще сме под дулата на венецуелците.И много сълзи ще се леят.Нещо взе да намирисва работата.Уж в САЩ пък сега ще го заведат в Куба.И уж със хеликоптер пък сега с кораб до там.Някак си много смотано изглеждат нещата,пък уж всичко било по план.Баба ми едно време ,когато се хвалех за нещо,ми викаше :-"Ти ли бе хвалипръцко".Та имам си едно на ум.А съпругата му къде ще я затворят?И нея ли в Гуантанамо?

    20:17 03.01.2026

  • 290 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    2 3 Отговор
    Чисто, бързо, прецизно.....дъртака кремълски има кво да учи.

    Коментиран от #297

    20:18 03.01.2026

  • 291 ФюрерПу тюБандерата

    2 3 Отговор

    До коментар #281 от "Кои хора":

    Асад падна за броени дни, армията му просто се разпадна.
    Мадуро беше свален само след 3 часа "специална военна операция", милиони по улиците на Венецуела празнуват. Режимът му много вероятно си отива.
    В Иран масови протести заливат страната. Властта на ислямистите се клати.
    А едни вече 4 години чакат Кийв да падне, а ЕС да се срине.

    Коментиран от #296

    20:18 03.01.2026

  • 292 А ще

    0 1 Отговор

    До коментар #243 от "Пилотът Гошу":

    споделиш ли какъв? Явно си много навътре в нещата :-)

    20:18 03.01.2026

  • 293 Демек

    3 1 Отговор
    Ще е..те ма...та и на тая държава и ще и източите ресурсите.

    Коментиран от #300

    20:19 03.01.2026

  • 294 Фатките

    2 2 Отговор
    масковските блатници не са "асвабадители" а терористи!
    масковските блатници нямат никаква юрисдикция в тази суверенна държава УКРАЙНА!
    масковските блатници нарушават всякакви международни закони и споразумения!

    Коментиран от #311

    20:20 03.01.2026

  • 295 Ами

    2 2 Отговор
    За цял ден само това ли успяхте да измислите:
    "Ще управляваме Венецуела докато не можем
    да направим безопасен, правилен и разумен преход".
    Нали уж нещо с наркотици ... Пък сега преход :)
    И защо пък точно Вие? Кой Ви е упълномощил?

    20:20 03.01.2026

  • 296 И сега остава да си кажеш

    2 2 Отговор

    До коментар #291 от "ФюрерПу тюБандерата":

    Верно САЩ е световно зло!

    Коментиран от #299

    20:20 03.01.2026

  • 297 Сега стана ясно

    2 2 Отговор

    До коментар #290 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Какво е пълномащабна американска война..150 самолета срещу нищожна държава и СВО срещу Украйна 50 пъти по голяма

    Коментиран от #328

    20:21 03.01.2026

  • 298 Давид

    3 2 Отговор

    До коментар #275 от "Я пъ тоа":

    Темпа не е сфера на влияние ;) щом газта , петрола и ядреното ти гориво са от русия на практика ние сме в сферата на влияние на братушките . И освен монтажа на другите два руски енергоблока , ще имаме май и два американски ;) е довчера ги продавахме първите два сега ги монтираме . На мен това ми прилича на сделка в която българия слага само подпис ;)

    20:22 03.01.2026

  • 299 ФюрерПу тюБандерата

    2 2 Отговор

    До коментар #296 от "И сега остава да си кажеш":

    Колко жалко и срамно е да си копейка. Само преглъщане на позор след позор. Диктаторските слуги на кремълските фашисти-терористи падат, Шенген дойде, Еврозоната, а те чакат да изние запада. Ще си умрат прости и излъгани . Но сами са си виновни, като не приемат очевадна истина.

    Коментиран от #303, #306

    20:23 03.01.2026

  • 300 Учим са

    2 2 Отговор

    До коментар #293 от "Демек":

    От Путин, вервайте ми.

    20:23 03.01.2026

  • 301 Новак

    3 1 Отговор
    Разбрахме, защо Путин ти е приятел. Светът се поделя отново. Дали да не вземем РСМ?

    20:24 03.01.2026

  • 302 Ъъъъъъъ

    3 3 Отговор
    Виждаме една терористична държава - Сащ, която свали законен президент на друга държава чрез военна операция и го отвлече.... А сега разбираме, че дори ще управляват държавата, под предтекст, че..... някакви алабализми. Истинската причина я знаем. 🤣

    20:24 03.01.2026

  • 303 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 304 1000+

    4 2 Отговор

    До коментар #287 от "Ха ХаХа":

    Днес Мадуро, утре авера му...

    20:25 03.01.2026

  • 305 Фори

    2 2 Отговор
    На Мъдуро му спретнаха СВО. Това искаше да направи Путин но не успя!

    20:25 03.01.2026

  • 306 Жалко е да си тъ пейка

    4 1 Отговор

    До коментар #299 от "ФюрерПу тюБандерата":

    Ползва те всяка о.трепка, щото тъ пейката е евтина и глупава.

    Коментиран от #312

    20:26 03.01.2026

  • 307 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 308 долу сащ

    2 3 Отговор
    руснаците били лоши......ето ви атлантическите еврейски бо клуци! то ва са ни партньорите!! за невярвщите 1997 беше подарък от сащ за да дойде правилния демократ!!!

    Коментиран от #327

    20:26 03.01.2026

  • 309 Ама как така ще управляваш

    4 2 Отговор
    Чужда, суверена държава?
    Аааа, това не е на добро!

    Коментиран от #313, #316, #320

    20:26 03.01.2026

  • 310 Путин в тих ужас

    3 3 Отговор
    СИ изгуби ума и дума, КИМЧО още не разбра кво става....а Мъдурката уверено пътува към кауша.

    Коментиран от #314

    20:26 03.01.2026

  • 311 Де Факто

    5 3 Отговор

    До коментар #294 от "Фатките":

    Каква юрисдикция имаше Украйна за да обяви АТО с авиация и артилерия срещу Донбас и да убие 14000 души и 500 деца.
    Русия влезе за да защити милионите руснаци на които фашистите зобраниха рускя език.
    Тя не България която остави да бъдат бити и убивани българи в РСМ
    Всички сороси помогнали на Зеленски да ликвидира българите в Украйна ще бъдат съдени

    Коментиран от #318, #319, #356

    20:27 03.01.2026

  • 312 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 313 Учим са

    0 2 Отговор

    До коментар #309 от "Ама как така ще управляваш":

    От Путин, само дето не са мъчим като него....

    20:27 03.01.2026

  • 314 Теб ко те радва

    1 0 Отговор

    До коментар #310 от "Путин в тих ужас":

    да живееш в мутренски времена. Явно си много малка или доста глупава!

    Коментиран от #326

    20:28 03.01.2026

  • 315 С тази операция

    2 4 Отговор
    се обнуляват всички международни закони.
    ООН е безсмислено да съществува.

    20:28 03.01.2026

  • 316 Просто

    2 0 Отговор

    До коментар #309 от "Ама как така ще управляваш":

    Мутренска му работа!

    20:29 03.01.2026

  • 317 Извинявай,

    1 0 Отговор

    До коментар #243 от "Пилотът Гошу":

    ама в кой свят и в коя реалност не е по-добре да подчиниш една държава почти без загуби на техника и хора (и на много, ама мнооооооого пари), като отсечеш главата?

    Това се и опитаха, с десанта в първата нощ на инвазията, ама не стана - както казах, много по-некадърни са. Или ако се чувстваш засегнат и предпочиташ друг израз, има много - технически изоставащи, стратегически изоставащи, дисциплинарно изоставащи - избери си.

    Коментиран от #321

    20:29 03.01.2026

  • 318 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #311 от "Де Факто":

    До 2014 година бе тихо 8 мирно в Украйна...после дойдоха паравоенните на Путин ..

    Коментиран от #322

    20:29 03.01.2026

  • 319 Трай бе лепилар

    3 2 Отговор

    До коментар #311 от "Де Факто":

    В Луганск, Донецк и прочие, мистериозно откъде ли, появиха се едни проруски сепаратисти. Решиха, че ще си правят държава. Въоръжиха ги. Путински симпатизанти Кой, оставям на Вашето въображение. По-нататък се появиха и едни "зелени човечета", които окупираха Крим. П у т ь о първоначално отрече връзка с тях, а по-късно призна.Та вижте, омръзнало ми е да слушам словесните диарии от кремълската КГБ кочина.

    Коментиран от #332

    20:29 03.01.2026

  • 320 Е как...

    1 0 Отговор

    До коментар #309 от "Ама как така ще управляваш":

    Как управляват държава в която живееш ? Така ще управляват.

    20:30 03.01.2026

  • 321 НАРКОБОСОВЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #317 от "Извинявай,":

    Не се жалят. Те са трепат, особенно когато са облечени в държавна власт....

    20:30 03.01.2026

  • 322 Не бе мъник

    1 1 Отговор

    До коментар #318 от "Я пъ тоа":

    Дойде злото САЩ и резултата е налице. Украйна унищожена, Европа източвана, а глупавите деца като теб, превърнати в циганета за няколко цента. Няма такова зло като САЩ!

    20:32 03.01.2026

  • 323 А дали

    2 0 Отговор
    искат повечето индианци ,да са свободни? Времето ще покаже!

    20:32 03.01.2026

  • 324 09876

    4 3 Отговор
    Следващият е ПУТЛЕР,в съседна килия на Мадуро

    Коментиран от #333

    20:32 03.01.2026

  • 325 Президентът

    1 0 Отговор
    на една държава отвлече президента на друга държава. Това е в общи линии положението, изчистено от лозунги, пропаганда и коментари.

    20:32 03.01.2026

  • 326 Путин в тих ужас

    2 0 Отговор

    До коментар #314 от "Теб ко те радва":

    Не смее да мъцне....а обеща защита на Мъдурко.

    20:33 03.01.2026

  • 327 Новак

    2 1 Отговор

    До коментар #308 от "долу сащ":

    Руснаците са лоши, защото избиват невинни. Това е ювелирна операция за 30 мин. Е, който го може, го може, бездарието е фашизъм!

    20:33 03.01.2026

  • 328 Верно ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #297 от "Сега стана ясно":

    Венецуела е по-голяма като площ с около 30% от Украйна, а като население е само с около 15% по-малко. Ама ти откъде да знаеш...

    Коментиран от #341

    20:33 03.01.2026

  • 329 За три дня

    0 0 Отговор
    СВО за 3 часа !

    20:34 03.01.2026

  • 330 12345

    0 1 Отговор
    Американски спецчасти спипаха по бели гащи венецуелския диктатор Мадуро.
    Приятелите на Путлер намаляват.
    Ред е на Иран.
    Следва Радев 😂

    Коментиран от #336

    20:34 03.01.2026

  • 331 Вовата

    1 1 Отговор
    да сменя бункера!

    20:34 03.01.2026

  • 332 Ще решат

    1 1 Отговор

    До коментар #319 от "Трай бе лепилар":

    Като САЩ направят преврат и пуснат терористи да избиват хора и ти ще решиш. Ама сега трябва да показваш какво зло е САЩ.

    Коментиран от #334

    20:34 03.01.2026

  • 333 Бай Дончо

    1 2 Отговор

    До коментар #324 от "09876":

    уважава руснаците и се страхува от тях. Би тръгнал на подобна глупост само ако е решил да заличи САЩ изцяло.

    Коментиран от #339

    20:35 03.01.2026

  • 334 Трай бе лепилар

    2 2 Отговор

    До коментар #332 от "Ще решат":

    "Киев за три дни" унищожи едно поколение руснаци и украинци, бай Дончо ги опатка за един скучен следобед

    Коментиран от #343

    20:35 03.01.2026

  • 335 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    1 1 Отговор
    Путин има много да учи ..... Жалко че изби милиони славяни.

    Коментиран от #340

    20:36 03.01.2026

  • 336 Е ти какво правиш в България

    2 1 Отговор

    До коментар #330 от "12345":

    бе американска подлога.

    Коментиран от #344

    20:36 03.01.2026

  • 337 Ясно вовеки

    1 0 Отговор
    Като Гелмания,Япония,Ирак,Либия Сирия и десетки други но помнете има бог и за вас амин

    20:36 03.01.2026

  • 338 Евала

    0 0 Отговор
    на Башар....

    20:36 03.01.2026

  • 339 09876

    0 1 Отговор

    До коментар #333 от "Бай Дончо":

    и на края САЩ освобождават Русия и Китай от комунисти и диктатори

    Коментиран от #346

    20:36 03.01.2026

  • 340 Да мъник

    0 0 Отговор

    До коментар #335 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Ама стига показва какво зло е САЩ. Света е отвратен.

    20:36 03.01.2026

  • 341 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #328 от "Верно ли?":

    Но САЩ не са завладели Венецуела. Просто отвлякоха президента им с помощта на местните военни и част от политическата върхушка.

    20:37 03.01.2026

  • 342 Путине, Путине...

    2 0 Отговор
    Стана за смях с тва СВО.....УДАРА по Мъдурката е двоен удар по теб.

    20:37 03.01.2026

  • 343 Пиро има ли на дупиту

    0 0 Отговор

    До коментар #334 от "Трай бе лепилар":

    от туй папагалене на Киев за три дни? 😄

    20:38 03.01.2026

  • 344 Ей ти с биберона чакай си реда

    0 1 Отговор

    До коментар #336 от "Е ти какво правиш в България":

    Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки

    Коментиран от #349

    20:38 03.01.2026

  • 345 Путинистче идиотче

    1 0 Отговор
    Путине, гледай как са прай СВО....а нас ни избиват като за последно в Украйна.

    20:39 03.01.2026

  • 346 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #339 от "09876":

    държи да има добри отношения с тях. Сети се сам защо.

    Коментиран от #352

    20:39 03.01.2026

  • 347 И Путин така

    1 1 Отговор
    Ще управляваме Украйна докато можем да направим безопасен, правилен и разумен преход

    Коментиран от #351

    20:40 03.01.2026

  • 348 Горски

    1 0 Отговор
    "ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела".
    Какъв цинизъм! Какво трябва да значи това?Отвлечен е президентът на суверенна държава и това наричат "мирно предаване на властта". Ама изборите били манипулирани. Такова обвинение може да се отправи към всеки, държавник. Стига да не го харесваме и да не изпълнява нашите заповеди. Ама занимавал се с наркотрафик. Доказано ли е? Защото май не става дума за наркотрафик и манипулация на избори, а за петрола и природните богатства на Венецуела. Ще сложим/ "изберем"/ наш човек, който ще ни осигури свободен достъп до тях.

    Коментиран от #353, #354

    20:40 03.01.2026

  • 349 Не отговори на въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #344 от "Ей ти с биберона чакай си реда":

    Какво правиш в България една американска подлога? Има време да показваш, че трола е отпадък.

    Коментиран от #355

    20:40 03.01.2026

  • 350 Путине, Путине...

    1 0 Отговор
    Нали спецназ пазеше Мъдурката....толкова го и опазиха...

    20:40 03.01.2026

  • 351 Путине, Путине...

    1 0 Отговор

    До коментар #347 от "И Путин така":

    Нема да сме живи да видим как ша управляваш Украйна...виж Тръмп е друга бира.

    20:42 03.01.2026

  • 352 09876

    0 0 Отговор

    До коментар #346 от "Тръмп":

    Путин - СВО - за ТРИ дни и победа Тръмп - спирам войната ЗА 24 ЧАСА ... Ха.ха.ха... Тези двамата луди ,трябва ,да се изкарат на Червения площад и да им се бият по 50 тояги на голо ...След това ,да се изпратят на лечение в Сибир !!!..

    20:43 03.01.2026

  • 353 НАРКОБОСОВЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #348 от "Горски":

    Така са отвличат....или направо са трепат...нема лабаво

    20:44 03.01.2026

  • 354 555

    0 0 Отговор

    До коментар #348 от "Горски":

    "ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела".
    Какъв цинизъм! Какво трябва да значи това?"
    Може да значи, че не знаят какво точно става, затова се ослушват и тупкат топката. Защото цялата работа много прилича на "уговорен мач", ама без тяхно знание.

    20:44 03.01.2026

  • 355 Ей ти с биберона чакай си реда

    0 0 Отговор

    До коментар #349 от "Не отговори на въпроса":

    Бог да пази България от руските мекерета и неокомунисти!

    20:45 03.01.2026

  • 356 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #311 от "Де Факто":

    За 8 години в Донбас путинските сепаратисти избиха 14 хил души. Това не се хареса на Путлер и започна СВО. Сега убитите са по 14 хил на седмица.
    Тръмп също се намесва със сила във Венецуела, но убити няма. Няма окупация, няма териториални претенции, няма унищожени градове.

    20:45 03.01.2026