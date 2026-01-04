Касиерка отказа покупка заради 200 евро - не разпознавала банкнотата

Броени дни след влизането ни в еврозоната вече има случаи на отказ да се приемат евромонети, които не са с българска страна и да се вземе банкнота от 200 евро, съобщи БНТ.

Жена в София опитала купи стек цигари с 200 евро от магазин на голяма верига, но управителката обяснила, че касиерката не разпознава банкнотата и не може да я приеме. Тя посочи, че продавачите все още не познават всички купюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто, посочи news.bg.

"Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза: "Няма да ги взема". И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам", разказа потърпевшата клиентка и уточни, че става въпрос за 200 евро.

"Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села", допълни тя.