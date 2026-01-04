Касиерка отказа покупка заради 200 евро - не разпознавала банкнотата

Броени дни след влизането ни в еврозоната вече има случаи на отказ да се приемат евромонети, които не са с българска страна и да се вземе банкнота от 200 евро, съобщи БНТ.
Жена в София опитала купи стек цигари с 200 евро от магазин на голяма верига, но управителката обяснила, че касиерката не разпознава банкнотата и не може да я приеме. Тя посочи, че продавачите все още не познават всички купюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто, посочи news.bg.
"Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза: "Няма да ги взема". И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам", разказа потърпевшата клиентка и уточни, че става въпрос за 200 евро.
"Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села", допълни тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #6, #10, #75
08:19 04.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 123
08:22 04.01.2026
4 Само
Коментиран от #34
08:23 04.01.2026
5 ПУШЕНЕТО Е ВРЕДНО
08:23 04.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Айде сега…
08:24 04.01.2026
9 Георги
08:24 04.01.2026
10 Факт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всичкото евро е фалшиво. ЕЦБ не е пращало евра в България за обмяна.
Коментиран от #43
08:25 04.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
08:25 04.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 няма нормален човек в Европа
Коментиран от #24, #33
08:26 04.01.2026
15 Позор и падение
08:26 04.01.2026
16 венци алкаша
08:27 04.01.2026
17 решение по случая
Коментиран от #30, #45
08:27 04.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 1488
Коментиран от #22
08:29 04.01.2026
20 Гошката
Фалшификатите са отделна тема, има не е като да няма.
08:30 04.01.2026
21 Гост
ПС
И като е толкова ербап каката с 200 евра, да извади карта и да ги плати! Ама тя сигурно карта е виждала само за градския транспорт нейде из Европейско...
08:30 04.01.2026
22 ма не
До коментар #19 от "1488":В монголски Тугрици. Единствената истинска валюта вървежна в Москве.
08:30 04.01.2026
23 Много просто
Коментиран от #27
08:30 04.01.2026
24 Даниел
До коментар #14 от "няма нормален човек в Европа":А имаш ли престава 2-3 млн € в банкноти по 20 какво количество са?
А като се слагат по 2-3 пъти месечно кво става?
Коментиран от #29, #57
08:31 04.01.2026
25 Факт
08:31 04.01.2026
26 А бе,
До коментар #2 от "киру":ходи пазарувай !
08:32 04.01.2026
27 в случая
До коментар #23 от "Много просто":Целта на хибридните медии е да създават драма там където я няма.
08:32 04.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Имам
До коментар #24 от "Даниел":Кой нормален човек ще разнася 2 милиона Евро в кеш? Ай стига експерименти. Не мина.
Коментиран от #35
08:34 04.01.2026
30 Много ви е сложно еврото
До коментар #17 от "решение по случая":Много ви е сложно еврото, а да вземе ли фактура и бележка от ной, нап, коп и трима свидетели? То не могло да го разваляш, магазините нямали готовност, възможност, наличност, обезпеченост, персонал,..... айде друм без евро
Коментиран от #32
08:34 04.01.2026
31 Мда-даааааа
08:35 04.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гост
До коментар #14 от "няма нормален човек в Европа":Абсолютно точно! Банкноти с номинална 200/500 не се зареждат вода банкомат! Стават само за между банкови трансфери! Ако теглиш на каса и искаш само х 200 да речем, предварително и такса плащаш! Тая кака да каже ох къде е банкнотата...
Коментиран от #38
08:35 04.01.2026
34 Ко речи?
До коментар #4 от "Само":Кой те е спрял да провериш в Интернет как изглеждат и колко са? А да попиташ някой познат, ако си неграмотен и не знаеш как?
Коментиран от #40
08:37 04.01.2026
35 ко речи?
До коментар #29 от "Имам":60 милиона лева в чувал за смет носиха ако си забравил, задържани от полицията пред банката
Коментиран от #39
08:37 04.01.2026
36 Споко
08:37 04.01.2026
37 ккк
08:38 04.01.2026
38 Нали
До коментар #33 от "Гост":Така е, който има евро е престъпник!
08:38 04.01.2026
39 ай жива да не бях
До коментар #35 от "ко речи?":И какво ги направо после полицията? Бонуси ли си раздаде?
08:39 04.01.2026
40 Копейките освен, че са предатели
До коментар #34 от "Ко речи?":Са и неграмотни.
08:39 04.01.2026
41 Някой
Щом някой има 200 евро нацяло, вероятно има и по-дребни банкноти левове или евро, вероятно има банкова карта за електронно плащане. На мен ми се е случвало преди години на няколко пъти в магазин да нямат да ми върнат при плащане със 100 лева. Случвало ми се е и в чужбина да нямат да ми върнат. Като нямат да ми върнат, не купувам и отивам в друг магазин където имат да ми върнат.
Даже са и направили добро като не са и продали цигари.
Продавачите и собствениците на магазини и те са хора, всеки с неговите си недостатъци и страхове. 200 евро за тази касиерка може да е седмичната и заплата(620 евро минимална заплата). Хора с 4 - 5 хиляди евро месечна заплата, не могат да разберат начина на мислене и страховете на човек с 620 евро месечнаэдаплата.
08:39 04.01.2026
42 виновен е Собственика
Коментиран от #50
08:39 04.01.2026
43 Ко речи?
До коментар #10 от "Факт":А тези, които се редяха на опашка по чейндж бюрата за по 2 лева еврото, и те ли са си купили фалшиво?
Коментиран от #46
08:39 04.01.2026
44 Пазете лева
Коментиран от #54
08:40 04.01.2026
45 Ахъм
До коментар #17 от "решение по случая":Когато ми се е налагало да тегля от банката, никога не са ми предлагали повече от 100 евро копюр.
Коментиран от #59, #60
08:41 04.01.2026
46 Точно
До коментар #43 от "Ко речи?":Най-вероятно, всичкото е фалшиво. Бай дъ уей, в банките беше по 2.05 лева с таксата за теглене
08:42 04.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Кую
08:43 04.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Вината
08:44 04.01.2026
52 Гласове от зайчарника в Банкя
08:44 04.01.2026
53 Изход от ес
08:45 04.01.2026
54 след 2 месецаще търсиш лева с лупа
До коментар #44 от "Пазете лева":и без това 1 Евро ще е 4000 лева като отпадне борда.
08:45 04.01.2026
55 М@фият@ сътвори х@ос и кр@жб@
08:45 04.01.2026
56 ГОООЛЯМА ВЕРИГА А НЯМА
Коментиран от #58
08:48 04.01.2026
57 Някой
До коментар #24 от "Даниел":Научи законите, плащането в брой е ограничено до 10 000 лева(5 000 евро).
Който работи с милиони прави банкови преводи.
Дори и в банкноти по 200 евро, 1 млн са 50 пачки, това е пълна чанта с пари.
Коментиран от #73
08:48 04.01.2026
58 добре че си ти да ни светнеш
До коментар #56 от "ГОООЛЯМА ВЕРИГА А НЯМА":Ето ти ниша. Отваряш гооооляма верига и почваш да приемаш и Виетнамски донги. Ще я фалираме чуждата верига и само от тебе ще купуваме. Даже и с копюри от 675 Евро.
Коментиран от #62
08:49 04.01.2026
59 Гост
До коментар #45 от "Ахъм":Естествено! Тези номинали, 200/500, не ги държат в наличност, само по заявка, и се плаща допълнителна такса! Отделно, се записват и номерата на банкнотите! Ама нали всички тука са все банкери с по 20 години стаж!!!
Коментиран от #70
08:51 04.01.2026
60 Стига!
До коментар #45 от "Ахъм":Не е вярно, банките дават и по 100, 200 и 500 евро. Стига сте вменявали, че големите копюри са престъпление, Няма такова нещо. Не са за междубанкови разплащания. Хората не са информирани и вината е на точно определени държавни чиновници.
Коментиран от #72
08:52 04.01.2026
61 Много скъпо ни излезе аврото
Коментиран от #67
08:52 04.01.2026
62 ТЪЙ ВИКА И КОЛЕГАТА МИ НЕКАДЪРНИК
До коментар #58 от "добре че си ти да ни светнеш":ДЕТ ИНА КРУШКА НЕ МОЖЕ ДА РАЗВИЙ.......ЕЙЙЙЙЙ ВИКА ЩО МА ИЗПРЕВАРИ ТЪКМО ОТИВАХ ЗА СТЪЛБА.........
08:52 04.01.2026
63 Боруна Лом
Коментиран от #68
08:53 04.01.2026
64 Голям
08:53 04.01.2026
65 230 тона ГОООЛД
08:54 04.01.2026
66 лелей
И защо да плаща с 200 евро кеш като може да плати с карта?
Управителката обяснила, че касиерката не разпознава. Ами управителката и тя ли не разпознава?
Па нека да отказват покупки, ще харчиме по-малко.
Така и не разбрах тази мила селска история защо е новина?
В лседващата статия пишете - селянин отказва да продаде 5 овце срещу банкнота от 500 евро. Спор за еврозоната на мегдана на Долно Нанагорнище.
08:56 04.01.2026
67 не ни го е взел Брюксел
До коментар #61 от "Много скъпо ни излезе аврото":а с него сме си гарантирали българското Евро. Както преди това си бехгме гарантирали Българския лев. Това го правеше конвертируем. Ама ти от къде да ги знаеш тези неща като не ги пише в лишчето?
Освен това не са 230 тона. И най-лошото е че братушките ти не могат да откраднат и дях на изпроводяк.
Коментиран от #71, #84
08:56 04.01.2026
68 ГЛУПАВИТЕ ОТ РОМЛОМ
До коментар #63 от "Боруна Лом":ДЕ СА ТИЯ СИГАРИ ПО 6 ЛЕВА СТЕКА......!?!!!!
Коментиран от #77, #79
08:56 04.01.2026
69 Не стига че ни натрапиха еврото ами
08:56 04.01.2026
70 Не се обаждай неподготвен
До коментар #59 от "Гост":Няма такова нещо. Банките дават 100, 200 и 500 евро. Серийните номера се записват на всяка банкнота в банка, дори 5 евро да е.
Коментиран от #80, #86
08:57 04.01.2026
71 ЙВО ГАРАНТИРАТЕЕЕЕ БЕЕЕЕЕ
До коментар #67 от "не ни го е взел Брюксел":ТИЯ ХАРТИЙКИ СА БЕЗ ПОКРИТИЕ.ЩОМ НЕ ПИШЕ НА СЯКА ХАРТИЯ,,ОБЕЗПЕЧЕНА СЪС ЗЛАТО. ,,,, ТВА СИЕ ООООБИИИИР....
08:58 04.01.2026
72 Дават!
До коментар #60 от "Стига!":Да же на мене ми дадоха една пачка по 650 Евро!
08:58 04.01.2026
73 Боруна Лом
До коментар #57 от "Някой":Я ПАК? 200х50=......
08:58 04.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Злоба
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Добра фантастика пишеш. Там на село имате ли такъв магазин или само хоремаг прекръстен на нещо друго да е по модерно. Май си сънувал нещо .
08:59 04.01.2026
76 СЪС ТОВА ЕВРО
09:00 04.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Който е сменил
Един месец на хавайските острови
И да постави по улиците общодостъпни машини за проверка на банкнотите и монетите, Безплатно
Както има обществени банкомати И да работят денонощно
09:01 04.01.2026
79 Боруна Лом
До коментар #68 от "ГЛУПАВИТЕ ОТ РОМЛОМ":У МААЛАТА БЕ ПРИ БРАТЧЕДА
09:01 04.01.2026
80 дават бе, дават
До коментар #70 от "Не се обаждай неподготвен":Само дето просвещават търговците само до 100 Евро копюри. Останалите избщо не са им ги показвали, нали? Хахахаха.
09:01 04.01.2026
81 Покупателна способност
Коментиран от #85
09:02 04.01.2026
82 БеГемот
09:02 04.01.2026
83 истината
Коментиран от #90
09:02 04.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 верно е
До коментар #81 от "Покупателна способност":Като станат 13-15 Евро кутия цигари от първи юли ще си търсиш лева!
09:03 04.01.2026
86 Гост
До коментар #70 от "Не се обаждай неподготвен":Ти шъ каиш! Ма може, щом си рекъл! Юруш на банките...
09:04 04.01.2026
87 праф си
До коментар #84 от "Човеко":И шефа така каза. Ставаме зле като германците! Аман от специалисти по хибридните сайтове.
09:05 04.01.2026
88 Бай Онзи
Коментиран от #89, #93
09:05 04.01.2026
89 много си назад
До коментар #88 от "Бай Онзи":На нас Леля от пасоля ни плаща в рукойни гаранирани от ЦБ на РФ.
09:07 04.01.2026
90 Много плитко
До коментар #83 от "истината":Те 99% и лев не са виждали и какво?
Коментиран от #92
09:07 04.01.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 ами
До коментар #90 от "Много плитко":Европейците не гледат умрели валути. За какво да гледат лев?
Коментиран от #98
09:09 04.01.2026
93 Значи не приемаш еврото
До коментар #88 от "Бай Онзи":от февруари таксите на пос терминалите скачат с 300%
Коментиран от #95
09:10 04.01.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 мхм
До коментар #93 от "Значи не приемаш еврото":Това с ДДС ли, или ДДСто отделно?
09:12 04.01.2026
96 Случай
09:12 04.01.2026
97 соросоид нагъл нахален и прозз като гъба
Коментиран от #99
09:12 04.01.2026
98 даа
До коментар #92 от "ами":Затова 85% не гледат и евро. Троооловете сте сладки захарчета необработени
09:13 04.01.2026
99 абе
До коментар #97 от "соросоид нагъл нахален и прозз като гъба":Защо те трият
09:13 04.01.2026
100 Излишни драми
09:13 04.01.2026