Касиерка отказа покупка заради 200 евро - не разпознавала банкнотата

4 Януари, 2026 08:18 2 158 100

Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села

Касиерка отказа покупка заради 200 евро - не разпознавала банкнотата - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Броени дни след влизането ни в еврозоната вече има случаи на отказ да се приемат евромонети, които не са с българска страна и да се вземе банкнота от 200 евро, съобщи БНТ.

Жена в София опитала купи стек цигари с 200 евро от магазин на голяма верига, но управителката обяснила, че касиерката не разпознава банкнотата и не може да я приеме. Тя посочи, че продавачите все още не познават всички купюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто, посочи news.bg.

"Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза: "Няма да ги взема". И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам", разказа потърпевшата клиентка и уточни, че става въпрос за 200 евро.

"Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села", допълни тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    10 23 Отговор
    Във Фантастико нова банкнота от 50 евро машината ги отчете като фалшиви и се включи аларма и червени светлини.

    Коментиран от #2, #6, #10, #75

    08:19 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 123

    19 0 Отговор
    100 на 100 последователка на Ню-ню - то

    08:22 04.01.2026

  • 4 Само

    51 23 Отговор
    Оставка и затвор за политиците набутали ни в еврото без елементарна подготовка! Хората имаха съвсем елементарни въпроси, но те ръсиха шест месеца куха пропаганда за сърцето на европа и тн. Оставка и затвор!

    Коментиран от #34

    08:23 04.01.2026

  • 5 ПУШЕНЕТО Е ВРЕДНО

    15 29 Отговор
    В Америка ако се опиташ да си купиш цигари със 100$ в брой веднага те арестуват.

    08:23 04.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айде сега…

    33 5 Отговор
    Ми да се запознае… да вика управителя и да я приемат!!! Сега къде са комисиите за нарушения???

    08:24 04.01.2026

  • 9 Георги

    43 1 Отговор
    голяма новина. От никакво евро в обръщение до 100% за 30 дни, какво очаквахте да стане? То те първа се почва.

    08:24 04.01.2026

  • 10 Факт

    14 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всичкото евро е фалшиво. ЕЦБ не е пращало евра в България за обмяна.

    Коментиран от #43

    08:25 04.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    32 7 Отговор
    Егати и нонсенса !!!??? И едната жена е права , но и другата - също !!! Защото ако касиерката вземе нередовна банкнота , после ще трябва да бърка в собственият си джоб !!! Вината е на великите подготвители и мислители , които трябваше да запознаят персонала с евробанкнотите. Но - "мислители" !!!

    08:25 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 няма нормален човек в Европа

    13 35 Отговор
    Който да приеме банкноти от 200 и от 500 Евро. Заради това бе и смешна изцепката на режисъора "поставил" пачки от 500 Евро в "шкафчето на Борисов".

    Коментиран от #24, #33

    08:26 04.01.2026

  • 15 Позор и падение

    37 11 Отговор
    Подигравка с българите. Може ли заплатата или пенсията да бъде само една банкнота!

    08:26 04.01.2026

  • 16 венци алкаша

    8 4 Отговор
    как ще си купувам пукница?

    08:27 04.01.2026

  • 17 решение по случая

    16 25 Отговор
    клиентката с 200 евро да отиде да ги развали там, откъдето ги е изкарала. Дори банките много рядко боравят с копюри от 200 и 500евро.

    Коментиран от #30, #45

    08:27 04.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1488

    11 27 Отговор
    не разпознавала банкнотата щото очаквала да й платят в рубли

    Коментиран от #22

    08:29 04.01.2026

  • 20 Гошката

    13 11 Отговор
    200Е и 500Е банкноти не вървят навсякъде и в Европа, та у нас.
    Фалшификатите са отделна тема, има не е като да няма.

    08:30 04.01.2026

  • 21 Гост

    12 13 Отговор
    Ха ха, в провинцията щяха да и върнат и ресто, че и подарък да и дадат! София , та София, парите не са там, ей!
    ПС
    И като е толкова ербап каката с 200 евра, да извади карта и да ги плати! Ама тя сигурно карта е виждала само за градския транспорт нейде из Европейско...

    08:30 04.01.2026

  • 22 ма не

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    В монголски Тугрици. Единствената истинска валюта вървежна в Москве.

    08:30 04.01.2026

  • 23 Много просто

    17 12 Отговор
    На касиерката това е почти цялата заплата, как да я приеме ако има съмнение

    Коментиран от #27

    08:30 04.01.2026

  • 24 Даниел

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "няма нормален човек в Европа":

    А имаш ли престава 2-3 млн € в банкноти по 20 какво количество са?
    А като се слагат по 2-3 пъти месечно кво става?

    Коментиран от #29, #57

    08:31 04.01.2026

  • 25 Факт

    8 3 Отговор
    Трябва има експерти на повикване!

    08:31 04.01.2026

  • 26 А бе,

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "киру":

    ходи пазарувай !

    08:32 04.01.2026

  • 27 в случая

    11 6 Отговор

    До коментар #23 от "Много просто":

    Целта на хибридните медии е да създават драма там където я няма.

    08:32 04.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Имам

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Даниел":

    Кой нормален човек ще разнася 2 милиона Евро в кеш? Ай стига експерименти. Не мина.

    Коментиран от #35

    08:34 04.01.2026

  • 30 Много ви е сложно еврото

    13 5 Отговор

    До коментар #17 от "решение по случая":

    Много ви е сложно еврото, а да вземе ли фактура и бележка от ной, нап, коп и трима свидетели? То не могло да го разваляш, магазините нямали готовност, възможност, наличност, обезпеченост, персонал,..... айде друм без евро

    Коментиран от #32

    08:34 04.01.2026

  • 31 Мда-даааааа

    8 10 Отговор
    Преди време на запад съм виждал на няколко места, че не приемат банкноти повече от 50 евро.

    08:35 04.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гост

    10 12 Отговор

    До коментар #14 от "няма нормален човек в Европа":

    Абсолютно точно! Банкноти с номинална 200/500 не се зареждат вода банкомат! Стават само за между банкови трансфери! Ако теглиш на каса и искаш само х 200 да речем, предварително и такса плащаш! Тая кака да каже ох къде е банкнотата...

    Коментиран от #38

    08:35 04.01.2026

  • 34 Ко речи?

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "Само":

    Кой те е спрял да провериш в Интернет как изглеждат и колко са? А да попиташ някой познат, ако си неграмотен и не знаеш как?

    Коментиран от #40

    08:37 04.01.2026

  • 35 ко речи?

    12 3 Отговор

    До коментар #29 от "Имам":

    60 милиона лева в чувал за смет носиха ако си забравил, задържани от полицията пред банката

    Коментиран от #39

    08:37 04.01.2026

  • 36 Споко

    8 4 Отговор
    Като ни набутат цифровия евро шиткоин , няма да има такива проблеми

    08:37 04.01.2026

  • 37 ккк

    14 3 Отговор
    другия път да пробва с 500 може да стане

    08:38 04.01.2026

  • 38 Нали

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Така е, който има евро е престъпник!

    08:38 04.01.2026

  • 39 ай жива да не бях

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "ко речи?":

    И какво ги направо после полицията? Бонуси ли си раздаде?

    08:39 04.01.2026

  • 40 Копейките освен, че са предатели

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "Ко речи?":

    Са и неграмотни.

    08:39 04.01.2026

  • 41 Някой

    17 1 Отговор
    Мисирките правите от мухата слон.

    Щом някой има 200 евро нацяло, вероятно има и по-дребни банкноти левове или евро, вероятно има банкова карта за електронно плащане. На мен ми се е случвало преди години на няколко пъти в магазин да нямат да ми върнат при плащане със 100 лева. Случвало ми се е и в чужбина да нямат да ми върнат. Като нямат да ми върнат, не купувам и отивам в друг магазин където имат да ми върнат.

    Даже са и направили добро като не са и продали цигари.

    Продавачите и собствениците на магазини и те са хора, всеки с неговите си недостатъци и страхове. 200 евро за тази касиерка може да е седмичната и заплата(620 евро минимална заплата). Хора с 4 - 5 хиляди евро месечна заплата, не могат да разберат начина на мислене и страховете на човек с 620 евро месечнаэдаплата.

    08:39 04.01.2026

  • 42 виновен е Собственика

    11 4 Отговор
    Управителя/собственика е виновен. Трябвало е той да запознае, касиерката с новите банкноти, като вид на обучение. Банкнотите са 500 евро, 200, 100, 50,20,10 и 5 евро. Показва им как изглеждат банкнотите , холограмната лента и допир на хартията.

    Коментиран от #50

    08:39 04.01.2026

  • 43 Ко речи?

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    А тези, които се редяха на опашка по чейндж бюрата за по 2 лева еврото, и те ли са си купили фалшиво?

    Коментиран от #46

    08:39 04.01.2026

  • 44 Пазете лева

    5 9 Отговор
    Всеки сам си преценя. Пазете лева, другото са мушенгии. Милиарди фалшиво евро има, лева почти няма кой да го фалшифицира.

    Коментиран от #54

    08:40 04.01.2026

  • 45 Ахъм

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "решение по случая":

    Когато ми се е налагало да тегля от банката, никога не са ми предлагали повече от 100 евро копюр.

    Коментиран от #59, #60

    08:41 04.01.2026

  • 46 Точно

    7 8 Отговор

    До коментар #43 от "Ко речи?":

    Най-вероятно, всичкото е фалшиво. Бай дъ уей, в банките беше по 2.05 лева с таксата за теглене

    08:42 04.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Кую

    5 1 Отговор
    Пази се жената от тия шарении

    08:43 04.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Вината

    9 1 Отговор
    е в управлението на веригата , а не в касиерката .

    08:44 04.01.2026

  • 52 Гласове от зайчарника в Банкя

    13 2 Отговор
    Добре, че не я е посетил Бацо с 500 еврова банкнота😂 Тогава, щеше шок и амок да получи женицата😉

    08:44 04.01.2026

  • 53 Изход от ес

    8 6 Отговор
    Изход от ес

    08:45 04.01.2026

  • 54 след 2 месецаще търсиш лева с лупа

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Пазете лева":

    и без това 1 Евро ще е 4000 лева като отпадне борда.

    08:45 04.01.2026

  • 55 М@фият@ сътвори х@ос и кр@жб@

    7 3 Отговор
    Масово изобщо не връщат ресто в евро, само по мiсiрк тв всичко е песен

    08:45 04.01.2026

  • 56 ГОООЛЯМА ВЕРИГА А НЯМА

    8 2 Отговор
    ПАРИ 160 ЕВРО ЗА РЕСТО?!?!!!!;; НОМЕРА ЗА ДА НА ОТКАЖАТ ОТ КЕША...

    Коментиран от #58

    08:48 04.01.2026

  • 57 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Даниел":

    Научи законите, плащането в брой е ограничено до 10 000 лева(5 000 евро).
    Който работи с милиони прави банкови преводи.

    Дори и в банкноти по 200 евро, 1 млн са 50 пачки, това е пълна чанта с пари.

    Коментиран от #73

    08:48 04.01.2026

  • 58 добре че си ти да ни светнеш

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "ГОООЛЯМА ВЕРИГА А НЯМА":

    Ето ти ниша. Отваряш гооооляма верига и почваш да приемаш и Виетнамски донги. Ще я фалираме чуждата верига и само от тебе ще купуваме. Даже и с копюри от 675 Евро.

    Коментиран от #62

    08:49 04.01.2026

  • 59 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ахъм":

    Естествено! Тези номинали, 200/500, не ги държат в наличност, само по заявка, и се плаща допълнителна такса! Отделно, се записват и номерата на банкнотите! Ама нали всички тука са все банкери с по 20 години стаж!!!

    Коментиран от #70

    08:51 04.01.2026

  • 60 Стига!

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ахъм":

    Не е вярно, банките дават и по 100, 200 и 500 евро. Стига сте вменявали, че големите копюри са престъпление, Няма такова нещо. Не са за междубанкови разплащания. Хората не са информирани и вината е на точно определени държавни чиновници.

    Коментиран от #72

    08:52 04.01.2026

  • 61 Много скъпо ни излезе аврото

    10 3 Отговор
    Това са дребни работи , я ми кажете къде са 230 тона злато на националната ни банка и защо Брюксел ни го взе и защо нашите управници мълчат. Да се знае че това злато никога вече няма да ни се връща както стана с Италия и Мелони си поиска златото от Брюксел но и показаха средния пръст .

    Коментиран от #67

    08:52 04.01.2026

  • 62 ТЪЙ ВИКА И КОЛЕГАТА МИ НЕКАДЪРНИК

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "добре че си ти да ни светнеш":

    ДЕТ ИНА КРУШКА НЕ МОЖЕ ДА РАЗВИЙ.......ЕЙЙЙЙЙ ВИКА ЩО МА ИЗПРЕВАРИ ТЪКМО ОТИВАХ ЗА СТЪЛБА.........

    08:52 04.01.2026

  • 63 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ЯВНО КУПУВАЧКАТА Е БИЛА ТЪПА СЕЛЯНКА КОЯТО СЕ ПРАВИ НА ГРАЖДАНКА! 400 ЛЕВА ЗА ШЕСТ ЛЕВА ЦИГАРИ!

    Коментиран от #68

    08:53 04.01.2026

  • 64 Голям

    3 5 Отговор
    праз, голяма новина. Не мога да разбера защо не ползват карти тези неандерталци, аз от 20 години насам ползвам само и единствено кредитна карта. Вярно че живея в нормална държава, но то в България навсякъде вървят картите. Защо не ги ползват туземците?

    08:53 04.01.2026

  • 65 230 тона ГОООЛД

    5 3 Отговор
    НИ ЧОПНАХА ДОКЪТ ПОРКАХМЕ ДВЕ НЕДЕЛИ......

    08:54 04.01.2026

  • 66 лелей

    2 2 Отговор
    На потърпевшара й спестили стек цигари :)
    И защо да плаща с 200 евро кеш като може да плати с карта?
    Управителката обяснила, че касиерката не разпознава. Ами управителката и тя ли не разпознава?

    Па нека да отказват покупки, ще харчиме по-малко.
    Така и не разбрах тази мила селска история защо е новина?
    В лседващата статия пишете - селянин отказва да продаде 5 овце срещу банкнота от 500 евро. Спор за еврозоната на мегдана на Долно Нанагорнище.

    08:56 04.01.2026

  • 67 не ни го е взел Брюксел

    3 6 Отговор

    До коментар #61 от "Много скъпо ни излезе аврото":

    а с него сме си гарантирали българското Евро. Както преди това си бехгме гарантирали Българския лев. Това го правеше конвертируем. Ама ти от къде да ги знаеш тези неща като не ги пише в лишчето?

    Освен това не са 230 тона. И най-лошото е че братушките ти не могат да откраднат и дях на изпроводяк.

    Коментиран от #71, #84

    08:56 04.01.2026

  • 68 ГЛУПАВИТЕ ОТ РОМЛОМ

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Боруна Лом":

    ДЕ СА ТИЯ СИГАРИ ПО 6 ЛЕВА СТЕКА......!?!!!!

    Коментиран от #77, #79

    08:56 04.01.2026

  • 69 Не стига че ни натрапиха еврото ами

    5 3 Отговор
    Най нагло и брутално водещи сорросоидни "журналистки" по радиото и телевизията буквално с викове и крясъци забраняват всякаква критика и каквито и да са мнения щото всичко било свършило вече и край !!!

    08:56 04.01.2026

  • 70 Не се обаждай неподготвен

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    Няма такова нещо. Банките дават 100, 200 и 500 евро. Серийните номера се записват на всяка банкнота в банка, дори 5 евро да е.

    Коментиран от #80, #86

    08:57 04.01.2026

  • 71 ЙВО ГАРАНТИРАТЕЕЕЕ БЕЕЕЕЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "не ни го е взел Брюксел":

    ТИЯ ХАРТИЙКИ СА БЕЗ ПОКРИТИЕ.ЩОМ НЕ ПИШЕ НА СЯКА ХАРТИЯ,,ОБЕЗПЕЧЕНА СЪС ЗЛАТО. ,,,, ТВА СИЕ ООООБИИИИР....

    08:58 04.01.2026

  • 72 Дават!

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Стига!":

    Да же на мене ми дадоха една пачка по 650 Евро!

    08:58 04.01.2026

  • 73 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Някой":

    Я ПАК? 200х50=......

    08:58 04.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Злоба

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добра фантастика пишеш. Там на село имате ли такъв магазин или само хоремаг прекръстен на нещо друго да е по модерно. Май си сънувал нещо .

    08:59 04.01.2026

  • 76 СЪС ТОВА ЕВРО

    2 2 Отговор
    Здраво го напукаха на народа а ТУУУЛУПА шиша и сие смениха си левчетата милиарди в евраци изскочиха си ги. А тук трагедия. И за пазаруващи и за продавачи. Вчера и аз видях една касиерка да страда и плаче.

    09:00 04.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Който е сменил

    0 1 Отговор
    валутата трябва да осигури обучение на касиерките.
    Един месец на хавайските острови
    И да постави по улиците общодостъпни машини за проверка на банкнотите и монетите, Безплатно
    Както има обществени банкомати И да работят денонощно

    09:01 04.01.2026

  • 79 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "ГЛУПАВИТЕ ОТ РОМЛОМ":

    У МААЛАТА БЕ ПРИ БРАТЧЕДА

    09:01 04.01.2026

  • 80 дават бе, дават

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Не се обаждай неподготвен":

    Само дето просвещават търговците само до 100 Евро копюри. Останалите избщо не са им ги показвали, нали? Хахахаха.

    09:01 04.01.2026

  • 81 Покупателна способност

    1 3 Отговор
    Те ви евро. Не можиш едни цигари да си купиш

    Коментиран от #85

    09:02 04.01.2026

  • 82 БеГемот

    1 1 Отговор
    А само баце разпознава лилавите от 500....

    09:02 04.01.2026

  • 83 истината

    2 1 Отговор
    85% от гражданите в Еврозоната не са виждали НИКОГА банкнота от 500 Евро на живо.

    Коментиран от #90

    09:02 04.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 верно е

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Покупателна способност":

    Като станат 13-15 Евро кутия цигари от първи юли ще си търсиш лева!

    09:03 04.01.2026

  • 86 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Не се обаждай неподготвен":

    Ти шъ каиш! Ма може, щом си рекъл! Юруш на банките...

    09:04 04.01.2026

  • 87 праф си

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Човеко":

    И шефа така каза. Ставаме зле като германците! Аман от специалисти по хибридните сайтове.

    09:05 04.01.2026

  • 88 Бай Онзи

    3 1 Отговор
    Кешарите да му мислят. Аз си джиткам с карта.

    Коментиран от #89, #93

    09:05 04.01.2026

  • 89 много си назад

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Бай Онзи":

    На нас Леля от пасоля ни плаща в рукойни гаранирани от ЦБ на РФ.

    09:07 04.01.2026

  • 90 Много плитко

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "истината":

    Те 99% и лев не са виждали и какво?

    Коментиран от #92

    09:07 04.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Много плитко":

    Европейците не гледат умрели валути. За какво да гледат лев?

    Коментиран от #98

    09:09 04.01.2026

  • 93 Значи не приемаш еврото

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Бай Онзи":

    от февруари таксите на пос терминалите скачат с 300%

    Коментиран от #95

    09:10 04.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Значи не приемаш еврото":

    Това с ДДС ли, или ДДСто отделно?

    09:12 04.01.2026

  • 96 Случай

    2 0 Отговор
    Преди години един познат в Германия пазарил в 9:00 ч. сутринта в супермаркет, стоката била на стойност 30 евро и дал банкнота от 200 евро и касиерката му казала, че не може да му върне и да отиде да си развали банкнотата в банка.

    09:12 04.01.2026

  • 97 соросоид нагъл нахален и прозз като гъба

    0 1 Отговор
    Много си не умен. Точно ти преписваш тия глупости от "листче". Особено пък клишето за "братушките". Но също и за конвентируемото левче и евро. Жалък си.

    Коментиран от #99

    09:12 04.01.2026

  • 98 даа

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "ами":

    Затова 85% не гледат и евро. Троооловете сте сладки захарчета необработени

    09:13 04.01.2026

  • 99 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "соросоид нагъл нахален и прозз като гъба":

    Защо те трият

    09:13 04.01.2026

  • 100 Излишни драми

    1 0 Отговор
    Не е „катастрофа“ – това е нормална адаптация след смяна на валута. С времето, когато хората се обучат и магазините се снабдят с ресто, такива ситуации ще изчезнат.

    09:13 04.01.2026

