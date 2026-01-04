Мицкоски обвини България: Планът за действие за малцинствата ви пречи, защото е на македонски език

България е възразила срещу внесения от Република Северна Македония План за действие за малцинствата, защото е на македонски език, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, цитиран от МИА, пише БТА.
Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС.
Пред медиите Мицкоски каза, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел, а именно „че и най-добрия План за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.
„Нито една страна членка не е против, нито едно малцинство в Македония не е против при положение, че имаше открит дебат. Е, проблем било, че бил на македонски език. Извинявайте, но моят майчин език е македонски, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че това е така“, заяви Мицкоски.
В отговор на въпрос при посещението си в село Сопище край Скопие той посочи, че е било направено всичко, което е било поискано – приети са предложенията на експерт от Италия при изработването на плана и е било изпълнено искането на Брюксел „ден по-рано да се изпрати в България, за да се покаже добра воля“.
„Това още веднъж показва, че няма връзка с малцинството или с българите в Конституцията. Техните (на България) искания имат много по-дълбоки корени и проблемите са по-дълбоки и още веднъж показват, че тяхното намерение е съвсем различно“, каза премиерът на Северна Македония.
Той допълни, че в момента правителството му няма никакви контакти с България, но „стоим на разположение, когато и където и да било, в която и организация да отидем и да разговаряме и да представим нашите аргументи“.
1 Пречи ми и затова с тях извън
20:12 04.01.2026
2 пешо
20:13 04.01.2026
3 Спецназ
НЯМА как да приемем българско "Малцинство " в конституцията,
защото Българите са МНОЗИНСТВО! КАЖИ го , ВЕ!!
20:16 04.01.2026
4 македонски ли?
20:19 04.01.2026
5 Руснаков
20:19 04.01.2026
6 тез пак се разлаяха тез макенски воеводи
по нас дето все им бъркаме сметките без кръчмаря
20:19 04.01.2026
7 Озадачен
20:19 04.01.2026
8 Македонски език ли??
20:22 04.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
20:23 04.01.2026
11 горд Цариброджанин-българин
20:24 04.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фори
20:26 04.01.2026
14 Да,бе
20:27 04.01.2026
15 гумата
20:27 04.01.2026
16 Спецназ
ХА- ХА! Абе тия техните политици са тъпи парчета под влияние на Руската и Сръбската Политика!
ФАКТ!
Да не дойде време само Бугарското НАТО да ги спасява от шиптърете, че други, Баце нЕма се впишат!
От Северна Македония, Баце харесвам само северните македонки- сгодни са спор нема никакъв!
20:27 04.01.2026
17 Даниел
20:28 04.01.2026
18 Горски
Коментиран от #52
20:31 04.01.2026
19 Мдаааааааааа
20:33 04.01.2026
20 111111
20:34 04.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ?????
Явно я загубихме. Но и те скоро ще се предадат на шиптърите.
Яд ме е че Бацетата, Шишитата и Кикитата я предадоха българската македонска кауза въпреки че имаха пред очите си как елините двайсетина и повече години ги мариноваха макетата и най-накрая постигнаха своето въпреки европските упреци.
Наште тогавашни политици се продадоха и се оказаха по-малко българи и повече Макроновци.
Нека тва им тежи на съвестта. Въпреки че се съмнявам че имат съвест и ще им тежи.
Македонската мечта за България е свършила.
Нека Мицкоски и подобните му да се прегръщат с шиптърите в антибългарския им транс.
20:35 04.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мицкоски на боклука
20:36 04.01.2026
25 Ще гледаш ес през крив накарон !!!!!
20:37 04.01.2026
26 Тоя е по нагъл
20:38 04.01.2026
27 Варна 3
20:39 04.01.2026
28 Турчин
Българската “ ДЪРЖАВА” официално иска тези 120 хиляди Македонски гражсани с “ Българско” самосъзнание да бъдат ВПИСАНИ в КОНСТИТУЦИЯТА ка РАВНОПРАВНИ граждани с МАКЕДОНЦИТЕ така Българите да бъдат с официален Български език и СОБСТВЕНИЦИ с Македонците СТРАНАТА.
А бе тези които се мислят за “ БЪЛГАРИ” ще могат ли да обедят МАКЕДОНЕЦА.
Македонеца ПИТА Българската “ ДЪРЖАВА” дали ще признае 1 мильонното ТУРСКО малцинство, Македонското малцинство, Понашкото малцинство, Циганското малцинство, Шопското/Сръпското малцинство, Влашкото/Румънско малцинство и накрая Татарското малцинство.
За сега с пари “ Българската” държава успява да укроти тези МАЛЦИНСТВА.
Ако някоя “ ДЪРЖАВА” даде повече пари както дава USA ФИНАНСИРА малцинствата в някои страни “ Българската” ДЪРЖАВА ще успеели да запази “ БЪЛГАРЩИНАТА”.
Оставете Македония на МАКЕДОНЦИТЕ.
Колкото и да е близо засега РУСИЯ е далече от България.
Коментиран от #30, #31, #44
20:39 04.01.2026
29 Боце
20:41 04.01.2026
30 Диктор
До коментар #28 от "Турчин":Споко, в Северна Македония макесърбоманският народ изчезва. България ликува.
20:43 04.01.2026
31 Българин
До коментар #28 от "Турчин":Ама много си неграмотен,бе??? Правописът ти е мноооого зле.
20:43 04.01.2026
32 Оффф, тоя
20:43 04.01.2026
33 И какъв е този план
20:44 04.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Съгласен
До коментар #34 от "Разберете това":По два пъти може ли?
20:46 04.01.2026
36 604
20:52 04.01.2026
37 Тоя още ли
20:54 04.01.2026
38 Къв "македонски"?
20:58 04.01.2026
39 Да, ама НЕ
21:00 04.01.2026
40 Нема не искам, нема недей...
Има сканове в мрежата от документа за:
"Решението на Народната влада (правителството) на Федерална Македония за македонската азбука е взето през 1945 г., като официално приема кирилица с 31 букви, базирана на фонетичния принцип на Вук Караджич, разработена от езикова комисия с Крум Тошев, Крум Кепев и Блаже Конески, и е сведено за изпълнение с разпореждане № 341 от 16 май същата година, с цел стандартизиране на македонския език."
21:01 04.01.2026
41 АлексСпб
Коментиран от #50
21:04 04.01.2026
42 112
21:04 04.01.2026
43 Муцка
21:06 04.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 55 от Козлодуй
21:09 04.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Спецназ
ЕЙ, ДЖ..АЛ,
В България са признати всички малцинства И са им делегирани и ПРАВАТА по Конституция!
Ако НЕЩО не ти изнася тука-
ВЗЕМАЙ си и.рика и се махай на м..ка си у п..ката в АЗИЯ!
ПФУ!
21:10 04.01.2026
48 Ддд
21:11 04.01.2026
49 Фен
21:13 04.01.2026
50 Ддд
До коментар #41 от "АлексСпб":До сега колкото и бесарабски българи да познавам, ми говорят на български.
А македонците ми говорят на развален български със сръбски диалект.
21:14 04.01.2026
51 Оракула от Делфи
Сменете тази "прощална и болна музика" ,дойде Нова Година,
я елате седнете и се разберете по Нашески, никой друг го не боли
това което ви спира в ЕО!
Национализма не е много долюбван , като роги за дипломация в ЕО,
това би трябвало да ясно на всеки Северно-македонски гражданин???
21:16 04.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Петрич
на никой не си нужен ! Никой нема намерение да дискутира с теб . Македонските българи да си вземат български документи, албанците да си вземат албански ...и така . Твойта измислена коминтерновска партия и държава, няма значение за никого ...Айде поздрави ....ке се чуем , ако искаш след 2050 година...може да си размислил....
21:18 04.01.2026