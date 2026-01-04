Новини
Свят »
Северна Македония »
Мицкоски обвини България: Планът за действие за малцинствата ви пречи, защото е на македонски език

Мицкоски обвини България: Планът за действие за малцинствата ви пречи, защото е на македонски език

4 Януари, 2026 20:10 1 845 53

  • северна македония-
  • вмро-дпмне-
  • християн мицкоски

Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС

Мицкоски обвини България: Планът за действие за малцинствата ви пречи, защото е на македонски език - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

България е възразила срещу внесения от Република Северна Македония План за действие за малцинствата, защото е на македонски език, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, цитиран от МИА, пише БТА.

Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС.

Пред медиите Мицкоски каза, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел, а именно „че и най-добрия План за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.

„Нито една страна членка не е против, нито едно малцинство в Македония не е против при положение, че имаше открит дебат. Е, проблем било, че бил на македонски език. Извинявайте, но моят майчин език е македонски, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че това е така“, заяви Мицкоски.

В отговор на въпрос при посещението си в село Сопище край Скопие той посочи, че е било направено всичко, което е било поискано – приети са предложенията на експерт от Италия при изработването на плана и е било изпълнено искането на Брюксел „ден по-рано да се изпрати в България, за да се покаже добра воля“.

„Това още веднъж показва, че няма връзка с малцинството или с българите в Конституцията. Техните (на България) искания имат много по-дълбоки корени и проблемите са по-дълбоки и още веднъж показват, че тяхното намерение е съвсем различно“, каза премиерът на Северна Македония.

Той допълни, че в момента правителството му няма никакви контакти с България, но „стоим на разположение, когато и където и да било, в която и организация да отидем и да разговаряме и да представим нашите аргументи“.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пречи ми и затова с тях извън

    18 2 Отговор
    Европейският съюз. Не знам на кой повече пречи.

    20:12 04.01.2026

  • 2 пешо

    32 3 Отговор
    що е маке все е юнак , що е юнак все е ла......о

    20:13 04.01.2026

  • 3 Спецназ

    54 1 Отговор
    КАЖИ си го ГНИДО!

    НЯМА как да приемем българско "Малцинство " в конституцията,

    защото Българите са МНОЗИНСТВО! КАЖИ го , ВЕ!!

    20:16 04.01.2026

  • 4 македонски ли?

    41 1 Отговор
    това е български с изкривен диалект

    20:19 04.01.2026

  • 5 Руснаков

    39 2 Отговор
    възражението е правилно...македонски език няма и нама и да има,говорите диалект на българският език,колкото по рано го разберете,толкова по добре за Вас..

    20:19 04.01.2026

  • 6 тез пак се разлаяха тез макенски воеводи

    23 2 Отговор
    сега и техния муцунски да се разджафка с муцуна
    по нас дето все им бъркаме сметките без кръчмаря

    20:19 04.01.2026

  • 7 Озадачен

    21 2 Отговор
    Що така, бре??? Дечицата на Коминтерна все глуповати се уцелват!

    20:19 04.01.2026

  • 8 Македонски език ли??

    30 3 Отговор
    Сръбски подлоги!

    20:22 04.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    30 3 Отговор
    Радев да вдига хеликоптерите и да го довлачи тука в пандиза !!! Вече може да се прави така ! Тръмп така каза !!!

    20:23 04.01.2026

  • 11 горд Цариброджанин-българин

    20 1 Отговор
    На таа марсуля-србoляшака требе да му се говори само на србуляшки и пише на "Вук караджийски" а не на кирилица!!!

    20:24 04.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фори

    19 1 Отговор
    150 000 продадени български паспорта в Македония и само 2800 българи на преброяването!

    20:26 04.01.2026

  • 14 Да,бе

    18 2 Отговор
    Тия ренегати,ако не джавкат по България никой няма да се сети,че съществуват ...Да се преместят при балтийските полуръсти,ще си паснат отвсякъде.

    20:27 04.01.2026

  • 15 гумата

    20 4 Отговор
    Мисля, че макетата трябва да бъдат напълно бойкотирани от всички български потребители, търговци политици, спортисти и културни дейци. Макетата изпълняват мисия Кремъл и саботират живота си, освен че ни дразнят.

    20:27 04.01.2026

  • 16 Спецназ

    13 2 Отговор
    Не знам Македонци от СЕВЕР ли са и колко на Север са, може и шейната на Дедо Мраз в Лапландия да запрегат ако идат още на север.

    ХА- ХА! Абе тия техните политици са тъпи парчета под влияние на Руската и Сръбската Политика!
    ФАКТ!

    Да не дойде време само Бугарското НАТО да ги спасява от шиптърете, че други, Баце нЕма се впишат!

    От Северна Македония, Баце харесвам само северните македонки- сгодни са спор нема никакъв!

    20:27 04.01.2026

  • 17 Даниел

    13 1 Отговор
    Не ги отразявайте тези шизофреници!

    20:28 04.01.2026

  • 18 Горски

    12 0 Отговор
    Когато искаш да си приятел с България бидейки Премиер на РСМ, ще говориш истината. Твоят език е български, така нареченият северомакедонски е диалект на българският, поради тази причина се разбираме, без преводач, ако има неразбираема дума, тя е дошла от сърбохърватският, от времето прекарано в Югославия. Проблема е че ти не искаш да си приятел с България. Някога Мицкоски да не е обвинявал България в неуспехите си за напредък в преговорите на РСМ за ЕС? Това сме го чували толкова пъти, че мазоли ни излязоха в ушите. Е как да не разбереш от раз, че са българи, след като всичко им е българско, дори и начините на заяждане когато се опитват да се определят за различни? Ей ма сте умни бре макета. Заяждате се нарочно и после викате ама тия са лоши. Вие тоя план на какъв език ще го представите в Брюксел, на северно македонски ли. Не нали? Нас тогава защо ни провокирате като ни го давате на северно македонски? Много подла змиичка е тоя ,от белградската школувка и не го подценявайте ,ако има един начин ,ще ни удави в капка вода , толкова омраза и завист има в тоя , спрямо нас ,българите , че си пуска червената боя от злоба винаги ,когато говори за източния съсед.

    Коментиран от #52

    20:31 04.01.2026

  • 19 Мдаааааааааа

    5 3 Отговор
    А турския има новини на турски кой допусна това значи сме турски вилает... разнообразие и не на омразата както каза Пеевски.,НЕ НА ОМРАЗАТА...А ТРУМП Е ЛУД ПСИХОПАТ ..краде Петрол и газ от народите изруд....

    20:33 04.01.2026

  • 20 111111

    10 1 Отговор
    Македония - 500 000 македанци, 1 000 000 албенци и 600 000 Българи....

    20:34 04.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ?????

    13 0 Отговор
    Честно казано отписал съм я вече тая Македония въпреки че имам в родата си македонски бежанци.
    Явно я загубихме. Но и те скоро ще се предадат на шиптърите.
    Яд ме е че Бацетата, Шишитата и Кикитата я предадоха българската македонска кауза въпреки че имаха пред очите си как елините двайсетина и повече години ги мариноваха макетата и най-накрая постигнаха своето въпреки европските упреци.
    Наште тогавашни политици се продадоха и се оказаха по-малко българи и повече Макроновци.
    Нека тва им тежи на съвестта. Въпреки че се съмнявам че имат съвест и ще им тежи.
    Македонската мечта за България е свършила.
    Нека Мицкоски и подобните му да се прегръщат с шиптърите в антибългарския им транс.

    20:35 04.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мицкоски на боклука

    12 0 Отговор
    Мицкоски на биклука !

    20:36 04.01.2026

  • 25 Ще гледаш ес през крив накарон !!!!!

    6 0 Отговор
    Знаеш ли какво ще видиш оттам ?????

    20:37 04.01.2026

  • 26 Тоя е по нагъл

    6 1 Отговор
    И от боко !

    20:38 04.01.2026

  • 27 Варна 3

    4 0 Отговор
    Мицо-Маке ще види ново Кочани.

    20:39 04.01.2026

  • 28 Турчин

    2 10 Отговор
    В Македония живеят 120 хиляди Македонци с “ Българско” САМОСЪЗНАНИЕ.
    Българската “ ДЪРЖАВА” официално иска тези 120 хиляди Македонски гражсани с “ Българско” самосъзнание да бъдат ВПИСАНИ в КОНСТИТУЦИЯТА ка РАВНОПРАВНИ граждани с МАКЕДОНЦИТЕ така Българите да бъдат с официален Български език и СОБСТВЕНИЦИ с Македонците СТРАНАТА.
    А бе тези които се мислят за “ БЪЛГАРИ” ще могат ли да обедят МАКЕДОНЕЦА.
    Македонеца ПИТА Българската “ ДЪРЖАВА” дали ще признае 1 мильонното ТУРСКО малцинство, Македонското малцинство, Понашкото малцинство, Циганското малцинство, Шопското/Сръпското малцинство, Влашкото/Румънско малцинство и накрая Татарското малцинство.
    За сега с пари “ Българската” държава успява да укроти тези МАЛЦИНСТВА.
    Ако някоя “ ДЪРЖАВА” даде повече пари както дава USA ФИНАНСИРА малцинствата в някои страни “ Българската” ДЪРЖАВА ще успеели да запази “ БЪЛГАРЩИНАТА”.

    Оставете Македония на МАКЕДОНЦИТЕ.

    Колкото и да е близо засега РУСИЯ е далече от България.

    Коментиран от #30, #31, #44

    20:39 04.01.2026

  • 29 Боце

    8 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с това антибългарски настроено македонско правителство и какво е казано от неговите представители? Докато не изпълнят всички договорености, ЕС през крив макарон. Точка!

    20:41 04.01.2026

  • 30 Диктор

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Турчин":

    Споко, в Северна Македония макесърбоманският народ изчезва. България ликува.

    20:43 04.01.2026

  • 31 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Турчин":

    Ама много си неграмотен,бе??? Правописът ти е мноооого зле.

    20:43 04.01.2026

  • 32 Оффф, тоя

    5 0 Отговор
    няма ли да вземе български паспорт и да се кротне?

    20:43 04.01.2026

  • 33 И какъв е този план

    4 0 Отговор
    за действие за защита на малцинствата при положение, че общото население на държавата е около 2 млн. души? Какво на брой е мнозинството и колко на брой са малцинствата в РСМ???

    20:44 04.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Съгласен

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Разберете това":

    По два пъти може ли?

    20:46 04.01.2026

  • 36 604

    0 0 Отговор
    Офффффх...дъ си правят референдум и тоъ дъ млъквъ...амъ и той кът нащи...

    20:52 04.01.2026

  • 37 Тоя още ли

    2 0 Отговор
    Шава, бе. Кой се занимава с теб, бе югосърбомански клоун

    20:54 04.01.2026

  • 38 Къв "македонски"?

    1 0 Отговор
    Това е диалект, некакъв селски, местен език, Дериват е на Българския!

    20:58 04.01.2026

  • 39 Да, ама НЕ

    2 0 Отговор
    Нашите предци НЕ СА МАЛЦИНСТВО, те са 100% чисти българи и коренно население. Докога ще търпим сърби и сърбомани да танцуват върху гробовете и паметта на Българите?

    21:00 04.01.2026

  • 40 Нема не искам, нема недей...

    2 0 Отговор
    Създаването на македонския език е политически процес, започнал след 1944 г. в рамките на Югославия, целящ обособяването на отделна македонска национална идентичност, като за основа са взети български диалекти (особено от централната част) и сръбска азбука и правопис.
    Има сканове в мрежата от документа за:
    "Решението на Народната влада (правителството) на Федерална Македония за македонската азбука е взето през 1945 г., като официално приема кирилица с 31 букви, базирана на фонетичния принцип на Вук Караджич, разработена от езикова комисия с Крум Тошев, Крум Кепев и Блаже Конески, и е сведено за изпълнение с разпореждане № 341 от 16 май същата година, с цел стандартизиране на македонския език."

    21:01 04.01.2026

  • 41 АлексСпб

    4 1 Отговор
    За всички българи... Честита Нова Година, и поздрави от Санкт-Петербург. " Каква е разликата между бесарабски бьлгарин и македонец? Пьрвият на чист руски ти говори че е бьлгарин, а другия на чист бьлгарски че не е.

    Коментиран от #50

    21:04 04.01.2026

  • 42 112

    0 2 Отговор
    В България след 20г .българите и християните ще са не повече от един милион .Ако не сте го забелязали направете една екскурзия и от Пазарджик към морето почти не се говори български ,като включим Разградско ,Шуменско ,Търговишко ,Силистренско ,Добричко ,части от Варненско плюс братята роми ,арменци ,евреи ,гагаузи ,власи ,татари ,помаци-българо -мохамедани ,колко българи има .Оставете я Македония на мира .Оттук нататък религията ще бъде водеща ,а в трите дела на Македония две трети са християни и абсолютни националисти ,като Гоце Делчев и всички дали живота си за свободата .

    21:04 04.01.2026

  • 43 Муцка

    1 0 Отговор
    Виж си паспорта на какъв език е написан и да знаеш това е ИСТИНАТА ! Ти си едон голям ПРОПАНГАДИСТ И ИНТРИГАНТ !

    21:06 04.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор
    ВЕТО завинаги.

    21:09 04.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Спецназ

    1 0 Отговор
    "Македонеца ПИТА Българската “ ДЪРЖАВА” дали ще признае 1 мильонното Т.РСКО малцинство"

    ЕЙ, ДЖ..АЛ,

    В България са признати всички малцинства И са им делегирани и ПРАВАТА по Конституция!

    Ако НЕЩО не ти изнася тука-

    ВЗЕМАЙ си и.рика и се махай на м..ка си у п..ката в АЗИЯ!

    ПФУ!

    21:10 04.01.2026

  • 48 Ддд

    1 0 Отговор
    Напълно безсмислена статия на един безсмислен човек!

    21:11 04.01.2026

  • 49 Фен

    2 0 Отговор
    Не е на "македонски" език, а на български диалект.

    21:13 04.01.2026

  • 50 Ддд

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "АлексСпб":

    До сега колкото и бесарабски българи да познавам, ми говорят на български.
    А македонците ми говорят на развален български със сръбски диалект.

    21:14 04.01.2026

  • 51 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    "Луд умора няма" , друже Мисоцки !
    Сменете тази "прощална и болна музика" ,дойде Нова Година,
    я елате седнете и се разберете по Нашески, никой друг го не боли
    това което ви спира в ЕО!
    Национализма не е много долюбван , като роги за дипломация в ЕО,
    това би трябвало да ясно на всеки Северно-македонски гражданин???

    21:16 04.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Петрич

    1 0 Отговор
    ...айде мицков , седи си както си седиш...
    на никой не си нужен ! Никой нема намерение да дискутира с теб . Македонските българи да си вземат български документи, албанците да си вземат албански ...и така . Твойта измислена коминтерновска партия и държава, няма значение за никого ...Айде поздрави ....ке се чуем , ако искаш след 2050 година...може да си размислил....

    21:18 04.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания