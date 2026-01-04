Мицкоски обвини България: Планът за действие за малцинствата ви пречи, защото е на македонски език

България е възразила срещу внесения от Република Северна Македония План за действие за малцинствата, защото е на македонски език, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, цитиран от МИА, пише БТА.

Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС.

Пред медиите Мицкоски каза, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел, а именно „че и най-добрия План за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.

„Нито една страна членка не е против, нито едно малцинство в Македония не е против при положение, че имаше открит дебат. Е, проблем било, че бил на македонски език. Извинявайте, но моят майчин език е македонски, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че това е така“, заяви Мицкоски.

В отговор на въпрос при посещението си в село Сопище край Скопие той посочи, че е било направено всичко, което е било поискано – приети са предложенията на експерт от Италия при изработването на плана и е било изпълнено искането на Брюксел „ден по-рано да се изпрати в България, за да се покаже добра воля“.

„Това още веднъж показва, че няма връзка с малцинството или с българите в Конституцията. Техните (на България) искания имат много по-дълбоки корени и проблемите са по-дълбоки и още веднъж показват, че тяхното намерение е съвсем различно“, каза премиерът на Северна Македония.

Той допълни, че в момента правителството му няма никакви контакти с България, но „стоим на разположение, когато и където и да било, в която и организация да отидем и да разговаряме и да представим нашите аргументи“.