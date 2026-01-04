Новини
Berliner Zeitung: Атаката на САЩ срещу Венецуела праща лош сигнал към Украйна
  Тема: Украйна

Berliner Zeitung: Атаката на САЩ срещу Венецуела праща лош сигнал към Украйна

4 Януари, 2026 09:27, обновена 4 Януари, 2026 09:32 6 221 93

Нападението показва, че Вашингтон е станал по-малко фокусиран върху Киев

Berliner Zeitung: Атаката на САЩ срещу Венецуела праща лош сигнал към Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атаката на Съединените щати срещу цивилни и военни цели във Венецуела изпрати сериозен сигнал към Украйна, че Вашингтон е станал по-малко фокусиран върху Киев, пише германският вестник Berliner Zeitung.

Според вестника значителна част от украинските граждани смятат, че САЩ са загубили интерес към конфликта в Украйна. „Днес ни изпратиха сигнал, който е по-лош от всякакви провали в мирните преговори през предходните дни и седмици и проблеми на фронтовата линия“, цитира вестникът украински военен.

Още новини от Украйна

На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто обяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела е обявено извънредно положение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските сили са предприели мащабни удари срещу републиката. Той заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.

Руското външно министерство заяви, че актът на въоръжена агресия на САЩ срещу Венецуела е дълбоко обезпокоителен. Министерството подчерта, че в настоящата ситуация „е важно, преди всичко, да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се съсредоточим върху намирането на изход от ситуацията чрез диалог“. Москва категорично призова американското ръководство да освободи Мадуро и съпругата му.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 7843

    43 27 Отговор
    Светът вече е объркан, Путин може да убива безнаказано в Украйна!

    Коментиран от #20

    09:33 04.01.2026

  • 2 Морския

    20 69 Отговор
    Това е репетиция.Следващия е бункерния многоходов бакшиш.

    Коментиран от #57, #73

    09:34 04.01.2026

  • 3 Курд Околянов

    46 12 Отговор
    Венецуелците живи и здрави, украинците над милион избити.

    Коментиран от #11

    09:34 04.01.2026

  • 4 7843

    53 18 Отговор
    Светът вече е изгубил контрол — Путин може да прави каквото си иска в Украйна!

    09:35 04.01.2026

  • 5 гост

    82 7 Отговор
    Действията на Тръмп развързаха ръцете на Путин за Украйна и на другаря СИ Дзинпин за Тайван ! Светът отново възприе ПРАВОТО НА СИЛАТА! УВИ!

    Коментиран от #86

    09:36 04.01.2026

  • 6 Не само на САЩ конфликта в Украйна

    58 5 Отговор
    дотегна на всички.

    Коментиран от #83

    09:36 04.01.2026

  • 7 Хаха

    15 46 Отговор
    Американслото ръководство отново призивава агресора Русия да спре убийствата в Украйна.

    09:36 04.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами лош сигнал е....

    32 12 Отговор
    Защото някоя нощ юрожейския Мадуро/Зелю/ може Петров и Боширов да го разходят с хеликоптер....

    Коментиран от #24

    09:38 04.01.2026

  • 10 7843

    41 4 Отговор
    В света няма справедливост — има само юмрук; ако има такава, тя съществува единствено в обсега на артилерийския огън!

    09:39 04.01.2026

  • 11 Хмм

    38 4 Отговор

    До коментар #3 от "Курд Околянов":

    40 убити, малко са защото не са от вашето семействао

    09:40 04.01.2026

  • 12 Яна

    22 20 Отговор
    Така се действа! Раз-два и готово! Путине, учи се!

    Коментиран от #68, #74

    09:42 04.01.2026

  • 13 Даа!

    34 3 Отговор
    А защо разчитам инициали на Агенцията за борба с наркотиците?.Нали е бил атакуван от разни делти,омеги ,все супер- мупер рамбовци.Чиста проба вътрешен преврат,организиран от неговия генералитет.Затова и тези са от друга служба- да имат претекст,ако се беше спекло положението..Да,имахме такова действие,но това са били наши сътрудници на ДЕА.

    09:43 04.01.2026

  • 14 Майна

    32 14 Отговор
    Ха ха ха
    Дори ще одобрят позицията на Путин..
    Ха ха ха , направо избиха рибата
    Путин и Тръмп ще ви направят разногледи
    Стискам им палци!

    Коментиран от #90

    09:43 04.01.2026

  • 15 миленчо

    18 23 Отговор
    Милен пак издири публикация за гибелта на Украйна.Ако зависеше от него отдавна Украйна да беше руска.
    Нещо не му се получава.
    Венецуела ,чия е ?

    09:43 04.01.2026

  • 16 Добър знак за Украйна е...

    33 25 Отговор
    Раша ще губи милиарди петролдолари...

    09:44 04.01.2026

  • 17 Пич

    56 74 Отговор
    Сега разбрахте ли , защо не вземаме никакви пари за златото си , защо не вземаме никакви пари от Мариците , защо няма да направим евтино Белене а ще даваме петдесет милиарда на Уестингхаус , защо ще купуваме бракувани самолеи на двойни цени........
    Защото нищо не избирате на изборите , те вече са ви избрали.

    Коментиран от #33, #45, #79

    09:45 04.01.2026

  • 18 Даа

    36 37 Отговор
    САЩ развързаха ръцете на Русия и Китай.

    09:46 04.01.2026

  • 19 Сега

    33 9 Отговор
    Орешник може да унищожи дупките на зеления плъх!

    Коментиран от #23

    09:46 04.01.2026

  • 20 Коста

    25 14 Отговор

    До коментар #1 от "7843":

    Окраина половина Руска... Другата половина неутрална буферна зона. Това ще бъде. След 2.5 месеца

    Коментиран от #26

    09:46 04.01.2026

  • 21 Справедлив

    8 13 Отговор
    Дончо да дава оръжие .Другото няма значение.

    Коментиран от #76

    09:46 04.01.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    9 42 Отговор
    "...лош сигнал към Украйна..."

    Нищо лошо към Украйна или Зеле няма, напротив !!!
    Вчера мина сбирката на Желаещите в Киев. На Украйна се разрешава да ползва всички налични ракети и дронове за удари по Русия, ЦРУ ще предоставя данни и кординати към всички останали рафинерии, складове гориво и танкери. На Путин му бяха предложени чудесни условия за мир, които той високомерно отхвърли. Сега ще яде от още по-дебелата сопа, а страхливия узкочел руски народ ще страда, като стана в Хорли.

    Коментиран от #59, #80

    09:47 04.01.2026

  • 23 Хе хе

    9 24 Отговор

    До коментар #19 от "Сега":

    Орешника го има само по руската телевизия.

    09:48 04.01.2026

  • 24 Хмхмхмхмхм

    4 17 Отговор

    До коментар #9 от "Ами лош сигнал е....":

    То същото се отнася и до костадинов и всички останали лидери на проруски партии в България, не мислите ли....

    09:48 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да де

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Коста":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.

    09:49 04.01.2026

  • 27 ТОЧНО И ТОВА ПИСАХ

    27 5 Отговор
    Преди минути. Зеления казва че има нов шанс за мир и заедно със 30 държави в Европа ще обсъждат това днес утре но май тези обсъждания станаха порочни и бая. Страх тресе наркото и европейските лидерчета. Ще има и тук арести. А този и някои от онези направо у ареста затвора а клоуна до стената. МНОГО НАРОД ИЗБИ И СВОИ И ЧУЖДИ.

    Коментиран от #31, #38

    09:49 04.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факти

    36 6 Отговор
    КАНАДА КРАДЕ БЪЛГАРСКОТО ЗЛАТО, САЩ ПЕТРОЛА НА ВЕНЕЦУЕЛСКИЯ НАРОД ..!!! ТОВА е ФАКТ .

    09:50 04.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    8 17 Отговор

    До коментар #27 от "ТОЧНО И ТОВА ПИСАХ":

    Зеленски и Путин избиха много руснаци.

    Коментиран от #82

    09:51 04.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 и още

    26 25 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Пич, вземете си онова злато което с вагони е заминало за Русия...

    Коментиран от #47

    09:51 04.01.2026

  • 34 Туарег

    10 16 Отговор
    Видяхме сметката на
    Още Руски Мусори в Мали

    Никаква милост за Блатния Башибозук.

    09:51 04.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Путин ме ядосва

    3 17 Отговор
    Убива прекалено много хора .

    Тръмп е време да прати Томахавките.

    Коментиран от #44

    09:54 04.01.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    6 24 Отговор

    До коментар #27 от "ТОЧНО И ТОВА ПИСАХ":

    "...много народ изби..."

    Много народ избих аз Путин и узкочелите ми, некадърни и в червата генерали. Украйна се защитава от непредизвиканата Путинска агресия. Когато на твоя територия има чужди контрактници, те се ликвидират без жал и плен !!!

    Коментиран от #41

    09:54 04.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 селяк

    17 2 Отговор
    ся нещо санкциики към сащ ??

    09:55 04.01.2026

  • 41 джудж , 🤡

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    Мара ,ба ! Как дела сегодня , опять нет денги , нет водка , нет сельодка ....Ха-ха !

    Коментиран от #54

    09:56 04.01.2026

  • 42 Пецо

    23 2 Отговор
    Ако тия немаха толко петрол и злато нямаше да видят "демокрацията" на САЩ в действие :Д

    09:56 04.01.2026

  • 43 Новак

    21 3 Отговор
    В тази бъркотия и преразпределение на света не можем ли да си вземем РСМ, едва ли някой ще забележи.

    Коментиран от #85

    09:56 04.01.2026

  • 44 Любопитно

    6 7 Отговор

    До коментар #37 от "Путин ме ядосва":

    Марко Рубио призова всички американци ,които са в Русия незабавно да напуснат страната.💥

    Коментиран от #46

    09:57 04.01.2026

  • 45 Вярно е

    19 4 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Те затова и има 4 (май вече са 5) миротворски братски бази.... Готови да се намесят веднага ако кривнем от правия (правилния) път!

    Коментиран от #48

    09:58 04.01.2026

  • 46 гръмовержец⛓️‍💥

    13 7 Отговор

    До коментар #44 от "Любопитно":

    Путин призова всички руснаци немедлено да напуснат Щатите ...Укрите могат да останат ...Желателно е ....

    Коментиран от #53

    09:59 04.01.2026

  • 47 Пич

    24 7 Отговор

    До коментар #33 от "и още":

    Нещо не си наред !!! Златото с вагони замина за Англия !!! Русия никога не ни е вземала злато , защото се чуди какво да прави собственото си!!!

    Коментиран от #50, #63

    09:59 04.01.2026

  • 48 М.Ганев

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Вярно е":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #51

    09:59 04.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Леле мале

    7 8 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    На кви наркотици си бре?Или хептен си изкукукуригал?!

    Коментиран от #65

    10:02 04.01.2026

  • 51 Плачи

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "М.Ганев":

    Ти , защото си некадърен да опонираш , а нямаш очи да излъжеш , че не е вярно !!!

    10:03 04.01.2026

  • 52 Пиночет

    2 14 Отговор
    Яко трепане на комунета се очертава тая година

    Коментиран от #55

    10:05 04.01.2026

  • 53 ЪХЪ

    9 12 Отговор

    До коментар #46 от "гръмовержец⛓️‍💥":

    Десетина милиона руснаци живеещи в щатите и избягали от Рая ще се приберат в ко4ината.😂
    По къде ви копат бе?🤣🤣🤣

    10:05 04.01.2026

  • 54 Злобното Джуджи

    8 15 Отговор

    До коментар #41 от "джудж , 🤡":

    Привет.
    Делата са като на Мадуро.
    За Четири Года великия геостратег потерял Сирия, Иран, Венецуела, на път е Белорус. Русия колабира и реално загубите са невъзстановими. В Русия генералите вече обмислят премахването на тоя чифутски малоумник.

    Коментиран от #61

    10:05 04.01.2026

  • 55 Механик

    6 10 Отговор

    До коментар #52 от "Пиночет":

    Тръмп започна световна декомунизация.

    Коментиран от #60

    10:06 04.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ватенка

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Морския":

    Само че с въртолети няма да стане

    10:09 04.01.2026

  • 58 Толкин

    22 1 Отговор
    На Тръмп не му дреме за Покраина, продава си оръжието, ние плащаме, играе го миротворец но това е фасада да си разиграва коня, в случая с Венецуела. С ФАЩ е свършено, сами ще се унищожат.

    10:10 04.01.2026

  • 59 Антитрол

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    "Сега ще яде от още по-дебелата сопа"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - нещо не ви се говори за настоящето - защо така? Обаче нито едно ваше ЩЕ ЩЕ ЩЕ не се е сбъднало до сега.

    10:12 04.01.2026

  • 60 Антитрол

    18 2 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    "световна декомунизация"

    Че трябваше тогава да почне с Кимчо или пък Китай ама май не му стиска - той Мадуро никога не е бил комунист колкото и да повтаряте опорката.

    Коментиран от #66

    10:15 04.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    Сега е време Турция да си върне Ромелия.

    Коментиран от #75

    10:22 04.01.2026

  • 63 Новак

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    AI каза: "След Деветосептемврийския преврат през 1944 г. българският златен резерв е прехвърлен в Съветския съюз." Не за Русия! Ха-ха! Както се изразява един колега.

    Коментиран от #69

    10:25 04.01.2026

  • 64 Никой

    2 0 Отговор
    И това не става - в САЩ ежедневно работят - а други - правят пари от парите на САЩ. Нека се съсредоточим. Как се правят пари.Както и да е.

    Но точно - Украйна показа - как се крадат пари - не е правилно и това - каква Украйна - като това милиарди - за техните си един вид - като ГЕРБ - мислели за България.

    10:25 04.01.2026

  • 65 Българин

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Леле мале":

    Всъщност е абсолютно прав ! Великобритания открадна българския златен резерв и го отнесе на острова ! А евроатланическите ни еничари мълчат . А като ги питат за кражбата , оправдават англичаните , че на острова =яло да бъде по-лесно за операции . Питай ги как , сякаш за операции ходят да го теглят !

    Коментиран от #67

    10:29 04.01.2026

  • 66 Дончо

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Антитрол":

    Кумчо е добро момче и засега слушка.С другарят Си ще си делим от руската баница.По братски.

    10:29 04.01.2026

  • 67 Изпражнението гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Българин":

    Руски фейкове колега.

    10:30 04.01.2026

  • 68 Онфри

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Яна":

    Янче, май си забравила Крим. От там се учи не от федералните щати.

    10:35 04.01.2026

  • 69 Коректор

    8 6 Отговор

    До коментар #63 от "Новак":

    След втората световна , златните резерви на победените от оста , се прибират от съюзниците - победители ! След войната победените трупат нови резерви , ако могат , Щото България не е Италия и Германия , 3 пъти фалира след войната и СССР я измъква ! Натрупаното след войната Втората световна , след падането на комунизма , евроатлантиците ни дадоха българското злато на Великобритания .

    Коментиран от #78, #81

    10:37 04.01.2026

  • 70 Прям

    5 1 Отговор
    Света има вече ново деление - Запад и Изток. Вижда се че САЩ са най- големия терорист на Земята а Европа трябва да преосмисли васалското си поведение и определи коя посока да вземе. Иначе я чака разруха.

    10:38 04.01.2026

  • 71 Открий разликите

    3 2 Отговор
    Срещу Клоуна в Украйна Путлер започна тридневна СВО. Вече четири години е стигнал на 200 км от границата си и даде милион жертви.

    Срещу наркоса във Венецуела Тръмп направи 3 часова операция. Мадуро е в американски съд. Жертви няма.

    10:40 04.01.2026

  • 72 Роки

    3 1 Отговор
    САЩ си решиха проблема за 3 часа. Путио четвърта година с труд превзема украински села.

    Коментиран от #84

    10:41 04.01.2026

  • 73 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Морския":

    Е , точно там ще стъпят на чюрук дъска , както казваше дядо ми.

    10:42 04.01.2026

  • 74 Прям

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Яна":

    Да преориентира Евровасалските държави една по една .

    10:42 04.01.2026

  • 75 И кой ще я спре

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Нашата славна армия с десетина самолета и няколко гемии. Те турците и без война ще ни превземат. Отвътре.

    10:42 04.01.2026

  • 76 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Справедлив":

    Да ама вече и на него ще му трябва.

    10:43 04.01.2026

  • 77 Коко Н

    0 0 Отговор
    Аз си помислих да не би Рижавия да е изтеглил военните си контингенти от Германия и Корея против решението на Конгреса на САЩ.

    10:44 04.01.2026

  • 78 Новак

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Коректор":

    Не виждам какво коригирате, но със сигурност пропагандирате! Ваша си работа!

    Коментиран от #92

    10:45 04.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 дядо поп

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Това значи да очакваме дъжд от сателити или в най добрия случай неочакваното им замлъкване. И после нали знаете от кого искат помощ да ги качват.

    10:47 04.01.2026

  • 81 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Коректор":

    Защо България фалира? Нали е била с СССР и в нея управляват хора на СССР? Бай Тошо. Червенков.

    А да не би да фалираме заради СССР?

    10:49 04.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не само на САЩ конфликта в Украйна":

    Най-вече дотегна на Путин, защото загуби и си разруши кочината, но пък докато има война Путин ще царува.

    10:50 04.01.2026

  • 84 Глад от бункера

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Роки":

    В много специфична стойка съм.

    10:50 04.01.2026

  • 85 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Новак":

    Притрябвал ни е таралеж в гащите.

    10:51 04.01.2026

  • 86 Пантагрюел

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Светът винаги си е бил такъв , скритата действителност зад красиви декори.
    Светът е лебед,плуващ в езеро.На повърхността грация и спокойствие,под повърхността бя сно ритане.

    10:51 04.01.2026

  • 87 Васко ъглошлайфа

    2 5 Отговор
    Има и по лошо! Путин след като бъде качествено пребит, по примера на Xитлер след 50 годин ще търси реванш, и ще предизвика световна война със 140 млн руски тpупа! Това ще бъде някой друг путин, може и много по npoc от тоя! Сега е моментя даа се пресекат всекакви такива възможности, и на змuята да се отреже глaвата!

    Коментиран от #88, #89, #91

    10:52 04.01.2026

  • 88 Ха ха 😂 качествено пребит👍

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Васко ъглошлайфа":

    Топ коментарът на деня!

    11:01 04.01.2026

  • 89 Абе по пРос от Путин едва ли ще намерят

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Васко ъглошлайфа":

    Ама кой знае.Все пак това е Русия 😄

    11:04 04.01.2026

  • 90 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Считам че имаме основания за една хипотеза.Тръмп не прави нищо различно от това което са правели много американски президенти -прави го само малко по-праволинейно с елементи на шоу.По отношение на американските интереси Тръмп изобщо не се различава от Байдън -само че Байдън се заби в една идиотска политика и освен това се изчерпа физически и умствено и започна да става вреден за интересите на САЩ -затова и го смениха.И сега идва хипотезата че Путин е готов да бъде в икономически план нещо като втора цигулка и да не пречи на САЩ но да има политическа независимост а Китай и САЩ да си решават кой да бъде пръв !?Това е една хипотеза за равновесие и мир и може би е удобна за всички с изключение на някои от ЕС +Великобритания ...и затова в момента във върховете на ЕС се разиграва нещо като сценка от детския филм -Лисицата в кокошарника -такава перушина хвърчи че не вижда нищо!?

    11:05 04.01.2026

  • 91 Дон Калверо

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Васко ъглошлайфа":

    Господин Ъглошлайф,
    Оправи си връзките на бобините на електромотора , защото върти на обратно.
    Война с Русия означава ...По добре да не ти обяснявам.

    11:05 04.01.2026

  • 92 Коректор

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Новак":

    Излагам факти , които не можете да оборите .

    11:06 04.01.2026

  • 93 Вале-каро

    1 0 Отговор
    Тепърва ще разберете за договореното в Аляска.

    11:07 04.01.2026

