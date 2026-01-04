Berliner Zeitung: Атаката на САЩ срещу Венецуела праща лош сигнал към Украйна

Атаката на Съединените щати срещу цивилни и военни цели във Венецуела изпрати сериозен сигнал към Украйна, че Вашингтон е станал по-малко фокусиран върху Киев, пише германският вестник Berliner Zeitung.

Според вестника значителна част от украинските граждани смятат, че САЩ са загубили интерес към конфликта в Украйна. „Днес ни изпратиха сигнал, който е по-лош от всякакви провали в мирните преговори през предходните дни и седмици и проблеми на фронтовата линия“, цитира вестникът украински военен.

На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто обяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела е обявено извънредно положение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските сили са предприели мащабни удари срещу републиката. Той заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.

Руското външно министерство заяви, че актът на въоръжена агресия на САЩ срещу Венецуела е дълбоко обезпокоителен. Министерството подчерта, че в настоящата ситуация „е важно, преди всичко, да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се съсредоточим върху намирането на изход от ситуацията чрез диалог“. Москва категорично призова американското ръководство да освободи Мадуро и съпругата му.