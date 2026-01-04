Berliner Zeitung: Атаката на САЩ срещу Венецуела праща лош сигнал към Украйна

Атаката на Съединените щати срещу цивилни и военни цели във Венецуела изпрати сериозен сигнал към Украйна, че Вашингтон е станал по-малко фокусиран върху Киев, пише германският вестник Berliner Zeitung.
Според вестника значителна част от украинските граждани смятат, че САЩ са загубили интерес към конфликта в Украйна. „Днес ни изпратиха сигнал, който е по-лош от всякакви провали в мирните преговори през предходните дни и седмици и проблеми на фронтовата линия“, цитира вестникът украински военен.
На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто обяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела е обявено извънредно положение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските сили са предприели мащабни удари срещу републиката. Той заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.
Руското външно министерство заяви, че актът на въоръжена агресия на САЩ срещу Венецуела е дълбоко обезпокоителен. Министерството подчерта, че в настоящата ситуация „е важно, преди всичко, да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се съсредоточим върху намирането на изход от ситуацията чрез диалог“. Москва категорично призова американското ръководство да освободи Мадуро и съпругата му.
1 7843
Коментиран от #20
09:33 04.01.2026
2 Морския
Коментиран от #57, #73
09:34 04.01.2026
3 Курд Околянов
Коментиран от #11
09:34 04.01.2026
4 7843
09:35 04.01.2026
5 гост
Коментиран от #86
09:36 04.01.2026
6 Не само на САЩ конфликта в Украйна
Коментиран от #83
09:36 04.01.2026
7 Хаха
09:36 04.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами лош сигнал е....
Коментиран от #24
09:38 04.01.2026
10 7843
09:39 04.01.2026
11 Хмм
До коментар #3 от "Курд Околянов":40 убити, малко са защото не са от вашето семействао
09:40 04.01.2026
12 Яна
Коментиран от #68, #74
09:42 04.01.2026
13 Даа!
09:43 04.01.2026
14 Майна
Дори ще одобрят позицията на Путин..
Ха ха ха , направо избиха рибата
Путин и Тръмп ще ви направят разногледи
Стискам им палци!
Коментиран от #90
09:43 04.01.2026
15 миленчо
Нещо не му се получава.
Венецуела ,чия е ?
09:43 04.01.2026
16 Добър знак за Украйна е...
09:44 04.01.2026
17 Пич
Защото нищо не избирате на изборите , те вече са ви избрали.
Коментиран от #33, #45, #79
09:45 04.01.2026
18 Даа
09:46 04.01.2026
19 Сега
Коментиран от #23
09:46 04.01.2026
20 Коста
До коментар #1 от "7843":Окраина половина Руска... Другата половина неутрална буферна зона. Това ще бъде. След 2.5 месеца
Коментиран от #26
09:46 04.01.2026
21 Справедлив
Коментиран от #76
09:46 04.01.2026
22 Владимир Путин, президент
Нищо лошо към Украйна или Зеле няма, напротив !!!
Вчера мина сбирката на Желаещите в Киев. На Украйна се разрешава да ползва всички налични ракети и дронове за удари по Русия, ЦРУ ще предоставя данни и кординати към всички останали рафинерии, складове гориво и танкери. На Путин му бяха предложени чудесни условия за мир, които той високомерно отхвърли. Сега ще яде от още по-дебелата сопа, а страхливия узкочел руски народ ще страда, като стана в Хорли.
Коментиран от #59, #80
09:47 04.01.2026
23 Хе хе
До коментар #19 от "Сега":Орешника го има само по руската телевизия.
09:48 04.01.2026
24 Хмхмхмхмхм
До коментар #9 от "Ами лош сигнал е....":То същото се отнася и до костадинов и всички останали лидери на проруски партии в България, не мислите ли....
09:48 04.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Да де
До коментар #20 от "Коста":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
09:49 04.01.2026
27 ТОЧНО И ТОВА ПИСАХ
Коментиран от #31, #38
09:49 04.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Факти
09:50 04.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Българин
До коментар #27 от "ТОЧНО И ТОВА ПИСАХ":Зеленски и Путин избиха много руснаци.
Коментиран от #82
09:51 04.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 и още
До коментар #17 от "Пич":Пич, вземете си онова злато което с вагони е заминало за Русия...
Коментиран от #47
09:51 04.01.2026
34 Туарег
Още Руски Мусори в Мали
Никаква милост за Блатния Башибозук.
09:51 04.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Путин ме ядосва
Тръмп е време да прати Томахавките.
Коментиран от #44
09:54 04.01.2026
38 Владимир Путин, президент
До коментар #27 от "ТОЧНО И ТОВА ПИСАХ":"...много народ изби..."
Много народ избих аз Путин и узкочелите ми, некадърни и в червата генерали. Украйна се защитава от непредизвиканата Путинска агресия. Когато на твоя територия има чужди контрактници, те се ликвидират без жал и плен !!!
Коментиран от #41
09:54 04.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 селяк
09:55 04.01.2026
41 джудж , 🤡
До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":Мара ,ба ! Как дела сегодня , опять нет денги , нет водка , нет сельодка ....Ха-ха !
Коментиран от #54
09:56 04.01.2026
42 Пецо
09:56 04.01.2026
43 Новак
Коментиран от #85
09:56 04.01.2026
44 Любопитно
До коментар #37 от "Путин ме ядосва":Марко Рубио призова всички американци ,които са в Русия незабавно да напуснат страната.💥
Коментиран от #46
09:57 04.01.2026
45 Вярно е
До коментар #17 от "Пич":Те затова и има 4 (май вече са 5) миротворски братски бази.... Готови да се намесят веднага ако кривнем от правия (правилния) път!
Коментиран от #48
09:58 04.01.2026
46 гръмовержец⛓️💥
До коментар #44 от "Любопитно":Путин призова всички руснаци немедлено да напуснат Щатите ...Укрите могат да останат ...Желателно е ....
Коментиран от #53
09:59 04.01.2026
47 Пич
До коментар #33 от "и още":Нещо не си наред !!! Златото с вагони замина за Англия !!! Русия никога не ни е вземала злато , защото се чуди какво да прави собственото си!!!
Коментиран от #50, #63
09:59 04.01.2026
48 М.Ганев
До коментар #45 от "Вярно е":Оплачи се на арменският поп.
Коментиран от #51
09:59 04.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Леле мале
До коментар #47 от "Пич":На кви наркотици си бре?Или хептен си изкукукуригал?!
Коментиран от #65
10:02 04.01.2026
51 Плачи
До коментар #48 от "М.Ганев":Ти , защото си некадърен да опонираш , а нямаш очи да излъжеш , че не е вярно !!!
10:03 04.01.2026
52 Пиночет
Коментиран от #55
10:05 04.01.2026
53 ЪХЪ
До коментар #46 от "гръмовержец⛓️💥":Десетина милиона руснаци живеещи в щатите и избягали от Рая ще се приберат в ко4ината.😂
По къде ви копат бе?🤣🤣🤣
10:05 04.01.2026
54 Злобното Джуджи
До коментар #41 от "джудж , 🤡":Привет.
Делата са като на Мадуро.
За Четири Года великия геостратег потерял Сирия, Иран, Венецуела, на път е Белорус. Русия колабира и реално загубите са невъзстановими. В Русия генералите вече обмислят премахването на тоя чифутски малоумник.
Коментиран от #61
10:05 04.01.2026
55 Механик
До коментар #52 от "Пиночет":Тръмп започна световна декомунизация.
Коментиран от #60
10:06 04.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ватенка
До коментар #2 от "Морския":Само че с въртолети няма да стане
10:09 04.01.2026
58 Толкин
10:10 04.01.2026
59 Антитрол
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":"Сега ще яде от още по-дебелата сопа"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - нещо не ви се говори за настоящето - защо така? Обаче нито едно ваше ЩЕ ЩЕ ЩЕ не се е сбъднало до сега.
10:12 04.01.2026
60 Антитрол
До коментар #55 от "Механик":"световна декомунизация"
Че трябваше тогава да почне с Кимчо или пък Китай ама май не му стиска - той Мадуро никога не е бил комунист колкото и да повтаряте опорката.
Коментиран от #66
10:15 04.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 стоян георгиев
Коментиран от #75
10:22 04.01.2026
63 Новак
До коментар #47 от "Пич":AI каза: "След Деветосептемврийския преврат през 1944 г. българският златен резерв е прехвърлен в Съветския съюз." Не за Русия! Ха-ха! Както се изразява един колега.
Коментиран от #69
10:25 04.01.2026
64 Никой
Но точно - Украйна показа - как се крадат пари - не е правилно и това - каква Украйна - като това милиарди - за техните си един вид - като ГЕРБ - мислели за България.
10:25 04.01.2026
65 Българин
До коментар #50 от "Леле мале":Всъщност е абсолютно прав ! Великобритания открадна българския златен резерв и го отнесе на острова ! А евроатланическите ни еничари мълчат . А като ги питат за кражбата , оправдават англичаните , че на острова =яло да бъде по-лесно за операции . Питай ги как , сякаш за операции ходят да го теглят !
Коментиран от #67
10:29 04.01.2026
66 Дончо
До коментар #60 от "Антитрол":Кумчо е добро момче и засега слушка.С другарят Си ще си делим от руската баница.По братски.
10:29 04.01.2026
67 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #65 от "Българин":Руски фейкове колега.
10:30 04.01.2026
68 Онфри
До коментар #12 от "Яна":Янче, май си забравила Крим. От там се учи не от федералните щати.
10:35 04.01.2026
69 Коректор
До коментар #63 от "Новак":След втората световна , златните резерви на победените от оста , се прибират от съюзниците - победители ! След войната победените трупат нови резерви , ако могат , Щото България не е Италия и Германия , 3 пъти фалира след войната и СССР я измъква ! Натрупаното след войната Втората световна , след падането на комунизма , евроатлантиците ни дадоха българското злато на Великобритания .
Коментиран от #78, #81
10:37 04.01.2026
70 Прям
10:38 04.01.2026
71 Открий разликите
Срещу наркоса във Венецуела Тръмп направи 3 часова операция. Мадуро е в американски съд. Жертви няма.
10:40 04.01.2026
72 Роки
Коментиран от #84
10:41 04.01.2026
73 дядо поп
До коментар #2 от "Морския":Е , точно там ще стъпят на чюрук дъска , както казваше дядо ми.
10:42 04.01.2026
74 Прям
До коментар #12 от "Яна":Да преориентира Евровасалските държави една по една .
10:42 04.01.2026
75 И кой ще я спре
До коментар #62 от "стоян георгиев":Нашата славна армия с десетина самолета и няколко гемии. Те турците и без война ще ни превземат. Отвътре.
10:42 04.01.2026
76 дядо поп
До коментар #21 от "Справедлив":Да ама вече и на него ще му трябва.
10:43 04.01.2026
77 Коко Н
10:44 04.01.2026
78 Новак
До коментар #69 от "Коректор":Не виждам какво коригирате, но със сигурност пропагандирате! Ваша си работа!
Коментиран от #92
10:45 04.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 дядо поп
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Това значи да очакваме дъжд от сателити или в най добрия случай неочакваното им замлъкване. И после нали знаете от кого искат помощ да ги качват.
10:47 04.01.2026
81 Абе
До коментар #69 от "Коректор":Защо България фалира? Нали е била с СССР и в нея управляват хора на СССР? Бай Тошо. Червенков.
А да не би да фалираме заради СССР?
10:49 04.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ха ха
До коментар #6 от "Не само на САЩ конфликта в Украйна":Най-вече дотегна на Путин, защото загуби и си разруши кочината, но пък докато има война Путин ще царува.
10:50 04.01.2026
84 Глад от бункера
До коментар #72 от "Роки":В много специфична стойка съм.
10:50 04.01.2026
85 дядо поп
До коментар #43 от "Новак":Притрябвал ни е таралеж в гащите.
10:51 04.01.2026
86 Пантагрюел
До коментар #5 от "гост":Светът винаги си е бил такъв , скритата действителност зад красиви декори.
Светът е лебед,плуващ в езеро.На повърхността грация и спокойствие,под повърхността бя сно ритане.
10:51 04.01.2026
87 Васко ъглошлайфа
Коментиран от #88, #89, #91
10:52 04.01.2026
88 Ха ха 😂 качествено пребит👍
До коментар #87 от "Васко ъглошлайфа":Топ коментарът на деня!
11:01 04.01.2026
89 Абе по пРос от Путин едва ли ще намерят
До коментар #87 от "Васко ъглошлайфа":Ама кой знае.Все пак това е Русия 😄
11:04 04.01.2026
90 не може да бъде
До коментар #14 от "Майна":Считам че имаме основания за една хипотеза.Тръмп не прави нищо различно от това което са правели много американски президенти -прави го само малко по-праволинейно с елементи на шоу.По отношение на американските интереси Тръмп изобщо не се различава от Байдън -само че Байдън се заби в една идиотска политика и освен това се изчерпа физически и умствено и започна да става вреден за интересите на САЩ -затова и го смениха.И сега идва хипотезата че Путин е готов да бъде в икономически план нещо като втора цигулка и да не пречи на САЩ но да има политическа независимост а Китай и САЩ да си решават кой да бъде пръв !?Това е една хипотеза за равновесие и мир и може би е удобна за всички с изключение на някои от ЕС +Великобритания ...и затова в момента във върховете на ЕС се разиграва нещо като сценка от детския филм -Лисицата в кокошарника -такава перушина хвърчи че не вижда нищо!?
11:05 04.01.2026
91 Дон Калверо
До коментар #87 от "Васко ъглошлайфа":Господин Ъглошлайф,
Оправи си връзките на бобините на електромотора , защото върти на обратно.
Война с Русия означава ...По добре да не ти обяснявам.
11:05 04.01.2026
92 Коректор
До коментар #78 от "Новак":Излагам факти , които не можете да оборите .
11:06 04.01.2026
93 Вале-каро
11:07 04.01.2026