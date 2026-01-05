Енергиен експерт: Много ще е трудно за големите американски компании да се върнат към добив на петрол във Венецуела

Според американския енергиен експерт Том Клоза ще бъде трудно за големите американски компании да се върнат към производството на петрол във Венецуела поради уникалните ѝ характеристики и състоянието на световните пазари.

„За да видим как Венецуела дава на международните петролни компании пълна свобода на действие, би било необходимо да се върнем 50 години назад. Ще бъде трудно да накараме компании като ExxonMobil или Conoco да се върнат в страна, която ги е лишила от милиарди“, казва Клоза, който в момента е главен анализатор на петролния пазар в американската консултантска фирма Turner Mason & Co и ръководи собствена консултантска фирма Kloza Advisors.

Според експерта петролът от Близкия изток или Пермския басейн, разположен в югозападната част на САЩ, е лесен за добив. „Венецуелският петрол, от друга страна, е изключително сложен поради трудната си география, високото съдържание на сяра, ниската плътност и високия вискозитет. Само най-модерните рафинерии могат да се справят с него. Не се изненадвайте, ако видите значителни разминавания в оценките за точката на рентабилност от анализаторите на петролната индустрия за тази страна“, отбеляза Клоза. Според него венецуелският петрол „се конкурира с канадския тежък суров петрол, който се търгуваше на цена от 44 долара за барел на 2 януари, с 13 долара по-евтино“ от суровия петрол WTI.

„Ако страната изпадне в пълен хаос и износът се държи по подобен начин, световните пазари ще губят максимум 1 милион барела на ден“, смята Клоза. Той обясни, че през 2025 г. предлагането на петролните пазари е надвишавало търсенето с приблизително 1,5 милиона барела на ден и тази цифра може да нарасне до 2,8 милиона барела на ден тази година. Според експерта „това означава, че дори пълната загуба на венецуелски петрол не може да изостри ситуацията“ на световните пазари.

Петролът поевтиня с около 1% в началото на работната седмица в Азия днес след американската военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че пазарите оценяват въздействието на тази операция, на фона на обявеното от САЩ намерение да сложат ръка на гигантските запаси от суров петрол на южноамериканската държава.

След началото на търговията в Токио американският лек суров петрол поевтиня до 56,56 долара за барел, а сортът "Брент" от Северно море - до 60 долара. Малко по-късно те възстановиха част от загубите, като цената им се повиши съответно до 56,98 долара и 60,45 долара за барел.

Анализатори обобщиха пред АФП, че на първо време ескалацията на напрежението във Венецуела може да наруши доставките на петрол, но в дългосрочен план може да стабилизира пазара, още повече че износът от южноамериканската страна от години намалява заради лошото състояние на инфраструктурата и ще са необходими големи инвестиции и години, за да бъде обърната тази тенденция. При това, според цитираните експерти, основният проблем на световните пазари си остава свръхпредлагането.