Доналд Тръмп: Разочарован съм от Путин! Той убива твърде много хора

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че е разочарован от руския си колега Владимир Путин заради продължаващата война в Украйна.

Той повтори, че първоначално е вярвал, че прекратяването на войната ще бъде лесно.

"Не съм във възторг от Путин. Той убива твърде много хора", каза Тръмп пред репортери по време на пресконференцията, посветена на нощната военна операция на САЩ във Венецуела за залавянето на президента Николас Мадуро.

Тръмп заяви, че не е обсъждал Мадуро с Путин, когато двамата лидери са разговаряли по телефона повече от два часа в понеделник, малко преди президентът на САЩ да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Палм Бийч.

"Никога не сме говорили за Мадуро", каза Тръмп, когато го попитаха дали той и Путин са обсъждали венецуелския лидер.

Руското външно министерство заяви в събота, че е изключително обезпокоено от съобщенията, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната по време на "агресивни действия" на Съединените щати, и призова за незабавното им освобождаване.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че Мадуро е отхвърлил множество възможности да избяга от страната, а някои доклади преди седмици предполагаха, че може да се е насочил към Русия или към тясно съюзени държави.

В понеделник Тръмп първоначално изрази съчувствие към руските твърдения, че украински дронове са атакували една от резиденциите на Путин. По-късно той изглеждаше по-скептичен и сподели редакционна статия на New York Post, обвиняваща Русия в блокиране на мира в Украйна.

По-късно Wall Street Journal съобщи, че служители по националната сигурност на САЩ са установили, че Украйна не е атакувала Путин или една от резиденциите му с дрон.

Тръмп многократно е изразявал разочарование от липсата на напредък към прекратяване на войната в Украйна.

Тръмп на последната среща с украинския лидер Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември е проявил "грубо, обидно и дори жестоко" отношение към своя колега и е показал "пълна и абсолютна невежественост".

Това разкри в. "Вашингтон поуст", позовавайки се на високопоставен дипломат.

Според събеседника украинската страна "се стараеше да се измъкне" и правеше всичко, което САЩ изискваха от тях, а на пресконференцията чу от Тръмп, че "Русия иска Украйна да успее". "Това вероятно ги нарани най-много", каза дипломатът.

Зеленски намекна в коментар в събота, че Съединените щати биха могли да разрешат проблема с "някои други диктатори" по същия начин, по който решиха проблема с Николас Мадуро във Венецуела.