Доналд Тръмп: Разочарован съм от Путин! Той убива твърде много хора

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че е разочарован от руския си колега Владимир Путин заради продължаващата война в Украйна.
Той повтори, че първоначално е вярвал, че прекратяването на войната ще бъде лесно.
"Не съм във възторг от Путин. Той убива твърде много хора", каза Тръмп пред репортери по време на пресконференцията, посветена на нощната военна операция на САЩ във Венецуела за залавянето на президента Николас Мадуро.
Тръмп заяви, че не е обсъждал Мадуро с Путин, когато двамата лидери са разговаряли по телефона повече от два часа в понеделник, малко преди президентът на САЩ да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Палм Бийч.
"Никога не сме говорили за Мадуро", каза Тръмп, когато го попитаха дали той и Путин са обсъждали венецуелския лидер.
Руското външно министерство заяви в събота, че е изключително обезпокоено от съобщенията, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната по време на "агресивни действия" на Съединените щати, и призова за незабавното им освобождаване.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че Мадуро е отхвърлил множество възможности да избяга от страната, а някои доклади преди седмици предполагаха, че може да се е насочил към Русия или към тясно съюзени държави.
В понеделник Тръмп първоначално изрази съчувствие към руските твърдения, че украински дронове са атакували една от резиденциите на Путин. По-късно той изглеждаше по-скептичен и сподели редакционна статия на New York Post, обвиняваща Русия в блокиране на мира в Украйна.
По-късно Wall Street Journal съобщи, че служители по националната сигурност на САЩ са установили, че Украйна не е атакувала Путин или една от резиденциите му с дрон.
Тръмп многократно е изразявал разочарование от липсата на напредък към прекратяване на войната в Украйна.
Тръмп на последната среща с украинския лидер Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември е проявил "грубо, обидно и дори жестоко" отношение към своя колега и е показал "пълна и абсолютна невежественост".
Това разкри в. "Вашингтон поуст", позовавайки се на високопоставен дипломат.
Според събеседника украинската страна "се стараеше да се измъкне" и правеше всичко, което САЩ изискваха от тях, а на пресконференцията чу от Тръмп, че "Русия иска Украйна да успее". "Това вероятно ги нарани най-много", каза дипломатът.
Зеленски намекна в коментар в събота, че Съединените щати биха могли да разрешат проблема с "някои други диктатори" по същия начин, по който решиха проблема с Николас Мадуро във Венецуела.
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Уби 2 милиона братя руси!
Взриви нефтените руски рафинерии!
Докара руския народ буквално до глад!
Коментиран от #12, #20, #30, #43, #57
12:41 04.01.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #21, #27, #69
12:43 04.01.2026
🚨🅱️Тръмп обяви, че САЩ поема на ръчно управлението на задния си двор Венецуела след операция Полунощен чук‼️🇺🇸🇻🇪
САЩ Венецуела Тръмп Мадуро ПолунощенЧук
Съединените щати ще решат „политическото бъдеще на Венецуела“ и няма да позволят на никого да поеме президентския пост без тяхното одобрение, заяви Тръмп в интервю за Fox News.
“Това, което се случи с Мадуро, може да се случи на всеки”, предупреди Тръмп.
12:43 04.01.2026
8 Точен е рижия
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
Коментиран от #17
12:44 04.01.2026
е и Мъск ще помогне с внезапно спиране на интернета в Киев и Делта форс с координати на "обекта"
12:44 04.01.2026
11 Световния агресор и терорист
Тревожната реалност на света, в който живеем, е, че американските усилия за унищожаването на демокрацията, дори когато претендират, че я бранят, правят света по-опасен, по-м
12:45 04.01.2026
12 Ихууууу ганьооо
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Малко са,ще има още!Какво търси руския ботуш в Украйна?
Коментиран от #31
12:45 04.01.2026
Коментиран от #45
12:45 04.01.2026
17 Така е
До коментар #8 от "Точен е рижия":Излизаме от НАТО и ЕС,преминаваме под военната закрила на Русия да ни пази. В един момент ердоганя решава да направи десант и си присвои Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ни чака съдбата на Мадуро,Асад ,Арменците...И ставаме роби на турчолята...Ако чакаме на раша и путя няма да ни има.
Коментиран от #51
12:45 04.01.2026
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Тръмпчо помоли Путин да спре да убива укри, изби, 5 млн укри, превзема каквото си иска от Украйна,горкия Тръмп няма силата да направи нещо повече, страх го е от руснаците, като вижда как руски доброволци 4 години си правят каквото искат с армията на украйна
Коментиран от #35, #52
12:46 04.01.2026
21 хихи
До коментар #6 от "стоян георгиев":Не е случайно, но не е и това което си мислиш...
Коментиран от #33, #38
12:46 04.01.2026
Путин и Тръмп преобърнаха Епохата!
Респект!
Или сте за политиката на Камала Харис
,,Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис обяви това в социалната мрежа X.
„Не става въпрос за наркотици или демокрация. Става въпрос за петрол и желанието на Доналд Тръмп да играе ролята на регионален служител по сигурността. Ако го е грижа за нещо от това, нямаше да помилва осъден наркотрафикант или да отстрани легитимната опозиция на Венецуела, като сключи сделки с приближените на Мадуро“, написа тя.
Е, тогава я подкрепете, а..?
12:46 04.01.2026
30 Прудльооо
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":комундекски ,защо не се изнесеш в Русия,ами стоиш в "гнилия ЕС" Май ти харесва.Какви братя са ти монглоидните "руснаци"
12:48 04.01.2026
31 Ами просто
До коментар #12 от "Ихууууу ганьооо":Си прибира своето. Явно на втория етаж си само на шпакловка и замазка, щом още не си забелязал?
12:48 04.01.2026
Коментиран от #65
12:49 04.01.2026
33 стоян георгиев
До коментар #21 от "хихи":И какво си мисля?
12:49 04.01.2026
35 36 рашистки генерали досега фира
До коментар #20 от "Хахахахаха":В Украйна без нито един убит Украински генерал 💯👈 Па нека с доброволци да воюват рашистите Ха Ха Ха😂😇😂🤣😅😆😁😄😃
Коментиран від #61
12:49 04.01.2026
37 55 от Козлодуй
, а на практика помага на Пyтлep .94
12:49 04.01.2026
38 Сульооо
До коментар #21 от "хихи":А какво е? Дай конкретика,след като си толкова вещ?
Коментиран от #47
12:49 04.01.2026
39 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #55
12:51 04.01.2026
40 стоян георгиев
12:51 04.01.2026
41 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:51 04.01.2026
42 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
12:52 04.01.2026
43 Колко е слаба и жалка раша...
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Питайте ръководителя на либийската революция полковник Муамър Кадафи убит с щикове отзад ,питайте Саддам Хюсеин обесен в мазе ,питайте генерал Наджибула известен като Наджиб последния про-руски президент на Афганистан обесен от талибаните на уличен стълб а преди това измъкнат от тях от посолството на Индия в Кабул и вързан за камионетка и влачен така по улиците, питайте Башар Ал-Хавез Асад ,който при офанзивата на бунтовниците е звънял многократно по телефона и Путин не го е вдигал и сега питайте Николас Мадуро арестуван от Американците и отведен в САЩ.
12:52 04.01.2026
45 чебурашка
До коментар #13 от "Смешник":Тъпунгери, това е СВО, бе! Такава каквато вие, копейките, одобрявате! Ама който си го може, го може - за 3 часа и зеро жертви, а не за почти 4 години с над милион жертви и то без резултат
Коментиран от #54
12:52 04.01.2026
Коментиран от #56
12:52 04.01.2026
47 стоян георгиев
До коментар #38 от "Сульооо":В момента копейките чакат инструкции.за.това са в струпор.при подобна ситуация очаквай обиди и препечатване на стари лъжи в огромни количества.винаги тала правят докато не дойдат инструкциите.
12:53 04.01.2026
51 Ихууууу ганьооо
До коментар #17 от "Така е":На тебе като не ти харесват ЕС и НАТО Излизай,на никого няма да липсваш!! Русия себе си не може опази ,та нас??
12:54 04.01.2026
55 Парадоксално
До коментар #39 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Значи русия трябва да се бори със себе си.
Коментиран от #60
12:55 04.01.2026
56 стоян георгиев
До коментар #46 от "Критик":Тази трансформация явно тръмп и екипа им я готвят от доста време иначе нямаше да призовават американците да се махат от русия.всичко зависи сега от новия президент на венецуела.ако тя клекне мача с путин ще се обърне ако ли не рижата пак ще.почне да се мазни.до следващия опит.
12:56 04.01.2026
57 Улав
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Не те слуша главата
12:57 04.01.2026
60 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
До коментар #55 от "Парадоксално":Фашизма е на запад, ясно се нижда сложи си очила
12:58 04.01.2026
61 хихи
До коментар #35 от "36 рашистки генерали досега фира":да да и под мъдрото ръководство на неубитите украински генерали ВСУ напредват в посока Киев...а разменетите трпове 200 на 1200
12:58 04.01.2026
65 Амадор Ривас
До коментар #32 от "Ива":И да иска, не може да падне до неговото ниво....
12:59 04.01.2026
67 Дилема
На кого да повярва президента, на приятеля си Вова или на началника на разузнаването си (за твърдения на Зеленски не му е минавало на ум).
12:59 04.01.2026
69 мъглата пада
До коментар #6 от "стоян георгиев":Стояне, пропусна нещо, преди нова година имаше шумни "преговори за мир" в Украйна.
Нападението на Венецуела било готвено за 31, но времето било лошо за снимки. Така че, мероприятието останало за след нова година, и съответно била нужна нова медийна мъгла.
13:00 04.01.2026