Доналд Тръмп: Разочарован съм от Путин! Той убива твърде много хора
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Разочарован съм от Путин! Той убива твърде много хора

4 Януари, 2026 12:39

Американският президент повтори, че първоначално е вярвал, че прекратяването на войната в Украйна ще бъде лесно

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че е разочарован от руския си колега Владимир Путин заради продължаващата война в Украйна.

Той повтори, че първоначално е вярвал, че прекратяването на войната ще бъде лесно.

"Не съм във възторг от Путин. Той убива твърде много хора", каза Тръмп пред репортери по време на пресконференцията, посветена на нощната военна операция на САЩ във Венецуела за залавянето на президента Николас Мадуро.

Тръмп заяви, че не е обсъждал Мадуро с Путин, когато двамата лидери са разговаряли по телефона повече от два часа в понеделник, малко преди президентът на САЩ да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Палм Бийч.

"Никога не сме говорили за Мадуро", каза Тръмп, когато го попитаха дали той и Путин са обсъждали венецуелския лидер.

Руското външно министерство заяви в събота, че е изключително обезпокоено от съобщенията, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната по време на "агресивни действия" на Съединените щати, и призова за незабавното им освобождаване.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че Мадуро е отхвърлил множество възможности да избяга от страната, а някои доклади преди седмици предполагаха, че може да се е насочил към Русия или към тясно съюзени държави.

В понеделник Тръмп първоначално изрази съчувствие към руските твърдения, че украински дронове са атакували една от резиденциите на Путин. По-късно той изглеждаше по-скептичен и сподели редакционна статия на New York Post, обвиняваща Русия в блокиране на мира в Украйна.

По-късно Wall Street Journal съобщи, че служители по националната сигурност на САЩ са установили, че Украйна не е атакувала Путин или една от резиденциите му с дрон.

Тръмп многократно е изразявал разочарование от липсата на напредък към прекратяване на войната в Украйна.

Тръмп на последната среща с украинския лидер Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември е проявил "грубо, обидно и дори жестоко" отношение към своя колега и е показал "пълна и абсолютна невежественост".

Това разкри в. "Вашингтон поуст", позовавайки се на високопоставен дипломат.

Според събеседника украинската страна "се стараеше да се измъкне" и правеше всичко, което САЩ изискваха от тях, а на пресконференцията чу от Тръмп, че "Русия иска Украйна да успее". "Това вероятно ги нарани най-много", каза дипломатът.

Зеленски намекна в коментар в събота, че Съединените щати биха могли да разрешат проблема с "някои други диктатори" по същия начин, по който решиха проблема с Николас Мадуро във Венецуела.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 23 Отговор
    А Зеления не убива ли тръмпоч?

    Уби 2 милиона братя руси!

    Взриви нефтените руски рафинерии!
    Докара руския народ буквално до глад!

    12:41 04.01.2026

  • 3 Не,че нещо,ама...

    22 7 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел

    12:42 04.01.2026

  • 4 И една

    10 0 Отговор
    невинна жертва е много !

    12:42 04.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    20 8 Отговор
    Преди три дни имаше много странно и неочаквано изказване на рубио.той призова всички американци да напуснат Русия.на следващия ден бе нападната венецуела и заловен мадуро,а след това тръмп смени тона с путлер.дали всичко това е случайно?

    Коментиран от #21, #27, #69

    12:43 04.01.2026

  • 7 си дзън

    8 10 Отговор
    Тръмп командва- САЩ е световния господар!

    🚨🅱️Тръмп обяви, че САЩ поема на ръчно управлението на задния си двор Венецуела след операция Полунощен чук‼️🇺🇸🇻🇪

    САЩ Венецуела Тръмп Мадуро ПолунощенЧук

    Съединените щати ще решат „политическото бъдеще на Венецуела“ и няма да позволят на никого да поеме президентския пост без тяхното одобрение, заяви Тръмп в интервю за Fox News.

    “Това, което се случи с Мадуро, може да се случи на всеки”, предупреди Тръмп.

    12:43 04.01.2026

  • 8 Точен е рижия

    10 13 Отговор
    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #17

    12:44 04.01.2026

  • 9 Папа Лъв XIV официлиано

    6 2 Отговор
    Какъв добър човек😇

    12:44 04.01.2026

  • 10 хихи

    11 6 Отговор
    След тазе брилянтна операция е прав и провокира Путин да покаже какво могат неговите хора.....
    е и Мъск ще помогне с внезапно спиране на интернета в Киев и Делта форс с координати на "обекта"

    12:44 04.01.2026

  • 11 Световния агресор и терорист

    10 3 Отговор
    Ноъм Чомски намира "за най-добра книга по темата" класическата разработка на Уилям Блум "Убийството на надеждата: интервенциите на американските военни и ЦРУ след Втората световна война" (Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II). "Убийството на надеждата" е историческият контекст на събитията в Украйна, които гледате по телевизията. Днес това заглавие е изключително подходящо, когато виждаме как надеждите на хората от всички региони на Украйна са жертвани заради същите онези цели, заради които пострадаха народите на Иран (1953 г.), Гватемала (1954), Тайланд (1957), Лаос (1958-1960), Конго (1960), Турция (1960, 1971, 1980), Еквадор (1961 и 1963), Южен Виетнам (1963), Бразилия (1964), Доминиканската република (1963), Аржентина (1963), Хондурас (1963 и 2009), Ирак (1963 и 2003), Боливия (1964, 1971 и 1980), Индонезия (1965), Гана (1966), Гърция (1967), Панама (1968 и 1989), Камбоджа (1970), Чили (1973), Бангладеш (1975), Пакистан (1977), Гренада (1983), Мавритания (1984), Гвинея (1984), Буркина-Фасо (1987), Парагвай (1989), Хаити (1991 и 2004), Русия (1993), Уганда (1996) и Либия (2011). Този списък не включва примерно същото количество неуспели преврати, а също преврати в Африка и на други места, където намесата на САЩ не е доказана, макар да има подозрения.
    Тревожната реалност на света, в който живеем, е, че американските усилия за унищожаването на демокрацията, дори когато претендират, че я бранят, правят света по-опасен, по-м

    12:45 04.01.2026

  • 12 Ихууууу ганьооо

    11 11 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Малко са,ще има още!Какво търси руския ботуш в Украйна?

    Коментиран от #31

    12:45 04.01.2026

  • 13 Смешник

    10 14 Отговор
    Сериозно ли. Колко хора са убили САЩ по света, правил ли е сметка? Или щом е САЩ , значи са демократични . Най големите езуити за човешката история, т о в а е С А Щ. Хората по света навсякъде ги мразят, това е и с т и н а та.

    Коментиран от #45

    12:45 04.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 6 Отговор
    разочарован съм от БРИКС! ХВАНАХА МИ ПОСРЕДНОЩ един ,,президент,,

    12:45 04.01.2026

  • 17 Така е

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Точен е рижия":

    Излизаме от НАТО и ЕС,преминаваме под военната закрила на Русия да ни пази. В един момент ердоганя решава да направи десант и си присвои Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ни чака съдбата на Мадуро,Асад ,Арменците...И ставаме роби на турчолята...Ако чакаме на раша и путя няма да ни има.

    Коментиран от #51

    12:45 04.01.2026

  • 18 Боко

    7 2 Отговор
    “ Зеленски намекна в коментар в събота, че Съединените щати биха могли да разрешат проблема с "някои други диктатори" по същия начин, по който решиха проблема с Николас Мадуро във Венецуела.”

    ДА СЕ ПРОБВАТ👍

    12:45 04.01.2026

  • 19 Знам не знам...

    2 6 Отговор
    Хитлер Тръмп Путин Ким....кой от тези беше с психични отклонения.

    12:45 04.01.2026

  • 20 Хахахахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Тръмпчо помоли Путин да спре да убива укри, изби, 5 млн укри, превзема каквото си иска от Украйна,горкия Тръмп няма силата да направи нещо повече, страх го е от руснаците, като вижда как руски доброволци 4 години си правят каквото искат с армията на украйна

    Коментиран от #35, #52

    12:46 04.01.2026

  • 21 хихи

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Не е случайно, но не е и това което си мислиш...

    Коментиран от #33, #38

    12:46 04.01.2026

  • 22 Майна

    6 5 Отговор
    Брилянтен в манипулации
    Изключителен интелект
    Путин и Тръмп преобърнаха Епохата!
    Респект!
    Или сте за политиката на Камала Харис
    ,,Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис обяви това в социалната мрежа X.

    „Не става въпрос за наркотици или демокрация. Става въпрос за петрол и желанието на Доналд Тръмп да играе ролята на регионален служител по сигурността. Ако го е грижа за нещо от това, нямаше да помилва осъден наркотрафикант или да отстрани легитимната опозиция на Венецуела, като сключи сделки с приближените на Мадуро“, написа тя.

    Е, тогава я подкрепете, а..?

    12:46 04.01.2026

  • 23 Тик- Ток

    7 7 Отговор
    Путин в момента планира операция да отвлекат зеления наркоман ,както Мадуро

    12:46 04.01.2026

  • 24 ООрана държава

    6 3 Отговор
    Как бе, зелю каза че не давали жертви

    12:47 04.01.2026

  • 25 Хората

    9 5 Отговор
    ги убиват хората на Зеленски когато някой тръгне да се предава Те стрелят е гръб а после ги изоставят за да ги събират руснаците.

    12:47 04.01.2026

  • 26 Русофил

    4 7 Отговор
    Време извергът от кремъл да си плати,барабар с щатните олигарси,кръвопийци на руския народ!

    12:47 04.01.2026

  • 28 Aлфа Bълкът

    3 6 Отговор
    На Дони вече му е широко около врата, набара най-големия петролен резерв в света, въпреки че с най-скапаното качество. Сега може да прибере и другаря Вова при другаря Мадурку и да маат сантасе цял ден двамата. Каракас за 30мин, Масква най-много за 35. 😁😁😁

    12:47 04.01.2026

  • 29 Баце

    7 2 Отговор
    Г-н Тръмп, кога официално ще въведете робството като външна политика отново?
    Щото, такова, нали......?!?!??

    12:48 04.01.2026

  • 30 Прудльооо

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    комундекски ,защо не се изнесеш в Русия,ами стоиш в "гнилия ЕС" Май ти харесва.Какви братя са ти монглоидните "руснаци"

    12:48 04.01.2026

  • 31 Ами просто

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ихууууу ганьооо":

    Си прибира своето. Явно на втория етаж си само на шпакловка и замазка, щом още не си забелязал?

    12:48 04.01.2026

  • 32 Ива

    6 4 Отговор
    Не си на нивото на Путин , шут!

    Коментиран от #65

    12:49 04.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "хихи":

    И какво си мисля?

    12:49 04.01.2026

  • 34 ТАСС

    7 3 Отговор
    Отидоха кравари най-вероятно и джендъри и за 40 мин направиха показно СВО, не е като рузкият спец-наз който беше избит от ловджиите пред Киев и така вече 4 г, нали така, бре копейки?!

    12:49 04.01.2026

  • 35 36 рашистки генерали досега фира

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахахаха":

    В Украйна без нито един убит Украински генерал 💯👈 Па нека с доброволци да воюват рашистите Ха Ха Ха😂😇😂🤣😅😆😁😄😃

    Коментиран от #61

    12:49 04.01.2026

  • 36 Боко

    3 2 Отговор
    Бай дончо е много разочароваем 🤪 ту се разочарова от белосмръчко, ту от путин 🧐 шизофренично разочарование 👌

    12:49 04.01.2026

  • 37 55 от Козлодуй

    4 3 Отговор
    А пък ние сме разочаровани от Тръмп . Лае много
    , а на практика помага на Пyтлep .94

    12:49 04.01.2026

  • 38 Сульооо

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "хихи":

    А какво е? Дай конкретика,след като си толкова вещ?

    Коментиран от #47

    12:49 04.01.2026

  • 39 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    2 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #55

    12:51 04.01.2026

  • 40 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Ако сащ.овладеят венецуела картите на масата сериозно ще се променят.голяюа част от петрола от близкия изток ще остане свободен за европа и индия.сорт.урал ще има доста интересна цена

    12:51 04.01.2026

  • 41 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    1 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:51 04.01.2026

  • 42 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    1 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:52 04.01.2026

  • 43 Колко е слаба и жалка раша...

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Питайте ръководителя на либийската революция полковник Муамър Кадафи убит с щикове отзад ,питайте Саддам Хюсеин обесен в мазе ,питайте генерал Наджибула известен като Наджиб последния про-руски президент на Афганистан обесен от талибаните на уличен стълб а преди това измъкнат от тях от посолството на Индия в Кабул и вързан за камионетка и влачен така по улиците, питайте Башар Ал-Хавез Асад ,който при офанзивата на бунтовниците е звънял многократно по телефона и Путин не го е вдигал и сега питайте Николас Мадуро арестуван от Американците и отведен в САЩ.

    12:52 04.01.2026

  • 44 пешо

    3 1 Отговор
    каза го най големия терорист

    12:52 04.01.2026

  • 45 чебурашка

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    Тъпунгери, това е СВО, бе! Такава каквато вие, копейките, одобрявате! Ама който си го може, го може - за 3 часа и зеро жертви, а не за почти 4 години с над милион жертви и то без резултат

    Коментиран от #54

    12:52 04.01.2026

  • 46 Критик

    10 1 Отговор
    Доналд Тръмп по-рано отхвърли информационната маневра на Русия, свързана с предполагаема масирана атака с дронове срещу резиденция на Путин в Новгородска област. В социалната мрежа Truth Social той препубликува редакционна статия на New York Post, в която руският диктатор е обвинен в лъжа и в използване на това изявление като претекст за нарушаване на мирния процес. По-късно стана ясно, че Тръмп наистина е получил доклад от ЦРУ, потвърждаващ, че не е имало атака и че Путлер наистина просто нелепо е излъгал.

    Коментиран от #56

    12:52 04.01.2026

  • 47 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Сульооо":

    В момента копейките чакат инструкции.за.това са в струпор.при подобна ситуация очаквай обиди и препечатване на стари лъжи в огромни количества.винаги тала правят докато не дойдат инструкциите.

    12:53 04.01.2026

  • 48 Тази новина, не се харесва от

    3 0 Отговор
    Ирак,Иран, Либия, Йемен, Виетнам, Афганистан, Венецуела, Аржентина, Чили, Хондурас, Панама, Хаити, Никарагуа, Китай, Корея, Филипини,Куба, Пуерто Рико, Гуам, Самоа, Мексико, Доминиканска република, Гватемала, Сърбия,Салвадор, Уругвай, Гърция, Турция, Камбоджа, Лаос, Оман, Ангола, Гренада, Япония и специално жителите на Хирошима и Нагасаки.

    12:53 04.01.2026

  • 49 оня с питон.я

    0 3 Отговор
    Тук рижият касапин е вече прав. Ако Путин беше нахлул в Киев да помогне на Янукович, както направи в Казахстан, вместо да се съобразява с интересите на приятелчетата си олигарси, щяха да бъдат избити само шепа нацисти. Истината е че Русия има нужда от нов Сталин. Олигархията руши Русия отвътре. Западът трябва само да стои и да чака.

    12:54 04.01.2026

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ТРЪМП ГРЕШИ .................... ЩОМ ПУТЛЕР УБИВА МНОГО ХОРА ..................... ТОЙ Е МАСОВ УБИЕЦ ...................... ФАКТ !

    12:54 04.01.2026

  • 51 Ихууууу ганьооо

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    На тебе като не ти харесват ЕС и НАТО Излизай,на никого няма да липсваш!! Русия себе си не може опази ,та нас??

    12:54 04.01.2026

  • 53 Владимир Путин офишъл

    3 1 Отговор
    И 6@ л съм та

    12:55 04.01.2026

  • 55 Парадоксално

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Значи русия трябва да се бори със себе си.

    Коментиран от #60

    12:55 04.01.2026

  • 56 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Критик":

    Тази трансформация явно тръмп и екипа им я готвят от доста време иначе нямаше да призовават американците да се махат от русия.всичко зависи сега от новия президент на венецуела.ако тя клекне мача с путин ще се обърне ако ли не рижата пак ще.почне да се мазни.до следващия опит.

    12:56 04.01.2026

  • 57 Улав

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не те слуша главата

    12:57 04.01.2026

  • 58 Лошо Вова.

    1 1 Отговор
    Много лошо...

    12:57 04.01.2026

  • 59 Има провидение

    1 0 Отговор
    Преди 32 години Тръмпоча беше жури в конкурса "Мис свят" който спечели "Мис Венецуела". Рижия я награди и после й предлагал да изкарат ноща заедно. Говорил че е милиардер и плащал кат арабин. В интервю за СНН госпожицата тогава го разкри

    12:58 04.01.2026

  • 60 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Парадоксално":

    Фашизма е на запад, ясно се нижда сложи си очила

    12:58 04.01.2026

  • 61 хихи

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "36 рашистки генерали досега фира":

    да да и под мъдрото ръководство на неубитите украински генерали ВСУ напредват в посока Киев...а разменетите трпове 200 на 1200

    12:58 04.01.2026

  • 62 Българин

    0 1 Отговор
    Тръмпе, Путин ще убива колкото си иска, докато не постигне целите си! Така че, или казвай на зиления да капуитулира незабавно, или си трайте. Русия е Велика и няма да търпи никой, който не и се подчинява безпрекословно!

    12:58 04.01.2026

  • 63 Путин го мести в другия крачол,

    0 1 Отговор
    какво казал перуката, който отвлича незаконно президенти на чужди държави, за може после да ги окраде. И за Украйна точиха лиги, но рижавия забравя, че точно неговата държава запали войната в Украйна с майдани от 2014 година, за да демократизират държавата и да и присвоят ресурсите. Е да, Русия не е Венецуела, която има възможностите да срине крааварника със земята за части от милисекундата.

    12:58 04.01.2026

  • 65 Амадор Ривас

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ива":

    И да иска, не може да падне до неговото ниво....

    12:59 04.01.2026

  • 66 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    0 0 Отговор
    До насси..ра.не!

    12:59 04.01.2026

  • 67 Дилема

    0 0 Отговор
    ----------По-късно Wall Street Journal съобщи, че служители по националната сигурност на САЩ са установили, че Украйна не е атакувала Путин или една от резиденциите му с дрон.-----------
    На кого да повярва президента, на приятеля си Вова или на началника на разузнаването си (за твърдения на Зеленски не му е минавало на ум).

    12:59 04.01.2026

  • 68 Ццц

    0 0 Отговор
    Друго си е да отвлечеш президента на суверенна държава, защото не те кефи. Просто венецуелците нямат зад гърба си целия арсенал терористични организации, за да ги въоръжат, а и са по-умни от украинците, за да знаят, че ще загубят и въпросът е само с колко жертви. Тръмп е по-малкото зло от Байдън, но не може да избяга от американската си природа на подъл лицемер.

    12:59 04.01.2026

  • 69 мъглата пада

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Стояне, пропусна нещо, преди нова година имаше шумни "преговори за мир" в Украйна.
    Нападението на Венецуела било готвено за 31, но времето било лошо за снимки. Така че, мероприятието останало за след нова година, и съответно била нужна нова медийна мъгла.

    13:00 04.01.2026