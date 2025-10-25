Новини
Тръмп посреща емира и премиера на Катар на борда на Air Force One

25 Октомври, 2025 19:35, обновена 25 Октомври, 2025 18:40 911 8

Самолетът ще спре за презареждане в арабската страна на път за Малайзия

Тръмп посреща емира и премиера на Катар на борда на Air Force One - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и с премиера Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, предаде БТА.

Срещата ще се състои на борда на правителствения самолет "Еър Форс 1", който ще спре за презареждане в Катар на път за Малайзия - първа спирка от обиколка на президента Тръмп в Азия, съобщи днес говорител на Белият дом, цитиран от Ройтерс.

На срещата ще бъде обсъдено крехкото примирие в ивицата Газа. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е посещение в Израел в опит за укрепване действащото от 10 октомври примирие в ивицата Газа, ще се включи в дискусиите в Катар, а след това и в азиатската обиколката на президента Тръмп, допълни говорителят на Белия дом.

Катар е ключов посредник в усилията за установяването на примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" въз основа на план, представен от Доналд Тръмп за прекратяване на започналата преди две години война, отбелязва Франс прес.

Очаква се Тръмп да пристигне утре в столицата на Малайзия Куала Лумпур, за да участва в 47-ата среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).


Катар
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оня с питон.я

    8 2 Отговор
    Скоро и чаршафите ще отсвирят рижия клоун и само зеления наркос ще иска да си играе с него.

    18:41 25.10.2025

  • 2 явно

    8 1 Отговор
    оранджевата перука я е страх от хусите и не слаза на земята,затова иран ще пребъде като дрревна нация а страхливите евреи ще бъдат най накрая смазани и превърнати в песък

    18:57 25.10.2025

  • 3 Сигурно

    2 1 Отговор
    Тръмп посреща емира...

    19:10 25.10.2025

  • 4 ТОЗИ ЕМИР

    1 0 Отговор
    Го бомбите евреите.

    19:24 25.10.2025

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо обикаля като Зеленски да проси пари от всички за да плати заплатите на администрацията си преди Коледните празници.

    19:33 25.10.2025

  • 6 Снежана

    0 0 Отговор
    Мир,мир,ама сиренето е с пари.

    19:35 25.10.2025

  • 7 Ужас

    0 0 Отговор
    правителствения самолет "Еър Форс 1", ще спре за презареждане в Катар щото не може да стигне до Малайзия

    19:36 25.10.2025

  • 8 Персийското лоби

    1 0 Отговор
    Привика Тръмп да дава отчет какво ще прави с оня пуяк Натаняху

    19:38 25.10.2025