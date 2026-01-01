Украински дронове връхлетяха Москва, затвориха три летища

Временни ограничения за полети са наложени на московското летище Домодедово и летище Жуковски близо до Москва, съобщи пресслужбата на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).
Мерките са необходими за осигуряване на безопасността на полетите, заяви агенцията.
Малко преди това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че три дрона са били свалени от системи за противовъздушна отбрана, докато са се приближавали към столицата. По-късно още три са били унищожени, каза кметът. Двадесет минути по-късно той съобщи за унищожени пет дрона.
Броят на дроновете, свалени при приближаване към Москва, достигна 11.
В 20:08 ч. московско време Росавиация обяви, че поради налагането на временни ограничения за използване на въздушното пространство в близост до летище Шереметиево, полети се приемат и изпращат от летището в координация със съответните органи. Освен това полетите са били спрени на летище Внуково.
В нощта на 1 януари системи за противовъздушна отбрана свалиха девет дрона, летящи към столицата, съобщи Собянин. В сутрешно изявление Министерството на отбраната уточни, че над Московска област са унищожени общо 12 дрона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #2, #4, #9, #14
20:33 01.01.2026
2 ФАКТ
До коментар #1 от "Путин":В Матушката всички сте многоходови.
20:34 01.01.2026
3 У ДРИ БАЦЕ
20:34 01.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 777
20:34 01.01.2026
6 Пръчката не се огъва вечно
Коментиран от #18
20:35 01.01.2026
7 Сорос
До коментар #4 от "Баща ти е бил многовходов":Искаш ли и ти да станеш многоходов като Путлер?
Коментиран от #24
20:35 01.01.2026
8 Помак
20:35 01.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ВВП
20:36 01.01.2026
12 Курд Околянов
Коментиран от #21, #36, #39
20:37 01.01.2026
13 !!!?
20:37 01.01.2026
14 Цал ивай кУ...РАна
До коментар #1 от "Путин":На рамАз ан, Пен ДЕЛ
20:37 01.01.2026
15 Сорос
20:37 01.01.2026
16 Тома
20:39 01.01.2026
17 ...връхлетяха ...
20:39 01.01.2026
18 Въпрос
До коментар #6 от "Пръчката не се огъва вечно":и кво ще стане до 26 февруари 2026
20:39 01.01.2026
19 Миролюб Войнов, аналитик
Някой определено губи войната ))
Коментиран от #22, #25
20:40 01.01.2026
20 Паветник
20:44 01.01.2026
21 Атина Палада
До коментар #12 от "Курд Околянов":Къде си видял Император да бяга по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ, бе Педроса?!?
20:44 01.01.2026
22 Курд Околянов
До коментар #19 от "Миролюб Войнов, аналитик":Нея я губи, а става за смях.
20:45 01.01.2026
23 Доктор
20:46 01.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цомчо
До коментар #19 от "Миролюб Войнов, аналитик":Руснаците са неможачи.
20:47 01.01.2026
26 милен к@неф
20:48 01.01.2026
27 Сто рубли едно евро
20:49 01.01.2026
28 Страшно е и в момента
Коментиран от #37
20:49 01.01.2026
29 Ташунко сапа
Коментиран от #43
20:49 01.01.2026
30 Слава Украйна
20:49 01.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 СВО=ПРОВАЛ
Коментиран от #41
20:51 01.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 стоян георгиев
За това що не пишете, а ?
Коментиран от #46
20:51 01.01.2026
35 Победа Украйна🇺🇦
Коментиран от #44
20:52 01.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Преди два месеца Зеленски каза
До коментар #28 от "Страшно е и в момента":Тепърва започваме!
20:53 01.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факти
До коментар #12 от "Курд Околянов":Какъв император е Путин? Императорът носи с гордост своята титла и не се прави на демократично избран лидер. Путин е мишка и играе театър пред руснаците.
Коментиран от #42
20:54 01.01.2026
40 Дудов
20:55 01.01.2026
41 Точка кафява
До коментар #32 от "СВО=ПРОВАЛ":На май кА ти
20:56 01.01.2026
42 Ганчев
До коментар #39 от "Факти":Никакъв.
20:56 01.01.2026
43 Хахахаха
До коментар #29 от "Ташунко сапа":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и така 4 години!
20:57 01.01.2026
44 Дарвин
До коментар #35 от "Победа Украйна🇺🇦":Евгени като теб и майка ти трябва да се мажат със чист спирт и изгарят за да не се размножават..За сапун едва ли ставате
20:57 01.01.2026
45 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа
21:00 01.01.2026
46 Чий го търсят руски военни в Херсонско?
До коментар #34 от "стоян георгиев":Ко ша кайш?
21:00 01.01.2026