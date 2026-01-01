Новини
Украински дронове връхлетяха Москва, затвориха три летища
  Тема: Украйна

Украински дронове връхлетяха Москва, затвориха три летища

1 Януари, 2026 20:28, обновена 1 Януари, 2026 20:32

До момента руската ПВО е свалила 11 безпилотни апарата

Украински дронове връхлетяха Москва, затвориха три летища - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временни ограничения за полети са наложени на московското летище Домодедово и летище Жуковски близо до Москва, съобщи пресслужбата на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).

Мерките са необходими за осигуряване на безопасността на полетите, заяви агенцията.

Малко преди това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че три дрона са били свалени от системи за противовъздушна отбрана, докато са се приближавали към столицата. По-късно още три са били унищожени, каза кметът. Двадесет минути по-късно той съобщи за унищожени пет дрона.

Броят на дроновете, свалени при приближаване към Москва, достигна 11.

В 20:08 ч. московско време Росавиация обяви, че поради налагането на временни ограничения за използване на въздушното пространство в близост до летище Шереметиево, полети се приемат и изпращат от летището в координация със съответните органи. Освен това полетите са били спрени на летище Внуково.

В нощта на 1 януари системи за противовъздушна отбрана свалиха девет дрона, летящи към столицата, съобщи Собянин. В сутрешно изявление Министерството на отбраната уточни, че над Московска област са унищожени общо 12 дрона.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
  • 1 Путин

    12 10 Отговор
    Сорос ми заповяда да стана "многоходов".

    Коментиран от #2, #4, #9, #14

    20:33 01.01.2026

  • 2 ФАКТ

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    В Матушката всички сте многоходови.

    20:34 01.01.2026

  • 3 У ДРИ БАЦЕ

    11 10 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ !

    20:34 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 777

    15 7 Отговор
    Пета година срам за космическите сили на Русия, които обикалят из Донецк на коне.

    20:34 01.01.2026

  • 6 Пръчката не се огъва вечно

    10 13 Отговор
    Няма да дочакаме 26 февруари, май. Западът много силно моли да бъде унищожен още днес.

    Коментиран от #18

    20:35 01.01.2026

  • 7 Сорос

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Баща ти е бил многовходов":

    Искаш ли и ти да станеш многоходов като Путлер?

    Коментиран от #24

    20:35 01.01.2026

  • 8 Помак

    2 4 Отговор
    Лъжа !

    20:35 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ВВП

    13 8 Отговор
    Пуслер Велики направи пръццц в бункера.

    20:36 01.01.2026

  • 12 Курд Околянов

    4 11 Отговор
    Путин е император и от него зависи всичко. Но е император мека Мария. Ако руската Дума имаше думата, отдавна щеше да обяви война на Украйна и всичко отдавна да беше приключило.

    Коментиран от #21, #36, #39

    20:37 01.01.2026

  • 13 !!!?

    11 8 Отговор
    Фашистката хунта в Кремъл трепири...никаква милост за Ку Чи Син - убиецът на руснаци и украинци !!!?

    20:37 01.01.2026

  • 14 Цал ивай кУ...РАна

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    На рамАз ан, Пен ДЕЛ

    20:37 01.01.2026

  • 15 Сорос

    10 7 Отговор
    Целият свят се смее на глас на Путлер многоходовия.

    20:37 01.01.2026

  • 16 Тома

    5 5 Отговор
    Иначе бати зеле иска мир а Путин не

    20:39 01.01.2026

  • 17 ...връхлетяха ...

    1 4 Отговор
    Връхлетели са санитарите върху оня, който се е направил на журналист.

    20:39 01.01.2026

  • 18 Въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пръчката не се огъва вечно":

    и кво ще стане до 26 февруари 2026

    20:39 01.01.2026

  • 19 Миролюб Войнов, аналитик

    9 3 Отговор
    От Киев за Два дня, до удари в Москва......
    Някой определено губи войната ))

    Коментиран от #22, #25

    20:40 01.01.2026

  • 20 Паветник

    5 2 Отговор
    А мен ме налетяха вчера на мъжкото хоро у Шарл Теодор. Карахме влакче а после гърмяхме заря. Аз изстрелях четири ракети, изгърмях две торпеда, и изстисках осем гранати лимонки.

    20:44 01.01.2026

  • 21 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Курд Околянов":

    Къде си видял Император да бяга по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ, бе Педроса?!?

    20:44 01.01.2026

  • 22 Курд Околянов

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Нея я губи, а става за смях.

    20:45 01.01.2026

  • 23 Доктор

    3 4 Отговор
    За малоумната пропаганда няма празници.

    20:46 01.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цомчо

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Руснаците са неможачи.

    20:47 01.01.2026

  • 26 милен к@неф

    2 3 Отговор
    на$$рах се !

    20:48 01.01.2026

  • 27 Сто рубли едно евро

    5 2 Отговор
    Закривай!

    20:49 01.01.2026

  • 28 Страшно е и в момента

    5 4 Отговор
    Гледайте по СНН. Въздушна тревога в столицата на раша. Призовават се жителите да се скрият в бомбоубежищата. 1/3 от маЦква е без електричество. кАпеите миналия ден пискаха че Киев ще бъдел без ток а е маЦква. Зеления здраво подиграва и унижава путя ...Все едно столицата на САЩ- Вашингтон да остане без ток заради бомби от друга държава. Поклон световен лидер Зеленски. Удриии без милост от черните първобитни раши от блатата

    Коментиран от #37

    20:49 01.01.2026

  • 29 Ташунко сапа

    5 5 Отговор
    Тази нощ ще има голяма заря някъде по Украйна.

    Коментиран от #43

    20:49 01.01.2026

  • 30 Слава Украйна

    4 4 Отговор
    Героем Слава

    20:49 01.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 СВО=ПРОВАЛ

    3 3 Отговор
    Точка.

    Коментиран от #41

    20:51 01.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Украйнски дронове удариха дискотека и убиха в херсонска област контролирана от РФ 29 тинейджера ,а ранените са още по много.
    За това що не пишете, а ?

    Коментиран от #46

    20:51 01.01.2026

  • 35 Победа Украйна🇺🇦

    5 1 Отговор
    Вчера имаше статия тук че специалния пратеник на САЩ Кийт Келог е сравнил световния лидер Зеленски с Ейбрахам Линкълн на чието име има щат в САЩ и марка автомобили. Моите уважения към Кийт Келог но не съм съгласен че "Зеленски е велик лидер и пълководец като Ейбрахам Линкълн". Линкълн не е смазал и унижил мизерна раша като Световния лидер Зеленски. Линкълн не е ликвидирал 2 милиона нещастни рашисти ,не е издавил в река Днепър до Херсон 70 хиляди руски орки ,Линкълн не ги е изтрепал както Зеленски в Харков ,Чернигов ,Николаев ,Купянск..И Линкълн не е бил президент 7 години като Зеленски. И последно - Линкълн не върза стотици орки чисто голи във Вашингтон както Зеленски в Киев и да ги развежда на парад за подигравка😂🤣😅😆 Скъсани кАпеи от бунища и сметища - ШАПКИ ДОЛУ И ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ ПАЛАЧ СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ💯👈

    Коментиран от #44

    20:52 01.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Преди два месеца Зеленски каза

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Страшно е и в момента":

    Тепърва започваме!

    20:53 01.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Курд Околянов":

    Какъв император е Путин? Императорът носи с гордост своята титла и не се прави на демократично избран лидер. Путин е мишка и играе театър пред руснаците.

    Коментиран от #42

    20:54 01.01.2026

  • 40 Дудов

    0 1 Отговор
    Абе работата с Мира няма да стане май.

    20:55 01.01.2026

  • 41 Точка кафява

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "СВО=ПРОВАЛ":

    На май кА ти

    20:56 01.01.2026

  • 42 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    Никакъв.

    20:56 01.01.2026

  • 43 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ташунко сапа":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и така 4 години!

    20:57 01.01.2026

  • 44 Дарвин

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Евгени като теб и майка ти трябва да се мажат със чист спирт и изгарят за да не се размножават..За сапун едва ли ставате

    20:57 01.01.2026

  • 45 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    1 0 Отговор
    Дроновете са нищо, скоро ще ги връхлетят томахавките!

    21:00 01.01.2026

  • 46 Чий го търсят руски военни в Херсонско?

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Ко ша кайш?

    21:00 01.01.2026

