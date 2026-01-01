Украински дронове връхлетяха Москва, затвориха три летища

Временни ограничения за полети са наложени на московското летище Домодедово и летище Жуковски близо до Москва, съобщи пресслужбата на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).

Мерките са необходими за осигуряване на безопасността на полетите, заяви агенцията.

Малко преди това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че три дрона са били свалени от системи за противовъздушна отбрана, докато са се приближавали към столицата. По-късно още три са били унищожени, каза кметът. Двадесет минути по-късно той съобщи за унищожени пет дрона.

Броят на дроновете, свалени при приближаване към Москва, достигна 11.

В 20:08 ч. московско време Росавиация обяви, че поради налагането на временни ограничения за използване на въздушното пространство в близост до летище Шереметиево, полети се приемат и изпращат от летището в координация със съответните органи. Освен това полетите са били спрени на летище Внуково.

В нощта на 1 януари системи за противовъздушна отбрана свалиха девет дрона, летящи към столицата, съобщи Собянин. В сутрешно изявление Министерството на отбраната уточни, че над Московска област са унищожени общо 12 дрона.