The Wall Street Journal: Тръмп показва признаци на стареене. Не спортува, а менюто му е солено и мазно

Американският президент Доналд Тръмп „показва признаци на стареене“ както в публичния, така и в личния си живот, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на близки до него.

Неговите сътрудници и приятели отбелязват, че често им се налага да говорят по-силно по време на срещи с него. Освен това той спи малко и не спортува, освен за голф, а „менюто му е богато на солени и мазни храни“, включително хамбургери и пържени картофи.

Самият Тръмп заяви пред изданието, че приема голяма доза аспирин дневно, което води до синини, които прикрива с грим. Той казва, че приема аспирин от 25 години.

„Малко съм суеверен. Казват, че аспиринът разрежда кръвта, а аз не искам гъста кръв да тече през сърцето ми. Искам хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми. Разбирате ли какво имам предвид?“, отбеляза държавният глава.

Тръмп е на 79 години. На 20 януари 2025 г., когато републиканецът положи клетва, той беше на 78 години и седем месеца – почти шест месеца по-възрастен от предшественика си Джо Байдън в деня на встъпването в длъжност през 2021 г. Тръмп многократно е обвинявал Байдън, че прикрива мащаба на здравословните си проблеми.

Според The Wall Street Journal, Тръмп понякога пренебрегва съветите на лекарите и конвенционалните медицински насоки, като вместо това разчита на „добрата си генетика“. Както самият републиканец, така и неговият лекар твърдят, че президентът е в отлично здраве и няма проблеми със слуха. Тръмп отрича да е заспал на скорошни публични събития в Белия дом.

В интервю за изданието Тръмп сподели, че често става рано сутрин и работи в един от офисите в Белия дом. След това, около 10:00 ч., Тръмп слиза и работи в Овалния кабинет до 19:00 или 20:00 ч. Според декемврийския календар, предоставен от Белия дом, Тръмп е имал стотици насрочени срещи и телефонни разговори със служители на администрацията, главни изпълнителни директори, законодатели и членове на кабинета.

Длъжностни лица от администрацията призоваха Тръмп да „забави темпото“ и препоръчаха президентът да прекара приблизително две седмици в Южна Флорида по време на коледните и новогодишните празници. Президентът последва този съвет.