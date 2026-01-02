Новини
The Wall Street Journal: Тръмп показва признаци на стареене. Не спортува, а менюто му е солено и мазно

2 Януари, 2026 04:06, обновена 2 Януари, 2026 04:13

  • сащ-
  • тръмп-
  • здраве

Искам хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми, затова пия аспирин, от който са синините ми, отбеляза американският президент

The Wall Street Journal: Тръмп показва признаци на стареене. Не спортува, а менюто му е солено и мазно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп „показва признаци на стареене“ както в публичния, така и в личния си живот, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на близки до него.

Неговите сътрудници и приятели отбелязват, че често им се налага да говорят по-силно по време на срещи с него. Освен това той спи малко и не спортува, освен за голф, а „менюто му е богато на солени и мазни храни“, включително хамбургери и пържени картофи.

Самият Тръмп заяви пред изданието, че приема голяма доза аспирин дневно, което води до синини, които прикрива с грим. Той казва, че приема аспирин от 25 години.

„Малко съм суеверен. Казват, че аспиринът разрежда кръвта, а аз не искам гъста кръв да тече през сърцето ми. Искам хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми. Разбирате ли какво имам предвид?“, отбеляза държавният глава.

Тръмп е на 79 години. На 20 януари 2025 г., когато републиканецът положи клетва, той беше на 78 години и седем месеца – почти шест месеца по-възрастен от предшественика си Джо Байдън в деня на встъпването в длъжност през 2021 г. Тръмп многократно е обвинявал Байдън, че прикрива мащаба на здравословните си проблеми.

Според The Wall Street Journal, Тръмп понякога пренебрегва съветите на лекарите и конвенционалните медицински насоки, като вместо това разчита на „добрата си генетика“. Както самият републиканец, така и неговият лекар твърдят, че президентът е в отлично здраве и няма проблеми със слуха. Тръмп отрича да е заспал на скорошни публични събития в Белия дом.

В интервю за изданието Тръмп сподели, че често става рано сутрин и работи в един от офисите в Белия дом. След това, около 10:00 ч., Тръмп слиза и работи в Овалния кабинет до 19:00 или 20:00 ч. Според декемврийския календар, предоставен от Белия дом, Тръмп е имал стотици насрочени срещи и телефонни разговори със служители на администрацията, главни изпълнителни директори, законодатели и членове на кабинета.

Длъжностни лица от администрацията призоваха Тръмп да „забави темпото“ и препоръчаха президентът да прекара приблизително две седмици в Южна Флорида по време на коледните и новогодишните празници. Президентът последва този съвет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 побърканяк

    1 4 Отговор
    Рижия да удря сутрин на гладно по един гълток белина ще му избели сите синини.

    Коментиран от #7

    04:17 02.01.2026

  • 3 Стенли

    5 0 Отговор
    Какво значи признаци на остаряване дай боже всекиму на осемдесет години да бъде като нргй

    04:25 02.01.2026

  • 4 Величко

    1 4 Отговор
    Оффф ... , не знам дали е от солената и мазна храна , но деменцията му много бързо напредва ... ! Не че някога е блестял с интелект , но сега прилича на чичо Куку Байдън ... !

    04:25 02.01.2026

  • 5 Бай Бездъню

    4 0 Отговор
    Здравейте таласъми!

    04:26 02.01.2026

  • 6 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    1 4 Отговор
    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток

    04:35 02.01.2026

  • 7 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток

    04:39 02.01.2026

  • 8 Стенли

    1 7 Отговор
    Абе както се казва има нещо гнило в Дания от два едни и същи коментара един под друг единият има НУЛА плюсове а другият над дванадесет 🤔

    05:02 02.01.2026

  • 9 Доню е взел и дал

    1 3 Отговор
    и ако не го импичнат наесен след междинните избори,господ сигурно ще си го прибере до края на поредния му мандат.

    05:05 02.01.2026