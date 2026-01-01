Украйна получила още две системи за противовъздушна отбрана Patriot

Украйна е получила и разположила още две системи за противовъздушна отбрана Patriot, съобщава Министерството на отбраната на страната.

Споразумения за доставките са били постигнати предварително с германското правителство, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал.

Киев многократно е искал от западните страни да доставят допълнителни системи Patriot, както и ракети за тях. През юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че европейските страни ще прехвърлят системи от собствените си запаси в Киев, а след това Вашингтон ще изпрати заместители. Той спомена, че САЩ се готвят да изпратят 17 системи за противовъздушна отбрана Patriot в Европа, повечето от които след това ще се окажат в Украйна.

През септември Берлин обяви, че е доставил две системи Patriot на Киев, а през ноември обяви доставката на още две, платени от Дания, Литва и Норвегия.

Русия осъжда военната помощ за Украйна. Министерството на отбраната съобщи за унищожаването на ракетни установки Patriot няколко пъти през 2025 г.

Системата за противовъздушна отбрана Patriot (MIM-104) е разработена в края на 70-те години на миналия век от американската отбранителна компания Raytheon. Тези системи могат да се използват като системи за противовъздушна отбрана или балистична противоракетна отбрана. Една система Patriot обикновено се състои от пет до осем пускови установки, всяка от които носи четири ракети, радарна система и командно-контролен център.