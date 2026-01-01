Новини
Свят »
Украйна »
Украйна получила още две системи за противовъздушна отбрана Patriot
  Тема: Украйна

Украйна получила още две системи за противовъздушна отбрана Patriot

1 Януари, 2026 20:34, обновена 1 Януари, 2026 20:39 638 12

  • patriot-
  • системи-
  • германия-
  • украйна

Те вече са разположени по предназначение, заяви министъра на отбраната Денис Шмигал

Украйна получила още две системи за противовъздушна отбрана Patriot - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е получила и разположила още две системи за противовъздушна отбрана Patriot, съобщава Министерството на отбраната на страната.

Споразумения за доставките са били постигнати предварително с германското правителство, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал.

Киев многократно е искал от западните страни да доставят допълнителни системи Patriot, както и ракети за тях. През юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че европейските страни ще прехвърлят системи от собствените си запаси в Киев, а след това Вашингтон ще изпрати заместители. Той спомена, че САЩ се готвят да изпратят 17 системи за противовъздушна отбрана Patriot в Европа, повечето от които след това ще се окажат в Украйна.

През септември Берлин обяви, че е доставил две системи Patriot на Киев, а през ноември обяви доставката на още две, платени от Дания, Литва и Норвегия.

Русия осъжда военната помощ за Украйна. Министерството на отбраната съобщи за унищожаването на ракетни установки Patriot няколко пъти през 2025 г.

Системата за противовъздушна отбрана Patriot (MIM-104) е разработена в края на 70-те години на миналия век от американската отбранителна компания Raytheon. Тези системи могат да се използват като системи за противовъздушна отбрана или балистична противоракетна отбрана. Една система Patriot обикновено се състои от пет до осем пускови установки, всяка от които носи четири ракети, радарна система и командно-контролен център.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дончо

    15 5 Отговор
    Да си ги наврат там де слънце не огрява

    20:40 01.01.2026

  • 2 Браво на Европа!

    4 15 Отговор
    Тя защитава Свободния свят днес!

    Коментиран от #4

    20:43 01.01.2026

  • 3 Колко им давате

    13 2 Отговор
    Една две седмици

    20:46 01.01.2026

  • 4 Ала бала

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на Европа!":

    На такива като теб не им трябва да пишат а да ходят на фронта

    20:49 01.01.2026

  • 5 Миролюб Войнов, военен аташе

    3 5 Отговор
    А где са ATACMS, TAURUS, Tomahowk, Запада e6ава ли се с Украйна ? Тая война отдавна можеше да приключи още 2023г, ако Запада не се лигавеше !!!

    20:51 01.01.2026

  • 6 Гончар Романенко

    4 0 Отговор
    Явно сме воеводство на Украйна, всяка втора новина за нея:))

    20:53 01.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор
    за много години ,Копеи!!! от сърце ви желая да си харчите на воля евраците и да продължавате да ме забавлявате с простотиите си( с вас светът е по-весел)!!! и да вземете вече Купянск , ей! да тропнем едно хорце (вие може и казачок) и да почерпите!

    Коментиран от #12

    20:55 01.01.2026

  • 9 Спецназ

    3 0 Отговор
    Патриот защищава от самолети и балистични ракети.

    Срещу дронове просто няма толкова ракети а и те са по- скъпи от тях.

    съотношението е ракета за милион срещу дрон за хиляда долара!

    20:56 01.01.2026

  • 10 Скоро няма да ги има

    3 0 Отговор
    Доста добре горят

    20:58 01.01.2026

  • 11 не сме доволни

    0 1 Отговор
    Две,три,пет,не вършат работа.Украйна има нужда от Томахоук и от кодвете за изстрелване на стотина Минитман.

    20:58 01.01.2026

  • 12 Тъй,тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тя и жена ти се забавлява много,само се карат с майка ти коя да се забавлява първа.Котешки работи.

    20:59 01.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания