Новогодишна трагедия! Загиналите в швейцарския ски курорт Кран Монтана може да са десетки (ВИДЕО)

1 Януари, 2026 12:55

В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени

Загиналите при експлозията в претъпкан бар в швейцарски ски курорт Кран Монтана, случила се по време на новогодишните празненства, може да са няколко десетки, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията, пише БТА.

Ранените са около 100, повечето от тях сериозно, според властите. Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния, а в момента на експлозията в бара е имало над 100 души.

"Ние сме съкрушени“, заяви на пресконференция Фредерик Гислер, началник на полицията на кантона Вале.

Някои от пострадалите са чужденци. Хеликоптери и линейки помагат на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени, според регионалния съветник Матиас Ренар.

В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени.

Пожарът в популярния сред туристите бар "Констеласион" в кантона Вале е избухнал към 1:30 през нощта. Полицията, пожарната и спасителните служби оказват помощ на жертвите. Районът е отцепен и над него е установена зона, забранена за полети, добави полицията.

Причините за експлозията се разследват, но според властите версията за умишлено нападение се изключва.


