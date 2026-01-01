Новогодишна трагедия! Загиналите в швейцарския ски курорт Кран Монтана може да са десетки (ВИДЕО)

Загиналите при експлозията в претъпкан бар в швейцарски ски курорт Кран Монтана, случила се по време на новогодишните празненства, може да са няколко десетки, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията, пише БТА.
Ранените са около 100, повечето от тях сериозно, според властите. Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния, а в момента на експлозията в бара е имало над 100 души.
"Ние сме съкрушени“, заяви на пресконференция Фредерик Гислер, началник на полицията на кантона Вале.
Някои от пострадалите са чужденци. Хеликоптери и линейки помагат на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени, според регионалния съветник Матиас Ренар.
В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени.
Пожарът в популярния сред туристите бар "Констеласион" в кантона Вале е избухнал към 1:30 през нощта. Полицията, пожарната и спасителните служби оказват помощ на жертвите. Районът е отцепен и над него е установена зона, забранена за полети, добави полицията.
Причините за експлозията се разследват, но според властите версията за умишлено нападение се изключва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ицо
12:57 01.01.2026
2 Град Козлодуй
12:59 01.01.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:59 01.01.2026
4 Кая и Урzула
12:59 01.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Генерал от НАТО
Коментиран от #13
12:59 01.01.2026
7 Бутилчок
13:00 01.01.2026
8 Лошо
13:01 01.01.2026
9 Въпрос
13:01 01.01.2026
10 Хм...
Странна работа!
Коментиран от #11, #12
13:03 01.01.2026
11 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #10 от "Хм...":Хи хи хи
13:07 01.01.2026
12 Кая и Урzула
До коментар #10 от "Хм...":Казахме, че знаем кой е виновен, ама подготвяме по драматично изказване. Изчакай.
13:08 01.01.2026
13 Минаващ
До коментар #6 от "Генерал от НАТО":Какво е станало в Херсон?!
13:08 01.01.2026
14 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
13:09 01.01.2026
15 БеГемот
13:10 01.01.2026
16 Шиши
13:11 01.01.2026