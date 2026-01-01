BBC: Най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната

България – най-бедната страна в Европейския съюз – стана 21-вата членка на еврозоната, изпреварвайки по-очевидни и проспериращи кандидати като Полша, Чехия и Унгария, пише BBC.
За предимно младите и предприемчиви българи, живеещи в градовете, това е оптимистичен и потенциално доходен скок – последният ход в играта, която изведе България в европейския мейнстрийм – от членството в НАТО и ЕС, през присъединяването към Шенгенското пространство, до сегашното приемане на еврото.
За по-възрастните, живеещи в селските райони и по-консервативни части от населението, замяната на българския лев с еврото предизвиква страх и недоволство.
Левът – което означава лъв – е българската валута от 1881 г., но от 1997 г. е фиксирана към други европейски валути – първо към немската марка, а след това към еврото.
Проучванията на общественото мнение показват, че 6,5-милионното население на България е почти равномерно разделено по отношение на новата валута, а политическите сътресения не улесняват прехода.
Коалиционното правителство на премиера Росен Желязков загуби вота на доверие на 11 декември след масови протести срещу бюджета за 2026 г. България проведе седем избора през последните четири години, а осмият вероятно ще се състои в началото на следващата година.
"Не искам еврото и не ми харесва начинът, по който ни беше наложено“, коментира пред BBC 50-годишният Тодор, собственик на малък бизнес в централния град Габрово, разположен в подножието на Стара планина.
"Ако имаше референдум, смятам, че 70% от хората биха гласували против него.“
Референдум за приемането на еврото беше предложен от президента Румен Радев, но беше отхвърлен от излизащото правителство.
Бизнесът на Тодор, който произвежда цветни пластмаси за вътрешния пазар, е имал лоша година заради високата инфлация, споделя той, а спадът в продажбите, според него, се дължи на страха от еврото.
60-годишният Огнян Енев, който притежава магазин за чай в центъра на София, е по-ентусиазиран. "Като цяло това е нещо добро. Просто техническа промяна е. Не ме притеснява“, заявява той пред BBC.
Във всеки случай, подчертава той, хората, които досега са купували апартаменти или коли, са свикнали с цените, посочени в евро. 1,2 милиона българи, които живеят извън страната, също изпращат пари в евро от години.
Както много други търговци, Огнян е подготвил новата валута, в монети и банкноти с малка номинална стойност, за прехода.
През януари може да се плаща както в лева, така и в евро, но рестото трябва да е в евро. От 1 февруари вече няма да се разрешава плащане в лева.
Той се надява, че присъединяването към единната валута ще бъде благоприятно за търговията – много от ароматизираните и плодови чайове, които продава, са от търговци в еврозоната, докато по-скъпите чайове от висок клас се внасят директно от Китай и Япония.
От август 2025 г. всички магазини в България са задължени по закон да изписват цените и в двете валути.
Удобно е, че 1 евро струва около два лева (1,95583, за да бъдем точни). В отговор на опасенията на обществото, че цените ще бъдат закръглени нагоре, бяха създадени сложни контролни органи, за да защитят потребителите. А някои цени бяха закръглени надолу: цената на обществения транспорт в столицата София ще падне леко.
Дизайнът на обратната страна на новите евромонети беше избран, за да се преодолеят опасенията, че България губи суверенитета си. Свети Иван Рилски е изобразен на монетата от 1 евро, а Паисий Хилендарски, монах от 18 век и защитник на националното възраждане, е изобразен на монетата от 2 евро.
На монетите с по-малка номинална стойност е изобразен Мадарският конник, символ на ранната българска държавност, въз основа на скален релеф от 8 век.
Как точно новата валута ще се отрази на България като цяло, е въпрос, който засяга всички.
Опитът на други страни предлага две версии – успешният "балтийски модел", следван от Естония, Латвия и Литва, който съчетава еврото с реформи за рационализиране на администрацията, насърчаване на инвестициите и борба с корупцията. И "италианският модел", следван от години на стагнация.
"Страхувам се, че ще приличаме повече на Италия", прогнозира Огнян Енев.
BBC: Най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
1 Януари, 2026 16:25 2 687 146
За младите и предприемчиви българи, живеещи в градовете, това е оптимистичен и потенциално доходен скок – последният ход в играта, която изведе България в европейския мейнстрийм
България – най-бедната страна в Европейския съюз – стана 21-вата членка на еврозоната, изпреварвайки по-очевидни и проспериращи кандидати като Полша, Чехия и Унгария, пише BBC.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #4, #15, #16, #24, #40, #56, #77
16:27 01.01.2026
2 Първанов
16:27 01.01.2026
3 Миролюб Войнов, икономист
16:27 01.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ганев
Коментиран от #7
16:28 01.01.2026
6 мдаа
16:29 01.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българи юнаци
16:30 01.01.2026
9 Браво
16:30 01.01.2026
10 ГанЧо
16:30 01.01.2026
11 Да да да
16:30 01.01.2026
12 незнайко
Коментиран от #22
16:30 01.01.2026
13 Клуба на клошарите
16:31 01.01.2026
14 Уса
16:31 01.01.2026
15 Първанов
До коментар #1 от "Феникс":Напротив! Още една мечта на Левски се сбъдва,,Да се наредим до другите европейски народи"
Коментиран от #21
16:32 01.01.2026
16 Който
До коментар #1 от "Феникс":е имал лева ще има евро, който е нямал ...
16:32 01.01.2026
17 Мда
Коментиран от #19, #111
16:32 01.01.2026
18 Копейка
Коментиран от #46
16:33 01.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Щирлиц
16:33 01.01.2026
21 Мда
До коментар #15 от "Първанов":Стига с фалшивата мантра на розовия комсомол! Едва ли мечтата на Левски е била, България да бъде продадена от шепа комунистически еничари!
Коментиран от #36
16:34 01.01.2026
22 Първанов
До коментар #12 от "незнайко":Навремето така пееха срещу автоматичните перални,били късали прането,ама сега всички сме с такива
16:35 01.01.2026
23 Бялджип
Коментиран от #122
16:35 01.01.2026
24 Иванов
До коментар #1 от "Феникс":Да си учил бе.
16:35 01.01.2026
25 Винкело
16:35 01.01.2026
26 Пази Боже,
16:36 01.01.2026
27 Гръч
16:36 01.01.2026
28 Първанов
Коментиран от #113
16:36 01.01.2026
29 Хо-ха-ха
Коментиран от #41
16:36 01.01.2026
30 Щом ББС се намесва в пропагандата
Коментиран от #44
16:36 01.01.2026
31 Смешник
16:36 01.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 DW смърди
Ние от глупост се навряхме в капана и сега ще видите какви ядове ще ядем.
Хубавото е, че тези, които ни навряха насилствено там се знаят и няма да има оправдание и милост за тях!
16:37 01.01.2026
34 ВВС е подсъдна
16:37 01.01.2026
35 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
16:38 01.01.2026
36 Първанов
До коментар #21 от "Мда":Ами хайде да попрочетеш,а!? Същият девиз го пише на бюдта му на посолството ни в Париж умнико
16:38 01.01.2026
37 Бялджип
16:38 01.01.2026
38 Поредната
16:38 01.01.2026
39 Трабант Москвичев
Коментиран от #50
16:39 01.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Румен Решетников
До коментар #29 от "Хо-ха-ха":Значи казваш, че останалите 21 държави приели еврото, са будали, така ли? 😀
Коментиран от #48
16:41 01.01.2026
42 Данко Харсъзина
16:41 01.01.2026
43 Митко
16:41 01.01.2026
44 Копейкин Костя
До коментар #30 от "Щом ББС се намесва в пропагандата":Ами притеснявай се, кой те спира?
Що не се притесняваш, когато ТАСС ни обяви за вражеска държава?
Коментиран от #62, #67
16:42 01.01.2026
45 Тома
Коментиран от #54
16:42 01.01.2026
46 Пепи Волгата
До коментар #18 от "Копейка":Викай за еврото.
16:43 01.01.2026
47 Данко Харсъзина
Коментиран от #60
16:43 01.01.2026
48 Дааа
До коментар #41 от "Румен Решетников":Бугар е най умния
16:44 01.01.2026
49 инвестиционен посредник с опит
16:45 01.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Минувач
Коментиран от #61
16:46 01.01.2026
52 на гол тумбак чифте пищови с тиква прасе
16:46 01.01.2026
53 ПЕДРО ВОЛГАТА
16:46 01.01.2026
54 Данко Харсъзина
До коментар #45 от "Тома":ВВС не разрешават нищо. Произвеждат предимно фалшиви новини и бай Дончо ги съди за 5 милиарда паунда.
16:46 01.01.2026
55 Благой от СОФстрой
16:47 01.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Макробиолог
16:48 01.01.2026
60 Минувач
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Колко да излети? Колкото излетя и след сухопътния Шенген ли? Дето никаква полза не видяхме!
Или колко да излети туризма - колкото излетя в Хърватия ли, където спадна супер много след огромната инфлация и цени, които отказаха туристите.
Аман от това ще, ще, ще....а то е ясно, че нищо няма да стане! Просто на България е отредена тази роля с тези упрваляващи и тук, и в ЕС. Вечната циганска крайна махала на Запада и без никакви намерения за големи инвестиции тук.
16:49 01.01.2026
61 Данко Харсъзина
До коментар #51 от "Минувач":Не искат, защото не отговарят на условията. Всички бедняци в България, при разговор ще ти кажат, че не са богати, защото не искат да са богати. А истината е, че са бедни защото са мързеливи, необразовани и прости.
16:51 01.01.2026
62 Лъжеш като едноклетъчна седесарка
До коментар #44 от "Копейкин Костя":ТАСС никога не ни е обявявала за "вражеска държава".
Едноклетъчните седесарки не правят разлика между "вражеска" и "неприятелска" държава.
Целият ЕС е неприятелски на Руската федерация и Руската федерация изрази своето становище като обяви държавите от ЕС за неприятелски дъжвави. (Обяанението не е за едноклетъчните седесарки, а за хората с мозък в главите си.)
Коментиран от #65
16:51 01.01.2026
63 Болен мозък
16:51 01.01.2026
64 ха ха
Коментиран от #71
16:52 01.01.2026
65 Я пъ тоа
До коментар #62 от "Лъжеш като едноклетъчна седесарка":Путин ни включи в списък за вражески държави. Ние му отпрахме САНКЦИИ и го обявихме за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК....
Коментиран от #80
16:53 01.01.2026
66 Благой от СОФстрой
16:53 01.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 правилно, така е
16:54 01.01.2026
69 бетбулгария
само да питам
16:54 01.01.2026
70 Майчице Свята
Коментиран от #120
16:54 01.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Майчице Свята
16:55 01.01.2026
73 Майчице Свята
16:55 01.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Майчице Свята
16:56 01.01.2026
76 така е
16:56 01.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Путин ни
До коментар #67 от "Ами щото ТАСС":Обяви за вражеска държава....ние мУ фраснахме САНКЦИИ
Коментиран от #84
16:57 01.01.2026
79 Майчице Свята
16:57 01.01.2026
80 Лъжеш като типичен фашист
До коментар #65 от "Я пъ тоа":от пропадналият и залят с фашизъм запад! България не е обявявана за вражеска, а за неприятелска страна и то заради продажниците и национални предатели на власт, които изпълняваха чужди поръчки и така се държаха с Русия.
Коментиран от #87
16:57 01.01.2026
81 Майчице Свята
16:57 01.01.2026
82 В България
Толкова е делът на сивата икономика в България.
Така че, никак не сме най бедните, дори преди някои от страните от Източна Европа.
Бедни са пенсионерите и болните, които не работят. Понеже няма държава.
16:58 01.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ами лъжеш
До коментар #78 от "Путин ни":а лъжата е приоритет на малцинствата по гетата и на най пропадналата част от обществото и за жалост показваш упадъка на запада стигнал до такова дъно!
Коментиран от #94
16:58 01.01.2026
85 Те тези
16:59 01.01.2026
86 Онзи
17:00 01.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ?????
Изпреварили сме тия които изобщо не са искали да учавстват в надбягването към еврозоната.
Малка манипулацийка със заглавието както обичат свободните медии.
17:00 01.01.2026
89 Госあ
17:00 01.01.2026
90 272727
17:02 01.01.2026
91 Ти да видиш
Коментиран от #98
17:03 01.01.2026
92 То не е за хвалене,
17:04 01.01.2026
93 ха ха
До коментар #83 от "Алоууу, ограбеният":явно евро маняците са се видиотили напълно , не че някога са били нормални
Коментиран от #95
17:05 01.01.2026
94 Я па тая
До коментар #84 от "Ами лъжеш":Нема лъжа и измама. Неприятелска или вражеска държава все тая. Ние праснахме на Путин. САНКЦИИ.
Коментиран от #125
17:07 01.01.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
17:09 01.01.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Болен мозък
До коментар #91 от "Ти да видиш":Еврото в БГ.....ужас за БГ путинистите.
Коментиран от #109
17:11 01.01.2026
99 Гласове от Позитано 20
До коментар #97 от "Гласове от зайчарника в Банкя":С 200...с200...им го на путинистите
17:12 01.01.2026
100 Точно така
17:13 01.01.2026
101 ужасТ
Коментиран от #103
17:13 01.01.2026
102 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
17:13 01.01.2026
103 Важно е
До коментар #101 от "ужасТ":Путинистите да ги въртим с еврото.
17:14 01.01.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 хаспелге
17:15 01.01.2026
106 нннн
17:16 01.01.2026
107 интересно
Коментиран от #115
17:17 01.01.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Мда
До коментар #98 от "Болен мозък":Само да питам изпилените мозъци, сега като, първо взехме охраната и кабинета на Пеевски, промотирахме Флорцата Лесли, секретарките на Вася и Белобрадова, убихме рублата, Путин, убихме лева, накичихме се със оловни войничета, даже и в тоалетните, приехме еврото вече европейци ли се чувствате и по свободни ли сте?
От днес водата в София май с 12 % нагоре! Кой е френския собственик, на който Винету даде още 25 години да граби, без да вложи евро в инфраструктура?
17:19 01.01.2026
110 Григор
1.Полша- население 38 милиона
2.Румъния-население 19 милиона
3.Унгария- население 10 милиона
4.Чехия- население 10 милиона
5.Словакия население 5,5 милиона.
Всички посочени страни имат по-добре развити икономики от българската.
Въпрос: ТЕ ЗАЩО ОЩЕ НЕ СА ПРИЕЛИ ЕВРОТО И НЕ НАПИРАТ ЗАТОВА? ПО ГЛУПАВИ ЛИ СА ОТ НАС?
Коментиран от #112, #118, #127
17:19 01.01.2026
111 Григор
До коментар #17 от "Мда":Само за еврото ли е така? А как беше за НАТО и Европейския съюз? Питаха ли ни? Кога?
Коментиран от #114
17:21 01.01.2026
112 Я пъ тоа
До коментар #110 от "Григор":Германия...... 88 милиона жители...приеха еврото от начало. Те по глупави ли са от Румъния и Унгария....
17:23 01.01.2026
113 Мда
До коментар #28 от "Първанов":Няма как д ме убедиш, че мечтата му е била да бъдем роби! Не манипулирали и изопачавай думите! Моля !
17:23 01.01.2026
114 Я пъ тоа
До коментар #111 от "Григор":За Варшавския договор и СИВ питаха ли те другарите.
17:24 01.01.2026
115 Я пъ тоа
До коментар #107 от "интересно":ББС....май ни завиждат......щото те се прецакаха с излизането от ЕС.
17:26 01.01.2026
116 Боко
17:26 01.01.2026
117 айде нема нужда
После да се обясняват кой в каква зона кога ще ходи.
17:26 01.01.2026
118 Госあ
До коментар #110 от "Григор":А Швеция и Дания ? 😆 Най големия капан е, че се слага прът в инвестициите от Изток - Китай, Япония, Южна Корея и САЩ. И дори да се намери някой читав политик да се опита да отвори България за инвестиции в технологии и индустрия, онези ще се дръпнат. Не обичат еврозоната - първо еврото е скъпо, не случайно йената и юана ги държат ниски, второ - много правила и тъпи регулации и трето мое да им гепат парите ! Както се опитват да направят с руските.
17:29 01.01.2026
119 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
Коментиран от #129
17:30 01.01.2026
120 Данко Харсъзина
До коментар #70 от "Майчице Свята":Държава Византия не е съществувала никога. Думата "Византия" се появява за първи път през 18 век.
17:31 01.01.2026
121 ПЕДРО ВОЛГАТА
17:32 01.01.2026
122 Михаил
До коментар #23 от "Бялджип":Аз съв Поляк,никога нито в Полша нито в други страни не имало референдум...а и няма да има.
17:32 01.01.2026
123 АЗ ГО ПИША ЧЕСТО
Коментиран от #131
17:33 01.01.2026
124 Хеми значи бензин
Коментиран от #144
17:34 01.01.2026
125 Разликата е от земята до небето
До коментар #94 от "Я па тая":между неприятелска и вражеска. Да се образоваш е по лесно от тролене по форумите и показване падението на запада да стигне до лъжи и кражби срещу Русия!
Коментиран от #128
17:35 01.01.2026
126 Възрожденче кретенче
17:35 01.01.2026
127 Словак
До коментар #110 от "Григор":В Словакия е евро
17:36 01.01.2026
128 Я па тая
До коментар #125 от "Разликата е от земята до небето":И в двата случая сме на мушката на Путин....и той е на нашата....другото е без значение
Коментиран от #130
17:37 01.01.2026
129 Гледай да не се задържат
До коментар #119 от "КОЦКАТА КОПЕЙКИН":още дълго продажните урсули, че тогава какъв рев ще нададеш. 😄 Да се фърлиш нямаш ни сили, ни достойнство, ни чест.
17:37 01.01.2026
130 Безродниците може да сте
До коментар #128 от "Я па тая":България не е на негова мушка!
Коментиран от #134
17:38 01.01.2026
131 Я пъ тоа
До коментар #123 от "АЗ ГО ПИША ЧЕСТО":Ти ако си отиваш, аз оставам......света не свършва с теб.....
17:38 01.01.2026
132 До къде ни докараха...
Надеждата е, че след вкарването ни буквално насила в еврозоната тя ще се разпадне и то не заради нас, а по чисто икономически причини, защото фалита е неизбежен при това управление на пропитата от корупция шайка в Брюксел!
17:38 01.01.2026
133 Ама, разбира се,
Коментиран от #135, #136
17:39 01.01.2026
134 Стига бе
До коментар #130 от "Безродниците може да сте":Добре че сме в НАТО, иначе Путин да ни е забърсал като Украйна...
Коментиран от #137
17:39 01.01.2026
135 Това
До коментар #133 от "Ама, разбира се,":даже е закономерно! 😄
17:40 01.01.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Е що ще те бърши Путин бре малчо
До коментар #134 от "Стига бе":За какво му е твоето оа кано дупи дето си го продало за връзка магданоз. 😄
Коментиран от #145
17:41 01.01.2026
138 Теб визира
До коментар #136 от "Я па тая":По глупаво от безродника има ли? Те го унищожават, той ги обслужва за жълти монети. 😄
17:43 01.01.2026
139 Еврото
17:44 01.01.2026
140 Сърбите панически купуват евро
17:44 01.01.2026
141 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
17:49 01.01.2026
142 дядото
17:50 01.01.2026
143 Путинистче идиотче
17:51 01.01.2026
144 Госあ
До коментар #124 от "Хеми значи бензин":През 2024 г. чуждестранните преки инвестиции (FDI) на Китай в ЕС и Великобритания нараснаха с 47 процента, достигайки 10 милиарда евро – първото значително възстановяване от 2016 г. насам, според Rhodium Group. Този растеж беше основно стимулиран от greenfield проекти и сливания и придобивания. Унгария беше водещият получател на китайски FDI в Европа, привличайки 31 процента от общите потоци, следвана от Полша с 4,2 милиарда евро, което я поставя на второ място в Централна и Източна Европа. Американците инвестират във войни и НПО’та. Китай в технологии и индустрия. Унгария е на светлинни години от нас, за Чехия да не говорим.
17:53 01.01.2026
145 Я пъ тая
До коментар #137 от "Е що ще те бърши Путин бре малчо":То Путин и Украйна немаше да забърсва.....иначе още си има БГ за задунайска губерния.
17:53 01.01.2026
146 Така де
17:54 01.01.2026