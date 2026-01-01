Русия разработвала ядрена бойна глава за белоруската тактическа ракетна система „Полонез“

Русия разработва ядрена бойна глава за белоруската тактическа ракетна система „Полонез“, съобщи порталът „Милитарние“.
Източникът съобщава, че Генадий Лепешко, ръководител на Комисията по национална сигурност на Камарата на представителите на Народното събрание на Беларус, е споделил за разработването на нов тип бойна глава за ракетната система в Русия.
Той е потвърдил, че на учението „Запад“ е изпробвано използването на ядрени оръжия.
„Говорим за самолети и ракетни системи, които биха могли да бъдат потенциални носители на ядрени оръжия“, се казва в статията.
Лепешко каза още, че между Русия и Беларус се водят съвместни разработки, които „да позволят използването на ядрени оръжия, включително от ракети „Полонез“.
„Полонез“ по същество е китайската многофункционална ракетна система GATSS, адаптирана към беларуското колесно шаси MZKT-7930 „Астролог“. Според официални източници, беларуската армия разполага с до 10 такива системи. Ракетите за системата са китайско производство.
Тя е на въоръжение в беларуската армия от 2016 г. Година по-рано беше демонстрирана на военен парад.
Както съобщи УНИАН, през 2025 г. беларусите са изпратили най-малко 31 вагона с военна техника в Русия. Тя е била изпратена в централната резервна база на танковия парк на руските въоръжени сили. Техниката е била извадена от складовете за съхранение, а също така са били изпратени и оръжия, нуждаещи се за ремонт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха хааа
Коментиран от #3, #13
21:15 01.01.2026
2 Нормално
Коментиран от #6
21:17 01.01.2026
3 00014
До коментар #1 от "ха ха хааа":Спомняш ли си тези полски коли? Бяха нещо извънземно за онова време в соц. лагера.
Коментиран от #7, #15
21:17 01.01.2026
4 ...
21:19 01.01.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
21:19 01.01.2026
6 00014
До коментар #2 от "Нормално":Западните кратуни са не по-малко зле.
21:19 01.01.2026
7 ха ха хааа
До коментар #3 от "00014":Да , спомням си и как рузката автоиндустрия се изгаври с Москвич Алеко .. 🤭😁
21:20 01.01.2026
8 Миролюб Войнов, инженер
Коментиран от #9, #11, #23
21:23 01.01.2026
9 Надай ся
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, инженер":ама друг път..."Татко ще ми купи колело,ама друг път"
Коментиран от #17
21:26 01.01.2026
10 А еднакви
21:31 01.01.2026
11 Експерт
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, инженер":Няма по-зловредна напаст от рублоидиотската измет от гербппдбдпсбспитн.
21:31 01.01.2026
12 Историк
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Бай Ганю винаги е прецакан.
21:32 01.01.2026
13 Варна 3
До коментар #1 от "ха ха хааа":Та те полонезите от 90те не бяха ли като фиат темпра? Защото сравних, че си е точно та този като италианския модел.
21:33 01.01.2026
14 Вангелия Гущерова
21:34 01.01.2026
15 Диктор
До коментар #3 от "00014":Компанията FSO има такива модели. Би трябвало да сте чували и за Варшава, Ниса и Полски Фиат
Коментиран от #19
21:36 01.01.2026
16 Спецназ
РЕЗКО спаднаха заплахите на Пшеки и Прибалтийци към Лукашенка!
ФАКТ!
ГНИДИ!
21:37 01.01.2026
17 Миролюб Войнов, инженер
До коментар #9 от "Надай ся":Тъжно е да се гледа как тази жалка, узкочела монголска нация попиля и пропиля всичко наследено от Съветския Съюз - комунизма, социализма, машиностроене, космонавтика, Байконур, войната и честта си. Абсолютното бездарие във всичко 👎
21:42 01.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 00014
До коментар #15 от "Диктор":Варшавата има още едно име "Победа". Возил съм се в такава - вонеше на бензин. А за тапицерията не искам да говоря. Сега за полския фиат -- Една забременяла, но при силни болки отишла на доктор. Оня казал, бебето е обърнато. Оная - как няма да е обърнато, в полско фиатче бях, не знаех къде ми е главата.
Коментиран от #20
21:54 01.01.2026
20 Четиринайската
До коментар #19 от "00014":Още можеш , таваришч ...🤭😁 Ама ставаш смешен , герге ..
22:03 01.01.2026
21 Готов за бой
Коментиран от #24
22:14 01.01.2026
22 Славянин
22:20 01.01.2026
23 Славянин
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, инженер":Това са нарича "ширпотреб" и него има кой да го прави за целия свят! Руснаците държат да има с какво да ви доразпарят разпраните дж.нд.рски з.дници!
22:23 01.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Русия
22:29 01.01.2026