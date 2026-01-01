Новини
Русия разработвала ядрена бойна глава за белоруската тактическа ракетна система „Полонез“

Русия разработвала ядрена бойна глава за белоруската тактическа ракетна система „Полонез"

1 Януари, 2026 21:04

Информацията разпространи порталът „Милитарние“

Русия разработвала ядрена бойна глава за белоруската тактическа ракетна система „Полонез“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия разработва ядрена бойна глава за белоруската тактическа ракетна система „Полонез“, съобщи порталът „Милитарние“.

Източникът съобщава, че Генадий Лепешко, ръководител на Комисията по национална сигурност на Камарата на представителите на Народното събрание на Беларус, е споделил за разработването на нов тип бойна глава за ракетната система в Русия.

Той е потвърдил, че на учението „Запад“ е изпробвано използването на ядрени оръжия.

„Говорим за самолети и ракетни системи, които биха могли да бъдат потенциални носители на ядрени оръжия“, се казва в статията.

Лепешко каза още, че между Русия и Беларус се водят съвместни разработки, които „да позволят използването на ядрени оръжия, включително от ракети „Полонез“.

„Полонез“ по същество е китайската многофункционална ракетна система GATSS, адаптирана към беларуското колесно шаси MZKT-7930 „Астролог“. Според официални източници, беларуската армия разполага с до 10 такива системи. Ракетите за системата са китайско производство.

Тя е на въоръжение в беларуската армия от 2016 г. Година по-рано беше демонстрирана на военен парад.

Както съобщи УНИАН, през 2025 г. беларусите са изпратили най-малко 31 вагона с военна техника в Русия. Тя е била изпратена в централната резервна база на танковия парк на руските въоръжени сили. Техниката е била извадена от складовете за съхранение, а също така са били изпратени и оръжия, нуждаещи се за ремонт.


