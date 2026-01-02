Новини
Крими »
Българската банда, източила 53 млн. паунда от британската социална система, ще върне само 2 милиона

2 Януари, 2026 04:33, обновена 2 Януари, 2026 04:34 818 7

  • социална система-
  • източване-
  • присъди-
  • пари-
  • великобритания-
  • българи

Част от парите били преведени в банкови сметки, но не успели да ги свържат с обвиняемите

Българската банда, източила 53 млн. паунда от британската социална система, ще върне само 2 милиона - 1
Снимка: БНТ
БНР БНР

Българската банда, стояща зад най-голямата измама с обезщетения във Великобритания, ще трябва да върне само 2 милиона паунда от 53-те милиона паунда откраднати средства, въпреки че призна, че е преместила пари в чужбина. Това пише вестник "Дейли телеграф", позовавайки се на изслушване напрокурор в съда в края на декември.

Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха осъдени на общо 25 години затвор през 2024 г. в съда в лондонския квартал "Ууд Грийн". Всички членове на бандата, с изключение на Али, вече са освободени от затвора и са под гаранция за имиграция, чакайки да бъдат депортирани. Те е трябвало да бъдат изведени преди месеци, но не им е било позволено да напуснат, докато не приключат производствата по конфискация срещу тях.

След арестите им прокурорите иззеха около 1 милион паунда в брой от домашните адреси на обвиняемите, но преследваха бандата за допълнителни пари, държани в имоти и банкови сметки. Бандата е подала фалшиви искове за обезщетения по така наречената схема "Универсален кредит" с набор от фалшифицирани документи, използвали самоличността на реални хора, живеещи в България, които са били съучастници в схемата и са получавали дял от парите.

Според прокурорите действителната открадната сума е доста по-голяма от 53 милиона паунда. "Дейли телеграф" цитира полицията в България, която смята, че измамниците са печелили около 200 милона паунда годишно.

Вестникът информира, че на изслушване в съда през декември прокурорът Гарет Мъндие очертал усилията на Кралската прокуратура и Министерството на труда и пенсиите за възстановяване на парите. Той е казал, че има проблем с връщането на парите, като е пояснил, че общата сума на откраднатите пари не е сумата, получена директно от бандата.Те са вземали дял от парите, когато са обработвали искове за хора в България, и на практика са действали като "агенти", така че подсъдим не може да бъде държан отговорен съгласно Закона за приходите от престъпления за суми, които самият той не е получил.

Гарет Мънди заявил, че част от парите са били преведени в банкови сметки, "създадени за целите на тези искове", но не са успели да ги свържат с обвиняемите. Така, макар и да се знае, че обвиняемите имат имоти в България и вероятно държат големи суми в банки, някои в криптовалути, на практика сумите, които реално могат да бъдат изискани от тях, са значително по-малки.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала

    7 1 Отговор
    Е така се прави.Със здраве да харчат милионите на наглите британци

    Коментиран от #4

    03:56 02.01.2026

  • 2 среднощен

    7 1 Отговор
    "...Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов...";

    Като ги гледате на снимката, тези хорица дали биха били способни да "измислят схемата"? Но, рискът е за "хората на терен" - "сянката си остава в сянка"...

    04:04 02.01.2026

  • 3 Джо

    8 1 Отговор
    Някой вярва ли ,че тия шебеци сами са източили милиони? Схемата води директно към ДПС.

    04:13 02.01.2026

  • 4 Ало ...

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Евала":

    Ало, мършата. Копейко.

    04:15 02.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Хирурзите и архитектите точат същите пари ама на ден 😉

    04:40 02.01.2026

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    3 1 Отговор
    Остана ли някъде по света където Българина да не се е иср@л?

    04:40 02.01.2026