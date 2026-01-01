Имало ли е украинско нападение срещу резиденцията на Путин?

Русия твърди, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин, за да торпилира шансовете за постигане на мир. Редица експерти обаче изразяват съмнения. Ето защо:

Русия твърди, че Украйна е атакувала президентската резиденция на Владимир Путин в Новгородска област с 91 далекобойни дрона, като целта била да торпилира шансове за постигане на мир .

Никой не е бил ранен, допълни Лавров, но се закани с отмъщение, като Русия вече била идентифицирала цели в Украйна.

Има ли доказателства?

Такива не бяха оповестени. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че това не било необходимо - руската противовъздушна отбрана отбила атаките. Песков обаче определи нападението като "терористичен акт".

Същевременно говорителят на Кремъл обвини президента Володимир Зеленски , че се опитва да отнеме живота на Путин - визирайки неговото коледно послание, в което Зеленски каза, че всеки украинец има едно желание и то е "той да умре", без да споменава изрично името на Путин.

Какво казва Украйна за обвиненията?

Отговорът на украинския президент не закъсня: става дума "поредна серия лъжи", твърди Киев. Тяхната цел била да оправдаят следващите нападения срещу Украйна и да удължат войната. "Историята с предполагаемата атака срещу резиденцията е чиста измислица", заяви Зеленски.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова държавните и правителствените лидери на света да осъдят Русия за нейните твърдения: "Мина почти цял ден и Русия все още не е представила убедителни доказателства за своите обвинения. Те няма и да го направят. Подобно нападение не е имало."

Къде се намира резиденцията?

Резиденцията "Валдай" се намира в Новгородска област между Москва и Санкт Петербург. Тя представлява строго охраняем комплекс на брега на езеро Валдай сред смърчови гори.

Руският държавен глава има много резиденции. По неофициални данни във Валдай той се среща със семейството си, пише АРД. Германската обществена медия отбелязва и че от лятото насам противовъздушната отбрана на резиденцията е засилена.

Какво казват за обвиненията експертите?

Русия така и не представи доказателства за нападението. Кремъл прехвърли топката към американските тайни служби: те можели да анализират сателитните снимки, доказващи нападението. Военният експерт Ерих Шмит-Енбум коментира пред АРД, че висококачествените сателитни снимки могат да регистрират и дроновете. "Но от тях не може да се разбере дали дроновете са излетяли от украинска или от руска територия."

Според някои наблюдатели нападението може да е пълна измислица. Принципно то е възможно, но както отбелязва кореспондентката на АРД в Киев Юдит Шахт, "би било безсмислено, тъй като резиденцията е толкова силно укрепена, че всъщност няма никакъв шанс да бъде уцелена".

Руската интернет платформа "Сота" посочва, че местните жители не са чули никакви изстрели от противовъздушната отбрана. По данни на американския Институт за изследване на войната липсват и обичайните при дронови нападения сведения за ровове или пожари. "Обстоятелствата на това предполагаемо нападение не отговарят на схемата, характерна за нападението на украинските части срещу Русия", отбелязват от института.

Политологът Кристиан Хаке също смята, че най-вероятно става дума за пропагандна акция на Русия. "Вероятно няма никакви доказателства", гласи неговото обобщение пред АРД. Путин би могъл да използва предполагаемото нападение за печелене на време, за да може армията да завладее още територии.

Как реагираха САЩ?

Руският президент незабавно информира за инцидента американския си колега Доналд Тръмп . "Това не ми харесва. Това не е добре", каза Тръмп пред репортери. "Не е сега моментът. Едно е да обиждаш, защото те го правят. Друго е да атакуваш къщата му. Не е подходящото време за нещо такова. Разбрах за това от президента Путин и бях много ядосан."

Американският президент явно не поставя под съмнения думите на руския си колега.

Това първото подобно обвинение ли е?

Русия упрекна Украйна още през 2023 година, че подготвя убийството на Путин, припомня АРД. Тогава около Кремъл прозвучаха множество експлозии. От руска страна бе заявено, че Украйна се опитала да убие президента чрез атака с дронове. Украйна категорично отрече. По-късно "Ню Йорк Таймс" написа, че американските тайни служби не изключват атаката да е била замислена от украинските служби за сигурност. Но остава неизвестно дали Зеленски или някои от най-високопоставените му служители са знаели за операцията.

През последните месеци украинските служби привлякоха вниманието с нападения срещу една руска подводница. Освен това Москва постоянно упреква украинските военни, че атакуват с дронове руските летища, които се налага да бъдат затваряни. Но в тези случаи не става въпрос за покушения срещу руския президент.

Какво означават обвиненията за мирния процес?

Напоследък в преговорите за мир бе постигнат известен напредък. Украинският президент Зеленски и американският президент Тръмп обсъдиха мирния план от 20 точки и очевидно постигнаха известни компромиси . Тръмп е предложил гаранции за сигурност за период от 15 години с възможност за удължаване. Зеленски е демонстрирал задоволство, но е подчертал, че би искал периодът да е много по-продължителен. Преди и след срещата Тръмп е разговарял с Путин.

Недоказаните обвинения на Русия ще затруднят следващите преговори - при положение че Тръмп застава зад позицията на Русия и не се съмнява в нея, отбелязва АРД.

Москва, от своя страна, обяви, че не иска да прекъсва разговорите за прекратяване на войната. Но преговорните позиции трябва да се преосмислят, каза говорителят на Кремъл Песков. "Дипломатическото последствие ще представлява втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация." При това Русия до момента не е направила никакви големи отстъпки, припомня АРД.