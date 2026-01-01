Новини
Имало ли е украинско нападение срещу резиденцията на Путин?
Имало ли е украинско нападение срещу резиденцията на Путин?

1 Януари, 2026 10:55 1 673 116

Недоказаните обвинения на Москва ще затруднят следващите преговори - при положение, че Тръмп застава зад позицията на Русия и не се съмнява в нея

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия твърди, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин, за да торпилира шансовете за постигане на мир. Редица експерти обаче изразяват съмнения. Ето защо:

Русия твърди, че Украйна е атакувала президентската резиденция на Владимир Путин в Новгородска област с 91 далекобойни дрона, като целта била да торпилира шансове за постигане на мир .

Никой не е бил ранен, допълни Лавров, но се закани с отмъщение, като Русия вече била идентифицирала цели в Украйна.

Има ли доказателства?

Такива не бяха оповестени. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че това не било необходимо - руската противовъздушна отбрана отбила атаките. Песков обаче определи нападението като "терористичен акт".

Същевременно говорителят на Кремъл обвини президента Володимир Зеленски , че се опитва да отнеме живота на Путин - визирайки неговото коледно послание, в което Зеленски каза, че всеки украинец има едно желание и то е "той да умре", без да споменава изрично името на Путин.

Какво казва Украйна за обвиненията?

Отговорът на украинския президент не закъсня: става дума "поредна серия лъжи", твърди Киев. Тяхната цел била да оправдаят следващите нападения срещу Украйна и да удължат войната. "Историята с предполагаемата атака срещу резиденцията е чиста измислица", заяви Зеленски.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова държавните и правителствените лидери на света да осъдят Русия за нейните твърдения: "Мина почти цял ден и Русия все още не е представила убедителни доказателства за своите обвинения. Те няма и да го направят. Подобно нападение не е имало."

Къде се намира резиденцията?

Резиденцията "Валдай" се намира в Новгородска област между Москва и Санкт Петербург. Тя представлява строго охраняем комплекс на брега на езеро Валдай сред смърчови гори.

Руският държавен глава има много резиденции. По неофициални данни във Валдай той се среща със семейството си, пише АРД. Германската обществена медия отбелязва и че от лятото насам противовъздушната отбрана на резиденцията е засилена.

Какво казват за обвиненията експертите?

Русия така и не представи доказателства за нападението. Кремъл прехвърли топката към американските тайни служби: те можели да анализират сателитните снимки, доказващи нападението. Военният експерт Ерих Шмит-Енбум коментира пред АРД, че висококачествените сателитни снимки могат да регистрират и дроновете. "Но от тях не може да се разбере дали дроновете са излетяли от украинска или от руска територия."

Според някои наблюдатели нападението може да е пълна измислица. Принципно то е възможно, но както отбелязва кореспондентката на АРД в Киев Юдит Шахт, "би било безсмислено, тъй като резиденцията е толкова силно укрепена, че всъщност няма никакъв шанс да бъде уцелена".

Руската интернет платформа "Сота" посочва, че местните жители не са чули никакви изстрели от противовъздушната отбрана. По данни на американския Институт за изследване на войната липсват и обичайните при дронови нападения сведения за ровове или пожари. "Обстоятелствата на това предполагаемо нападение не отговарят на схемата, характерна за нападението на украинските части срещу Русия", отбелязват от института.

Политологът Кристиан Хаке също смята, че най-вероятно става дума за пропагандна акция на Русия. "Вероятно няма никакви доказателства", гласи неговото обобщение пред АРД. Путин би могъл да използва предполагаемото нападение за печелене на време, за да може армията да завладее още територии.

Как реагираха САЩ?

Руският президент незабавно информира за инцидента американския си колега Доналд Тръмп . "Това не ми харесва. Това не е добре", каза Тръмп пред репортери. "Не е сега моментът. Едно е да обиждаш, защото те го правят. Друго е да атакуваш къщата му. Не е подходящото време за нещо такова. Разбрах за това от президента Путин и бях много ядосан."

Американският президент явно не поставя под съмнения думите на руския си колега.

Това първото подобно обвинение ли е?

Русия упрекна Украйна още през 2023 година, че подготвя убийството на Путин, припомня АРД. Тогава около Кремъл прозвучаха множество експлозии. От руска страна бе заявено, че Украйна се опитала да убие президента чрез атака с дронове. Украйна категорично отрече. По-късно "Ню Йорк Таймс" написа, че американските тайни служби не изключват атаката да е била замислена от украинските служби за сигурност. Но остава неизвестно дали Зеленски или някои от най-високопоставените му служители са знаели за операцията.

През последните месеци украинските служби привлякоха вниманието с нападения срещу една руска подводница. Освен това Москва постоянно упреква украинските военни, че атакуват с дронове руските летища, които се налага да бъдат затваряни. Но в тези случаи не става въпрос за покушения срещу руския президент.

Какво означават обвиненията за мирния процес?

Напоследък в преговорите за мир бе постигнат известен напредък. Украинският президент Зеленски и американският президент Тръмп обсъдиха мирния план от 20 точки и очевидно постигнаха известни компромиси . Тръмп е предложил гаранции за сигурност за период от 15 години с възможност за удължаване. Зеленски е демонстрирал задоволство, но е подчертал, че би искал периодът да е много по-продължителен. Преди и след срещата Тръмп е разговарял с Путин.

Недоказаните обвинения на Русия ще затруднят следващите преговори - при положение че Тръмп застава зад позицията на Русия и не се съмнява в нея, отбелязва АРД.

Москва, от своя страна, обяви, че не иска да прекъсва разговорите за прекратяване на войната. Но преговорните позиции трябва да се преосмислят, каза говорителят на Кремъл Песков. "Дипломатическото последствие ще представлява втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация." При това Русия до момента не е направила никакви големи отстъпки, припомня АРД.


  • 1 ост гост

    37 6 Отговор
    гьобелс е имал НАУЧНА ТИТЛА "ДОКТОР". Поне един такъв намерете в кисело зе-ле.

    Коментиран от #81

    10:56 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    30 30 Отговор
    Нощеска украински дронове убих 25 и раниха 50 цивилни, празнуващи Нова година.

    Коментиран от #12, #18, #29

    10:58 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В ЗАЩИТА НА ЗЕЛЯ

    18 8 Отговор
    КОШАРЕВСКИЯ СВИДЕТЕЛ Д.В.

    10:58 01.01.2026

  • 6 зИленски

    35 9 Отговор
    ДАВАЙ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ
    ВЕРВАМЕ ТИ

    10:58 01.01.2026

  • 7 Дв с поредни лъжи

    30 7 Отговор
    Дв вие винаги лъжете

    10:59 01.01.2026

  • 8 хи, хи,

    21 5 Отговор
    ще ви орежа премиалните, закъснявате да закривате амбразурата! Иначе да ви имам експЕрите, нито един военен специалист! А, щях да забравя, последно Русия ли си гръмна Патоците или некой друг?!?

    Коментиран от #17

    10:59 01.01.2026

  • 9 стоян георгиев

    9 22 Отговор
    Няма никаква нужда да се удря тази тезиденция.особено по време на преговори.абсолютно нищо не може да накара украйна да пожертва даже и един дрон за подобно нападение.саюо това е достатъчно,но рижата го пренебрегна в полза на господаря си.русия като доказателства предостави инфо че е свалила 80 украински дрона в различни части на русия,но нито един близо до резиденцията

    Коментиран от #14, #37

    10:59 01.01.2026

  • 10 хихи

    28 8 Отговор
    Вие нормални ли сте?
    Мислете ли, че ако не е имало нападения Тръмп щеше да е ядосан!?!!!!!!!!!!!!!!!!???

    Коментиран от #49

    10:59 01.01.2026

  • 11 Амиии,вероятно

    8 4 Отговор
    На принципа на САЩ..."предполагаеми "

    11:00 01.01.2026

  • 12 А ГДЕ

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Руското ПВО в Херсон?

    11:00 01.01.2026

  • 13 Чернобил

    13 8 Отговор
    Ако питаш Зеленски и оня лунатик с русия перчем категорично НЕ 🙈🙈

    11:01 01.01.2026

  • 14 Коуега

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Прочети пак статията

    11:02 01.01.2026

  • 15 Имало е

    19 8 Отговор
    Англоукраинско нападение

    11:02 01.01.2026

  • 16 Дойче Зеле

    23 4 Отговор
    Всеки полет на дрон е документиран от сателити и радари на САЩ. Това не се доказва с медийно убеждаване. Все едно имало ли е бомбардировка в Хирошима, ами данните са едностранчиви и непотвърдени.

    11:03 01.01.2026

  • 17 Да копеи.

    4 18 Отговор

    До коментар #8 от "хи, хи,":

    Рашките си думнаха потоците.Вече са ненужни.Като копеите.

    11:03 01.01.2026

  • 18 Валерий Герасимов, началник щаб

    7 20 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Според доклада пише, че 24 афицери от руската армия са изпълнили дълга си стриктно до конца !!! Погибли са от строго естествени причини ! Задавили се с чер хайвер и водка. Водка донесена от Финландия ! Завтра ще унищожа Финландия......три пъти. Хлъц... 😁👍

    Коментиран от #91

    11:03 01.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Имало е

    7 8 Отговор
    На свалените дронове имало надписи "На Дачу, на Путину"!

    11:05 01.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пожелания за Украйна

    25 12 Отговор
    Пожелавам 2026 да е последната година, в която има държава Украйна на картата. Ние всички до един ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна на картата.

    Коментиран от #25

    11:05 01.01.2026

  • 23 Яяяя

    6 20 Отговор
    И какво толкова е станало? Русия отдавна стреля по Земенски, но украинците не реват като ощипани моми

    11:05 01.01.2026

  • 24 кошмари в бункера

    8 16 Отговор
    На наакан вова,украински дронове му се привиждат.На гладни копейки рубли..Ама сметките им вече в евро.!

    11:06 01.01.2026

  • 25 Малиии

    1 8 Отговор

    До коментар #22 от "Пожелания за Украйна":

    Искаш да кажеш Украйна и България...

    11:07 01.01.2026

  • 26 Независим

    7 17 Отговор
    Русия е сатанинска държава основаваща се на лъжата и лукавостта на путин и компания.

    11:07 01.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Швейк

    7 8 Отговор
    Ако не е имало, трябва да има

    11:07 01.01.2026

  • 29 Филип

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Убитите в кафенето са руски офицери.

    11:07 01.01.2026

  • 30 Последните новини

    5 18 Отговор
    Са че Тръмп
    Разбрал че го Путин го направил
    На Маймуна.

    Когато разбрал че не е имало
    Атака
    Доста се разсърдил на Бункерния.

    Ще има скоро Томахавките май
    За Зеленски.

    Коментиран от #73, #113

    11:08 01.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тома

    15 6 Отговор
    Поредните инструкции за правилно мислене у овцете.
    Животинките блеят преживящо.
    Но има малък проблем...
    Тръмп не поставя под съмнение атаката.
    А един американски президент, който разполага с цялото ЦРУ+сателитните му форми на разузнаване, включващи алгоритми за идентификация и контрол, рядко говори празни приказки по такива теми. Ако говори.
    Празните приказки са приоритет на Говорещите глави на Биг Брадър. И тая тука е така.
    Тя бъбри, овцете блеят.

    11:08 01.01.2026

  • 33 Копейкиииии

    6 15 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    Коментиран от #57

    11:08 01.01.2026

  • 34 Още преди 30-40 години

    14 3 Отговор
    се знаеше, че от спътник може да се види вестник и заглавията в него и само текстът не може да се прочете. Сега техниката е на нива по-сложна и истината я знае американския президент, ЦРУ, Пентагона, но оглушително мълчат. Защо бе джанъм? Не можете да видите 91 дрона с по 50кг. експлозив ли?

    11:10 01.01.2026

  • 35 Копейки,

    5 14 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #45, #50

    11:10 01.01.2026

  • 36 Тома

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Първият Софиянец":

    Прав си, усеща я!
    В съотношение 12 000:200.

    11:11 01.01.2026

  • 37 Факт

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Стенли измекяра пак се появи!

    Коментиран от #42

    11:12 01.01.2026

  • 38 Коментара от DW е като от

    8 2 Отговор
    ,, Умник Гюро с умници другари” от Елин Пелин.

    11:13 01.01.2026

  • 39 Когато Руското ПВО

    3 13 Отговор
    Може да отбие атака

    Само от 5 Дрона .

    Тогава нека говорят как отбиват Атака от

    91 Дрона....

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Защо не отбиха Атаката
    Която остави МУСКАЛЯТА
    без ток
    В Новогодишната Нощ.
    били са само
    4-5 дрона .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #61, #65

    11:13 01.01.2026

  • 40 Мама изперкел

    14 3 Отговор
    Дойче веле трябва да се прекръсти на Пинокио, вече даже не е смешно. Жалки напъни на безпомощност от страна на псевдо журналистиката. Излезнаха и публикациите със сателитни снимки, самите украински генерали коментираха по медиите какво не е могла да постигне атаката, но ние трябва да си препечатваме статуквото, без да поставяме под въпрос материала...Добре, че хората вече имат различни източници на информация от фейк нюз бълвоча.

    11:13 01.01.2026

  • 41 Анета

    14 3 Отговор
    Аз от украинец или украинка добро не съм видяла. Виж, с руснаците е точно обратното и от тях само приятелство и добрини съм виждала!

    11:13 01.01.2026

  • 42 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Накрая ще ми купи "Бял джип"!

    11:13 01.01.2026

  • 43 Асен

    4 12 Отговор
    И да е имало това е война да не мислите че рашистите не искат главата на Зеленски защото им пречи да победят във войната която не могат да спечелят.

    Коментиран от #59

    11:14 01.01.2026

  • 44 На никой вече не е интересно

    13 4 Отговор
    какви небивалици плещи Дойче веле.

    11:14 01.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ленко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Първият Софиянец":

    Кабаиванов пак се о...ра.🤣

    11:17 01.01.2026

  • 48 Жалка англосаксонска измет

    9 1 Отговор
    Вън дв от България

    11:18 01.01.2026

  • 49 стоян георгиев

    0 9 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    Тръмп е ядосан че путин го лъже.юалар че и това е поза.за това и препубликува данните на цру в блога си!

    11:18 01.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 НАГЛИ ТЪПИ ЛЪЖЦИ

    8 1 Отговор
    Са зельовцити. И войната ако няма да спре заради просяка и EUТу. Не им пука за ония в окопите.

    11:19 01.01.2026

  • 52 Стига сте дъвкали тази тема

    9 0 Отговор
    Ясно е, че нападение е имало на 100% Само факта, че цялата лъжлива клика на Европа изкараха, е ясно красноречив, че нападение е имало. Това са пропаднали хора, изтъкани от пошлост и пълна липса на достойнство и ценности ползвани само за лъжи! За капак и пропагандни сайтове като дойчета и други медии. Нададе ли се такъв вой, е ясно! Същото правят нашите отпадъци от ПП и ДБ. Искат ли някой да залеят с лъжи, ги изкарват всички по всички медии само за няколко часа. Сайтовете се пълнят с тро ловете им, медиите с грантаджийските коментатори. Тази лъжлива сган заляла Европа е една и съща!

    Коментиран от #60, #78

    11:22 01.01.2026

  • 53 Путин гол до кръста на пони

    1 5 Отговор
    Вие не разбрахте ли, че ние руснаците не искаме война! Ние искаме само вашите земи. Дайте ни ги и войни няма да има!

    Коментиран от #74

    11:22 01.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Волгин

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    Аз го разбрах ,но те са си Пр ости и си мислят ,че рублата е световна валута

    11:25 01.01.2026

  • 58 Ами

    5 2 Отговор
    Стига вече с тая резиденция на Путин.
    Нещата са много по-сериозни.
    Направен е опит за атака срещу команден център
    от който може да се ръководи ядрената триада на Русия.

    11:26 01.01.2026

  • 59 Ако са искали

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Асен":

    да са го думнали отдавна! Точно на една ракета живот е във всяка секунда! Дращите без грам мисъл! Управлението на една държава е легитимна цел при обявена война, а такава няма от нито една страна!

    Коментиран от #66

    11:26 01.01.2026

  • 60 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Стига сте дъвкали тази тема":

    От какво е явно че е имало нападение?

    Коментиран от #67

    11:26 01.01.2026

  • 61 По принцип

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Когато Руското ПВО":

    руснаците свалят всички украински дронове, но отломките???, тия гадни отломки причиняват пожарите и експлозиите. А за улучените жилищни блокове е виновно украинскката ПВО - отломките на Шахидите са предварително обезопасени

    11:26 01.01.2026

  • 62 Госあ

    5 1 Отговор
    От девет кладенци вода лакърдии, без на никой да му пука. Като с немските газови потоци. Кво, Германия остана без газ ха ха ха така и този случай, правото на отговор има Путин ! Марсианците са атакували, както и атомните електроцентрали. Да ги бомби яката укр@те !и т’ва е.

    Коментиран от #68

    11:26 01.01.2026

  • 63 Путин гол до кръста на пони

    1 4 Отговор
    Аз какво ви говорех преди тридневната операция в Украйна? "Нокога няма да нападнем Украйна! Само луди могат да си помислят, че ще нападна Украйна!" Помните ли? И това беше така! Ако ми бяха предали Киев, ако бяха об ... сили Зеленски, нямаше да има война.

    11:27 01.01.2026

  • 64 Ааа

    4 1 Отговор
    Е как Дойче веле да съобщи че фашистите са официални спонсори на терористи? Но когато започнат да падат ракети по домовете на зелето ще вият от ярост

    11:27 01.01.2026

  • 65 Ами вместо да драскаш глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Когато Руското ПВО":

    вземи се просвети що е то ПВО, как работи и т.н. По лесно и по полезно ще е за теб!

    11:28 01.01.2026

  • 66 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ако са искали":

    Я обясни как става тая работа с ракетата? При трола всичко е лесно щото едно куче не сте хранили в живота.та обясни що русия не изби с ракети поне украинските генерали дето избиват ежедневно хиляди руски войници?

    Коментиран от #69

    11:29 01.01.2026

  • 67 Там пише

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    От такива като теб!

    Коментиран от #75

    11:30 01.01.2026

  • 68 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Госあ":

    Какво е доказателството че украйна е ударила резиденцията на путин?

    Коментиран от #80

    11:30 01.01.2026

  • 69 Там пише

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Чети, а не троли!

    Коментиран от #70

    11:30 01.01.2026

  • 70 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Там пише":

    Какво пише и къде?пише че няма доказателства че има подобно нападение!

    Коментиран от #77

    11:31 01.01.2026

  • 71 Валерий Герасимов, антрополог

    3 2 Отговор
    Адаша ми е достоен представител на руската нация, еталон !!! Висок ръст, високо чело, висок интелект, широко отворени очи и абсолютен трезвеник.
    Наздоровья....хлъц 😆

    11:31 01.01.2026

  • 72 Боко

    1 0 Отговор
    СЕВЕРЕН ПОТОК👌”не бяха 404”

    11:31 01.01.2026

  • 73 Тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Последните новини":

    път, ще иде резиденцията.

    11:32 01.01.2026

  • 74 Тома

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Путин гол до кръста на пони":

    Да напомня, че "вашите земи" са подарени руски.
    Които украинците се опитаха да преподарят на миролюбивото НАТО.
    А няма такъв договор, във всички споразумения по приключването на УССР ясно е записано, че нейният суверенитет е гарантиран при условие, че новата, независима Украйна спазва правилата за пълен военен, извънблоков неутралитет.
    Превратаджиите от 2014 нарушиха това изискване.
    Е, сега тече СВО по вразумяването на тия наглеци. И те ще бъдат чупени дотогава, докато не приемат условията на Русия. Това е неминуемо, каквото и да врякат пернатите в медийното пространство.
    Време е да свикнете с тази неминуемост.

    Коментиран от #79

    11:32 01.01.2026

  • 75 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Там пише":

    Къде пише бе трол?пише обратното!от днес поне ще ти плащат в евро!дано повишите качеството ама се съмнявам...хах..хах..

    Коментиран от #83

    11:33 01.01.2026

  • 76 Умник

    0 1 Отговор
    И да е имало и да е нямало генералите ще накарат Путин да разреши други действия. Веме е да се удря здраво и навсякъде и ежедневно по всичко което може да се използва за военни цели. Инфраструктура, техника и т.н. Докато не спрат доставките няма да има край. Само така ще приключи войната. Путин дано да е разбрал, че с кадифени ръкавици няма да се справи с фашисти и бандеровци. Бой и само бой с големите бухалки.По американски модел - удя се всичко, което може да застраши амията ти, от далече и високо с големи бомби, без да се интересуваш какви са щетите за врага. Е така го правят американците, без да си рискуват хората.

    Коментиран от #89, #105

    11:33 01.01.2026

  • 77 Ако са искали

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    да са го думнали отдавна! Точно на една ракета живот е във всяка секунда на денонощието! Дращите без грам мисъл! Управлението на една държава е легитимна цел при обявена война, а такава няма от нито една от двете страни!

    Коментиран от #82

    11:33 01.01.2026

  • 78 Смяташ ли украинците

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Стига сте дъвкали тази тема":

    за толкова глупави, че да изхабят 91 дрона по обект в който има противоатомни скривалища на десетки, а може би стотици метри под земята, а с тези 50кг. бомбички по дроновете нищо няма да направят?

    Коментиран от #87

    11:33 01.01.2026

  • 79 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Тома":

    Кога украйна е влязла в нато?и кога е имало преврат там?

    Коментиран от #84, #88

    11:34 01.01.2026

  • 80 Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Изпитваш силно затруднение да осъзнаеш каква е разликата между "ударила" и "опитала се да удари".
    Вече съм ти обяснил откъде идват затрудненията ти.
    От главата.

    Коментиран от #85

    11:34 01.01.2026

  • 81 Страшно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ост гост":

    Резиденцията не е проблем, но трагедията в заведението на връх Нова година може да доведе до нещо много страшно. Ще забравим и за евро и за цени и всичко. Господ да ги прости, загиналите хора!

    11:35 01.01.2026

  • 82 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Ако са искали":

    Как става това с ракетата.обясни че съм невеж.пускат ракетата и тя пада невидимо в украйна ли? Обясни как става.

    Коментиран от #94

    11:35 01.01.2026

  • 83 Че си трол е видно

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    Денонощно показваш падението на запада, заливайки всичко с лъжи срещу Русия. И да ти кажа, че има по достойни занимания от тролене, няма с ко да го разбереш, нито достойнство, за да спреш.

    Коментиран от #90

    11:35 01.01.2026

  • 84 Умник

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    За последното питай Виктория Нюлан. Тя най-точно ще ти отговори.

    11:35 01.01.2026

  • 85 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Тома":

    И как се разбра че дрон дето се намира на 300 км е искал да удари точно резиденцията на путин?

    Коментиран от #96, #98

    11:36 01.01.2026

  • 86 Информация

    0 1 Отговор
    На всички е ясно че решистите лъжат,аПедалите в редакцията умишлено трият коментари срещу тях

    11:36 01.01.2026

  • 87 Ако не бяха толкова глупави

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Смяташ ли украинците":

    сега нямаше да ги унищожават като ги вкараха във война с Русия!

    11:37 01.01.2026

  • 88 Тома

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    Къде твърдя, че Украйна е влязла в НАТО?
    А въоръженият Майдан от 2014, финансиран с едни 5 млрд$ във вид на "понички", а класически пример за силов преврат в полза на чужди интереси.

    Коментиран от #92

    11:37 01.01.2026

  • 89 Миролюб Войнов, военен експерт

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Умник":

    "....Време е да се удря здраво и навсякъде..."

    След Четири Года унижения и 500 000 загинали времето на Русия изтече. Пора домой !!! Украйна стана руския Виетнам. Пълен разгром и унижение 👍

    Коментиран от #100

    11:37 01.01.2026

  • 90 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Че си трол е видно":

    Ти си принтера нали? С теб постъпвам като с болен.съчувствието ми и мислите ми са с теб.дано се оправиш.кураж!

    Коментиран от #103

    11:38 01.01.2026

  • 91 Може и ти да

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    се задавиш един ден.
    Но не с хайвер.

    11:39 01.01.2026

  • 92 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Тома":

    На майдана не е имало оръжие освен у полицаите и не е имало преврат.и накрая няма как да нападнеш някой заради недоказани негови намерения.демвк всичко дето си писал не е вярно.

    Коментиран от #109

    11:40 01.01.2026

  • 93 Критик

    6 2 Отговор
    След брифинг от директора на ЦPУ Джон Ратклиф, стана ясно, че разузнаването не потвърждава такава атака. Според ЦPУ ,Украйна е ударила легитимна военна цел в същия регион, но не и резиденцията на Путлер...
    Тръмп даже е качил много кофти пост срещу бункерния пcиxoпат .

    11:40 01.01.2026

  • 94 Просто стоенче

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    като спреш да тролиш, но първо трябва да осъзнаеш, че това е дейност за прошляка в едно общество, казано по просто, на отпадъка.

    Коментиран от #97

    11:40 01.01.2026

  • 95 И така нататък….

    0 0 Отговор
    ,, Имаше ли Гюро глава или нямаше???”

    11:40 01.01.2026

  • 96 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    По този въпрос питай създателите на алгоритъма за екстраполиране на траектории по сателитни данни. Тези хора са в ЦРУ и Пентагона. И Тръмп говори, ползвайки тяхното инфо, не фантазира.
    А ти просто попръцваш.
    По навик.

    Коментиран от #99

    11:40 01.01.2026

  • 97 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Просто стоенче":

    С теб съм.кураж.всяка болест е преодолима само е нужно да повярваш.чудесно се справяш.

    Коментиран от #116

    11:41 01.01.2026

  • 98 Няма по голямо доказателство

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    от евтините глупаци като теб! Такива като теб показват, че на 100% фашистите са стреляли по резиденцията!

    Коментиран от #102

    11:42 01.01.2026

  • 99 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Тома":

    Няма подобен алгоритъм.дроновете са с директно управление.пак лъжеш.

    11:42 01.01.2026

  • 100 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #108, #114

    11:43 01.01.2026

  • 101 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Надявам се руснаците адекватно да отговорят и да сринат от лицето на земята Киев и Лвов. УкронациститеЩе висят по диреците през 2026. Тази е последната година с държава Украйна на картата!

    Коментиран от #104

    11:43 01.01.2026

  • 102 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Няма по голямо доказателство":

    Браво.чудесно се справяш.болеста ти не се ъсеща.даже никак.

    11:43 01.01.2026

  • 103 Така е стоенче

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Ти си папагала, дето чака пира да му поникнат от дупиту, ама все не става!

    Коментиран от #107, #111

    11:43 01.01.2026

  • 104 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "стоян георгиев":

    Киев пада в неделя.лисабон във вторник.хах...хаха....

    11:44 01.01.2026

  • 105 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 106 Така ще е

    1 0 Отговор
    На всички е ясно че решистите лъжат,аПедалите в редакцията умишлено трият коментари срещу тях

    11:45 01.01.2026

  • 107 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Така е стоенче":

    Страхотно.ти си чудесен!

    11:45 01.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 А ко правеха снайперистите

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "стоян георгиев":

    на покривите от страната където отговаряше андрий парубий? Лъжата е приоритет на отпадъка в едно общество, Показваш денонощно деградацията на запада да ни залива с лъжи срещу Русия, без да осъзнаваш, че това отвращава всеки нормален човек.

    11:46 01.01.2026

  • 110 604

    0 0 Отговор
    Докът не почтът да въ укаушват няма се спрете....нещастни драскачи по поръчка...

    11:46 01.01.2026

  • 111 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Така е стоенче":

    Такива сте в групата за споделяне!

    11:47 01.01.2026

  • 112 Ццц

    0 0 Отговор
    Резиденцията не е вила за отдих, а ръководен комплекс в случай на ядрена война. Експертите от ISW очакват снимки от района? Ама, че военна експертиза!!! Колко "местни" живеят в смерчовите гори в строго охраняван обект? Кой отрича нападението? Дрогираният, Кая Калас и всичките "независими" медии на Мърдок? На местно ниво се стигна и до по-далеч! Тръмп си бил публикувал на личната си страница статия на вестника, който искаше да забранява? А и ЦРУ за по-голяма достоверност 🤣🤣🤣. А в същото време Тръмп вярвал наивно на колегата си Путин, без да има доказателства, просто ей така? 🤣🤣🤣. Боже, колко мъка има по този свят, Боже! Много им е трудно на миличките. Искат от тях неща, които не отговарят на капацитета. Да убеждаваш евроатлантиците не е като да убедиш мислещи хора!

    11:48 01.01.2026

  • 113 Перник

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Последните новини":

    Ще има един х.у.й. за зеления наркоман и за такива долни ко-пе-ле-та като тебе

    11:48 01.01.2026

  • 114 Валерий Герасимов, щаб генерал

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Пропагандата":

    "....пропагандата винаги има за цел глyпaка.. "

    Я здеcь, cпacи6o и наздopoвья. Xлъц.....😁

    11:48 01.01.2026

  • 115 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "Тяхната цел била да оправдаят следващите нападения срещу Украйна и да удължат войната."

    И откога Русия има нужда от оправдания? Те така или иначе атакуват това, което искат. Защо сега да си търсят оправдания за следващите атаки? 🤣
    Пък и все още никой не е обяснил, защо Русия трябва да представи някакви доказателства?🤣
    НАБУ представиха такива доказателства под формата на едни чували с пари. И? Какво от това? След тези доказателства за кражби от помощта, им дадоха още €90 милиарда за добре свършената работа.🤣
    Не! Никой не трябва да доказва нищо. И няма нужда да го прави.

    11:48 01.01.2026

  • 116 Там стоенче пишеше

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    че за да спреш да тролиш, първо трябва да осъзнаеш, че това е дейност за прошляка в едно общество, казано по просто, на отпадъка

    11:48 01.01.2026

