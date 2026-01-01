Имало ли е украинско нападение срещу резиденцията на Путин?

Русия твърди, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин, за да торпилира шансовете за постигане на мир. Редица експерти обаче изразяват съмнения. Ето защо:
Русия твърди, че Украйна е атакувала президентската резиденция на Владимир Путин в Новгородска област с 91 далекобойни дрона, като целта била да торпилира шансове за постигане на мир .
Никой не е бил ранен, допълни Лавров, но се закани с отмъщение, като Русия вече била идентифицирала цели в Украйна.
Има ли доказателства?
Такива не бяха оповестени. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че това не било необходимо - руската противовъздушна отбрана отбила атаките. Песков обаче определи нападението като "терористичен акт".
Същевременно говорителят на Кремъл обвини президента Володимир Зеленски , че се опитва да отнеме живота на Путин - визирайки неговото коледно послание, в което Зеленски каза, че всеки украинец има едно желание и то е "той да умре", без да споменава изрично името на Путин.
Какво казва Украйна за обвиненията?
Отговорът на украинския президент не закъсня: става дума "поредна серия лъжи", твърди Киев. Тяхната цел била да оправдаят следващите нападения срещу Украйна и да удължат войната. "Историята с предполагаемата атака срещу резиденцията е чиста измислица", заяви Зеленски.
Украинският външен министър Андрий Сибиха призова държавните и правителствените лидери на света да осъдят Русия за нейните твърдения: "Мина почти цял ден и Русия все още не е представила убедителни доказателства за своите обвинения. Те няма и да го направят. Подобно нападение не е имало."
Къде се намира резиденцията?
Резиденцията "Валдай" се намира в Новгородска област между Москва и Санкт Петербург. Тя представлява строго охраняем комплекс на брега на езеро Валдай сред смърчови гори.
Руският държавен глава има много резиденции. По неофициални данни във Валдай той се среща със семейството си, пише АРД. Германската обществена медия отбелязва и че от лятото насам противовъздушната отбрана на резиденцията е засилена.
Какво казват за обвиненията експертите?
Русия така и не представи доказателства за нападението. Кремъл прехвърли топката към американските тайни служби: те можели да анализират сателитните снимки, доказващи нападението. Военният експерт Ерих Шмит-Енбум коментира пред АРД, че висококачествените сателитни снимки могат да регистрират и дроновете. "Но от тях не може да се разбере дали дроновете са излетяли от украинска или от руска територия."
Според някои наблюдатели нападението може да е пълна измислица. Принципно то е възможно, но както отбелязва кореспондентката на АРД в Киев Юдит Шахт, "би било безсмислено, тъй като резиденцията е толкова силно укрепена, че всъщност няма никакъв шанс да бъде уцелена".
Руската интернет платформа "Сота" посочва, че местните жители не са чули никакви изстрели от противовъздушната отбрана. По данни на американския Институт за изследване на войната липсват и обичайните при дронови нападения сведения за ровове или пожари. "Обстоятелствата на това предполагаемо нападение не отговарят на схемата, характерна за нападението на украинските части срещу Русия", отбелязват от института.
Политологът Кристиан Хаке също смята, че най-вероятно става дума за пропагандна акция на Русия. "Вероятно няма никакви доказателства", гласи неговото обобщение пред АРД. Путин би могъл да използва предполагаемото нападение за печелене на време, за да може армията да завладее още територии.
Как реагираха САЩ?
Руският президент незабавно информира за инцидента американския си колега Доналд Тръмп . "Това не ми харесва. Това не е добре", каза Тръмп пред репортери. "Не е сега моментът. Едно е да обиждаш, защото те го правят. Друго е да атакуваш къщата му. Не е подходящото време за нещо такова. Разбрах за това от президента Путин и бях много ядосан."
Американският президент явно не поставя под съмнения думите на руския си колега.
Това първото подобно обвинение ли е?
Русия упрекна Украйна още през 2023 година, че подготвя убийството на Путин, припомня АРД. Тогава около Кремъл прозвучаха множество експлозии. От руска страна бе заявено, че Украйна се опитала да убие президента чрез атака с дронове. Украйна категорично отрече. По-късно "Ню Йорк Таймс" написа, че американските тайни служби не изключват атаката да е била замислена от украинските служби за сигурност. Но остава неизвестно дали Зеленски или някои от най-високопоставените му служители са знаели за операцията.
През последните месеци украинските служби привлякоха вниманието с нападения срещу една руска подводница. Освен това Москва постоянно упреква украинските военни, че атакуват с дронове руските летища, които се налага да бъдат затваряни. Но в тези случаи не става въпрос за покушения срещу руския президент.
Какво означават обвиненията за мирния процес?
Напоследък в преговорите за мир бе постигнат известен напредък. Украинският президент Зеленски и американският президент Тръмп обсъдиха мирния план от 20 точки и очевидно постигнаха известни компромиси . Тръмп е предложил гаранции за сигурност за период от 15 години с възможност за удължаване. Зеленски е демонстрирал задоволство, но е подчертал, че би искал периодът да е много по-продължителен. Преди и след срещата Тръмп е разговарял с Путин.
Недоказаните обвинения на Русия ще затруднят следващите преговори - при положение че Тръмп застава зад позицията на Русия и не се съмнява в нея, отбелязва АРД.
Москва, от своя страна, обяви, че не иска да прекъсва разговорите за прекратяване на войната. Но преговорните позиции трябва да се преосмислят, каза говорителят на Кремъл Песков. "Дипломатическото последствие ще представлява втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация." При това Русия до момента не е направила никакви големи отстъпки, припомня АРД.
1 ост гост
Коментиран от #81
10:56 01.01.2026
3 Фен
Коментиран от #12, #18, #29
10:58 01.01.2026
5 В ЗАЩИТА НА ЗЕЛЯ
10:58 01.01.2026
6 зИленски
ВЕРВАМЕ ТИ
10:58 01.01.2026
7 Дв с поредни лъжи
10:59 01.01.2026
8 хи, хи,
Коментиран от #17
9 стоян георгиев
Коментиран от #14, #37
10:59 01.01.2026
10 хихи
Мислете ли, че ако не е имало нападения Тръмп щеше да е ядосан!?!!!!!!!!!!!!!!!!???
Коментиран от #49
10:59 01.01.2026
12 А ГДЕ
До коментар #3 от "Фен":Руското ПВО в Херсон?
11:00 01.01.2026
13 Чернобил
11:01 01.01.2026
14 Коуега
До коментар #9 от "стоян георгиев":Прочети пак статията
11:02 01.01.2026
15 Имало е
11:02 01.01.2026
16 Дойче Зеле
11:03 01.01.2026
17 Да копеи.
До коментар #8 от "хи, хи,":Рашките си думнаха потоците.Вече са ненужни.Като копеите.
11:03 01.01.2026
18 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #3 от "Фен":Според доклада пише, че 24 афицери от руската армия са изпълнили дълга си стриктно до конца !!! Погибли са от строго естествени причини ! Задавили се с чер хайвер и водка. Водка донесена от Финландия ! Завтра ще унищожа Финландия......три пъти. Хлъц... 😁👍
Коментиран от #91
11:03 01.01.2026
20 Имало е
11:05 01.01.2026
22 Пожелания за Украйна
Коментиран от #25
11:05 01.01.2026
23 Яяяя
11:05 01.01.2026
24 кошмари в бункера
11:06 01.01.2026
25 Малиии
До коментар #22 от "Пожелания за Украйна":Искаш да кажеш Украйна и България...
11:07 01.01.2026
26 Независим
11:07 01.01.2026
28 Швейк
11:07 01.01.2026
29 Филип
До коментар #3 от "Фен":Убитите в кафенето са руски офицери.
11:07 01.01.2026
30 Последните новини
Разбрал че го Путин го направил
На Маймуна.
Когато разбрал че не е имало
Атака
Доста се разсърдил на Бункерния.
Ще има скоро Томахавките май
За Зеленски.
Коментиран от #73, #113
11:08 01.01.2026
32 Тома
Животинките блеят преживящо.
Но има малък проблем...
Тръмп не поставя под съмнение атаката.
А един американски президент, който разполага с цялото ЦРУ+сателитните му форми на разузнаване, включващи алгоритми за идентификация и контрол, рядко говори празни приказки по такива теми. Ако говори.
Празните приказки са приоритет на Говорещите глави на Биг Брадър. И тая тука е така.
Тя бъбри, овцете блеят.
11:08 01.01.2026
33 Копейкиииии
Коментиран от #57
11:08 01.01.2026
34 Още преди 30-40 години
11:10 01.01.2026
35 Копейки,
Коментиран от #45, #50
11:10 01.01.2026
36 Тома
До коментар #4 от "Първият Софиянец":Прав си, усеща я!
В съотношение 12 000:200.
11:11 01.01.2026
37 Факт
До коментар #9 от "стоян георгиев":Стенли измекяра пак се появи!
Коментиран от #42
11:12 01.01.2026
38 Коментара от DW е като от
11:13 01.01.2026
39 Когато Руското ПВО
Само от 5 Дрона .
Тогава нека говорят как отбиват Атака от
91 Дрона....
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Защо не отбиха Атаката
Която остави МУСКАЛЯТА
без ток
В Новогодишната Нощ.
били са само
4-5 дрона .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #61, #65
11:13 01.01.2026
40 Мама изперкел
11:13 01.01.2026
41 Анета
11:13 01.01.2026
42 Име
До коментар #37 от "Факт":Накрая ще ми купи "Бял джип"!
11:13 01.01.2026
43 Асен
Коментиран от #59
11:14 01.01.2026
44 На никой вече не е интересно
11:14 01.01.2026
47 Ленко
До коментар #4 от "Първият Софиянец":Кабаиванов пак се о...ра.🤣
11:17 01.01.2026
48 Жалка англосаксонска измет
11:18 01.01.2026
49 стоян георгиев
До коментар #10 от "хихи":Тръмп е ядосан че путин го лъже.юалар че и това е поза.за това и препубликува данните на цру в блога си!
11:18 01.01.2026
51 НАГЛИ ТЪПИ ЛЪЖЦИ
11:19 01.01.2026
52 Стига сте дъвкали тази тема
Коментиран от #60, #78
11:22 01.01.2026
53 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #74
11:22 01.01.2026
57 Волгин
До коментар #33 от "Копейкиииии":Аз го разбрах ,но те са си Пр ости и си мислят ,че рублата е световна валута
11:25 01.01.2026
58 Ами
Нещата са много по-сериозни.
Направен е опит за атака срещу команден център
от който може да се ръководи ядрената триада на Русия.
11:26 01.01.2026
59 Ако са искали
До коментар #43 от "Асен":да са го думнали отдавна! Точно на една ракета живот е във всяка секунда! Дращите без грам мисъл! Управлението на една държава е легитимна цел при обявена война, а такава няма от нито една страна!
Коментиран от #66
11:26 01.01.2026
60 стоян георгиев
До коментар #52 от "Стига сте дъвкали тази тема":От какво е явно че е имало нападение?
Коментиран от #67
11:26 01.01.2026
61 По принцип
До коментар #39 от "Когато Руското ПВО":руснаците свалят всички украински дронове, но отломките???, тия гадни отломки причиняват пожарите и експлозиите. А за улучените жилищни блокове е виновно украинскката ПВО - отломките на Шахидите са предварително обезопасени
11:26 01.01.2026
62 Госあ
Коментиран от #68
11:26 01.01.2026
63 Путин гол до кръста на пони
11:27 01.01.2026
64 Ааа
11:27 01.01.2026
65 Ами вместо да драскаш глупости
До коментар #39 от "Когато Руското ПВО":вземи се просвети що е то ПВО, как работи и т.н. По лесно и по полезно ще е за теб!
11:28 01.01.2026
66 стоян георгиев
До коментар #59 от "Ако са искали":Я обясни как става тая работа с ракетата? При трола всичко е лесно щото едно куче не сте хранили в живота.та обясни що русия не изби с ракети поне украинските генерали дето избиват ежедневно хиляди руски войници?
Коментиран от #69
11:29 01.01.2026
67 Там пише
До коментар #60 от "стоян георгиев":От такива като теб!
Коментиран от #75
11:30 01.01.2026
68 стоян георгиев
До коментар #62 от "Госあ":Какво е доказателството че украйна е ударила резиденцията на путин?
Коментиран от #80
11:30 01.01.2026
69 Там пише
До коментар #66 от "стоян георгиев":Чети, а не троли!
Коментиран от #70
11:30 01.01.2026
70 стоян георгиев
До коментар #69 от "Там пише":Какво пише и къде?пише че няма доказателства че има подобно нападение!
Коментиран от #77
11:31 01.01.2026
71 Валерий Герасимов, антрополог
Наздоровья....хлъц 😆
11:31 01.01.2026
72 Боко
11:31 01.01.2026
73 Тоя
До коментар #30 от "Последните новини":път, ще иде резиденцията.
11:32 01.01.2026
74 Тома
До коментар #53 от "Путин гол до кръста на пони":Да напомня, че "вашите земи" са подарени руски.
Които украинците се опитаха да преподарят на миролюбивото НАТО.
А няма такъв договор, във всички споразумения по приключването на УССР ясно е записано, че нейният суверенитет е гарантиран при условие, че новата, независима Украйна спазва правилата за пълен военен, извънблоков неутралитет.
Превратаджиите от 2014 нарушиха това изискване.
Е, сега тече СВО по вразумяването на тия наглеци. И те ще бъдат чупени дотогава, докато не приемат условията на Русия. Това е неминуемо, каквото и да врякат пернатите в медийното пространство.
Време е да свикнете с тази неминуемост.
Коментиран от #79
11:32 01.01.2026
75 стоян георгиев
До коментар #67 от "Там пише":Къде пише бе трол?пише обратното!от днес поне ще ти плащат в евро!дано повишите качеството ама се съмнявам...хах..хах..
Коментиран от #83
11:33 01.01.2026
76 Умник
Коментиран от #89, #105
11:33 01.01.2026
77 Ако са искали
До коментар #70 от "стоян георгиев":да са го думнали отдавна! Точно на една ракета живот е във всяка секунда на денонощието! Дращите без грам мисъл! Управлението на една държава е легитимна цел при обявена война, а такава няма от нито една от двете страни!
Коментиран от #82
11:33 01.01.2026
78 Смяташ ли украинците
До коментар #52 от "Стига сте дъвкали тази тема":за толкова глупави, че да изхабят 91 дрона по обект в който има противоатомни скривалища на десетки, а може би стотици метри под земята, а с тези 50кг. бомбички по дроновете нищо няма да направят?
Коментиран от #87
11:33 01.01.2026
79 стоян георгиев
До коментар #74 от "Тома":Кога украйна е влязла в нато?и кога е имало преврат там?
Коментиран от #84, #88
11:34 01.01.2026
80 Тома
До коментар #68 от "стоян георгиев":Изпитваш силно затруднение да осъзнаеш каква е разликата между "ударила" и "опитала се да удари".
Вече съм ти обяснил откъде идват затрудненията ти.
От главата.
Коментиран от #85
11:34 01.01.2026
81 Страшно
До коментар #1 от "ост гост":Резиденцията не е проблем, но трагедията в заведението на връх Нова година може да доведе до нещо много страшно. Ще забравим и за евро и за цени и всичко. Господ да ги прости, загиналите хора!
11:35 01.01.2026
82 стоян георгиев
До коментар #77 от "Ако са искали":Как става това с ракетата.обясни че съм невеж.пускат ракетата и тя пада невидимо в украйна ли? Обясни как става.
Коментиран от #94
11:35 01.01.2026
83 Че си трол е видно
До коментар #75 от "стоян георгиев":Денонощно показваш падението на запада, заливайки всичко с лъжи срещу Русия. И да ти кажа, че има по достойни занимания от тролене, няма с ко да го разбереш, нито достойнство, за да спреш.
Коментиран от #90
11:35 01.01.2026
84 Умник
До коментар #79 от "стоян георгиев":За последното питай Виктория Нюлан. Тя най-точно ще ти отговори.
11:35 01.01.2026
85 стоян георгиев
До коментар #80 от "Тома":И как се разбра че дрон дето се намира на 300 км е искал да удари точно резиденцията на путин?
Коментиран от #96, #98
11:36 01.01.2026
86 Информация
11:36 01.01.2026
87 Ако не бяха толкова глупави
До коментар #78 от "Смяташ ли украинците":сега нямаше да ги унищожават като ги вкараха във война с Русия!
11:37 01.01.2026
88 Тома
До коментар #79 от "стоян георгиев":Къде твърдя, че Украйна е влязла в НАТО?
А въоръженият Майдан от 2014, финансиран с едни 5 млрд$ във вид на "понички", а класически пример за силов преврат в полза на чужди интереси.
Коментиран от #92
11:37 01.01.2026
89 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #76 от "Умник":"....Време е да се удря здраво и навсякъде..."
След Четири Года унижения и 500 000 загинали времето на Русия изтече. Пора домой !!! Украйна стана руския Виетнам. Пълен разгром и унижение 👍
Коментиран от #100
11:37 01.01.2026
90 стоян георгиев
До коментар #83 от "Че си трол е видно":Ти си принтера нали? С теб постъпвам като с болен.съчувствието ми и мислите ми са с теб.дано се оправиш.кураж!
Коментиран от #103
11:38 01.01.2026
91 Може и ти да
До коментар #18 от "Валерий Герасимов, началник щаб":се задавиш един ден.
Но не с хайвер.
11:39 01.01.2026
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "Тома":На майдана не е имало оръжие освен у полицаите и не е имало преврат.и накрая няма как да нападнеш някой заради недоказани негови намерения.демвк всичко дето си писал не е вярно.
Коментиран от #109
11:40 01.01.2026
93 Критик
Тръмп даже е качил много кофти пост срещу бункерния пcиxoпат .
11:40 01.01.2026
94 Просто стоенче
До коментар #82 от "стоян георгиев":като спреш да тролиш, но първо трябва да осъзнаеш, че това е дейност за прошляка в едно общество, казано по просто, на отпадъка.
Коментиран от #97
11:40 01.01.2026
95 И така нататък….
11:40 01.01.2026
96 Тома
До коментар #85 от "стоян георгиев":По този въпрос питай създателите на алгоритъма за екстраполиране на траектории по сателитни данни. Тези хора са в ЦРУ и Пентагона. И Тръмп говори, ползвайки тяхното инфо, не фантазира.
А ти просто попръцваш.
По навик.
Коментиран от #99
11:40 01.01.2026
97 стоян георгиев
До коментар #94 от "Просто стоенче":С теб съм.кураж.всяка болест е преодолима само е нужно да повярваш.чудесно се справяш.
Коментиран от #116
11:41 01.01.2026
98 Няма по голямо доказателство
До коментар #85 от "стоян георгиев":от евтините глупаци като теб! Такива като теб показват, че на 100% фашистите са стреляли по резиденцията!
Коментиран от #102
11:42 01.01.2026
99 стоян георгиев
До коментар #96 от "Тома":Няма подобен алгоритъм.дроновете са с директно управление.пак лъжеш.
11:42 01.01.2026
100 Пропагандата
До коментар #89 от "Миролюб Войнов, военен експерт":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #108, #114
11:43 01.01.2026
101 стоян георгиев
Коментиран от #104
11:43 01.01.2026
102 стоян георгиев
До коментар #98 от "Няма по голямо доказателство":Браво.чудесно се справяш.болеста ти не се ъсеща.даже никак.
11:43 01.01.2026
103 Така е стоенче
До коментар #90 от "стоян георгиев":Ти си папагала, дето чака пира да му поникнат от дупиту, ама все не става!
Коментиран от #107, #111
11:43 01.01.2026
104 стоян георгиев
До коментар #101 от "стоян георгиев":Киев пада в неделя.лисабон във вторник.хах...хаха....
11:44 01.01.2026
106 Така ще е
11:45 01.01.2026
107 стоян георгиев
До коментар #103 от "Така е стоенче":Страхотно.ти си чудесен!
11:45 01.01.2026
109 А ко правеха снайперистите
До коментар #92 от "стоян георгиев":на покривите от страната където отговаряше андрий парубий? Лъжата е приоритет на отпадъка в едно общество, Показваш денонощно деградацията на запада да ни залива с лъжи срещу Русия, без да осъзнаваш, че това отвращава всеки нормален човек.
11:46 01.01.2026
110 604
11:46 01.01.2026
111 Факт
До коментар #103 от "Така е стоенче":Такива сте в групата за споделяне!
11:47 01.01.2026
112 Ццц
11:48 01.01.2026
113 Перник
До коментар #30 от "Последните новини":Ще има един х.у.й. за зеления наркоман и за такива долни ко-пе-ле-та като тебе
11:48 01.01.2026
114 Валерий Герасимов, щаб генерал
До коментар #100 от "Пропагандата":"....пропагандата винаги има за цел глyпaка.. "
Я здеcь, cпacи6o и наздopoвья. Xлъц.....😁
11:48 01.01.2026
115 Ъъъъъъъ
И откога Русия има нужда от оправдания? Те така или иначе атакуват това, което искат. Защо сега да си търсят оправдания за следващите атаки? 🤣
Пък и все още никой не е обяснил, защо Русия трябва да представи някакви доказателства?🤣
НАБУ представиха такива доказателства под формата на едни чували с пари. И? Какво от това? След тези доказателства за кражби от помощта, им дадоха още €90 милиарда за добре свършената работа.🤣
Не! Никой не трябва да доказва нищо. И няма нужда да го прави.
11:48 01.01.2026
116 Там стоенче пишеше
До коментар #97 от "стоян георгиев":че за да спреш да тролиш, първо трябва да осъзнаеш, че това е дейност за прошляка в едно общество, казано по просто, на отпадъка
11:48 01.01.2026