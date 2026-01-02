Папа Лъв XIV призова за мир във воюващите страни

Папа Лъв XIV посрещна новата 2026 година с призив за мир, като отдели специално внимание на страните, в които бушуват конфликти, и семействата, пострадали от насилие, предаде Асошиейтед прес.
Главата на Римокатолическата църква отслужи новогодишна литургия в базиликата „Свети Петър“ и след това произнесе специална обедна молитва пред насъбралото се множество на едноименния площад.
„Нека всички се молим заедно за мир: първо, сред народите, сполетени от конфликти и страдания, но също и в домовете ни, в семейства, ранени от насилие или болка“, призова папата.
