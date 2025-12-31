Новини
България »
Слави Трифонов: България е пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което абсолютно заслужаваме

Слави Трифонов: България е пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което абсолютно заслужаваме

31 Декември, 2025

  • слави трифонов-
  • итн-
  • евро-
  • еврозона-
  • чнг-
  • послание-
  • политика

Защото това, което се случва в момента, е много по-важно, по-смислено и по-отговорно от цялото изминало дребнотемие, написа лидерът на ИТН

Слави Трифонов: България е пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което абсолютно заслужаваме - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов публикува в профила си във "Фейсбук" обръщение към българите по повод Нова година.

Уважаеми дами и господа, уважаеми сънародници, скъпи приятели, честита Нова година. От цялото си сърце и душа най-искрено ви желая здраве, късмет, спокойствие и вътрешен мир - на вас, вашите семейства, вашите приятели и всички хора, които обичате и без които не можете.

Тъй като моментът е много специален, бих искал да ми позволите да кажа нещо лично: всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме.

Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре.

Сигурен съм също, че много скоро никой няма да помни политическите интриги, лъжите, самозаблудите и въобще всички неприятности, които се случиха в българския политически живот и в публичното пространство през изминалата година. Защото това, което се случва в момента, е много по-важно, по-смислено и по-отговорно от цялото изминало дребнотемие.

Вярвам във всичко това и затова направих каквото трябва и каквото зависи от мен. Винаги съм бил такъв и ми е доста късно да се променям.

Благодаря ви, че прочетохте тези думи, и още веднъж - честита Нова година. Бъдете здрави, целеустремени и щастливи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макето

    48 4 Отговор
    С Корумбашев и плагиатство, стана богат, ама мръсната ти душа не можеш да промениш.

    19:47 31.12.2025

  • 2 Предател

    47 4 Отговор
    Чалгар

    Коментиран от #57, #62

    19:47 31.12.2025

  • 3 АЙДЕ ГЪЧ

    44 2 Отговор
    ЧАЛГАРЯ ОТВОРИ ЛЪЖЛИВООТРОВНА ПАСТ

    19:47 31.12.2025

  • 4 Само твоет мнение и

    42 2 Отговор
    Лицемерие Ни липсваше Оффф и ти колко жалък си

    19:48 31.12.2025

  • 5 Дългия-н@ркоман

    46 3 Отговор
    Подлог@ на прасето и тиквата изпълзя от хралупата........

    19:48 31.12.2025

  • 6 Простьо

    42 2 Отговор
    Стой си на вмирисания диван и не се показвай. Хората не могат да те гледат.

    19:49 31.12.2025

  • 7 Мекотело

    34 5 Отговор
    Румъния, Полша, Чехия, Унгария и Швеция по-малко пълноценни и пълноправни членове на европейската общност ли са бе продажен мъркуч

    Коментиран от #27

    19:49 31.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    На 1 ви януари 1945 г в Европа валутата е била Райхсмарката.Лева е бил вързан за Райхсмарката при курс 33 лв за една Райхсмарка.Октомври 1945 г Райхсмарката вече не струва нищо и лева се връзва за Долара.Историята се повтаря на цикли.

    Коментиран от #65

    19:49 31.12.2025

  • 9 Комунистически ценности

    7 1 Отговор
    Кои жени са по-добри - онези които не се женят за да са независими от чалгарите или онези които държат мъжете под чехъл?

    19:49 31.12.2025

  • 10 Изкукали

    32 1 Отговор
    бръщолевици на Учиндолския комплексар и страхливец , каквато е и цялата чалгарска сбирщина . Паразити от кол и въже .

    19:50 31.12.2025

  • 11 Евродебил

    26 3 Отговор
    Възмездие за всички вас антибългарски предатели.

    19:50 31.12.2025

  • 12 Слави чалга

    24 1 Отговор
    Олифровена!
    Не знам дори, как да те обидя!
    Винаги подавам на бездомно куче хляб, на теб съм ти приготвила една гьостерица!

    19:50 31.12.2025

  • 13 Ухаааа

    28 1 Отговор
    Какво доживяхме... Учиндолския изплезен език да ни обяснява някой европейски неща. Човека, който дори не е имал смелост да си завърши образованието, за да печели пари с шоу и олигофрения. Човека, който пееше "Стани, стани юнак балкански" и се оказа данак учиндолския. Стой си в банята Славчо и си гледай записите с батко си Бойко. Срам си!

    19:51 31.12.2025

  • 14 Хаха

    24 3 Отговор
    Измет боклуджава. И на базата на какво ще настъпи благоденствието? На еврото ли? Ти идиот ли си?

    19:52 31.12.2025

  • 15 Малко спомени

    12 4 Отговор
    Ако през 2000 година бяхме вързали Лева за Долара, сега никой нямаше да ни кара да си сменяме Лева!

    Коментиран от #23

    19:52 31.12.2025

  • 16 България лети към пропастта

    16 4 Отговор
    Член ама последна във всичко, на края на опашката и с никакво право на избор и глас. Не знам как такива си фантазират, че брюкселската бюрокрация ще се справи с местната крадлива олигархия, понеже те не успяха да се справят. Не знам и защо си фантазират че Брюксел обслужва интересите на хората, а не на шепа откачени злобни глобалисти милиардери.

    19:53 31.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Издрусания рублочалгар пак изпълзя от под миндера, тьота го е накърмила!

    19:53 31.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ШЕФА

    19 1 Отговор
    Ей изр.д,с какви нагли,селски и мръсни очи се появяваш Бе ?

    19:54 31.12.2025

  • 20 Град Симитли

    13 1 Отговор
    ".... Тъй като моментът е много специален,..."
    ... Специален е, ама не в Славуциния смисъл!

    19:54 31.12.2025

  • 21 Някой

    19 3 Отговор
    Предател!
    Небългарин!

    19:55 31.12.2025

  • 22 Обективен

    15 1 Отговор
    Само тази гнус НЕ трябваше да я показвате изобщо.

    19:55 31.12.2025

  • 23 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Малко спомени":

    Октомври 1945 г България се отказва от Райхсмарката и се връзва за американският долар.

    19:55 31.12.2025

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Мокедониииияяя, денгиииии

    19:55 31.12.2025

  • 25 Три пети

    13 1 Отговор
    Лошото,че не си вече,нито пълноценен,нито интересен.Минало си.

    19:55 31.12.2025

  • 26 Дойче зеле

    15 1 Отговор
    Колко наивници му се вързаха на шоуто, ПОКАЗВА КАКВО Е НИВОТО НА ТЪЛПАТА

    Коментиран от #58

    19:56 31.12.2025

  • 27 Някой

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мекотело":

    Не забравяй бедна Дания...

    19:56 31.12.2025

  • 28 Страхопъзльо

    15 1 Отговор
    бил равноправен член ? Хайде , де ! Умрял член.

    Коментиран от #37

    19:56 31.12.2025

  • 29 Име

    4 0 Отговор
    Славчо е 666. Нямам друг избор, освен да ви унищожа с реципрочното.

    19:57 31.12.2025

  • 30 Варна

    13 0 Отговор
    Мръсен и долен селяндур,заслужаваш да те набием на ко...

    19:57 31.12.2025

  • 31 Петре

    10 0 Отговор
    Мумиьоооо...

    19:58 31.12.2025

  • 32 Учуден

    10 2 Отговор
    С какво влизането в еврозоната ще ни донесе просперитет? Само като се сетя че крадливи мафиоти и тяхните патерици са в парламента, аз просперитет НЕ ВИЖДАМ.

    19:58 31.12.2025

  • 33 Не го харесвам но затова е прав

    4 11 Отговор
    С подкрепата на ИТН България завинаги скъсва всякакви отношения с русия и е пълноправен член на богата и цивилизована Европа -

    България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме.


    Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре.

    Коментиран от #64

    19:58 31.12.2025

  • 34 Тошко маймуната

    14 0 Отговор
    Скрий се бе наркоман нещастен

    19:59 31.12.2025

  • 35 Н. Павлов

    13 0 Отговор
    Кажи нещо за северна Македония земен червей такъв.

    19:59 31.12.2025

  • 36 Румен

    10 0 Отговор
    Пропаднал кат цървул си ти. МАФИОТ и мястото ти е до Илия Павлов

    20:00 31.12.2025

  • 37 Сиреч

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Страхопъзльо":

    заспал уййййййй.

    Коментиран от #55

    20:02 31.12.2025

  • 38 .......

    3 9 Отговор
    Поздравления на всички, които са за европейска България!

    20:02 31.12.2025

  • 39 Дядо

    4 0 Отговор
    Надникнете бързо навън и ще видите падането на Римската империя.

    20:02 31.12.2025

  • 40 Абе

    1 10 Отговор
    Клетвите ви бедняци нямат никаква стойност. Слави си е Слави - Европеец и Атлантик за по добро бъдеще за България. И както отчете и Балабанов- За 11 месеца нашето правителство свърши исторически неща - влизане в Еврозоната и пълноправен член на Шенген. Скъсване на всякакви зависимости от Русия ,и икономически и политически. Нашата програма като коалиционен партньор е изпълнена.

    20:02 31.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 чалгар демокретен

    4 0 Отговор
    тая мумия още ли диша?

    20:04 31.12.2025

  • 43 Дядо

    3 0 Отговор
    Имайте на в предвид, че БОГАТИТЕ не се страхуват от това, че бедните ги ненавиждат.
    Богатите се страхуват само и само, ако БЕДНИТЕ НЕ СЕ НЕНАВИЖДАТ ЕДИН ДРУГ.

    20:05 31.12.2025

  • 44 Фори

    6 0 Отговор
    Нищо не става от дългия и ниския чалгаджии!

    20:06 31.12.2025

  • 45 Що му

    4 0 Отговор
    езахте макята на суверена, гиди маскари с маскари. Нали той беше над всичко, гиди леви пииидали с пииидали.

    20:06 31.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тоалетната хартия

    7 0 Отговор
    Ялов боклук... Нямаш деца за, които да мислиш... Нито една жена не ти и 1 дете родила!! Пълен нещастник, мамино детенце!!

    Коментиран от #60

    20:07 31.12.2025

  • 48 Какъв

    8 0 Отговор
    лидер може да бъде това злобно , комплексирано , страхливо , подло и безполезно същество ?

    20:08 31.12.2025

  • 49 нннн

    8 0 Отговор
    Тоя да мълчи и да си чегърка ... гaщитe!

    20:08 31.12.2025

  • 50 Да спасим БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ

    8 0 Отговор
    Върви по дяволите,гнусен демагог и лъжец!!! Не ти искаме демагогските честитки!!! Дано вриш в пъкъла за всичките злини,които заедно с другарчетата си причинихте на БЪЛГАРСКИЯ НАРОД с набутването ни в сатанинската скапана еврозона!!!

    20:10 31.12.2025

  • 51 Велик Вожд

    5 1 Отговор
    Чалгата днес света владей и който не може да прави чупка в кръста, зле живей!

    20:10 31.12.2025

  • 52 Промяна

    2 6 Отговор
    БЛАГОДАРЯ НА СЛАВИ ЗА ОТГОВОРНОСТТА КЪМ БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО КОЕТО БЕШЕ УСПЕШНО ЗА БЪЛГАРИЯ ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА СЕГА ЗАПОЧВА ЧИСТО НОВ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ УСПЕХ

    Коментиран от #56

    20:10 31.12.2025

  • 53 Да живее България

    2 3 Отговор
    и всички нейни приятели. Като страните от еврозоната и целия ЕС.

    20:12 31.12.2025

  • 54 Уса

    4 1 Отговор
    В САЩ те мразим безплатно предател иоклук слуга на мутри прасета и третополови фашисти

    20:12 31.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тоалетната хартия

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    Влизаме в нещо, като османската империя!!! Па ти се радвай на шарено, като луд!!

    Коментиран от #67

    20:14 31.12.2025

  • 57 Никога повече

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Предател":

    Предател и лъжец! Всички, които гласуваха за тях бяха излъгани, че никога няма да седнат в скута на "Д" и няма перат "Б", а те направиха точно това - за пари! Никога повече няма да си помисля да гласувам за тия лъжци и предатели!

    20:14 31.12.2025

  • 58 Промяна

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Дойче зеле":

    А ШАР.АТАНИТЕ КОГО ЗАБЛУЖДАВАТ СЪЩИТЕ НАИВНИЦИ ХАХАХАХАХАХАХА ЖАЛКОТО Е ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПОТЪРПЕВША А ШАРЛАТАНИТЕ МИЛИОНЕРИ НАЛИ ХАХААХАХАХА НАПИЩИ ТОВА НЕ ГО ПРОПУСКАЙ

    20:14 31.12.2025

  • 59 СЕЛСКОТО МОМЧЕ

    4 0 Отговор
    Е предател. Не съм изненадан.

    20:15 31.12.2025

  • 60 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тоалетната хартия":

    Те и циганите имат по 7-8 деца но това не означава че не са примати и полуживотни. А вие като имате отрочета-полуолигофренчета да не сте повече от Слави Трифонов? Макаци при които още няма еволюция!

    Коментиран от #69

    20:15 31.12.2025

  • 61 12345

    2 1 Отговор
    За европейска България🇪🇺❤️🇧🇬

    20:15 31.12.2025

  • 62 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Предател":

    кажи му просто боклук......

    20:15 31.12.2025

  • 63 ЕВРОТО ИДВА

    0 1 Отговор
    ОЩЕ МАЛКО ОСТАНА

    ЛЕВО СИ ОТИВА

    20:16 31.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Тоест

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Левът никога не е бил нормална валута. Ту вързана с франк, ту с марка ту с рубла. Дори не сме имали истинска валута, а пазписки наречени левче вързани за чужда валута.

    Поне сега минаваме на нещо истинско ЕВРО.

    20:18 31.12.2025

  • 66 Жив ли си бе

    1 0 Отговор
    Клоун слуга

    20:18 31.12.2025

  • 67 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Тоалетната хартия":

    ТЯ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Е БИЛА МНОГО МНОГО ГОДИНИ НАЗАД СЕГА Е 2025 И НАВЛИЗАМЕ В ДРУГА ЕРА НАЛИ ВСЕ ИСКАТЕ ДА СМЕ КАТО БОГАТИТЕ ДЪРЖАВИ ЕТО ТОВА Е НАЧАЛОТО ДА СМЕ ЗДРАВИ ДА ИМА РАЗУМНИ ПОЛИТИЦИ КОИТО НАИСТИНА ИСКАТ ДА РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ И НАПРЕД

    20:19 31.12.2025

  • 68 Дядо

    1 0 Отговор
    До колкото си спомням, най - великата песен на Слави беше: "Дирли дирл и дишка мома свири на прашка"!

    20:19 31.12.2025

  • 69 Маймуняк

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Абе":

    И ти си примат. Спокойно.

    20:19 31.12.2025

  • 70 Месията

    0 0 Отговор
    Мултиплено-склерозирало нещастно човече , голям ГРЯХ имаш ТИ към народ и Родина! Това,което ти е дошло до главата НЕ Е случайно. Мъдри хора отдавна са казали , че ОНЗИ ОТГОРЕ си знае работата. Та- посмири се малко и поне си затвори миризливата устичка. Никой вече не ти ВЯРВА за нищо. Нагляр такъв!

    20:19 31.12.2025

  • 71 Той

    0 0 Отговор
    Предател без друк коментар

    20:20 31.12.2025

