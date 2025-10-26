Новини
Тръмп: Няма да се срещам с Путин, ако сделката за мир в Украйна не е готова
  Тема: Украйна

Тръмп: Няма да се срещам с Путин, ако сделката за мир в Украйна не е готова

26 Октомври, 2025 03:56, обновена 26 Октомври, 2025 03:01 326 2

Американският президент потвърди, че не желае да губи времето си в безсмислени срещи

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от dariknews.bg.

Във вторник Тръмп вече заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Още новини от Украйна

Снощи президентът на САЩ повтори тази позиция на път за Катар, където самолетът му ще спре за презареждане, преди да продължи към Малайзия, където утре предстои среща на върха на Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

"Трябва да знам, че ще постигнем споразумение", каза Тръмп пред репортери на борда на "Еър Форс 1" в отговор на въпрос какво би могло да го убеди да се срещне отново с Путин.

"Няма да си губя времето. Винаги съм имал чудесни отношения с Владимир Путин, но това беше много разочароващо", добави той, имайки предвид опитите за уреждане на руско-украинския конфликт.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    2 2 Отговор
    Путин трябва да си запази всички завзети територии, както Бойко трябва да си запази всичко, каквото си е откраднал! Няма как 20 години да управлява и да остане валат!

    03:04 26.10.2025

  • 2 С терористи не ...

    3 3 Отговор
    ... не може и не се преговаря. Путин е терорист. Практикува държавен тероризъм.

    03:10 26.10.2025