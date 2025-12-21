Новини
Венецуела обвини САЩ в отвличане на екипажа на новия превзет танкер

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Властите на Венецуела обвиниха Съединените щати в отвличане на екипажа на танкера по време на похищението му.

Екипажът на танкера, превозващ венецуелски петрол, е бил насилствено отвлечен от Съединените щати в международни води, а самият кораб е бил конфискуван, гласи правителствено комюнике, публикувано в Telegram канала на вицепрезидента и министър на въглеводородите Делси Родригес.

„Венецуела осъжда и категорично отхвърля отвличането и кражбата на друг частен кораб, превозващ венецуелски петрол, и насилственото отвличане на екипажа, извършени от военни служители на Съединените щати в международни води“, се казва в комюникето.

Венецуела нарече инцидента грубо нарушение на международното право и предупреди за намерението си да търси наказание за отговорните чрез ООН и други международни организации, като същевременно продължи да развива своята независима нефтена и газова индустрия.

По-рано министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем обяви залавянето на петролен танкер от бреговата охрана на САЩ, с подкрепата на Пентагона, рано сутринта на 20 декември. Министърът подчерта, че танкерът за последно е акостирал във венецуелско пристанище.

Американски служител и два източника, свързани с венецуелската петролна индустрия, съобщиха на The New York Times, че американските сили са се качили на панамския танкер Centuries, който е превозвал венецуелски петрол. Според източниците на вестника товарът е принадлежал на „известен китайски търговец на петрол“, който преди това е доставял венецуелски суров петрол на китайски рафинерии. Според вестника танкерът Centuries не е в списъка със санкции на САЩ.

Това е вторият танкер, заловен от САЩ близо до Венецуела през декември. През декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до или от Венецуела. Той обясни, че САЩ искат да си върнат петрола, който според Тръмп Венецуела е „незаконно завзела“.

След първоначалното задържане, Венецуела започна да изтегля военни кораби, за да защити танкерите. The New York Times съобщи, че това увеличава риска от военна конфронтация между САЩ и Венецуела.

Венецуела обяви, че Иран ѝ е предложил помощ в случай на конфликт със САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Венецуелският министър на външните работи Иван Хил каза, че предложението е било отправено от иранския му колега Абас Арагчи в телефонен разговор вчера. Според Хил Иран е предложил сътрудничеството си "във всички области" за борба с "пиратството и международния тероризъм" от страна на Съединените щати.

Разговорът се е състоял в деня, в който САЩ задържаха край Венецуела втори санкциониран петролен танкер от началото на този месец.

Иран е един от основните съюзници на венецуелския президент Николас Мадуро, който обвинява американския си колега Доналд Тръмп в заговор за свалянето му от власт.

Техеран вече помогна на Каракас, като му предостави гориво, храна и лекарства.

Китай и Русия - други съюзници на Венецуела, също изразиха солидарност с президента Мадуро във връзка с разполагането на американски военни в Карибско море.


  • 1 САЩ са крадци

    53 39 Отговор
    Пирати, крадци и терористи са САЩ

    Коментиран от #9, #10, #18

    03:20 21.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 нннн

    22 1 Отговор
    Духът на Черната брада доволно се смее в небето над Карибите.

    03:31 21.12.2025

  • 4 Лопата Орешник

    17 4 Отговор
    С до 2 милиона барела значи, че може да има и 1 барел! Тоест, абсолютно нищо не казвате!

    03:43 21.12.2025

  • 5 Саш и европа са в мега фалит

    36 7 Отговор
    И отчаяно се нуждаят от всички ресурси на планетата

    03:52 21.12.2025

  • 6 Следващия път мадуро да напълни танкера

    32 5 Отговор
    С динамит и саш като го гепат и го закарат до техно пристанище да гръмне тоя динамит и да останат без пристанище крадците

    03:54 21.12.2025

  • 7 побърканяк

    28 5 Отговор
    Какво стана с наркотрафика бря нали рижавия щеше него да спира?

    03:57 21.12.2025

  • 8 Веселият Роджър

    26 6 Отговор
    И какво искат САЩ?
    Превърнали са се на световни пирати,а Тръмп на пиратски главатар,като Хенри Морган...

    04:13 21.12.2025

  • 9 Абсолютно същите като тези в Кремъл,

    14 32 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са крадци":

    нали? Само, че американците не крадат чужди земи...

    Коментиран от #12

    04:27 21.12.2025

  • 10 Прав си донякъде!

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са крадци":

    Тръмп е почти същияБоклук като Путлер.

    Коментиран от #13

    04:41 21.12.2025

  • 11 Саша Грей

    24 0 Отговор
    "В началото на този век Венецуела национализира петролни находища, засягайки интересите на чуждестранни компании, включително от САЩ..."

    Това май няма да свърши добре. Светът е пълна порногр@фия.
    "- Що ме биеш?
    - Щото мога."

    05:09 21.12.2025

  • 12 Сила

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "Абсолютно същите като тези в Кремъл,":

    А тяхното куче nomияр не краде ли чужди земи?

    05:25 21.12.2025

  • 13 демократ

    14 7 Отговор

    До коментар #10 от "Прав си донякъде!":

    А най-големия bokлук е зеленски.

    05:26 21.12.2025

  • 14 оня с коня

    18 4 Отговор
    да ядетеХУЯна император ПУТИН селяни

    05:49 21.12.2025

  • 15 Бай той Толстой

    13 6 Отговор
    САЩ няма да се спаси-такава е съдбата на империите!А и населението не става за нищо.

    Коментиран от #21

    06:26 21.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коментутка

    7 0 Отговор
    Логично е 6ти американски да ги освободи! Не се ли беше подложила една местна миротворка на мошетата?

    07:40 21.12.2025

  • 18 ФАКТ

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са крадци":

    Макрон и Стармър направиха руския президент с токчетата да е... "многоходов". Как? Като му връчиха дълъг лист със забранени цени в Украйна. Стратегически цели, които можеха да решат войната за дни. Ако западните лидери не бяха забранили на Хаяско да е войник в Украйна, а му наложиха да е "многоходов". Това пишат и руските издания тази сутрин - че малкия Пуслер вече няма да слуша и изпълнява нарежданията на западните лидери.

    Коментиран от #19

    08:17 21.12.2025

  • 19 Разсмя ме!!!

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "ФАКТ":

    Макрон и Стармър командвали Путин??? :):) Ама верно ли, бе?

    Колко мъка има по тоя свят!!!

    Коментиран от #22

    08:52 21.12.2025

  • 20 Болен мозък

    1 1 Отговор
    За наркотици в танкера, прошка нема.

    Коментиран от #24

    09:12 21.12.2025

  • 21 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Бай той Толстой":

    Май СССР не са спаси.

    09:14 21.12.2025

  • 22 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Разсмя ме!!!":

    Важно е че оръжия на макрон и Стърмар трепат путинисти.

    09:15 21.12.2025

  • 23 Гошо

    3 1 Отговор
    Венецуела са обявени за недемократи и това ,,,ще си понасят последствията докато се демократизират

    09:20 21.12.2025

  • 24 Гучи касичкъ

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Болен мозък":

    То изобщо няма служби, които да откриват разни пакетччета и да ги конфискуват, нали?
    Тия пратили флота?! За чий?!

    Коментиран от #26, #27

    09:23 21.12.2025

  • 25 Болен мозък

    0 5 Отговор
    Май в танкера е имало повече наркотици, отколкото петрол

    09:25 21.12.2025

  • 26 Магазинер

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гучи касичкъ":

    Ке се дигне цената на стоката!

    09:26 21.12.2025

  • 27 Болен мозък

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Гучи касичкъ":

    Само армията се справя с наркобосовете. Бомбандират именията им направо с ракети.

    09:26 21.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Болен мозък

    0 5 Отговор
    Май МЪДУРАТА изнася повече наркотици, отколкото петрол.

    Коментиран от #36

    09:48 21.12.2025

  • 31 Голем смех

    0 4 Отговор
    Тръмп ша резне на Мъдуро, м.ъ.д...и..те

    09:50 21.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 маке

    5 0 Отговор
    Е, че сащ и израел са световни терористи, какво очакват венецуелците

    09:56 21.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Разбойници и айдуци

    10:05 21.12.2025

  • 38 Болен мозък

    0 4 Отговор
    Мъдуро да са приготвя за Москве. Там го чакат Янушченко и Ассад.

    10:08 21.12.2025