Венецуела обвини САЩ в отвличане на екипажа на новия превзет танкер

Властите на Венецуела обвиниха Съединените щати в отвличане на екипажа на танкера по време на похищението му.
Екипажът на танкера, превозващ венецуелски петрол, е бил насилствено отвлечен от Съединените щати в международни води, а самият кораб е бил конфискуван, гласи правителствено комюнике, публикувано в Telegram канала на вицепрезидента и министър на въглеводородите Делси Родригес.
„Венецуела осъжда и категорично отхвърля отвличането и кражбата на друг частен кораб, превозващ венецуелски петрол, и насилственото отвличане на екипажа, извършени от военни служители на Съединените щати в международни води“, се казва в комюникето.
Венецуела нарече инцидента грубо нарушение на международното право и предупреди за намерението си да търси наказание за отговорните чрез ООН и други международни организации, като същевременно продължи да развива своята независима нефтена и газова индустрия.
По-рано министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем обяви залавянето на петролен танкер от бреговата охрана на САЩ, с подкрепата на Пентагона, рано сутринта на 20 декември. Министърът подчерта, че танкерът за последно е акостирал във венецуелско пристанище.
Американски служител и два източника, свързани с венецуелската петролна индустрия, съобщиха на The New York Times, че американските сили са се качили на панамския танкер Centuries, който е превозвал венецуелски петрол. Според източниците на вестника товарът е принадлежал на „известен китайски търговец на петрол“, който преди това е доставял венецуелски суров петрол на китайски рафинерии. Според вестника танкерът Centuries не е в списъка със санкции на САЩ.
Това е вторият танкер, заловен от САЩ близо до Венецуела през декември. През декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до или от Венецуела. Той обясни, че САЩ искат да си върнат петрола, който според Тръмп Венецуела е „незаконно завзела“.
След първоначалното задържане, Венецуела започна да изтегля военни кораби, за да защити танкерите. The New York Times съобщи, че това увеличава риска от военна конфронтация между САЩ и Венецуела.
Венецуела обяви, че Иран ѝ е предложил помощ в случай на конфликт със САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Венецуелският министър на външните работи Иван Хил каза, че предложението е било отправено от иранския му колега Абас Арагчи в телефонен разговор вчера. Според Хил Иран е предложил сътрудничеството си "във всички области" за борба с "пиратството и международния тероризъм" от страна на Съединените щати.
Разговорът се е състоял в деня, в който САЩ задържаха край Венецуела втори санкциониран петролен танкер от началото на този месец.
Иран е един от основните съюзници на венецуелския президент Николас Мадуро, който обвинява американския си колега Доналд Тръмп в заговор за свалянето му от власт.
Техеран вече помогна на Каракас, като му предостави гориво, храна и лекарства.
Китай и Русия - други съюзници на Венецуела, също изразиха солидарност с президента Мадуро във връзка с разполагането на американски военни в Карибско море.
