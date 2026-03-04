Ирански ракети летят към Йерусалим, Тел Авив и Хайфа! Израелската авиация започна нова вълна от удари срещу Техеран

Израелската армия обяви, че е засякла нови изстрелвания на ирански ракети към територията на Израел в петия ден от войната в Близкия изток, предизвикана от израелско-американската офанзива срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Израелската армия идентифицира нови ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел“, се казва в изявление на армията.
„Системите за отбрана действат за прехващане на заплахата“, се допълва в изявлението.
Нови експлозии отекнаха в Йерусалим по-рано днес. Сирените за въздушна тревога се задействаха също в Тел Авив и Хайфа, съобщи Франс прес, след като Израелските сили за отбрана предупредиха за приближаващи ирански ракети и дронове на ливанската групировка "Хизбула", пише БТА.
В петия ден от войната в Близкия изток, започнала на 28 февруари с израелско-американска офанзива срещу Иран и ответните удари на Техеран, организацията "Маген Давид Адом" – израелският аналог на Червения кръст – съобщи, че двама души са били леко ранени и хоспитализирани в района на Тел Авив.
В Йерусалим сирените се задействаха четири пъти за по-малко от три часа днес следобед. Чуха се и няколко експлозии. Полицията съобщи, че е разположила свои служители на пет различни места в града, след сигнали за паднали отломки от прехванати на снаряди, причинили материални щети.
Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран, както и че отбранителните ѝ системи са били задействани с цел "прехващане на заплахата". Освен това Израел съобщи и за "няколко изстрелвания" на дронове от Ливан, като твърди, че "повечето от тях" също са били прехванати.
Ливанското въоръжено движение "Хизбула" заяви преди минути, че нейни бойци са влезли в "пряк сблъсък" с израелски войници, които са навлезли в град Хиям в Южен Ливан, на шест километра от границата с Израел, предаде Франс прес.
Това е първият съобщен пряк сблъсък от такъв характер тази седмицата между проиранското шиитско движение "Хизбула" и Израел, след началото на американските и израелските удари срещу Иран в събота.
След като преследвали израелска армейска част, която се опитвала да настъпи в града, бойците на "Хизбула" задействали взривно устройство и влезли в пряк сблъсък с израелските войници, според изявление на шиитската групировка, която днес пое отговорност за 14 атаки срещу позиции на Израел.
Ръководителят на ливанското шиитско движение "Хизбула", което е подкрепяно от Иран - Наим Касев заяви, че пред израело-американската агресия то няма да се предаде, съобщиха световните агенции.
Касем в изказване, предавано по телевизията, каза, че "Хизбула" и ислямската съпротива реагират на американо-израелската агресия и че това е легитимно право. Той заяви, че движението избира да се противопостави на това до последната саможертва.
Това беше първото изявление на Наим Касем от началото на американо-израелските удари по Иран и на израелските удари по Ливан.
Касем каза, че "Хизбула" ще излезе победител и че не се плаши от конфронтацията. Той обвини Израел "във война на изтребление" срещу неговото движение.
Наим Касем заяви, че докато съществува израелска окупация в ливанските територии, то съпротивата и оръжията са легитимно право, което е в съответствие с конституцията на Ливан и с позицията на ливанското правителство.
"Хизбула" изстреля ракети по Израел в понеделник през нощта в отговор на убийството от Израел на върховния ирански духовен лидер, аятолах Али Хаменей. Оттогава Израел поднови атаките по Ливан, като казва, че атакува цели на "Хизбула" и в тази нова вълна на насилие загинаха 72 души, а 437 бяха ранени.
Израел предупреди тази вечер жителите на дузина ливански гранични села да се евакуират незабавно, предаде Асошиейтед прес.
Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран, съобщи израелската армия, в петия ден от продължаващата война в Близкия изток, започнала след американските и израелските удари срещу Иран в събота, предаде Франс прес.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) "започнаха нова вълна от удари, насочени срещу военната инфраструктура на иранския режим в Техеран", се посочва в официално изявление.
Броят на иранските ракети, изстреляни към Израел, намалява "всеки ден", заяви пред журналисти говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани.
"Ние неутрализирахме около 300 балистични ракетни пускови установки. Смятаме, че нашите операции срещу тези ракетни пускови установки и складове до голяма степен обясняват защо наблюдаваме ежедневно намаляване на броя на ракетите, изстреляни към Израел", заяви той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Иран
Коментиран от #68, #107, #110, #113, #135
19:51 04.03.2026
2 Пан Зеленко
19:51 04.03.2026
3 Тръмп съм
19:52 04.03.2026
4 хаха
Коментиран от #94, #149
19:52 04.03.2026
5 Нали бяха свършили на 109%
Коментиран от #84
19:53 04.03.2026
6 Онзи
Коментиран от #51
19:53 04.03.2026
7 Добреее
Коментиран от #136
19:54 04.03.2026
8 ои8уйхътгр
Коментиран от #29, #72, #112
19:54 04.03.2026
9 Шизофрения
19:54 04.03.2026
10 ФАКТ
Коментиран от #39, #75
19:54 04.03.2026
11 Кiро Украiнеца
19:55 04.03.2026
12 Здрасти
Коментиран от #70
19:55 04.03.2026
13 Анонимен
19:55 04.03.2026
14 Абе
Коментиран от #47
19:56 04.03.2026
15 Пич
Коментиран от #40
19:56 04.03.2026
16 КАЯ КАЛАС ПИТА
Коментиран от #25
19:57 04.03.2026
17 Кюмюра от Драгалевци
19:58 04.03.2026
18 Само да питам
19:58 04.03.2026
19 за пореден ден
19:58 04.03.2026
20 РАЗКОШНИ НОВИНИ
19:58 04.03.2026
21 Следва небивал отговор
Коментиран от #26, #141
19:58 04.03.2026
22 Абе нали
19:59 04.03.2026
23 Бийк
Какво друго да очакваш от религиозни фанатици
Коментиран от #30, #54
19:59 04.03.2026
24 А ГДЕ
Коментиран от #46
20:00 04.03.2026
25 Нетаняху
До коментар #16 от "КАЯ КАЛАС ПИТА":Да го Е.и гевгира излезе,да го Е.!
20:00 04.03.2026
26 Следва
До коментар #21 от "Следва небивал отговор":Ще ще ще
20:00 04.03.2026
27 Блатна подлога
Коментиран от #151
20:00 04.03.2026
28 Новият аятолах Хаменей съм
Коментиран от #44
20:00 04.03.2026
29 Може би
До коментар #8 от "ои8уйхътгр":Ни гледа отгоре
20:00 04.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #41, #96
20:01 04.03.2026
32 си дзън
20:02 04.03.2026
33 стоян
Коментиран от #38, #42, #49
20:02 04.03.2026
34 Факти
Коментиран от #43, #133
20:03 04.03.2026
35 Да,бе
20:03 04.03.2026
36 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #50
20:04 04.03.2026
37 няколко експлозии
20:04 04.03.2026
38 Ама
До коментар #33 от "стоян":Имат много перални и после с лопатки 😀
20:04 04.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Основната си цел
До коментар #15 от "Пич":да премахнат аятолаха я постигнаха , както ти е известно, затова "никоя цел" е емоционално разбилаема, но фактологично неуместна.
Прави впечатление сдържаността на иранските съседи към военната операция.
Коментиран от #59, #93
20:04 04.03.2026
41 оЦенител
До коментар #31 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Ти пък сега, остави копейките да се радват...
Ако знаеш бащата какви нелепици ми разправя:
Руслямите в Ютюб се пукат да лъжат!
Само отвори поглед.инфо и ще паднеш от смях....
Лошото е че тук съвсем обикновени хора им се връзват.
Не говоря за разпространителите на които им се плаща за това.
Коментиран от #155
20:05 04.03.2026
42 Дрътия Софианец
До коментар #33 от "стоян":Ееех стояне ,стоянее ,Тайбе Юсеин и цялата му рода и който те хване .
20:05 04.03.2026
43 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ
До коментар #34 от "Факти":Че и Иран има атом за цион.
20:06 04.03.2026
44 ДОНЧО
До коментар #28 от "Новият аятолах Хаменей съм":До десет дена нема да та има бре
20:06 04.03.2026
45 Израел са долни варвари и убийци
Коментиран от #58
20:06 04.03.2026
46 Пляс
До коментар #24 от "А ГДЕ":Давид си свалил прашката и си оголил дупеску
20:06 04.03.2026
47 Шопо
До коментар #14 от "Абе":Другаря Ким е подготвил ракета, чака да му пратят един иранец да натисне копчето.
20:06 04.03.2026
48 Усраула Лайненс
и пак падат при юдейте
20:08 04.03.2026
49 А ГДЕ
До коментар #33 от "стоян":стоян георгиев ,известен в определени среди като СиСи БоаТа и Деси ПалаВата КонтроЛьорка ?
20:08 04.03.2026
50 Друсльо
До коментар #36 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":С какво си се напушил бре
Коментиран от #62
20:08 04.03.2026
51 Афганистанец със сандали
До коментар #6 от "Онзи":замерят моше с камили
20:09 04.03.2026
52 Хм...
Иранската армия привършва ракетите! САЩ нанасят удари все по-надълбоко в територията на противника
Айде малко си синхронизираите пропагандата. Че накрая ще стане като с руските ракети, дето вече четири години свършват всяка седмица.
20:09 04.03.2026
53 раша в шок и колапс
20:09 04.03.2026
54 Друго си е
До коментар #23 от "Бийк":Да си човекоядец педагог от оня остро,това е върха на цивилизационния избор
20:10 04.03.2026
55 Айде
20:10 04.03.2026
56 Някой
20:10 04.03.2026
57 Не е обаче
20:10 04.03.2026
58 Факти
До коментар #45 от "Израел са долни варвари и убийци":Ако Израел бяха варвари щяха да унищожат Иран още през 1982 г., когато Иран започна да бомби Израел чрез Хизбула. Израел ако бяха диваци още тогава щяха да хвърлят атома на Иран и да се приключи. Но Израел са цивилизовани. Те десетилетия даваха шанс на Иран да се поправи. Той отказа и продължи да напада Израел. Сега си получава заслуженото и милостивият Израел продължава да не хвърля атома. Ако Иран имаха атом отдавна да са го хвърлили. Те са самоубийци. Израел не са. Те са цивилизовани. В Ираел жените са равни с мъжете. В Иран жените са разплодни животни и ако не слушат мъжете ги убиват с камъни. Факт.
Коментиран от #64, #65, #80
20:12 04.03.2026
59 Пич
До коментар #40 от "Основната си цел":Това което казваш е толкова смехотворно, че за да не бъда груб, ще ти кажа, че ако Аятолаха беше основната им цел, щяха да изпратят двама снайпериста, или да го отровят, или куп други неща!!! Това е цел за паветниците - демек, САЩ имат успех!!! Чушки - режима не е помръднал, и ги прави диви и щастливи!!!
20:12 04.03.2026
60 Съединените щати на практика е
20:13 04.03.2026
61 А КАКВО КАЗВА
20:13 04.03.2026
62 От ПОСОЛЯ
До коментар #50 от "Друсльо":На Драган Цанков ми го съобщиха....с видео
20:14 04.03.2026
63 Голяма вълна
20:15 04.03.2026
64 НЕ "Израел ако бяха диваци"
До коментар #58 от "Факти":Те са диваци! Те са нацисти ! Ционизма е еманацията на диващината и нацизма! Ционизма няма нищо общо с юдеизма. Ционистите не знаят какво пише в Тората!
20:16 04.03.2026
65 Истината
До коментар #58 от "Факти":Приятелю ,не е добре да славим ИсраХелл !Я кажи какво правят в Иран с гийооттт верренени като тееб 😂😂 😂 ?
20:18 04.03.2026
66 Аятолах в хамак
20:19 04.03.2026
67 Путинистче идиотче
Коментиран от #77
20:19 04.03.2026
68 Соваж бейби
До коментар #1 от "Браво на Иран":🤣това са стари новини виж какво става в момента Техеранри цял Иран
Коментиран от #85
20:19 04.03.2026
69 Лъжа е
20:20 04.03.2026
70 Ахахах
До коментар #12 от "Здрасти":Привършват копейка. Не свършили
20:20 04.03.2026
71 Моше
20:22 04.03.2026
72 стоян георгиев
До коментар #8 от "ои8уйхътгр":от СаттаНахууу останаха само големите му уши .щели били в музей да ги излагат ...хахах .
20:22 04.03.2026
73 Последни издихания на аятоласите
Коментиран от #79
20:23 04.03.2026
74 Ицо
20:24 04.03.2026
75 Пешо
До коментар #10 от "ФАКТ":Те им помагат, но само на теб не казват, за да те е яд 🙂
20:24 04.03.2026
76 Коста
20:27 04.03.2026
77 Аятолах в хамак
До коментар #67 от "Путинистче идиотче":Като предния път ли?
20:27 04.03.2026
78 оня с коня
20:28 04.03.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Русия
20:32 04.03.2026
82 Софиянец
20:32 04.03.2026
83 Факти
До коментар #80 от "Коста":Аз съм в клиниката в Карлуково ,и всичко е точно и снощи правих кекс !
Коментиран от #102
20:32 04.03.2026
84 Шопо
До коментар #5 от "Нали бяха свършили на 109%":България е с територия пет пъти по голяма от Израел, да им се чудиш на Персите как уцелват такава малка мишена.
20:34 04.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 чужденец
Коментиран от #90
20:36 04.03.2026
87 Хитрост и фокуси
20:37 04.03.2026
88 Ураааааа
Коментиран от #98
20:37 04.03.2026
89 железният
20:39 04.03.2026
90 Работи дорде военните гепат парата
До коментар #86 от "чужденец":Да го разработват и пройзведат после ше кажат че са открили недостатъци и требват още трилиони за да се подобри купола и те така се върти колелото до края на света
20:39 04.03.2026
91 Хахахахаха
20:40 04.03.2026
92 Гост
20:48 04.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Копойкин
20:55 04.03.2026
96 Гост
До коментар #31 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":"...скоро ша му очукат и силозите с ракети....главно в пещери"
В Афганистан над 20 години заедно с зялото отан не можаха да "очукат" едни талибани по джапанки и увитти в чаршафи, без никакви ракети и пво! Накрая позорно се изнесоха преоблечени като кадъни и висящи по колестниците...
20:56 04.03.2026
97 Чики-Рики
21:00 04.03.2026
98 Мечо Пух
До коментар #88 от "Ураааааа":Колкото повече ,толкова повече !
21:03 04.03.2026
99 Феникс
Коментиран от #101
21:09 04.03.2026
100 Коста
21:19 04.03.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Антон
Рвзрушат някакъв реактор в израел, което ще доведе до жестоко замърсяване. Изваден е от строя най-големия завод за преработка на петрол в Катар или Кувейт. Отделно Путин е заявил, че може да преустанови доставките на газ за ес, преди крайния срок на съюза, поради желанието си да намери по -платежоспособни пазари. Нещата цялостно отиват на глобален конфликт. Всички се готвеха за него и лично мислей че някъде около 2030 ще бъде. Но като гледам може и доста по-рано да се случи. И всичко това е балгодарение на колективния запад, сащ и израел. Когато Русия прави нещо е агресия и нахлуване, когато са сащ е опееация за бъдеш мир. На почитатвлите на запада ще кажа- видяхте как за 1-2 дни Иран разруши всички американски бази в Близкия изток. Правете си сметка, ако Русия реши за има няма 5-6 часа ще ги проклпчи.
Коментиран от #108, #116, #123
21:28 04.03.2026
104 Проирански
Коментиран от #109, #111
21:29 04.03.2026
105 Иван
21:35 04.03.2026
106 Стенли
21:36 04.03.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Тони
До коментар #103 от "Антон":спокойно
21:37 04.03.2026
109 Иван
До коментар #104 от "Проирански":Ревеш за сунити и хазари?
Коментиран от #114, #122
21:37 04.03.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Абе къде е
До коментар #8 от "ои8уйхътгр":Сатаняхо .... ?!?!?
21:38 04.03.2026
113 Европеец
До коментар #1 от "Браво на Иран":Съгласен съм с коментара ти..... Но заглавието ми харесва.....
21:39 04.03.2026
114 Клати Курти
До коментар #109 от "Иван":Бей хазароввв !
21:39 04.03.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Стенли
До коментар #103 от "Антон":Да и все още не се чула и тежката дума на Китай много правилно казваш че работата отива на изслуй гащи
21:40 04.03.2026
117 Израелският народ
Да му мислят иранците, които нямат нищо от това.
След края на войната ще се окаже , че жертвите в Иран са стотици пъти повече от израелските.
Коментиран от #128, #131, #137, #138, #150
21:41 04.03.2026
118 ВВП
21:48 04.03.2026
119 Прехващането
21:49 04.03.2026
120 Кир ил Петков
До коментар #111 от "Кирил Петков":пиши нещо читаво, остави обгазяването, около което твориш
21:50 04.03.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Ваньо
До коментар #109 от "Иван":въпреки въ прос чето : уважение към народа на Иран и нулева такава към режима там
Коментиран от #126
21:56 04.03.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 604
21:58 04.03.2026
125 604
До коментар #123 от "Пак аз бе":Явно съдиш по себе си....
22:00 04.03.2026
126 Грую
До коментар #122 от "Ваньо":А евроатлантическия режим в България кога?
22:00 04.03.2026
127 Зеленreйски
22:02 04.03.2026
128 Стенли
До коментар #117 от "Израелският народ":А ти явно си забравил че Иран и Ирак воюваха близо десетилетие през осемдесетте години
22:02 04.03.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Навуходоносор II
22:05 04.03.2026
131 Така е
До коментар #117 от "Израелският народ":👍 народ, който цени стойностните неща
22:06 04.03.2026
132 Баба Яга
Запрянов, имаш ли мозък в главата да позволявате още на америкаските цистерни да кацат в София??!
Коментиран от #142
22:08 04.03.2026
133 Факт
До коментар #34 от "Факти":Знаем колко са милостиви жидовете, случайно изтрепаха без да искат, долните 4фути, около 25 000 деца и бебета.
Коментиран от #152
22:12 04.03.2026
134 стоян георгиев
22:13 04.03.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Шейтан
До коментар #117 от "Израелският народ":Така е, като те нападнат в гръб, не един , а двама страхливци.
22:17 04.03.2026
138 мдаа
До коментар #117 от "Израелският народ":Май не си гледал кадрите с разрушенията от Тел Авив и Хайфа и как израелски граждани пищят и се молят на Иран да спре, признавайки, че е победил. Няма хора, които да са свикнали върху главите им да падат бомби и да разрушават всичко наоколо. Има хора, които са свикнали да гледат по телевизията как тяхната държава предизвиква разрушения и жертви в чужди държави докато политическото им ръководство им промива мозъка, че са богоизбран народ, на който нищо лошо не може да се случи, но той може да наказва нисшите народи както намери за добре. Но всяко нещо си има своя логичен завършек и на "нисшите" им писва да бъдат нисши, мачкани от "висшите". Законите на възмездието са неотменими и дори богоизбраният народ няма да ги избегне.
Коментиран от #143
22:17 04.03.2026
139 Аятолах в хамак
22:20 04.03.2026
140 А где
22:22 04.03.2026
141 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #21 от "Следва небивал отговор":Всички скапани ч••фути да ги изпратим при Епщайн и техния бог 👹 ...
22:25 04.03.2026
142 Бла
До коментар #132 от "Баба Яга":бла, няма такива
22:26 04.03.2026
143 Мнее
До коментар #138 от "мдаа":не е вярно
Коментиран от #158
22:28 04.03.2026
144 Перо
22:29 04.03.2026
145 Краварника
22:30 04.03.2026
146 Коко
22:31 04.03.2026
147 А къде е
от 3 двня никъв го не показват по телевизора
А щоооо????
22:33 04.03.2026
148 Пушат ли
22:35 04.03.2026
149 Мисира
До коментар #4 от "хаха":Днес не е неделя и още не си е къпал!В понеделник ще си друг човек.
22:37 04.03.2026
150 Къв израелски народ бре?
До коментар #117 от "Израелският народ":Що за народ мислиш че е тази сган? Това са животни. Само приличат на чернокожи хора
22:38 04.03.2026
151 Мисира
До коментар #27 от "Блатна подлога":Ти специално си събери мозъка и тоалетната хартия че се не трае!
22:41 04.03.2026
152 Интересно
До коментар #133 от "Факт":какво щеще да стане ако “командирите” на хама с още в начало бяха върнали заложниците и се бяха предали, дори и с цената на живота си, милеейки за сънародниците си, щеше ли да има толкова жертви ?!
Коментиран от #156
22:41 04.03.2026
153 Това
22:45 04.03.2026
154 УдоМача
22:51 04.03.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Айс Вентура
До коментар #152 от "Интересно":Трябва да си много глупав, ако мислиш, че щеше да е различно.Ама ,така е, като работата ви е да ближете на евреите обряз @ ните чу рки.
Коментиран от #161
22:57 04.03.2026
157 1111
23:07 04.03.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Верно ли?
Или ще има и за София?
23:22 04.03.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Ти дето
До коментар #156 от "Айс Вентура":само за това бленуваш, няма как да знаеш истината, така че заемай се с любимите ти чур ки
23:34 04.03.2026