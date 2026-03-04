Ирански ракети летят към Йерусалим, Тел Авив и Хайфа! Израелската авиация започна нова вълна от удари срещу Техеран

Израелската армия обяви, че е засякла нови изстрелвания на ирански ракети към територията на Израел в петия ден от войната в Близкия изток, предизвикана от израелско-американската офанзива срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Израелската армия идентифицира нови ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел“, се казва в изявление на армията.

„Системите за отбрана действат за прехващане на заплахата“, се допълва в изявлението.

Нови експлозии отекнаха в Йерусалим по-рано днес. Сирените за въздушна тревога се задействаха също в Тел Авив и Хайфа, съобщи Франс прес, след като Израелските сили за отбрана предупредиха за приближаващи ирански ракети и дронове на ливанската групировка "Хизбула", пише БТА.

В петия ден от войната в Близкия изток, започнала на 28 февруари с израелско-американска офанзива срещу Иран и ответните удари на Техеран, организацията "Маген Давид Адом" – израелският аналог на Червения кръст – съобщи, че двама души са били леко ранени и хоспитализирани в района на Тел Авив.

В Йерусалим сирените се задействаха четири пъти за по-малко от три часа днес следобед. Чуха се и няколко експлозии. Полицията съобщи, че е разположила свои служители на пет различни места в града, след сигнали за паднали отломки от прехванати на снаряди, причинили материални щети.

Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран, както и че отбранителните ѝ системи са били задействани с цел "прехващане на заплахата". Освен това Израел съобщи и за "няколко изстрелвания" на дронове от Ливан, като твърди, че "повечето от тях" също са били прехванати.

Ливанското въоръжено движение "Хизбула" заяви преди минути, че нейни бойци са влезли в "пряк сблъсък" с израелски войници, които са навлезли в град Хиям в Южен Ливан, на шест километра от границата с Израел, предаде Франс прес.

Това е първият съобщен пряк сблъсък от такъв характер тази седмицата между проиранското шиитско движение "Хизбула" и Израел, след началото на американските и израелските удари срещу Иран в събота.

След като преследвали израелска армейска част, която се опитвала да настъпи в града, бойците на "Хизбула" задействали взривно устройство и влезли в пряк сблъсък с израелските войници, според изявление на шиитската групировка, която днес пое отговорност за 14 атаки срещу позиции на Израел.

Ръководителят на ливанското шиитско движение "Хизбула", което е подкрепяно от Иран - Наим Касев заяви, че пред израело-американската агресия то няма да се предаде, съобщиха световните агенции.

Касем в изказване, предавано по телевизията, каза, че "Хизбула" и ислямската съпротива реагират на американо-израелската агресия и че това е легитимно право. Той заяви, че движението избира да се противопостави на това до последната саможертва.

Това беше първото изявление на Наим Касем от началото на американо-израелските удари по Иран и на израелските удари по Ливан.

Касем каза, че "Хизбула" ще излезе победител и че не се плаши от конфронтацията. Той обвини Израел "във война на изтребление" срещу неговото движение.

Наим Касем заяви, че докато съществува израелска окупация в ливанските територии, то съпротивата и оръжията са легитимно право, което е в съответствие с конституцията на Ливан и с позицията на ливанското правителство.

"Хизбула" изстреля ракети по Израел в понеделник през нощта в отговор на убийството от Израел на върховния ирански духовен лидер, аятолах Али Хаменей. Оттогава Израел поднови атаките по Ливан, като казва, че атакува цели на "Хизбула" и в тази нова вълна на насилие загинаха 72 души, а 437 бяха ранени.

Израел предупреди тази вечер жителите на дузина ливански гранични села да се евакуират незабавно, предаде Асошиейтед прес.

Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран, съобщи израелската армия, в петия ден от продължаващата война в Близкия изток, започнала след американските и израелските удари срещу Иран в събота, предаде Франс прес.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) "започнаха нова вълна от удари, насочени срещу военната инфраструктура на иранския режим в Техеран", се посочва в официално изявление.

Броят на иранските ракети, изстреляни към Израел, намалява "всеки ден", заяви пред журналисти говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани.

"Ние неутрализирахме около 300 балистични ракетни пускови установки. Смятаме, че нашите операции срещу тези ракетни пускови установки и складове до голяма степен обясняват защо наблюдаваме ежедневно намаляване на броя на ракетите, изстреляни към Израел", заяви той.