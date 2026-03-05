НАТО има готовност за задействане на клаузата си за колективна отбрана срещу Иран. Русия се предложи за посредник

НАТО има готовност за евентуално задействане на клаузата си за колективна отбрана срещу Иран, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за Newsmax.

„Подготвили сме се за това. Следователно, това, което правим сега като алианс, е да гарантираме, че защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО, на 360 градуса“, ​​отговори той на въпрос по темата.

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, забраняваща използването на военна сила срещу Иран без одобрението на Конгреса.

Атака на САЩ срещу Иран може да бъде катастрофа за републиканците, според републиканския политически стратег Матю Бартлет.

Съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп го призовават да обяви победа над Иран възможно най-скоро, съобщава CNN.

Ню Йорк Таймс съобщи за ефективността на иранските дронове в конфликта със САЩ и Израел.

Русия е готова да предостави посреднически услуги на САЩ и Иран, заяви Михаил Улянов, постоянен представител на Русия при международните организации във Виена.