НАТО има готовност за задействане на клаузата си за колективна отбрана срещу Иран. Русия се предложи за посредник

НАТО има готовност за евентуално задействане на клаузата си за колективна отбрана срещу Иран, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за Newsmax.
„Подготвили сме се за това. Следователно, това, което правим сега като алианс, е да гарантираме, че защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО, на 360 градуса“, отговори той на въпрос по темата.
Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, забраняваща използването на военна сила срещу Иран без одобрението на Конгреса.
Атака на САЩ срещу Иран може да бъде катастрофа за републиканците, според републиканския политически стратег Матю Бартлет.
Съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп го призовават да обяви победа над Иран възможно най-скоро, съобщава CNN.
Ню Йорк Таймс съобщи за ефективността на иранските дронове в конфликта със САЩ и Израел.
Русия е готова да предостави посреднически услуги на САЩ и Иран, заяви Михаил Улянов, постоянен представител на Русия при международните организации във Виена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тагаренко тук ли си бе?
наще войници ще стрелят със прашки срещи автоматите на иранците
наще тъпиВОЕННИ ще вдигат фърчило срещу дроновете на иранците
най добре с голиГЪЗОВЕЕ да ги бием ха ха ха
03:54 05.03.2026
2 Няма Хитлеряху, няма проблем
03:57 05.03.2026
3 оня с коня
03:57 05.03.2026
4 Атина Палада
03:59 05.03.2026
5 оня с коня
04:03 05.03.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #8
04:05 05.03.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЗА ЕДИН СТАРШИНА ПИТАМ , ЩОТО ТОЙ МЕ ПИТА
04:08 05.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "И Киев е Руски":КИЕВ ВИНАГИ СИ Е БИЛ РУСКИ !:)
04:09 05.03.2026
9 Двоен стандарт?
Каква "отбрана от Иран", бе мошеници?! Иран е АТАКУВАН от САЩ И ИЗРАЕЛ И СЕ ОТБРАНЯВА!!!
Уж са християни, а забравят Божията заповед: "НЕ ЛЪЖИ"!!!
04:10 05.03.2026
10 Истината
04:11 05.03.2026
11 Линкълн
04:12 05.03.2026
12 И Киев е Руски
04:12 05.03.2026
13 Русия
Коментиран от #14, #15
04:14 05.03.2026
14 Мухахаха
До коментар #13 от "Русия":Ще прати майка ти
04:23 05.03.2026
15 Мухахаха
До коментар #13 от "Русия":Да ти го....
04:24 05.03.2026
16 Каква колективна
04:39 05.03.2026
17 Тагаренко
04:40 05.03.2026
18 Най-после
04:53 05.03.2026