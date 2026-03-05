Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
НАТО има готовност за задействане на клаузата си за колективна отбрана срещу Иран. Русия се предложи за посредник

5 Март, 2026 03:47, обновена 5 Март, 2026 04:28 729 18

  • иран-
  • сащ-
  • русия-
  • война-
  • нато

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, забраняваща използването на военна сила срещу Иран без одобрението на Конгреса

НАТО има готовност за задействане на клаузата си за колективна отбрана срещу Иран. Русия се предложи за посредник - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО има готовност за евентуално задействане на клаузата си за колективна отбрана срещу Иран, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за Newsmax.

„Подготвили сме се за това. Следователно, това, което правим сега като алианс, е да гарантираме, че защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО, на 360 градуса“, ​​отговори той на въпрос по темата.

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, забраняваща използването на военна сила срещу Иран без одобрението на Конгреса.

Атака на САЩ срещу Иран може да бъде катастрофа за републиканците, според републиканския политически стратег Матю Бартлет.

Съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп го призовават да обяви победа над Иран възможно най-скоро, съобщава CNN.

Ню Йорк Таймс съобщи за ефективността на иранските дронове в конфликта със САЩ и Израел.

Русия е готова да предостави посреднически услуги на САЩ и Иран, заяви Михаил Улянов, постоянен представител на Русия при международните организации във Виена.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тагаренко тук ли си бе?

    11 1 Отговор
    наще педаали ще плават със гумени лодки ама натофски срещу иранските курвети

    наще войници ще стрелят със прашки срещи автоматите на иранците

    наще тъпиВОЕННИ ще вдигат фърчило срещу дроновете на иранците

    най добре с голиГЪЗОВЕЕ да ги бием ха ха ха

    03:54 05.03.2026

  • 2 Няма Хитлеряху, няма проблем

    9 2 Отговор
    Трета световна заради един побъркан ушат израелски прилеп? Много по лесно решение е да се "самоубие" като Епстийн?

    03:57 05.03.2026

  • 3 оня с коня

    11 2 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    03:57 05.03.2026

  • 4 Атина Палада

    9 2 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    03:59 05.03.2026

  • 5 оня с коня

    9 1 Отговор
    НАТО е агресивен съюз, занимаващ се си интригите на САЩ!

    04:03 05.03.2026

  • 6 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Всичко е против Европа: Русия, Тръмп, енергийната логистика, но най-важното - идиотизмът на ръководството на собствения колективен хоспитал, което превантивно наложи санкции срещу себе си, а не срещу Венецуела, Русия и Иран. След това Тръмп ще завземе Гренландия, ще инсталира там центрове за данни, за да охлажда ледените шапки и по този начин да засили топенето на ледниците там. Водите на ледниците ще охладят съседното течение Гълфстрийм и Европа ще стане като Канада, където няма живот на север от Амстердам. А вашата „цъфтяща градина“ ще увехне, като мозъците на вашите лидери. Вие сте излишни на това парти, с вашия коефициент на интелигентност, който е подходящ само за живот близо до екватора

    Коментиран от #8

    04:05 05.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ БЪЛГАРСКИ ВОЙСКИ В ИРСН ?
    ......
    ЗА ЕДИН СТАРШИНА ПИТАМ , ЩОТО ТОЙ МЕ ПИТА

    04:08 05.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    КИЕВ ВИНАГИ СИ Е БИЛ РУСКИ !:)

    04:09 05.03.2026

  • 9 Двоен стандарт?

    10 1 Отговор
    Нещото, което ме отвращава бай-много в Запада и СВУЛИЧИЕТО И ЛЪЖАРА.
    Каква "отбрана от Иран", бе мошеници?! Иран е АТАКУВАН от САЩ И ИЗРАЕЛ И СЕ ОТБРАНЯВА!!!
    Уж са християни, а забравят Божията заповед: "НЕ ЛЪЖИ"!!!

    04:10 05.03.2026

  • 10 Истината

    7 1 Отговор
    НАТО е ПУДЕЛЧЕ на ДИКРАТОРА Тръмп и неговия Господар - осъдения престъпник Натаняху.

    04:11 05.03.2026

  • 11 Линкълн

    7 0 Отговор
    Бсй Дончо моли слугите от Запад за помощ

    04:12 05.03.2026

  • 12 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Ако mark Рюте не беше такъв пълен негодник, нямаше да е ген. секретар на НАТО. Всички ген.секретсри на НАТО и всички американски президенти са били негодници и мръсници. Всички до един

    04:12 05.03.2026

  • 13 Русия

    1 7 Отговор
    колкото и да се предлага с нищо не може да е полезна освен да прати няколко рускини да забавляват преговарящите делегации. За друго руснаците не са нужни никому

    Коментиран от #14, #15

    04:14 05.03.2026

  • 14 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Русия":

    Ще прати майка ти

    04:23 05.03.2026

  • 15 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Русия":

    Да ти го....

    04:24 05.03.2026

  • 16 Каква колективна

    3 0 Отговор
    отбрана! Сащ са агресорът. Те нападнаха Иран, а сега вече са напът да загубят поредната си война! Без план Б и достатъчно боеприпаси Парчема се мята като риба на сухо - гледайте сеира как пропагандата ще обяви унизителната загуба на сащ за победа!

    04:39 05.03.2026

  • 17 Тагаренко

    1 0 Отговор
    Ние сме достоен съюзник на великите уса… дайте да пратим войски и да смажем Иран… клепоухото магаре паси вече се записа

    04:40 05.03.2026

  • 18 Най-после

    0 0 Отговор
    Сащ и натю стават все по-смешни. Рижавият ги доразрушава.

    04:53 05.03.2026

