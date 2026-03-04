Иранската армия привършва ракетите! САЩ нанасят удари все по-надълбоко в територията на противника

Иран изстрелва по-малко ракети, отколкото в началото на войната в събота, заяви председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, цитиран от "Ройтерс".
Той посочи, че военните възможности на Иран са значително намалени, а Съединените щати разширяват ударите си в страната.
"Сега ще започнем да разширяваме дейността си във вътрешността на страната, като нанасяме удари все по-надълбоко в иранската територия и създаваме допълнителна свобода на маневриране за американските сили", посочи Кейн.
"Изстрелите с балистични ракети, изстреляни от Иран в театъра на военни действия, са намалели с 86% от първия ден на бойните действия, с 23% е намалениело само през последните 24 часа. Еднопосочните им атакуващи изстрели с дронове са намалели със 73% от първите дни", отчете той по време на съвместна пресконференция с министъра на отбраната Пийт Хегсет.
Американският генерал отбеляза, че "ще отнеме известно време", за да се оценят общите щети, но изтъкна, че Иран е бил "безразборен" и "неточен" в атаките си.
Той призна, че рискът все още е висок, наричайки операцията "опасна" и "далеч от приключила", но добави, че съюзниците на САЩ "отговарят на призива да се отбраняват".
Кейн заяви, че САЩ са потопили над 20 ирански военни кораба от началото на операцията в Иран, включително една подводница, съобщава Би Би Си.
На същата пресконференция по-рано Хегсет обяви, че Съединените щати печелят във войната си срещу Иран и потвърди, че са потопили ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка.
