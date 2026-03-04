Новини
Иранската армия привършва ракетите! САЩ нанасят удари все по-надълбоко в територията на противника

4 Март, 2026

Американският генерал Дан Кейн отбеляза, че ще отнеме известно време, за да се оценят общите щети, но изтъкна, че Иран е бил безразборен и неточен в атаките си

Иранската армия привършва ракетите! САЩ нанасят удари все по-надълбоко в територията на противника - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран изстрелва по-малко ракети, отколкото в началото на войната в събота, заяви председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че военните възможности на Иран са значително намалени, а Съединените щати разширяват ударите си в страната.

"Сега ще започнем да разширяваме дейността си във вътрешността на страната, като нанасяме удари все по-надълбоко в иранската територия и създаваме допълнителна свобода на маневриране за американските сили", посочи Кейн.

"Изстрелите с балистични ракети, изстреляни от Иран в театъра на военни действия, са намалели с 86% от първия ден на бойните действия, с 23% е намалениело само през последните 24 часа. Еднопосочните им атакуващи изстрели с дронове са намалели със 73% от първите дни", отчете той по време на съвместна пресконференция с министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Американският генерал отбеляза, че "ще отнеме известно време", за да се оценят общите щети, но изтъкна, че Иран е бил "безразборен" и "неточен" в атаките си.

Той призна, че рискът все още е висок, наричайки операцията "опасна" и "далеч от приключила", но добави, че съюзниците на САЩ "отговарят на призива да се отбраняват".

Кейн заяви, че САЩ са потопили над 20 ирански военни кораба от началото на операцията в Иран, включително една подводница, съобщава Би Би Си.

На същата пресконференция по-рано Хегсет обяви, че Съединените щати печелят във войната си срещу Иран и потвърди, че са потопили ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    29 1 Отговор
    Ще се бият с лопатки

    18:34 04.03.2026

  • 2 купейкин

    7 24 Отговор
    а аз ще ходя да им целувам корана и да им се моля да ни пощадят...

    Коментиран от #21, #29

    18:34 04.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    30 5 Отговор
    Накрая ще ви изненадат с тайните запаси от "Орешник".

    Коментиран от #42

    18:35 04.03.2026

  • 4 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 25 Отговор
    А где без аналоговое ПВО ?!

    Коментиран от #22

    18:35 04.03.2026

  • 5 Ааааааа не

    22 1 Отговор
    Г-н Ким се погрижи Иран да има достатъчно ракети.

    18:36 04.03.2026

  • 6 Българин

    32 2 Отговор
    Те и руснаците така ги свършваха ракетите, ама не свършват.

    18:36 04.03.2026

  • 7 Оффффф

    25 3 Отговор
    В едни други хамерикански сайтове пише точно обратното

    18:36 04.03.2026

  • 8 Клоуна пусин 🤡💩

    5 20 Отговор
    Путлер сега ще се ядоса и ще изпрати нови съболезнования на аятоласите, този път с картичка.

    18:37 04.03.2026

  • 9 Това го знаем!

    27 2 Отговор
    На руснаците свършиха ракетите, сглобяват ги с чипове от стари перални!Джендърлята друго нещо да измислят!

    18:37 04.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Някой май стоял снощи на течение!

    18:37 04.03.2026

  • 12 666

    3 15 Отговор
    Путлерчето смотаното затова е загадъчен

    18:37 04.03.2026

  • 13 стоян георгиев

    18 2 Отговор
    ".... свърши ракетите! " 😂 къде ли сме ги чували тия глупости и преди, хахахаххах

    18:38 04.03.2026

  • 15 Ъхъъъъъ

    15 2 Отговор
    намалели с 86% от първия ден на бойните действия, с 23% е намалениело само през последните 24 часа. И сега им е останала само една нали ?

    18:38 04.03.2026

  • 16 Анонимен

    13 0 Отговор
    Добре е че си вярват,ама ние не вярваме.

    18:38 04.03.2026

  • 17 ФАКТ

    1 12 Отговор
    Путлер не дава оръжия на съюзника си, защото е страливец с пълен памперс.

    18:38 04.03.2026

  • 19 Хахаха хахаха

    13 1 Отговор
    Тежи руснаците уж бяха свиршили ракетите преди година, а още попилява НАТО.

    18:39 04.03.2026

  • 20 А Путин се спомена

    5 2 Отговор
    още по миналата година.
    И така си ги говорим от много отдавна тези смешни и измислени перформации

    18:40 04.03.2026

  • 22 Атиси

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    единголямпосерко!

    Коментиран от #44, #46

    18:40 04.03.2026

  • 23 Минувач

    9 1 Отговор
    То за ракетите не се знае, колко са си запазили. Предполагам ще си оставят достатъчно, с които да ударят петролните съоръжения на съседите си и да предизвикат глобална рецесия.
    Но, по-важното е друго! Дори да си свършат ракетите, какво променя това? Режим не се сваля от небето, а от земята. Ще има ли наземна операция или не? Защото без такава наземна операция цялата патаклама ще е напразна и непостигане на целите на евреите и на САЩ.
    Ще посмеят ли да влязат по суша?

    18:40 04.03.2026

  • 24 Като прочетете

    15 2 Отговор
    "Американският генерал" разбирайте поредният олигофрен избягал от Афганистан щото и на тях им били свършили

    18:40 04.03.2026

  • 25 Софиянец

    12 2 Отговор
    Така ги свършиха, че в момента лети нова вълна от ракети към ционистката кочина! Мосада е забранил публикуването на попаденията от цивилните исраелци 😂, че голям срам берат, бухахаха

    18:40 04.03.2026

  • 26 Аятолах в хамак

    8 5 Отговор
    А радара за 1 млрд где е?

    18:40 04.03.2026

  • 27 Няма мърдане

    3 6 Отговор
    Този път режимът на аятоласите ще отиде в небитието!

    18:41 04.03.2026

  • 28 ще ходиш ти да им целуваш коурана им

    6 0 Отговор
    на всички
    смешно недоразумение джафкащо

    18:41 04.03.2026

  • 29 ще ходиш ти да им целуваш коурана им

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "купейкин":

    на всички
    смешно недоразумение джафкащо

    18:42 04.03.2026

  • 30 Ганчев

    3 7 Отговор
    Иранската армия е като путлеровата армия-балон.Аак прихваната и свалена днес над Турция иранска ракета бе към Москва да не са я и видяли.Това е за отбелязване.

    18:42 04.03.2026

  • 31 000

    5 3 Отговор
    Господството на сащ приключи отдавна. Другото е пропаганда.

    18:44 04.03.2026

  • 32 ти да видиш

    6 2 Отговор
    Абе от некъде я знам таа песен???😕😕🤣🤣

    18:44 04.03.2026

  • 33 Аятолах в хамак

    4 2 Отговор
    Оставили сме само една ракета да има на какво да седне Рижия като дойде

    18:44 04.03.2026

  • 34 ИВАН

    6 2 Отговор
    Тия няма да се спрат, докато не изтощят ресурсите и не замърсят съвсем тая планета ... краварите са най долната пасмина, и всички други се водят по тях.

    18:45 04.03.2026

  • 35 Еми така се получава

    2 3 Отговор
    Тръмп им каза, пропуснахте времето за преговори. Сега ще останат без военна индустрия за наказание.

    18:46 04.03.2026

  • 36 А бе

    5 2 Отговор
    Добре ги привършва. Като гледам как еврейската клоака гори...

    18:46 04.03.2026

  • 37 Бесен - Язовец

    3 1 Отговор
    ФАЩ направо са почнали да обстрелват и
    иранските училища на Луната токова ракети имат!

    18:46 04.03.2026

  • 38 Ицо

    3 1 Отговор
    Има ли ръъъъгани козяци !

    18:46 04.03.2026

  • 39 Реалист

    1 1 Отговор
    Фашистите като свършат ракетите почват да лъжат, че опонента им е свършил ракетите!

    18:48 04.03.2026

  • 40 Бум бум

    2 1 Отговор
    Украйна се възползва от шока на Русия и днес са думнали няколко руски кораба в Новорусийки град.

    18:48 04.03.2026

  • 41 пхенянець..

    1 0 Отговор
    Вече към тегеране пътуват новите кимискандер,чист аналог-дека цифровизацията не моо да го хване

    18:49 04.03.2026

  • 42 Завода за орешници

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    го взривиха преди седмица- Изоставаш с инфото. Няма проблем, и бездруго орешниците не стават за нищо.

    18:50 04.03.2026

  • 43 ФAКТ

    0 0 Отговор
    Интензивността на иранските атаки досега
    Ден 1 (28 февруари): 350 балистични ракети: масирани обстрели на Израел, ОАЕ, Бахрейн, Катар;
    Ден 2: 175: броят е намалява поради ударите на авиацията;
    Ден 3: 120;
    Ден 4: 50;

    18:50 04.03.2026

  • 45 Здрасти

    0 0 Отговор
    Хахаахахах, кой лъжите бре, кажете си, че на коалицията и свършиха мунициите. Лелее, за балъци ли ни вземате. Като в Украйна, на Русия и свършиха ракетите преди 3 години и с лопати сега съсипа енергийната система на Украйна. Много сте ниска топка, честно, елементарни и някакви събрани

    18:51 04.03.2026

  • 46 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атиси":

    C.e.p.a на всички руски и русopoбски ypoди и тваpи !

    18:51 04.03.2026