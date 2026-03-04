Новини
Свят »
Турция »
Анкара: Ситуацията е спокойна, но Турция вече има готов план за възможен мигрантски поток от Иран
  Тема: Кризата с бежанците

Анкара: Ситуацията е спокойна, но Турция вече има готов план за възможен мигрантски поток от Иран

4 Март, 2026 23:48 601 5

  • турция-
  • иран-
  • бежанци-
  • мустафа чифтчи-
  • аятолах али хаменей-
  • нато-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

В момента няма необичайно движение през трите гранични пункта на границата между Иран и Турция, добави министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи

Анкара: Ситуацията е спокойна, но Турция вече има готов план за възможен мигрантски поток от Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция е изготвила планове за справяне с възможен поток от хора, бягащи от войната в съседен Иран, заяви днес министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, като уточни, че подготовката включва възможни буферни зони по границата и палаткови лагери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В момента няма необичайно движение през трите гранични пункта на границата между Иран и Турция, добави Чифтчи.

Говорейки в Анкара, министърът заяви, че властите са изготвили три плана за спешна реакция: справяне с потенциален поток от мигранти от иранската страна на границата; създаване на буферни зони по границата, ако движението не може да бъде спряно; и допускане на хората в Турция при контролирани условия.

Той добави, че Турция е подготвила първоначален капацитет за приемане на до 90 000 души в случай на внезапен наплив, включващ палаткови лагери и места за временно настаняване.

Чифтчи заяви, че властите са били информирани, че Иран ограничава напускането на страната от ирански граждани, като същевременно позволява на граждани на Турция или трети страни да излизат от Иран.

Според данни, предоставени от министъра, около 5010 души са влезели в Турция от Иран между 1 и 3 март, а 5495 души са излезли.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    В Иран живеят 15 милиона турци и 12 милиона кюрди. Нормално е Турция да се подготви.

    Коментиран от #4

    23:52 04.03.2026

  • 2 хаха

    3 2 Отговор
    Сега да попитат какъв е плана на кухоглавите подлоги/байганьовци.
    ХАХАХА

    23:53 04.03.2026

  • 3 ПЪЛНИ НЕЧУВЕШКИ СЪЪШЕСТА ИДИОТИ

    1 1 Отговор
    АКО БУМЕРАНГА СЕ ОБЪРНЕ ?
    НЕ Е ХУМАНО ДА НЕ ПРИЕНАШ ХОРА ТЪРСЕШИ СПАСЕНИЕ И БЯГАШИ ОТ ТЕРОР ВОЙНА И Т.Н.
    И ДА ГЛЕДАШ ПРЕЗ ОГРАДАТА КАК СЕ ИЗМЪПВАТ СТРАДАТ И ИЗМИРАТ.

    23:55 04.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Кюрдски войски нападнаха преди малко Иран!

    00:04 05.03.2026

  • 5 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Защо си мисля че Туркето ще големият играч в Иран, след затихването на конфликта!

    00:39 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания