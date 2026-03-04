Новини
Само за 48 часа Тръмп прати иранския военноморски флот на морското дъно

4 Март, 2026 10:30

"Индипендънт" признава, че нападението срещу Иран далеч не е първата подобна атака в историята, но изразява мнение, че тя е необичайно неприкрита и безцеремонна

Само за 48 часа Тръмп прати иранския военноморски флот на морското дъно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат, предаде БТА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че британският премиер Киър Стармър "не е Чърчил", след като Стармър не разреши на американските изтребители да използват остров Диего Гарсия като база за атаки срещу Иран, пише британското издание "Таймс".

Британският вестник се фокусира и върху информациите, че синът на убития при израелско-американската атака срещу Иран аятолах Али Хаменей - Моджтаба Хаменей, е избран за следващия Върховен лидер на Ислямската република.

Друг британски вестник - "Дейли телеграф", също обръща внимание на критиките на Тръмп по адрес на Стармър и на думите на американския лидер, че британският премиер е добър в това да проваля отношения.

Само за 48 часа американският президент прати иранския военноморски флот на морското дъно, пише още "Дейли телеграф", като отбелязва, че този извод е базиран на това, което се вижда на сателитни изображения.

Премиерът Стармър взе правилното решение да не въвлича Великобритания във войната срещу Иран, пише на свой ред в редакционен материал в. "Индипендънт".

Както често се отбелязва, сър Киър Стармър по професия е юрист, така че може да се очаква да проявява уважение към международното право и да настоява за неговото спазване, когато може, отбелязва "Индипендънт". Освен това той е професионален и изключително прагматичен политик.

Британското издание посочва, че решението на Стармър да не въвлича Великобритания в конфликта вероятно е било базирано на юридическото становище, че сериозна военна атака на една държава срещу друга, когато няма непосредствена опасност от агресия, е незаконна, нарушава Устава на ООН и представлява завръщане към опасния принцип за "правото на силния" в уреждането на международните спорове.

"Индипендънт" признава, че нападението срещу Иран далеч не е първата подобна атака в историята, но изразява мнение, че тя е необичайно неприкрита и безцеремонна. За разлика от мултинационалните инвазии в Афганистан през 2001 и в Ирак през 2003 г. този път нямаше никакви опити от страна на САЩ и Израел да се сдобият с разрешение от ООН за провеждането на операцията.

В. "Гардиън" обръща внимание на изявленията на САЩ, че са поразили близо 2000 цели от началото на войната срещу Иран. Британското издание се спира и на изявлението на американските въоръжени сили, че за първите 24 часа на войната бойните действия са били с почти двоен мащаб спрямо тези срещу Ирак през 2003 г.

В. "Ню Йорк таймс" посочва, че в днес Иран започват погребалните церемонии за аятолах Али Хаменей, който беше начело на Иран повече от три десетилетия. Американското издание също така маркира информациите, че синът на Хаменей - Моджтаба, е водещ претендент за приемник на убития върховен лидер.

В. "Монд" пише за вчерашното обръщение на френския президент Еманюел Макрон - първото обръщение на френския държавен глава, посветено на ситуацията в Близкия изток.

Френското издание цитира думите на президента, че "за тази ситуация отговорност носи на първо място" Иран. Въпреки че Макрон оправда интервенцията на САЩ и Израел, отбелязва "Монд", той изрази съжаление от факта, че военните действия "се извършват извън рамките на международното право".

"Монд" коментира, че едно от основните съобщения, които направи Макрон в рамките на вчерашната си реч, беше, че е наредил френският самолетоносач "Шарл дьо Гол" да бъде разположен в Средиземно море.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    50 61 Отговор
    Украйна направи същото с Черноморския флот на Русия за 1 година.

    Коментиран от #33, #61, #65

    10:31 04.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    97 40 Отговор
    За 48ч. Иран изгони американците от залива! Самолетоносача избяга!😂😂😂😂

    Коментиран от #11, #83

    10:34 04.03.2026

  • 4 СССРБарета

    72 32 Отговор
    Иран нямат кой знае какъв флот, и изобщо не се инвестирали във флот защото не им е необходим! Така че високопарните краварски глупости така или иначе нямат много голямо значение! Иран залага основно на далекобойни балистични ракети и дронове! Последната една година започна ударно въоръжаване на противовъздушна отбрана и системи за радио електронна борба!

    10:34 04.03.2026

  • 5 Георги

    35 63 Отговор
    трябва да си много наивен за да вярваш, че Иран има шанс в тази война.

    Коментиран от #16, #27, #42, #57, #72

    10:34 04.03.2026

  • 6 Банго Рангата

    25 29 Отговор
    След два дена Бангаранга, при руския флот

    10:35 04.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хе хе

    53 13 Отговор
    Освен че е на нож с Великобритания, Тръмп скъса всякакви търговски отношения с Испания. Респект за двете кралства!

    Коментиран от #55

    10:36 04.03.2026

  • 9 Техеран за 3дни!😂

    54 16 Отговор
    Интересно как персите прикриват пролива без флот?🙄Нещо май ни послъгват, както и за всичко останало! Три жертви, А ?😂😂😂😂

    Коментиран от #14, #18, #20, #80

    10:36 04.03.2026

  • 10 Лилава Жена

    11 18 Отговор
    Добре прави няма спор ,този Шашав Шотландски Боклук Токсичен Тръмп колкото и да е заразен все тая ,яд го е че Загуби Гренландия само Британия и Гърция му показват среден пръст и единствено те се смеят на лудите републиканци ,
    Но САЩ след него скоро ще ядат дедовия на демократите идва вторият Джо Байдън или някой от неговият род
    Това не може да се разбере от България защото е Клозет а населението и е Бъгаво и Анти Женско
    Това може да се разбере само от хора който са смесица от Британски Карагьоз Педал и Жена Полицайка Атинянка

    Коментиран от #38

    10:37 04.03.2026

  • 11 Дори се забавиха

    21 36 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Не само иранския флот е унищожен, но и повечето от заводите и складовете с военна продукция. А още не са дошли Б2. Тогава ще има подравняване на географския релеф на Ислямската република.:)))

    Коментиран от #17, #21, #24, #44

    10:37 04.03.2026

  • 12 СССРБарета

    37 15 Отговор
    Самолетоносачът е избягал на над 1200 км от бреговете на Иран! Той по-скоро има цел да плаши отколкото да върши някаква реална работа! Основните атаки се извършват от самолети излитащи от базите в региона! А самолетоносача е един голям ПЛ Аашипутар НИК!

    10:38 04.03.2026

  • 13 да питам

    17 32 Отговор
    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    10:38 04.03.2026

  • 14 нормално

    16 30 Отговор

    До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":

    Евреите ги биха като маче от дирек, а накрая айатолаха каза, че били дали добър урок на Израел хахахахаха

    10:38 04.03.2026

  • 15 Да Тръмп

    47 6 Отговор
    унищожи преди време и инсталациите за обогатяване на Иран, па после се оказа, че не е баш така !
    И той, както и предишния президент започва да става смешен ! Шопите имат едно определение за човек, който се хвали сам без основание - ФАЛЬОПРЪТКО (

    10:38 04.03.2026

  • 16 Мурка

    34 3 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    ТАКА СЕ Е МИСЛИЛО И ЗА ВИЕТНАМ

    Коментиран от #22

    10:39 04.03.2026

  • 17 СССРБарета

    36 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дори се забавиха":

    Нали вече го подравниха миналата година! Тръмп заяви че е унищожил всичко свързано с ядрената програма на Иран! Сега ще го унищожава и подравнява за втори път 🤣

    Коментиран от #59

    10:39 04.03.2026

  • 18 Георги

    35 2 Отговор

    До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":

    може и да не ти се вярва, но ракетите и дроньовете могат да летят и над вода. А за морските мини няма абсолютно никакви значение имали Иран флот или не

    10:40 04.03.2026

  • 19 000

    31 8 Отговор
    Сащ загубиха вече. Целите на войната няма да бъдат изпълнени. Ситуацията е сходна с войната в украйна. Там поне русия ще получи буферна зона. Сащ търпят поредна стратегическа загуба.

    10:40 04.03.2026

  • 20 Лопата Орешник

    28 6 Отговор

    До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":

    На теория на персите не им трябва флот за да контролират Ормузкия пролив! Тесничко е там и прави голям завой , тъй че спокойно могат да потопят всеки съд от брега! А иначе, Иран не е държава славеща се с флот! Има кораби, но не е като да са безчет и не е като да са от фундаментално значение! Може и наистина да са изгубили корабите си, уви това е крехка утеха са Дони и Нети, защото това не улеснява задачата им!!

    10:41 04.03.2026

  • 21 Дони

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дори се забавиха":

    ТИ ДА ВИДИШ -А КАТО ДОИДЕ И Ю2 СМЯТАИ-КУЛИ МУЛИ ПЕТАГОНИ МАКАРАНИ ГОЛЯМА ПАТАКЛАМА

    10:41 04.03.2026

  • 22 верно ли

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Кой започва войната във Виетнам и защо?

    Коментиран от #32

    10:42 04.03.2026

  • 23 важно е да се мери

    19 1 Отговор
    на колата газовете и да не се пали печка . а екокатастрофи от войни стопяват ледници и вдигат температурата и климатът става нечовешки . не се гледат деца . опита и президента да затрие . мисли се за голям стратег . за александър македонски . с тея 2 глупави съветника гледа да обогати юса за сметка на другите . сънува как иранците ставали католици и американска подвластна държава . най важното е с европа да се обогатят . да остане нещо за украйна . просеща дупка .

    10:43 04.03.2026

  • 24 Тома

    27 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дори се забавиха":

    Радваш ли се моето момче че краварите убиха над 150 ученици.Но всичко ще им се върне с лихвите.

    Коментиран от #28, #34, #77

    10:43 04.03.2026

  • 25 СССРБарета

    32 3 Отговор
    Не знам за флота на Иран но ако преди в този регион САЩ ги мразеха 50 милиона араби сега вече ги мразят 250 милиона!

    10:44 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 По принцип

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    си прав, Иран нямат шанс, но това не им пречи да се защитават до толкова, колкото могат. Все пак Сащ и Израел са ядрени сили.

    10:44 04.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 логично

    18 2 Отговор
    Стармър и останалите европейски лидери няма как да не се съобразяват с милионите имигранти от близкия изток, които те уж спасяваха за да ползват ниско квалифицирания им труд. Опасяват се от радикализация на мюсюлманските общности и страха е демонстриран от испанското правителство.

    10:44 04.03.2026

  • 30 А ГДЕ

    8 10 Отговор
    Аятолаха?

    Коментиран от #35, #41

    10:45 04.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "верно ли":

    ФРАНЦИЯ

    10:46 04.03.2026

  • 33 Мишел

    23 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Фантазираш. Руският Черноморски флот е загубил само един голям десантен кораб, който бе спрян за ремонт в руско пристанище и два ракетни катера. Всички останали руски военни кораби и подводницата Ростов на Дон са в пристанище Новоросийск, откъдето периодично излизат и нанасят удари с крилати ракети по цели в Украйна.

    Коментиран от #40

    10:46 04.03.2026

  • 34 Само питам

    9 18 Отговор

    До коментар #24 от "Тома":

    Защо брадатите се крият зад деца в училищата,а?

    Коментиран от #64

    10:47 04.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОнЯ

    18 2 Отговор
    Дайте на рижавия император нобелова награда за мир

    10:48 04.03.2026

  • 38 Даа

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Лилава Жена":

    Тези гърци къде ги слагаш. Още им плащаме бъкииите.

    Коментиран от #39

    10:49 04.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 варна

    7 21 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    руския черноморски флот отдавна е унищожен стана подводен флот

    Коментиран от #70

    10:52 04.03.2026

  • 41 Георги

    3 11 Отговор

    До коментар #30 от "А ГДЕ":

    при 150те девственици. Израел и щатите се погрижиха да пътуват заедно.

    Коментиран от #53

    10:52 04.03.2026

  • 42 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Трябва да си много наивен да живееш на стари лаври....

    10:53 04.03.2026

  • 43 Хахаха

    3 9 Отговор
    Путлер да си помисли

    10:54 04.03.2026

  • 44 Мишел

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дори се забавиха":

    Ако си прав, Иран ще се предаде. Ако фантазираш, САЩ ги чака тридневна дълга война, която няма как да спечелят.

    Коментиран от #45

    10:54 04.03.2026

  • 45 Търсят Тръмп

    2 11 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    за преговори, но той казал че Иран са пропуснали това време и вече е късно.

    Коментиран от #73

    10:57 04.03.2026

  • 46 пратил таратанци

    16 0 Отговор
    С какво тогава затвориха Ормузкия проход ?

    Коментиран от #48

    10:58 04.03.2026

  • 47 БАНко

    15 2 Отговор
    НАТООООООВЦИ УНИЩОЖАВАТЕ ПОРЕДНАТА НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА !!!

    Коментиран от #50

    10:59 04.03.2026

  • 48 Ти как си представяш

    4 10 Отговор

    До коментар #46 от "пратил таратанци":

    затварянето. Терористи стрелят по преминаващите танкери. Това е.

    Коментиран от #49

    11:01 04.03.2026

  • 49 ха ха ха ...

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ти как си представяш":

    Много ги разбираш бе пингвин .

    11:03 04.03.2026

  • 50 независими чалми убийци на момичета

    4 10 Отговор

    До коментар #47 от "БАНко":

    Само заради това че изтезават и убиват жени заради забрадки, тоя фанатичен режим не трябва да съществува!

    11:04 04.03.2026

  • 51 Анонимен

    8 1 Отговор
    Е , сега ако не вземе нобелова награда за мир не знам кога ще е.

    11:08 04.03.2026

  • 52 Механик

    4 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!После повтори!

    11:08 04.03.2026

  • 53 гооошкоо

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    гооошеенцее ама многУУУ си ориг...гинален бреее.....

    11:09 04.03.2026

  • 54 Е...БЪ... Комунисти

    3 0 Отговор
    Изгодни цени.

    Коментиран от #60

    11:09 04.03.2026

  • 55 нрб

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "хе хе":

    Стармър е съветски агент

    11:09 04.03.2026

  • 56 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Само за 24 часа Тръмп
    спря усръинскЪтЪ войнЪ

    11:12 04.03.2026

  • 57 Мишел

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Иран, Китай, Русия,Северна Корея имат шансове за победа в тази война, САЩ са тези, които нямат шанс.

    11:13 04.03.2026

  • 58 Фори

    5 1 Отговор
    Абе кой знае дали е така.Дълги години ни убеждаваха че само съветската армия може да направи такова нещо. Че за по малко от 24 часа ще ликвидира всички сили на нато и Путин ще води парада на победата. Не вярвам НАТО да е способно въобще да води война.

    11:14 04.03.2026

  • 59 Урко

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "СССРБарета":

    Първия път беше дълбока оран ,сега фрезоване.

    11:16 04.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Интересно

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    с какво порт Одеса е блокиран от вече месец!?
    с хартиени лодки ли?
    Хора - мислете - не се доверявайте на празни бръщтолевеници ...

    11:19 04.03.2026

  • 62 Фактолог

    13 2 Отговор
    Иран освен много кораби има хиляди бързоходни катери въоръжени с ракети , има и 30 подводници, така че не пишете смешки.
    Вчера с ирански ракети беше ударен американски есминец на 600 км в индийския океан докато зареждал от американски военен танкер.
    И двата кораба са напълно унищожени, а есминецът разцепен от взривовете на собствените ракети. Сигурно има мъртви 1000 моряка. Китайците писаха че голяма част от индийският океан е покрит с черен дим заради случилото се.

    11:23 04.03.2026

  • 63 Даро

    12 0 Отговор
    Пълни глупости - евтина краваро-англо-юдейска пропаганда! :))))

    11:24 04.03.2026

  • 64 Явно,че...

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    ...се учат от ВСУ...!

    11:25 04.03.2026

  • 65 Нищо ново

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Русия завзе и потопи целия съветски флот на Украйна, който беше в пъти по голям от иранския. Това нищо не означава. Днешно време големите кораби стават лесни мишени.

    Коментиран от #78

    11:28 04.03.2026

  • 66 Факти

    1 6 Отговор
    Всички ислямски кочини са недоразвити и слаби. Тези, които са съюзници със САЩ, поне имат икономика и небостъргачи. Ислямът е робска система, която спира еволюцията. Той е обречен да е винаги изостанал.

    Коментиран от #69

    11:32 04.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Само за 48 часа Тръмп прати иранския

    0 2 Отговор
    Само за 48 часа Тръмп прати иранския военноморски флот на морското дъно. - Като крайцера "Москва" ли? С каква квадратура се увеличиха новите жилищни райони на дънните, морски обитатели? Еее, тоя Тръмп бил голям морски еколог, браво! Явно иска да надмине и украинците по морска екология.

    11:37 04.03.2026

  • 69 е да де

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    не сме слепи; - виждаме високотехнологичния многомилярден щит на Израел как се разпада от "първобитните" ислямски ракети ...

    11:39 04.03.2026

  • 70 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "варна":

    Госпожата на вашата група в детската градина те е излъгала, детко. Руският черноморски флот от 60 кораба и една подводница, си е цял целеничък и редовно воюва . Но Украинският черноморски флот, който имаше същия брой кораби и подводница, изцяло липсва, само до кея на едно украинско пристанище стърчи капитанският мостик на най-големия потопен украински военен кораб "Атаман едикойси"

    11:43 04.03.2026

  • 71 Само за 48 часа Тръмп прати иранския

    3 1 Отговор
    Само за 48 часа Тръмп прати иранския военноморски флот на морското дъно. – Сега морските военни учения иранци, руснаци и китайци по дъното ли ще провеждат? Ама, че цинична постъпка на тоя Тръмп.

    11:44 04.03.2026

  • 72 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Кажи ми за Афганистан бе козяк жалък. За Афганистан и инсталираното праеителство кви шансове имаше да виси по колисниците. Иран е с размерите на половин Европа

    11:46 04.03.2026

  • 73 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Търсят Тръмп":

    Той е изкуфял празноглав самохвалко

    11:47 04.03.2026

  • 74 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    На Рижия Перчем му е лесно...САЩ са далеч,удрят се най много американските бази в района...Защо не защити...Дубай...Катар...да сърба там надробеното...този човек е за освидетелстване от психиатър...

    11:48 04.03.2026

  • 75 Карлика и той има черноморски

    3 0 Отговор
    военен флот, но се чуди, къде да го скрие от морските, украински екобиолози. А малко се разсее карлика и ето нови квартали за морските обитатели. И така вече пета година.

    11:52 04.03.2026

  • 76 Тимур

    2 2 Отговор
    Сащ ще постигнат целта си,а тя е унищожаване на ракетния потенциал и унищожаване на атомната програма на Иран. Никой няма да влиза с войски,не е нужно. Дали иранския народ би се възползвал ще разберем

    Коментиран от #79, #82

    11:53 04.03.2026

  • 77 Талибан означава "ученик"

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тома":

    САЩ пратиха доста "ученици" при Аллах.

    11:54 04.03.2026

  • 78 Аве

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Нищо ново":

    Съветския флот на Украйна с един кораб, който украинците сами си потопиха?

    11:55 04.03.2026

  • 79 Аятолах в хамак

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Тимур":

    Е нали ядрената програма я унищожиха лятото....сега пак ли я унищожиха? До година пак ли ще я унищожават?

    11:57 04.03.2026

  • 80 Все тая

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":

    За 33 км проток, флот не трябва! Всичко върши работа: мини, артилерия, дронове , ракети. Не се притеснявай за Иранците. Няма да го пазят с черешово топче😁

    12:00 04.03.2026

  • 81 Циркон

    0 1 Отговор
    Не бързайте да отваряте шампанското краварите и те може да отидат там да им правят компания.

    12:00 04.03.2026

  • 82 8385

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Тимур":

    А дали българският народ иска да се възползва от нещо.?

    12:01 04.03.2026

  • 83 Адрес 4000

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    То вярно ,че на вас списващите по сайтовете ви се плаща ,но тези които ви се връзват на глупостите (руската пропаганда) живеят в някаква паралелна система и отказват да приемат реалността
    ....

    12:06 04.03.2026

