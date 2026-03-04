Само за 48 часа Тръмп прати иранския военноморски флот на морското дъно

Войната в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат, предаде БТА.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че британският премиер Киър Стармър "не е Чърчил", след като Стармър не разреши на американските изтребители да използват остров Диего Гарсия като база за атаки срещу Иран, пише британското издание "Таймс".
Британският вестник се фокусира и върху информациите, че синът на убития при израелско-американската атака срещу Иран аятолах Али Хаменей - Моджтаба Хаменей, е избран за следващия Върховен лидер на Ислямската република.
Друг британски вестник - "Дейли телеграф", също обръща внимание на критиките на Тръмп по адрес на Стармър и на думите на американския лидер, че британският премиер е добър в това да проваля отношения.
Само за 48 часа американският президент прати иранския военноморски флот на морското дъно, пише още "Дейли телеграф", като отбелязва, че този извод е базиран на това, което се вижда на сателитни изображения.
Премиерът Стармър взе правилното решение да не въвлича Великобритания във войната срещу Иран, пише на свой ред в редакционен материал в. "Индипендънт".
Както често се отбелязва, сър Киър Стармър по професия е юрист, така че може да се очаква да проявява уважение към международното право и да настоява за неговото спазване, когато може, отбелязва "Индипендънт". Освен това той е професионален и изключително прагматичен политик.
Британското издание посочва, че решението на Стармър да не въвлича Великобритания в конфликта вероятно е било базирано на юридическото становище, че сериозна военна атака на една държава срещу друга, когато няма непосредствена опасност от агресия, е незаконна, нарушава Устава на ООН и представлява завръщане към опасния принцип за "правото на силния" в уреждането на международните спорове.
"Индипендънт" признава, че нападението срещу Иран далеч не е първата подобна атака в историята, но изразява мнение, че тя е необичайно неприкрита и безцеремонна. За разлика от мултинационалните инвазии в Афганистан през 2001 и в Ирак през 2003 г. този път нямаше никакви опити от страна на САЩ и Израел да се сдобият с разрешение от ООН за провеждането на операцията.
В. "Гардиън" обръща внимание на изявленията на САЩ, че са поразили близо 2000 цели от началото на войната срещу Иран. Британското издание се спира и на изявлението на американските въоръжени сили, че за първите 24 часа на войната бойните действия са били с почти двоен мащаб спрямо тези срещу Ирак през 2003 г.
В. "Ню Йорк таймс" посочва, че в днес Иран започват погребалните церемонии за аятолах Али Хаменей, който беше начело на Иран повече от три десетилетия. Американското издание също така маркира информациите, че синът на Хаменей - Моджтаба, е водещ претендент за приемник на убития върховен лидер.
В. "Монд" пише за вчерашното обръщение на френския президент Еманюел Макрон - първото обръщение на френския държавен глава, посветено на ситуацията в Близкия изток.
Френското издание цитира думите на президента, че "за тази ситуация отговорност носи на първо място" Иран. Въпреки че Макрон оправда интервенцията на САЩ и Израел, отбелязва "Монд", той изрази съжаление от факта, че военните действия "се извършват извън рамките на международното право".
"Монд" коментира, че едно от основните съобщения, които направи Макрон в рамките на вчерашната си реч, беше, че е наредил френският самолетоносач "Шарл дьо Гол" да бъде разположен в Средиземно море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
Коментиран от #33, #61, #65
10:31 04.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #11, #83
10:34 04.03.2026
4 СССРБарета
10:34 04.03.2026
5 Георги
Коментиран от #16, #27, #42, #57, #72
10:34 04.03.2026
6 Банго Рангата
10:35 04.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хе хе
Коментиран от #55
10:36 04.03.2026
9 Техеран за 3дни!😂
Коментиран от #14, #18, #20, #80
10:36 04.03.2026
10 Лилава Жена
Но САЩ след него скоро ще ядат дедовия на демократите идва вторият Джо Байдън или някой от неговият род
Това не може да се разбере от България защото е Клозет а населението и е Бъгаво и Анти Женско
Това може да се разбере само от хора който са смесица от Британски Карагьоз Педал и Жена Полицайка Атинянка
Коментиран от #38
10:37 04.03.2026
11 Дори се забавиха
До коментар #3 от "Хахахаха😂😂😂😂":Не само иранския флот е унищожен, но и повечето от заводите и складовете с военна продукция. А още не са дошли Б2. Тогава ще има подравняване на географския релеф на Ислямската република.:)))
Коментиран от #17, #21, #24, #44
10:37 04.03.2026
12 СССРБарета
10:38 04.03.2026
13 да питам
10:38 04.03.2026
14 нормално
До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":Евреите ги биха като маче от дирек, а накрая айатолаха каза, че били дали добър урок на Израел хахахахаха
10:38 04.03.2026
15 Да Тръмп
И той, както и предишния президент започва да става смешен ! Шопите имат едно определение за човек, който се хвали сам без основание - ФАЛЬОПРЪТКО (
10:38 04.03.2026
16 Мурка
До коментар #5 от "Георги":ТАКА СЕ Е МИСЛИЛО И ЗА ВИЕТНАМ
Коментиран от #22
10:39 04.03.2026
17 СССРБарета
До коментар #11 от "Дори се забавиха":Нали вече го подравниха миналата година! Тръмп заяви че е унищожил всичко свързано с ядрената програма на Иран! Сега ще го унищожава и подравнява за втори път 🤣
Коментиран от #59
10:39 04.03.2026
18 Георги
До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":може и да не ти се вярва, но ракетите и дроньовете могат да летят и над вода. А за морските мини няма абсолютно никакви значение имали Иран флот или не
10:40 04.03.2026
19 000
10:40 04.03.2026
20 Лопата Орешник
До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":На теория на персите не им трябва флот за да контролират Ормузкия пролив! Тесничко е там и прави голям завой , тъй че спокойно могат да потопят всеки съд от брега! А иначе, Иран не е държава славеща се с флот! Има кораби, но не е като да са безчет и не е като да са от фундаментално значение! Може и наистина да са изгубили корабите си, уви това е крехка утеха са Дони и Нети, защото това не улеснява задачата им!!
10:41 04.03.2026
21 Дони
До коментар #11 от "Дори се забавиха":ТИ ДА ВИДИШ -А КАТО ДОИДЕ И Ю2 СМЯТАИ-КУЛИ МУЛИ ПЕТАГОНИ МАКАРАНИ ГОЛЯМА ПАТАКЛАМА
10:41 04.03.2026
22 верно ли
До коментар #16 от "Мурка":Кой започва войната във Виетнам и защо?
Коментиран от #32
10:42 04.03.2026
23 важно е да се мери
10:43 04.03.2026
24 Тома
До коментар #11 от "Дори се забавиха":Радваш ли се моето момче че краварите убиха над 150 ученици.Но всичко ще им се върне с лихвите.
Коментиран от #28, #34, #77
10:43 04.03.2026
25 СССРБарета
10:44 04.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 По принцип
До коментар #5 от "Георги":си прав, Иран нямат шанс, но това не им пречи да се защитават до толкова, колкото могат. Все пак Сащ и Израел са ядрени сили.
10:44 04.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 логично
10:44 04.03.2026
30 А ГДЕ
Коментиран от #35, #41
10:45 04.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мурка
До коментар #22 от "верно ли":ФРАНЦИЯ
10:46 04.03.2026
33 Мишел
До коментар #1 от "Нормално":Фантазираш. Руският Черноморски флот е загубил само един голям десантен кораб, който бе спрян за ремонт в руско пристанище и два ракетни катера. Всички останали руски военни кораби и подводницата Ростов на Дон са в пристанище Новоросийск, откъдето периодично излизат и нанасят удари с крилати ракети по цели в Украйна.
Коментиран от #40
10:46 04.03.2026
34 Само питам
До коментар #24 от "Тома":Защо брадатите се крият зад деца в училищата,а?
Коментиран от #64
10:47 04.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ОнЯ
10:48 04.03.2026
38 Даа
До коментар #10 от "Лилава Жена":Тези гърци къде ги слагаш. Още им плащаме бъкииите.
Коментиран от #39
10:49 04.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 варна
До коментар #33 от "Мишел":руския черноморски флот отдавна е унищожен стана подводен флот
Коментиран от #70
10:52 04.03.2026
41 Георги
До коментар #30 от "А ГДЕ":при 150те девственици. Израел и щатите се погрижиха да пътуват заедно.
Коментиран от #53
10:52 04.03.2026
42 Атина Палада
До коментар #5 от "Георги":Трябва да си много наивен да живееш на стари лаври....
10:53 04.03.2026
43 Хахаха
10:54 04.03.2026
44 Мишел
До коментар #11 от "Дори се забавиха":Ако си прав, Иран ще се предаде. Ако фантазираш, САЩ ги чака тридневна дълга война, която няма как да спечелят.
Коментиран от #45
10:54 04.03.2026
45 Търсят Тръмп
До коментар #44 от "Мишел":за преговори, но той казал че Иран са пропуснали това време и вече е късно.
Коментиран от #73
10:57 04.03.2026
46 пратил таратанци
Коментиран от #48
10:58 04.03.2026
47 БАНко
Коментиран от #50
10:59 04.03.2026
48 Ти как си представяш
До коментар #46 от "пратил таратанци":затварянето. Терористи стрелят по преминаващите танкери. Това е.
Коментиран от #49
11:01 04.03.2026
49 ха ха ха ...
До коментар #48 от "Ти как си представяш":Много ги разбираш бе пингвин .
11:03 04.03.2026
50 независими чалми убийци на момичета
До коментар #47 от "БАНко":Само заради това че изтезават и убиват жени заради забрадки, тоя фанатичен режим не трябва да съществува!
11:04 04.03.2026
51 Анонимен
11:08 04.03.2026
52 Механик
11:08 04.03.2026
53 гооошкоо
До коментар #41 от "Георги":гооошеенцее ама многУУУ си ориг...гинален бреее.....
11:09 04.03.2026
54 Е...БЪ... Комунисти
Коментиран от #60
11:09 04.03.2026
55 нрб
До коментар #8 от "хе хе":Стармър е съветски агент
11:09 04.03.2026
56 Хи хи хи
спря усръинскЪтЪ войнЪ
11:12 04.03.2026
57 Мишел
До коментар #5 от "Георги":Иран, Китай, Русия,Северна Корея имат шансове за победа в тази война, САЩ са тези, които нямат шанс.
11:13 04.03.2026
58 Фори
11:14 04.03.2026
59 Урко
До коментар #17 от "СССРБарета":Първия път беше дълбока оран ,сега фрезоване.
11:16 04.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Интересно
До коментар #1 от "Нормално":с какво порт Одеса е блокиран от вече месец!?
с хартиени лодки ли?
Хора - мислете - не се доверявайте на празни бръщтолевеници ...
11:19 04.03.2026
62 Фактолог
Вчера с ирански ракети беше ударен американски есминец на 600 км в индийския океан докато зареждал от американски военен танкер.
И двата кораба са напълно унищожени, а есминецът разцепен от взривовете на собствените ракети. Сигурно има мъртви 1000 моряка. Китайците писаха че голяма част от индийският океан е покрит с черен дим заради случилото се.
11:23 04.03.2026
63 Даро
11:24 04.03.2026
64 Явно,че...
До коментар #34 от "Само питам":...се учат от ВСУ...!
11:25 04.03.2026
65 Нищо ново
До коментар #1 от "Нормално":Русия завзе и потопи целия съветски флот на Украйна, който беше в пъти по голям от иранския. Това нищо не означава. Днешно време големите кораби стават лесни мишени.
Коментиран от #78
11:28 04.03.2026
66 Факти
Коментиран от #69
11:32 04.03.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Само за 48 часа Тръмп прати иранския
11:37 04.03.2026
69 е да де
До коментар #66 от "Факти":не сме слепи; - виждаме високотехнологичния многомилярден щит на Израел как се разпада от "първобитните" ислямски ракети ...
11:39 04.03.2026
70 Мишел
До коментар #40 от "варна":Госпожата на вашата група в детската градина те е излъгала, детко. Руският черноморски флот от 60 кораба и една подводница, си е цял целеничък и редовно воюва . Но Украинският черноморски флот, който имаше същия брой кораби и подводница, изцяло липсва, само до кея на едно украинско пристанище стърчи капитанският мостик на най-големия потопен украински военен кораб "Атаман едикойси"
11:43 04.03.2026
71 Само за 48 часа Тръмп прати иранския
11:44 04.03.2026
72 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Георги":Кажи ми за Афганистан бе козяк жалък. За Афганистан и инсталираното праеителство кви шансове имаше да виси по колисниците. Иран е с размерите на половин Европа
11:46 04.03.2026
73 Мишел
До коментар #45 от "Търсят Тръмп":Той е изкуфял празноглав самохвалко
11:47 04.03.2026
74 Кривоверен алкаш
11:48 04.03.2026
75 Карлика и той има черноморски
11:52 04.03.2026
76 Тимур
Коментиран от #79, #82
11:53 04.03.2026
77 Талибан означава "ученик"
До коментар #24 от "Тома":САЩ пратиха доста "ученици" при Аллах.
11:54 04.03.2026
78 Аве
До коментар #65 от "Нищо ново":Съветския флот на Украйна с един кораб, който украинците сами си потопиха?
11:55 04.03.2026
79 Аятолах в хамак
До коментар #76 от "Тимур":Е нали ядрената програма я унищожиха лятото....сега пак ли я унищожиха? До година пак ли ще я унищожават?
11:57 04.03.2026
80 Все тая
До коментар #9 от "Техеран за 3дни!😂":За 33 км проток, флот не трябва! Всичко върши работа: мини, артилерия, дронове , ракети. Не се притеснявай за Иранците. Няма да го пазят с черешово топче😁
12:00 04.03.2026
81 Циркон
12:00 04.03.2026
82 8385
До коментар #76 от "Тимур":А дали българският народ иска да се възползва от нещо.?
12:01 04.03.2026
83 Адрес 4000
До коментар #3 от "Хахахаха😂😂😂😂":То вярно ,че на вас списващите по сайтовете ви се плаща ,но тези които ви се връзват на глупостите (руската пропаганда) живеят в някаква паралелна система и отказват да приемат реалността
....
12:06 04.03.2026