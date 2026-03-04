Само за 48 часа Тръмп прати иранския военноморски флот на морското дъно

Войната в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат, предаде БТА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че британският премиер Киър Стармър "не е Чърчил", след като Стармър не разреши на американските изтребители да използват остров Диего Гарсия като база за атаки срещу Иран, пише британското издание "Таймс".

Британският вестник се фокусира и върху информациите, че синът на убития при израелско-американската атака срещу Иран аятолах Али Хаменей - Моджтаба Хаменей, е избран за следващия Върховен лидер на Ислямската република.

Друг британски вестник - "Дейли телеграф", също обръща внимание на критиките на Тръмп по адрес на Стармър и на думите на американския лидер, че британският премиер е добър в това да проваля отношения.

Само за 48 часа американският президент прати иранския военноморски флот на морското дъно, пише още "Дейли телеграф", като отбелязва, че този извод е базиран на това, което се вижда на сателитни изображения.

Премиерът Стармър взе правилното решение да не въвлича Великобритания във войната срещу Иран, пише на свой ред в редакционен материал в. "Индипендънт".

Както често се отбелязва, сър Киър Стармър по професия е юрист, така че може да се очаква да проявява уважение към международното право и да настоява за неговото спазване, когато може, отбелязва "Индипендънт". Освен това той е професионален и изключително прагматичен политик.

Британското издание посочва, че решението на Стармър да не въвлича Великобритания в конфликта вероятно е било базирано на юридическото становище, че сериозна военна атака на една държава срещу друга, когато няма непосредствена опасност от агресия, е незаконна, нарушава Устава на ООН и представлява завръщане към опасния принцип за "правото на силния" в уреждането на международните спорове.

"Индипендънт" признава, че нападението срещу Иран далеч не е първата подобна атака в историята, но изразява мнение, че тя е необичайно неприкрита и безцеремонна. За разлика от мултинационалните инвазии в Афганистан през 2001 и в Ирак през 2003 г. този път нямаше никакви опити от страна на САЩ и Израел да се сдобият с разрешение от ООН за провеждането на операцията.

В. "Гардиън" обръща внимание на изявленията на САЩ, че са поразили близо 2000 цели от началото на войната срещу Иран. Британското издание се спира и на изявлението на американските въоръжени сили, че за първите 24 часа на войната бойните действия са били с почти двоен мащаб спрямо тези срещу Ирак през 2003 г.

В. "Ню Йорк таймс" посочва, че в днес Иран започват погребалните церемонии за аятолах Али Хаменей, който беше начело на Иран повече от три десетилетия. Американското издание също така маркира информациите, че синът на Хаменей - Моджтаба, е водещ претендент за приемник на убития върховен лидер.

В. "Монд" пише за вчерашното обръщение на френския президент Еманюел Макрон - първото обръщение на френския държавен глава, посветено на ситуацията в Близкия изток.

Френското издание цитира думите на президента, че "за тази ситуация отговорност носи на първо място" Иран. Въпреки че Макрон оправда интервенцията на САЩ и Израел, отбелязва "Монд", той изрази съжаление от факта, че военните действия "се извършват извън рамките на международното право".

"Монд" коментира, че едно от основните съобщения, които направи Макрон в рамките на вчерашната си реч, беше, че е наредил френският самолетоносач "Шарл дьо Гол" да бъде разположен в Средиземно море.