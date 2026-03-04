Продължителни нарушения на корабоплаването! Кризата в Ормузкия проток се задълбочава

Войната между Съединените щати и Иран се разшири в сряда, след като американска подводница нанесе удар по ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка, съобщиха източници от корабоплаването и енергийния сектор, цитирани от "Ройтерс".

Инцидентът задълбочава кризата в Ормузкия проток, където корабоплаването остава почти парализирано вече пети ден. Проливът е ключов маршрут за около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

По данни от платформата MarineTraffic, най-малко 200 кораба, включително танкери за петрол и втечнен газ, както и товарни съдове, остават на котва в открити води край големи производители в Персийския залив като Ирак, Саудитска Арабия и Катар. Стотици други плавателни съдове чакат извън пролива и не могат да достигнат пристанищата си.

Междувременно контейнеровозът Safeen Prestige, плаващ под малтийски флаг, е бил повреден от снаряд при навлизане в северната част на протока, което е принудило екипажа да напусне кораба.

Кризата вече оказва директно влияние върху енергийния сектор. Катар е спрял добива на газ, а Ирак е намалил производството на петрол, след като складовете им се запълват заради невъзможността суровината да бъде натоварена на танкери. Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт също изпитват сериозни затруднения при износа.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще осигури военноморски ескорт и застрахователни гаранции за корабите, превозващи петрол и газ от региона, за да ограничи рязкото поскъпване на енергията.

"Независимо от обстоятелствата, Съединените щати ще гарантират свободния поток на енергийни ресурси към света", заяви Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Пазарите реагираха бурно на събитията. Цените на петрола, които вече са нараснали с около 12% от началото на конфликта, се стабилизираха в сряда след няколкодневно покачване. Инвестиционната банка Goldman Sachs повиши прогнозата си за цената на сорта Brent до 76 долара за барел през второто тримесечие.

Анализатори предупреждават, че продължителни нарушения на корабоплаването в Ормузкия проток могат да доведат до значителен спад на запасите от петрол в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и да принудят рафинерии в Азия да търсят алтернативни доставки.

Според търговци и анализатори рафинерии в Япония и Индонезия вече се опитват да заменят липсващите доставки от Близкия изток с петрол от Съединените щати, докато Индия обмисля увеличаване на покупките от Русия.

В същото време източници съобщиха и за удар по ключовия износен терминал и рафинерия Ras Tanura на компанията Saudi Aramco, което допълнително увеличава риска от нови сътресения на световните енергийни пазари.