Продължителни нарушения на корабоплаването! Кризата в Ормузкия проток се задълбочава

Войната между Съединените щати и Иран се разшири в сряда, след като американска подводница нанесе удар по ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка, съобщиха източници от корабоплаването и енергийния сектор, цитирани от "Ройтерс".
Инцидентът задълбочава кризата в Ормузкия проток, където корабоплаването остава почти парализирано вече пети ден. Проливът е ключов маршрут за около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.
По данни от платформата MarineTraffic, най-малко 200 кораба, включително танкери за петрол и втечнен газ, както и товарни съдове, остават на котва в открити води край големи производители в Персийския залив като Ирак, Саудитска Арабия и Катар. Стотици други плавателни съдове чакат извън пролива и не могат да достигнат пристанищата си.
Междувременно контейнеровозът Safeen Prestige, плаващ под малтийски флаг, е бил повреден от снаряд при навлизане в северната част на протока, което е принудило екипажа да напусне кораба.
Кризата вече оказва директно влияние върху енергийния сектор. Катар е спрял добива на газ, а Ирак е намалил производството на петрол, след като складовете им се запълват заради невъзможността суровината да бъде натоварена на танкери. Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт също изпитват сериозни затруднения при износа.
На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще осигури военноморски ескорт и застрахователни гаранции за корабите, превозващи петрол и газ от региона, за да ограничи рязкото поскъпване на енергията.
"Независимо от обстоятелствата, Съединените щати ще гарантират свободния поток на енергийни ресурси към света", заяви Тръмп в публикация в социалните мрежи.
Пазарите реагираха бурно на събитията. Цените на петрола, които вече са нараснали с около 12% от началото на конфликта, се стабилизираха в сряда след няколкодневно покачване. Инвестиционната банка Goldman Sachs повиши прогнозата си за цената на сорта Brent до 76 долара за барел през второто тримесечие.
Анализатори предупреждават, че продължителни нарушения на корабоплаването в Ормузкия проток могат да доведат до значителен спад на запасите от петрол в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и да принудят рафинерии в Азия да търсят алтернативни доставки.
Според търговци и анализатори рафинерии в Япония и Индонезия вече се опитват да заменят липсващите доставки от Близкия изток с петрол от Съединените щати, докато Индия обмисля увеличаване на покупките от Русия.
В същото време източници съобщиха и за удар по ключовия износен терминал и рафинерия Ras Tanura на компанията Saudi Aramco, което допълнително увеличава риска от нови сътресения на световните енергийни пазари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ицо Певеца
Коментиран от #8
21:22 04.03.2026
2 Име
21:23 04.03.2026
3 топло е в южните морета
21:24 04.03.2026
4 Коста
21:25 04.03.2026
5 Начи
21:25 04.03.2026
6 Висящият от колесник
или изнасилването или убиването на малки момиченца
21:25 04.03.2026
7 Помак
21:25 04.03.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Ицо Певеца":Е на мене ми дреме на..... Купих си каручка и магаренце, нямам пари да обикалям по Дубай и Малдивите, Не че не съм ходил там, де.... Да му мислят ония със санкциите, Явно бай Дончо без да иска наложи голяма санкция на членовете на съюза тоталитарен и колониален на урсулата....
Коментиран от #9
21:26 04.03.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #18
21:29 04.03.2026
11 Е...БЪ... Комунисти
Коментиран от #19
21:30 04.03.2026
13 хаха
Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, син на Али Хаменей, е натрупал империя от 3 милиарда долара, включително 11 луксозни имота в Лондон на стойност над 100 милиона долара.
Нито един от тези имоти или финансови активи не е регистриран на негово име. Те се държат чрез посредници и фиктивни компании, умишлено създадени, за да прикрият собствеността и да избегнат санкции.
Докато над 42 000 иранци бяха убивани от режима, върховният лидер правеше това, което умее най-добре: крадеше от иранския народ и харчеше парите им във Великобритания, Швейцария или Дубай.
Коментиран от #17, #20
21:37 04.03.2026
14 Пич
21:39 04.03.2026
15 Смърфиета
До коментар #12 от "Черен петък ?????":Този кументиращ е изтървал последният полет за Тел Авив, за което съм предупреждавала многократно. Искам обаче да посъветвам всички като него, да си купят еднопосочен билет, за да видят отблизо как над Тел Авив ръси атома.
21:42 04.03.2026
16 Kaлпазанин
21:46 04.03.2026
17 Атлантик
До коментар #13 от "хаха":Баш като Зеленски.
21:48 04.03.2026
18 Ъъъъъ
До коментар #10 от "Сатана Z":"Щял да гарантира"
Ми да не беше допускал да се стигне до това дередже, а не да върви след събитията..... Сега ще гарантирал.... Голям гарантира се извъди ционистката подлога.... Тц, тц, тц, тц... Той щял да гарантира.... 🤔
21:56 04.03.2026
19 Е...бъ Галфонес
До коментар #11 от "Е...БЪ... Комунисти":В Германия съм .
Днес заредих Дизел на 2, 10 евро !
Ще те клатят скоро .
21:56 04.03.2026
20 Знаем , знаем .
До коментар #13 от "хаха":То и Путин имаше 4 трилиона долара в западни банки .
Като има в Лондон , що не му ги конфискуват ?
А Нетаняху разбрах че имал имение в Москва за 10 милиарда .
Макрон и Шолц имат имения в С.Котея за по 15 милиарда .
22:01 04.03.2026