Продължителни нарушения на корабоплаването! Кризата в Ормузкия проток се задълбочава

4 Март, 2026 21:20 1 199 20

Независимо от обстоятелствата Съединените щати ще гарантират свободния поток на енергийни ресурси към света, заяви Доналд Тръмп в публикация в социалните мрежи

Продължителни нарушения на корабоплаването! Кризата в Ормузкия проток се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Войната между Съединените щати и Иран се разшири в сряда, след като американска подводница нанесе удар по ирански военен кораб край бреговете на Шри Ланка, съобщиха източници от корабоплаването и енергийния сектор, цитирани от "Ройтерс".

Инцидентът задълбочава кризата в Ормузкия проток, където корабоплаването остава почти парализирано вече пети ден. Проливът е ключов маршрут за около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

По данни от платформата MarineTraffic, най-малко 200 кораба, включително танкери за петрол и втечнен газ, както и товарни съдове, остават на котва в открити води край големи производители в Персийския залив като Ирак, Саудитска Арабия и Катар. Стотици други плавателни съдове чакат извън пролива и не могат да достигнат пристанищата си.

Междувременно контейнеровозът Safeen Prestige, плаващ под малтийски флаг, е бил повреден от снаряд при навлизане в северната част на протока, което е принудило екипажа да напусне кораба.

Кризата вече оказва директно влияние върху енергийния сектор. Катар е спрял добива на газ, а Ирак е намалил производството на петрол, след като складовете им се запълват заради невъзможността суровината да бъде натоварена на танкери. Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт също изпитват сериозни затруднения при износа.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще осигури военноморски ескорт и застрахователни гаранции за корабите, превозващи петрол и газ от региона, за да ограничи рязкото поскъпване на енергията.

"Независимо от обстоятелствата, Съединените щати ще гарантират свободния поток на енергийни ресурси към света", заяви Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Пазарите реагираха бурно на събитията. Цените на петрола, които вече са нараснали с около 12% от началото на конфликта, се стабилизираха в сряда след няколкодневно покачване. Инвестиционната банка Goldman Sachs повиши прогнозата си за цената на сорта Brent до 76 долара за барел през второто тримесечие.

Анализатори предупреждават, че продължителни нарушения на корабоплаването в Ормузкия проток могат да доведат до значителен спад на запасите от петрол в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и да принудят рафинерии в Азия да търсят алтернативни доставки.

Според търговци и анализатори рафинерии в Япония и Индонезия вече се опитват да заменят липсващите доставки от Близкия изток с петрол от Съединените щати, докато Индия обмисля увеличаване на покупките от Русия.

В същото време източници съобщиха и за удар по ключовия износен терминал и рафинерия Ras Tanura на компанията Saudi Aramco, което допълнително увеличава риска от нови сътресения на световните енергийни пазари.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ицо Певеца

    5 2 Отговор
    Дреме ми на ......

    Коментиран от #8

    21:22 04.03.2026

  • 2 Име

    5 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:23 04.03.2026

  • 3 топло е в южните морета

    17 2 Отговор
    В арабско море гори американският разрушител Arleigh Burke, който беше ударен от иранска ракетна атака, докато се зареждаше с гориво в морето.

    21:24 04.03.2026

  • 4 Коста

    10 2 Отговор
    Срещу $50 рекет Тръмпоня дава охрана и гаранция от Франция за преминаване

    21:25 04.03.2026

  • 5 Начи

    2 17 Отговор
    копейкитеМалоумни ще го духът.

    21:25 04.03.2026

  • 6 Висящият от колесник

    18 3 Отговор
    единственото гарантирано от вас е
    или изнасилването или убиването на малки момиченца

    21:25 04.03.2026

  • 7 Помак

    15 1 Отговор
    Сега трябва да тръгнат нови учени с платноходки кораби ( като вашко д гама Америко ,Кук..) и да търсят нови протоци и канали за минаване ,да си заемат много Ром и русенско

    21:25 04.03.2026

  • 8 Европеец

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ицо Певеца":

    Е на мене ми дреме на..... Купих си каручка и магаренце, нямам пари да обикалям по Дубай и Малдивите, Не че не съм ходил там, де.... Да му мислят ония със санкциите, Явно бай Дончо без да иска наложи голяма санкция на членовете на съюза тоталитарен и колониален на урсулата....

    Коментиран от #9

    21:26 04.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Бай Дончо пак се е изхвърлил като семе на мокър пясък.Щял да гарантира! Моля? Какво ще гарантира когато не може да защити монархиите- бензиностанции в Залива които горят една след друга.

    Коментиран от #18

    21:29 04.03.2026

  • 11 Е...БЪ... Комунисти

    0 8 Отговор
    Изгодни цени.

    Коментиран от #19

    21:30 04.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха

    1 7 Отговор
    571
    Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, син на Али Хаменей, е натрупал империя от 3 милиарда долара, включително 11 луксозни имота в Лондон на стойност над 100 милиона долара.

    Нито един от тези имоти или финансови активи не е регистриран на негово име. Те се държат чрез посредници и фиктивни компании, умишлено създадени, за да прикрият собствеността и да избегнат санкции.

    Докато над 42 000 иранци бяха убивани от режима, върховният лидер правеше това, което умее най-добре: крадеше от иранския народ и харчеше парите им във Великобритания, Швейцария или Дубай.

    Коментиран от #17, #20

    21:37 04.03.2026

  • 14 Пич

    7 0 Отговор
    Не мога да повярвам!!! Очаквах могъщата говедарска армия да го разблокира още онзи ден!!!

    21:39 04.03.2026

  • 15 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Черен петък ?????":

    Този кументиращ е изтървал последният полет за Тел Авив, за което съм предупреждавала многократно. Искам обаче да посъветвам всички като него, да си купят еднопосочен билет, за да видят отблизо как над Тел Авив ръси атома.

    21:42 04.03.2026

  • 16 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Евреите са туморът на човечеството

    21:46 04.03.2026

  • 17 Атлантик

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Баш като Зеленски.

    21:48 04.03.2026

  • 18 Ъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    "Щял да гарантира"

    Ми да не беше допускал да се стигне до това дередже, а не да върви след събитията..... Сега ще гарантирал.... Голям гарантира се извъди ционистката подлога.... Тц, тц, тц, тц... Той щял да гарантира.... 🤔

    21:56 04.03.2026

  • 19 Е...бъ Галфонес

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е...БЪ... Комунисти":

    В Германия съм .
    Днес заредих Дизел на 2, 10 евро !
    Ще те клатят скоро .

    21:56 04.03.2026

  • 20 Знаем , знаем .

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    То и Путин имаше 4 трилиона долара в западни банки .
    Като има в Лондон , що не му ги конфискуват ?
    А Нетаняху разбрах че имал имение в Москва за 10 милиарда .
    Макрон и Шолц имат имения в С.Котея за по 15 милиарда .

    22:01 04.03.2026

