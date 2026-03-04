Атанас Запрянов: Предложих спешно свикване на Съвета по сигурността заради изстреляните ракети от Иран към Турция

Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Предложил съм на министър-председателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се заемат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи. Това съобщи в изявление в Министерския съвет служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от БТА.
Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция, натовска държава, както и провокацията отпреди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната, каза Запрянов.
Той обяви, че днес от 13:00 ч. спешно в Министерството на отбраната ще бъде извършен анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, както и на провокативните действия срещу натовска и европейска държава. По думите на министъра на базата на този анализ ще бъдат предефинирани рисковете и заплахите и ще бъдат набелязани необходимите мерки, като ще бъде включено Народното събрание.
Запрянов уточни, че се преоценява ситуацията, защото разрешенията, дадени за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО остават и няма други искания. Длъжни сме обаче в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и е атакувала съвсем неоснователно държави, които като нас, не участват в тази операция, да преценим рисковете и заплахите, каза още Атанас Запрянов.
1 Още малко и по Русия ще стрелят
Коментиран от #75
12:55 04.03.2026
2 Медведев пак заплаши България!
Коментиран от #8, #95, #114
12:56 04.03.2026
3 Григор
Коментиран от #50
12:57 04.03.2026
4 Безмозъчен дъртак
12:57 04.03.2026
5 Ко?
Софийското гражданско летище е окупирано от САЩ с неговия подпис.
Следват иранските ракети по гражданското летище "Васил Левски" в София.
Къде са ПВО ракетите на България? В Украйна!?..
Коментиран от #17
12:57 04.03.2026
6 Зевс
Коментиран от #19
12:58 04.03.2026
7 Кога ще
12:58 04.03.2026
8 Дони
До коментар #2 от "Медведев пак заплаши България!":ВИИ И БЕЗ САРМА СЕ ИЗТРЕПВАТЕ ---МУШМОРОК
12:58 04.03.2026
9 Лошо
12:59 04.03.2026
10 ОЩЕ ШАХТИ ИМАЛО ЗА ЧИСТЕНЕ
12:59 04.03.2026
11 Тодор
Иран атакува Турция и вероятно американските бази там, нищо не й пречи да стреля и по нашето летище за да избомби американските самолети. Лошото обаче е че ние нямаме ПВО, защото ППДБ, ГЕРБ и ДПС дадоха ракетите ни за С300 на Украйна, продажници ниедни...
12:59 04.03.2026
12 Иво
12:59 04.03.2026
13 ГаняПутинофила
12:59 04.03.2026
14 Някой
Да се забранят чужди войски в България, освен при помощ при нападение.
12:59 04.03.2026
15 Дърт пергиш
До вчера всичко бесеше точно, даваш нашето летище а Иран какво казва не те интересуваше.
Я марш
13:00 04.03.2026
16 400
13:00 04.03.2026
17 Мурка
До коментар #5 от "Ко?":ДЕДО ЗНАЕ-НАДУХА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩА Е СЕГА ЦЕНИТЕ НАДОЛЕ
13:00 04.03.2026
18 Мда
Самолитите им са в София
13:01 04.03.2026
19 Виновен е пред Народа
До коментар #6 от "Зевс":Точно той и сам си призна. Публикуваха самопризнанието му.
13:01 04.03.2026
20 ПРОГРЕСИВЕН
ВЪВ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ДВОР
С ЧЕРЕШОВИ ДЪРВЕТА ЗНАЧИ
ИМА ЧЕРЕШОВА АРТИЛЕРИЯ ...ЗЕНИТНА
САМО БУРИ МЕКОВЦИТЕ СА КЪТ....
13:01 04.03.2026
21 Боко
А запрянка не му ли изтече жизнения цикъл , че земята трябва да се наторява💩🪦
13:02 04.03.2026
22 604
13:02 04.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Запрянов, дърт продажен
13:03 04.03.2026
25 Бай Тошо
13:03 04.03.2026
26 Ззз
13:03 04.03.2026
27 Петроханска лама
Душкаш чак тук в Павликени.
13:04 04.03.2026
28 Деди, дедиии
Коментиран от #34
13:04 04.03.2026
29 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Ква стана тя сега?!
13:04 04.03.2026
30 ЗАПРЯНОВ
Чл. 10. Разрешение за преминаване през или пребиваване на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се дава от:
1. Народното събрание;
2. Министерския съвет;
3. министъра на отбраната.
Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 11. Народното събрание разрешава преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили с политико-военен характер.
Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 12. Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната разрешава:
1. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и/или на чужди въоръжени сили;
2. преминаването през или пребиваването на територията на Република България с политико-военен характер на съюзнически въоръжени сили за изпълнение на съюзнически задължения, произтичащи от международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, с който се създава съюз с политико-военен характер.
13:04 04.03.2026
31 ТИ СИ КРАДЛИВ ДЕМЕ.
13:05 04.03.2026
32 !!!!!!!
13:06 04.03.2026
33 Петроханска лама
До коментар #23 от "Сталин":Ей я къде е Сърбия. През пещерата под хижата и си там. Може и по земя да минеш, няма кой да ти направи проблем. Не са в НАТО, не са в ЕС, държава мечта, поддържаща политика на военен неутралитет.
Коментиран от #42
13:06 04.03.2026
34 няма
До коментар #28 от "Деди, дедиии":Нас Путин ни пази. Обещал!
13:06 04.03.2026
35 Време е атлантическата подлога
13:06 04.03.2026
36 Така ли
13:06 04.03.2026
37 Нагъл циничен дъртак бо.клук
13:06 04.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пак ще го повторим!
за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
13:07 04.03.2026
40 Да Не
13:08 04.03.2026
41 Дърт боклук
13:09 04.03.2026
42 Петроханска лама
До коментар #33 от "Петроханска лама":За невежите давам жокер - пътя за ТВРС Петрохан (тв кулата). Асфалтов път. След това има няколко черни пътя, които се разклоняват оттам. Ушанките нямат покритие там.
13:09 04.03.2026
43 Алоооо Радев ! Аллоо, към всички
13:09 04.03.2026
44 Нещастната деменция пак не знае къде се
13:10 04.03.2026
45 А по Турция ли са стреляли?
Коментиран от #57
13:10 04.03.2026
46 Давай още разрешение да кацат
13:11 04.03.2026
47 Хикс
някой с водо.пад не беше ли
13:12 04.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Киркилез
13:12 04.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Чети кръстословици
Коптор със 6 букви" ?.... Израел ! Педофилско нацистки терористичен коптор със 6 букви?.... Израел !
Коментиран от #69
13:13 04.03.2026
52 стоян георгиев
Възраждане пак излязоха прави и пак имат най адекватна политика....
13:13 04.03.2026
53 всъщност
13:13 04.03.2026
54 Христо
13:13 04.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дядо ви Курти от село пиперково
13:15 04.03.2026
57 Точно това е
До коментар #45 от "А по Турция ли са стреляли?":Турците са ги свалили, че ние нямаме никакво ПВО след щедрите подаръци на сглобката за Зеления, а ракетите са били за при нас.
Този гербав старец е за военен трибунал. И не само той.
13:15 04.03.2026
58 Любопитно
Коментиран от #63
13:15 04.03.2026
59 пиночет
13:16 04.03.2026
60 Тия изстреляни ракети
13:16 04.03.2026
61 Запрянов, и от теб отговор искаме !
Коментиран от #84
13:17 04.03.2026
62 Елица
Как да не участваме? Дали сме си военните и граждански летища, дали сме си небето, предоставили сме всичко, с което разполагаме? Как да не участваме, дядо Запряне? Или си мислиш, че то това е като оръжията за Украйна... източвате Арсенал в посока Украйна и никой не ви търси сметка. Тук ще го ядeте вече, ама и ние покрай вас.
13:18 04.03.2026
63 Тъпако,
До коментар #58 от "Любопитно":преди да стигнат иранските ракети България нали трябва да прелетят над Турция или Гърция, копейка проссста и страхлива !
Коментиран от #92
13:18 04.03.2026
64 Елица
Как да не участваме? Дали сме си военните и граждански летища, дали сме си небето, предоставили сме всичко, с което разполагаме? Как да не участваме, дядо Запряне? Или си мислиш, че то това е като оръжията за Украйна... източвате Арсенал в посока Украйна и никой не ви търси сметка. Тук ще го ядeте вече, ама и ние покрай вас.
13:18 04.03.2026
65 Запрянов, и от теб отговор искаме !
израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас дето е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...
Коментиран от #76
13:18 04.03.2026
66 000
13:19 04.03.2026
67 Киркилез
Реджеп Ердоган: Врагове ни мъстят за превземането на Константинопол
13:20 04.03.2026
68 Oня с коня
13:20 04.03.2026
69 Още в няколко кръстословици
До коментар #51 от "Чети кръстословици":Така е написано ! Поне в 4
13:20 04.03.2026
70 Дааа
13:22 04.03.2026
71 ха-ха
Коментиран от #87
13:22 04.03.2026
72 На този сайт
13:22 04.03.2026
73 Гъби Гъбев
13:23 04.03.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Нали уж
До коментар #1 от "Още малко и по Русия ще стрелят":Даваха за пример как Турция е отказала на Тръмп,да има американски самолети на нейна територия.Е и? Има ли значение ?
13:23 04.03.2026
76 Факт е !
До коментар #65 от "Запрянов, и от теб отговор искаме !":калушковците са имали израелски паспорти и пряка доказана връзка са имали с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико адвокат Луис Мигел Камара Диас е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти и дори сделките за недвижимост са били с тези паспорти ! Ама как всички се правят на лудички нали? ...
13:24 04.03.2026
77 Ссдд
13:24 04.03.2026
78 На този сайт
13:24 04.03.2026
79 Колобъра
Тази сутрин Турция отрече да е имало удар по нейна територия от Иран.
Имало е опит на МОСАД за саботаж на турска територия който да бъде предписан на Иран ,но акцията на израелските агенти не е успяла и те са заловени
Същото се случи и в Бахрейн и ОАЕ ,където мосатаджии са направили опит за взривове и саботажи но са били разкрити и неутрализирани.
13:25 04.03.2026
80 Дограмаджия
13:25 04.03.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 казвайте истината
13:26 04.03.2026
83 pyzoфил туркофил
13:27 04.03.2026
84 Ама верно бре
До коментар #61 от "Запрянов, и от теб отговор искаме !":частният затвор и охраняемият периметри до Дупница по кой закон е? А?
13:27 04.03.2026
85 Благой
13:27 04.03.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 "Едно е да искаш, друго е да е можеш,
До коментар #71 от "ха-ха":трето и четвърто – да го направиш". Познай цитата. Не е натовски. От български класик е. Винаги действа.
И Путин "щял" много неща, пък взе, че му свърши горивото.
13:28 04.03.2026
88 Анонимен
13:29 04.03.2026
89 днес от 13:00 ч. спешно
13:29 04.03.2026
90 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Иран не е нанасял удари по турска територия
Коментиран от #108
13:30 04.03.2026
91 Горките копейки!
13:30 04.03.2026
92 Зеления
До коментар #63 от "Тъпако,":кой е тъпак ве, колко ирански ракети поразиха сума ти и бази и в Кипър и в ОАЕ, КАТАР, БАХРЕЙН, да не мислиш че там нямат ПВО, разчиташ че Турция ще свали всички ракети, а ако не успее?
Ако не ти е мил живота, помисли поне за твоите близки не само сляпо да подкрепяш ППДБ !!!
13:30 04.03.2026
93 селяк
13:30 04.03.2026
94 Ролан
13:31 04.03.2026
95 не се заяждай с руснаците!
До коментар #2 от "Медведев пак заплаши България!":Тук играта е свирепа и е друга. Ако се наложи, пак братушките ще помагат, а не онези с чалмите или отвъд океана!
ТРАЙ СИ! Явно какъв си.
13:32 04.03.2026
96 Атанасчо Запрянов, ВКР имаме ли ?
13:32 04.03.2026
97 Мисит
13:32 04.03.2026
98 и КВО станА?
13:33 04.03.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Пенчо
Коментиран от #106
13:34 04.03.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Щом дадохме въздушно пространство
13:35 04.03.2026
103 Шоу нали ....
13:36 04.03.2026
104 Анонимен
13:36 04.03.2026
105 Стефан
Коментиран от #107
13:37 04.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Да, нещо копейско
До коментар #105 от "Стефан":и манипулативно, по кремълски вкус и по лъжите на Костя. Разбрахме те. Спри дотук. Не ставаш.
13:40 04.03.2026
108 Иран НЕ е нанасял удари по турска
До коментар #90 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Територия. Доказано е ! Атлантическият лъжец Запрянов не трябва ли оставка да даде? А? До кога трябва да им търпим лъжите и олигофрениите?
13:42 04.03.2026
109 подплашния изкуфял бръмбар
и сега щъка тревожно
ако изстрелят ракета насам тежко му се пише на пенционера
13:44 04.03.2026
110 Копейчици,
Коментиран от #120
13:44 04.03.2026
111 Кръчмар
13:45 04.03.2026
112 Панов
Коментиран от #119
13:46 04.03.2026
113 ЗАЩО
13:47 04.03.2026
114 Медведев пак заплаши кат теб
До коментар #2 от "Медведев пак заплаши България!":джафкащите русофоборсуци
да ги прати в сибир в военните заводи
да работят кат каторжници
13:47 04.03.2026
115 Не трябва хора да допускаме
13:47 04.03.2026
116 Цитат
Такива тъпанари се докопаха до управлението на държавата, скандирайки "Тук не е Москва!" и "Слава Украина!". Такива тъпанари плащаха милиарди за помощи на Украйна, докато българския народ бе обявяван за най-бедния в ЕС.Никъде нЕма такива загубеняци! Никъде! Никъде нЕма такива загубеняци, които да се радват, че ги управляват описаните загубеняци!
13:48 04.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 въпрос
13:49 04.03.2026
119 Тошко
До коментар #112 от "Панов":Ееее, защо забравяш да споменеш кой го взе този в служебното си правителство, другарю жълтопаветник?
13:49 04.03.2026
120 Шекелчо,
До коментар #110 от "Копейчици,":Пл🐁х ✡️,я кажи тогава пък от тебе какво става,а ..?!
Май нищо ,а сетих се може да стане перилен препарат😆
13:50 04.03.2026
121 Варненец
Сегв сме 2026 и като членове на нату, имаме 15 хил човечета със скъсани уноформи, фу16 паметници, изчаткали генерали като този и празни складове, понеже безродниците подариха всичко на просяка Зеля!
13:50 04.03.2026
122 Гост
13:50 04.03.2026