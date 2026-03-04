Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атанас Запрянов: Предложих спешно свикване на Съвета по сигурността заради изстреляните ракети от Иран към Турция

Атанас Запрянов: Предложих спешно свикване на Съвета по сигурността заради изстреляните ракети от Иран към Турция

4 Март, 2026 12:53 3 819 122

В Министерството на отбраната ще бъде извършен анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, съобщи служебният министър на отбраната

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Предложил съм на министър-председателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се заемат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи. Това съобщи в изявление в Министерския съвет служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от БТА.

Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция, натовска държава, както и провокацията отпреди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната, каза Запрянов.

Той обяви, че днес от 13:00 ч. спешно в Министерството на отбраната ще бъде извършен анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, както и на провокативните действия срещу натовска и европейска държава. По думите на министъра на базата на този анализ ще бъдат предефинирани рисковете и заплахите и ще бъдат набелязани необходимите мерки, като ще бъде включено Народното събрание.

Запрянов уточни, че се преоценява ситуацията, защото разрешенията, дадени за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО остават и няма други искания. Длъжни сме обаче в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и е атакувала съвсем неоснователно държави, които като нас, не участват в тази операция, да преценим рисковете и заплахите, каза още Атанас Запрянов.


  • 1 Още малко и по Русия ще стрелят

    15 37 Отговор
    Турция нали бяха приятели на Аятоласите.

    Коментиран от #75

    12:55 04.03.2026

  • 2 Медведев пак заплаши България!

    12 52 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сумати путинофили!

    Коментиран от #8, #95, #114

    12:56 04.03.2026

  • 3 Григор

    78 4 Отговор
    На летище "Васил Левски" да слагат каските. Иранска ракета лети до там 8 минути. Щом има американски военни самолети,винаги можем да станем мишена. Дай Боже да не съм прав!

    Коментиран от #50

    12:57 04.03.2026

  • 4 Безмозъчен дъртак

    93 2 Отговор
    Аааа, този най-накрая взе да се досеща какво става с тези, които дават територии, бази и въоръжение на сащисаните.

    12:57 04.03.2026

  • 5 Ко?

    87 3 Отговор
    Кухия дядо Запрян ко рече?

    Софийското гражданско летище е окупирано от САЩ с неговия подпис.

    Следват иранските ракети по гражданското летище "Васил Левски" в София.

    Къде са ПВО ракетите на България? В Украйна!?..

    Коментиран от #17

    12:57 04.03.2026

  • 6 Зевс

    67 2 Отговор
    Сега ако Иран ни ударят, понеже сме си дали летището на САЩ и го ползват да зареждат самолетите на път за Иран, пенцията от снимката ли ще е виновен?

    Коментиран от #19

    12:58 04.03.2026

  • 7 Кога ще

    28 1 Отговор
    върнете Г-н Руди, и Г-н Джизъса в България?

    12:58 04.03.2026

  • 8 Дони

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "Медведев пак заплаши България!":

    ВИИ И БЕЗ САРМА СЕ ИЗТРЕПВАТЕ ---МУШМОРОК

    12:58 04.03.2026

  • 9 Лошо

    60 2 Отговор
    Ами за да истрелят тези ракети Иран към Турция Сигорно има причина.Те и срещу нас може да истрелят като нищо.Какво търсят самолетите на СаЩ на нашето летище.

    12:59 04.03.2026

  • 10 ОЩЕ ШАХТИ ИМАЛО ЗА ЧИСТЕНЕ

    53 1 Отговор
    НА ЛЕТИЩЕТО.ЗАТОВА СВИКВАЛИ СЪВЕТА

    12:59 04.03.2026

  • 11 Тодор

    78 2 Отговор
    Малоумник, сега ли ще оценяваш ситуацията, къде беше като даде разрешителното за самолетите от САЩ.
    Иран атакува Турция и вероятно американските бази там, нищо не й пречи да стреля и по нашето летище за да избомби американските самолети. Лошото обаче е че ние нямаме ПВО, защото ППДБ, ГЕРБ и ДПС дадоха ракетите ни за С300 на Украйна, продажници ниедни...

    12:59 04.03.2026

  • 12 Иво

    67 2 Отговор
    Подариха всичко каквото имахме нужно и ненужно на Украйна а сега ще ми оценяват ситуации.Родоотстъпници

    12:59 04.03.2026

  • 13 ГаняПутинофила

    47 1 Отговор
    Дали им стиска на нашите да изгонят US самолетите?

    12:59 04.03.2026

  • 14 Някой

    50 4 Отговор
    Да се разкарват американските самолети от България и да си махат базите.
    Да се забранят чужди войски в България, освен при помощ при нападение.

    12:59 04.03.2026

  • 15 Дърт пергиш

    59 2 Отговор
    Ти ли ще правиш нова оценка бе пенсионер изкуфял?
    До вчера всичко бесеше точно, даваш нашето летище а Иран какво казва не те интересуваше.
    Я марш

    13:00 04.03.2026

  • 16 400

    43 2 Отговор
    Следващите ирански ракети да падат върху умните ви глави , за да ви наместят миниатюрните мозъци , които ползвате само за да пазите равновесие .

    13:00 04.03.2026

  • 17 Мурка

    22 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко?":

    ДЕДО ЗНАЕ-НАДУХА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩА Е СЕГА ЦЕНИТЕ НАДОЛЕ

    13:00 04.03.2026

  • 18 Мда

    38 1 Отговор
    Колко да не участваме.
    Самолитите им са в София

    13:01 04.03.2026

  • 19 Виновен е пред Народа

    36 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зевс":

    Точно той и сам си призна. Публикуваха самопризнанието му.

    13:01 04.03.2026

  • 20 ПРОГРЕСИВЕН

    11 1 Отговор
    СПОКОЙНО НАБОРЕ
    ВЪВ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ДВОР
    С ЧЕРЕШОВИ ДЪРВЕТА ЗНАЧИ
    ИМА ЧЕРЕШОВА АРТИЛЕРИЯ ...ЗЕНИТНА
    САМО БУРИ МЕКОВЦИТЕ СА КЪТ....

    13:01 04.03.2026

  • 21 Боко

    29 1 Отговор
    Това било “защитна операция на нито” не съм разбрал🧐 мислех си че две чифуетски банди нападнаха Иран 😳 а то видиш ли какво било.
    А запрянка не му ли изтече жизнения цикъл , че земята трябва да се наторява💩🪦

    13:02 04.03.2026

  • 22 604

    32 2 Отговор
    Те тия неща се мислят преди коня у ряката...гледат се изгодите и рисковете...аз изгоди за нас не виждам...за това туй си е подсъдимо...дрът наусран парашутист!

    13:02 04.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запрянов, дърт продажен

    24 1 Отговор
    Мишок!

    13:03 04.03.2026

  • 25 Бай Тошо

    6 1 Отговор
    Да се наведем другари, да отмине бурята!

    13:03 04.03.2026

  • 26 Ззз

    41 1 Отговор
    Хахаха, Иран правил провокации и не се съобразявал с международните правила.... Тоя изкукуригал дъpтак очевидно вече му е време за пенсия.

    13:03 04.03.2026

  • 27 Петроханска лама

    20 1 Отговор
    Дедко, смени ли памперса за възрастни?
    Душкаш чак тук в Павликени.

    13:04 04.03.2026

  • 28 Деди, дедиии

    23 2 Отговор
    И кво ще предприемеш бе, оръфляк. Ще раздадеш прашки на граничните, та да свалят ракетите. Като украинската баба, тя ги сваляше с буркани с краставички.

    Коментиран от #34

    13:04 04.03.2026

  • 29 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    25 3 Отговор
    Нали нямаше опасност?!
    Ква стана тя сега?!

    13:04 04.03.2026

  • 30 ЗАПРЯНОВ

    12 2 Отговор
    НЯМА ПРАВО ДА ВЗИМА ТАКИВА РЕШЕНИЯ! ЧЕТЕТЕ:
    Чл. 10. Разрешение за преминаване през или пребиваване на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се дава от:
    1. Народното събрание;
    2. Министерския съвет;
    3. министъра на отбраната.
    Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
    Чл. 11. Народното събрание разрешава преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили с политико-военен характер.
    Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
    Чл. 12. Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната разрешава:
    1. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и/или на чужди въоръжени сили;
    2. преминаването през или пребиваването на територията на Република България с политико-военен характер на съюзнически въоръжени сили за изпълнение на съюзнически задължения, произтичащи от международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, с който се създава съюз с политико-военен характер.

    13:04 04.03.2026

  • 31 ТИ СИ КРАДЛИВ ДЕМЕ.

    22 2 Отговор
    ГЛУПАВ СТАРЧОК. ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ. ПУСНА САМОЛЕТИ БОМБИ НА НАША ТЕРИТОРИЯ. МОЖЕ И ДА НИ СТРЕЛЯТ ДАНО НЕ СА АТОМНИ. ЕДИНСТВЕНО САНЧЕС ЕСПАНЬОЛ ИМ СЕ ОПЪВА НА ХААА МЕРИКАНЦИТЕ. КАКТО И ПИСАХ ПРЕДИ ДНИ НИЕ ТУРЦИ ГЪРЦИ КИПЪР СМЕ МНОГО БЛИЗО И СНЕ ПЪРВИТЕ КЪМ БЕЗДНАТА. ЗАПОЧВАТ СЪС ТУРЦИЯ. ТЕ ЩЕ НИ ПАЗАТ Е НЕКА ПЪРВО ОПАЗЯТ СЕБЕ СИ И АКО ОСТАНАТ РАКЕТКИ И НАС ДА ПАЗЯТ. А ШИШ А ТУУЛУПА ФОНТАНА ДЕКА СА ДА КАЖАТ НА СВОЕТО МИНИСТЪР ЧЕ ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА ДЕКА СА F -16 ЗА МИЛИАРДИ КЪДЕ Е АРМИЯТА НАША. ВСИЧКО ИЗГОНИХА И ПРЕТОПИХА. ПОЗОР СТЕ МУШИКИ СТЕ.

    13:05 04.03.2026

  • 32 !!!!!!!

    24 2 Отговор
    Ами точно ти и некадърното ви правителство ни поставихте в тая ситуация като разрешихте американски самолети да излитат от ГРАЖДАНСКОТО летище в София и отворихте въздушното пространство за нападения срещу Иран. Какво очаквате, марионетки бeзмoзъчни?! Трядбва да ви изметем преди да сте ни вкарали във война!

    13:06 04.03.2026

  • 33 Петроханска лама

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Ей я къде е Сърбия. През пещерата под хижата и си там. Може и по земя да минеш, няма кой да ти направи проблем. Не са в НАТО, не са в ЕС, държава мечта, поддържаща политика на военен неутралитет.

    Коментиран от #42

    13:06 04.03.2026

  • 34 няма

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Деди, дедиии":

    Нас Путин ни пази. Обещал!

    13:06 04.03.2026

  • 35 Време е атлантическата подлога

    27 1 Отговор
    Атанас Запрянов да си ходи ! Нямаме нужда от подобни продажни индивиди.

    13:06 04.03.2026

  • 36 Така ли

    23 1 Отговор
    Сериозно ли? Иран изстрелял ракети към Турция... Да не те хвана шубето? Те САЩ ще те пазят, ама друг път! Никой няма да ви прости, ако гръмнат летището. Никой! Защото ще следва и друго после. Я посолството ...

    13:06 04.03.2026

  • 37 Нагъл циничен дъртак бо.клук

    34 2 Отговор
    Абе МЪ.РШО ДЪРТА КОМУНИСТИЧЕСКА ..НЕ ИРАН А ИЗРАЕЛ И САЩ ЗАПОЧНАХА ТОВА КЛАНЕ И ТЕ НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ...И.ДИОТ МРЪСЕН ..ТИ ТРЯБВА ДА БЪДЕШ АРЕСТУВАН И СЪДЕН НЕЗАБАВНО ЗА ДЪРЖВНА ИЗМЯНА..ВЪН САМОЛЕТИТЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА АМЕРИКА ..

    13:06 04.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пак ще го повторим!

    23 0 Отговор
    НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    13:07 04.03.2026

  • 40 Да Не

    17 0 Отговор
    Тоя мурукк отвори небето сега се сетили!!!

    13:08 04.03.2026

  • 41 Дърт боклук

    18 0 Отговор
    Що не кажеш как вървят ремонтите на шахтите?

    13:09 04.03.2026

  • 42 Петроханска лама

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Петроханска лама":

    За невежите давам жокер - пътя за ТВРС Петрохан (тв кулата). Асфалтов път. След това има няколко черни пътя, които се разклоняват оттам. Ушанките нямат покритие там.

    13:09 04.03.2026

  • 43 Алоооо Радев ! Аллоо, към всички

    8 0 Отговор
    Калушковци ! .....Значи така а? 95% от чфутите които били с двойно гражданство не говорили български език? Това заяви Надежда Нейнски преди 3 дни. ... А? ...... на всички до един служили в израелската армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин българското гражданство ей! Тези хора не са българи! И тая ционистка гнус става вече нетърпима.Няма да ви търпи още дълго народа да знаете ционистки атлантически фееекалии. Дали сметка си давате каква омраза към вас се трупа само това не е ясно щото ако пък ви е ясно по добре като калуша да налапате сами пищова че другият вариант е по страшен да знаете . ....

    13:09 04.03.2026

  • 44 Нещастната деменция пак не знае къде се

    17 0 Отговор
    Намира и говори несвързано

    13:10 04.03.2026

  • 45 А по Турция ли са стреляли?

    22 0 Отговор
    Възможно ли е, тези ракети да са били изстреляни по летището в София, а понеже краварите имат бази в Турция, тяхното пво да ги е прихванало и реално Турция да няма никакво отношение към ситуацията, а Запрянката да крие нещо мноооого сериозно от нас? Запрянката, какво подписа байно? Във война ли ни вкара продажник долен?

    Коментиран от #57

    13:10 04.03.2026

  • 46 Давай още разрешение да кацат

    14 2 Отговор
    Краварски самолети дърт изкуфел свързочнико па сега олее безумна подлога и некадърник

    13:11 04.03.2026

  • 47 Хикс

    17 0 Отговор
    А кой подписа някакви документи за съвета за "мир" на тръмпи миналия месец, че забравих?
    някой с водо.пад не беше ли

    13:12 04.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Киркилез

    9 1 Отговор
    В Месопотамия бурката е била само за проситутките. Кемал Ататюрк е издал навремето си указ, с който бурките са задължителни за проститутките. Оттогава в Турция жените не крият лицата си.

    13:12 04.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Чети кръстословици

    11 0 Отговор
    Пенсионер Запрянов ! ....Така пише в кръстословицата във в. Труд ! "Педофилско нацистки терористичен
    Коптор със 6 букви" ?.... Израел ! Педофилско нацистки терористичен коптор със 6 букви?.... Израел !

    Коментиран от #69

    13:13 04.03.2026

  • 52 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Нали разправяше уж(нямало)опасност за България ,а евроатлантически изкуфял памперс?!
    Възраждане пак излязоха прави и пак имат най адекватна политика....

    13:13 04.03.2026

  • 53 всъщност

    17 0 Отговор
    Запрянов ни казва, че преценката му е била грешна, а тази грешка ние всички може да платим с живота си. Колко ли беше трудно да направиш анализ на конфликта преди самото му начало? Какво е давало основание на Запрянов и подобните му да считат, че Иран ще падне в рамките на 2-3 дни и за нас няма опасност? Ами ние тук, във форума, предупреждавахме какво ще стане, ако САЩ и Израел си позволят да нападнат Иран. Ние знаехме, Запрянов специалистът, не знаел, сега щял да анализира. Дайте срок на американците да изнесат техниката и военните си от българска територия, защото всеки момент може да ни посети някоя балистична ракета. Ако не нашия, то поне вашия живот пазете, че няма да сварите да бягате, а и няма къде.

    13:13 04.03.2026

  • 54 Христо

    15 0 Отговор
    Не участваме ли? Я пак помислете? Само самолетите на САЩ на летище София са достатъчни. Плюс всички други глупости през последните години

    13:13 04.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дядо ви Курти от село пиперково

    12 0 Отговор
    Ама тиквата каза, че участваме и затова е разрешил на сащ да кацнат в София, да не го вкарат в магнитски..

    13:15 04.03.2026

  • 57 Точно това е

    17 0 Отговор

    До коментар #45 от "А по Турция ли са стреляли?":

    Турците са ги свалили, че ние нямаме никакво ПВО след щедрите подаръци на сглобката за Зеления, а ракетите са били за при нас.

    Този гербав старец е за военен трибунал. И не само той.

    13:15 04.03.2026

  • 58 Любопитно

    11 0 Отговор
    С какво ще свалим подобни ракети, с ластика може ли, защото унищожихте всичко

    Коментиран от #63

    13:15 04.03.2026

  • 59 пиночет

    2 9 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    13:16 04.03.2026

  • 60 Тия изстреляни ракети

    6 0 Отговор
    Да не би да прелетят над Турция и да паднат малко по на север?

    13:16 04.03.2026

  • 61 Запрянов, и от теб отговор искаме !

    8 1 Отговор
    Моментално МС и министъра на вътрешните работи мнение да дадат по темата за връзката на групата на Калушев с Моссад ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! ..... Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият частен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? ВКР имаме ли Запрянов ? Нещо май си налягаш парцалите а? Мишко..

    Коментиран от #84

    13:17 04.03.2026

  • 62 Елица

    12 1 Отговор
    "които като нас, не участват в тази операция"

    Как да не участваме? Дали сме си военните и граждански летища, дали сме си небето, предоставили сме всичко, с което разполагаме? Как да не участваме, дядо Запряне? Или си мислиш, че то това е като оръжията за Украйна... източвате Арсенал в посока Украйна и никой не ви търси сметка. Тук ще го ядeте вече, ама и ние покрай вас.

    13:18 04.03.2026

  • 63 Тъпако,

    3 16 Отговор

    До коментар #58 от "Любопитно":

    преди да стигнат иранските ракети България нали трябва да прелетят над Турция или Гърция, копейка проссста и страхлива !

    Коментиран от #92

    13:18 04.03.2026

  • 64 Елица

    10 0 Отговор
    "които като нас, не участват в тази операция"

    Как да не участваме? Дали сме си военните и граждански летища, дали сме си небето, предоставили сме всичко, с което разполагаме? Как да не участваме, дядо Запряне? Или си мислиш, че то това е като оръжията за Украйна... източвате Арсенал в посока Украйна и никой не ви търси сметка. Тук ще го ядeте вече, ама и ние покрай вас.

    13:18 04.03.2026

  • 65 Запрянов, и от теб отговор искаме !

    8 0 Отговор
    По важното е че израелският посланик в София е педофил и извратеняк. ДАНС да кажат има ли доклади и защо го прикриват? Имал ли е и контакти с петроханските калушковци да кажат. Той и изродите от МОССАТ с калушковците ? Искаме отговор веднага ! калушковците са имали
    израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас дето е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...

    Коментиран от #76

    13:18 04.03.2026

  • 66 000

    13 1 Отговор
    Изгонете американските военни. Няма мрем за тищо, гадове мръсни.

    13:19 04.03.2026

  • 67 Киркилез

    0 2 Отговор
    Най малък предполагам ще е проблемът със "шейхът със ханъмата" Никой от що годе образованите мюсулмани не е толкова задръстен.Повечето такива чакат с нетърпение да напуснат пределите на мюсулманският си свят и да се порадват на европейските си дрехи.При това от най висока класа.Това което става по света и у нас със тези бурки е нищо друго освен политическа демонстрация.Именно това трябва да се забрани със закон.Щото днес се използват бурките утре ще измислят нещо друго.И само след тях ще тичаме че и закони да им ковем все едно си нямаме друга работа.Писал съм го вече.Може и да не се забраняват.Просто полицията да си върши работата по закон и при среща на такива маскирани индивиди да направи нужното за установяването на самоличността им.И на закачулените посред лято нашенски гаменчета дето се правят на гангстери включително.Когато започнат да ги спират и проверяват на всяка крачка и да им свалят фереджетата и качулките те сами ще решат че е по добре въобще да не ги носят.


    Реджеп Ердоган: Врагове ни мъстят за превземането на Константинопол

    13:20 04.03.2026

  • 68 Oня с коня

    2 5 Отговор
    Ако Иран наистина си е позволил да прати Ракета към НАТОВСКА Турция,то следва при Молба отправена от Турските Власти за активиране на чл5 да се даде подобаващ Вече Натовски отпор на Чалмите.

    13:20 04.03.2026

  • 69 Още в няколко кръстословици

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Чети кръстословици":

    Така е написано ! Поне в 4

    13:20 04.03.2026

  • 70 Дааа

    7 0 Отговор
    Е сега жълтопаветните, умните и красивите и евроатлантическите софиянци ще видят едни имоти,едни ренти и едни цени на кв. м. в София! Един фатах 2 и цените ще идат там, където бяха при цените на американските бомбардировки над София през 1944.

    13:22 04.03.2026

  • 71 ха-ха

    6 2 Отговор
    Започнахте ли да пълните гащите още докато стоите с хубавото Наде? Иран са казали ,че ще нападнат всяка страна в която има бази на САЩ. Сега да започнат да отчичат ,че в България няма и били на НАТО, защото няма кой да им повярва. Военни самолети на най-голямото летище в България, разрешение за преминаване през въздушното пространство на България? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ нас да не ни донесъл щъркела?

    Коментиран от #87

    13:22 04.03.2026

  • 72 На този сайт

    2 5 Отговор
    в копейки ли им плащат Оптимистите, че тук е пълно с опростачени ламаринени копейки ?

    13:22 04.03.2026

  • 73 Гъби Гъбев

    3 1 Отговор
    Айде идвай, че няма с кого да играя сантасе бееее!

    13:23 04.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Нали уж

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Още малко и по Русия ще стрелят":

    Даваха за пример как Турция е отказала на Тръмп,да има американски самолети на нейна територия.Е и? Има ли значение ?

    13:23 04.03.2026

  • 76 Факт е !

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Запрянов, и от теб отговор искаме !":

    калушковците са имали израелски паспорти и пряка доказана връзка са имали с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико адвокат Луис Мигел Камара Диас е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти и дори сделките за недвижимост са били с тези паспорти ! Ама как всички се правят на лудички нали? ...

    13:24 04.03.2026

  • 77 Ссдд

    11 1 Отговор
    Тоя безродник защо е още министър ??Не трябваше ли да е в оставка,а не във война да ни вкарва?Разграден двор е тази територия заради предатели като този!

    13:24 04.03.2026

  • 78 На този сайт

    1 5 Отговор
    в копейки ли им плащат Путинистите, че тук е пълно с опростачени ламаринени копейки ? Защо сте ми поправили думата ПУТИНИСТИ на Оптимисти ?

    13:24 04.03.2026

  • 79 Колобъра

    8 1 Отговор
    Запрянов,мишок евроатлантически ,лъжеш като дърт циганин.
    Тази сутрин Турция отрече да е имало удар по нейна територия от Иран.
    Имало е опит на МОСАД за саботаж на турска територия който да бъде предписан на Иран ,но акцията на израелските агенти не е успяла и те са заловени
    Същото се случи и в Бахрейн и ОАЕ ,където мосатаджии са направили опит за взривове и саботажи но са били разкрити и неутрализирани.

    13:25 04.03.2026

  • 80 Дограмаджия

    3 1 Отговор
    С нетърпение очаквам 2-3 ирански ракети по София! Цени по договаряне!

    13:25 04.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 казвайте истината

    9 1 Отговор
    Пак лъжи и говорене точно обратното на истината. Значи Иран заплашваше ли България? Категорично НЕ. Ние дадохме ли си летището, за да излитат от него самолети, които да участват във военни действия срещу Иран. Да. Значи кой е агресора? Кой се включва в чужда война? Лесно е да се каже, че Иран е провокатор, но все ми се струва, че провокатор е този, който дава своята инфраструктура за военни действия срещу трета държава, де факто се включва във войната. Провокатор не е потърпевшия. Айде стига с лъжите, а вижте как Испания си пази интересите. Или разчитате, че утре така ще си дадете територията и акваторията си и за война срещу Русия и тя ще ни гледа?

    13:26 04.03.2026

  • 83 pyzoфил туркофил

    0 3 Отговор
    не са хубави тез работи значи

    13:27 04.03.2026

  • 84 Ама верно бре

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Запрянов, и от теб отговор искаме !":

    частният затвор и охраняемият периметри до Дупница по кой закон е? А?

    13:27 04.03.2026

  • 85 Благой

    4 1 Отговор
    Май взе да ти пари под краката ЗА такива като теб и бе ..то е малко

    13:27 04.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 "Едно е да искаш, друго е да е можеш,

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "ха-ха":

    трето и четвърто – да го направиш". Познай цитата. Не е натовски. От български класик е. Винаги действа.
    И Путин "щял" много неща, пък взе, че му свърши горивото.

    13:28 04.03.2026

  • 88 Анонимен

    3 0 Отговор
    На лъжата краката са къси. Нали американски самолети бяха за учене,сега излиза че е дал разрешение,за какво? Запрянов кажи си?

    13:29 04.03.2026

  • 89 днес от 13:00 ч. спешно

    1 0 Отговор
    група пенсионери с пагони се събира на кафе, за да си полялят на тема национална сигурност.

    13:29 04.03.2026

  • 90 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    6 1 Отговор
    Лъжа .
    Иран не е нанасял удари по турска територия

    Коментиран от #108

    13:30 04.03.2026

  • 91 Горките копейки!

    0 3 Отговор
    Ако искат да изкарат пари като врачки, трябва да казват обратното на това, което им е приятно. Досега нито веднъж не познаха.

    13:30 04.03.2026

  • 92 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тъпако,":

    кой е тъпак ве, колко ирански ракети поразиха сума ти и бази и в Кипър и в ОАЕ, КАТАР, БАХРЕЙН, да не мислиш че там нямат ПВО, разчиташ че Турция ще свали всички ракети, а ако не успее?
    Ако не ти е мил живота, помисли поне за твоите близки не само сляпо да подкрепяш ППДБ !!!

    13:30 04.03.2026

  • 93 селяк

    4 0 Отговор
    същия тоа свински мишкар дето е така даде въздушното ни пространство сега що го е страх, че падат бомби у Турциата?? Дано само при нас не паднат, че нема кой да ни варди

    13:30 04.03.2026

  • 94 Ролан

    2 0 Отговор
    Този,взел-сдал министър ,откъде пък се пръкна? Желателно е да отиде в най близкият пенсионерски клуб ,където да го спукат на домино

    13:31 04.03.2026

  • 95 не се заяждай с руснаците!

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Медведев пак заплаши България!":

    Тук играта е свирепа и е друга. Ако се наложи, пак братушките ще помагат, а не онези с чалмите или отвъд океана!
    ТРАЙ СИ! Явно какъв си.

    13:32 04.03.2026

  • 96 Атанасчо Запрянов, ВКР имаме ли ?

    8 0 Отговор
    А израелски терористични клетки има ли в България? А? ...оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" какво е? Кажи бре пенсио атлантическа? Ние ли да ви вършим работата? А?

    13:32 04.03.2026

  • 97 Мисит

    3 0 Отговор
    От тоя,,нищо не зависи,,,и пет съвета да свиква,,все тая,,,,смешници мекерета

    13:32 04.03.2026

  • 98 и КВО станА?

    7 0 Отговор
    Според "младия" министър вчера бяхме натамън да не се притесняваме, а днес, след като се обади генерал Р.Радев за непосредствена опасност, свикваме съвещание????

    13:33 04.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Пенчо

    4 5 Отговор
    Абе Факти, защо не проверихте в някои световноизвестни и обективни медии/агенции дали наистина днес за първи път Иран е изстрелял балистични ракети от територията си към Турция? Никъде няма такова нещо! Защо не проверите и опровергаете тази ЛЪЖА на служебния ни военен министър!? Егати медията сте...

    Коментиран от #106

    13:34 04.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Щом дадохме въздушно пространство

    1 5 Отговор
    на Лавров да иде в Сърбия, защо да не дадем на САЩ да идат в Израел, копейки? Все пак САЩ ни е съюзник, а Русия – не. Айде по-кротко с гнева. Не зависи и никога няма да зависи от вас. Едно от християнските ценности е смирение. За Корана – не знам. Там вие сте компетентните.

    13:35 04.03.2026

  • 103 Шоу нали ....

    3 1 Отговор
    От 8 дена телефона на почетниятТТ консул на България в Юкатан Мексико адвокат Луис Диас не отговаря на повиквания от България ....много яко

    13:36 04.03.2026

  • 104 Анонимен

    4 2 Отговор
    Този не знае какво говори. Няма изстреляни ракети към Турция. Всява паника в българското население, което си мисли щом стрелят по Турция следващите сме ние.

    13:36 04.03.2026

  • 105 Стефан

    4 1 Отговор
    Има само един вариант Запрянов да казва истината - Иран е изстрелял ракета, която евентуално е свалена от турската ПРО. Но целта не е била Турция, тя не даде бази и въздушно пространство за удари срещу Иран. Целта е била нещо зад Турция, не искам да се сещам какво.

    Коментиран от #107

    13:37 04.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Да, нещо копейско

    1 3 Отговор

    До коментар #105 от "Стефан":

    и манипулативно, по кремълски вкус и по лъжите на Костя. Разбрахме те. Спри дотук. Не ставаш.

    13:40 04.03.2026

  • 108 Иран НЕ е нанасял удари по турска

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Територия. Доказано е ! Атлантическият лъжец Запрянов не трябва ли оставка да даде? А? До кога трябва да им търпим лъжите и олигофрениите?

    13:42 04.03.2026

  • 109 подплашния изкуфял бръмбар

    5 1 Отговор
    разреши на сащ да ползват небето и територията на бг
    и сега щъка тревожно
    ако изстрелят ракета насам тежко му се пише на пенционера

    13:44 04.03.2026

  • 110 Копейчици,

    1 5 Отговор
    нищо не става от вас. Откажете се. Нищо не можете да промените и само форумните тролеи се правят, че ви вярват. Вашата е изпята. Не разбирам защо се напъвате. От вас нищо не зависи. Пийте си бояришника и си трайте. Засега няма пряка опасност за Путин, за България няма да има, пък и за нея не ви пука, така че: стига спам.

    Коментиран от #120

    13:44 04.03.2026

  • 111 Кръчмар

    4 0 Отговор
    Aбе дъртия, имаш ли пво да реагираш ако персите думнат летището? А?

    13:45 04.03.2026

  • 112 Панов

    1 0 Отговор
    Герберасткият опи кан пенсионер ни направи легитимна Милена, пускайки военните самолети на фаш на Гражданското ни летище. Това е световен прецедент.

    Коментиран от #119

    13:46 04.03.2026

  • 113 ЗАЩО

    2 0 Отговор
    Нито ББ,Д, Радев никой не говори,за американските самолети стоят на гражданското летище освен Костадинов,тук му прави чест.Пенцията Запрянов се разпорежда все едно България му е бащиния.ПОЗОР.

    13:47 04.03.2026

  • 114 Медведев пак заплаши кат теб

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Медведев пак заплаши България!":

    джафкащите русофоборсуци
    да ги прати в сибир в военните заводи
    да работят кат каторжници

    13:47 04.03.2026

  • 115 Не трябва хора да допускаме

    2 0 Отговор
    В нацистко атлантическа ционистка кочина да ни превърнат подобни гнусни индивиди.... Не е разумно и здравословно

    13:47 04.03.2026

  • 116 Цитат

    1 0 Отговор
    Такива тъпанари има само в България, които се страхуват да назоват името на своя освободител Русия от петвековно турско робство, но издигат паметник на палачите, които бомбардираха София.
    Такива тъпанари се докопаха до управлението на държавата, скандирайки "Тук не е Москва!" и "Слава Украина!". Такива тъпанари плащаха милиарди за помощи на Украйна, докато българския народ бе обявяван за най-бедния в ЕС.Никъде нЕма такива загубеняци! Никъде! Никъде нЕма такива загубеняци, които да се радват, че ги управляват описаните загубеняци!

    13:48 04.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 въпрос

    1 0 Отговор
    Къде е Гюров да отговаря на въпроси и да направи изявление какво прави правителството му? Къде е Борисов, който е лидер на най-голямата парламентарно представена партия, за да вземе отношение? Къде е Пеевски, който ще прави държава с главно Д? Къде се изпокриха тия "смели" сърца? В България ли са изобщо или вече свариха да се изнесат? Защо са оставили на амбразурата само бай Запрян да ни плещи глупости? Управление има ли в тази държава?

    13:49 04.03.2026

  • 119 Тошко

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Панов":

    Ееее, защо забравяш да споменеш кой го взе този в служебното си правителство, другарю жълтопаветник?

    13:49 04.03.2026

  • 120 Шекелчо,

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Копейчици,":

    Пл🐁х ✡️,я кажи тогава пък от тебе какво става,а ..?!
    Май нищо ,а сетих се може да стане перилен препарат😆

    13:50 04.03.2026

  • 121 Варненец

    2 0 Отговор
    Тва старпе осъзнава ли, че не сме 1989, когато имахме 200к армия, ракети, свмолети, хеликоптери, ПВО, танкове, разузнаване, флот и съюзници!
    Сегв сме 2026 и като членове на нату, имаме 15 хил човечета със скъсани уноформи, фу16 паметници, изчаткали генерали като този и празни складове, понеже безродниците подариха всичко на просяка Зеля!

    13:50 04.03.2026

  • 122 Гост

    1 0 Отговор
    Тая мумия на снимката може да ни докара доста главоболия.

    13:50 04.03.2026

