Атанас Запрянов: Предложих спешно свикване на Съвета по сигурността заради изстреляните ракети от Иран към Турция

Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Предложил съм на министър-председателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се заемат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи. Това съобщи в изявление в Министерския съвет служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от БТА.

Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция, натовска държава, както и провокацията отпреди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната, каза Запрянов.

Той обяви, че днес от 13:00 ч. спешно в Министерството на отбраната ще бъде извършен анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, както и на провокативните действия срещу натовска и европейска държава. По думите на министъра на базата на този анализ ще бъдат предефинирани рисковете и заплахите и ще бъдат набелязани необходимите мерки, като ще бъде включено Народното събрание.

Запрянов уточни, че се преоценява ситуацията, защото разрешенията, дадени за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО остават и няма други искания. Длъжни сме обаче в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и е атакувала съвсем неоснователно държави, които като нас, не участват в тази операция, да преценим рисковете и заплахите, каза още Атанас Запрянов.