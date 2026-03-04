Руски ледоразбивач навлезе в териториалните води на Естония

Външното министерство на Естония заяви, че руски ледоразбивач е навлязъл без разрешение в териториалните води на страната, предаде ДПА, съобщи БТА.
Инцидентът е станал в събота в района на остров Вайндло в Балтийско море.
В изявлението на естонското дипломатическо ведомство се посочва, че нито министерството на външните работи, нито естонският военноморски флот е бил информиран за навлизането на ледоразбивача "Мурманск". Плавателният съд не е отговорил и на изпратените му от естонските власти радиосъобщения.
"Мурманск" е останал в естонски води в продължение на четири минути.
Руският шарже д'афер е бил извикан в министерството на външните работи в Талин във връзка със случая.
"Напомняме на Руската федерация, че в естонските териториални води се прилагат ясни и недвусмислени правила, включително и по време на сезона на ледоразбиване", заяви външният министър Маргус Цахкна. Той подчерта, че спазването на тези правила е задължително за всички, за да се предотвратят бъдещи нарушения. Чуждестранен кораб може да упражни правото си на мирен проход през териториалните води при условие, че съответната държава уведоми министерството на външните работи най-малко 48 часа преди влизането, обясни естонският министър.
Предвид тежките условия и необходимостта да се окаже помощ на корабите, Естония е готова да съкрати срока за уведомяване до шест часа до края на зимния сезон, добави Цахкна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Софиянец
Коментиран от #6, #26
07:10 04.03.2026
4 Ъхъъъъ
Коментиран от #12
07:11 04.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Така е!
До коментар #3 от "Софиянец":Естония е можело да се попремести малко!🤣🤣🤣
07:15 04.03.2026
7 Постъпи като руснаците
07:15 04.03.2026
8 Иранец
07:16 04.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ужас
07:18 04.03.2026
11 Бъдеще
07:18 04.03.2026
12 Каааак?
До коментар #4 от "Ъхъъъъ":Русия е агресор? Недумай! Това ли казваш?
Напада, окупира и колонизира индианци?
07:19 04.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Владимир Путин, президент
Коментиран от #20
07:20 04.03.2026
15 Мразя Масква без пари
07:20 04.03.2026
16 Вместо да са доволни...
....,те се репчат,че и заплашват...?!
07:21 04.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хе,хе...,,четири минути"...!
Нищо особено не е станало,само дето пуделчето- ,,Естония",се разджафка,за да напомни за себе си...
07:27 04.03.2026
20 Пешо z
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Голям виц.
Коментиран от #23
07:29 04.03.2026
21 9689
07:37 04.03.2026
22 Трол
07:42 04.03.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от "Пешо z":"...Голям виц..."
Правда....
Вече Четири Года Путин, Маша и Песков разправят вицове на руския народ, от небето падат обломки и Фламинго, а още 500 000 и Пригожин ги слушат от Руския мир ☝️
07:43 04.03.2026
24 ха ха
07:46 04.03.2026
25 Гого Мого
Тия балтийските държави стават смешни да не кажа жалки с тоя вой по Русия.
07:47 04.03.2026
26 Значи ше стане
До коментар #3 от "Софиянец":Подводница
Като Масква
Хихихи
07:48 04.03.2026
27 Пуделите
07:58 04.03.2026