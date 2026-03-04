Новини
Свят »
Естония »
Руски ледоразбивач навлезе в териториалните води на Естония

Руски ледоразбивач навлезе в териториалните води на Естония

4 Март, 2026 07:06 1 734 27

  • ледоразбивач-
  • ледоразбивачи-
  • мурманск-
  • естония-
  • русия-
  • балтийско море

Напомняме на Руската федерация, че в естонските териториални води се прилагат ясни и недвусмислени правила, обяви Талин

Руски ледоразбивач навлезе в териториалните води на Естония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външното министерство на Естония заяви, че руски ледоразбивач е навлязъл без разрешение в териториалните води на страната, предаде ДПА, съобщи БТА.

Инцидентът е станал в събота в района на остров Вайндло в Балтийско море.

В изявлението на естонското дипломатическо ведомство се посочва, че нито министерството на външните работи, нито естонският военноморски флот е бил информиран за навлизането на ледоразбивача "Мурманск". Плавателният съд не е отговорил и на изпратените му от естонските власти радиосъобщения.

"Мурманск" е останал в естонски води в продължение на четири минути.

Руският шарже д'афер е бил извикан в министерството на външните работи в Талин във връзка със случая.

"Напомняме на Руската федерация, че в естонските териториални води се прилагат ясни и недвусмислени правила, включително и по време на сезона на ледоразбиване", заяви външният министър Маргус Цахкна. Той подчерта, че спазването на тези правила е задължително за всички, за да се предотвратят бъдещи нарушения. Чуждестранен кораб може да упражни правото си на мирен проход през териториалните води при условие, че съответната държава уведоми министерството на външните работи най-малко 48 часа преди влизането, обясни естонският министър.

Предвид тежките условия и необходимостта да се окаже помощ на корабите, Естония е готова да съкрати срока за уведомяване до шест часа до края на зимния сезон, добави Цахкна.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софиянец

    64 10 Отговор
    Е то руския ледоразбивач е по-голям от естония, кво искате 😁

    Коментиран от #6, #26

    07:10 04.03.2026

  • 4 Ъхъъъъ

    39 10 Отговор
    Тия искат отново да са в СССР

    Коментиран от #12

    07:11 04.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е!

    39 6 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Естония е можело да се попремести малко!🤣🤣🤣

    07:15 04.03.2026

  • 7 Постъпи като руснаците

    6 20 Отговор
    Дви предупреждения и потапяй.

    07:15 04.03.2026

  • 8 Иранец

    32 5 Отговор
    тези се нас.аха от страх. Колко оръдия има в ледоразбивача? И защо само 4 минути, а не 40 години е останал лиовски води?

    07:16 04.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ужас

    46 4 Отговор
    Ужас, ужас,ужас. "Мурманск" е останал в естонски води в продължение на четири минути

    07:18 04.03.2026

  • 11 Бъдеще

    43 3 Отговор
    Явно Естония се опасява, че от ледоразбивача ще ги замерят със снежни топки, и по този начин ще опитат да превземат балтийското джудже... Много нетрадиционен и оригинален подход на руснаците... 😁😂

    07:18 04.03.2026

  • 12 Каааак?

    25 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъъъ":

    Русия е агресор? Недумай! Това ли казваш?

    Напада, окупира и колонизира индианци?

    07:19 04.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Владимир Путин, президент

    8 24 Отговор
    Когда военния флот потъва, на смяна идва гражданския, после речния и ловно-рибарския. Рассия много трябва внимава кви ги върши пoтому, че Фламинго граници и далечина няма ☝️😁

    Коментиран от #20

    07:20 04.03.2026

  • 15 Мразя Масква без пари

    4 26 Отговор
    Да не пламне като онзи мосскалски танкер с Средиземно море, номерата на мръсните уланке вече не минават!

    07:20 04.03.2026

  • 16 Вместо да са доволни...

    30 2 Отговор
    ...,че им разбиват леда безплатно...
    ....,те се репчат,че и заплашват...?!

    07:21 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хе,хе...,,четири минути"...!

    27 2 Отговор
    .Та това огромно туловище ,като ,,Мурманск",само да направи обратен завой му е нужен един час...!
    Нищо особено не е станало,само дето пуделчето- ,,Естония",се разджафка,за да напомни за себе си...

    07:27 04.03.2026

  • 20 Пешо z

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Голям виц.

    Коментиран от #23

    07:29 04.03.2026

  • 21 9689

    12 1 Отговор
    Това островче се намира на средата на финския залив.А той не е собственост на Естония.

    07:37 04.03.2026

  • 22 Трол

    3 0 Отговор
    Г-жа Кая Калас няма да е очарована.

    07:42 04.03.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Пешо z":

    "...Голям виц..."

    Правда....
    Вече Четири Года Путин, Маша и Песков разправят вицове на руския народ, от небето падат обломки и Фламинго, а още 500 000 и Пригожин ги слушат от Руския мир ☝️

    07:43 04.03.2026

  • 24 ха ха

    6 1 Отговор
    идиокрацията в действие , спасяват им корабите а тия пращат нота на недоволство

    07:46 04.03.2026

  • 25 Гого Мого

    13 1 Отговор
    Ох останал 4 минути и тия веднага вой до небесата, ами ако беше американски самолетоносач и беше останал за няколко седмици пак ли щяха да вият така.
    Тия балтийските държави стават смешни да не кажа жалки с тоя вой по Русия.

    07:47 04.03.2026

  • 26 Значи ше стане

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Подводница

    Като Масква

    Хихихи

    07:48 04.03.2026

  • 27 Пуделите

    1 0 Отговор
    Се разджафкаха. Само един шут им трябва.

    07:58 04.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания