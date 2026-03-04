Новини
САЩ с военни загуби за близо 2 млрд. долара за четири дни конфликт

САЩ с военни загуби за близо 2 млрд. долара за четири дни конфликт

4 Март, 2026 10:34

Военни бази и дипломатически мисии в Близкия изток сред засегнатите цели

От началото на военната операция на САЩ срещу Иран американски военни активи на стойност приблизително 1,9 милиарда долара са били повредени или унищожени, сочат оценки и обобщени данни на Анадолската агенция, предава News.bg.

Най-значителната загуба е свързана с радарната система за ранно предупреждение AN/FPS-132, разположена във военновъздушната база Ал Удейд в Катар. Системата, чиято стойност се оценява на около 1,1 милиарда долара, е била поразена при ирански ракетен удар на 28 февруари. Катарските власти потвърдиха, че радарът е засегнат и повреден.

Ден по-късно - на 1 март - три изтребителя F-15E Strike Eagle са били свалени при инцидент с приятелски огън от противовъздушната отбрана на Кувейт. Шестимата членове на екипажите са оцелели, но самолетите са напълно загубени, като подмяната им се оценява на около 282 милиона долара.

При първоначалната атака на 28 февруари Иран е нанесъл удари и по щаба на Пети флот на Военноморските сили на САЩ в Манама, Бахрейн. Унищожени са два сателитни комуникационни терминала AN/GSC-52B и няколко големи сгради. Стойността на засегнатите SATCOM системи, включително разходите по разполагане и инсталация, се изчислява на приблизително 20 милиона долара.

Техеран твърди също, че е унищожил радарния компонент AN/TPY-2 на противоракетната система THAAD, разположен в индустриалния град Ал-Рувайс в Обединени арабски емирства. Според сателитни изображения от отворени източници на мястото е регистриран удар, а стойността на радара се оценява на около 500 милиона долара.

Общо Иран е атакувал най-малко седем американски военни обекта в региона след началото на ударите на САЩ и Израел срещу страната. Сред тях са щабът на Пети флот в Бахрейн, лагер Арифджан, военновъздушната база „Али ал Салем“ и лагер Бюринг в Кувейт, базата Ербил в Ирак, пристанището Джебел Али в ОАЕ и базата Ал-Удейд в Катар.

В Кувейт снимки от 1 март показват срутени покривни конструкции в базата „Али ал Салем“ след съобщения за ирански удар предния ден. В лагер Арифджан са загинали шестима американски военнослужещи.

Кадри и фотографии, потвърдени от The New York Times, сочат, че военната инсталация на международното летище Ербил в Ирак, където са разположени американски сили, е била обект на многократни атаки. Сателитни изображения от 1 март показват повредени или разрушени четири структури в част от базата.

Снимки от пристанището Джебел Али в Дубай показват дим над голяма сграда в оградена зона, използвана от американския флот. Макар да не представлява официална американска база, Джебел Али е сред най-често използваните пристанища на ВМС на САЩ в региона.

Освен военните обекти, под удари са попаднали и американски дипломатически мисии в Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ. Посолството на САЩ в Рияд е било атакувано с два дрона, като саудитското министерство на отбраната съобщи за ограничен пожар и незначителни материални щети. Засегната е и станцията на ЦРУ в комплекса.

Посолството на САЩ в Кувейт също е било обект на атаки с дронове и ракети. Съобщава се за дим в близост до сградата, а мисията е затворена до второ нареждане, като несъщественият персонал и семействата са евакуирани.

Генералното консулство на САЩ в Дубай е било ударено от предполагаем ирански дрон, който е поразил паркинг в близост до сградата на канцлерството. Възникналият пожар е бил бързо овладян от местните власти, като са нанесени ограничени материални щети без сериозни структурни разрушения.


