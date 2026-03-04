САЩ с военни загуби за близо 2 млрд. долара за четири дни конфликт

От началото на военната операция на САЩ срещу Иран американски военни активи на стойност приблизително 1,9 милиарда долара са били повредени или унищожени, сочат оценки и обобщени данни на Анадолската агенция, предава News.bg.
Най-значителната загуба е свързана с радарната система за ранно предупреждение AN/FPS-132, разположена във военновъздушната база Ал Удейд в Катар. Системата, чиято стойност се оценява на около 1,1 милиарда долара, е била поразена при ирански ракетен удар на 28 февруари. Катарските власти потвърдиха, че радарът е засегнат и повреден.
Ден по-късно - на 1 март - три изтребителя F-15E Strike Eagle са били свалени при инцидент с приятелски огън от противовъздушната отбрана на Кувейт. Шестимата членове на екипажите са оцелели, но самолетите са напълно загубени, като подмяната им се оценява на около 282 милиона долара.
При първоначалната атака на 28 февруари Иран е нанесъл удари и по щаба на Пети флот на Военноморските сили на САЩ в Манама, Бахрейн. Унищожени са два сателитни комуникационни терминала AN/GSC-52B и няколко големи сгради. Стойността на засегнатите SATCOM системи, включително разходите по разполагане и инсталация, се изчислява на приблизително 20 милиона долара.
Техеран твърди също, че е унищожил радарния компонент AN/TPY-2 на противоракетната система THAAD, разположен в индустриалния град Ал-Рувайс в Обединени арабски емирства. Според сателитни изображения от отворени източници на мястото е регистриран удар, а стойността на радара се оценява на около 500 милиона долара.
Общо Иран е атакувал най-малко седем американски военни обекта в региона след началото на ударите на САЩ и Израел срещу страната. Сред тях са щабът на Пети флот в Бахрейн, лагер Арифджан, военновъздушната база „Али ал Салем“ и лагер Бюринг в Кувейт, базата Ербил в Ирак, пристанището Джебел Али в ОАЕ и базата Ал-Удейд в Катар.
В Кувейт снимки от 1 март показват срутени покривни конструкции в базата „Али ал Салем“ след съобщения за ирански удар предния ден. В лагер Арифджан са загинали шестима американски военнослужещи.
Кадри и фотографии, потвърдени от The New York Times, сочат, че военната инсталация на международното летище Ербил в Ирак, където са разположени американски сили, е била обект на многократни атаки. Сателитни изображения от 1 март показват повредени или разрушени четири структури в част от базата.
Снимки от пристанището Джебел Али в Дубай показват дим над голяма сграда в оградена зона, използвана от американския флот. Макар да не представлява официална американска база, Джебел Али е сред най-често използваните пристанища на ВМС на САЩ в региона.
Освен военните обекти, под удари са попаднали и американски дипломатически мисии в Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ. Посолството на САЩ в Рияд е било атакувано с два дрона, като саудитското министерство на отбраната съобщи за ограничен пожар и незначителни материални щети. Засегната е и станцията на ЦРУ в комплекса.
Посолството на САЩ в Кувейт също е било обект на атаки с дронове и ракети. Съобщава се за дим в близост до сградата, а мисията е затворена до второ нареждане, като несъщественият персонал и семействата са евакуирани.
Генералното консулство на САЩ в Дубай е било ударено от предполагаем ирански дрон, който е поразил паркинг в близост до сградата на канцлерството. Възникналият пожар е бил бързо овладян от местните власти, като са нанесени ограничени материални щети без сериозни структурни разрушения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Западен демократ политик
Коментиран от #2, #20, #28, #42
10:41 04.03.2026
2 Демократ
До коментар #1 от "Западен демократ политик":Затова сме в Иран.
Коментиран от #66
10:41 04.03.2026
3 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #24, #70
10:42 04.03.2026
4 Потресен
10:42 04.03.2026
5 Зевзек
Коментиран от #57, #82
10:42 04.03.2026
6 Безос и Мъск
10:42 04.03.2026
7 хехе
10:42 04.03.2026
8 Айде,
Коментиран от #39
10:42 04.03.2026
9 Добър бизнесмен е Тръмп
Коментиран от #80
10:42 04.03.2026
10 ИСТИНСКИТЕ ВОЙНИ НЕ СА КАТО
10:43 04.03.2026
12 Без коментар 🤣
10:43 04.03.2026
13 666
10:43 04.03.2026
14 Хехеее
Коментиран от #49
10:43 04.03.2026
15 Последния Софиянец
10:43 04.03.2026
16 Ротшилд
10:43 04.03.2026
17 Я пъ тоа
1 000 000 000 000 $$$$$.
Коментиран от #89
10:43 04.03.2026
18 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #34
10:43 04.03.2026
19 Русофилче
10:44 04.03.2026
20 Досиетата Епстийн
До коментар #1 от "Западен демократ политик":показаха на света, че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
😃
Коментиран от #29, #108
10:44 04.03.2026
21 Анонимен
10:44 04.03.2026
23 Много повече
10:45 04.03.2026
24 Запознат
До коментар #3 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Не е важно а важното е че краварите и евреите вече загубиха войната - загубиха и "съюзниците" си Испания и Турция. Важното е и че няма оръжия и пари за киевската хунта - даже и нашите козячета вече забравиха зеления пигмей.
Коментиран от #78
10:45 04.03.2026
25 Фактолог
До тук по сателитни снимки е установено, че три батареи от този тип са унищожени в района .Общо в целия близък изток и Израел има 6 подобни + 12 батареи Patriot, половината от които също са подавени.
Като добавим и унищоженият радар FPS132 с обхват 5000 километра, скоро коалиция Епщайн остава сляпа и без ПВО. Затова иранците не бързат с масираните ракетни атаки, а ползват единични прецизни ракети и предимно дронове. Същевременно започнаха да свалят изтребители и бойни дронове за по 30 милиона долара тип Reaper и Hermes . В равносметката вече иранците имат 4 изтребителя ф15 и 27 бойни дрона, можем да добавим и 4 военни кораба.
Според тях те са унищожили вече 780 американски войници без тези на ударените кораби.
Изненадите предстоят.
Коментиран от #31
10:45 04.03.2026
26 Тома
10:46 04.03.2026
27 Търновец
10:46 04.03.2026
28 Синчето на Соловьов
До коментар #1 от "Западен демократ политик":Аз също съм клиент на Епщайн
Коментиран от #40
10:46 04.03.2026
29 Зевзек
До коментар #20 от "Досиетата Епстийн":"Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
Тази информация от посолството ли я има или от Укринформ ти я дадоха.
Коментиран от #98
10:47 04.03.2026
30 А дали бе
Коментиран от #45
10:47 04.03.2026
31 Стига глупости
До коментар #25 от "Фактолог":Във войната САЩ не ползват радари, а сателити....ама кой да знай....
Коментиран от #48, #79
10:47 04.03.2026
32 Мнение
Коментиран от #59
10:48 04.03.2026
33 да загубили
10:48 04.03.2026
34 Ти въобще учил си математика
До коментар #18 от "КОЛЬО ПАРЪМА":При военен бюджет от почти 1 трилион долара, може ли да сметнеш какъв процента са 2млрд или дори 100млрд. Те са просто една капка в огромното военно море на САЩ.
Коментиран от #46, #58
10:48 04.03.2026
36 Джи
10:49 04.03.2026
37 Фактолог
Един летателен час на ф35 30-40 хиляди долара, като една мисия трае около 3 часа, т.е. общо поне 100 хиляди долара;
Една ракета Asraam струва 250 хиляди долара, понякога трябват и повече;
Като включим и полета на въздушния танкер и самолета Ауакс общата стойност за унищожаването на 20 хиляди ирански долара възлиза на около 500 хиляди щатски минимум.
Иранците добре се справят. Давам на коалиция Епщайн още максимум седмица докато издъхнат откъм липса на боеприпаси и финансови ресурси.
Впрочем иранците свалиха още един ф15 на стойност 90 милиона и станаха 4.
10:49 04.03.2026
38 ох горките колко са жалки
10:49 04.03.2026
39 Ало, ало...
До коментар #8 от "Айде,":Много по зле от Виетнам ще е...
10:49 04.03.2026
40 Зевзек
До коментар #28 от "Синчето на Соловьов":За тебе знаем само че не си Синчето на Соловьов а българско дженди.
Коментиран от #43
10:50 04.03.2026
41 Спиро
10:50 04.03.2026
43 Фил. Киркоров
До коментар #40 от "Зевзек":Епщайн а моя кумир.
10:51 04.03.2026
44 счетоводство
10:52 04.03.2026
45 Данко Харсъзина
До коментар #30 от "А дали бе":Бойко ви каза, че Боташ ще е печатница за евра.
10:52 04.03.2026
46 Джи
До коментар #34 от "Ти въобще учил си математика":Можем да смятаме 100 милиарда са 10% чакай чакай Иран не само че не се предава но продължава да изумява света със смелост! Дано Китай Северна Корея и останалите съюзници на Иран да помагат, и тогава няма страшно!
10:52 04.03.2026
47 Братя
10:52 04.03.2026
49 Ъъъъъ
До коментар #14 от "Хехеее":"Това са джобни за САЩ"
Проблемът не е в парите. Утре Джеромката ще пусне принтерите и ще ги изтрака за 15 минути. Проблемът е времето за възстановяване на щетите - най-вече репутационните.... Имаш най-добрите ПВО системи, а ти ударят един куп бази и посолства, потрошатват ри оборудване за милиарди, убиват ти военнослужещи и т.н....🤣
Коментиран от #61
10:53 04.03.2026
50 Ха-ха
10:54 04.03.2026
51 SDEЧЕВ
10:55 04.03.2026
53 Спокойствието няма цена!
Коментиран от #65
10:56 04.03.2026
55 Уточнение
10:57 04.03.2026
57 Крайцера Москва
До коментар #5 от "Зевзек":изплува, ура!
Коментиран от #67
10:58 04.03.2026
58 Запознат
До коментар #34 от "Ти въобще учил си математика":"При военен бюджет от почти 1 трилион долара"
Те тези 1 трилион долара си вървят и без война - 1 ракета на Пейтриът струва 1.2 милиона долара а изстрелват минимум по 2 за да свалят един Шахед за 20 000 долара. Колко изстреляха до сега - те тези пари не ги отчитат в "загубите". Само докарването на два самолетоносача до Иран са няколко милиарда.
Там се краде по яко и от нас - пластмасовата подложка в която им сипват яденето и е за еднократна употреба струва 27 долара - по три на ден за всеки войник са 81 долара за нищо.
Коментиран от #74, #85
10:58 04.03.2026
59 иран русия опасни Фанатици
До коментар #32 от "Мнение":Срещу терористите не трябва да се пестят пари!
10:58 04.03.2026
60 стоян георгиев
10:58 04.03.2026
61 Така де
До коментар #49 от "Ъъъъъ":Ама всичко това става с...пари.
10:58 04.03.2026
62 пе де Расснак тиктоковец
10:59 04.03.2026
63 6666
10:59 04.03.2026
64 Ззз
10:59 04.03.2026
65 Да, така е ...
До коментар #53 от "Спокойствието няма цена!":... Да, така е.
10:59 04.03.2026
66 Голяма работа
До коментар #2 от "Демократ":Хамериканците си имат печатница, не ги събарят 2 милиарда. Всъщност, анализаторите пресмятат около 10 милиарда за 4 дена. Газа в ЕС ще скочи.
Коментиран от #73, #75
10:59 04.03.2026
67 Зевзек
До коментар #57 от "Крайцера Москва":Не един американски отиде при Москва
Коментиран от #77
10:59 04.03.2026
68 за 42 дни
11:00 04.03.2026
71 Сатана Z
11:01 04.03.2026
72 бай Даньо
11:01 04.03.2026
73 Икономист
До коментар #66 от "Голяма работа":"Хамериканците си имат печатница"
Тя всяка държава си има печатница - ама като почнеш да печаташ и валутата ти се срива а американската е на най-ниското си ниво даже и преди да почне войната.
Коментиран от #81, #84
11:02 04.03.2026
74 Изобщо не си запознат
До коментар #58 от "Запознат":като чета какво си написал.
11:02 04.03.2026
75 СТИГА БЕ
До коментар #66 от "Голяма работа":Закахарил си се,... ти не си и на дърва и брикети
11:03 04.03.2026
76 Наблюдател
Ракетите томахоук изстреляни по Иран още толкова.
И много много други...
Разходите са колосални и надхвърлят отдавна 100 милиарда .
Резултатът е че никой вече не иска да купува краварски дълг и държавите и инвеститорите масово разпродават безполезните хартийки.
Щатския доларар е паднал до 41% процента в световното обръщение от 74% и вече не е световна валута.
Обслужването на американския външен дълг коства на американския бюджет 3 милиарда долара на ден и нараства!
За американците ножът е опрял до кокала и даже вече го е срязъл наполовина. Играят ва банк....ако мине....но при иранците не мина , мина само във Венецуела.
11:04 04.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 МОРЯК
До коментар #24 от "Запознат":Войната я махни,... съюзниците са по-важни. Единия е на Гиблартар, другия на Босфора, а без тях, кой ще брани Средиземно море
11:06 04.03.2026
80 Сега тепърва ще видят реакцията на...
До коментар #9 от "Добър бизнесмен е Тръмп":...,,фанатиците"...!
Като вземат да се самовзривяват,с препасани колани с динамит по площади, молове и пазари...
Коментиран от #91
11:07 04.03.2026
81 стоян георгиев
До коментар #73 от "Икономист":Трудно ще го обясниш това на оня от последната къща на циганската махала.за него парите ги дава банката а американците не могат нищо освен да вземат по 5000 долара заплати..хах.инфото тук е предназначено именно за тази аудитория.затова тасс анадолската агенция и риа новости са основни информационни източници тук.три амортизирани самолета ф 15 на 50 години са дадени че струват колкото ъри нови ф35ама нека се радва бг ушана...
11:09 04.03.2026
82 Русия има опит 🤣
До коментар #5 от "Зевзек":На 17 август 1998 г. (при Елцин) правителството обявява девалвация на рублата и мораториум върху плащанията по краткосрочните държавни облигации (ГКО).
Причини: Срив в цените на петрола, азиатската финансова криза и огромният вътрешен дълг.
Резултат: Инфлацията излиза извън контрол, а много руснаци губят спестяванията си за броени дни.
Коментиран от #86
11:09 04.03.2026
84 АНТИПОД
До коментар #73 от "Икономист":Ами те заради това се чудят къде да направят война за да има икономически разтеж
Коментиран от #93
11:11 04.03.2026
85 Я пъ тоа
До коментар #58 от "Запознат":Това е бюджет за една години...от колко време САЩ не са водили война....
От Залива.....натрупванията са огромни.
Коментиран от #88, #96
11:13 04.03.2026
86 Зевзек
До коментар #82 от "Русия има опит 🤣":Е сега американците ще се възползват от руския опит
11:13 04.03.2026
87 счетоводство
Коментиран от #90
11:14 04.03.2026
88 Запознат
До коментар #85 от "Я пъ тоа":"Това е бюджет за една години"
Нъц не позна - бюджета значи точно това че тези пари всяка година отиват за издържане на армията им.
11:15 04.03.2026
89 Ало, ало...
До коментар #17 от "Я пъ тоа":Той военния бюджет може да е толкова но това не са пари само за ново оръжие, за заплати на персонал поддръжка на бази, частично за оръжия и нови разработки и т.н. А както стана ясно щатите даже привършват и ПВО ракетите, които могат да си позволят да раздават (продават).
11:17 04.03.2026
90 Запознат
До коментар #87 от "счетоводство":"и платени от изброените засегнати страни"
Така си мислиш - те и преди не бяха платени от тези държави а от американците - даже американците плащаха на тези държави да си ги разположат - само в България военните бази на краварите са безплатни.
Коментиран от #94
11:17 04.03.2026
91 Има решение
До коментар #80 от "Сега тепърва ще видят реакцията на...":Да не ги пускат в мола и по улиците ами по адреси ги събират и обратно в гумените лодки с един ритник ,и се връщай от къде си дошъл.
11:18 04.03.2026
92 БББ
Коментиран от #95
11:19 04.03.2026
93 Икономист
До коментар #84 от "АНТИПОД":Икономически растеж има ако печелят войната - когато губиш няма икономически растеж. След ВСВ Германия как е била финансово. Най големия икономически растеж е да скараш двама да се бият и да им продаваш оръжия както са направили краварите през двете световни войни.
11:21 04.03.2026
94 счетоводство
До коментар #90 от "Запознат":Всеки е свободен да вярва според разбиранията си. Няма безплатен обяд. Показателни са много милиардните поръчки за военна техника от страните не само в Близкия изток.
Коментиран от #97
11:23 04.03.2026
95 Учуден
До коментар #92 от "БББ":"парите ще си ги върнат тва го могат"
Ха ха ха за това ли външния им дълг наближава 40 трилиона а вътрешния 70 трилиона - защото можели да си връщат парите. Краварника е пред фалит и за това се опитва да открадне всичкия петрол на света.
11:24 04.03.2026
96 Това е бюджета
До коментар #85 от "Я пъ тоа":на САЩ за половин ден, за 1 година е 1000 милиарда, следователно за 1 ден бюджета е 2.7 милиарда. Много е икономичен Тръмп, категорично.
11:27 04.03.2026
97 Запознат
До коментар #94 от "счетоводство":"Показателни са много милиардните поръчки за военна техника"
Бяха много-милиардните поръчки - сега да си чувал някой да е направил поръчка последните 2 години. Особено като виждат колко са "добри" техните ПВО системи - Шахеди минават през тях.
Коментиран от #101
11:28 04.03.2026
98 Има информация, че
До коментар #29 от "Зевзек":Путин лично е карал самолета на Епщайн.
И вендъж е налетял на Хилари и Бил като го видял му рекъл "Евала, Влад, да се намери некой да я уважи"
Коментиран от #100
11:28 04.03.2026
100 Зевзек
До коментар #98 от "Има информация, че":"И вендъж е налетял на Хилари"
Той Путин трябва да си е намразил оная работа че да налети на Хитларито особено като я сравниш с Кабаева.
11:34 04.03.2026
101 счетоводство
До коментар #97 от "Запознат":Не съм чувал нито са ми докладвали.
ИИ направи справка само за Запознати:
""""През последните години и особено през 2025 г. и началото на 2026 г., Кувейт е направил следните значителни военни поръчки:
Системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot): Сключени са няколко големи сделки със САЩ за поддръжка, надграждане и сертифициране на ракети за системите "Пейтриът" на обща стойност над 1,6 милиарда долара.""""
11:37 04.03.2026
102 да попитам
Нали уж "Техеран за 3 дни", "Чалмите при девиците".
11:43 04.03.2026
103 жик так
А колко са разходите да докарат самолети , самолетоносачи , кораби , войници ...
11:48 04.03.2026
106 9689
11:54 04.03.2026
107 Мдаа
Този път пилота ще остане при иранците и ще го ρазчεкнат и ще покажат на цял свят как му изτича кρъвта с главаτа надолу.
11:55 04.03.2026
108 незнайко
До коментар #20 от "Досиетата Епстийн":Прав сте Путин е Господ и затова има среща с Епстийн !
12:02 04.03.2026