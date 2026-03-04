Новини
Свят »
Белгия »
Първият дипломат на ЕС: Стратегията на Иран е да всява смут и да подпали целия регион! Техеран уверено върви към своя крах

4 Март, 2026 23:18 591 25

  • иран-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • кая калас-
  • аятолах али хаменей-
  • ормузки проток-
  • петрол

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви днес, че Техеран прави грешка разширявайки войната към страни, които не са го атакували

Първият дипломат на ЕС: Стратегията на Иран е да всява смут и да подпали целия регион! Техеран уверено върви към своя крах - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранското правителство показва с безразборните атаки срещу съседите си, че уверено върви към своя крах, заяви днес пред журналисти ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

"Стратегията на Иран е да всява смут и да подпали целия регион", допълни тя.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви днес, че Иран прави грешка разширявайки войната към страни, които не са го атакували. До коментара му се стигна, след като Турция съобщи, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска ракета, насочила се към турското въздушно пространство.

"Иран разширява войната към страни, които не са го атакували, към държава член на НАТО и към страна от Европейския съюз, но както гласи известният афоризъм, "това е по-лошо от престъпление, това е грешка", каза Шикорски след среща на Съвета на държавите от Балтийско море.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    17 11 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #16

    23:20 04.03.2026

  • 2 Тралалаз

    11 11 Отговор
    Техеран за три дни ма станаха вече пет и ракетите им не свършват

    Коментиран от #8

    23:20 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 зИленски

    8 11 Отговор
    СМЕШНА СИ
    ПОВЕЧЕ И ОТ МЕН ДОРИ

    23:21 04.03.2026

  • 5 Ганчев

    13 6 Отговор
    Както вече писах на чалмарите по т близкият Изток повече от Калашников не трябва да се дава.

    23:21 04.03.2026

  • 6 Баба Гошка

    6 10 Отговор
    Паа тицата продължава да ги ръси. Алоууу. Офф цоо, иран е бил там хиляди години, не кат измислената ви държава, където наццидеддо ти те е завъдил. Как може такива не адекватнички да назначават?

    Коментиран от #24

    23:21 04.03.2026

  • 7 си дзън

    11 5 Отговор
    Има експлозии в Саратов и Киров в русията. Май ги отклоняват иранските Шахеди.

    23:22 04.03.2026

  • 8 Споко

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тралалаз":

    нада ли тея 3 дни ще станат 4 години

    23:22 04.03.2026

  • 9 Пора

    10 6 Отговор
    Около Мара Захарова мирише на пор вдовец.

    23:22 04.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хохо Бохо

    6 10 Отговор
    Горко ни с такъв първи дипломат. Смятай къв е последния дипломат щом тва е първия. Специално за урсулестите кай "Стратегията на Украйна е да всява смут и да подпали целия регион! кииф уверено върви към своя крах"

    23:23 04.03.2026

  • 12 Сталин

    6 8 Отговор
    Арабските пудели чи-хуа-хуа са същите като балтийските чи-хуа-хуа,те са като бълхи които тормозят съседите си , единственото лекарство за бълхите е да бъдат смачкани

    23:23 04.03.2026

  • 13 9689

    4 7 Отговор
    Кайо,тъпа си като задница на слон.Няма да ни излъжеш,че жертвата е виновна номенклатурно на КПСС отроче.От такива като тебе Европа е на дъното.

    23:23 04.03.2026

  • 14 Мисира

    3 8 Отговор
    Тази не е друсана с години и е превъртяла играта.И при нас повечето са такива и от мъжете даже хахаха!

    23:24 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 си дзън

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Тошко и Копейкин са му писали речта на тоя Луненборн

    Коментиран от #21

    23:25 04.03.2026

  • 17 Лая

    1 6 Отговор
    Шпротата има акъл на шпрота - генетика!

    23:25 04.03.2026

  • 18 хъхъ

    4 7 Отговор
    Дядото в СС, бащата в КПСС, а дъщерята Кая Калас - в ЕС

    23:26 04.03.2026

  • 19 Как се шибът москсали?

    6 1 Отговор
    Питайте украинците и се учете.

    Коментиран от #23

    23:28 04.03.2026

  • 20 куха лейка

    4 5 Отговор
    Кая като "първи дипломат" не забелязва, че Ес отново е отсвирен. Този път от Сащ и Израел, които без даже да ги информират започнаха поредната си война. Че кой тогава зачита Ес? Китай?Индия? Русия?
    Явно некой не може да си гледа работата и за това Ес няма позиция- едни за, други против - тюрлюгювеч.

    23:28 04.03.2026

  • 21 Сталин

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Си Дзън-Цун Кай-Хvй

    23:30 04.03.2026

  • 22 Смешник

    2 5 Отговор
    Тая куха лейка Калас какво разбира от стратегия на войната Ами точно това е целта на Иран да разпали войната в целия регион за да вдигне цените на петрола да предизвика икономически хаос и да изгони краварите от Близкия изток

    23:30 04.03.2026

  • 23 Мисира

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Как се шибът москсали?":

    Тебе шибаха ли те вече че знаеш?

    23:31 04.03.2026

  • 24 Кака Радка

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баба Гошка":

    Това е било Персия бе ту.пан.Днешнивт Иран на шиитските псета е на 46 години.

    23:32 04.03.2026

  • 25 Бръмм

    1 0 Отговор
    стратегията на Иран е да оцелее тъпа естонска оФФЦа. Иран никой не е нападал, глупаво нищоправещо розово пони.

    23:33 04.03.2026

