Първият дипломат на ЕС: Стратегията на Иран е да всява смут и да подпали целия регион! Техеран уверено върви към своя крах

Иранското правителство показва с безразборните атаки срещу съседите си, че уверено върви към своя крах, заяви днес пред журналисти ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
"Стратегията на Иран е да всява смут и да подпали целия регион", допълни тя.
Полският външен министър Радослав Шикорски заяви днес, че Иран прави грешка разширявайки войната към страни, които не са го атакували. До коментара му се стигна, след като Турция съобщи, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска ракета, насочила се към турското въздушно пространство.
"Иран разширява войната към страни, които не са го атакували, към държава член на НАТО и към страна от Европейския съюз, но както гласи известният афоризъм, "това е по-лошо от престъпление, това е грешка", каза Шикорски след среща на Съвета на държавите от Балтийско море.
