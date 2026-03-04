"Как Путин изпадна в засада"

Пред иранското посолство в Москва хората оставят букети от карамфили, червени рози и плюшени животни. След смъртта на аятолах Али Хаменей Владимир Путин изрази съболезнованията си и нарече нападението срещу него "цинично убийство". Руското външно министерство осъди "лова" срещу ръководителите на суверенни държави.

Критика и топли думи: Русия наблюдава безсилно ескалацията в Близкия изток - както преди това във Венецуела. Но изпитва и загриженост - говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта още веднъж разочарованието от това, че "въпреки постъпващите информации за значителен напредък в преговорите ситуацията е ескалирала до пряка агресия".

Пропагандистите са насочили остриетата си срещу САЩ

Кремъл официално се въздържа от острите критики спрямо САЩ, отбелязва АРД. Но пропагандистите в Русия са по-прями. Ултранационалистическият идеолог Александър Дугин се оплака в Телеграм, че съюзниците на Путин "биват унищожавани системно един след друг". И предупреди, че "преговорите с такъв враг" - т.е. САЩ - означават едно: падане на властимащите.

Един от най-известните пропагандисти в страната - Владимир Соловьов - на свой ред предупреди с поглед към Украйна: "Русия или ще победи в тази война, или Русия повече няма да я има". Руската война в Украйна била война срещу НАТО, т.е. "срещу нейните господари американците". Сега това се видяло отчетливо в тяхната агресия срещу Иран.

Договор за взаимопомощ в определени граници

В средата на февруари Иран и Русия проведоха съвместни военноморски маневри пред бреговете на Ислямската република, припомня германската обществена медия. Преди година двете страни подписаха стратегическо споразумение за сътрудничество, отнасящо се до военната сфера, търговията и изследванията. Двете държави са сериозно засегнати от западните санкции и искат да си окажат взаимна подкрепа.

Споразумението обаче не е класически договор за взаимна помощ, пише АРД и обяснява, че те не са се споразумели да си окажат взаимна подкрепа при нападение от трета страна.

Преди няколко дни "Файненшъл Таймс" информира за тайна оръжейна сделка между Русия и Иран. Тя предвиждала Русия да продаде на Иран хиляди преносими ракети, на стойност около 500 милиона евро. А в началото на войната срещу Украйна Иран достави дронове на Русия. Междувременно тя е в състояние сама да произвожда големи количества въоръжени дронове на базата на иранската технология, посочва германската обществена медия.

Поскъпването на нефта е добре дошло за бюджета

След предприетите от САЩ и Израел нападения Иран затвори Ормузкия проток - ключовия морски маршрут за превоз на нефт. Петролните танкери са цели на атаките.

Това доведе до поскъпване на нефта, но по-високата му цена е от решаващо значение за руския бюджет, респективно за нападателната война срещу Украйна. Още повече, че напоследък приходите от износа на нефт и газ постоянно спадаха, отбелязва АРД.

Теоретично сега Русия би могла да увеличи количествата, изнасяни за Китай, написа руският вестник "Коммерсант". Той обаче посочва и, че след "митническата война" Китай и САЩ са сключили търговско споразумение, в което Китай се е ангажирал да ограничи доставките на петрол от Русия.

Руските експерти проявяват предпазлив оптимизъм във връзка с нарасналите цени на петрола, тъй като за момента дългосрочното развитие не може да се предвиди, пише германската обществена медия.

Що се отнася до цялостното геополитическо положение на Русия, руският американист Андрей Кортунов казва следното: "Разбира се, че е лошо твоят партньор бъде ударен, особено ако ти не можеш да направиш нищо".

Автор: Зилке Дитрих (ARD)