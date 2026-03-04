Новини
Как Путин изпадна в засада

Как Путин изпадна в засада

4 Март, 2026

Русия едновременно губи и печели от ударите срещу Иран - губи съюзник, но поскъпването на нефта е добре дошло за бюджета ѝ

Как Путин изпадна в засада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пред иранското посолство в Москва хората оставят букети от карамфили, червени рози и плюшени животни. След смъртта на аятолах Али Хаменей Владимир Путин изрази съболезнованията си и нарече нападението срещу него "цинично убийство". Руското външно министерство осъди "лова" срещу ръководителите на суверенни държави.

Критика и топли думи: Русия наблюдава безсилно ескалацията в Близкия изток - както преди това във Венецуела. Но изпитва и загриженост - говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта още веднъж разочарованието от това, че "въпреки постъпващите информации за значителен напредък в преговорите ситуацията е ескалирала до пряка агресия".

Пропагандистите са насочили остриетата си срещу САЩ

Кремъл официално се въздържа от острите критики спрямо САЩ, отбелязва АРД. Но пропагандистите в Русия са по-прями. Ултранационалистическият идеолог Александър Дугин се оплака в Телеграм, че съюзниците на Путин "биват унищожавани системно един след друг". И предупреди, че "преговорите с такъв враг" - т.е. САЩ - означават едно: падане на властимащите.

Един от най-известните пропагандисти в страната - Владимир Соловьов - на свой ред предупреди с поглед към Украйна: "Русия или ще победи в тази война, или Русия повече няма да я има". Руската война в Украйна била война срещу НАТО, т.е. "срещу нейните господари американците". Сега това се видяло отчетливо в тяхната агресия срещу Иран.

Договор за взаимопомощ в определени граници

В средата на февруари Иран и Русия проведоха съвместни военноморски маневри пред бреговете на Ислямската република, припомня германската обществена медия. Преди година двете страни подписаха стратегическо споразумение за сътрудничество, отнасящо се до военната сфера, търговията и изследванията. Двете държави са сериозно засегнати от западните санкции и искат да си окажат взаимна подкрепа.

Споразумението обаче не е класически договор за взаимна помощ, пише АРД и обяснява, че те не са се споразумели да си окажат взаимна подкрепа при нападение от трета страна.

Преди няколко дни "Файненшъл Таймс" информира за тайна оръжейна сделка между Русия и Иран. Тя предвиждала Русия да продаде на Иран хиляди преносими ракети, на стойност около 500 милиона евро. А в началото на войната срещу Украйна Иран достави дронове на Русия. Междувременно тя е в състояние сама да произвожда големи количества въоръжени дронове на базата на иранската технология, посочва германската обществена медия.

Поскъпването на нефта е добре дошло за бюджета

След предприетите от САЩ и Израел нападения Иран затвори Ормузкия проток - ключовия морски маршрут за превоз на нефт. Петролните танкери са цели на атаките.

Това доведе до поскъпване на нефта, но по-високата му цена е от решаващо значение за руския бюджет, респективно за нападателната война срещу Украйна. Още повече, че напоследък приходите от износа на нефт и газ постоянно спадаха, отбелязва АРД.

Теоретично сега Русия би могла да увеличи количествата, изнасяни за Китай, написа руският вестник "Коммерсант". Той обаче посочва и, че след "митническата война" Китай и САЩ са сключили търговско споразумение, в което Китай се е ангажирал да ограничи доставките на петрол от Русия.

Руските експерти проявяват предпазлив оптимизъм във връзка с нарасналите цени на петрола, тъй като за момента дългосрочното развитие не може да се предвиди, пише германската обществена медия.

Що се отнася до цялостното геополитическо положение на Русия, руският американист Андрей Кортунов казва следното: "Разбира се, че е лошо твоят партньор бъде ударен, особено ако ти не можеш да направиш нищо".

Автор: Зилке Дитрих (ARD)


Иран (Ислямска Република)
Оценка 2.2 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    35 47 Отговор
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #16, #41

    07:04 04.03.2026

  • 2 Боби

    35 31 Отговор
    Тоя трябва да я води тая война до живот, за да не падне от власт. Това в Украйна ще е като Израел/Палестина,

    Коментиран от #46

    07:04 04.03.2026

  • 3 Гошо

    26 29 Отговор
    ДВ пак се чешат там дето не ги сърби

    07:05 04.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Асен

    34 28 Отговор
    Нещо намаляха изявите на Зеленко!Ако воината с Иран се проточи съвсем ще забравят за него ,,партньорите,, както той се изразява!

    07:07 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Накратко

    31 23 Отговор
    Бункерният диктатор може да е следващият, ако не си трае.

    Коментиран от #19

    07:09 04.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин бе безсилен

    28 20 Отговор
    Нищо не може да направи за аверите си аятоласите

    07:10 04.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Де бил

    20 10 Отговор
    Браво на Зилке Дитрих!!! Ама си го пишете ,че е бил на практика в доичово зеле ,за да си знаем ,че акъла си му е фашистки.

    07:10 04.03.2026

  • 12 зИленски

    20 13 Отговор
    ДОЙЧЕ,ПИШЕТЕ И НЕЩу ЗА МЕН
    ЗАБРАВИХТЕ МЕ
    ИЛИ ВЕЧЕ НЯМА ПАРИЧКИ !???

    07:11 04.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Робите винаги се кланят

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    на господаря си.

    07:12 04.03.2026

  • 15 Запознат

    24 13 Отговор
    "Как Путин изпадна в засада"

    Да се чете "как зеления изпадна в немилост" защото заради войната в Иран зеления остана без оръжия и финансиране. САЩ няма как да спечелят войната срещу Иран без сухопътна операция а сухопътна операция съвсем ще остави зеления бе оръжия и пари така че ако я почнат губят Украйна а могат да загубят и в Иран.

    07:13 04.03.2026

  • 16 Георги

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Шопо : А изобщо знаеш кой я създаде,в секретният руски град Дубна,добре е да не се изказваш, НЕ ПОДГОТВЕН?

    Коментиран от #24, #27, #44

    07:13 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шопо

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Накратко":

    Имаш предвид Зеленски

    07:14 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Болен мозък

    13 9 Отговор
    Къде са БРИКС, Микс, Дрискс, да отърват аятоласите, пък и Путин.

    07:16 04.03.2026

  • 22 Георги

    14 8 Отговор
    Русия е аутсайдер и не надежден "съюзник" заприлича на С.Корея , колкото до лидерите времето ги сменя само!

    07:16 04.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Град Козлодуй

    13 9 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    Не може да заплашваш човек или държава които иомат най мощното оръжие в света

    07:16 04.03.2026

  • 25 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    14 11 Отговор

    До коментар #20 от "Зевзек":

    Мачкат Иран като за последно...2000 обекта поразени...иначе щатските бази са отдавна празни....и човешки жертви там няма.

    Коментиран от #30, #42, #76

    07:18 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Учуден

    8 10 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    И кой я създеде според козяшката пропаганда - сигурно господарите ти и са я подарили на руснаците.

    07:18 04.03.2026

  • 28 Дончо

    16 12 Отговор
    Кремълският дребосък знае, че не трябва да шава, ако иска да остане жив още няколко години.
    Точно заради тази война Тръмп спря да дава помощ на Украйна.

    Коментиран от #36, #39

    07:20 04.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зевзек

    10 12 Отговор

    До коментар #25 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    "2000 обекта поразени"

    Училища с момиченца ли? Нали миналата година ужким поразиха ядрените им обекти - та и сега така "мачкат" - само в пропагандата.

    Коментиран от #35, #38

    07:21 04.03.2026

  • 31 Путин в тих ужас

    14 10 Отговор
    СИ не смее да мъцне, Кимчо още не разбра кво става....нема Брикс, Микс, Дрискс.....

    07:21 04.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Владимир Путин, президент

    21 8 Отговор
    Русия има само два съюзника - Мизерия и Корупция ☝️

    07:22 04.03.2026

  • 34 ужас

    5 10 Отговор
    Защо да губи съюзник. ДВ да не би да мислят, че сащ ще поставят там сина на шаха. Това е все едно българите да поискат сина на Негово Велико Величество Симеон Хасан Втори.

    07:22 04.03.2026

  • 35 Учат са от

    13 8 Отговор

    До коментар #30 от "Зевзек":

    Путин, дето изби над 1,2 милиона руснаци.

    Коментиран от #43

    07:22 04.03.2026

  • 36 Зевзек

    7 12 Отговор

    До коментар #28 от "Дончо":

    "Точно заради тази война Тръмп спря да дава помощ на Украйна"

    Излиза че "Киевския дребосък знае, че не трябва да шава, ако иска да остане жив още няколко години"

    Коментиран от #45

    07:23 04.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тръмп

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "Зевзек":

    Уча се от путлер.

    07:24 04.03.2026

  • 39 Стига глупости

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Дончо":

    Щатското оръжие към Украйна си върви регулярно. Тръмп трупа дебели пачки от избиването на руснаци.

    07:24 04.03.2026

  • 40 Пръч

    11 6 Отговор
    "Пред иранското посолство в Москва хората оставят букети от карамфили, червени рози и плюшени животни"....А реваха ли със глас, както беше на погребението на Ким Ир Сен? Плюшени играчки в памет на диктатор yбиец е смешничко, но в реда на нещата в ненopмална държава!

    07:24 04.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Данко Харсъзина

    14 7 Отговор

    До коментар #25 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    САЩ за пореден път поакзаха пред света, че са най-обиквновена играчка в ръцете на световните терористи ционисти. Измислена, зависима и презряна нация, това са американците от САЩ.

    07:25 04.03.2026

  • 43 Зевзек

    10 7 Отговор

    До коментар #35 от "Учат са от":

    "дето изби над 1,2 милиона руснаци"

    Тук си прав те и украинците са руснаци ама са повече от 1.2 милиона избитите.

    Коментиран от #49

    07:25 04.03.2026

  • 44 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    Не е сахаров. Той е за парлама.

    07:25 04.03.2026

  • 45 Я пъ тоа

    10 5 Отговор

    До коментар #36 от "Зевзек":

    Тоя киевски дребосък изби с американско оръжие над 1,2 милиона руснаци

    Коментиран от #52

    07:25 04.03.2026

  • 46 Хахахахаха

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Боби":

    Войната ще се води до последния украински войник, а повярвай ми не останаха много оттях, ще има до края на тази година и свършват, след това на ден ще падат по 100 км територия, впрочем руснаците вече на 15 29 км от Славянск

    Коментиран от #75

    07:26 04.03.2026

  • 47 Запознат

    5 10 Отговор

    До коментар #41 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Важно е че денацификацията върви с пълна сила - не са важни селата а колко са пратени при Бандера.

    07:27 04.03.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    3 12 Отговор
    Поклон доземи пред великия император Путин!

    Коментиран от #51, #111

    07:27 04.03.2026

  • 49 Украйна

    11 6 Отговор

    До коментар #43 от "Зевзек":

    Не я мисли. Защитава се както може. Путинистите направо ги загробват в Русия, заради болните амбиции на дъртака кремълски....

    Коментиран от #54, #58

    07:27 04.03.2026

  • 50 Жик так

    11 5 Отговор
    Руските пропагандисти реват е ефир.Викат,че след Сирия, Венецуела и Иран те са следващите
    Жик так

    07:28 04.03.2026

  • 51 КГБ шофьорчето

    10 3 Отговор

    До коментар #48 от "Данко Харсъзина":

    Изби над два милиона славяни....най много след ВСВ.

    07:28 04.03.2026

  • 52 Зевзек

    3 8 Отговор

    До коментар #45 от "Я пъ тоа":

    "над 1,2 милиона руснаци"

    Прав си те и украинците са руснаци и са повече от 1.2 милиона избитите - по 60 000 ловят всеки месец и не могат да насмогват.

    07:29 04.03.2026

  • 53 Реално

    10 8 Отговор
    Русия губи навсякъде... И в Украйна и в Близкия Изток и в Южна Америка,а Индия спря да и купува петрола.

    Коментиран от #60

    07:29 04.03.2026

  • 54 Хахахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #49 от "Украйна":

    Доказателства имаш ли, гледам официални медии казват 200 хиляди руснаци са избити, като голяма част са затворници, докато официални медии казват че над 1,5 млн украинци са убити, така че незнам кой е напълни земите на Украйна с трупове

    07:30 04.03.2026

  • 55 9689

    4 6 Отговор
    Зельо,слаба ракия си.......

    07:31 04.03.2026

  • 56 Архимандрисандрит Бибиян

    5 3 Отговор
    Путилифона бае Пунде заяви каде е винаги изогнат на курчеверме на два кастрени салкъма!

    07:31 04.03.2026

  • 57 Механик

    10 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    07:31 04.03.2026

  • 58 Зевзек

    7 7 Отговор

    До коментар #49 от "Украйна":

    "Защитава се както може"

    Без оръжията и парите от запада никак не може а сега те отидоха да нападат Иран - така че хунтата утече.

    Коментиран от #61, #71

    07:31 04.03.2026

  • 59 Няма друг вариант

    9 7 Отговор
    Раша отива при крайцера.

    Коментиран от #65

    07:33 04.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Руската пропаганда

    6 4 Отговор

    До коментар #58 от "Зевзек":

    Има за цел глупака😀

    07:34 04.03.2026

  • 62 Руснаци

    6 6 Отговор
    Гледам руснаците си взимат 20 процента от Украйна до сега, бъдете сигурни че ще станат много повече, докато гледам САЩ и израелците не могат да вземат и 1 процент от Иран, ракетите свършват, загубите им се покачват, пари няма за сухопътна война и по добре, че тогава съвсем ще разкрият американците колко са зле

    Коментиран от #66, #67, #69

    07:34 04.03.2026

  • 63 Кирил

    1 0 Отговор
    Две джамахирии

    07:35 04.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Няма друг вариант":

    Зеления ще я изпревари "раша".

    07:35 04.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ха ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Руснаци":

    През 2022-ра си бяха взели 27%. Явно "вземат" отрицателно. Ама който взема и дава 1.2 милиона безвръзвратни загуби в жива сила, 325 000 убити.

    07:36 04.03.2026

  • 68 пламен

    8 4 Отговор
    Цял свят видя че Русия е слаб, ненадежден съюзник.какво направиха за Асад, Мадуро, чалмосания... Предстои куба.

    07:36 04.03.2026

  • 69 Я пъ тоа

    5 4 Отговор

    До коментар #62 от "Руснаци":

    Избити над 1,2 милиона руснаци....земя са връща, живот никога.

    Коментиран от #73

    07:37 04.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Путин да му мисли

    3 5 Отговор

    До коментар #58 от "Зевзек":

    Натовско оръжие бомби Русия....до там докара Путин руснаците.

    Коментиран от #74

    07:39 04.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Я пъ тоа":

    "Избити над 1,2 милиона руснаци"

    Прав си защото и украинците са руснаци но ти казвам че са близо 2 милиона

    07:39 04.03.2026

  • 74 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Путин да му мисли":

    "Натовско оръжие бомби Русия"

    Вече бомби Иран пък зеления реве че няма за него.

    07:41 04.03.2026

  • 75 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахахаха":

    Затова ли Путин плаче "само" за 600 хилядна украинска армия.

    Коментиран от #77

    07:42 04.03.2026

  • 76 За три дни,

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    нали?😂🤣😂

    Коментиран от #83

    07:44 04.03.2026

  • 77 Зевзек

    3 5 Отговор

    До коментар #75 от "Я пъ тоа":

    Ами трудно се издържа голяма армия когато Украйна стане част от РФ

    Коментиран от #80

    07:44 04.03.2026

  • 78 Хохо Бохо

    6 4 Отговор
    Колективните мбого държат руснаците да прекрачат червени линии и да доставят Орешник на Иран.

    07:44 04.03.2026

  • 79 Бомбят Иран и Русия на поразия

    3 4 Отговор
    С американско оръжие.....Тръмп трупа дебели пачки.

    Коментиран от #82

    07:44 04.03.2026

  • 80 Я пъ тоа

    5 3 Отговор

    До коментар #77 от "Зевзек":

    Когато стане ша му мислим. ДНЕС ВСУ трепе руснаците като за последно....

    Коментиран от #85

    07:46 04.03.2026

  • 81 Никой в света

    5 4 Отговор
    Не трябва да се въздържа от остри критики спрямо агресора и терорист САЩ

    07:46 04.03.2026

  • 82 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Бомбят Иран и Русия на поразия":

    "Тръмп трупа дебели пачки"

    Че кой го плаща това оръжие че Тръмп да трупа пачки - това не ти ли го казаха в посолството

    Коментиран от #84

    07:46 04.03.2026

  • 83 Така де

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "За три дни,":

    За три дни обезглавиха иранците...Путин с мъчи вече ЧЕТИРИ години за това.

    07:47 04.03.2026

  • 84 От ПОСОЛЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Учуден":

    На Драган Цанков ми казаха че за оръжието плаща ЕС....от никакви замразени милиарди на Путин.

    Коментиран от #87

    07:48 04.03.2026

  • 85 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Я пъ тоа":

    "ДНЕС ВСУ трепе руснаците като за последно"

    Прав си те и украинците са руснаци - ловят по 60 000 на месец по улиците на Украйна и не могат да попълнят загубите.

    07:49 04.03.2026

  • 86 А какво би трябвало

    3 0 Отговор
    Да направи Русия относно ескалацията в Близкия изток ? Разбрахме какво НЕ била правила, но какво трябва да направи не прочетохме

    07:50 04.03.2026

  • 87 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "От ПОСОЛЯ":

    "от никакви замразени милиарди на Путин"

    Прав си че е от "никакви" - милиардите на Путин си стоят защото господарите ти не смеят да ги пипнат.

    07:51 04.03.2026

  • 88 Въобще не е истина че

    5 1 Отговор
    Кремъл се въздържа от "острите критики" спрямо САЩ. Нито Русия, нито Китай се "въздържат". Това че атлантическите продажни медии го спестяват на читателите си е друг въпрос.

    Коментиран от #107

    07:54 04.03.2026

  • 89 Тия смешници

    2 0 Отговор
    С техните "анализи"... Ама, те за техните си смешници ги творят тия творби, не за нормалните, мислещи хора

    07:55 04.03.2026

  • 90 Айгедотор

    3 4 Отговор
    Почна се с пасквилите!! Слава на Русия и Путин!

    Коментиран от #92

    07:55 04.03.2026

  • 91 поскъпването на нефта

    1 0 Отговор
    Много ли радва недоразуменията в ЕК?

    07:56 04.03.2026

  • 92 Путин го бомбят в Русия.

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Айгедотор":

    С американско оръжие.....това никога не е било.....

    Коментиран от #94

    07:57 04.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Путин го бомбят в Русия.":

    "това никога не е било"

    Е как никога да не е било - кой въоръжи Вермахта през ВСВ

    Коментиран от #96

    08:00 04.03.2026

  • 95 Недойче Невеле

    1 0 Отговор
    А един мармот завива шоколад....

    08:02 04.03.2026

  • 96 брей

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Историк":

    А кой въоръжи Червената армия да бие Вермахта?

    Коментиран от #102

    08:03 04.03.2026

  • 97 Диктаторски неволи

    2 1 Отговор
    Само не разбрах на това учение кккво са тренирали, защото аятоласите и една камара военни още първата нощ целукупно избягаха при девиците. Не знам ще има ли за всички при този наплив. И не разбрах главния чалмар успял ли е да вземе със себеси 90-те милярда които е откраднал от народа си?

    Коментиран от #99

    08:03 04.03.2026

  • 98 Нацистка сган на 100%

    2 1 Отговор
    В забележките си Хегсет ясно заяви, че няма граница, която американските военни няма да преминат. Войната ще се води, похвали се той: „Всичко е при наши условия, с максимални правомощия, без глупави правила за ангажиране, без блато за изграждане на нации, без упражнения за изграждане на демокрация, без политически коректни войни. Ние се борим, за да спечелим…“

    08:04 04.03.2026

  • 99 винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Диктаторски неволи":

    Арабските могъщи армии стават единствено да тероризират собственото си мирно население. Айатоласите привикаха главорезите от хамас, да потушат протестите миналата година. Избиха повече от 30 хиляди протестиращи мирни иранци.

    Коментиран от #104

    08:05 04.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Нацистка сган на 100%

    1 1 Отговор
    Пироманите в администрацията на Тръмп и техните съюзници в Израел подпалват целия регион и заплашват да хвърлят света в катастрофа с потресаващи размери. Оправданията и „обясненията“, издадени от Белия дом, се променят с всеки изминал ден и дори с всеки час. Тръмп и неговите помощници не могат да дадат последователно обяснение защо е започната тази война, на каква „заплаха“ уж отговаря тя или какъв резултат твърдят, че преследват. Самият Тръмп призна, че плановете му за „преход“ след убийството на аятолах Хаменей са били осуетени от факта, че са убили всички в ръководството на иранската държава. 

    08:07 04.03.2026

  • 102 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "брей":

    Никой не я въоръжи поне до края на 1942 - ама тя тогава вече си биеше Вермахта. Пък Хитлер го въоръжиха господарите ти преди 1939 - без "помощта" на краварите Хитлер нямаше да може да превземе даже и Франция и Полша.

    Коментиран от #105

    08:07 04.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Помнещ

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "винаги":

    "Избиха повече от 30 хиляди протестиращи мирни иранци"

    Е така де киевската хунта изби повече от 14 000 протестиращи мирни украинци - но защо ли не ревяхте тогава.

    Коментиран от #106

    08:09 04.03.2026

  • 105 блещиш неистини

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Историк":

    1939 Сталин и Хитлер са съюзници. Заедно започват войната срещу Европа. Четете ги тези книги бре.

    Коментиран от #112

    08:10 04.03.2026

  • 106 викашп

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Помнещ":

    Вагнер и "руски войници в отпуск" било Киевската хунта? Дори Пригожин си го призна и затова го убиха. Жива да не бях!

    08:11 04.03.2026

  • 107 въздържа се от "острите критики"....

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Въобще не е истина че":

    И за това вероятно дори когато копираш някаква селекция от цитати 1 към1 и те автоматично се изтриват нали? После дрънкаме глупости как се "въздържали" .....

    08:12 04.03.2026

  • 108 Мъдрецът

    3 0 Отговор
    Фактически путинския захранва войната в Иран. Парите заработени от СВО, Тръмп инвестира в Иран.

    08:14 04.03.2026

  • 109 Путлер

    1 1 Отговор
    Седи Безучастно

    И гледа мониторите в Бункера .

    Своих Не Бросаем.

    Просто се разминава ме .

    После пращаме Съболезнования.

    Коментиран от #120

    08:14 04.03.2026

  • 110 Мишел

    1 2 Отговор
    Дойче зеле пак коментира събития, които не са се случили и няма да се случат.

    08:16 04.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Историк

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "блещиш неистини":

    "1939 Сталин и Хитлер са съюзници"

    Сталин ли раздаваше държави на Хитлер преди 1939 или Чембърлейн, От къде Хитлер се сдоби със стомана и алуминий и каучук да направи Вермахта и да нападне Франция и Полша като Германия по това време имаше ембарго от Франция и Англия. За Рокфелер център в Мюнхен сигурно са пропуснали да ти кажат който е финансирал нацистката партия. За нацистки паради в Ню Йорк през 1936 също не са ти казали. За това че Хенри Форд е бил нацист и личен приятел със Хитлер пак не са ти споменали.

    Коментиран от #122

    08:18 04.03.2026

  • 113 Не само руските послания се цензурират

    2 1 Отговор
    Но и американските послания на левите в демократическият сигмент. А те са : Първо, борбата срещу войната трябва да се основава на работническата класа, великата революционна сила в обществото, обединяваща зад себе си всички прогресивни елементи от населението.

    Второ, новото антивоенно движение трябва да бъде антикапиталистическо и социалистическо, тъй като не може да има сериозна борба срещу войната, освен в борбата за прекратяване на диктатурата на финансовия капитал и икономическата система, която е основната причина за милитаризма и войната.

    Трето, новото антивоенно движение трябва да бъде напълно и недвусмислено независимо и враждебно към всички политически партии и организации на капиталистическата класа.

    Четвърто, новото антивоенно движение трябва преди всичко да бъде международно, мобилизирайки огромната сила на работническата класа в единна глобална борба срещу империализма.

    Коментиран от #118, #121

    08:19 04.03.2026

  • 114 Стефан Кирш

    1 1 Отговор
    Будката на Гьобелс отново бълва лъжи и пропаганда!

    08:19 04.03.2026

  • 115 Издрискали се.

    1 1 Отговор
    Дойче Веле от яд започва физиологически да изпуска много течно.

    08:19 04.03.2026

  • 116 Извинявам се

    1 1 Отговор
    Исках да публикувам - Как Тръмр изпадна в засада.

    08:19 04.03.2026

  • 117 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    1 1 Отговор
    Някой знае ли защо му Викат

    КАРЛИК?

    08:19 04.03.2026

  • 118 Маргарет Тачър

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Не само руските послания се цензурират":

    "Социализма е хубаво нещо, докато не свършат ЧУЖДИТЕ пари."

    08:20 04.03.2026

  • 119 Мъдрецът

    2 1 Отговор
    Това му викат кypкaпан! Сега ше се навeде, и Зеленски ще го !

    08:20 04.03.2026

  • 120 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Путлер":

    "Своих Не Бросаем"

    Е така де той зеления не е от "своих" а господарите ти го зарязаха вече. Оръжията заминаха за Израел да пазят Тел Авив а киев руснаците може да си го бомбят колкото искат.

    08:21 04.03.2026

  • 121 американските послания на левите

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Не само руските послания се цензурират":

    Но при НЕлевите прокси измамниците БСП-ОЛ в България тези послания ги НЯМА !

    08:22 04.03.2026

  • 122 блещиш неистини

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Историк":

    В началото на Втората световна война Хитлер и Сталин бяха фактически съюзници чрез Молотов-Рибентроповия пакт за ненападение, сключен на 23 август 1939 г.
    Пактът и неговите последици

    Този пакт позволяваше на Германия да нападне Полша на 1 септември 1939 г. без страх от съветска намеса, а СССР завзе източна Полша на 17 септември. Двете страни си разпределиха влиянието в Източна Европа и си оказаваха икономическа подкрепа до юни 1941 г., когато Хитлер нападна СССР (Операция Барбароса).
    Край на съюза

    Съюзът приключи с германското нахлуване в Съветския съюз на 22 юни 1941 г., след което СССР се присъедини към Антихитлеристката коалиция. Това потвърждава, че сътрудничеството беше тактическо и временно.

    08:22 04.03.2026

  • 123 Oня с коня

    0 0 Отговор
    И да уточним кое е вярното в Статията и кое - Журналистическа глупост:Вярно е че Русия губи най-важните си Съюзници и респективно -Сфери на влияние.Невярно е че Русия печели от скока на Цените на Петрола,защото::1/Освен на Китай няма на кого друг да продава поради наложените й санкции.2/Цените за продажба на руски петрол на Китай са не само унизително ниски,но са обвързани и с ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ,т е "0" печалба за Руснака от повишените Междунар. Цени.

    08:23 04.03.2026

