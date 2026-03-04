"Как Путин изпадна в засада"

Пред иранското посолство в Москва хората оставят букети от карамфили, червени рози и плюшени животни. След смъртта на аятолах Али Хаменей Владимир Путин изрази съболезнованията си и нарече нападението срещу него "цинично убийство". Руското външно министерство осъди "лова" срещу ръководителите на суверенни държави.
Критика и топли думи: Русия наблюдава безсилно ескалацията в Близкия изток - както преди това във Венецуела. Но изпитва и загриженост - говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта още веднъж разочарованието от това, че "въпреки постъпващите информации за значителен напредък в преговорите ситуацията е ескалирала до пряка агресия".
Пропагандистите са насочили остриетата си срещу САЩ
Кремъл официално се въздържа от острите критики спрямо САЩ, отбелязва АРД. Но пропагандистите в Русия са по-прями. Ултранационалистическият идеолог Александър Дугин се оплака в Телеграм, че съюзниците на Путин "биват унищожавани системно един след друг". И предупреди, че "преговорите с такъв враг" - т.е. САЩ - означават едно: падане на властимащите.
Един от най-известните пропагандисти в страната - Владимир Соловьов - на свой ред предупреди с поглед към Украйна: "Русия или ще победи в тази война, или Русия повече няма да я има". Руската война в Украйна била война срещу НАТО, т.е. "срещу нейните господари американците". Сега това се видяло отчетливо в тяхната агресия срещу Иран.
Договор за взаимопомощ в определени граници
В средата на февруари Иран и Русия проведоха съвместни военноморски маневри пред бреговете на Ислямската република, припомня германската обществена медия. Преди година двете страни подписаха стратегическо споразумение за сътрудничество, отнасящо се до военната сфера, търговията и изследванията. Двете държави са сериозно засегнати от западните санкции и искат да си окажат взаимна подкрепа.
Споразумението обаче не е класически договор за взаимна помощ, пише АРД и обяснява, че те не са се споразумели да си окажат взаимна подкрепа при нападение от трета страна.
Преди няколко дни "Файненшъл Таймс" информира за тайна оръжейна сделка между Русия и Иран. Тя предвиждала Русия да продаде на Иран хиляди преносими ракети, на стойност около 500 милиона евро. А в началото на войната срещу Украйна Иран достави дронове на Русия. Междувременно тя е в състояние сама да произвожда големи количества въоръжени дронове на базата на иранската технология, посочва германската обществена медия.
Поскъпването на нефта е добре дошло за бюджета
След предприетите от САЩ и Израел нападения Иран затвори Ормузкия проток - ключовия морски маршрут за превоз на нефт. Петролните танкери са цели на атаките.
Това доведе до поскъпване на нефта, но по-високата му цена е от решаващо значение за руския бюджет, респективно за нападателната война срещу Украйна. Още повече, че напоследък приходите от износа на нефт и газ постоянно спадаха, отбелязва АРД.
Теоретично сега Русия би могла да увеличи количествата, изнасяни за Китай, написа руският вестник "Коммерсант". Той обаче посочва и, че след "митническата война" Китай и САЩ са сключили търговско споразумение, в което Китай се е ангажирал да ограничи доставките на петрол от Русия.
Руските експерти проявяват предпазлив оптимизъм във връзка с нарасналите цени на петрола, тъй като за момента дългосрочното развитие не може да се предвиди, пише германската обществена медия.
Що се отнася до цялостното геополитическо положение на Русия, руският американист Андрей Кортунов казва следното: "Разбира се, че е лошо твоят партньор бъде ударен, особено ако ти не можеш да направиш нищо".
Автор: Зилке Дитрих (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #16, #41
07:04 04.03.2026
2 Боби
Коментиран от #46
07:04 04.03.2026
3 Гошо
07:05 04.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Асен
07:07 04.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Накратко
Коментиран от #19
07:09 04.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путин бе безсилен
07:10 04.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Де бил
07:10 04.03.2026
12 зИленски
ЗАБРАВИХТЕ МЕ
ИЛИ ВЕЧЕ НЯМА ПАРИЧКИ !???
07:11 04.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Робите винаги се кланят
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":на господаря си.
07:12 04.03.2026
15 Запознат
Да се чете "как зеления изпадна в немилост" защото заради войната в Иран зеления остана без оръжия и финансиране. САЩ няма как да спечелят войната срещу Иран без сухопътна операция а сухопътна операция съвсем ще остави зеления бе оръжия и пари така че ако я почнат губят Украйна а могат да загубят и в Иран.
07:13 04.03.2026
16 Георги
До коментар #1 от "Шопо":Шопо : А изобщо знаеш кой я създаде,в секретният руски град Дубна,добре е да не се изказваш, НЕ ПОДГОТВЕН?
Коментиран от #24, #27, #44
07:13 04.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Шопо
До коментар #7 от "Накратко":Имаш предвид Зеленски
07:14 04.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Болен мозък
07:16 04.03.2026
22 Георги
07:16 04.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Град Козлодуй
До коментар #16 от "Георги":Не може да заплашваш човек или държава които иомат най мощното оръжие в света
07:16 04.03.2026
25 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #20 от "Зевзек":Мачкат Иран като за последно...2000 обекта поразени...иначе щатските бази са отдавна празни....и човешки жертви там няма.
Коментиран от #30, #42, #76
07:18 04.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Учуден
До коментар #16 от "Георги":И кой я създеде според козяшката пропаганда - сигурно господарите ти и са я подарили на руснаците.
07:18 04.03.2026
28 Дончо
Точно заради тази война Тръмп спря да дава помощ на Украйна.
Коментиран от #36, #39
07:20 04.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зевзек
До коментар #25 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":"2000 обекта поразени"
Училища с момиченца ли? Нали миналата година ужким поразиха ядрените им обекти - та и сега така "мачкат" - само в пропагандата.
Коментиран от #35, #38
07:21 04.03.2026
31 Путин в тих ужас
07:21 04.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Владимир Путин, президент
07:22 04.03.2026
34 ужас
07:22 04.03.2026
35 Учат са от
До коментар #30 от "Зевзек":Путин, дето изби над 1,2 милиона руснаци.
Коментиран от #43
07:22 04.03.2026
36 Зевзек
До коментар #28 от "Дончо":"Точно заради тази война Тръмп спря да дава помощ на Украйна"
Излиза че "Киевския дребосък знае, че не трябва да шава, ако иска да остане жив още няколко години"
Коментиран от #45
07:23 04.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тръмп
До коментар #30 от "Зевзек":Уча се от путлер.
07:24 04.03.2026
39 Стига глупости
До коментар #28 от "Дончо":Щатското оръжие към Украйна си върви регулярно. Тръмп трупа дебели пачки от избиването на руснаци.
07:24 04.03.2026
40 Пръч
07:24 04.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":САЩ за пореден път поакзаха пред света, че са най-обиквновена играчка в ръцете на световните терористи ционисти. Измислена, зависима и презряна нация, това са американците от САЩ.
07:25 04.03.2026
43 Зевзек
До коментар #35 от "Учат са от":"дето изби над 1,2 милиона руснаци"
Тук си прав те и украинците са руснаци ама са повече от 1.2 милиона избитите.
Коментиран от #49
07:25 04.03.2026
44 1234
До коментар #16 от "Георги":Не е сахаров. Той е за парлама.
07:25 04.03.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Зевзек":Тоя киевски дребосък изби с американско оръжие над 1,2 милиона руснаци
Коментиран от #52
07:25 04.03.2026
46 Хахахахаха
До коментар #2 от "Боби":Войната ще се води до последния украински войник, а повярвай ми не останаха много оттях, ще има до края на тази година и свършват, след това на ден ще падат по 100 км територия, впрочем руснаците вече на 15 29 км от Славянск
Коментиран от #75
07:26 04.03.2026
47 Запознат
До коментар #41 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Важно е че денацификацията върви с пълна сила - не са важни селата а колко са пратени при Бандера.
07:27 04.03.2026
48 Данко Харсъзина
Коментиран от #51, #111
07:27 04.03.2026
49 Украйна
До коментар #43 от "Зевзек":Не я мисли. Защитава се както може. Путинистите направо ги загробват в Русия, заради болните амбиции на дъртака кремълски....
Коментиран от #54, #58
07:27 04.03.2026
50 Жик так
Жик так
07:28 04.03.2026
51 КГБ шофьорчето
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":Изби над два милиона славяни....най много след ВСВ.
07:28 04.03.2026
52 Зевзек
До коментар #45 от "Я пъ тоа":"над 1,2 милиона руснаци"
Прав си те и украинците са руснаци и са повече от 1.2 милиона избитите - по 60 000 ловят всеки месец и не могат да насмогват.
07:29 04.03.2026
53 Реално
Коментиран от #60
07:29 04.03.2026
54 Хахахахаха
До коментар #49 от "Украйна":Доказателства имаш ли, гледам официални медии казват 200 хиляди руснаци са избити, като голяма част са затворници, докато официални медии казват че над 1,5 млн украинци са убити, така че незнам кой е напълни земите на Украйна с трупове
07:30 04.03.2026
55 9689
07:31 04.03.2026
56 Архимандрисандрит Бибиян
07:31 04.03.2026
57 Механик
07:31 04.03.2026
58 Зевзек
До коментар #49 от "Украйна":"Защитава се както може"
Без оръжията и парите от запада никак не може а сега те отидоха да нападат Иран - така че хунтата утече.
Коментиран от #61, #71
07:31 04.03.2026
59 Няма друг вариант
Коментиран от #65
07:33 04.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Руската пропаганда
До коментар #58 от "Зевзек":Има за цел глупака😀
07:34 04.03.2026
62 Руснаци
Коментиран от #66, #67, #69
07:34 04.03.2026
63 Кирил
07:35 04.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Зевзек
До коментар #59 от "Няма друг вариант":Зеления ще я изпревари "раша".
07:35 04.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ха ха ха ха
До коментар #62 от "Руснаци":През 2022-ра си бяха взели 27%. Явно "вземат" отрицателно. Ама който взема и дава 1.2 милиона безвръзвратни загуби в жива сила, 325 000 убити.
07:36 04.03.2026
68 пламен
07:36 04.03.2026
69 Я пъ тоа
До коментар #62 от "Руснаци":Избити над 1,2 милиона руснаци....земя са връща, живот никога.
Коментиран от #73
07:37 04.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Путин да му мисли
До коментар #58 от "Зевзек":Натовско оръжие бомби Русия....до там докара Путин руснаците.
Коментиран от #74
07:39 04.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Зевзек
До коментар #69 от "Я пъ тоа":"Избити над 1,2 милиона руснаци"
Прав си защото и украинците са руснаци но ти казвам че са близо 2 милиона
07:39 04.03.2026
74 Зевзек
До коментар #71 от "Путин да му мисли":"Натовско оръжие бомби Русия"
Вече бомби Иран пък зеления реве че няма за него.
07:41 04.03.2026
75 Я пъ тоа
До коментар #46 от "Хахахахаха":Затова ли Путин плаче "само" за 600 хилядна украинска армия.
Коментиран от #77
07:42 04.03.2026
76 За три дни,
До коментар #25 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":нали?😂🤣😂
Коментиран от #83
07:44 04.03.2026
77 Зевзек
До коментар #75 от "Я пъ тоа":Ами трудно се издържа голяма армия когато Украйна стане част от РФ
Коментиран от #80
07:44 04.03.2026
78 Хохо Бохо
07:44 04.03.2026
79 Бомбят Иран и Русия на поразия
Коментиран от #82
07:44 04.03.2026
80 Я пъ тоа
До коментар #77 от "Зевзек":Когато стане ша му мислим. ДНЕС ВСУ трепе руснаците като за последно....
Коментиран от #85
07:46 04.03.2026
81 Никой в света
07:46 04.03.2026
82 Учуден
До коментар #79 от "Бомбят Иран и Русия на поразия":"Тръмп трупа дебели пачки"
Че кой го плаща това оръжие че Тръмп да трупа пачки - това не ти ли го казаха в посолството
Коментиран от #84
07:46 04.03.2026
83 Така де
До коментар #76 от "За три дни,":За три дни обезглавиха иранците...Путин с мъчи вече ЧЕТИРИ години за това.
07:47 04.03.2026
84 От ПОСОЛЯ
До коментар #82 от "Учуден":На Драган Цанков ми казаха че за оръжието плаща ЕС....от никакви замразени милиарди на Путин.
Коментиран от #87
07:48 04.03.2026
85 Зевзек
До коментар #80 от "Я пъ тоа":"ДНЕС ВСУ трепе руснаците като за последно"
Прав си те и украинците са руснаци - ловят по 60 000 на месец по улиците на Украйна и не могат да попълнят загубите.
07:49 04.03.2026
86 А какво би трябвало
07:50 04.03.2026
87 Учуден
До коментар #84 от "От ПОСОЛЯ":"от никакви замразени милиарди на Путин"
Прав си че е от "никакви" - милиардите на Путин си стоят защото господарите ти не смеят да ги пипнат.
07:51 04.03.2026
88 Въобще не е истина че
Коментиран от #107
07:54 04.03.2026
89 Тия смешници
07:55 04.03.2026
90 Айгедотор
Коментиран от #92
07:55 04.03.2026
91 поскъпването на нефта
07:56 04.03.2026
92 Путин го бомбят в Русия.
До коментар #90 от "Айгедотор":С американско оръжие.....това никога не е било.....
Коментиран от #94
07:57 04.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Историк
До коментар #92 от "Путин го бомбят в Русия.":"това никога не е било"
Е как никога да не е било - кой въоръжи Вермахта през ВСВ
Коментиран от #96
08:00 04.03.2026
95 Недойче Невеле
08:02 04.03.2026
96 брей
До коментар #94 от "Историк":А кой въоръжи Червената армия да бие Вермахта?
Коментиран от #102
08:03 04.03.2026
97 Диктаторски неволи
Коментиран от #99
08:03 04.03.2026
98 Нацистка сган на 100%
08:04 04.03.2026
99 винаги
До коментар #97 от "Диктаторски неволи":Арабските могъщи армии стават единствено да тероризират собственото си мирно население. Айатоласите привикаха главорезите от хамас, да потушат протестите миналата година. Избиха повече от 30 хиляди протестиращи мирни иранци.
Коментиран от #104
08:05 04.03.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Нацистка сган на 100%
08:07 04.03.2026
102 Историк
До коментар #96 от "брей":Никой не я въоръжи поне до края на 1942 - ама тя тогава вече си биеше Вермахта. Пък Хитлер го въоръжиха господарите ти преди 1939 - без "помощта" на краварите Хитлер нямаше да може да превземе даже и Франция и Полша.
Коментиран от #105
08:07 04.03.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Помнещ
До коментар #99 от "винаги":"Избиха повече от 30 хиляди протестиращи мирни иранци"
Е така де киевската хунта изби повече от 14 000 протестиращи мирни украинци - но защо ли не ревяхте тогава.
Коментиран от #106
08:09 04.03.2026
105 блещиш неистини
До коментар #102 от "Историк":1939 Сталин и Хитлер са съюзници. Заедно започват войната срещу Европа. Четете ги тези книги бре.
Коментиран от #112
08:10 04.03.2026
106 викашп
До коментар #104 от "Помнещ":Вагнер и "руски войници в отпуск" било Киевската хунта? Дори Пригожин си го призна и затова го убиха. Жива да не бях!
08:11 04.03.2026
107 въздържа се от "острите критики"....
До коментар #88 от "Въобще не е истина че":И за това вероятно дори когато копираш някаква селекция от цитати 1 към1 и те автоматично се изтриват нали? После дрънкаме глупости как се "въздържали" .....
08:12 04.03.2026
108 Мъдрецът
08:14 04.03.2026
109 Путлер
И гледа мониторите в Бункера .
Своих Не Бросаем.
Просто се разминава ме .
После пращаме Съболезнования.
Коментиран от #120
08:14 04.03.2026
110 Мишел
08:16 04.03.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Историк
До коментар #105 от "блещиш неистини":"1939 Сталин и Хитлер са съюзници"
Сталин ли раздаваше държави на Хитлер преди 1939 или Чембърлейн, От къде Хитлер се сдоби със стомана и алуминий и каучук да направи Вермахта и да нападне Франция и Полша като Германия по това време имаше ембарго от Франция и Англия. За Рокфелер център в Мюнхен сигурно са пропуснали да ти кажат който е финансирал нацистката партия. За нацистки паради в Ню Йорк през 1936 също не са ти казали. За това че Хенри Форд е бил нацист и личен приятел със Хитлер пак не са ти споменали.
Коментиран от #122
08:18 04.03.2026
113 Не само руските послания се цензурират
Второ, новото антивоенно движение трябва да бъде антикапиталистическо и социалистическо, тъй като не може да има сериозна борба срещу войната, освен в борбата за прекратяване на диктатурата на финансовия капитал и икономическата система, която е основната причина за милитаризма и войната.
Трето, новото антивоенно движение трябва да бъде напълно и недвусмислено независимо и враждебно към всички политически партии и организации на капиталистическата класа.
Четвърто, новото антивоенно движение трябва преди всичко да бъде международно, мобилизирайки огромната сила на работническата класа в единна глобална борба срещу империализма.
Коментиран от #118, #121
08:19 04.03.2026
114 Стефан Кирш
08:19 04.03.2026
115 Издрискали се.
08:19 04.03.2026
116 Извинявам се
08:19 04.03.2026
117 БУНКЕРНИЯ КАШИК
КАРЛИК?
08:19 04.03.2026
118 Маргарет Тачър
До коментар #113 от "Не само руските послания се цензурират":"Социализма е хубаво нещо, докато не свършат ЧУЖДИТЕ пари."
08:20 04.03.2026
119 Мъдрецът
08:20 04.03.2026
120 Зевзек
До коментар #109 от "Путлер":"Своих Не Бросаем"
Е така де той зеления не е от "своих" а господарите ти го зарязаха вече. Оръжията заминаха за Израел да пазят Тел Авив а киев руснаците може да си го бомбят колкото искат.
08:21 04.03.2026
121 американските послания на левите
До коментар #113 от "Не само руските послания се цензурират":Но при НЕлевите прокси измамниците БСП-ОЛ в България тези послания ги НЯМА !
08:22 04.03.2026
122 блещиш неистини
До коментар #112 от "Историк":В началото на Втората световна война Хитлер и Сталин бяха фактически съюзници чрез Молотов-Рибентроповия пакт за ненападение, сключен на 23 август 1939 г.
Пактът и неговите последици
Този пакт позволяваше на Германия да нападне Полша на 1 септември 1939 г. без страх от съветска намеса, а СССР завзе източна Полша на 17 септември. Двете страни си разпределиха влиянието в Източна Европа и си оказаваха икономическа подкрепа до юни 1941 г., когато Хитлер нападна СССР (Операция Барбароса).
Край на съюза
Съюзът приключи с германското нахлуване в Съветския съюз на 22 юни 1941 г., след което СССР се присъедини към Антихитлеристката коалиция. Това потвърждава, че сътрудничеството беше тактическо и временно.
08:22 04.03.2026
123 Oня с коня
08:23 04.03.2026