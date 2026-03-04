Новини
Доналд Тръмп: Ние сме в позицията на силата! Зеленски: САЩ поискаха помощ в битката с иранските дронове

4 Март, 2026 20:20, обновена 4 Март, 2026 23:00 7 185 246

  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • ракети-
  • дронове-
  • генерал дан кейн

Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо, каза още Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом

Доналд Тръмп: Ние сме в позицията на силата! Зеленски: САЩ поискаха помощ в битката с иранските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са в много силна позиция в Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп каза, че е постигнат страхотен прогрес след по-малко от седмица война.

"Ние сме в позицията на силата сега и иранските представители изчезват бързо. Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо", каза Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом.

Иранските власти са "изправени пред пълно унищожение" благодарение на американско-израелските удари, заяви преди минути Белият дом, цитиран от Франс прес, съобщава БТА.

"Терористичният режим на Иран е напът да бъде напълно унищожен", заяви пред медиите говорителката на Белия дом Карълайн Левит, като добави, че Иран ще "плати за престъпленията си".

В САЩ се появиха съобщения, че Моджтаба Хаменей, синът на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей, се е превърнал в основен кандидат за негов наследник, а американските разузнавателни служби следят внимателно ситуацията, добави говорителката, цитирана от Ройтерс.

Левит посочи, че информацията за местонахождението на аятолах Али Хаменей е повлияла на времето на американско-израелския удар срещу Иран, при който загина върховният лидер.

"Президентът е достатъчно умен, за да не обръща внимание на фалшивите заглавия, създадени от хората в тази зала, че действията му са неоправдани", заяви Левит на пресконференцията относно подкрепата на американския народ за войната и добави: "Това е безскрупулен терористичен режим, който заплашва САЩ, нашите съюзници и нашия народ от 47 години, и американският народ е достатъчно умен, за да го знае".

По думите ѝ Тръмп обсъжда със съветници и "размишлява активно" каква роля може да играят САЩ в следвоенен Иран.

"Мисля, че това е нещо, върху което президентът активно размишлява и обсъжда със своите съветници и екипа си по национална сигурност", заяви пред журналисти говорителката, като подчерта обаче, че "за момента основната цел, ежеминутно, ежечасно и ежедневно, е да се гарантира бърз и ефективен успех на операция "Епична ярост".

Левит добави, че за момента евентуална сухопътна операция в Иран не е част от плана за водене на бойните действия.

Говорителката заяви също, че Испания се е съгласила да сътрудничи с американските военни, след като Тръмп заплаши страната с търговско ембарго, ако не позволи на американските сили да използват нейните военновъздушни и военноморски бази.

Тя добави, че Тръмп ще присъства на официалното посрещане на тленните останки на шестимата американски войници, загинали във войната срещу Иран.

Президентът на САЩ е разговарял с кюрдски лидери за състоянието на американска база в Северен Ирак, каза още Левит.

Вашингтон смята за неприемливо накърняването на суверенитета на Турция. Това изявление направи американският държавен секретар Марко Рубио в телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан след изстрелване на иранска ракета по територията на Турция, която беше прехваната от НАТО, предадоха световните агенции.

"Атаките срещу суверенната територия на Турция са неприемливи", изтъкна Рубио и обеща пълна подкрепа на САЩ за страната съюзник от алианса.

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че партньорите на страната му, включително САЩ, са потърсили помощта ѝ в противодействието на иранските дронове, предаде Ройтерс.

"Партньорите се обръщат към нас, искайки помощ в защитата от иранските дронове "Шахед". Необходими са им експертни познания, и то такива, придобити в реална оперативна среда", каза той във вечерното си видеообръщение. "Постъпиха запитвания и от американска страна", допълни Зеленски.

Още преди това Зеленски и други украински официални представители предложиха Киев да сподели експертния си опит с държавите от Близкия изток, ако те помомогнат Русия да бъде убедена да спре огъня в нестихващия от четири години конфликт в Украйна.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет по-рано днес призна, че някои ирански атаки успяват да поразят целите си, въпреки че настоя, че военното превъзходство на САЩ им позволява бързо да установят контрол върху въздушното пространство на Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

САЩ не пестят „разходи и способности“ за укрепването на системите за противовъздушна отбрана, за да защитят американските сили и съюзниците си в Близкия изток, заяви Хегсет пред репортери в Пентагона.

„Това не означава, че можем да спрем всичко, но се уверихме, че е налице максималната възможна отбрана и максималната възможна защита на силите, преди да започнем офанзивата“, каза той.

Признанието, че удари с дронове или ракети в региона биха могли да причинят щети или да ранят военнослужещи идва след като президентът Доналд Тръмп и висши военни ръководители предупредиха, че се очакват още американски жертви и че е възможно конфликтът да продължи месеци.

Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп. Той каза, че е възможно той да продължи осем седмици, но САЩ имат достатъчно боеприпаси и оборудване, за да победят Иран във война на изтощение.

Хегсет обаче отказа да посочи конкретна времева рамка, като заяви, че конкретната продължителност на войната ще зависи от това как тя се развие.

„Можете да кажете четири седмици, но може и да са шест, може да са осем, може да са три“, каза Хегсет.

„В крайна сметка ние определяме ритъма и темпа. Врагът е изгубил баланс и ние ще продължим да го държим в това състояние“, добави той.

Хегсет каза още, че в региона продължават да пристигат още сили, включително изтребители и бомбардировачи, и че САЩ ще отделят толкова време, колкото е необходимо, за да постигнат успех.

Техеран се зарече напълно да разруши военната и икономическата инфраструктура на Близкия изток, като по този начин даде сигнал, че войната е далеч от края си и би могла да се разшири още, отбелязва АП.

Междувременно посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак възможно най-скоро, предаде Франс прес.

"Американските граждани в Ирак са призовани да напуснат страната веднага щом стане достатъчно безопасно, а дотогава да потърсят убежище", се казва в изявление на посолството. "Ако могат да напуснат страната безопасно, трябва да го направят веднага", се посочва още в него.

По-рано днес няколко безпилотни летателни апарата бяха свалени близо до международното летище в Багдад, часове след друга подобна атака, съобщиха два иракски източника от службите за сигурност пред АФП, без да съобщават за нанесени щети.

На летището се намира и военна база, в която е разположена дипломатическата мисия на САЩ и в която преди това бяха разположени подразделения от коалиционните сили в Ирак под командването на Вашингтон.

Експлозии бяха чути и в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Според журналисти на АФП, които са били на място, те са отекнали близо до летището, където има разположени части на водената от САЩ коалиция.

Властите в Ирак съобщиха, че цялата страна е засегната от прекъсване на електроснабдяването. "Електропреносната мрежа е напълно изключена във всички провинции", съобщиха Министерството на електроенергията и иракската информационна агенция ИНА, която добави, че започва постепенно възстановяване.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 39 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фъргай атома бай Дончо !!!

    17 93 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #24, #34, #61, #139

    20:22 04.03.2026

  • 2 китайски балон

    87 14 Отговор
    Иран за 4 седмици, ъхъ!

    Коментиран от #6, #16, #50

    20:22 04.03.2026

  • 3 Соваж бейби

    15 79 Отговор
    Война като на война,да сте живи и здрави и победа !Харесва ми шоуто което гледам в момента ,до последният терорист !

    Коментиран от #44, #79

    20:22 04.03.2026

  • 4 ГаняПутинофила

    110 10 Отговор
    Тотално сбъркана територия!
    Пращат правителствени самолети да прибират богаташите от Дубай!
    Ганя пак плаща!

    Коментиран от #17, #137, #149

    20:23 04.03.2026

  • 5 Някой

    90 7 Отговор
    И какво стана със златния купол?

    Коментиран от #108

    20:24 04.03.2026

  • 6 Соваж бейби

    12 65 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Даже за по малко,Америка е голяма хапка за Иран и заедно с Израел и другите с молитви и пости няма спечелят !

    Коментиран от #20, #49

    20:24 04.03.2026

  • 7 Мъдю

    64 12 Отговор
    Дайте Сармат на Аятоласите

    Коментиран от #13, #122, #191

    20:24 04.03.2026

  • 8 ахаххяха

    25 69 Отговор
    Когато Пуслер затъна в Украйна, Иран му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза "съболезнования".

    Коментиран от #131, #189

    20:25 04.03.2026

  • 9 Е тоя

    38 6 Отговор
    тоя ще го пуснат за кандидат за президент. Ванс може да си търси работа а Рубио и той. Срещу Гавин Нюсъм ще ходи стига демократите да не сложат Ппра или Мишел Обама

    Коментиран от #12

    20:26 04.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    87 13 Отговор
    няма да са пуашиш, всички видяхме, че нищо не можете да спрете. Баззите ви са напълно разрушени, самолетоноссачите ви пробити, исраелтяните живеят с плъховете. Жив зян сте.

    20:26 04.03.2026

  • 11 Муаххаха

    16 59 Отговор
    Какво стана с безналоговите руски оръжия?

    Коментиран от #55

    20:26 04.03.2026

  • 12 Е тоя

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Е тоя":

    Опра

    20:26 04.03.2026

  • 13 Путин

    12 35 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдю":

    Не можем, Сорос не ни дава

    20:27 04.03.2026

  • 14 Сталин

    82 14 Отговор
    Великите перси набиха мутрите на кошерните плъхове, Пентагона е в шаш паника и Бай Дъмп вече ходи с памперс

    20:27 04.03.2026

  • 15 Да,бе

    74 5 Отговор
    Оказа се,че иранската кал е специална...Лепкава до безкрай..Не става само с оръжия,и акъл си требе.

    20:27 04.03.2026

  • 16 Копейка/ ислямист/

    10 38 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Това не ти е Киев за два дня.

    Коментиран от #37

    20:27 04.03.2026

  • 17 ГаняОлигарха

    40 5 Отговор

    До коментар #4 от "ГаняПутинофила":

    Аз ходим само Дубай. Да живее демокрацията!

    20:29 04.03.2026

  • 18 наркозависим от Киев

    59 9 Отговор
    Не е вярно, може! Вече четвърта година прихващаме и сваляме всички руски ракети и дронове, ако не с ПВО, то със ТЕцове, хотели, складове, ресторанти и жилищни сгради. На война всичко е позволено, ши ходим в Исраел да уча колегата Хитлеряху как се прави!

    20:29 04.03.2026

  • 19 Ха Ха

    7 37 Отговор
    Ами проследете откъде се изстрелват и им пратете крилата благодарност!

    Коментиран от #25

    20:30 04.03.2026

  • 21 демократ

    9 34 Отговор
    Ми удряйте позициите отдето ги изстрелват бе почвате да приличате на тапаци от Бан.

    20:31 04.03.2026

  • 22 Аятолах в хамак

    56 7 Отговор
    Изгорихме ви базите и посолствата,затворихме протока,запалихме рафинериите и завода за втечняване на газ.Ще се молите за мир.

    20:33 04.03.2026

  • 23 Идва Нов Световен Ред

    9 62 Отговор
    Войната си върви по план - за 5 дни 1100 убити иранци и според мен, ако продължи около 50 дни, то някъде към края и ще има около 100 000 убити иранци. Засега има 6 згинали американци, значи към края и ще са около максимум 70 или 80. Като дойде новото правителство в Иран ще има още 50 000 екзекутирани радикалисти и 50 000 по затворите. Така, че войната си въри по план!

    Коментиран от #32, #57, #90

    20:34 04.03.2026

  • 24 Естет

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":

    Да тъ върлат у трапа!

    20:35 04.03.2026

  • 26 Хм...

    62 7 Отговор
    Четири радара с далечн обсег, общо около $5млрд.
    Четири ф-ки само в Кувейт.
    Базата на 5ти флот вчера още гореше, за днес не знам.
    И още няколко дреболии като ударени двайсетина други бази из целия арабски полуостров, горящи рафинерии на арамко, спрелия добив на газ в Катар изобщо няма смисъл да ги споменаваме. Пък са минали няма пет дни.
    Найс, а?

    20:37 04.03.2026

    44 2 Отговор
    Единия у.од от снимката, гледа като натровен от гъби!

    20:37 04.03.2026

  • 28 Защо гледа лошо?

    41 2 Отговор
    Запек ли го мъчи?

    20:37 04.03.2026

  • 29 маке

    50 4 Отговор
    Добър ден, свате, това не ви е Венецуела, Нетаняхо ви изигра)))

    20:37 04.03.2026

    43 6 Отговор
    Само ще сънувате.....кошмари.Всичко е под земята бейби.Ще бомбим още 5 години,докато не изгорим всички петролни кладенци , нефтопроводи , рафинерии и небостъргачи на арабите.

    20:37 04.03.2026

  • 31 Не можем да спрем

    Да бъде сринат Белият дом и Ню Йорк. Трябва да пазим свинарника на Тръмп

    20:39 04.03.2026

  • 32 Афганистанец със сандали

    36 2 Отговор

    До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":

    лошото е че то ще вариш чорба на огън пред блока с дърва от гардероба си
    иначе сега се радвай още малко

    Коментиран от #85

    20:42 04.03.2026

  • 33 идиоти вън

    56 3 Отговор
    Какво ми направи впечатление; - Най-мощната армия да се моли на кюрдските овчари и козари да помагат срещу иранската армия въоръжена с техника от миналия век?!?!?!

    20:42 04.03.2026

  • 34 Улав

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":

    Не те слуша главата

    20:43 04.03.2026

  • 35 Дзак

    8 3 Отговор
    20:44 04.03.2026

  • 36 Новият световен ред е без ред

    28 4 Отговор
    Можем да си избиваме атлантенца на воля каза тоя Пийт Хегсет

    20:45 04.03.2026

  • 37 китайски балон

    21 2 Отговор

    До коментар #16 от "Копейка/ ислямист/":

    Събирай копейки, центове, шекелчета, че иде голямата рецесия/криза!

    20:46 04.03.2026

  • 38 Аятолах в хамак

    34 3 Отговор
    А бе и да се пукнете няма какво да ни направите.При нас си е пустиня, на глад сме свикнали и да убиете 500 генерали и политици на другия ден ще има нови.Трябваше да се научите от Афганистан ама нямате акъл.

    20:47 04.03.2026

  • 39 Смешник

    38 2 Отговор
    Още много неща ще се наложи да си признаят Иран Още не са започнали да използват най модерните си ракети В момента изтощават пво системите на САЩ с евтините дронове Шахеди

    20:47 04.03.2026

  • 40 Аятолах в хамак

    32 5 Отговор
    Ще проклинате деня в който се захванахте с Иран.Ще подпалим целия свят.

    Коментиран от #60

    20:49 04.03.2026

  • 41 урко

    34 4 Отговор
    Пуснете снимка на Надежда Михайлова по Иранската телевизия и войната спира, такова чудо не са виждали на земята.

    20:50 04.03.2026

  • 42 Ха Ха

    8 23 Отговор
    Ако четеш само коментарите тук ще си помислиш че иранските ислямисти бомбандират успешно и печелят конфликта със САЩ и Израел, а Европа трепери в ъгъла молеща се на Хизбула да не я удари с високотехничните си апарати от древната цивилизация!

    Коментиран от #68

    20:50 04.03.2026

  • 43 Смешник

    31 2 Отговор
    Според Ирански източници в америконското консулство в Дубай са унищожени около сто морски пехотинци

    20:51 04.03.2026

  • 44 няма как да е

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    до последния терорист защото има още много терористи в сащ тези там са много малко

    20:52 04.03.2026

  • 45 Пич

    25 4 Отговор
    Ама разбира си от работата министъра, а...?! Колкото и да се влачат, войски в Иран няма да вкарат!!! Следователно, ще загубят!!!Такива тъпаци командват държава като САЩ, че направо да се чудиш и маеш!!! Очаквам да се самосвалят!!!

    20:52 04.03.2026

  • 46 Банго Рангел

    9 12 Отговор
    Сега вече Тръмп знае как се чувстват братята украинци без ПВО и кво е нужно за да спре войната в Украйна!

    20:52 04.03.2026

  • 47 Лиз ач евроатлантик

    24 3 Отговор
    Ек соросня,вашата първа армия,май се оказа топкова първа

    20:53 04.03.2026

  • 48 Бай Ганьо

    5 19 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    20:55 04.03.2026

  • 50 Европеец

    27 3 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Иран трябва да остиска до средата на лятото..... После лудото Дончо кравите ще го свалят есента.... Кравите е време да бъдат върнати в обора.....

    Коментиран от #53

    20:56 04.03.2026

  • 52 Бхбхбхбхбххб

    20 2 Отговор
    Каква офанзива,бе? Това си е ВОЙНА!

    20:58 04.03.2026

  • 54 Руснаци

    32 2 Отговор
    Пълен крах на „Пейтриът“: Иран смаза „Ал Удейд“, най-голямата американска база извън САЩ е в руини

    Хахахха, разбирам защо Киев всеки ден все повече се разпада

    20:58 04.03.2026

  • 56 Ами

    27 3 Отговор
    Партньорите от НАТО подкрепиха САЩ само морално.
    Изключвам Испания която направо Ви отряза.
    Арабите и те нещо не изгарят от желание.
    За толкова години ... явно нищо не сте научили за този регион.

    21:01 04.03.2026

  • 57 освен заглавието ти

    22 3 Отговор

    До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":

    няма нищо друго вярно… наистина идва нов световен ред и америка ще бъде на скамейката ако изобщо ще съществува!

    21:01 04.03.2026

  • 58 Хардлайнер

    4 22 Отговор
    Ударете ги когато са по килимчетата!

    21:01 04.03.2026

  • 59 Наблюдател

    34 3 Отговор
    Откачените ционисти Тръмп и Нетаняху призовават иранския народ:
    Драги иранци, въстанете срещу режима в Иран, ние сме с вас!
    В отговор милиони иранци са по площадите и скандират:
    Смърт за Америка, смърт за Израел!

    Хаха

    Коментиран от #70, #105

    21:03 04.03.2026

  • 60 пиночет

    5 25 Отговор

    До коментар #40 от "Аятолах в хамак":

    Този път терористите -палячовци аятоласи и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло

    21:04 04.03.2026

  • 61 Феникс

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":

    Само чафуТЪ от Ница може да каже това! :)

    21:05 04.03.2026

  • 62 Е, не може да се говори

    13 2 Отговор
    така! Как не може, сащ, не може, не може да Бъде, да не може!

    21:06 04.03.2026

  • 63 Факт

    21 3 Отговор
    Бомбардират работеща атомна централа

    21:07 04.03.2026

  • 64 Е, не може да се говори

    10 2 Отговор
    така! Как не може, сащ, не може, не може да Бъде, да не може!

    21:08 04.03.2026

  • 65 Идва Нов Световен Ред

    6 26 Отговор
    Усещам, че някой ден американците и нас ще навестят! Като продължавате да пишете глупости против тях тук, нищо чудно и да навестят някои от вас! Но мога в момента само да ви кажа, че ако не бяха те, то руснаците и Хитлер щяха да се думкат един друг до към 1950 година!

    21:08 04.03.2026

  • 66 Бай Сандю мустака

    6 9 Отговор
    Тъз годин освен многото рускини, и феpеджета на Слънчев бряг. Обичам екзотиката!

    21:08 04.03.2026

  • 67 Афганистанец със сандали

    16 3 Отговор
    тоя гледа като на убити 160 деца ученички

    21:09 04.03.2026

  • 68 защо

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Ха Ха":

    ти да не си мислиш че не е така?

    21:10 04.03.2026

  • 69 Статистика

    13 2 Отговор
    САЩ признаха официално че Иран са изстреляли 500 балистични ракети от началото на конфликта, като 86% от тях са били свалени. В крайна сметка 70 балестични ракети са поразили целта.

    Коментиран от #74, #78

    21:12 04.03.2026

  • 71 А ето и истината

    19 3 Отговор
    В началото бройката на ирански дронове и ракети е по-голяма защото основната цел е изтощаване ПВОто на противника със стари модели ракети и дронове. След като ПВОто на противника почне да издъхва, същите попадения могат да се постигат и с по-малко ракети и дронове. Когато ПВОто на противника се спихне съвсем идват новите последни модели. Тогава няколко на ден ще са достатъчни .
    Проверете сами какво пише в платформата си самия Тръмп относно състоянието на ПВО в момента. Дори Тръмп нарече Зеленски- P.T. Barnum, в поста си! Сега се молят на ЮКорея и Зеленски да им върнат Патриотите и другите системи ПВО.

    21:14 04.03.2026

  • 73 Яхуууууу

    19 2 Отговор
    Притеснява ме, че краварите не мислят особенно. Т.е. ако нещо не им харесват резултатите до момента, да не повторят Хирошима и Нагасаки...... Доказали са, че не им дреме за цивилни и т.н.

    Коментиран от #240

    21:14 04.03.2026

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 3 Отговор
    САШт НЯМАТ министър на ОТБРАНАТА❗
    Имат министър на ВОЙНАТА❗
    При това ОФИЦИАЛНО ❗

    21:14 04.03.2026

  • 76 ои8уйхътгр

    23 2 Отговор
    Абе, къде го Сатаняху? Нещо се загуби откакто му думнаха резиденцийкътъ и от тогава никой не го е виждал или чувал...

    21:14 04.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

    11 0 Отговор

    До коментар #69 от "Статистика":

    Как тъй? Тея дето не са свалени може да не са стигнали целта.

    21:16 04.03.2026

  • 79 Идва Нов Световен Ред

    3 18 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Шоуто е гарантирано, скъпа! Виж само какви готини генерали, и политици има по брифингите - Марко Рубио е страхотен! А за терористите ислямисти не се притеснявай - те вече са на път към Алаха!

    21:20 04.03.2026

  • 80 Ибн Сина

    14 2 Отговор
    Трябва да ги защитим като заклеймим Тръмп, и го призовем да се изтегли като плати и репарации! Нали казват че ние сме иранци!

    21:20 04.03.2026

  • 81 Ъъъъ

    25 2 Отговор
    И тук "4-5 дневната" ще се проточи, защото нещата изобщо не вървят по план.... То не че има и план, но това е за друга тема. От 28-ми февруари насам Иран е унищожил общо 4 американски системи за противовъздушна отбрана THAAD в Катар, Саудитска Арабия, Бахрейн и Йордания. И това не е антиамерикански пропаганда. Сателитни изображения, публикувани от днес от Planet Labs и други източници, потвърдиха, че Иран е успял да удари още две системи THAAD - едната разположена в Саудитска Арабия , а другата в Йордания.
    И докато Пит Хегсет вади кестените от огъня, говорейки за "смазващо превъзходство", става ясно, че САЩ и Израел ще влязат в продължителен конфликт с все по-отслабваща противовъздушна отбрана..... 🤣

    Коментиран от #146

    21:20 04.03.2026

  • 82 Фактолог

    20 4 Отговор
    Иран има на склад под земята 80 хиляди бойни дрона и 1000 хиляди ракети. Километрични тунели с ракети, дронове и пускови установки. Впечатляващ ирански арсенал. Имат и почти милионна армия.
    До тук Иран е изразходвал 1000 стари ракети и 3000 дрона. Само!!!
    Впрочем , произвеждат по 500 нови дрона на ден.
    Иран още не е започнал.

    Коментиран от #83

    21:20 04.03.2026

  • 83 Фактолог

    16 4 Отговор

    До коментар #82 от "Фактолог":

    Ракетите които има Иран са 10 хиляди, а не 1000, допуснах грешка. Изразходвал е само 1000.

    Коментиран от #119

    21:22 04.03.2026

  • 85 Идва Нов Световен Ред

    2 10 Отговор

    До коментар #32 от "Афганистанец със сандали":

    Ако знаеше само колко много пари имам, то нямаше да пишеш толкова глупости за това!

    21:23 04.03.2026

  • 87 Дедо

    3 11 Отговор
    Наште иранофили да навиват чaлмите върху тиkвите си, и да се включват в Бангарангата!

    21:25 04.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

    15 1 Отговор
    Конфликтът вероятно ще продължи повече от 4 седмици ---това казва Хегсет !?Въпросът е САЩ Израел подготвени ли са за това!??Режимът в Иран няма да падне до4 седмици това е абсолютно ясно въпреки че според експертите е имало революционна обстановка за свалянето му!?А защо не се получи -ами един английски професор казва -революционно обстановка има но синът на Реза Пахлави не е Ленин !?Американците според думите на Хегсет са готови да бомбардират Иран повече от 4 седмици но през тези 4седмици дали ще успеят да осигурят корабоплаване през Ормузкия пролив -откъдето се прекарва даже тоалетната хартия за държавите в залива!?Искам да напомня както казват някои циници че в България е имало период когато вместо тоалетна хартия са ползвали букови и др. шумки ..а арабите нямат даже такива.. ако спре вноса на тоалетна хартия ...нямам идея какво творчество ще трябва да проявят !?А и не става дума само за тоалетната хартия!?Другото е че засега няма информация че иранците ползват нови ракети и дронове -всичко е старо опразват складовете...а опасните ракети са новите хиперзвукови от които имат немалко-според медиите !?Друг много голям проблем е с петрола и газа -ето напр.специалисти казват че тези които са разчитали че ще могат да минат без руски доставки сега са в патово кризисно положение - типичен пример Индия!?А други са в процес на главозамайване от растежа на цените -вие кажете кои са ...!?Така че положението става много ...международно

    21:32 04.03.2026

  • 90 ои8уйхътгр

    18 1 Отговор

    До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":

    Я вземи да си провериш източниците щото едни АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНИ арабски източници пряко подчинени на Рижко още вчера съобщиха за 96 ПОТВЪРДЕНИ и идентифицирани ПОИМЕННО краваря които са били ликвидирани при ударите на Иран... Има над 400 ранени и още близо 20 ликвидирани които са леееекичко "разпръснати из района" и още им събират кокалите и карантията...

    И това са ОФИЦИАЛНИ ДАННИ които НЕ СА опровергани, а щом нещо не е опровергано значи Е ВЯРНО...

    21:33 04.03.2026

  • 91 Линкълн

    3 1 Отговор
    Не думай!!

    21:33 04.03.2026

  • 92 Ти да видиш

    18 1 Отговор
    Краварският есминец Арли Бърк в оманския залив в момента гори....хехе
    Вчера един друг се разцепи от собствената си експлозия в индийския океан след като иранските ракети го удариха докато зарежда от краварски танкер. И двата кораба са се запалили мигновено, а разрушителят се е само разрушил, смех бате....

    21:34 04.03.2026

  • 93 не може да бъде -продължение

    6 0 Отговор
    Така че положението става много ...международно и не е ясно изобщо кой пръв ще мигне ...или ще му свършат ракетите !?

    21:34 04.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Механик

    19 1 Отговор
    Епа нали вчера и днеска писахте, че Иран е заравнен с земята и нямат ни ракети, нито бойци??
    Нали им потопихте флота?? Или не?! Днеска писахте, че флота на Иран е на дъното вече, а след като убихте водача им, там има бунтове и всички искат да им донесете "демокрация" и "Америка за Иран"???

    21:37 04.03.2026

  • 98 Нацист и криминал

    15 1 Отговор
    Хегсет, имитирайки нацисткия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс, обявява „тотална война“: САЩ няма да бъдат ограничавани от международното или вътрешното право. Именно това осъди Нюрнбергският трибунал, като съди Третия райх: започването на агресивна война като „престъпление срещу мира“ – „върховното международно престъпление“ – което в крайна сметка доведе до екзекуцията на отговорните. Жадувайки за кръв, Хегсет възхваляваше „воинския етнос“, заявявайки: „Ние вече не сме защитници. Ние сме воини, обучени да убиваме врага и да пречупваме волята му.“ В един момент Хегсет приветства Израел като „способни партньори... за разлика от толкова много от нашите традиционни съюзници, които стискат ръце и стискат перлите си, колебаейки се и мърморейки за употребата на сила.“ Тоест, израелският геноцид в Гааза трябва да бъде модел за Иран.

    21:38 04.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

    21 1 Отговор
    Тепърва ще получаваме признания,че Хегемонът вече е бивш.Дано в тръмповата глава да е останал малко разум,за да не хвърли атом.За Нетаняху нямам никаква надежда.

    Коментиран от #104

    21:40 04.03.2026

  • 101 Ъъъъъ

    14 1 Отговор
    Катар въвежда извънредно положение, както съобщава IRIB News, позовавайки се на официално съобщение на правителството.
    Същевременно властите обявиха пълното спиране на производството на природен газ и свързани с него продукти.
    Qatar Energy обяви прилагането на специфичен план за някои клиенти поради прекъсването на производството на втечнен природен газ.
    Компанията подчерта, че оценява сътрудничеството на всички свои партньори и е ангажирана да предоставя нова информация, когато има такава."

    Честито!

    21:40 04.03.2026

  • 102 стоян георгиев

    19 1 Отговор
    Конфликта ще се проточи с години.тия клоуни си нямат представа от реалностите.

    21:42 04.03.2026

  • 103 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Те това вече е приказка:
    "Иран ще удари Димона и ще предизвика ядрен апокалипсис, ако САЩ и Израел продължат атаките си."

    „Нашите ракети са готови за последен удар по ядрения реактор в израелската Димона и по целия регионален енергиен сектор“, заяви висшето военно ръководство на Иран.

    21:43 04.03.2026

  • 104 ои8уйхътгр

    20 1 Отговор

    До коментар #100 от "Сандо":

    Сатаняху нещо липсва и от няколко дни ни вопъл, ни стон от него- при положение, че тоя трудно млъква и едва му затварят устата... Има реален шанс да са го думнали заедно с резиденцията му онзи ден...

    21:44 04.03.2026

  • 105 Миротворци ли

    17 1 Отговор

    До коментар #59 от "Наблюдател":

    Разбойници и убийци!

    21:45 04.03.2026

  • 106 Тоя ши го кръстим-

    14 1 Отговор
    ,,Пийт-Гела"...!
    Гелисан и зализан,бетер от...сиг@нски барон...😂🤣😂!

    Коментиран от #135

    21:45 04.03.2026

  • 108 Искаш да кажеш...!

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    ,,Железният купол"...?!

    21:47 04.03.2026

  • 110 ВВП

    11 1 Отговор
    Тия дни ще пукнат Рижия и ушатия ..Два демона .

    Коментиран от #113

    21:50 04.03.2026

  • 112 Още малко

    10 1 Отговор
    И ще го гонят този тарикат, заедно с шефа му

    21:52 04.03.2026

  • 113 ои8уйхътгр

    21 1 Отговор

    До коментар #110 от "ВВП":

    Той ушатия май е дал фира вече, от 3 дни никой не го е виждал и чувал...

    Коментиран от #117

    21:52 04.03.2026

  • 114 Аятолах в хамак

    11 1 Отговор
    Набихме им шушоните

    21:53 04.03.2026

  • 115 ои8уйхътгр

    8 2 Отговор

    До коментар #111 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нещо от сорта на 2 метра и 140 кила бяха данните...

    Гледал си "Индиана Джоунс", нали... Имаше там една сцена с един огромен мъжага с един още по-огромен сатър... Нали знаеш как свърши...

    Коментиран от #140

    21:54 04.03.2026

  • 116 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор
    Май току що набиха канчето на афтутчиту🤔
    Новото заглавие няма нищо общо със старото🤔

    21:56 04.03.2026

  • 117 НЕ БЕ...?!

    16 1 Отговор

    До коментар #113 от "ои8уйхътгр":

    Жив е,но след бомбандиране на резиденцията му от иранците,отломки от тежки строителни материали са затиснали извънгабаритните му уши и драпа,ли драпа,пъхтейки под развалините ...!
    Дано успее да издрапа,завалийката...?!

    Коментиран от #121

    21:57 04.03.2026

  • 118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор
    Свобода на словото ли 🤔🤔🤔🤔🤔

    21:57 04.03.2026

  • 119 ПРОГРЕСИВЕН КИРЯК СТЕФЧОВ

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Фактолог":

    АВЕ И ВАША МИЛОСТ Е ГРЕШКА ЧуВЕШКА
    АМА НА КОЙ.МУ ПУКА 😀😀😀

    21:58 04.03.2026

  • 120 И какво значи това....

    16 1 Отговор
    "изправени пред пълно унищожение" благодарение на американско-израелските удари ? Давате ли си сметка че само подобен изказ и признание за осъдителна присъда в международният съд ? Впрочем този нацист Хегсет има един куп фашистки татуировки по тялото си, включително латинската фраза „Deus Vult“ („Божията воля“). Този лозунг, произхождащ от средновековните кръстоносни походи, е възприет от днешните бели расисти, християнски фашисти и ислямофоби..... Такива хора са начело на САЩ .Терминът „военен дух“, който използва този нацист се е развил в американските военни през последните две десетилетия, по същество означава необуздана и неконтролируема жестокост и престъпност, насочени към прокарване на интересите на американската олигархия у дома и в чужбина. Неговото прославяне на войната и милитаризацията на обществото има преки корени в нацистката идеология.

    21:59 04.03.2026

  • 121 ои8уйхътгр

    15 1 Отговор

    До коментар #117 от "НЕ БЕ...?!":

    Майтапа настрана, но Ушко съвсем РЕАЛНО се е изпарил от медийното пространство...

    Коментиран от #129

    22:00 04.03.2026

  • 122 Шеф Путин

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдю":

    Приготвил съм им лозови, зелеви и моя специалитет с зелен хайвер...Да им е сладко!!!

    22:01 04.03.2026

  • 123 Сандо

    12 2 Отговор
    Как сме с Техеран за три дейс?

    Коментиран от #133

    22:02 04.03.2026

  • 125 маке

    15 2 Отговор
    Е, давайте де, и в Авганистан бе така, и в Виетнам също, ама се върнахте със свалени кюлоти))))

    Коментиран от #130

    22:04 04.03.2026

  • 128 Размишления

    8 1 Отговор
    Ами дигайте си партакешите и дим да ви няма тогава.Останете ли още значи лъжете.

    22:06 04.03.2026

  • 129 ТАКА Е!

    16 0 Отговор

    До коментар #121 от "ои8уйхътгр":

    Прав си!
    Просто се пошегувах,с клепоухият...
    Но истината е,че след бомбандиране на резиденцията му,същият изчезна от медийното пространство...!

    22:06 04.03.2026

  • 131 Падат

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "ахаххяха":

    Самолети на поразия в арабския полуостров .
    Крият като мишки загубите .
    Поне 100 свалени и 150 повредени талиги из полуострова и то с помощта на онзи .
    Нетаняху немогат да го изкарат от бункера в Кипър .
    Седи и се тресе като балирачка на слама .

    Коментиран от #136, #155, #162

    22:06 04.03.2026

  • 132 бай Даньо

    16 0 Отговор
    Хората около тръмпо са тъповати и маниаци , хегсет е от религиозните откачалки, лопа му дъската и е агресивен . Самата дълбока религиозност говори за малоумник. Говорителката казала Испания се съгласила ... реалноста испанците са оттатък "вече не даваме базите" , говорят за излизане от НАТО ... Франция май също дава назад от подкрепата за терористите na християнско ционстката коалиция на злото , Италия май също. Европа не е Америка с религиозните откачалки . Хората в Европа имат съвест и горко на политиците които застанат до тръмпо и ушатия дявол.

    22:07 04.03.2026

  • 133 Е па

    5 2 Отговор

    До коментар #123 от "Сандо":

    Както Киев за два дня.
    Малко по-добре даже😂🤣

    22:07 04.03.2026

  • 134 За информация

    13 2 Отговор
    Хегсет открито се застъпва за военни престъпления и е бил лично замесен в тях като пехотинец в поделение, известно с убийствата на военнопленници, и като пазач в Гуантанамо. На изслушването за утвърждаването му за министър Хегсет твърдеше, че опитът му в Гуантанамо го прави експерт по „утопляне“ – форма на мъчение, за чието легализиране той открито се застъпва. Хегсет категорично се е обявявал и против спазването на Женевските конвенции !

    22:08 04.03.2026

  • 135 Брат на

    7 0 Отговор

    До коментар #106 от "Тоя ши го кръстим-":

    Руди Гела .

    22:09 04.03.2026

  • 136 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #131 от "Падат":

    Там е като "Бермудски триъгълник" 🤔🤔🤔

    22:10 04.03.2026

  • 137 Майтапчия

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "ГаняПутинофила":

    Нещо против ли имаш това че пращат правителствени самолети за богатите та това е цвета на нацията излагаш се че не си проумял това.

    22:10 04.03.2026

  • 138 Само не разбирам

    11 1 Отговор
    Защо се трие автоматично автобиографията и какво е говорил този нацист. Защо брее ?

    22:11 04.03.2026

  • 139 Къв атом бе

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":

    Израелската ,,Чебурашка ,, с големите пеленгатори се изпари .
    Търсят е цялото ЦРУ .
    Ама май , гушна букета .

    22:12 04.03.2026

  • 145 Бай Дън

    7 1 Отговор
    Някой лъже много!!!!

    22:19 04.03.2026

  • 146 бай Даньо

    13 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ъъъъ":

    Дори в Ню Йорк Таймс днес има статия със сателитни снимки където признават че са ударени радарите във ВСИЧКИ американски бази . Американците явно летят на сляпо и стрелят напосоки това е плана.

    22:20 04.03.2026

  • 147 Гнусно е хора

    15 1 Отговор
    Въобще да пишете за този нацист... и не е просто нацист а от най гнусните нацисти и е подробно описан в една статия ( Пийт Хегсет, фашист и защитник на военните престъпления, се готви да поведе американската армия.
    от Джейкъб Крос 17 януари 2025 г. )

    22:22 04.03.2026

  • 148 Атома фъргай бай Дончо!

    1 10 Отговор
    Атома!

    22:22 04.03.2026

  • 149 Бай Дън

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГаняПутинофила":

    Нека изпращат, нямам нищо против! Но палячовците знаят какво е положението и пак пътуват! Ето това е малко нагло, имам пари ще ходя!

    22:23 04.03.2026

  • 150 Гнусно е да си атлантик ......

    5 3 Отговор
    Гнусна работа.... айняна ...

    22:24 04.03.2026

  • 151 Стойо

    6 2 Отговор
    Тия на снимката защо не ходят да чистят оборите? Те за друго не стават!

    22:25 04.03.2026

    4 1 Отговор
    🤔🤔🤔🤔
    Трета смяна на заглавие, за по-малко от три часа
    ❗❗❗

    22:27 04.03.2026

  • 155 Тимур

    2 2 Отговор

    До коментар #131 от "Падат":

    Да понамалиш вицовете,а?

    22:28 04.03.2026

  • 156 руската мечка

    7 8 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    22:29 04.03.2026

  • 157 Тавариши и Таварашутки

    6 5 Отговор
    Какво им става на тези
    Кремълски Лаладжии .


    МАРДАН направо в Ефир

    Заяви че Голодомора
    Е направен от Комунистите.

    Хаха хахаха хахаха

    Само че някой да му напомни на МАРДАН

    че всички тези Комунисти

    Сега вече имат Партия

    ЕДИННА РУСИЯ .

    Скоро МАРДАН може и да стане НА КАТРАН .

    Изведнъж и СОЛОВЪОВ и МАРДАН
    Станаха Либерали

    А Пък НЕБЕНЗЯ

    във ООН реве че бил УКРАИНЕЦ .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:31 04.03.2026

  • 158 Оставам с усещането

    9 4 Отговор
    Че в България още не са разбрали какви психопати управляват реално САЩ . Министър на отбраната с нацистки татуси и т.н сган...

    22:31 04.03.2026

  • 159 Копейка/ ислямист/

    6 5 Отговор
    Аятолах Втори жив ли е ?

    22:32 04.03.2026

  • 160 арбалета 🎯

    7 3 Отговор
    Зеля ще помага на Щатите , а на него кой ще му помага ?! Голям смях !Той , ако можеше да се оправи сам , нямаше да проси от половината Свят пари и оръжия .

    Коментиран от #170

    22:32 04.03.2026

  • 161 Абе

    8 4 Отговор
    Израел вече изтрит ли е от картата?

    Коментиран от #167

    22:32 04.03.2026

  • 162 хихи

    4 7 Отговор

    До коментар #131 от "Падат":

    и руските военни кораби ги отнесе дроновата буря, не останаха 😃

    22:32 04.03.2026

  • 163 Рoссия

    12 1 Отговор
    Путин възложи на правителството да изработи пълното изтегляне на Русия от газовия пазар на ЕС.

    22:33 04.03.2026

  • 164 Десислава Димитрова

    4 1 Отговор

    До коментар #152 от "Идва Нов Световен Ред":

    Не си никакъв полицай ами мъжа на Деси под чехъл

    22:33 04.03.2026

  • 165 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор
    Какви дро ове бе да ви обяаня това са витлови дрончета с бутални двигатели освен че са бавни което ги прави лесни за сваляне са и с радиус от по 50км къде ще долети тоя дрон до кувейт глупости.

    22:33 04.03.2026

  • 166 Пострес

    10 4 Отговор
    Щом и до украинците се стигна да ги викат за ПВО смятайте...Украинците които денонощно искат ПВО.
    Това е все едно Германия да иска заем от Мадагаскар.

    22:34 04.03.2026

  • 167 хихи

    6 8 Отговор

    До коментар #161 от "Абе":

    Израел още не, ама изтриха 5 руски военни кораба, рафинерия, терминал, танкер само за два дена 😃

    Коментиран от #173, #183

    22:35 04.03.2026

  • 168 Тимур

    6 11 Отговор
    Тук във Факти се оформя сборище на копейки, които не са спечелили зелена карта. Ами така е пичове няма справидливост,оставате мизерници

    Коментиран от #171, #177

    22:36 04.03.2026

  • 169 Анонимен

    8 5 Отговор
    Кравария ще си счупи зъбките в Иран

    Коментиран от #178

    22:36 04.03.2026

  • 170 хаха 🤣

    4 7 Отговор

    До коментар #160 от "арбалета 🎯":

    остави го Зеля, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    Коментиран от #175, #179

    22:38 04.03.2026

  • 171 ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #168 от "Тимур":

    Що , бе , ти да не си богат , че си се замислил за другите ?! Щраус !

    Коментиран от #182

    22:38 04.03.2026

  • 172 Путин

    3 4 Отговор
    Нека петрола стане 200 долара

    Коментиран от #176

    22:38 04.03.2026

  • 173 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #167 от "хихи":

    Руснаците така го закъсаха в черно море че наблъскаха всичките си кораби в едно пристанище с надеждата да го запазят,но новите украински ракети и дронове имат други планове.искаха крим щото там имали бази.сега крим е едно голямо украински стрелбище а руски кораби там няма.даже обаче от другата страна до грузия руските кораби няма да останат на повърхността.

    22:39 04.03.2026

  • 174 стига пропаганда

    8 5 Отговор
    А САЩ ПРЕД ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

    22:40 04.03.2026

  • 175 кух ,

    7 3 Отговор

    До коментар #170 от "хаха 🤣":

    Не ги мисли рашките - имат ток и живеят на топло и светло . Мисли за урките , дето вече са в праисторически времена !

    Коментиран от #193, #196

    22:40 04.03.2026

  • 176 Поскъпването не ги касае

    4 6 Отговор

    До коментар #172 от "Путин":

    защото руския петрол не се продава, затварят рафинерии и мощности за да спестяват разходи. Загубите за Русия са огромни. Тръмп ги съсипа.

    22:40 04.03.2026

  • 177 Гффхгф

    5 4 Отговор

    До коментар #168 от "Тимур":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    22:40 04.03.2026

  • 178 Спас

    2 2 Отговор

    До коментар #169 от "Анонимен":

    Чобанино, прибирай овцете и си лягай

    22:40 04.03.2026

  • 179 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #170 от "хаха 🤣":

    Нищо им няма.трябва нашите копейки да идат там да оправят работата.лошото е че много искат ама нямат желание.

    22:40 04.03.2026

  • 180 "Ударът по най-голямото руско пристанище

    5 5 Отговор
    Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни.Пораженията по руски военни кораби след украинския удар срещу Новоросийск изглежда, са повече и много по-големи от първоначално съобщените. Става въпрос за фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, миночистачите „Валентин Пикул“ и „Иван Голубец“, корветите „Касимов“ и „Ейск“ и миночистач от проект 12700. Масивният удар по пристанището в Новоросийск е бил с участието на най-малко 200 дрона."

    22:41 04.03.2026

  • 181 Този гнусен индивид

    7 4 Отговор
    Действително е участвал в убийства на военнопленници, и изтезания като пазач в Гуантанамо ! И действително тялото му е покрито с нацистки татуси. Абсолютна истина е хора. Не е фейк!

    Коментиран от #186

    22:42 04.03.2026

  • 183 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #167 от "хихи":

    Как така, нали ц 400, Армати, космически сили???!

    Коментиран от #190

    22:45 04.03.2026

  • 184 Витанов

    3 5 Отговор
    83% от прости;тутките в света са рускини.Та Путлер успя ли да си ги изтегли от близкият Изток?

    Коментиран от #192

    22:45 04.03.2026

  • 185 Ето за това

    3 3 Отговор
    Българите мразим ционистко нацистката сган. Тоест атлантиците !

    Коментиран от #194

    22:47 04.03.2026

  • 186 Тимур

    4 3 Отговор

    До коментар #181 от "Този гнусен индивид":

    Ограничи вицовете или пък качи снимки, че да видим татусите, а най- добре спри да ходиш на врачка

    Коментиран от #197

    22:47 04.03.2026

  • 187 Удри бай Дончо!

    4 3 Отговор
    Изпържете ги!

    22:48 04.03.2026

  • 188 УдоМача

    3 4 Отговор
    Белият дом скоро ще стане пушещият дом!!

    Коментиран от #195

    22:48 04.03.2026

  • 190 да питам

    4 3 Отговор

    До коментар #183 от "Абе":

    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    22:48 04.03.2026

  • 191 Ма дю

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдю":

    ни съ излаай

    22:49 04.03.2026

  • 192 83% от атлантическите прости;тутки

    4 4 Отговор

    До коментар #184 от "Витанов":

    са родните ни депу,тутки и евро депу,тутки

    22:49 04.03.2026

  • 193 Многоходовото

    3 0 Отговор

    До коментар #175 от "кух ,":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:50 04.03.2026

  • 194 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #185 от "Ето за това":

    Българите сме атлантици.явно си забравиш че си в нато?

    Коментиран от #201, #202

    22:50 04.03.2026

  • 195 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #188 от "УдоМача":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #203

    22:51 04.03.2026

  • 196 да питам

    4 2 Отговор

    До коментар #175 от "кух ,":

    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    22:53 04.03.2026

  • 197 Вярно е пич !

    2 1 Отговор

    До коментар #186 от "Тимур":

    татуировки включват Йерусалимския кръст (на гърдите), „Deus Vult“ (на бицепса), татуировка „Kafir“ (на арабски означава неверник) и различни други расистки нацистки и екстремиски символи. Пиши в гуглето Hegseth татуси .....

    Коментиран от #224

    22:55 04.03.2026

  • 198 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Украйна има евтини дронове прехващачи .може да помогне много.особено на Израел и саудитска арабия.

    22:57 04.03.2026

  • 199 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    😀😀😀😀😀
    ЧЕТВЪРТА ПРОМЯНА НА ЕДНО ЗАГЛАВИЕ
    🤔🤔🤔🤔🤔

    22:57 04.03.2026

  • 200 Вова Епилирания

    2 0 Отговор
    Постигна целта си

    По Руските ТВ Канали

    Вече със Гордост показват

    Сватбите На

    РУСКИНИ СЪС ИНДИЙСКИ БУРДЯГИ.

    Давай Вова

    Така ще решиш Демографската Криза в Мускалието

    Новото Руско Поколение

    Вече ще носи и Тюрбани

    Коментиран от #209

    23:00 04.03.2026

  • 202 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #194 от "стоян георгиев":

    100.енчо , дядовото! Не България е в НАТьО,
    а НАТьО е в България ❗
    Ама за НЕумни като тебе ще трябва мнооого време
    да сФанити разликата❗
    Дано поне знаеш къде е Атлантическия океан и колко ДАЛЕЕЕЧ е България от него‼️

    Коментиран от #205

    23:02 04.03.2026

  • 203 За кво са и самолетоносачи

    1 2 Отговор

    До коментар #195 от "да питам":

    Като има ядрени ледоразбивачи ? Не схващаш нали?

    Коментиран от #214

    23:03 04.03.2026

  • 204 Путин гол от кръста надолу без кон.

    4 0 Отговор
    Копам и карам с едни и същи памперси. Суша ги и ги обръщам, взеха да се разпадат. Общо 4ри памперса.

    23:03 04.03.2026

  • 205 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #202 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нато е в България защото ние сме нато.явно си изпуснал приемането ни.няма.лошо склерозата е добро оправдание.

    Коментиран от #210, #211, #219

    23:06 04.03.2026

  • 207 000

    0 0 Отговор
    Сатана. Отивате си.

    23:09 04.03.2026

  • 208 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #201 от "Тургам ви го аз на натюту":

    Ти кой си че съм те пропуснал нещо?ако си български гражданин си член на нато.може да си пишеш каквото решиш ,но това не променя нищо!вие повечето сте с разни заболявания и ви е простено!

    Коментиран от #217

    23:09 04.03.2026

  • 209 Добре де

    0 0 Отговор

    До коментар #200 от "Вова Епилирания":

    Рускините като се омъжват за индийци каква религия приемат?

    Коментиран от #218, #221

    23:09 04.03.2026

  • 210 Евгений Онанегин

    1 0 Отговор

    До коментар #205 от "стоян георгиев":

    Заедно с Башар ли сте?

    Коментиран от #216

    23:10 04.03.2026

  • 211 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #205 от "стоян георгиев":

    Как си слагаш плюсчето преди да излезе коментарът ти 🤔
    Щото и ние със склерозата да знаем❗

    Коментиран от #212

    23:10 04.03.2026

  • 212 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #211 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е.слагаю си сто плюса.много са важни..хах...ти за плюсове ли си тук а?

    Коментиран от #223

    23:12 04.03.2026

  • 213 Губернаторът Александър Соколов

    3 0 Отговор
    Потвърди :

    Заводът на Уралхим е ударен

    От Отломки на Украински Дронове .

    Само на 1300 километра от Границата със Украйна.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Украинския Дрон Лютий явно върши добра работа

    23:12 04.03.2026

  • 214 Невероятно, но факт !🫏

    2 0 Отговор

    До коментар #203 от "За кво са и самолетоносачи":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".
    🫏🫏🫏
    👍😂

    23:13 04.03.2026

  • 215 Хохо Бохо

    0 3 Отговор
    Шшшшш напя, в Афганистан от позицията на булката ли бяхте? Кажи, че нещо не помня

    23:13 04.03.2026

  • 216 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #210 от "Евгений Онанегин":

    Играхме карти онзи ден в москва.ама.не му стигнаха парите за бира.голяма ку.ва е тоя башар.пълен б..ук.като всеки съюзник на путин.

    23:14 04.03.2026

  • 217 Объркал си се

    2 1 Отговор

    До коментар #208 от "стоян георгиев":

    Нито един български гражданин не е член на нато. Физически лица не членуват в нато, а гражданите НЕ са собственост на правителството и държавата. Очевидно не са ти ясни много неща момко ....

    Коментиран от #222

    23:14 04.03.2026

  • 218 Целуват на БУДА

    2 0 Отговор

    До коментар #209 от "Добре де":

    Грездея.

    Религия не им трябва на Рускините .

    23:15 04.03.2026

  • 219 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #205 от "стоян георгиев":

    Мога да ти дам няколко примера за НАТьОвски войски дето влизаха с оръжие в цехове с работници в България и НАТьОвска военна техника дето в РАЗГРАД питаше къде е моста над реката ( Дунав) ❗
    Ти колко примера за наши войски дето са в Натовски държави знаеш🤔❓

    Коментиран от #228

    23:15 04.03.2026

  • 220 Олеее

    1 1 Отговор
    Педофили и извратеняци искат да управляват света и да го превърнат в оргия.

    23:15 04.03.2026

  • 221 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #209 от "Добре де":

    Ще се народят руски циганета.

    23:16 04.03.2026

  • 222 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #217 от "Объркал си се":

    Объркал съм се ама друг път.гражданите на една страна член на НАТО се ползват със закрилата ма организацията лато нейни членове.ти въпреки че си руска к..ва се ползваш с тази протекция като физическо лице.

    Коментиран от #229, #231, #233, #244

    23:17 04.03.2026

  • 223 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #212 от "стоян георгиев":

    Не бе келешче, как не разбираш нито от ирония,
    НИТО ОТ ПОДИГРАВКА❗
    Ех колко си ми НЕумничък‼️

    Коментиран от #225, #234

    23:18 04.03.2026

  • 224 Явно и тоя е бил жертва

    1 0 Отговор

    До коментар #197 от "Вярно е пич !":

    На педофилия като малък ..

    23:18 04.03.2026

  • 225 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #223 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти си номер едно!

    23:21 04.03.2026

  • 226 Смешник

    0 0 Отговор
    След като се нуждаят от помощта на Зеления клоун в борба с иранските дронове смятайте какви успехи постигат краварите в Иран

    23:21 04.03.2026

  • 228 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #219 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И какво доказва това?

    Коментиран от #238

    23:22 04.03.2026

  • 229 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #222 от "стоян георгиев":

    Ко каза Ко🤔🤔🤔🤔
    Цялото НАТьО шъ хукни примерно срещу Индия, ако тебе там те таковат нещо❗
    Ама много филми си гледАл бе момче😀😀😀

    23:22 04.03.2026

  • 230 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #227 от "Ангел":

    Ти с палестина еднакви ценности ли имаш?

    23:23 04.03.2026

  • 231 Не дрънкай глупости брее

    1 0 Отговор

    До коментар #222 от "стоян георгиев":

    Как ти ги ражда кратуната тея дивотии въобще ? ...гражданите вика се ползвали със "закрилата".. Големи вицове са ти наговорили май в някой психодиспансер за закрила ми се струва

    Коментиран от #236

    23:24 04.03.2026

  • 232 Итоя

    0 0 Отговор
    не е у ред.

    23:25 04.03.2026

  • 233 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #222 от "стоян георгиев":

    Даже в тоА там член 5 дето все го мандахерцат,
    ако примерно Русия нападне България- страни от НАТьО могат да ни изпратят....минерална вода в подкрепа❗
    Четете ги тези неща ПО ПЕЙКИТЕ, че теА
    ОТпосолствоТО много са ви размътили главите ‼️

    Коментиран от #243

    23:27 04.03.2026

  • 234 стоян георгиев Хлебаров

    0 0 Отговор

    До коментар #223 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Викат ми хлебарката и не съм келешче ,а дърт келеш. Ясно !

    Коментиран от #246

    23:29 04.03.2026

  • 235 Помним колко хубаво беше

    0 0 Отговор
    Бункерния КАШИК

    как поздравяваше Тръмп :

    Поздравяваме Новоизбраният Президент

    За встъпването му в длъжност,

    Нашите РУБЛО ИДОТИ

    И те Крещяха

    Тръмп Наш

    Тръмп Наш

    Тези Дни обаче нищо подобно

    Само Проклинания и Псувни

    По адрес на Агент Краснов..

    Хаха хахаха хахаха

    Коментиран от #237

    23:29 04.03.2026

  • 236 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #231 от "Не дрънкай глупости брее":

    Така е другар.всичкп е вицове .бери там доматите с колците и яж.все пак вече си в нато и ес.всеки магазин е кореком а пенсията ти е в евро.няма ядове ти си прецакан...хах

    23:29 04.03.2026

  • 237 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #235 от "Помним колко хубаво беше":

    Те са шизофреници така че не го бърка.

    23:30 04.03.2026

  • 238 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #228 от "стоян георгиев":

    Кое🤔❓
    Моят коментар доказва , че НАТьО е тука,
    ама нас ни НЯМА там (у НАТьО)❗
    А твоят въпрос доказва, че сам не можеш да измислиш прочетен текст ❗
    Сега му викат ФНГЛ, а по рано питахме
    ДЕ(си)БИЛ‼️

    Коментиран от #241

    23:31 04.03.2026

  • 239 Ангел

    1 0 Отговор
    Време е да взривим синагогите!

    23:31 04.03.2026

  • 240 Идва Нов Световен Ред

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Яхуууууу":

    10 от тях вече летят към Иран! 10 по 31 тона бомбен товар на мисия, мислиш ли че е необходим атом!? B-52H Стратофортрес: Общи характеристики
    Основна функция: Тежък бомбардировач
    Изпълнител: Boeing Military Airplane Co.
    Задвижваща установка: Осем двигателя Pratt Whitney TF33-P-3/103 турбовентилаторни
    Тяга: Всеки двигател до 17 000 паунда
    Размах на крилете: 185 фута (56,4 метра)
    Дължина: 159 фута и 4 инча (48,5 метра)
    Височина: 40 фута и 8 инча (12,4 метра)
    Тегло: Приблизително 185 000 паунда (83 250 килограма)
    Максимално излетно тегло: 488 000 паунда (219 600 килограма)
    Капацитет на резервоара за гориво: 312 197 паунда (141 610 килограма)
    Полезен товар: 70 000 паунда (31 500 килограма)
    Скорост: 650 мили в час (0,84 Маха)
    Обхват: 8 800 мили (7 652 морски мили)
    Таван на полета: 50 000 фута (15 151,5 метра)
    Въоръжение: Приблизително 70 000 паунда (31 500 килограма) смесени боеприпаси – бомби, мини и ракети. (Модифицирани за носене на крилати ракети, изстрелвани от въздуха)
    Екипаж: Петима души (командир на самолета, пилот, радар-навигатор, навигатор и офицер по електронна война)

    23:32 04.03.2026

  • 241 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #238 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ....че сам не можеш да осмислиш прочетен текст...
    / и авткор. е като теб/

    Коментиран от #245

    23:32 04.03.2026

  • 242 Двуличие!!

    0 0 Отговор
    Представяте ли си какъв рев ще настане ако някой заяви публично че иска да убие президента на САЩ - нищо че е диктатор дори в собцтвената си страна....

    23:32 04.03.2026

  • 243 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #233 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е.все така се е случвало до сега.ти си номер едно!

    23:32 04.03.2026

  • 244 Не думай бре

    0 0 Отговор

    До коментар #222 от "стоян георгиев":

    И непотърсена закрилата на хората ли предоставяли тея от натю? хахахаха .....не ни стига спама ами и закрила

    23:33 04.03.2026

  • 245 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #241 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Той е с номер едно.биполярно разстройство.едновреюемно е пенсионер клошар и аймщайн.в общо тяло са само.

    23:35 04.03.2026

  • 246 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #234 от "стоян георгиев Хлебаров":

    Ами то тука мога да съдя за теб по писаното от теб,
    а то е като на шестак или шестокласник❗
    Няма как да знам на колко години си по паспорт❗

    23:35 04.03.2026