Доналд Тръмп: Ние сме в позицията на силата! Зеленски: САЩ поискаха помощ в битката с иранските дронове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са в много силна позиция в Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Тръмп каза, че е постигнат страхотен прогрес след по-малко от седмица война.
"Ние сме в позицията на силата сега и иранските представители изчезват бързо. Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо", каза Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом.
Иранските власти са "изправени пред пълно унищожение" благодарение на американско-израелските удари, заяви преди минути Белият дом, цитиран от Франс прес, съобщава БТА.
"Терористичният режим на Иран е напът да бъде напълно унищожен", заяви пред медиите говорителката на Белия дом Карълайн Левит, като добави, че Иран ще "плати за престъпленията си".
В САЩ се появиха съобщения, че Моджтаба Хаменей, синът на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей, се е превърнал в основен кандидат за негов наследник, а американските разузнавателни служби следят внимателно ситуацията, добави говорителката, цитирана от Ройтерс.
Левит посочи, че информацията за местонахождението на аятолах Али Хаменей е повлияла на времето на американско-израелския удар срещу Иран, при който загина върховният лидер.
"Президентът е достатъчно умен, за да не обръща внимание на фалшивите заглавия, създадени от хората в тази зала, че действията му са неоправдани", заяви Левит на пресконференцията относно подкрепата на американския народ за войната и добави: "Това е безскрупулен терористичен режим, който заплашва САЩ, нашите съюзници и нашия народ от 47 години, и американският народ е достатъчно умен, за да го знае".
По думите ѝ Тръмп обсъжда със съветници и "размишлява активно" каква роля може да играят САЩ в следвоенен Иран.
"Мисля, че това е нещо, върху което президентът активно размишлява и обсъжда със своите съветници и екипа си по национална сигурност", заяви пред журналисти говорителката, като подчерта обаче, че "за момента основната цел, ежеминутно, ежечасно и ежедневно, е да се гарантира бърз и ефективен успех на операция "Епична ярост".
Левит добави, че за момента евентуална сухопътна операция в Иран не е част от плана за водене на бойните действия.
Говорителката заяви също, че Испания се е съгласила да сътрудничи с американските военни, след като Тръмп заплаши страната с търговско ембарго, ако не позволи на американските сили да използват нейните военновъздушни и военноморски бази.
Тя добави, че Тръмп ще присъства на официалното посрещане на тленните останки на шестимата американски войници, загинали във войната срещу Иран.
Президентът на САЩ е разговарял с кюрдски лидери за състоянието на американска база в Северен Ирак, каза още Левит.
Вашингтон смята за неприемливо накърняването на суверенитета на Турция. Това изявление направи американският държавен секретар Марко Рубио в телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан след изстрелване на иранска ракета по територията на Турция, която беше прехваната от НАТО, предадоха световните агенции.
"Атаките срещу суверенната територия на Турция са неприемливи", изтъкна Рубио и обеща пълна подкрепа на САЩ за страната съюзник от алианса.
Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че партньорите на страната му, включително САЩ, са потърсили помощта ѝ в противодействието на иранските дронове, предаде Ройтерс.
"Партньорите се обръщат към нас, искайки помощ в защитата от иранските дронове "Шахед". Необходими са им експертни познания, и то такива, придобити в реална оперативна среда", каза той във вечерното си видеообръщение. "Постъпиха запитвания и от американска страна", допълни Зеленски.
Още преди това Зеленски и други украински официални представители предложиха Киев да сподели експертния си опит с държавите от Близкия изток, ако те помомогнат Русия да бъде убедена да спре огъня в нестихващия от четири години конфликт в Украйна.
Министърът на отбраната Пийт Хегсет по-рано днес призна, че някои ирански атаки успяват да поразят целите си, въпреки че настоя, че военното превъзходство на САЩ им позволява бързо да установят контрол върху въздушното пространство на Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
САЩ не пестят „разходи и способности“ за укрепването на системите за противовъздушна отбрана, за да защитят американските сили и съюзниците си в Близкия изток, заяви Хегсет пред репортери в Пентагона.
„Това не означава, че можем да спрем всичко, но се уверихме, че е налице максималната възможна отбрана и максималната възможна защита на силите, преди да започнем офанзивата“, каза той.
Признанието, че удари с дронове или ракети в региона биха могли да причинят щети или да ранят военнослужещи идва след като президентът Доналд Тръмп и висши военни ръководители предупредиха, че се очакват още американски жертви и че е възможно конфликтът да продължи месеци.
Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп. Той каза, че е възможно той да продължи осем седмици, но САЩ имат достатъчно боеприпаси и оборудване, за да победят Иран във война на изтощение.
Хегсет обаче отказа да посочи конкретна времева рамка, като заяви, че конкретната продължителност на войната ще зависи от това как тя се развие.
„Можете да кажете четири седмици, но може и да са шест, може да са осем, може да са три“, каза Хегсет.
„В крайна сметка ние определяме ритъма и темпа. Врагът е изгубил баланс и ние ще продължим да го държим в това състояние“, добави той.
Хегсет каза още, че в региона продължават да пристигат още сили, включително изтребители и бомбардировачи, и че САЩ ще отделят толкова време, колкото е необходимо, за да постигнат успех.
Техеран се зарече напълно да разруши военната и икономическата инфраструктура на Близкия изток, като по този начин даде сигнал, че войната е далеч от края си и би могла да се разшири още, отбелязва АП.
Междувременно посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак възможно най-скоро, предаде Франс прес.
"Американските граждани в Ирак са призовани да напуснат страната веднага щом стане достатъчно безопасно, а дотогава да потърсят убежище", се казва в изявление на посолството. "Ако могат да напуснат страната безопасно, трябва да го направят веднага", се посочва още в него.
По-рано днес няколко безпилотни летателни апарата бяха свалени близо до международното летище в Багдад, часове след друга подобна атака, съобщиха два иракски източника от службите за сигурност пред АФП, без да съобщават за нанесени щети.
На летището се намира и военна база, в която е разположена дипломатическата мисия на САЩ и в която преди това бяха разположени подразделения от коалиционните сили в Ирак под командването на Вашингтон.
Експлозии бяха чути и в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Според журналисти на АФП, които са били на място, те са отекнали близо до летището, където има разположени части на водената от САЩ коалиция.
Властите в Ирак съобщиха, че цялата страна е засегната от прекъсване на електроснабдяването. "Електропреносната мрежа е напълно изключена във всички провинции", съобщиха Министерството на електроенергията и иракската информационна агенция ИНА, която добави, че започва постепенно възстановяване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фъргай атома бай Дончо !!!
Коментиран от #24, #34, #61, #139
20:22 04.03.2026
2 китайски балон
Коментиран от #6, #16, #50
20:22 04.03.2026
3 Соваж бейби
Коментиран от #44, #79
20:22 04.03.2026
4 ГаняПутинофила
Пращат правителствени самолети да прибират богаташите от Дубай!
Ганя пак плаща!
Коментиран от #17, #137, #149
20:23 04.03.2026
5 Някой
Коментиран от #108
20:24 04.03.2026
6 Соваж бейби
До коментар #2 от "китайски балон":Даже за по малко,Америка е голяма хапка за Иран и заедно с Израел и другите с молитви и пости няма спечелят !
Коментиран от #20, #49
20:24 04.03.2026
7 Мъдю
Коментиран от #13, #122, #191
20:24 04.03.2026
8 ахаххяха
Коментиран от #131, #189
20:25 04.03.2026
9 Е тоя
Коментиран от #12
20:26 04.03.2026
10 Вашето мнение
20:26 04.03.2026
11 Муаххаха
Коментиран от #55
20:26 04.03.2026
12 Е тоя
До коментар #9 от "Е тоя":Опра
20:26 04.03.2026
13 Путин
До коментар #7 от "Мъдю":Не можем, Сорос не ни дава
20:27 04.03.2026
14 Сталин
20:27 04.03.2026
15 Да,бе
20:27 04.03.2026
16 Копейка/ ислямист/
До коментар #2 от "китайски балон":Това не ти е Киев за два дня.
Коментиран от #37
20:27 04.03.2026
17 ГаняОлигарха
До коментар #4 от "ГаняПутинофила":Аз ходим само Дубай. Да живее демокрацията!
20:29 04.03.2026
18 наркозависим от Киев
20:29 04.03.2026
19 Ха Ха
Коментиран от #25
20:30 04.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 демократ
20:31 04.03.2026
22 Аятолах в хамак
20:33 04.03.2026
23 Идва Нов Световен Ред
Коментиран от #32, #57, #90
20:34 04.03.2026
24 Естет
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":Да тъ върлат у трапа!
20:35 04.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хм...
Четири ф-ки само в Кувейт.
Базата на 5ти флот вчера още гореше, за днес не знам.
И още няколко дреболии като ударени двайсетина други бази из целия арабски полуостров, горящи рафинерии на арамко, спрелия добив на газ в Катар изобщо няма смисъл да ги споменаваме. Пък са минали няма пет дни.
Найс, а?
20:37 04.03.2026
27 Ххх
20:37 04.03.2026
28 Защо гледа лошо?
20:37 04.03.2026
29 маке
20:37 04.03.2026
30 Аятолах в хамак
20:37 04.03.2026
31 Не можем да спрем
20:39 04.03.2026
32 Афганистанец със сандали
До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":лошото е че то ще вариш чорба на огън пред блока с дърва от гардероба си
иначе сега се радвай още малко
Коментиран от #85
20:42 04.03.2026
33 идиоти вън
20:42 04.03.2026
34 Улав
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":Не те слуша главата
20:43 04.03.2026
35 Дзак
20:44 04.03.2026
36 Новият световен ред е без ред
20:45 04.03.2026
37 китайски балон
До коментар #16 от "Копейка/ ислямист/":Събирай копейки, центове, шекелчета, че иде голямата рецесия/криза!
20:46 04.03.2026
38 Аятолах в хамак
20:47 04.03.2026
39 Смешник
20:47 04.03.2026
40 Аятолах в хамак
Коментиран от #60
20:49 04.03.2026
41 урко
20:50 04.03.2026
42 Ха Ха
Коментиран от #68
20:50 04.03.2026
43 Смешник
20:51 04.03.2026
44 няма как да е
До коментар #3 от "Соваж бейби":до последния терорист защото има още много терористи в сащ тези там са много малко
20:52 04.03.2026
45 Пич
20:52 04.03.2026
46 Банго Рангел
20:52 04.03.2026
47 Лиз ач евроатлантик
20:53 04.03.2026
48 Бай Ганьо
20:55 04.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Европеец
До коментар #2 от "китайски балон":Иран трябва да остиска до средата на лятото..... После лудото Дончо кравите ще го свалят есента.... Кравите е време да бъдат върнати в обора.....
Коментиран от #53
20:56 04.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Бхбхбхбхбххб
20:58 04.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Руснаци
Хахахха, разбирам защо Киев всеки ден все повече се разпада
20:58 04.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ами
Изключвам Испания която направо Ви отряза.
Арабите и те нещо не изгарят от желание.
За толкова години ... явно нищо не сте научили за този регион.
21:01 04.03.2026
57 освен заглавието ти
До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":няма нищо друго вярно… наистина идва нов световен ред и америка ще бъде на скамейката ако изобщо ще съществува!
21:01 04.03.2026
58 Хардлайнер
21:01 04.03.2026
59 Наблюдател
Драги иранци, въстанете срещу режима в Иран, ние сме с вас!
В отговор милиони иранци са по площадите и скандират:
Смърт за Америка, смърт за Израел!
Хаха
Коментиран от #70, #105
21:03 04.03.2026
60 пиночет
До коментар #40 от "Аятолах в хамак":Този път терористите -палячовци аятоласи и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло
21:04 04.03.2026
61 Феникс
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":Само чафуТЪ от Ница може да каже това! :)
21:05 04.03.2026
62 Е, не може да се говори
21:06 04.03.2026
63 Факт
21:07 04.03.2026
64 Е, не може да се говори
21:08 04.03.2026
65 Идва Нов Световен Ред
21:08 04.03.2026
66 Бай Сандю мустака
21:08 04.03.2026
67 Афганистанец със сандали
21:09 04.03.2026
68 защо
До коментар #42 от "Ха Ха":ти да не си мислиш че не е така?
21:10 04.03.2026
69 Статистика
Коментиран от #74, #78
21:12 04.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 А ето и истината
Проверете сами какво пише в платформата си самия Тръмп относно състоянието на ПВО в момента. Дори Тръмп нарече Зеленски- P.T. Barnum, в поста си! Сега се молят на ЮКорея и Зеленски да им върнат Патриотите и другите системи ПВО.
21:14 04.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Яхуууууу
Коментиран от #240
21:14 04.03.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Имат министър на ВОЙНАТА❗
При това ОФИЦИАЛНО ❗
21:14 04.03.2026
76 ои8уйхътгр
21:14 04.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Матьо
До коментар #69 от "Статистика":Как тъй? Тея дето не са свалени може да не са стигнали целта.
21:16 04.03.2026
79 Идва Нов Световен Ред
До коментар #3 от "Соваж бейби":Шоуто е гарантирано, скъпа! Виж само какви готини генерали, и политици има по брифингите - Марко Рубио е страхотен! А за терористите ислямисти не се притеснявай - те вече са на път към Алаха!
21:20 04.03.2026
80 Ибн Сина
21:20 04.03.2026
81 Ъъъъ
И докато Пит Хегсет вади кестените от огъня, говорейки за "смазващо превъзходство", става ясно, че САЩ и Израел ще влязат в продължителен конфликт с все по-отслабваща противовъздушна отбрана..... 🤣
Коментиран от #146
21:20 04.03.2026
82 Фактолог
До тук Иран е изразходвал 1000 стари ракети и 3000 дрона. Само!!!
Впрочем , произвеждат по 500 нови дрона на ден.
Иран още не е започнал.
Коментиран от #83
21:20 04.03.2026
83 Фактолог
До коментар #82 от "Фактолог":Ракетите които има Иран са 10 хиляди, а не 1000, допуснах грешка. Изразходвал е само 1000.
Коментиран от #119
21:22 04.03.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Идва Нов Световен Ред
До коментар #32 от "Афганистанец със сандали":Ако знаеше само колко много пари имам, то нямаше да пишеш толкова глупости за това!
21:23 04.03.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Дедо
21:25 04.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 не може да бъде
21:32 04.03.2026
90 ои8уйхътгр
До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":Я вземи да си провериш източниците щото едни АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНИ арабски източници пряко подчинени на Рижко още вчера съобщиха за 96 ПОТВЪРДЕНИ и идентифицирани ПОИМЕННО краваря които са били ликвидирани при ударите на Иран... Има над 400 ранени и още близо 20 ликвидирани които са леееекичко "разпръснати из района" и още им събират кокалите и карантията...
И това са ОФИЦИАЛНИ ДАННИ които НЕ СА опровергани, а щом нещо не е опровергано значи Е ВЯРНО...
21:33 04.03.2026
91 Линкълн
21:33 04.03.2026
92 Ти да видиш
Вчера един друг се разцепи от собствената си експлозия в индийския океан след като иранските ракети го удариха докато зарежда от краварски танкер. И двата кораба са се запалили мигновено, а разрушителят се е само разрушил, смех бате....
21:34 04.03.2026
93 не може да бъде -продължение
21:34 04.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Механик
Нали им потопихте флота?? Или не?! Днеска писахте, че флота на Иран е на дъното вече, а след като убихте водача им, там има бунтове и всички искат да им донесете "демокрация" и "Америка за Иран"???
21:37 04.03.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Нацист и криминал
21:38 04.03.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Сандо
Коментиран от #104
21:40 04.03.2026
101 Ъъъъъ
Същевременно властите обявиха пълното спиране на производството на природен газ и свързани с него продукти.
Qatar Energy обяви прилагането на специфичен план за някои клиенти поради прекъсването на производството на втечнен природен газ.
Компанията подчерта, че оценява сътрудничеството на всички свои партньори и е ангажирана да предоставя нова информация, когато има такава."
Честито!
21:40 04.03.2026
102 стоян георгиев
21:42 04.03.2026
103 Сатана Z
"Иран ще удари Димона и ще предизвика ядрен апокалипсис, ако САЩ и Израел продължат атаките си."
„Нашите ракети са готови за последен удар по ядрения реактор в израелската Димона и по целия регионален енергиен сектор“, заяви висшето военно ръководство на Иран.
21:43 04.03.2026
104 ои8уйхътгр
До коментар #100 от "Сандо":Сатаняху нещо липсва и от няколко дни ни вопъл, ни стон от него- при положение, че тоя трудно млъква и едва му затварят устата... Има реален шанс да са го думнали заедно с резиденцията му онзи ден...
21:44 04.03.2026
105 Миротворци ли
До коментар #59 от "Наблюдател":Разбойници и убийци!
21:45 04.03.2026
106 Тоя ши го кръстим-
Гелисан и зализан,бетер от...сиг@нски барон...😂🤣😂!
Коментиран от #135
21:45 04.03.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Искаш да кажеш...!
До коментар #5 от "Някой":,,Железният купол"...?!
21:47 04.03.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 ВВП
Коментиран от #113
21:50 04.03.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Още малко
21:52 04.03.2026
113 ои8уйхътгр
До коментар #110 от "ВВП":Той ушатия май е дал фира вече, от 3 дни никой не го е виждал и чувал...
Коментиран от #117
21:52 04.03.2026
114 Аятолах в хамак
21:53 04.03.2026
115 ои8уйхътгр
До коментар #111 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нещо от сорта на 2 метра и 140 кила бяха данните...
Гледал си "Индиана Джоунс", нали... Имаше там една сцена с един огромен мъжага с един още по-огромен сатър... Нали знаеш как свърши...
Коментиран от #140
21:54 04.03.2026
116 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Новото заглавие няма нищо общо със старото🤔
21:56 04.03.2026
117 НЕ БЕ...?!
До коментар #113 от "ои8уйхътгр":Жив е,но след бомбандиране на резиденцията му от иранците,отломки от тежки строителни материали са затиснали извънгабаритните му уши и драпа,ли драпа,пъхтейки под развалините ...!
Дано успее да издрапа,завалийката...?!
Коментиран от #121
21:57 04.03.2026
118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
21:57 04.03.2026
119 ПРОГРЕСИВЕН КИРЯК СТЕФЧОВ
До коментар #83 от "Фактолог":АВЕ И ВАША МИЛОСТ Е ГРЕШКА ЧуВЕШКА
АМА НА КОЙ.МУ ПУКА 😀😀😀
21:58 04.03.2026
120 И какво значи това....
21:59 04.03.2026
121 ои8уйхътгр
До коментар #117 от "НЕ БЕ...?!":Майтапа настрана, но Ушко съвсем РЕАЛНО се е изпарил от медийното пространство...
Коментиран от #129
22:00 04.03.2026
122 Шеф Путин
До коментар #7 от "Мъдю":Приготвил съм им лозови, зелеви и моя специалитет с зелен хайвер...Да им е сладко!!!
22:01 04.03.2026
123 Сандо
Коментиран от #133
22:02 04.03.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 маке
Коментиран от #130
22:04 04.03.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Размишления
22:06 04.03.2026
129 ТАКА Е!
До коментар #121 от "ои8уйхътгр":Прав си!
Просто се пошегувах,с клепоухият...
Но истината е,че след бомбандиране на резиденцията му,същият изчезна от медийното пространство...!
22:06 04.03.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Падат
До коментар #8 от "ахаххяха":Самолети на поразия в арабския полуостров .
Крият като мишки загубите .
Поне 100 свалени и 150 повредени талиги из полуострова и то с помощта на онзи .
Нетаняху немогат да го изкарат от бункера в Кипър .
Седи и се тресе като балирачка на слама .
Коментиран от #136, #155, #162
22:06 04.03.2026
132 бай Даньо
22:07 04.03.2026
133 Е па
До коментар #123 от "Сандо":Както Киев за два дня.
Малко по-добре даже😂🤣
22:07 04.03.2026
134 За информация
22:08 04.03.2026
135 Брат на
До коментар #106 от "Тоя ши го кръстим-":Руди Гела .
22:09 04.03.2026
136 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #131 от "Падат":Там е като "Бермудски триъгълник" 🤔🤔🤔
22:10 04.03.2026
137 Майтапчия
До коментар #4 от "ГаняПутинофила":Нещо против ли имаш това че пращат правителствени самолети за богатите та това е цвета на нацията излагаш се че не си проумял това.
22:10 04.03.2026
138 Само не разбирам
22:11 04.03.2026
139 Къв атом бе
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":Израелската ,,Чебурашка ,, с големите пеленгатори се изпари .
Търсят е цялото ЦРУ .
Ама май , гушна букета .
22:12 04.03.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Бай Дън
22:19 04.03.2026
146 бай Даньо
До коментар #81 от "Ъъъъ":Дори в Ню Йорк Таймс днес има статия със сателитни снимки където признават че са ударени радарите във ВСИЧКИ американски бази . Американците явно летят на сляпо и стрелят напосоки това е плана.
22:20 04.03.2026
147 Гнусно е хора
от Джейкъб Крос 17 януари 2025 г. )
22:22 04.03.2026
148 Атома фъргай бай Дончо!
22:22 04.03.2026
149 Бай Дън
До коментар #4 от "ГаняПутинофила":Нека изпращат, нямам нищо против! Но палячовците знаят какво е положението и пак пътуват! Ето това е малко нагло, имам пари ще ходя!
22:23 04.03.2026
150 Гнусно е да си атлантик ......
22:24 04.03.2026
151 Стойо
22:25 04.03.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Трета смяна на заглавие, за по-малко от три часа
❗❗❗
22:27 04.03.2026
155 Тимур
До коментар #131 от "Падат":Да понамалиш вицовете,а?
22:28 04.03.2026
156 руската мечка
22:29 04.03.2026
157 Тавариши и Таварашутки
Кремълски Лаладжии .
МАРДАН направо в Ефир
Заяви че Голодомора
Е направен от Комунистите.
Хаха хахаха хахаха
Само че някой да му напомни на МАРДАН
че всички тези Комунисти
Сега вече имат Партия
ЕДИННА РУСИЯ .
Скоро МАРДАН може и да стане НА КАТРАН .
Изведнъж и СОЛОВЪОВ и МАРДАН
Станаха Либерали
А Пък НЕБЕНЗЯ
във ООН реве че бил УКРАИНЕЦ .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
22:31 04.03.2026
158 Оставам с усещането
22:31 04.03.2026
159 Копейка/ ислямист/
22:32 04.03.2026
160 арбалета 🎯
Коментиран от #170
22:32 04.03.2026
161 Абе
Коментиран от #167
22:32 04.03.2026
162 хихи
До коментар #131 от "Падат":и руските военни кораби ги отнесе дроновата буря, не останаха 😃
22:32 04.03.2026
163 Рoссия
22:33 04.03.2026
164 Десислава Димитрова
До коментар #152 от "Идва Нов Световен Ред":Не си никакъв полицай ами мъжа на Деси под чехъл
22:33 04.03.2026
165 Хеми значи бензин
22:33 04.03.2026
166 Пострес
Това е все едно Германия да иска заем от Мадагаскар.
22:34 04.03.2026
167 хихи
До коментар #161 от "Абе":Израел още не, ама изтриха 5 руски военни кораба, рафинерия, терминал, танкер само за два дена 😃
Коментиран от #173, #183
22:35 04.03.2026
168 Тимур
Коментиран от #171, #177
22:36 04.03.2026
169 Анонимен
Коментиран от #178
22:36 04.03.2026
170 хаха 🤣
До коментар #160 от "арбалета 🎯":остави го Зеля, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
Коментиран от #175, #179
22:38 04.03.2026
171 ха-ха
До коментар #168 от "Тимур":Що , бе , ти да не си богат , че си се замислил за другите ?! Щраус !
Коментиран от #182
22:38 04.03.2026
172 Путин
Коментиран от #176
22:38 04.03.2026
173 стоян георгиев
До коментар #167 от "хихи":Руснаците така го закъсаха в черно море че наблъскаха всичките си кораби в едно пристанище с надеждата да го запазят,но новите украински ракети и дронове имат други планове.искаха крим щото там имали бази.сега крим е едно голямо украински стрелбище а руски кораби там няма.даже обаче от другата страна до грузия руските кораби няма да останат на повърхността.
22:39 04.03.2026
174 стига пропаганда
22:40 04.03.2026
175 кух ,
До коментар #170 от "хаха 🤣":Не ги мисли рашките - имат ток и живеят на топло и светло . Мисли за урките , дето вече са в праисторически времена !
Коментиран от #193, #196
22:40 04.03.2026
176 Поскъпването не ги касае
До коментар #172 от "Путин":защото руския петрол не се продава, затварят рафинерии и мощности за да спестяват разходи. Загубите за Русия са огромни. Тръмп ги съсипа.
22:40 04.03.2026
177 Гффхгф
До коментар #168 от "Тимур":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.
22:40 04.03.2026
178 Спас
До коментар #169 от "Анонимен":Чобанино, прибирай овцете и си лягай
22:40 04.03.2026
179 стоян георгиев
До коментар #170 от "хаха 🤣":Нищо им няма.трябва нашите копейки да идат там да оправят работата.лошото е че много искат ама нямат желание.
22:40 04.03.2026
180 "Ударът по най-голямото руско пристанище
22:41 04.03.2026
181 Този гнусен индивид
Коментиран от #186
22:42 04.03.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Абе
До коментар #167 от "хихи":Как така, нали ц 400, Армати, космически сили???!
Коментиран от #190
22:45 04.03.2026
184 Витанов
Коментиран от #192
22:45 04.03.2026
185 Ето за това
Коментиран от #194
22:47 04.03.2026
186 Тимур
До коментар #181 от "Този гнусен индивид":Ограничи вицовете или пък качи снимки, че да видим татусите, а най- добре спри да ходиш на врачка
Коментиран от #197
22:47 04.03.2026
187 Удри бай Дончо!
22:48 04.03.2026
188 УдоМача
Коментиран от #195
22:48 04.03.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 да питам
До коментар #183 от "Абе":защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?
22:48 04.03.2026
191 Ма дю
До коментар #7 от "Мъдю":ни съ излаай
22:49 04.03.2026
192 83% от атлантическите прости;тутки
До коментар #184 от "Витанов":са родните ни депу,тутки и евро депу,тутки
22:49 04.03.2026
193 Многоходовото
До коментар #175 от "кух ,":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
22:50 04.03.2026
194 стоян георгиев
До коментар #185 от "Ето за това":Българите сме атлантици.явно си забравиш че си в нато?
Коментиран от #201, #202
22:50 04.03.2026
195 да питам
До коментар #188 от "УдоМача":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
Коментиран от #203
22:51 04.03.2026
196 да питам
До коментар #175 от "кух ,":А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
22:53 04.03.2026
197 Вярно е пич !
До коментар #186 от "Тимур":татуировки включват Йерусалимския кръст (на гърдите), „Deus Vult“ (на бицепса), татуировка „Kafir“ (на арабски означава неверник) и различни други расистки нацистки и екстремиски символи. Пиши в гуглето Hegseth татуси .....
Коментиран от #224
22:55 04.03.2026
198 стоян георгиев
22:57 04.03.2026
199 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЧЕТВЪРТА ПРОМЯНА НА ЕДНО ЗАГЛАВИЕ
🤔🤔🤔🤔🤔
22:57 04.03.2026
200 Вова Епилирания
По Руските ТВ Канали
Вече със Гордост показват
Сватбите На
РУСКИНИ СЪС ИНДИЙСКИ БУРДЯГИ.
Давай Вова
Така ще решиш Демографската Криза в Мускалието
Новото Руско Поколение
Вече ще носи и Тюрбани
Коментиран от #209
23:00 04.03.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #194 от "стоян георгиев":100.енчо , дядовото! Не България е в НАТьО,
а НАТьО е в България ❗
Ама за НЕумни като тебе ще трябва мнооого време
да сФанити разликата❗
Дано поне знаеш къде е Атлантическия океан и колко ДАЛЕЕЕЧ е България от него‼️
Коментиран от #205
23:02 04.03.2026
203 За кво са и самолетоносачи
До коментар #195 от "да питам":Като има ядрени ледоразбивачи ? Не схващаш нали?
Коментиран от #214
23:03 04.03.2026
204 Путин гол от кръста надолу без кон.
23:03 04.03.2026
205 стоян георгиев
До коментар #202 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нато е в България защото ние сме нато.явно си изпуснал приемането ни.няма.лошо склерозата е добро оправдание.
Коментиран от #210, #211, #219
23:06 04.03.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 000
23:09 04.03.2026
208 стоян георгиев
До коментар #201 от "Тургам ви го аз на натюту":Ти кой си че съм те пропуснал нещо?ако си български гражданин си член на нато.може да си пишеш каквото решиш ,но това не променя нищо!вие повечето сте с разни заболявания и ви е простено!
Коментиран от #217
23:09 04.03.2026
209 Добре де
До коментар #200 от "Вова Епилирания":Рускините като се омъжват за индийци каква религия приемат?
Коментиран от #218, #221
23:09 04.03.2026
210 Евгений Онанегин
До коментар #205 от "стоян георгиев":Заедно с Башар ли сте?
Коментиран от #216
23:10 04.03.2026
211 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #205 от "стоян георгиев":Как си слагаш плюсчето преди да излезе коментарът ти 🤔
Щото и ние със склерозата да знаем❗
Коментиран от #212
23:10 04.03.2026
212 стоян георгиев
До коментар #211 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е.слагаю си сто плюса.много са важни..хах...ти за плюсове ли си тук а?
Коментиран от #223
23:12 04.03.2026
213 Губернаторът Александър Соколов
Заводът на Уралхим е ударен
От Отломки на Украински Дронове .
Само на 1300 километра от Границата със Украйна.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Украинския Дрон Лютий явно върши добра работа
23:12 04.03.2026
214 Невероятно, но факт !🫏
До коментар #203 от "За кво са и самолетоносачи":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".
🫏🫏🫏
👍😂
23:13 04.03.2026
215 Хохо Бохо
23:13 04.03.2026
216 стоян георгиев
До коментар #210 от "Евгений Онанегин":Играхме карти онзи ден в москва.ама.не му стигнаха парите за бира.голяма ку.ва е тоя башар.пълен б..ук.като всеки съюзник на путин.
23:14 04.03.2026
217 Объркал си се
До коментар #208 от "стоян георгиев":Нито един български гражданин не е член на нато. Физически лица не членуват в нато, а гражданите НЕ са собственост на правителството и държавата. Очевидно не са ти ясни много неща момко ....
Коментиран от #222
23:14 04.03.2026
218 Целуват на БУДА
До коментар #209 от "Добре де":Грездея.
Религия не им трябва на Рускините .
23:15 04.03.2026
219 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #205 от "стоян георгиев":Мога да ти дам няколко примера за НАТьОвски войски дето влизаха с оръжие в цехове с работници в България и НАТьОвска военна техника дето в РАЗГРАД питаше къде е моста над реката ( Дунав) ❗
Ти колко примера за наши войски дето са в Натовски държави знаеш🤔❓
Коментиран от #228
23:15 04.03.2026
220 Олеее
23:15 04.03.2026
221 Ха ха ха
До коментар #209 от "Добре де":Ще се народят руски циганета.
23:16 04.03.2026
222 стоян георгиев
До коментар #217 от "Объркал си се":Объркал съм се ама друг път.гражданите на една страна член на НАТО се ползват със закрилата ма организацията лато нейни членове.ти въпреки че си руска к..ва се ползваш с тази протекция като физическо лице.
Коментиран от #229, #231, #233, #244
23:17 04.03.2026
223 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #212 от "стоян георгиев":Не бе келешче, как не разбираш нито от ирония,
НИТО ОТ ПОДИГРАВКА❗
Ех колко си ми НЕумничък‼️
Коментиран от #225, #234
23:18 04.03.2026
224 Явно и тоя е бил жертва
До коментар #197 от "Вярно е пич !":На педофилия като малък ..
23:18 04.03.2026
225 стоян георгиев
До коментар #223 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти си номер едно!
23:21 04.03.2026
226 Смешник
23:21 04.03.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 стоян георгиев
До коментар #219 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И какво доказва това?
Коментиран от #238
23:22 04.03.2026
229 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #222 от "стоян георгиев":Ко каза Ко🤔🤔🤔🤔
Цялото НАТьО шъ хукни примерно срещу Индия, ако тебе там те таковат нещо❗
Ама много филми си гледАл бе момче😀😀😀
23:22 04.03.2026
230 стоян георгиев
До коментар #227 от "Ангел":Ти с палестина еднакви ценности ли имаш?
23:23 04.03.2026
231 Не дрънкай глупости брее
До коментар #222 от "стоян георгиев":Как ти ги ражда кратуната тея дивотии въобще ? ...гражданите вика се ползвали със "закрилата".. Големи вицове са ти наговорили май в някой психодиспансер за закрила ми се струва
Коментиран от #236
23:24 04.03.2026
232 Итоя
23:25 04.03.2026
233 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #222 от "стоян георгиев":Даже в тоА там член 5 дето все го мандахерцат,
ако примерно Русия нападне България- страни от НАТьО могат да ни изпратят....минерална вода в подкрепа❗
Четете ги тези неща ПО ПЕЙКИТЕ, че теА
ОТпосолствоТО много са ви размътили главите ‼️
Коментиран от #243
23:27 04.03.2026
234 стоян георгиев Хлебаров
До коментар #223 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Викат ми хлебарката и не съм келешче ,а дърт келеш. Ясно !
Коментиран от #246
23:29 04.03.2026
235 Помним колко хубаво беше
как поздравяваше Тръмп :
Поздравяваме Новоизбраният Президент
За встъпването му в длъжност,
Нашите РУБЛО ИДОТИ
И те Крещяха
Тръмп Наш
Тръмп Наш
Тези Дни обаче нищо подобно
Само Проклинания и Псувни
По адрес на Агент Краснов..
Хаха хахаха хахаха
Коментиран от #237
23:29 04.03.2026
236 стоян георгиев
До коментар #231 от "Не дрънкай глупости брее":Така е другар.всичкп е вицове .бери там доматите с колците и яж.все пак вече си в нато и ес.всеки магазин е кореком а пенсията ти е в евро.няма ядове ти си прецакан...хах
23:29 04.03.2026
237 стоян георгиев
До коментар #235 от "Помним колко хубаво беше":Те са шизофреници така че не го бърка.
23:30 04.03.2026
238 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #228 от "стоян георгиев":Кое🤔❓
Моят коментар доказва , че НАТьО е тука,
ама нас ни НЯМА там (у НАТьО)❗
А твоят въпрос доказва, че сам не можеш да измислиш прочетен текст ❗
Сега му викат ФНГЛ, а по рано питахме
ДЕ(си)БИЛ‼️
Коментиран от #241
23:31 04.03.2026
239 Ангел
23:31 04.03.2026
240 Идва Нов Световен Ред
До коментар #73 от "Яхуууууу":10 от тях вече летят към Иран! 10 по 31 тона бомбен товар на мисия, мислиш ли че е необходим атом!? B-52H Стратофортрес: Общи характеристики
Основна функция: Тежък бомбардировач
Изпълнител: Boeing Military Airplane Co.
Задвижваща установка: Осем двигателя Pratt Whitney TF33-P-3/103 турбовентилаторни
Тяга: Всеки двигател до 17 000 паунда
Размах на крилете: 185 фута (56,4 метра)
Дължина: 159 фута и 4 инча (48,5 метра)
Височина: 40 фута и 8 инча (12,4 метра)
Тегло: Приблизително 185 000 паунда (83 250 килограма)
Максимално излетно тегло: 488 000 паунда (219 600 килограма)
Капацитет на резервоара за гориво: 312 197 паунда (141 610 килограма)
Полезен товар: 70 000 паунда (31 500 килограма)
Скорост: 650 мили в час (0,84 Маха)
Обхват: 8 800 мили (7 652 морски мили)
Таван на полета: 50 000 фута (15 151,5 метра)
Въоръжение: Приблизително 70 000 паунда (31 500 килограма) смесени боеприпаси – бомби, мини и ракети. (Модифицирани за носене на крилати ракети, изстрелвани от въздуха)
Екипаж: Петима души (командир на самолета, пилот, радар-навигатор, навигатор и офицер по електронна война)
23:32 04.03.2026
241 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #238 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":....че сам не можеш да осмислиш прочетен текст...
/ и авткор. е като теб/
Коментиран от #245
23:32 04.03.2026
242 Двуличие!!
23:32 04.03.2026
243 стоян георгиев
До коментар #233 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е.все така се е случвало до сега.ти си номер едно!
23:32 04.03.2026
244 Не думай бре
До коментар #222 от "стоян георгиев":И непотърсена закрилата на хората ли предоставяли тея от натю? хахахаха .....не ни стига спама ами и закрила
23:33 04.03.2026
245 стоян георгиев
До коментар #241 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Той е с номер едно.биполярно разстройство.едновреюемно е пенсионер клошар и аймщайн.в общо тяло са само.
23:35 04.03.2026
246 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #234 от "стоян георгиев Хлебаров":Ами то тука мога да съдя за теб по писаното от теб,
а то е като на шестак или шестокласник❗
Няма как да знам на колко години си по паспорт❗
23:35 04.03.2026