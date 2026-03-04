Доналд Тръмп: Ние сме в позицията на силата! Зеленски: САЩ поискаха помощ в битката с иранските дронове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са в много силна позиция в Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп каза, че е постигнат страхотен прогрес след по-малко от седмица война.

"Ние сме в позицията на силата сега и иранските представители изчезват бързо. Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо", каза Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом.

Иранските власти са "изправени пред пълно унищожение" благодарение на американско-израелските удари, заяви преди минути Белият дом, цитиран от Франс прес, съобщава БТА.

"Терористичният режим на Иран е напът да бъде напълно унищожен", заяви пред медиите говорителката на Белия дом Карълайн Левит, като добави, че Иран ще "плати за престъпленията си".

В САЩ се появиха съобщения, че Моджтаба Хаменей, синът на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей, се е превърнал в основен кандидат за негов наследник, а американските разузнавателни служби следят внимателно ситуацията, добави говорителката, цитирана от Ройтерс.

Левит посочи, че информацията за местонахождението на аятолах Али Хаменей е повлияла на времето на американско-израелския удар срещу Иран, при който загина върховният лидер.

"Президентът е достатъчно умен, за да не обръща внимание на фалшивите заглавия, създадени от хората в тази зала, че действията му са неоправдани", заяви Левит на пресконференцията относно подкрепата на американския народ за войната и добави: "Това е безскрупулен терористичен режим, който заплашва САЩ, нашите съюзници и нашия народ от 47 години, и американският народ е достатъчно умен, за да го знае".

По думите ѝ Тръмп обсъжда със съветници и "размишлява активно" каква роля може да играят САЩ в следвоенен Иран.

"Мисля, че това е нещо, върху което президентът активно размишлява и обсъжда със своите съветници и екипа си по национална сигурност", заяви пред журналисти говорителката, като подчерта обаче, че "за момента основната цел, ежеминутно, ежечасно и ежедневно, е да се гарантира бърз и ефективен успех на операция "Епична ярост".

Левит добави, че за момента евентуална сухопътна операция в Иран не е част от плана за водене на бойните действия.

Говорителката заяви също, че Испания се е съгласила да сътрудничи с американските военни, след като Тръмп заплаши страната с търговско ембарго, ако не позволи на американските сили да използват нейните военновъздушни и военноморски бази.

Тя добави, че Тръмп ще присъства на официалното посрещане на тленните останки на шестимата американски войници, загинали във войната срещу Иран.

Президентът на САЩ е разговарял с кюрдски лидери за състоянието на американска база в Северен Ирак, каза още Левит.

Вашингтон смята за неприемливо накърняването на суверенитета на Турция. Това изявление направи американският държавен секретар Марко Рубио в телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан след изстрелване на иранска ракета по територията на Турция, която беше прехваната от НАТО, предадоха световните агенции.

"Атаките срещу суверенната територия на Турция са неприемливи", изтъкна Рубио и обеща пълна подкрепа на САЩ за страната съюзник от алианса.

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че партньорите на страната му, включително САЩ, са потърсили помощта ѝ в противодействието на иранските дронове, предаде Ройтерс.

"Партньорите се обръщат към нас, искайки помощ в защитата от иранските дронове "Шахед". Необходими са им експертни познания, и то такива, придобити в реална оперативна среда", каза той във вечерното си видеообръщение. "Постъпиха запитвания и от американска страна", допълни Зеленски.

Още преди това Зеленски и други украински официални представители предложиха Киев да сподели експертния си опит с държавите от Близкия изток, ако те помомогнат Русия да бъде убедена да спре огъня в нестихващия от четири години конфликт в Украйна.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет по-рано днес призна, че някои ирански атаки успяват да поразят целите си, въпреки че настоя, че военното превъзходство на САЩ им позволява бързо да установят контрол върху въздушното пространство на Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

САЩ не пестят „разходи и способности“ за укрепването на системите за противовъздушна отбрана, за да защитят американските сили и съюзниците си в Близкия изток, заяви Хегсет пред репортери в Пентагона.

„Това не означава, че можем да спрем всичко, но се уверихме, че е налице максималната възможна отбрана и максималната възможна защита на силите, преди да започнем офанзивата“, каза той.

Признанието, че удари с дронове или ракети в региона биха могли да причинят щети или да ранят военнослужещи идва след като президентът Доналд Тръмп и висши военни ръководители предупредиха, че се очакват още американски жертви и че е възможно конфликтът да продължи месеци.

Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп. Той каза, че е възможно той да продължи осем седмици, но САЩ имат достатъчно боеприпаси и оборудване, за да победят Иран във война на изтощение.

Хегсет обаче отказа да посочи конкретна времева рамка, като заяви, че конкретната продължителност на войната ще зависи от това как тя се развие.

„Можете да кажете четири седмици, но може и да са шест, може да са осем, може да са три“, каза Хегсет.

„В крайна сметка ние определяме ритъма и темпа. Врагът е изгубил баланс и ние ще продължим да го държим в това състояние“, добави той.

Хегсет каза още, че в региона продължават да пристигат още сили, включително изтребители и бомбардировачи, и че САЩ ще отделят толкова време, колкото е необходимо, за да постигнат успех.

Техеран се зарече напълно да разруши военната и икономическата инфраструктура на Близкия изток, като по този начин даде сигнал, че войната е далеч от края си и би могла да се разшири още, отбелязва АП.

Междувременно посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак възможно най-скоро, предаде Франс прес.

"Американските граждани в Ирак са призовани да напуснат страната веднага щом стане достатъчно безопасно, а дотогава да потърсят убежище", се казва в изявление на посолството. "Ако могат да напуснат страната безопасно, трябва да го направят веднага", се посочва още в него.

По-рано днес няколко безпилотни летателни апарата бяха свалени близо до международното летище в Багдад, часове след друга подобна атака, съобщиха два иракски източника от службите за сигурност пред АФП, без да съобщават за нанесени щети.

На летището се намира и военна база, в която е разположена дипломатическата мисия на САЩ и в която преди това бяха разположени подразделения от коалиционните сили в Ирак под командването на Вашингтон.

Експлозии бяха чути и в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Според журналисти на АФП, които са били на място, те са отекнали близо до летището, където има разположени части на водената от САЩ коалиция.

Властите в Ирак съобщиха, че цялата страна е засегната от прекъсване на електроснабдяването. "Електропреносната мрежа е напълно изключена във всички провинции", съобщиха Министерството на електроенергията и иракската информационна агенция ИНА, която добави, че започва постепенно възстановяване.