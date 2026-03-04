Новини
Революционната гвардия на Иран обяви, че има тотален контрол над Ормузкия проток

Президентът на САЩ Тръмп каза, че кораби на американския военноморски флот може да ескортират петролни танкери през протока

Революционната гвардия на Иран обяви, че има тотален контрол над Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че има "тотален контрол“ над Ормузкия проток - стратегическа транзитна точка за световната търговия с петрол на входа на Персийския залив, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"В момента Ормузкият проток е под тоталния контрол на военноморските сили на Ислямската република“, заяви Мохамад Акбарзаде, висш началник във военноморските сили на Революционната гвардия, цитиран от информационната агенция Фарс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза във вторник, че кораби на американския военноморски флот може да ескортират петролни танкери през протока, "ако е необходимо“, посочва АФП.

В събота САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, в отговор на която силите на Техеран нанесоха удари по израелска територия и по американски военни бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес КГИР заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD), предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ, пише агенция Ройтерс в обобщаващ материал за основните проблеми, възникнали от началото на конфликта.

Ормузки проток: Трафикът през протока остава затворен за четвърти пореден ден, след като Иран атакува пет кораба и блокира ключовата артерия, през която преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иран обявява протока за затворен: Високопоставен представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, в понеделник заяви, че Ормузкият проток остава затворен и предупреди, че Иран ще стреля по всеки плавателен съд, който се опита да премине.

Анулирани застраховки за военен риск: Големите морски застрахователи отменят покритието за военни рискове за кораби, плаващи край Иран и в Персийския залив.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Само питам

    34 2 Отговор
    Какво стана с Техеран за 3 дни?

    Коментиран от #4, #18

    08:57 04.03.2026

  • 2 Маша Z

    10 21 Отговор
    Тия лъжат повече от руснаци.

    08:58 04.03.2026

  • 3 000

    37 4 Отговор
    Хиперзвуков ад над Израел: „Fattah-2“ проби щита и удари укрепен команден център и уби 7 висши израелски военни. Има още жертви. Сащ приключва филма, а за еврейте бъдещето е несигурно дали изобщо израел няма да изчезне от политическата карта.

    Коментиран от #13

    08:59 04.03.2026

  • 4 Механик

    7 24 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Напомням!Десети ден от петата година от Киев за два дня.

    Коментиран от #17, #40

    08:59 04.03.2026

  • 5 Мохамед Халаф:

    23 2 Отговор
    "Казвам ви, че още в началото САЩ ще блокират всички оръжия на Иран..." Колко е смешен Халаф!

    09:00 04.03.2026

  • 6 Ае копейките

    5 17 Отговор
    Тръмп наш?Я измислете нещо да се посмеем.

    09:01 04.03.2026

  • 7 Реалност

    29 3 Отговор
    Тази война се превръща във Виетнам II и изхода и ще е същия.

    09:02 04.03.2026

  • 8 Добро утро!

    3 20 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где МОЧАТА?

    09:02 04.03.2026

  • 9 Хахаха

    24 1 Отговор
    Тръмп е яростен на командването на САЩ защо Диском бубулатора на работи с Иран толкова добре колкото във Венецуела?

    09:02 04.03.2026

  • 10 Шарено либерастко папагалче

    15 3 Отговор
    Газ пускам, руска газ не купувам

    09:02 04.03.2026

  • 11 Атома фъргай бай Дончо!

    3 14 Отговор
    Атома!

    09:03 04.03.2026

  • 12 Ганьо балкански

    27 3 Отговор
    Трябва да им се признае на иранците че са изключително смела нация! Сложиха украинските фашаги в малкия си джоб! Докато на фасадите им помагаха половината свят с пари и оръжия, на Иран почти никой не му помага, и със собствени сили разпертошениха първата армия в света!

    Коментиран от #19, #62

    09:03 04.03.2026

  • 13 стоян георгиев

    3 23 Отговор

    До коментар #3 от "000":

    Сега Киев за три дена ще го повтаряте за израел ли?не ви ли омръзна да ставате за смях?иран ще бъде докаран до ситуацията в Ирак на времето.америкамните са последователни и отмъстителни поне това трябваше да си научил

    Коментиран от #24, #53

    09:04 04.03.2026

  • 14 хе хе

    5 22 Отговор
    С 10 гумени лодки тотално контролират протока. САЩ потопи целия ирански флот

    09:04 04.03.2026

  • 15 Томахавка Пършинг

    5 23 Отговор
    С какво ли го контролират след като всичките им корита горят или вече потънаха?

    Коментиран от #31

    09:04 04.03.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    24 1 Отговор
    Рижавият седна на таралеж!

    09:04 04.03.2026

  • 17 Напомням

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Тази фраза за пръв път е използвана от САЩ за войната във Виетнам, продължила 20 години и завършила с капитулацията на краварите!

    Коментиран от #34

    09:05 04.03.2026

  • 18 Беше

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Аяталяха за 3 минути.

    09:05 04.03.2026

  • 19 стоян георгиев

    4 25 Отговор

    До коментар #12 от "Ганьо балкански":

    Иранците сега имат шанс да сменят режима и да станат свободен народ.дано имат смелост да го направят.

    Коментиран от #25, #29

    09:05 04.03.2026

  • 20 Няма начин Тръмп да не е убил папата, за

    7 2 Отговор
    Няма начин Тръмп да не е убил папата, за да назначи сегашният папа. Не е изпуснал моментът, пък Тръмп е кученцето на Нетаняху, папата сега е кученцето на ционизмът - цинизмът. Ми Бойко няма начин да не се е молел на Тръмп и сие, да не Гюров. Но Тръмп е казал на Йотова да е нов к у ч и син. Или казваш, че Радевата мафия копринкова е назначила Гюров по своя воля? ПО Д ЛЕ Ц е Радев. Трижди под лец. Знае, че сме колония с пълно управление отвън. Партизанските родове приеха смяната на Москва с Вашингтон, за да бъдат капиталистическа олигархия. ТРЕТО: Радев избърза и фактически подписа - даде печат - че изборите са изправни като свика народното събрание бързо. Не не е по д лец, той е роботче страхливо и зависимо от олигархията.

    09:05 04.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Позор

    17 0 Отговор
    Какъв позор Дони слагай си въжето!

    09:06 04.03.2026

  • 24 Любопитен

    21 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    И как ще стане това, в Ирак бяха 32 държави срещу една, сега са само две и ядат бой на поразия.

    Коментиран от #43

    09:06 04.03.2026

  • 25 Ганьо балкански

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Тия детски залъгалки ги разправяй в някоя ясла на малките деца!

    Коментиран от #47

    09:07 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Данев

    18 3 Отговор
    Иран не е Сторми Даниел.Иран е държава с многовековна история и са били просперераща държава ,когато Америка не е била открита.Той се изправя срещо културен феномен. Тръмп винаги е бил човек на ефектите и „сделките“. Вероятно съветниците му са му продали иранския конфликт като „кратка и победоносна кампания“, която ще циментира имиджа му на непобедим световен лидер преди важните междинни избори в САЩ. Логиката е проста: смазваш Иран, принуждаваш го да моли за милост и обявяваш „най-великата победа в историята“.Тръмп вероятно е разчитал, че убийството на върховния лидер и ударите по иранската инфраструктура ще доведат до бърза капитулация и ново ядрено споразумение при неговите условия. Паниката сред арабските шейхове е била калкулирана като пренебрежим страничен ефект – той е вярвал, че те пак ще инвестират в САЩ и ще платят за възстановяването на Газа под негов диктат. Но реалността се оказа различна. Иран не развя бялото знаме. Новият де факто лидер Али Лариджани демонстрира решимост, която превръща „светкавичната война“ в изтощително блато. Изявленията на Тръмп за възможна сухопътна операция само потвърждават, че първоначалният му план за бърз успех се е провалил напълно. Все пак в него има нещо шоуменско, бласнят го ефектните фрази-макар и лишени от дълбок смисъл, важното е той да е в центъра. Дали пък не страда от синдрома на Мюнхаузен-е нека да не се изказвам точно по този пробем

    Коментиран от #83

    09:07 04.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 тц тц

    20 2 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Протестиращите вече казаха, че иранския народ никога не е бил по обединен, след убийството на ученичките всички намразиха САЩ!

    Коментиран от #38

    09:08 04.03.2026

  • 30 СССРБарета

    18 2 Отговор
    Рижия склеротик беше унищожил всичко преди два дена! Обаче иранските ракети и дронове не спират! И раниците направо изумяват света в мощните си и високоточни оръжия, предимно собствено производство! А на нас ни обясняваха че извън капитализма нямало живот!

    09:10 04.03.2026

  • 31 Спиро бригадиро

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Томахавка Пършинг":

    С ракети от сушата и мини!
    Ако не вярваш, пробвай!

    Коментиран от #46

    09:12 04.03.2026

  • 32 Мишел

    6 2 Отговор
    Иран нанася успешни удари с Шахиди срещу нефтохранилищата на държавите около Персийския залив.

    09:12 04.03.2026

  • 33 въпрос

    1 9 Отговор
    а като го затворят , те от къде ще минават? И без това икономиката им е под нулата

    Коментиран от #52

    09:12 04.03.2026

  • 34 глупости

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Напомням":

    Научи историята на войната във Виетнам.

    Коментиран от #44

    09:12 04.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хахаха

    11 1 Отговор
    Щял да прати кораби да защитават танкерите...Тръмпи, я кажи на колко хиляди километра от Иран прати самолетоносачите си от страх да не ги потопят:)))

    09:13 04.03.2026

  • 37 Хахаха

    9 2 Отговор
    Още 20 дни и всички центаджии ще минават на колела! Хубавото е че времето се оправя!

    09:14 04.03.2026

  • 38 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "тц тц":

    Иранския народ не са алятоласите.в иран освен другото освен перси живеят няколко големи малцинства като азери и кюрди.та.самомгшедай мача кой колко не е бил побеждаван.

    09:14 04.03.2026

  • 39 Атома!

    1 4 Отговор
    Пускай атома бай Дончо!

    09:14 04.03.2026

  • 40 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    На третия ден бяха в Буча. Или отричаш? Краварите до къде са

    09:14 04.03.2026

  • 41 Тенчев

    7 1 Отговор
    Путин никога не е казвал "Киев за три дни", ама Тръмп се изцепи на четиридневна операция. Която стана четириседмична, сега е "Когато стане". Но интересното е, какво ще стане? Сега му започват мъките с логистиката. Нищо чудно да обяви, че са си постигнали целите, все пак убиха 170 ученички и 20 волейболистки, и да се омете от там.

    09:15 04.03.2026

  • 42 Копейки,

    2 3 Отговор
    Работа си търсете!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    09:15 04.03.2026

  • 43 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Любопитен":

    Страшен бой ядат няма и дума.всеки ден поне 300-400 успешни полета над иран в замяна нищо...това че дрон ударил някъде нещо ли е яденето на бой?

    Коментиран от #48, #54

    09:16 04.03.2026

  • 44 Любопитен

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "глупости":

    Коя история - истинската с капитулацията на янките или тази от филма Рамбо, който явно ти е любимия?

    09:17 04.03.2026

  • 45 М инджев

    4 0 Отговор
    Като си избърсах лигите от екстаз ще взема да си избърша и да си приготвя колелото, защото не се знае знае ли се!

    09:17 04.03.2026

  • 46 мада

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Спиро бригадиро":

    Мините с гумените лодки ли ще ги фъргат?

    09:18 04.03.2026

  • 47 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ганьо балкански":

    Да залъгалки са да живееш управляван от имами по закона на шериата.чудя се що един от вас не замина за иран?

    Коментиран от #55, #64

    09:18 04.03.2026

  • 48 Джи

    8 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    300 400 ма никой не ги е видял! А иранските ракети държат вече 5-ти ден ционистите в бункерите!

    Коментиран от #57

    09:19 04.03.2026

  • 49 Факти

    0 3 Отговор
    Революционната гвардия на Иран обяви, че Хаменей и е жив и здрав...

    09:19 04.03.2026

  • 50 Иван

    2 5 Отговор
    Иранският режим си отива.Един по един им избиват водачите.Една по една им ликвидират ракетните установки.Всичкии араби около тях ги намразиха.

    Коментиран от #85

    09:20 04.03.2026

  • 51 маймун

    2 2 Отговор
    Днес минават танкери.Теснината е 33726 метра и няма с какво да я запълнят иран и хусите.С тези лодки на снимката не могат не вървят.Та радоста ви е от снощи до тази сутрин!Измислете нещо друго за да вдигнете цената на бензина или измислете ,като жичкаджиите "Умни електромери"....Та измислете умни бензин колонки........пълниш въздух и вода ,а плащаш бензин....Да се задействат с кодовата дума"Маймун"ПС..Спомняте ли си пейджърите.........така са ви нагласили и с електромерите с ДИСТАнционно отчитане!

    Коментиран от #66

    09:22 04.03.2026

  • 52 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "въпрос":

    Те са си в къщи и няма къде да ходат!

    Коментиран от #74

    09:22 04.03.2026

  • 53 Хохо Бохо

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Тъп5, първо разгледай картата на Иран и Ирак преди да ръсиш мозък. Северозападен Иран е по-близо до Полша отколкото до югоизточен Иран. Клоун евроатлантически

    09:22 04.03.2026

  • 54 Прав си

    9 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    27 американски бази и три американски посолства са нищо, а убийството на 175 седем годишни ирански ученички е голяма работа и геройство:)

    Коментиран от #65

    09:22 04.03.2026

  • 55 Ганьо балкански

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Няма смисъл да ходи никъде по-добре да ви изринем в Белене и да си оправим страната? Ти като гледам никъде не си отишъл ама стоиш тук да ми подкрепяш мафията и олигарсите жадни за власт пари... и величие! Законите на шериата се оказаха в много случаи по-добри от капиталистическите! Мъжът там е мъж и жената го уважава! А тук мъжът наврян Миша дупка, и всички жени имат права че да унищожат мъжете си! Затова всеки ден стават по три убийства на жени убити от мъжете си! Айде марш брюкселска зелка!

    09:22 04.03.2026

  • 56 Стивън Дарси...

    4 1 Отговор
    Израел приключе като държава.
    По руската телевизия Первий канал пуснаха запис на телефонен разговор между Тръмп и Натаняху на който се чува как Тръмп крещи,че за тая каша която станала в Близкия изток е виновен израелския премиер който подвел Тръмп,че всичко щяло да минало( гладко ) и бързо както било с убийството на генерал Сюлеймани..
    Тръмп казва на Натаняху -Оправяй бързо всичко това, защото ние(САЩ) скоро приключваме,знаеш казва американския президент,че съвсем скоро са изборите за конгреса и демократитевече ми дишат във врата,а и много от мойте започват да се дърпат..

    Коментиран от #61

    09:23 04.03.2026

  • 57 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Джи":

    Как да не ги е видял.всели ден има отчет на военните в израел и сащ плюс хиляди видеа.оранслоте победи къде са?до месец иранските градове ще бъдат лишени от инфраструктура.американската авиация не е руската другар.в иран за разлика от украйна небето е американско и американско и израелските самолети свободно летят където искат.

    09:23 04.03.2026

  • 58 Гого Мого

    2 1 Отговор
    Каквито и кораби да пратят протока е само 3 км широк, и с прашки могат да ги замерват с коктейли молотов, да не говорим за ракети и дори артилерия. Ситуацията е много сложна, дано се разберат нещо.

    Коментиран от #63

    09:23 04.03.2026

  • 59 Разбирам

    2 4 Отговор
    ,че е война , но иранците да взривяват танкери,т.е цивилни мишени нямащи нищо общо със случващото се ....Е само за това си заслужават ракетите по главите.

    Коментиран от #68

    09:24 04.03.2026

  • 60 Честито

    4 1 Отговор
    На петроханското галфони при тяхното мъдро управление ще имаме бензин по 5 еврала

    09:25 04.03.2026

  • 61 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Стивън Дарси...":

    Кога да чакаме падането на Ерусалим?в петък добре ши е?

    09:25 04.03.2026

  • 62 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ганьо балкански":

    Кое им е смелото на иранците? Гърците ги подчиниха. Арабите ги подчиниха. Монголите ги подчиниха. Турците ги подчиниха. Руснаците ги подчиниха. Англичаните ги подчиниха. Сега пак са подчинени на дивашка ислямска диктатура. От 47 години са роби на чужда мракобесна идеология. Сега се надяват САЩ и Израел да ги освободят, че сами не могат.

    09:25 04.03.2026

  • 63 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Гого Мого":

    Я провери пак колко е широк!

    09:26 04.03.2026

  • 64 хахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Ти защо не замина за Израел, там ще се научиш да живееш като къртица:) Може и за САЩ да отпрашиш, чувам, че в Минеаполис имиграционните те разстрелват ако не си усмихнат или ако не харесат как си облечен:)

    Коментиран от #67

    09:26 04.03.2026

  • 65 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Прав си":

    О какво е станало с американските бази?

    09:26 04.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 сериозно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Разбирам":

    САЩ само в Ирак убиха 1 000 000 цивилни, сега жертвите в Иран са към 800, от които 400 деца!!! Краваророба тръгнал да ми говори за цивилни жертви!!!

    Коментиран от #71, #80

    09:29 04.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 СССРБарета

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    Скоро всички ще ви трудоостроим в Белене! Евроатлантик номер 1 Пеевски ще ви бъде главатар!

    Коментиран от #81

    09:31 04.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тотален контрол!

    1 5 Отговор
    Абе, тия чалми защо не вземат да се скрият някъде, ами само говорят глупости, щели да наложат тотален контрол над Ормузкия проток. Тръмп ще изпрати там армада и ще разтури тия смотаняци.

    09:32 04.03.2026

  • 73 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    От красивия доскоро израелски град Батиам сега вече останаха само руини..
    ТелАвив,Хайфа,Ерусалим също са подложени на унищожителни ракетни удари.Хората вече четвърти ден се крият по бомбоубежищата.

    Коментиран от #78

    09:32 04.03.2026

  • 74 даа

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Отговор":

    ама за да не умрат от глад трябва да продават нефт, и въпроса е като затворят протока как ще стане това

    09:33 04.03.2026

  • 75 Свобода по американски

    3 1 Отговор
    Аз великият американец заповядвам вие изпълнявате световните рая изпълнявате! Добре дошли в свободата и демокрацията!

    09:33 04.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    Не знам колко си супер, но с този правопис или си на социална помощ или работиш в сектор Чистота. Вземи го научи най накрая този български език!

    09:34 04.03.2026

  • 78 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Това ви се пада сатанистки евреи проклети.

    Коментиран от #79

    09:35 04.03.2026

  • 79 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Верно така но се пада.лошотп е че покрай нас и на вас ви се падна всеки магазин да е кореком о заплати о пенсии в евро.друго си е да си в рубли и с цървулите нали другар.хах...

    09:37 04.03.2026

  • 80 а мирния ирански режим

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "сериозно ли":

    колко цивилни изби по протестите?

    09:37 04.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Лоша новина

    1 1 Отговор
    За Европа и Китай

    09:41 04.03.2026

  • 83 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Данев":

    Много точно казано а относно сухопътната операция някъде по телевизията чух че разполагал само с шестдесет дни не знам защо може би заради конгреса затова ли едва ли ще им стигнат на краварите и техните пудели евреите да се справят с Иран за толкова кратко време като се има предвид че Иран по територия е почти два пъти по голям от Ирак

    09:49 04.03.2026

  • 84 Без ИИ

    2 0 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    09:49 04.03.2026

  • 85 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Иван":

    Иване Иване знаеш само като се наядеш с боб😁 не чу ли че са избрали за айтолах сина на убития който е още по лют пипер от баща си 😁

    09:54 04.03.2026

  • 86 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    На ППДБ електората да хваща втора работа, че помощите за наркоман Зеленко няма да спрат и при 20 левро за литъра нафта.

    09:57 04.03.2026

  • 87 маймуне ,

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "СССРБарета":

    от ирак остана скелета от либия преди това нищо не остана , а след 4-5 дни от иран само камъните ще останат на земята!Какви установки бе ,путинохилско изчадие като такива вече нямат.от едната страна хусите ще бъдат заличени от .....някой самолетоносач дето ги потапяш ежедневно ти......хахах!От другата иран ще бъде разпалчетосан като просията ти!Що не напишеш какво е завладял ,кремъл от зимата насам........щото няма ,нали а почна да връща.........територии!

    09:57 04.03.2026

  • 88 ха ха

    0 0 Отговор
    Тия явно не видяха какво се случва с малките лодки в Южна Америка

    10:01 04.03.2026

