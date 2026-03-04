Революционната гвардия на Иран обяви, че има тотален контрол над Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че има "тотален контрол“ над Ормузкия проток - стратегическа транзитна точка за световната търговия с петрол на входа на Персийския залив, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"В момента Ормузкият проток е под тоталния контрол на военноморските сили на Ислямската република“, заяви Мохамад Акбарзаде, висш началник във военноморските сили на Революционната гвардия, цитиран от информационната агенция Фарс.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза във вторник, че кораби на американския военноморски флот може да ескортират петролни танкери през протока, "ако е необходимо“, посочва АФП.
В събота САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, в отговор на която силите на Техеран нанесоха удари по израелска територия и по американски военни бази в страни от Персийския залив.
По-рано днес КГИР заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD), предаде иранската новинарска агенция ИРНА.
Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ, пише агенция Ройтерс в обобщаващ материал за основните проблеми, възникнали от началото на конфликта.
Ормузки проток: Трафикът през протока остава затворен за четвърти пореден ден, след като Иран атакува пет кораба и блокира ключовата артерия, през която преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.
Иран обявява протока за затворен: Високопоставен представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, в понеделник заяви, че Ормузкият проток остава затворен и предупреди, че Иран ще стреля по всеки плавателен съд, който се опита да премине.
Анулирани застраховки за военен риск: Големите морски застрахователи отменят покритието за военни рискове за кораби, плаващи край Иран и в Персийския залив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #4, #18
08:57 04.03.2026
2 Маша Z
08:58 04.03.2026
3 000
Коментиран от #13
08:59 04.03.2026
4 Механик
До коментар #1 от "Само питам":Напомням!Десети ден от петата година от Киев за два дня.
Коментиран от #17, #40
08:59 04.03.2026
5 Мохамед Халаф:
09:00 04.03.2026
6 Ае копейките
09:01 04.03.2026
7 Реалност
09:02 04.03.2026
8 Добро утро!
09:02 04.03.2026
9 Хахаха
09:02 04.03.2026
10 Шарено либерастко папагалче
09:02 04.03.2026
11 Атома фъргай бай Дончо!
09:03 04.03.2026
12 Ганьо балкански
Коментиран от #19, #62
09:03 04.03.2026
13 стоян георгиев
До коментар #3 от "000":Сега Киев за три дена ще го повтаряте за израел ли?не ви ли омръзна да ставате за смях?иран ще бъде докаран до ситуацията в Ирак на времето.америкамните са последователни и отмъстителни поне това трябваше да си научил
Коментиран от #24, #53
09:04 04.03.2026
14 хе хе
09:04 04.03.2026
15 Томахавка Пършинг
Коментиран от #31
09:04 04.03.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:04 04.03.2026
17 Напомням
До коментар #4 от "Механик":Тази фраза за пръв път е използвана от САЩ за войната във Виетнам, продължила 20 години и завършила с капитулацията на краварите!
Коментиран от #34
09:05 04.03.2026
18 Беше
До коментар #1 от "Само питам":Аяталяха за 3 минути.
09:05 04.03.2026
19 стоян георгиев
До коментар #12 от "Ганьо балкански":Иранците сега имат шанс да сменят режима и да станат свободен народ.дано имат смелост да го направят.
Коментиран от #25, #29
09:05 04.03.2026
20 Няма начин Тръмп да не е убил папата, за
09:05 04.03.2026
23 Позор
09:06 04.03.2026
24 Любопитен
До коментар #13 от "стоян георгиев":И как ще стане това, в Ирак бяха 32 държави срещу една, сега са само две и ядат бой на поразия.
Коментиран от #43
09:06 04.03.2026
25 Ганьо балкански
До коментар #19 от "стоян георгиев":Тия детски залъгалки ги разправяй в някоя ясла на малките деца!
Коментиран от #47
09:07 04.03.2026
27 Данев
Коментиран от #83
09:07 04.03.2026
29 тц тц
До коментар #19 от "стоян георгиев":Протестиращите вече казаха, че иранския народ никога не е бил по обединен, след убийството на ученичките всички намразиха САЩ!
Коментиран от #38
09:08 04.03.2026
30 СССРБарета
09:10 04.03.2026
31 Спиро бригадиро
До коментар #15 от "Томахавка Пършинг":С ракети от сушата и мини!
Ако не вярваш, пробвай!
Коментиран от #46
09:12 04.03.2026
32 Мишел
09:12 04.03.2026
33 въпрос
Коментиран от #52
09:12 04.03.2026
34 глупости
До коментар #17 от "Напомням":Научи историята на войната във Виетнам.
Коментиран от #44
09:12 04.03.2026
36 хахаха
09:13 04.03.2026
37 Хахаха
09:14 04.03.2026
38 стоян георгиев
До коментар #29 от "тц тц":Иранския народ не са алятоласите.в иран освен другото освен перси живеят няколко големи малцинства като азери и кюрди.та.самомгшедай мача кой колко не е бил побеждаван.
09:14 04.03.2026
39 Атома!
09:14 04.03.2026
40 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Механик":На третия ден бяха в Буча. Или отричаш? Краварите до къде са
09:14 04.03.2026
41 Тенчев
09:15 04.03.2026
42 Копейки,
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
09:15 04.03.2026
43 стоян георгиев
До коментар #24 от "Любопитен":Страшен бой ядат няма и дума.всеки ден поне 300-400 успешни полета над иран в замяна нищо...това че дрон ударил някъде нещо ли е яденето на бой?
Коментиран от #48, #54
09:16 04.03.2026
44 Любопитен
До коментар #34 от "глупости":Коя история - истинската с капитулацията на янките или тази от филма Рамбо, който явно ти е любимия?
09:17 04.03.2026
45 М инджев
09:17 04.03.2026
46 мада
До коментар #31 от "Спиро бригадиро":Мините с гумените лодки ли ще ги фъргат?
09:18 04.03.2026
47 стоян георгиев
До коментар #25 от "Ганьо балкански":Да залъгалки са да живееш управляван от имами по закона на шериата.чудя се що един от вас не замина за иран?
Коментиран от #55, #64
09:18 04.03.2026
48 Джи
До коментар #43 от "стоян георгиев":300 400 ма никой не ги е видял! А иранските ракети държат вече 5-ти ден ционистите в бункерите!
Коментиран от #57
09:19 04.03.2026
49 Факти
09:19 04.03.2026
50 Иван
Коментиран от #85
09:20 04.03.2026
51 маймун
Коментиран от #66
09:22 04.03.2026
52 Отговор
До коментар #33 от "въпрос":Те са си в къщи и няма къде да ходат!
Коментиран от #74
09:22 04.03.2026
53 Хохо Бохо
До коментар #13 от "стоян георгиев":Тъп5, първо разгледай картата на Иран и Ирак преди да ръсиш мозък. Северозападен Иран е по-близо до Полша отколкото до югоизточен Иран. Клоун евроатлантически
09:22 04.03.2026
54 Прав си
До коментар #43 от "стоян георгиев":27 американски бази и три американски посолства са нищо, а убийството на 175 седем годишни ирански ученички е голяма работа и геройство:)
Коментиран от #65
09:22 04.03.2026
55 Ганьо балкански
До коментар #47 от "стоян георгиев":Няма смисъл да ходи никъде по-добре да ви изринем в Белене и да си оправим страната? Ти като гледам никъде не си отишъл ама стоиш тук да ми подкрепяш мафията и олигарсите жадни за власт пари... и величие! Законите на шериата се оказаха в много случаи по-добри от капиталистическите! Мъжът там е мъж и жената го уважава! А тук мъжът наврян Миша дупка, и всички жени имат права че да унищожат мъжете си! Затова всеки ден стават по три убийства на жени убити от мъжете си! Айде марш брюкселска зелка!
09:22 04.03.2026
56 Стивън Дарси...
По руската телевизия Первий канал пуснаха запис на телефонен разговор между Тръмп и Натаняху на който се чува как Тръмп крещи,че за тая каша която станала в Близкия изток е виновен израелския премиер който подвел Тръмп,че всичко щяло да минало( гладко ) и бързо както било с убийството на генерал Сюлеймани..
Тръмп казва на Натаняху -Оправяй бързо всичко това, защото ние(САЩ) скоро приключваме,знаеш казва американския президент,че съвсем скоро са изборите за конгреса и демократитевече ми дишат във врата,а и много от мойте започват да се дърпат..
Коментиран от #61
09:23 04.03.2026
57 стоян георгиев
До коментар #48 от "Джи":Как да не ги е видял.всели ден има отчет на военните в израел и сащ плюс хиляди видеа.оранслоте победи къде са?до месец иранските градове ще бъдат лишени от инфраструктура.американската авиация не е руската другар.в иран за разлика от украйна небето е американско и американско и израелските самолети свободно летят където искат.
09:23 04.03.2026
58 Гого Мого
Коментиран от #63
09:23 04.03.2026
59 Разбирам
Коментиран от #68
09:24 04.03.2026
60 Честито
09:25 04.03.2026
61 стоян георгиев
До коментар #56 от "Стивън Дарси...":Кога да чакаме падането на Ерусалим?в петък добре ши е?
09:25 04.03.2026
62 Факти
До коментар #12 от "Ганьо балкански":Кое им е смелото на иранците? Гърците ги подчиниха. Арабите ги подчиниха. Монголите ги подчиниха. Турците ги подчиниха. Руснаците ги подчиниха. Англичаните ги подчиниха. Сега пак са подчинени на дивашка ислямска диктатура. От 47 години са роби на чужда мракобесна идеология. Сега се надяват САЩ и Израел да ги освободят, че сами не могат.
09:25 04.03.2026
63 стоян георгиев
До коментар #58 от "Гого Мого":Я провери пак колко е широк!
09:26 04.03.2026
64 хахаха
До коментар #47 от "стоян георгиев":Ти защо не замина за Израел, там ще се научиш да живееш като къртица:) Може и за САЩ да отпрашиш, чувам, че в Минеаполис имиграционните те разстрелват ако не си усмихнат или ако не харесат как си облечен:)
Коментиран от #67
09:26 04.03.2026
65 стоян георгиев
До коментар #54 от "Прав си":О какво е станало с американските бази?
09:26 04.03.2026
68 сериозно ли
До коментар #59 от "Разбирам":САЩ само в Ирак убиха 1 000 000 цивилни, сега жертвите в Иран са към 800, от които 400 деца!!! Краваророба тръгнал да ми говори за цивилни жертви!!!
Коментиран от #71, #80
09:29 04.03.2026
70 СССРБарета
До коментар #67 от "стоян георгиев":Скоро всички ще ви трудоостроим в Белене! Евроатлантик номер 1 Пеевски ще ви бъде главатар!
Коментиран от #81
09:31 04.03.2026
72 Тотален контрол!
09:32 04.03.2026
73 стоян георгиев
ТелАвив,Хайфа,Ерусалим също са подложени на унищожителни ракетни удари.Хората вече четвърти ден се крият по бомбоубежищата.
Коментиран от #78
09:32 04.03.2026
74 даа
До коментар #52 от "Отговор":ама за да не умрат от глад трябва да продават нефт, и въпроса е като затворят протока как ще стане това
09:33 04.03.2026
75 Свобода по американски
09:33 04.03.2026
77 Българин
До коментар #67 от "стоян георгиев":Не знам колко си супер, но с този правопис или си на социална помощ или работиш в сектор Чистота. Вземи го научи най накрая този български език!
09:34 04.03.2026
78 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #73 от "стоян георгиев":Това ви се пада сатанистки евреи проклети.
Коментиран от #79
09:35 04.03.2026
79 стоян георгиев
До коментар #78 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Верно така но се пада.лошотп е че покрай нас и на вас ви се падна всеки магазин да е кореком о заплати о пенсии в евро.друго си е да си в рубли и с цървулите нали другар.хах...
09:37 04.03.2026
80 а мирния ирански режим
До коментар #68 от "сериозно ли":колко цивилни изби по протестите?
09:37 04.03.2026
82 Лоша новина
09:41 04.03.2026
83 Стенли
До коментар #27 от "Данев":Много точно казано а относно сухопътната операция някъде по телевизията чух че разполагал само с шестдесет дни не знам защо може би заради конгреса затова ли едва ли ще им стигнат на краварите и техните пудели евреите да се справят с Иран за толкова кратко време като се има предвид че Иран по територия е почти два пъти по голям от Ирак
09:49 04.03.2026
84 Без ИИ
09:49 04.03.2026
85 Стенли
До коментар #50 от "Иван":Иване Иване знаеш само като се наядеш с боб😁 не чу ли че са избрали за айтолах сина на убития който е още по лют пипер от баща си 😁
09:54 04.03.2026
86 Данко Харсъзина
09:57 04.03.2026
87 маймуне ,
До коментар #66 от "СССРБарета":от ирак остана скелета от либия преди това нищо не остана , а след 4-5 дни от иран само камъните ще останат на земята!Какви установки бе ,путинохилско изчадие като такива вече нямат.от едната страна хусите ще бъдат заличени от .....някой самолетоносач дето ги потапяш ежедневно ти......хахах!От другата иран ще бъде разпалчетосан като просията ти!Що не напишеш какво е завладял ,кремъл от зимата насам........щото няма ,нали а почна да връща.........територии!
09:57 04.03.2026
88 ха ха
10:01 04.03.2026