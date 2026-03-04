Революционната гвардия на Иран обяви, че има тотален контрол над Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че има "тотален контрол“ над Ормузкия проток - стратегическа транзитна точка за световната търговия с петрол на входа на Персийския залив, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"В момента Ормузкият проток е под тоталния контрол на военноморските сили на Ислямската република“, заяви Мохамад Акбарзаде, висш началник във военноморските сили на Революционната гвардия, цитиран от информационната агенция Фарс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза във вторник, че кораби на американския военноморски флот може да ескортират петролни танкери през протока, "ако е необходимо“, посочва АФП.

В събота САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, в отговор на която силите на Техеран нанесоха удари по израелска територия и по американски военни бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес КГИР заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD), предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ, пише агенция Ройтерс в обобщаващ материал за основните проблеми, възникнали от началото на конфликта.

Ормузки проток: Трафикът през протока остава затворен за четвърти пореден ден, след като Иран атакува пет кораба и блокира ключовата артерия, през която преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иран обявява протока за затворен: Високопоставен представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, в понеделник заяви, че Ормузкият проток остава затворен и предупреди, че Иран ще стреля по всеки плавателен съд, който се опита да премине.

Анулирани застраховки за военен риск: Големите морски застрахователи отменят покритието за военни рискове за кораби, плаващи край Иран и в Персийския залив.