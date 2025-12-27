Новини
САЩ няма да възобновят директните въздушни връзки с Русия преди края на войната
  Тема: Украйна

САЩ няма да възобновят директните въздушни връзки с Русия преди края на войната

27 Декември, 2025 02:13, обновена 27 Декември, 2025 02:19 412 3

Те бяха прекъснати през март 2022 г.

САЩ няма да възобновят директните въздушни връзки с Русия преди края на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати няма да се съгласят да възобновят директните въздушни услуги с Русия, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков по телевизионния канал „Россия 1“.

„Досега няма напредък в тази област. Казват: нека първо постигнем споразумение за Украйна, а след това да се върнем към този въпрос“, каза той.

Още новини от Украйна

Съединените щати затвориха въздушното си пространство за руски самолети през март 2022 г., както направиха и няколко други страни, включително членове на ЕС. Западните страни забраниха доставката на самолети и компоненти, както и техническата поддръжка. Москва смята санкциите за незаконни.

По време на консултациите по проблемните моменти в отношенията между САЩ и Русия през февруари тази година Москва предложи да се възобнови директните въздушни услуги. На разговорите беше обсъдено и премахването на пречките пред работата на дипломати от двете страни, включително въпроса за дипломатическата собственост, която беше конфискувана по силата на санкции при администрацията на Обама през 2016 г.

По отношение на този въпрос американската страна реагира „различно“, отбеляза Рябков: „Докато въпросът е нерешен, ние го обмисляме.“ С други думи, те избягват отговор. „Но ще работим за постигане на същата цел“, декларира той.

Пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви през ноември, че САЩ смятат, че въпросът за дипломатическата собственост е „свързан с украинското уреждане“ и следователно не е постигнат напредък.

Тази седмица Рябков обяви нова среща по проблемните точки, отбелязвайки, че е постигнат напредък по някои теми, но ключови въпроси остават нерешени. Той заяви, че следващият кръг от консултации ще се проведе през пролетта; точна дата все още не е определена.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан Митков

    2 0 Отговор
    Нищо няма да ви баде възобновено и възстановено,докато не се върнете обратно в блатата и си платите сметката.Ясно?

    02:31 27.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Никой не брои за живи блатните терористи и бункерното!

    02:36 27.12.2025

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    краснов и бакшиша с ботокса и токчетата ще изгният в затвора.

    02:38 27.12.2025

