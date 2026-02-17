Германия изчерпа запасите си от ракети „Пейтриът“ за Украйна

Германия е изпратила в Украйна всичките си налични способности за противовъздушна отбрана, включително ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot), и призовава партньорите си да поемат по-активна роля в подкрепата на украинската противовъздушна отбрана, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул в интервю за германското обществено радио „Дойчландфунк“, цитирано от Укринформ, предаде БТА.
„Ние просто нямаме повече. Това, което остава по отношение на ракетите за противовъздушна отбрана, например за системите „Пейтриът“, е произведено в Америка. Честно казано всичко, което в момента идва от поточните линии, отива направо в Украйна“, каза той в отговор на въпрос относно забавянията на доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна.
Министърът подчерта, че този механизъм е финансиран основно от европейски страни и Германия предоставя основната част от финансирането на помощта, получавана от Украйна.
„Забавянията не се дължат на Германия. Ние предоставихме всичко, което имахме“, каза Вадефул.
Той също така призова другите европейски страни по-активно да направят преглед на запасите си от средства за противовъздушна отбрана и да увеличат приноса си за подкрепата на Украйна. Вадефул напомни, че германският министър на отбраната Борис Писториус по-рано бе призовал партньорите да направят оценка на наличните си ресурси и да ускорят трансферите.
Според Вадефул Европа трябва да демонстрира единство и да поеме повече отговорност – както в сферата на способностите за отбрана и технологичното развитие, включително изкуствения интелект, така и за укрепване на конкурентоспособността.
Министърът подчерта, че подкрепата на Германия за Украйна е оправдана, защото Украйна „защитава и нашата свобода“.
Писториус неотдавна обяви, че Германия е готова да прехвърли в Украйна пет ракети за системата „Пейтриът“, ако партньорските страни колективно предоставят общо 30 такива ракети и подчерта, че необходимостта за укрепване на противовъздушната отбрана е „въпрос на дни, не на седмици“, припомня Укринформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 просто факти
„Слава Богу, ракетата Орешник не е носила бойна глава“, каза Садовий.
Кметът на Лвов призна сериозните щети на инфраструктурата след удара с руската ракета „Орешник“ и заяви, че украинската противовъздушна отбрана не е засякла полета ѝ. Ракетата не е била засечена от радар, а времето от изстрелването до удара е било по-малко от 10 минути. Ракетата не е носила бойна глава, което е предотвратило мащабни разрушения и жертви. Садовий потвърди удара в един критичен инфраструктурен обект и описа щетите като „ужасни“, макар и не най-лошите възможни. Той определи инцидента като демонстрация на сила и отдаде удара на близостта на града до границата с ЕС. Украйна в момента няма технология за прихващане на този тип ракети и разглежда самия удар като сигнал, адресиран до Съединените щати и европейските страни.
Коментиран от #7, #11, #26
14:37 17.02.2026
2 Наблюдател
Бой по бандеровските фашисти, че да се сещат техните нацистко-реваншистки спонсори от Европа.
Коментиран от #16
14:37 17.02.2026
3 Последния Софиянец
14:38 17.02.2026
4 Анонимен
"Не вярвам на цифрата за загубите на руската армия, която посочва Генералният щаб на ВСУ. Тя е много по-малка. Опасно е да се лъжем сами и да смятаме кога ще свършат хората на руснаците. Всички, които мислят, че Русия може да спре войната заради загубите на хора, грешат."
Коментиран от #10
14:38 17.02.2026
5 урсула
14:38 17.02.2026
6 Ивелин Михайлов
14:38 17.02.2026
7 М.АТ.
До коментар #1 от "просто факти":Статия в сайта СКАНДАНО, раздел ПО СВЕТА:
"3a 2 ceдмици pycнaцитe ca пpeвзeли нaд 200 кв. км и 12 ceлищa. BCУ ca в кoлaпc, paзчитaт caмo нa дpoнoвe, нo и пo тoвa oтcтъпвaт 1:2"
14:39 17.02.2026
8 Гост
14:39 17.02.2026
9 Русия
14:40 17.02.2026
10 Шопо
До коментар #4 от "Анонимен":Украйна не е държава а територия, руска територия
14:40 17.02.2026
11 Кметът на Лвов:
До коментар #1 от "просто факти":Третият орешник проби 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин.
😂
Коментиран от #15, #18
14:41 17.02.2026
12 Гост
"Не вярвам на цифрата за загубите на руската армия, която посочва Генералният щаб на ВСУ. Тя е много по-малка. Опасно е да се лъжем сами и да смятаме кога ще свършат хората на руснаците. Всички, които мислят, че Русия може да спре войната заради загубите на хора, грешат."
14:41 17.02.2026
13 Мдаа
14:41 17.02.2026
14 Евродебил
Коментиран от #39
14:42 17.02.2026
15 Анонимен
До коментар #11 от "Кметът на Лвов:":изгорила е на майка ти кюлотите
14:42 17.02.2026
16 хаха 🤣
До коментар #2 от "Наблюдател":Ей,голям страх от тия бандеровци и фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари, памперси се продават по магазините, недейте така 🤣
14:42 17.02.2026
17 Да ви е.а
Коментиран от #32
14:43 17.02.2026
18 просто факти
До коментар #11 от "Кметът на Лвов:":Американският политолог Патрик Лоурънс:
„Ударът с „Орешник“ имаше ролята на проясняващо за запада събитие във войната в Украйна. Ударът имаше дълбоко значение за киевския режим и неговите западни поддръжници, особено за всички онези арогантни европейци. От началото на годината Зеленски и неговите поддръжници – Кир Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц - изпаднаха в пълно мълчание“, отбеляза експертът.
Според него подобно нехарактерно за Европа мълчание определя невъзможността за по-нататъшна съпротива на Киев, което ни позволява да говорим за края на цялата украинска криза.“
„Европейците загубиха всички техники и жестове, използвани като демонстративна държавна политика“.
14:43 17.02.2026
19 Анонимен
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
14:44 17.02.2026
20 Механик
Е, къде го сега тоя пак да повтори твърдението си?
п.п.
"Забавянията не се дължат на Германия. Ние предоставихме всичко, което имахме“, каза Вадефул."
Не ТАСС, не блогери, а самият Вадефул от Германия. Или и той е копейка????
Коментиран от #25
14:45 17.02.2026
21 батьо
14:45 17.02.2026
22 Давай вова
14:46 17.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
14:47 17.02.2026
25 Анонимен
До коментар #20 от "Механик":Ами разбира се че ще свършат, виждали ли сте украйнски Пейтриът как се пробва да свали Искандер? Стреля като РСЗО! За секунди десетки милиони долара отиват небитието - изстрелва си всичките ракети след което изчезва в ярка светлина.
Коментиран от #47
14:49 17.02.2026
26 "Въпреки провалите и при трите
До коментар #1 от "просто факти":използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."
Коментиран от #31
14:50 17.02.2026
27 Що не
14:50 17.02.2026
28 Миндич
14:50 17.02.2026
29 Путин да ви удари със 100 мегатона
14:50 17.02.2026
30 Некой
14:50 17.02.2026
31 ахахахахaaa
До коментар #26 от ""Въпреки провалите и при трите":Иди го разкажи това на кмета на Лвов!
14:52 17.02.2026
32 талибаните превземат Рашки
До коментар #17 от "Да ви е.а":Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.
14:53 17.02.2026
33 Нацитата
Коментиран от #40
14:53 17.02.2026
34 Баба Гошка
14:54 17.02.2026
35 Никой
Германия е отново объркана като цялост.
14:55 17.02.2026
36 гост
14:56 17.02.2026
37 Ти да видиш
Време е да напуснем този терористичен съюз способен да воюва само срещу беззащитни мирни хора!
14:57 17.02.2026
38 Маре,
14:57 17.02.2026
39 "Войната срина руската икономика.
До коментар #14 от "Евродебил":Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."
Коментиран от #42
14:59 17.02.2026
40 1945
До коментар #33 от "Нацитата":това е целта на бай Дончо, да започнем да харчим повече за американски ракети.
15:01 17.02.2026
41 Азззззззз
15:05 17.02.2026
42 ахахахахaaa
До коментар #39 от ""Войната срина руската икономика.":ахахахахах за кого са стряскащи, за Блумбърг ли?
15:05 17.02.2026
43 Левски
15:06 17.02.2026
44 Мамини сладури,
15:06 17.02.2026
45 Некой си
Леопарди няма.
А... ммм... личен състав дали се намира?
Аааа, да не пропусна - и газ нещо май няма.
15:12 17.02.2026
46 Анонимен
15:29 17.02.2026
47 Това е безспорен
До коментар #25 от "Анонимен":Факт
15:32 17.02.2026
48 си пън
15:32 17.02.2026
49 Доналд Тръмп, президент
15:34 17.02.2026