Германия изчерпа запасите си от ракети „Пейтриът“ за Украйна

Германия е изпратила в Украйна всичките си налични способности за противовъздушна отбрана, включително ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot), и призовава партньорите си да поемат по-активна роля в подкрепата на украинската противовъздушна отбрана, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул в интервю за германското обществено радио „Дойчландфунк“, цитирано от Укринформ, предаде БТА.

„Ние просто нямаме повече. Това, което остава по отношение на ракетите за противовъздушна отбрана, например за системите „Пейтриът“, е произведено в Америка. Честно казано всичко, което в момента идва от поточните линии, отива направо в Украйна“, каза той в отговор на въпрос относно забавянията на доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна.

Министърът подчерта, че този механизъм е финансиран основно от европейски страни и Германия предоставя основната част от финансирането на помощта, получавана от Украйна.

„Забавянията не се дължат на Германия. Ние предоставихме всичко, което имахме“, каза Вадефул.

Той също така призова другите европейски страни по-активно да направят преглед на запасите си от средства за противовъздушна отбрана и да увеличат приноса си за подкрепата на Украйна. Вадефул напомни, че германският министър на отбраната Борис Писториус по-рано бе призовал партньорите да направят оценка на наличните си ресурси и да ускорят трансферите.

Според Вадефул Европа трябва да демонстрира единство и да поеме повече отговорност – както в сферата на способностите за отбрана и технологичното развитие, включително изкуствения интелект, така и за укрепване на конкурентоспособността.

Министърът подчерта, че подкрепата на Германия за Украйна е оправдана, защото Украйна „защитава и нашата свобода“.

Писториус неотдавна обяви, че Германия е готова да прехвърли в Украйна пет ракети за системата „Пейтриът“, ако партньорските страни колективно предоставят общо 30 такива ракети и подчерта, че необходимостта за укрепване на противовъздушната отбрана е „въпрос на дни, не на седмици“, припомня Укринформ.