Германия изчерпа запасите си от ракети „Пейтриът“ за Украйна
Германия изчерпа запасите си от ракети „Пейтриът“ за Украйна

17 Февруари, 2026 14:36 1 280 49

Германският външен министър призова партньорите на страната да поемат по-активна роля

Германия изчерпа запасите си от ракети „Пейтриът“ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия е изпратила в Украйна всичките си налични способности за противовъздушна отбрана, включително ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot), и призовава партньорите си да поемат по-активна роля в подкрепата на украинската противовъздушна отбрана, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул в интервю за германското обществено радио „Дойчландфунк“, цитирано от Укринформ, предаде БТА.

„Ние просто нямаме повече. Това, което остава по отношение на ракетите за противовъздушна отбрана, например за системите „Пейтриът“, е произведено в Америка. Честно казано всичко, което в момента идва от поточните линии, отива направо в Украйна“, каза той в отговор на въпрос относно забавянията на доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна.

Министърът подчерта, че този механизъм е финансиран основно от европейски страни и Германия предоставя основната част от финансирането на помощта, получавана от Украйна.

„Забавянията не се дължат на Германия. Ние предоставихме всичко, което имахме“, каза Вадефул.

Той също така призова другите европейски страни по-активно да направят преглед на запасите си от средства за противовъздушна отбрана и да увеличат приноса си за подкрепата на Украйна. Вадефул напомни, че германският министър на отбраната Борис Писториус по-рано бе призовал партньорите да направят оценка на наличните си ресурси и да ускорят трансферите.

Според Вадефул Европа трябва да демонстрира единство и да поеме повече отговорност – както в сферата на способностите за отбрана и технологичното развитие, включително изкуствения интелект, така и за укрепване на конкурентоспособността.

Министърът подчерта, че подкрепата на Германия за Украйна е оправдана, защото Украйна „защитава и нашата свобода“.

Писториус неотдавна обяви, че Германия е готова да прехвърли в Украйна пет ракети за системата „Пейтриът“, ако партньорските страни колективно предоставят общо 30 такива ракети и подчерта, че необходимостта за укрепване на противовъздушната отбрана е „въпрос на дни, не на седмици“, припомня Укринформ.


Оценка 3.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 просто факти

    45 8 Отговор
    Щетите от ракетата Орешник са ужасяващи; противовъздушната отбрана не я вижда, казва кметът на Лвов.

    „Слава Богу, ракетата Орешник не е носила бойна глава“, каза Садовий.

    Кметът на Лвов призна сериозните щети на инфраструктурата след удара с руската ракета „Орешник“ и заяви, че украинската противовъздушна отбрана не е засякла полета ѝ. Ракетата не е била засечена от радар, а времето от изстрелването до удара е било по-малко от 10 минути. Ракетата не е носила бойна глава, което е предотвратило мащабни разрушения и жертви. Садовий потвърди удара в един критичен инфраструктурен обект и описа щетите като „ужасни“, макар и не най-лошите възможни. Той определи инцидента като демонстрация на сила и отдаде удара на близостта на града до границата с ЕС. Украйна в момента няма технология за прихващане на този тип ракети и разглежда самия удар като сигнал, адресиран до Съединените щати и европейските страни.

    Коментиран от #7, #11, #26

    14:37 17.02.2026

  • 2 Наблюдател

    54 8 Отговор
    Времето на либералните фашисти в Европа и България, ще се изучава исторически от бъдещите поколения с погнуса и отвращение.

    Бой по бандеровските фашисти, че да се сещат техните нацистко-реваншистки спонсори от Европа.

    Коментиран от #16

    14:37 17.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    37 5 Отговор
    Без САЩ и оръдие не могат да произведат.Резил.

    14:38 17.02.2026

  • 4 Анонимен

    40 4 Отговор
    Богдан Александрович Кротович, началник на щаба на бригадата "Азов", участник в отбраната на "Азовстал" заяви в ефир:

    "Не вярвам на цифрата за загубите на руската армия, която посочва Генералният щаб на ВСУ. Тя е много по-малка. Опасно е да се лъжем сами и да смятаме кога ще свършат хората на руснаците. Всички, които мислят, че Русия може да спре войната заради загубите на хора, грешат."

    Коментиран от #10

    14:38 17.02.2026

  • 5 урсула

    40 3 Отговор
    добре че руснаците нямат перални и са им останали само лопати..

    14:38 17.02.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    42 3 Отговор
    А говореха, че Русия свършила ракетите🤣😂😂

    14:38 17.02.2026

  • 7 М.АТ.

    39 2 Отговор

    До коментар #1 от "просто факти":

    Статия в сайта СКАНДАНО, раздел ПО СВЕТА:
    "3a 2 ceдмици pycнaцитe ca пpeвзeли нaд 200 кв. км и 12 ceлищa. BCУ ca в кoлaпc, paзчитaт caмo нa дpoнoвe, нo и пo тoвa oтcтъпвaт 1:2"

    14:39 17.02.2026

  • 8 Гост

    36 3 Отговор
    хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех

    14:39 17.02.2026

  • 9 Русия

    40 3 Отговор
    Това не е проблем,фашиста Мер.. ще вземе заем от американците за да купи американски ракети ,а да ги плати работещият на две места народ ,който вече вкарват в затвора само защото не е съгласен с политиката на евро-либералният фашист.

    14:40 17.02.2026

  • 10 Шопо

    35 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    14:40 17.02.2026

  • 11 Кметът на Лвов:

    5 38 Отговор

    До коментар #1 от "просто факти":

    Третият орешник проби 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин.

    😂

    Коментиран от #15, #18

    14:41 17.02.2026

  • 12 Гост

    26 2 Отговор
    Богдан Александрович Кротович, началник на щаба на бригадата "Азов", участник в отбраната на "Азовстал" заяви в ефир:

    "Не вярвам на цифрата за загубите на руската армия, която посочва Генералният щаб на ВСУ. Тя е много по-малка. Опасно е да се лъжем сами и да смятаме кога ще свършат хората на руснаците. Всички, които мислят, че Русия може да спре войната заради загубите на хора, грешат."

    14:41 17.02.2026

  • 13 Мдаа

    35 3 Отговор
    Бившите нацисти от Германия, отново се бият с Русия чрез ръцете на кървавия киевски режим и диктатора със златните тоалетни !

    14:41 17.02.2026

  • 14 Евродебил

    31 3 Отговор
    Чудесна новина.Сега е момента да проникнат "гъби" над територията на Германия.Тия руснаци направо ви разказаха играта,а Тръмп ви поби на кола евроатлантици.

    Коментиран от #39

    14:42 17.02.2026

  • 15 Анонимен

    23 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кметът на Лвов:":

    изгорила е на майка ти кюлотите

    14:42 17.02.2026

  • 16 хаха 🤣

    5 24 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Ей,голям страх от тия бандеровци и фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари, памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    14:42 17.02.2026

  • 17 Да ви е.а

    24 3 Отговор
    Пейтриъти няма но е пълно с талибани /Прираста е осигурен

    Коментиран от #32

    14:43 17.02.2026

  • 18 просто факти

    30 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кметът на Лвов:":

    Американският политолог Патрик Лоурънс:

    „Ударът с „Орешник“ имаше ролята на проясняващо за запада събитие във войната в Украйна. Ударът имаше дълбоко значение за киевския режим и неговите западни поддръжници, особено за всички онези арогантни европейци. От началото на годината Зеленски и неговите поддръжници – Кир Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц - изпаднаха в пълно мълчание“, отбеляза експертът.

    Според него подобно нехарактерно за Европа мълчание определя невъзможността за по-нататъшна съпротива на Киев, което ни позволява да говорим за края на цялата украинска криза.“

    „Европейците загубиха всички техники и жестове, използвани като демонстративна държавна политика“.

    14:43 17.02.2026

  • 19 Анонимен

    25 1 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    14:44 17.02.2026

  • 20 Механик

    27 1 Отговор
    Преди два часа някъде, писах, че ЕС и НАТО са свършили ракетите пейтриът. Обаче един възпален мозък ме убеждаваше, че това е руска пропаганда.
    Е, къде го сега тоя пак да повтори твърдението си?
    п.п.
    "Забавянията не се дължат на Германия. Ние предоставихме всичко, което имахме“, каза Вадефул."
    Не ТАСС, не блогери, а самият Вадефул от Германия. Или и той е копейка????

    Коментиран от #25

    14:45 17.02.2026

  • 21 батьо

    27 1 Отговор
    И защо трябва да се подкрепяме тази територяи украйна, какво хубаво сме видели или очакваме да видиме от 404, едно голямо НИЩО. Ще обедняваме повсемесно целия ЕС заради някаква си до вчера абсолютно безизвестна украйна, резил, срам, позор.

    14:45 17.02.2026

  • 22 Давай вова

    20 1 Отговор
    Фрицовете са готови на килимчето , забивай байрака на райхстага !!!!!

    14:46 17.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    2 0 Отговор
    може би тук се крие част от проблема....

    14:47 17.02.2026

  • 25 Анонимен

    20 2 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Ами разбира се че ще свършат, виждали ли сте украйнски Пейтриът как се пробва да свали Искандер? Стреля като РСЗО! За секунди десетки милиони долара отиват небитието - изстрелва си всичките ракети след което изчезва в ярка светлина.

    Коментиран от #47

    14:49 17.02.2026

  • 26 "Въпреки провалите и при трите

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "просто факти":

    използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    Коментиран от #31

    14:50 17.02.2026

  • 27 Що не

    9 2 Отговор
    поръчат още от Тръмпо. Ще им бъдат продадени на добри цени. Да пускат пърчиж ордера.

    14:50 17.02.2026

  • 28 Миндич

    15 2 Отговор
    Германците бих посъветвал да търсят руски перални и фритюрници за да стимулират производството на дронове и ракетите.Я как на руснаците им се получи.

    14:50 17.02.2026

  • 29 Путин да ви удари със 100 мегатона

    16 3 Отговор
    И така неколко пъти и гнусната европа ше изчезне завинаги заедно с паразитите обикалящи там

    14:50 17.02.2026

  • 30 Некой

    5 2 Отговор
    Споко, касичката ще се изтръска отново.

    14:50 17.02.2026

  • 31 ахахахахaaa

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от ""Въпреки провалите и при трите":

    Иди го разкажи това на кмета на Лвов!

    14:52 17.02.2026

  • 32 талибаните превземат Рашки

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "Да ви е.а":

    Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.

    14:53 17.02.2026

  • 33 Нацитата

    8 3 Отговор
    да отварят широко портфейлите. Бай Дончо им го каза. Авансово плащане. Това е новия режим в НАТО.

    Коментиран от #40

    14:53 17.02.2026

  • 34 Баба Гошка

    18 3 Отговор
    Не е лесно да си Желаещ, реваншист, внук на ЦЦ с вид на стара момма. Скоро и тигрите ще им свършат. За горивото и тоците е ясно, че на петорни цени трябва да плащат вече и да го подаряват на укросите без пари

    14:54 17.02.2026

  • 35 Никой

    14 3 Отговор
    Нема ли - "Хитлер-югенд" то не е за пръв път.

    Германия е отново объркана като цялост.

    14:55 17.02.2026

  • 36 гост

    11 1 Отговор
    и с тези 5 ракети,до къде.....

    14:56 17.02.2026

  • 37 Ти да видиш

    15 2 Отговор
    НАТО се оказа едно недоносче!
    Време е да напуснем този терористичен съюз способен да воюва само срещу беззащитни мирни хора!

    14:57 17.02.2026

  • 38 Маре,

    14 2 Отговор
    ам ся ко прайм?Ни ракети,ни брикети...

    14:57 17.02.2026

  • 39 "Войната срина руската икономика.

    3 17 Отговор

    До коментар #14 от "Евродебил":

    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    Коментиран от #42

    14:59 17.02.2026

  • 40 1945

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Нацитата":

    това е целта на бай Дончо, да започнем да харчим повече за американски ракети.

    15:01 17.02.2026

  • 41 Азззззззз

    11 1 Отговор
    Само че продължава да не ми е ясно защо ЕС се охарчва за корумпелите в окраина?! Нито са в ЕС, нито в натото. А дивотиите че ни пазели да ги разправят на дементните баби, друг няма да се върже.

    15:05 17.02.2026

  • 42 ахахахахaaa

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от ""Войната срина руската икономика.":

    ахахахахах за кого са стряскащи, за Блумбърг ли?

    15:05 17.02.2026

  • 43 Левски

    8 1 Отговор
    Давайте с лопати, жалки смешници. Господ бави, но не забравя.

    15:06 17.02.2026

  • 44 Мамини сладури,

    10 1 Отговор
    иначе война ша водят 2030г. срещу Русия.

    15:06 17.02.2026

  • 45 Некой си

    12 1 Отговор
    Пейтриъти няма.
    Леопарди няма.
    А... ммм... личен състав дали се намира?
    Аааа, да не пропусна - и газ нещо май няма.

    15:12 17.02.2026

  • 46 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ние този път не подкрепяме Германия, а българския интерес. Българският интерес е МИР + оправяне на собствената ни държава, а не разрушаването на чуждите и затъване в още дългове.

    15:29 17.02.2026

  • 47 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    Факт

    15:32 17.02.2026

  • 48 си пън

    1 0 Отговор
    ама за какво им са,кат русийката нема ракети,пестете,че нали и вас ще напада кат загуби от осрайна

    15:32 17.02.2026

  • 49 Доналд Тръмп, президент

    1 0 Отговор
    Да ви продам ???!

    15:34 17.02.2026

