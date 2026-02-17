Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Петима души загинаха при пожар в жилищен блок в Испания

17 Февруари, 2026 14:06 632 2

  • пожар-
  • испания-
  • манлеу

Пожарът е възникнал в таванско помещение на пететажна сграда, превърнато в жилище

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души загинаха, а четирима бяха ранени при пожар, избухнал в жилищен блок в испанския град Манлеу, близо до Барселона, съобщи испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Пожарът е възникнал в таванско помещение на пететажна сграда, превърнато в жилище.

Около 21:10 ч. местно време обитатели на сградата са се обадили на телефон 112, за да съобщят за пожар на последния етаж и наличие на дим на стълбището.

Пожарът е потушен в 21:41 ч., като в този момент пожарникарите открили първата жертва - човек получил сърдечен удар. В помещението огнеборците открили още четири жертви.

Екипите от Спешна медицинска помощ разположили 11 линейки и два екипа за психологическа помощ.

Четирима души са получили леки наранявания при пожара – трима са били освободени след преглед от екипи на Спешна помощ, а четвъртият отказал транспорт до болница. Причините за пожара се изясняват.


Испания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В България шест

    6 0 Отговор
    Ама не от пожар

    14:08 17.02.2026

  • 2 МараТъпото

    6 0 Отговор
    прави жертвите в България, е Русия, а сега и в Испания. Само в 404 няма жертви.

    14:15 17.02.2026

