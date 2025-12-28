Новини
Лавров: Украйна и Европа не показват готовност за конструктивни преговори, инициативата на фронта е наша
  Тема: Украйна

Лавров: Украйна и Европа не показват готовност за конструктивни преговори, инициативата на фронта е наша

28 Декември, 2025 04:46, обновена 28 Декември, 2025 05:19 906 17

Лавров: Украйна и Европа не показват готовност за конструктивни преговори, инициативата на фронта е наша - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Европа не показват готовност за конструктивни преговори, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю пред ТАСС.

Според него руските военни „твърдо са взели стратегическата инициатива на фронтовата линия“, въпреки че украинските войски продължават да се опитват да променят ситуацията.

Още новини от Украйна

Почти цяла Европа, с малки изключения, продължава да „залива“ Украйна с пари и оръжия и „мечтае за колапс на руската икономика под натиска на санкциите“, каза Лавров.

Външният министър нарече Европа „основната пречка за мира“, откакто администрацията на Доналд Тръмп дойде на власт в Съединените щати. „Те не крият плановете си да се подготвят за война с Русия“, заяви Лавров. Той добави, че ЕС „се е опитал да прокара решение“ за прехвърляне на замразени руски активи на Украйна, но това се е провалило.

Министърът отбеляза, че Москва оценява усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип за постигане на мирно споразумение и е „ангажирана с по-нататъшно взаимодействие с американските преговарящи за разработване на устойчиви споразумения, които да се справят с коренните причини за конфликта“.

Русия се противопоставя на независимостта на Тайван под каквато и да е форма; той е неразделна част от Китай, заяви Лавров.

„Принципната позиция на Русия по тайванския въпрос е добре известна, непроменена и е многократно потвърждавана на най-високо ниво. Руската страна признава Тайван за неразделна част от Китай и се противопоставя на независимостта на острова под каквато и да е форма“, подчерта Лавров.

На 28 декември Лю Пенгю, говорител на китайското посолство във Вашингтон, нарече Тайван „барутен погреб“ заради покупките на оръжие от Съединените щати. Той отбеляза, че „тайванските сили“, пилеейки пари на данъкоплатците, се опитват да натрупат военна мощ, като промотират сепаратистки дневен ред.

Преди това китайското външно министерство обяви санкции срещу 20 американски отбранителни компании във връзка с продажбите на оръжие на Тайван. Ограниченията са били наложени след неотдавнашни мащабни доставки на американско оръжие до Тайван, който Пекин счита за китайски регион. Според китайското външно министерство тези действия представляват сериозно нарушение на принципа „един Китай“.


Русия
  • 1 Перник

    2 6 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:53 28.12.2025

  • 2 някой си

    4 22 Отговор
    всички платени евромишки си теглете въжето

    Коментиран от #4

    05:02 28.12.2025

  • 3 някой си

    4 21 Отговор
    Русия е сила а вие сте смешници

    Коментиран от #6

    05:04 28.12.2025

  • 4 TиxoMъpшо рашистка!

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "някой си":

    Не си в час...

    Коментиран от #7, #10, #11

    05:06 28.12.2025

  • 5 ес кочината на планетата

    4 12 Отговор
    долни продажни мекерета

    05:07 28.12.2025

  • 6 ще ти събират

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "някой си":

    Чер ва та

    Коментиран от #8, #9, #13

    05:07 28.12.2025

  • 7 някой си

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "TиxoMъpшо рашистка!":

    ти по добре замълчи докато все още имаш пръсти!

    05:08 28.12.2025

  • 8 някой си

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "ще ти събират":

    ти ще виснеш на своите!

    05:08 28.12.2025

  • 9 някой си

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "ще ти събират":

    даже и за родата ти ще има,от ниско ще ви наредим

    05:10 28.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 някой си

    1 11 Отговор
    клавиатурни смелчаци,ше вя ръмбя като най д0лната пр0ститутк@

    05:14 28.12.2025

  • 13 ще се учиш

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "ще ти събират":

    да летиш, отпадък вмирисан.

    Коментиран от #14

    05:14 28.12.2025

  • 14 някой си

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "ще се учиш":

    по добре да кара ски на кариерата, като го потеглим километър 2 по каманака може да се осъзнае кво може и кво не може да пише

    05:16 28.12.2025

  • 15 някой си

    2 6 Отговор
    цапате ли гащичките ве евр0гейчет@

    05:24 28.12.2025

  • 16 някой си

    2 0 Отговор
    съдейки по минусчетата газ пик@ете 😆😆😆

    05:36 28.12.2025

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор
    С цялата МЕРЗОСТ и БЕЗПАРДОННОСТ с които е закърмен Всеки Руснак,Лавров ПОДМЕНЯ категоричното желание на Русия за Пълна Капитулация на Украйна и Анексирането й със Израза " Конструктивни преговори за Мир".Съвсем очаквано е и Недоволството на Обитателите на Кремъл да недоволстват от Европа която "залива Украйна с Оръжие и Пари",защото възможностите на Русия за водене на война не са Безкрайни както Финансово,така и Вътрешно-политически поради растящото недоволство в Страната от Мизерията и Милионните Жертви.Единственият възможен ход на Путин е да продължи да Ухажва Америка всячески и с цената на всичко щото ВРЪТНЕ ЛИ СЕ Тръмп от сегашната си позиция и сложи ли "едно рамо" на Украйна- Ружимът в Русия ПАДА като Кула от Карти.

    05:37 28.12.2025

