Украйна и Европа не показват готовност за конструктивни преговори, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю пред ТАСС.

Според него руските военни „твърдо са взели стратегическата инициатива на фронтовата линия“, въпреки че украинските войски продължават да се опитват да променят ситуацията.

Почти цяла Европа, с малки изключения, продължава да „залива“ Украйна с пари и оръжия и „мечтае за колапс на руската икономика под натиска на санкциите“, каза Лавров.

Външният министър нарече Европа „основната пречка за мира“, откакто администрацията на Доналд Тръмп дойде на власт в Съединените щати. „Те не крият плановете си да се подготвят за война с Русия“, заяви Лавров. Той добави, че ЕС „се е опитал да прокара решение“ за прехвърляне на замразени руски активи на Украйна, но това се е провалило.

Министърът отбеляза, че Москва оценява усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип за постигане на мирно споразумение и е „ангажирана с по-нататъшно взаимодействие с американските преговарящи за разработване на устойчиви споразумения, които да се справят с коренните причини за конфликта“.

Русия се противопоставя на независимостта на Тайван под каквато и да е форма; той е неразделна част от Китай, заяви Лавров.

„Принципната позиция на Русия по тайванския въпрос е добре известна, непроменена и е многократно потвърждавана на най-високо ниво. Руската страна признава Тайван за неразделна част от Китай и се противопоставя на независимостта на острова под каквато и да е форма“, подчерта Лавров.

На 28 декември Лю Пенгю, говорител на китайското посолство във Вашингтон, нарече Тайван „барутен погреб“ заради покупките на оръжие от Съединените щати. Той отбеляза, че „тайванските сили“, пилеейки пари на данъкоплатците, се опитват да натрупат военна мощ, като промотират сепаратистки дневен ред.

Преди това китайското външно министерство обяви санкции срещу 20 американски отбранителни компании във връзка с продажбите на оръжие на Тайван. Ограниченията са били наложени след неотдавнашни мащабни доставки на американско оръжие до Тайван, който Пекин счита за китайски регион. Според китайското външно министерство тези действия представляват сериозно нарушение на принципа „един Китай“.