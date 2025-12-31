Новини
МВнР на Русия: Хубаво е, че настоящата Европейска комисия има срок на годност

31 Декември, 2025 05:38, обновена 31 Декември, 2025 05:42

Диалогът между Русия и Европейския съюз не е загубен завинаги, смята Владислав Масленников

Владислав Масленников, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското Министерство на външните работи, заяви пред „Известия“, че диалогът между Русия и Европейския съюз не е загубен завинаги.

Според него настоящата Европейска комисия "има срок на годност" и след като тя бъде сменена, ще бъде избран нов състав.

„Настоящата Европейска комисия има срок на годност, след което ще има различен състав“, каза Масленников.

На 26 декември руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви в предаването „60 минути“, че Русия не се чувства неудобно от липсата на диалог на високо ниво с Европа и не възнамерява да преследва никого.

Преди това сенатор Алексей Пушков заяви, че европейските политици се противопоставят на възобновяването на диалога с Русия, защото са ангажирани с „дълъг и дълбок конфликт“.

Според него повечето европейски политици не са подкрепили призива на френския президент Еманюел Макрон за подновяване на контактите с руския президент Владимир Путин. Някои от тези политици „все още чакат да видят как ще реагира Тръмп“ и дали ще се „обърне“ към европейската „военна партия“, пише сенаторът.


Русия
  • 1 Миролюб Войнов, електротехник

    3 3 Отговор
    Хубавото е че нощес след прецизна украинска атака, 600 000 московчани остават без ток. Весело посрещане на Нова Година, друг път руснаците да знаят как се нахлува в чужда държава немит-неканен 👍

    05:49 31.12.2025

  • 2 Иван

    4 3 Отговор
    Още по-хубаво е, че и в кремъл имат срок на годност.

    05:55 31.12.2025

  • 3 Факт

    1 0 Отговор
    На тази ЕК отдавна срока на годност е изтекъл и мирише !

    06:15 31.12.2025

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    Самонадеяните руснаци освен че искат Сваляне на Украинския "Режим",вече и ново Европейско Управление ,назначено Лично от Тях.Лошо няма,само дето Българските им почитатели изживяващи Перверзна Русофилска любов си мечтаят как Дядя Ваня "всеки момент" ще похлопа на Граничните ни Врати,ще ги приветства с едно "Здраствуйте ребята" и с "Марш на Скок" ще се отправи към НС да качи Рускоезичните партии на власт.Следва Национализация НА ВСИЧКО,ама не в Полза наБългарите,а "На Ползу Роду",т.е. става Законна Руска собственост.

    06:17 31.12.2025

