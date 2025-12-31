Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското Министерство на външните работи, заяви пред „Известия“, че диалогът между Русия и Европейския съюз не е загубен завинаги.

Според него настоящата Европейска комисия "има срок на годност" и след като тя бъде сменена, ще бъде избран нов състав.

„Настоящата Европейска комисия има срок на годност, след което ще има различен състав“, каза Масленников.

На 26 декември руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви в предаването „60 минути“, че Русия не се чувства неудобно от липсата на диалог на високо ниво с Европа и не възнамерява да преследва никого.

Преди това сенатор Алексей Пушков заяви, че европейските политици се противопоставят на възобновяването на диалога с Русия, защото са ангажирани с „дълъг и дълбок конфликт“.

Според него повечето европейски политици не са подкрепили призива на френския президент Еманюел Макрон за подновяване на контактите с руския президент Владимир Путин. Някои от тези политици „все още чакат да видят как ще реагира Тръмп“ и дали ще се „обърне“ към европейската „военна партия“, пише сенаторът.