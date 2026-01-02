Новини
Бившият украински външен министър Вадим Пристайко: Тръмп може да окаже натиск върху радата, ако дойде в Киев
  Тема: Украйна

Бившият украински външен министър Вадим Пристайко: Тръмп може да окаже натиск върху радата, ако дойде в Киев

2 Януари, 2026 07:03, обновена 2 Януари, 2026 07:11 514 4

Референдумите са опит на властта да споделя отговорности с населението, смята дипломатът

Бившият украински външен министър Вадим Пристайко: Тръмп може да окаже натиск върху радата, ако дойде в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият украински външен министър Вадим Пристайко заяви, че евентуално посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Украйна може да сигнализира, че мирните споразумения съдържат клауза, „че те могат да ни притискат да се съгласим, чрез самото посещение, със самия факт на посещението“.

Той заяви, че това би означавало, че решението е на Върховната рада.

„Възможно е нашите парламентаристи да се изправят пред по-сериозно предизвикателство в кариерата си – как да гласуват. Дори ако президентът Тръмп дойде“, каза той в интервю за Радио „Свобода“.

Пристайко припомни, че подобни опити за политически натиск вече са били използвани по време на Минския процес, но не са дали резултати.

Дипломатът коментира и идеята за поставяне на териториални въпроси, потенциално включени в мирното споразумение, на референдум. Той смята, че референдумът няма да реши подобни проблеми в Украйна, но може да се разглежда като опит на властите да споделят отговорността с обществото. Той обясни:

„Това е единственият метод, който позволява на лидерите да споделят отговорността. Бих искал да ви напомня, че референдумите са доста лесни за използване тук. Кучма някога ги използва, за да окаже натиск върху парламента.“

По-рано Володимир Зеленски заяви, че за Украйна никак не е било лесно да подобри отношенията си със Съединените щати.

„Ще бъда честен: никак не беше лесно да се постигне такава промяна в тона на отношенията между Украйна и Съединените щати. От първия Овален кабинет и всички „остри ръбове“ там до разговора в Мар-а-Лаго, който демонстрира факта: без Украйна нищо няма да се получи“, отбеляза президентът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор
    Тръмп не е толкова глупав, че да посети Украйна. Украинците ще го убият и ще обвинят за това руснаците. Вече ги опознахме, що за стока са.

    07:16 02.01.2026

  • 2 Джордж Вашингтон, президенг

    2 1 Отговор
    Да бе, баш Доналд ще дойде от Вашингтон в киевската порутеня деревня 🎅

    07:20 02.01.2026

  • 3 Не разбрах

    1 1 Отговор
    по каква причина бившият външен министър Пристайко допуска възможно посещение на Тръмп в Украйна.

    07:27 02.01.2026

  • 4 Иво

    2 0 Отговор
    Тръмп е неспособен да реши какъвто и да е проблем. Даже точно обратното - задълбочава нещата. По добре да стои настрана.

    07:29 02.01.2026

