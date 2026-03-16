Новини
Свят »
Германия »
Берлин отряза Доналд Тръмп: Войната в Иран не е на НАТО! Няма да съдействаме за тези усилия
  Тема: Украйна

Берлин отряза Доналд Тръмп: Войната в Иран не е на НАТО! Няма да съдействаме за тези усилия

16 Март, 2026 22:23 1 238 27

  • доналд тръмп-
  • фридрих мерц-
  • иран-
  • нато-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • персийски залив

Германският канцлер първоначално подкрепяше много повече атаките на САЩ и Израел срещу Иран, отколкото много от европейските си колеги

Берлин отряза Доналд Тръмп: Войната в Иран не е на НАТО! Няма да съдействаме за тези усилия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германското правителство отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците от НАТО да помогнат за обезопасяването на Ормузкия проток, съобщава "Политико".

То подчерта, че Алиансът няма място във войната.

"Тази война няма нищо общо с НАТО. Това не е война на НАТО", изтъкна в Берлин Щефан Корнелиус - говорител на германския канцлер Фридрих Мерц.

"НАТО е отбранителен съюз, съюз за защита на своята територия", уточни той.

Вчера Тръмп предупреди съюзниците от НАТО, че са изправени пред "много лошо бъдеще", ако откажат да помогнат за обезопасяването на Ормузкия проток, притискайки Европа да подкрепи американските усилия за повторно отваряне на ключовия морски коридор.

Германското правителство заяви, че няма да съдейства за тези усилия, докато войната бушува.

"Докато тази война продължава, няма да има никакво участие, дори и във вариант за запазване на Ормузкия проток отворен с военни средства", отсече Корнелиус и добави, че не е запознат с официално искане от страна на правителството на САЩ към Германия да участва в подобна мисия.

"Бих искал също да напомня, че САЩ и Израел не се консултираха с нас преди войната и че Вашингтон изрично заяви в началото на конфликта, че европейската помощ не е нито необходима, нито желана", изтъкна той.

Германският канцлер първоначално подкрепяше много повече атаките на САЩ и Израел срещу Иран, отколкото много от европейските си колеги.

Докато френският президент Еманюел Макрон и други лидери на ЕС осъдиха американско-израелските удари като незаконни, Мерц пътува до Овалния кабинет и заяви на Тръмп, че е "на същата вълна" относно необходимостта от сваляне на режима в Техеран.

С напредването на войната и по-ясните икономически и стратегически последици от нея за най-голямата икономика на ЕС обаче Мерц стана много по-открито критичен към атаките на САЩ и Израел и публично изрази опасенията си, че Тръмп няма стратегия за прекратяване на боевете в Персийския залив.

"Позицията на Германия винаги е била, че ние сме принципно съгласни с целта, а именно да се постигне промяна в политическата ситуация в Иран, за да се улесни мирното решение за региона", поясни днес Корнелиус. "Въпреки това - и това е втората точка, която е не по-малко важна - ние все повече се питаме за правилния път за постигане на тази цел".


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай донио

    10 9 Отговор
    Ви предупреди

    Край с НАТО!!!

    Коментиран от #8

    22:25 16.03.2026

  • 2 Ха Ха

    13 9 Отговор
    Ами купувай петрол от Русия тогава, или по 200 долара бидона!

    22:25 16.03.2026

  • 3 Пич

    16 5 Отговор
    Статията не е за паветници!!! Още не са се развили умствено дотолкова, че да разбират когато техните господари говорят с повече от няколко срички!!!

    22:28 16.03.2026

  • 4 Българин

    6 13 Отговор
    Мерц е пионка на глобал-сатанистите! За това е сртещу операцията за мир на Тръмп!

    22:29 16.03.2026

  • 5 Дедо

    9 0 Отговор
    И войните и позициите на политиците станаха асиметрични. Пред света се казва едно , но в действителност се прави друго. Вече не може да се вярва на нищо.

    22:30 16.03.2026

  • 6 Пич

    14 3 Отговор
    Сега сериозно!!! Бих предположил, че след като стана за посмешище в Иран, Тръмп ще канализира цялата си злоба върху ЕС !!! Там вижда едни тъпи и нерешителни опонеъ, които според него лесно ще подчини, и ще получи така желаната победа в нещо си!!!

    Коментиран от #9

    22:31 16.03.2026

  • 7 Дедо Мраз

    14 3 Отговор
    Тошко и Балабанката са съгласни да помагат на миротвореца Тръмп. Щели лично да изпълняват функцията на шамандури в Ормузкия проток.

    22:32 16.03.2026

  • 8 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай донио":

    Не знам, би било хубаво да си прав.... Гледам почнаха да отритват бай Дончо, какво ще излезе не знам..... Но знам ,че на трети ноември самата крава ще ритне байчо Дончото....

    22:32 16.03.2026

  • 9 Ха Ха

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Според теб пак ще поиска островът на дядо Мраз, така ли?

    Коментиран от #13

    22:35 16.03.2026

  • 10 Ами

    6 0 Отговор
    Лобиста се измъкна както п@зня из шалвари :)

    22:35 16.03.2026

  • 11 Смешник

    9 0 Отговор
    Тръмп взе да се моли за помощ Не отива на добре за краварите тая работа

    22:37 16.03.2026

  • 12 Шмерц

    8 6 Отговор
    Коварен ход на страхливци.Един път ги помолиха за нещо и не могат. Това е солидарността в Нато... Изводите да си праи всеки и да не разчита много на числото 5.

    Коментиран от #15, #16

    22:37 16.03.2026

  • 13 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ха Ха":

    Не само това! Най вече ще поиска да му платят масрафа!!! Знаеш - вноски за НАТО, пари за Украйна, само на САЩ да се плаща за каквото се сетиш....... да не ти ги изреждам, умна си!

    22:39 16.03.2026

  • 14 Тръмп

    7 4 Отговор
    Този път като дойдат руснаците няма да ви спасявам!

    22:40 16.03.2026

  • 15 Смешник

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шмерц":

    Числото 5 важи само в Европа но не и Близкия изток

    22:41 16.03.2026

  • 16 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шмерц":

    Солидарност ... Друг път.
    Арабите се оплакаха, че американците са им изстреляли ПВО
    ракетите за си пазят базите. Сега няма нито ракети, нито бази.
    За това арабите кротуват и се молят на Путин.
    Да не си мислиш, че САЩ са в Европа за да я пазят :)

    22:47 16.03.2026

  • 17 Сталин

    6 0 Отговор
    Дъмбо отнесе голям бой от Иран и сега се моли на другите негодници и пирати да му спасяват нещастния з@дник

    22:49 16.03.2026

  • 18 Механик

    4 0 Отговор
    Няма да вземам страна! Само едно искам да ви помоля, драги ми съфорумци!
    Искам да ви помоля да погледнете и да прецените снимката, която е прикачена към тази статия!
    Моля ви, но честно, кажете какво мислите за ЛИЦАТА на нея!
    Честно си го кажете! аз не искам дори да пишете какво сте видели. Просто си дайте сметка за вас!

    Коментиран от #21

    22:50 16.03.2026

  • 19 604

    4 0 Отговор
    ЕС памперсите са още по-пълни и от краварските, пръскат се .......олелелйййй, добре че сме ние да отсрамим работата....

    22:52 16.03.2026

  • 20 Перо

    5 0 Отговор
    Това е война на ционистите от Израел и не попада в географския сектор на НАТО. Двустранно сътрудничество с една етнос!

    22:53 16.03.2026

  • 21 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    На снимката виждам две дебилни деца

    Коментиран от #24

    22:53 16.03.2026

  • 22 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Това, което липсва в статията е предупреждението на Мерц към Тръмп и Нетаняху, че сега топката е в полето на Иран и те ще решат кога ще приключи този конфликт, докато САЩ и Израел ще трябва да минат в глуха защита. Всъщност Мерц ясно заяви, че е невъзможно Доналд Тръмп да излезе от това военно приключение като победител.

    "Доналд, не можеш да свалиш режима на Хаменей с ракети“.

    Много анализатори интерпретираха призива на американския президент за осигуряване на Ормизкив проток като знак за неспособността на Пентагона самостоятелно да осигури контрол над жизненоважния петролен коридор и са прави....САЩ никога не са печелили конфликт сами! Никога!

    22:56 16.03.2026

  • 23 А на нас

    1 0 Отговор
    дупето да ни е яко...

    22:57 16.03.2026

  • 24 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Това не са ДЕЦА. Не съм религиозен, но си мисля, че това ако са деца, то те са деца на някакви демони. И при това, тия деца са НЕПЪЛНОЦЕННИ.

    22:57 16.03.2026

  • 25 Един отрезвяващ

    0 0 Отговор
    одговор!

    23:11 16.03.2026

  • 26 Смешник

    0 0 Отговор
    То и в Украйна е нужно да се смени фашиския режим за да настъпи мир в региона

    23:15 16.03.2026

  • 27 Не мога

    0 0 Отговор
    да кажа, че съм фен на Д.Т., но тук е прав, шиитите вършат абсолютни простотии и по-големите държави трябва ги боднат в ребрата, ако е нужно

    23:30 16.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания