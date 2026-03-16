Берлин отряза Доналд Тръмп: Войната в Иран не е на НАТО! Няма да съдействаме за тези усилия

Германското правителство отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците от НАТО да помогнат за обезопасяването на Ормузкия проток, съобщава "Политико".

То подчерта, че Алиансът няма място във войната.

"Тази война няма нищо общо с НАТО. Това не е война на НАТО", изтъкна в Берлин Щефан Корнелиус - говорител на германския канцлер Фридрих Мерц.

"НАТО е отбранителен съюз, съюз за защита на своята територия", уточни той.

Вчера Тръмп предупреди съюзниците от НАТО, че са изправени пред "много лошо бъдеще", ако откажат да помогнат за обезопасяването на Ормузкия проток, притискайки Европа да подкрепи американските усилия за повторно отваряне на ключовия морски коридор.

Германското правителство заяви, че няма да съдейства за тези усилия, докато войната бушува.

"Докато тази война продължава, няма да има никакво участие, дори и във вариант за запазване на Ормузкия проток отворен с военни средства", отсече Корнелиус и добави, че не е запознат с официално искане от страна на правителството на САЩ към Германия да участва в подобна мисия.

"Бих искал също да напомня, че САЩ и Израел не се консултираха с нас преди войната и че Вашингтон изрично заяви в началото на конфликта, че европейската помощ не е нито необходима, нито желана", изтъкна той.

Германският канцлер първоначално подкрепяше много повече атаките на САЩ и Израел срещу Иран, отколкото много от европейските си колеги.

Докато френският президент Еманюел Макрон и други лидери на ЕС осъдиха американско-израелските удари като незаконни, Мерц пътува до Овалния кабинет и заяви на Тръмп, че е "на същата вълна" относно необходимостта от сваляне на режима в Техеран.

С напредването на войната и по-ясните икономически и стратегически последици от нея за най-голямата икономика на ЕС обаче Мерц стана много по-открито критичен към атаките на САЩ и Израел и публично изрази опасенията си, че Тръмп няма стратегия за прекратяване на боевете в Персийския залив.

"Позицията на Германия винаги е била, че ние сме принципно съгласни с целта, а именно да се постигне промяна в политическата ситуация в Иран, за да се улесни мирното решение за региона", поясни днес Корнелиус. "Въпреки това - и това е втората точка, която е не по-малко важна - ние все повече се питаме за правилния път за постигане на тази цел".