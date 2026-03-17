Тръмп не вярва, че Израел ще използва ядрено оръжие, отлага с месец визитата си в Китай

17 Март, 2026 03:51, обновена 17 Март, 2026 04:01 964 15

Президентът на САЩ отбеляза, че президентите не трябва да имат проблеми при ученето и четенето, засилвайки словесните си атаки срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм

БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че не вярва, че Израел би използвал ядрено оръжие, за да реши проблемите си, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че Тръмп е казал това, въпреки че Израел никога не е признавал, че притежава тези смъртоносни оръжия.

На журналистически въпрос за коментар, направен от съветника на американския президент Дейвид Сакс в подкаст, в който той твърди, че Израел може да ескалира войната и да обмисли използването на ядрено оръжие, Тръмп отговори: „Израел няма да направи това. Израел никога няма да направи това“.

От години Израел следва политика, умишлено поддържайки неяснота по този въпрос, за да избегне конфронтации по повод на ядрената си програма. Висши израелски политици многократно са изтъквали, че Израел няма да бъде първата държава в Близкия изток, която притежава ядрени оръжия.

Според оценки на Стокхолмския международен институт за изследване на мира СИПРИ (SIPRI) Израел притежава около 90 ядрени бойни глави.

Тръмп каза, че е поискал да отложи с около един месец посещението си в Китай, първоначално планирано за 31 март - 2 април, заради войната срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Поискахме да го отложим с около месец“, каза Тръмп.

В интервю за телевизия „Фокс Нюз“ говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано вчера, че срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Цзинпин не е застрашена, но може да бъде отложена.

Всяко забавяне на насроченото за 31 март посещение на Тръмп в Китай рискува да засили напрежението между Вашингтон и Пекин, отбелязва Ройтерс. Кризата в Иран се превърна в поредния източник на разногласия, наред с търговията и Тайван, между двете най-големи икономики в света.

Президентът на САЩ отбеляза, че президентите не трябва да имат увреждания при ученето и четенето, засилвайки словесните си атаки срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм през последните дни, предаде Ройтерс.

Той цитира направената от Нюсъм публично достояние дискусия за дислексията му - нарушение на способността за учене и четене, и изказа предположение, че такива състояния трябва да дисквалифицират човек от президентския пост.

Нюсъм се разглежда като потенциален кандидат на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г. и често си разменя остри реплики с Тръмп, който даде на калифорниеца прякора „Нюскъм“ (в превод от английски език - „нов измамник“).

„Гавин Нюскъм призна, че е - че има увреждания при ученето и четенето“, каза Тръмп пред журналистите в Белия дом.

„Честно казано, аз подкрепям изцяло хората с увреждания при ученето и четенето, но не и моя президент. Не искам - мисля, че един президент не трябва да има увреждания при ученето и четенето, ясно ли е?“ заяви Тръмп. „И знам, че е много спорно да се каже такова ужасно нещо - за президента на САЩ. Гавин Нюскъм призна, че има увреждания при ученето и четенето, дислексия, всичко за него е глупаво“.

Тези коментари са поне третият случай в последните дни, когато Тръмп атакува Нюсъм заради дислексията му, за която губернаторът говори в интервюта и в книгата си, отбелязва Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Израел

    9 7 Отговор
    Е достатъчно извратен да използва абсолютно всичко!!!

    Коментиран от #6, #8, #11

    04:03 17.03.2026

  • 2 Лост

    5 6 Отговор
    Как се тълкува -"Поискахме да го отложим"?.Дали Китай не са им казали,че го отлагат?

    04:05 17.03.2026

  • 3 Михаил

    5 5 Отговор
    китайците са му казали нямат време сега за глупустите му

    04:10 17.03.2026

  • 4 Европеец

    6 10 Отговор
    Бай Дончо си говори..... Ама дали президента на Китай Си се би срещнал с бай Дончо не се знае.... Няма изявление от китайска страна..... Мисля, че Дончо ще се среща само с домашните си любимци след като: отвлече президент на суверенната държава Венецуела.... По негова заповед беше атакувано начално училище в Иран и бяха убити 165 момиченца..... По негова заповед беше убит един 86-годишен възрастен човек, Богослов признат и от сунитите, Но в същото време и ръководител на суверен Иран-беше убито и неговото семейство и не връсната му внучка на година и половина .... Съмнявам се, че сериозни световни лидери биха се срещнали с такъв индивид....

    04:13 17.03.2026

  • 5 хехе

    5 10 Отговор
    е какво да каже рижия кукумицин след като другарят Си му е показал червен картон.

    04:14 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Злото израел

    9 18 Отговор
    Хвалеха го и се хвалеше с разузнаване и купол, толерираха го десетилетия , та чак участва в европейските футболни турнири.. оказа се извратено недоносче, слабо и безумно, но способно в безсилието си да повлече всички към ада.

    04:18 17.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чух, че Мелания

    3 14 Отговор
    не давала на Дончо да си играе с ядреното копче.

    04:27 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъъъъъ

    4 3 Отговор
    Чувам, че Тръмп е натоварилУоткоф със задачата да се свърже с Арагчи и да договори прекратяване на огъня.... Според източници от обкръжението на иранския външен министър обаче, Арагчи е игнорирал съобщенията на Уиткоф и изобщо не си е направил труда да отговаря.... В същото време, Тръмп се надява всичко да приключи още до края на тази седмица.

    04:30 17.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ИСКАШЕ НА СРЕЩАТА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
    НА КНР ДРУГАРЯ СИ ЦЗИНПИН
    ДА ИЗНУДВА КИТАЙ
    . ......
    АМА НЕЩАТА НЕ ТРЪГНАХА СПОРЕД ПЛАНА НА БИБИ
    НАТАНЯХУ
    .. ...

    04:32 17.03.2026

  • 14 Унижената империя

    6 3 Отговор
    Персите в условията на осакатяващи санкции, продължаващи 47 години и лишаващи ги от достъп до софт и хардуер, технологии и общо казано от световния пазар, създадоха по-ефикасни оръжия , вкл. и хиперзвукови, от прехвалени те Сащ-израел, разполагащи с билионнен военен бюджет. Некадърността и космическата корупция в елитите на империята на лъжата и злото им пречи да създадат съвременни и ефикасни оръжия в ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО.

    04:37 17.03.2026

  • 15 Никой

    3 2 Отговор
    Ядреното оръжие не е ли кофти.

    Просто така - учудващо се поставя въпроса.

    Изобщо не трябва да се коментира това.

    САЩ пак ще оплескат нещата.

    Това е радиация. Тези са неграмотни напълно -

    04:39 17.03.2026