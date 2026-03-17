Тръмп не вярва, че Израел ще използва ядрено оръжие, отлага с месец визитата си в Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че не вярва, че Израел би използвал ядрено оръжие, за да реши проблемите си, предаде ДПА.



Агенцията отбелязва, че Тръмп е казал това, въпреки че Израел никога не е признавал, че притежава тези смъртоносни оръжия.



На журналистически въпрос за коментар, направен от съветника на американския президент Дейвид Сакс в подкаст, в който той твърди, че Израел може да ескалира войната и да обмисли използването на ядрено оръжие, Тръмп отговори: „Израел няма да направи това. Израел никога няма да направи това“.



От години Израел следва политика, умишлено поддържайки неяснота по този въпрос, за да избегне конфронтации по повод на ядрената си програма. Висши израелски политици многократно са изтъквали, че Израел няма да бъде първата държава в Близкия изток, която притежава ядрени оръжия.



Според оценки на Стокхолмския международен институт за изследване на мира СИПРИ (SIPRI) Израел притежава около 90 ядрени бойни глави.

Тръмп каза, че е поискал да отложи с около един месец посещението си в Китай, първоначално планирано за 31 март - 2 април, заради войната срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Поискахме да го отложим с около месец“, каза Тръмп.

В интервю за телевизия „Фокс Нюз“ говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано вчера, че срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Цзинпин не е застрашена, но може да бъде отложена.

Всяко забавяне на насроченото за 31 март посещение на Тръмп в Китай рискува да засили напрежението между Вашингтон и Пекин, отбелязва Ройтерс. Кризата в Иран се превърна в поредния източник на разногласия, наред с търговията и Тайван, между двете най-големи икономики в света.

Президентът на САЩ отбеляза, че президентите не трябва да имат увреждания при ученето и четенето, засилвайки словесните си атаки срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм през последните дни, предаде Ройтерс.



Той цитира направената от Нюсъм публично достояние дискусия за дислексията му - нарушение на способността за учене и четене, и изказа предположение, че такива състояния трябва да дисквалифицират човек от президентския пост.



Нюсъм се разглежда като потенциален кандидат на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г. и често си разменя остри реплики с Тръмп, който даде на калифорниеца прякора „Нюскъм“ (в превод от английски език - „нов измамник“).



„Гавин Нюскъм призна, че е - че има увреждания при ученето и четенето“, каза Тръмп пред журналистите в Белия дом.



„Честно казано, аз подкрепям изцяло хората с увреждания при ученето и четенето, но не и моя президент. Не искам - мисля, че един президент не трябва да има увреждания при ученето и четенето, ясно ли е?“ заяви Тръмп. „И знам, че е много спорно да се каже такова ужасно нещо - за президента на САЩ. Гавин Нюскъм призна, че има увреждания при ученето и четенето, дислексия, всичко за него е глупаво“.



Тези коментари са поне третият случай в последните дни, когато Тръмп атакува Нюсъм заради дислексията му, за която губернаторът говори в интервюта и в книгата си, отбелязва Ройтерс.