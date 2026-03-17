Арагчи отрече за разговор с Уиткоф, Ванс вярва на Тръмп за хода на войната

Иранският външен министър Абас Арагчи опроверга снощи съобщенията, че е имал скорошен контакт със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, предаде ДПА.



„Последният ми контакт с г-н Уиткоф бе преди решението на неговия работодател да унищожи дипломацията с поредната незаконна военна атака срещу Иран“, написа Арагчи в „Екс“, визирайки американския президент Доналд Тръмп.



„Всяко твърдение за обратното изглежда насочено единствено към заблуждаване на търговците на петрол и обществеността“, подчерта иранският външен министър.



По-рано вчера вашингтонският новинарски сайт „Аксиос“ съобщи, цитирайки свой източник, че през последните дни е бил възстановен пряк канал за комуникация между двете страни. Според „Аксиос“ Арагчи е изпратил текстови съобщения на Уиткоф относно начините за прекратяване на войната. Ройтерс цитира думите на американски официален представител, че Вашингтон „не разговаря“ с Техеран.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че има доверие в Тръмп, когато става въпрос как президентът на САЩ се справя с войната срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Ванс пред журналисти в Белия дом.



„Имаме находчив президент, докато в миналото имахме глупави президенти и аз вярвам, че президентът Тръмп ще се справи със задачата“, каза Ванс.



Тръмп заяви в интервю по телефона за телевизия „Ен Би Си Нюз“ преди няколко дни, че Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри“.



Президентът на САЩ каза, че Техеран иска сделка, но американската администрация ще приеме само „много солидни условия“. Тръмп не уточни какви точно биха били те, като добави единствено, че пълният отказ на Иран от ядрените му амбиции би бил част от евентуално споразумение.



Още преди десетина дни Тръмп каза, че Техеран се е „обадил“ за сделка, обръщайки се към Вашингтон за сключване на споразумение на фона на американските и израелските удари срещу Иран, отбелязва Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви 61-годишния иранско-американски гражданин Камран Хекмати за неправомерно задържан в Иран, съобщи негов братовчед снощи, предаде Ройтерс.

„Това определение е официално признание от страна на американското правителство, че Камран е задържан по фалшиви обвинения в опит на иранците да окажат натиск върху правителството на САЩ“, каза братовчедът на Хекмати - Шохрех Науфар, в официално изявление.