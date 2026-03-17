Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи отрече за разговор с Уиткоф, Ванс вярва на Тръмп за хода на войната

17 Март, 2026 04:16, обновена 17 Март, 2026 04:21 557 5

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • арагчи-
  • иткоф-
  • тръмп-
  • ванс-
  • рубио

Марко Рубио обяви 61-годишния иранско-американски гражданин Камран Хекмати за неправомерно задържан в Иран

Снимка: YouTube
БТА

Иранският външен министър Абас Арагчи опроверга снощи съобщенията, че е имал скорошен контакт със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, предаде ДПА.

„Последният ми контакт с г-н Уиткоф бе преди решението на неговия работодател да унищожи дипломацията с поредната незаконна военна атака срещу Иран“, написа Арагчи в „Екс“, визирайки американския президент Доналд Тръмп.

„Всяко твърдение за обратното изглежда насочено единствено към заблуждаване на търговците на петрол и обществеността“, подчерта иранският външен министър.

По-рано вчера вашингтонският новинарски сайт „Аксиос“ съобщи, цитирайки свой източник, че през последните дни е бил възстановен пряк канал за комуникация между двете страни. Според „Аксиос“ Арагчи е изпратил текстови съобщения на Уиткоф относно начините за прекратяване на войната. Ройтерс цитира думите на американски официален представител, че Вашингтон „не разговаря“ с Техеран.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че има доверие в Тръмп, когато става въпрос как президентът на САЩ се справя с войната срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Ванс пред журналисти в Белия дом.

„Имаме находчив президент, докато в миналото имахме глупави президенти и аз вярвам, че президентът Тръмп ще се справи със задачата“, каза Ванс.

Тръмп заяви в интервю по телефона за телевизия „Ен Би Си Нюз“ преди няколко дни, че Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри“.

Президентът на САЩ каза, че Техеран иска сделка, но американската администрация ще приеме само „много солидни условия“. Тръмп не уточни какви точно биха били те, като добави единствено, че пълният отказ на Иран от ядрените му амбиции би бил част от евентуално споразумение.

Още преди десетина дни Тръмп каза, че Техеран се е „обадил“ за сделка, обръщайки се към Вашингтон за сключване на споразумение на фона на американските и израелските удари срещу Иран, отбелязва Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви 61-годишния иранско-американски гражданин Камран Хекмати за неправомерно задържан в Иран, съобщи негов братовчед снощи, предаде Ройтерс.

„Това определение е официално признание от страна на американското правителство, че Камран е задържан по фалшиви обвинения в опит на иранците да окажат натиск върху правителството на САЩ“, каза братовчедът на Хекмати - Шохрех Науфар, в официално изявление.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Глупости на търкалета

    04:26 17.03.2026

  • 2 Исторически факти

    3 1 Отговор
    Краварите са се оплели като пилци в кълчища и се чудят какви лъжи да измислят...

    Коментиран от #3

    04:28 17.03.2026

  • 3 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    Съгласен съм с коментара ти.... Бай Дончо се оплете много яко. .. според мен мир би настъпил когато кравите бъдат прибрани в обора и спра да гледат и влизат в чужди имоти...

    04:36 17.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ДУМАТА НА ЕВРЕИНА И АМЕТИКАНЕЦА
    ТЕЖИ И СТРУВА КОЛКОТО
    ПРЪДНЯ СПОТАИЛА СЕ В ШАЛВАРИТЕ
    НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛКА ОТ ДПС НН :)

    04:42 17.03.2026

  • 5 Българин

    0 0 Отговор
    Не само Ванс, а всички нормални хора са впечатлени, как Тръмп спечели пореднат авойна и наложи мир, дори на най-големите. терористи!

    05:25 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания