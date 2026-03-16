Войната продължава! Техеран отправи нова заплаха срещу американските обекти в Близкия изток

Войната продължава! Техеран отправи нова заплаха срещу американските обекти в Близкия изток

16 Март, 2026 21:23 1 336 23

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов да стигне толкова далеч във войната, колкото е необходимо

Войната продължава! Техеран отправи нова заплаха срещу американските обекти в Близкия изток - 1
Анатоли Стайков

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) тази вечер заплаши да атакува американски компании в Близкия изток в близките часове и призова хората в близост до такива да се евакуират, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Служителите на американски компании се молят незабавно да напуснат тези райони. Тези райони скоро ще бъдат цел на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция", заяви КГИР на официалния си уебсайт „Сепа Нюз“, без да уточни кои компании ще бъдат атакувани.

Миналата седмица новинарската агенция Тасним публикува в приложението Телеграм списък с потенциални цели за Иран, включително офисите на технологични гиганти като „Амазон“, „Гугъл“, „Майкрософт“ и „Енвидия“ в страните от Залива.

По-рано днес атака с дрон предизвика пожар в сграда в емирството Ум ал Куайн, в северната част на Обединените арабски емирства, без да има пострадали, съобщиха властите, без да дават подробности за засегнатата сграда.

Сутринта след друго нападение с дрон избухна пожар в голямата петролна индустриална зона Фуджейра на източното крайбрежие на ОАЕ, също без пострадали.

Експлозии бяха чути и над Йерусалим, след като са прозвучали сирени за въздушна тревога. Армията съобщи, че е засякла ракетно нападение от Иран и активира противовъздушната отбрана.

Ракетна атака беше прехваната и над столицата на Катар – Доха, малко след като говорител на катарското външно министерство заяви, че преговори с Иран са възможни, ако Ислямската република прекрати атаките си.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран е готов да стигне „толкова далеч, колкото е необходимо“ във войната, която от 28 февруари противопоставя страната на Израел и САЩ.

„Мисля, че вече си взеха поука и разбраха с каква нация си имат работа – нация, която не се колебае да се защитава и е готова да продължи войната докрай, накъдето и да води тя, и да стигне толкова далеч, колкото е необходимо“, заяви пред журналисти Абас Арагчи.

Най-малко четирима бойци от коалиция на бивши паравоенни формирования, включително проирански въоръжени групи, бяха убити в Ирак при удар в западната част на страната, близо до границата със Сирия, съобщиха два източника от службите за сигурност. Представител на групировката „Хашд ал Шааби“ съобщи за шестима убити и осем ранени и обвини САЩ за атаката.

Израелските въоръжени сили от своя страна заявиха, че техни самолети са поразили и унищожили обект в Техеран, използван за разработване на способности за атаки срещу сателити в Космоса.

Техеран казва, че космическата му програма няма военни цели. Програмата обаче на практика е под контрола на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което предизвиква съмнения относно тези твърдения, коментира ДПА.

В Ливан израелските удари са отнели живота на 886 души, сред които 111 деца и 38 здравни работници, от началото на войната на 2 март, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. Освен това 2141 души са били ранени за двете седмици война, уточни министерството.

Турция „категорично осъди“ сухопътните операции на израелската армия в Ливан, предупреждавайки за „нова хуманитарна катастрофа“ в Близкия изток.

Израелската армия, която от началото на месеца извършва малки сухопътни операции в Южен Ливан с пехота и бронирана техника, по-рано днес съобщи, че е започнала „ограничени и целенасочени акции срещу ключови бастиони“ на „Хизбула“ в региона.

Цените на петрола се понижиха, след като неирански кораб премина през Ормузкия проток, което породи надежди за подобряване на движението в този стратегически район. Пакистански танкер, натоварен със суров петрол, е преминал вчера през Ормузкия проток със включена система за проследяване, според сайта за проследяване „Марин Трафик“, което „подсказва, че някои превози може да се възползват от договорен защитен коридор“ с Иран.

Въпреки това Международната агенция по енергетика обяви, че е готова да освободи още стратегически петролни резерви „ако е необходимо“, заяви изпълнителният директор Фатих Бирол. „Що се отнася до запасите на правителствата и индустрията, ако ги съберем, остават над 1,4 милиарда барела, което означава, че можем да направим повече по-късно, ако се наложи“, каза той.

Страните от ЕС от своя страна настояха да научат повече за плановете на американския президент Доналд Тръмп относно войната в Иран и кога конфликтът там може да приключи, докато обмислят дали да се съгласят с искането да изпратят военни кораби, за да подпомогнат укрепването на сигурността в Персийския залив, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп призова съюзници, включително Франция, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания, за помощ в гарантирането на безопасността на международното корабоплаване в протока. Той заяви, че САЩ водят разговори с “приблизително седем“ държави относно военна подкрепа с цел да се подпомогне отварянето на търговския път. Той не назова тези страни и не даде индикации кога такава коалиция може да бъде сформирана, отбелязва АП.

“Имаме нужда от повече яснота“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул пред репортери.


