Мерц: Трудно е да се прецени правната страна на операцията на САЩ във Венецуела

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че все още е трудно да се даде правна оценка на действията на САЩ във Венецуела и призова за предотвратяване на политическа нестабилност в латиноамериканската страна.

„Правната оценка на операцията на САЩ е трудна. Нуждаем се от време за това“, заяви германският премиер в изявление, разпространено от пресслужбата на кабинета. Мерц отбеляза, че „като цяло принципите на международното право трябва да се прилагат в отношенията между държавите“. „Политическа нестабилност във Венецуела не може да бъде допусната сега.

„Важно е да се осигури организиран преход на властта към избраното правителство“, отбеляза канцлерът.