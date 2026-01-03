Мерц: Трудно е да се прецени правната страна на операцията на САЩ във Венецуела

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че все още е трудно да се даде правна оценка на действията на САЩ във Венецуела и призова за предотвратяване на политическа нестабилност в латиноамериканската страна.
„Правната оценка на операцията на САЩ е трудна. Нуждаем се от време за това“, заяви германският премиер в изявление, разпространено от пресслужбата на кабинета. Мерц отбеляза, че „като цяло принципите на международното право трябва да се прилагат в отношенията между държавите“. „Политическа нестабилност във Венецуела не може да бъде допусната сега.
„Важно е да се осигури организиран преход на властта към избраното правителство“, отбеляза канцлерът.
Въоръжена група влиза в независима държава, отвлича семейство и обявява, че ще продава собствеността на другата държава?!!
Кое точно е трудно да се прецени - Кво да очакваме от пионка на Блекрок освен да показва колко са му отрязали срамотиите?!
Операцията е правна, колкото беше в Югославия, Ирак, Либия Сирия Афганистан -СССР и САЩ
Даже и Украйна....
Правото винаги е било на силните и победителите не ги съдят...
Вече някъде са проведени организирани избори и има избрано правителство за венецуелците.
Ало, тръмпистите, разбрахте ли, че царят е гол?
Изключително забавно и в същото време отвратително е да гледаш такива изтривалки и жрици на политическата любов като Весела Чернева, която трябва да отговаря за национално предателство и останалите „коментатори”, които оправдават терористичната операция – преврат във Венецуела. Президентът бил „заловен”. така изписват терористичиня акт медиите на продажниците у нас.
Значи Тръмп имал право да напада която си иска страна – суверенна, да бомбардира с ракети столицата й, да отвлече президента й и това е „нормално”, „демократично”? Тук имаше фалшификации на изборите. Ще „заловят” ли Шиши и Боко? А има и за какво да ги съдят до живот - и контрабанда и наркотрафик, каквото си избереш...
Вие, всички, които пеете тази фалшива песен, не сте нормални. Тръмп е един терорист и простак и това трябва да се каже ясно. Царят е гол. Ало, тръмпистите, ало тъпистите, не се ли събудихте?
Съветския Съюз през Втората Световна на страната на Хитлер,
също не му било ясно дали са спазени
международните норми за военни действия, но е стрелял по руснаци!
Аре останал там в степите за постоянно- но това са подробности!
ФАКТ!
Какво му се чудиш, Баце!
До коментар #6 от "Опааа":Трябва да е хлъзгав, още не знае на къде отиват нещата.
Утре ако не слуша, може и него да го натоварят на самолета :)
До коментар #19 от "Трудно ли":Наркотиците убиват.
До коментар #23 от "Ами":и тъпотата също, ама по друг начин.
Хитлер искаше на ни унищожи но ние оживяхме от пепелта сега командваме света.
Америка е баш васал като ЖАНДАРМЕРИЯ КУКЛА президента ще изпълнява всички нашите ПРИЩЕВКИ.
Венецуелският петрол ще наш.
Може ли някой/и да мислят така.
Ще сложат ли знамето на Венецуела в партийните си централи?
Ще обявят ли тръмп за военнопрестъпник?
Ще го обявят ли за издирване с червена бюлетина?
Ще дадат ли милиарди $ на бедната латинодържава?
ОТГОВОРИ НЕ ИСКАМ,ЗНАМ ГИ ПРЕДВАРИТЕЛНО..
До коментар #22 от "Пич":Чакай бе .Ти преди 5 минути писа,че това е договорка на Тръмп с Мадуро 🤣🤣Сега отвличане било.
Язък,че рашките си харчат парите за де..БИЛ..и.
До коментар #27 от "Аз само да попитам":Що най-богатата на петрол държава е бедна?Мм?
До коментар #33 от "Овчи,":Щото САЩ е световен терорист!
До коментар #25 от "Чуй чуй":"ГАРВАН ОКО НА ГАРВАН ,НЕ ВАДИ...."
До коментар #38 от "Просто бе овчи":Глупости, Московското блато разширило се като тумор до Далечния ИЗток и Китайския тумор разширил се като избивал мандурци монголци превзел Тибет и Синдян сега дрънка че Тайван е негов пълни глупости
До коментар #38 от "Просто бе овчи":Що руснаците се вайкат, че живеят като папуаси?
До коментар #44 от "Тръмп":просто бе овчи. Защото САЩ е световен терорист.
До коментар #45 от "Овчи,":Там пишеше защото САЩ е световен терорист. То ясно, че троленето е за глупака, ама пък и 3 думи да не може да прочете.
До коментар #47 от "Ама овчи":Марш!
До коментар #33 от "Овчи,":"Що най-богатата на петрол държава е бедна?Мм?"
Венецуела ще си остане бедна държава, дори под американско управление. Не си мисли, че хората там рязко ще забогатеят. Примери има много: Ирак и Либия са най-яките в това отношение. Елиминираха "диктаторите", с обещания за дебела филия топъл бял хляб, намазана с дебел слой масло и мед, но не стана както им бяха обещали. Така ще е и с Венецуела. Ще прилапат петролa, а венецуелците пак ще залитат от глад.
До коментар #33 от "Овчи,":Не може да продава както си иска санкции, санкции, санкции…
Те се надяваха и още се надяват, че Русия ще се разпадне отвътре, както ние се разпаднахме, виж къде стигна комунистически Китай… къде сме ние…
До коментар #47 от "Ама овчи":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
