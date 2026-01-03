Новини
Мерц: Трудно е да се прецени правната страна на операцията на САЩ във Венецуела

3 Януари, 2026 21:41 1 167 54

  • фридрих мерц-
  • канцлер-
  • германия-
  • позиция-
  • венецуела-
  • правна страна

Той призова за предотвратяване на политическа нестабилност в латиноамериканската страна

Мерц: Трудно е да се прецени правната страна на операцията на САЩ във Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че все още е трудно да се даде правна оценка на действията на САЩ във Венецуела и призова за предотвратяване на политическа нестабилност в латиноамериканската страна.

„Правната оценка на операцията на САЩ е трудна. Нуждаем се от време за това“, заяви германският премиер в изявление, разпространено от пресслужбата на кабинета. Мерц отбеляза, че „като цяло принципите на международното право трябва да се прилагат в отношенията между държавите“. „Политическа нестабилност във Венецуела не може да бъде допусната сега.

„Важно е да се осигури организиран преход на властта към избраното правителство“, отбеляза канцлерът.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дипломатическо разграничаване

    24 1 Отговор
    „като цяло принципите на международното право трябва да се прилагат в отношенията между държавите“.

    21:43 03.01.2026

  • 2 Пустиня(к)

    28 2 Отговор
    Тое тимберицата му прилича на обърнато яйце.

    21:43 03.01.2026

  • 3 Плешива първопричина

    11 25 Отговор
    В превод, ако някой не е разбрал, Европа подкрепя тръмплера и чака евтин петрол. Путлер къде е и той да каже нещо? Сигурно реве на пода в бункера.

    Коментиран от #17

    21:44 03.01.2026

  • 4 Е толкова ли е трудно

    42 2 Отговор
    Да кажеш, че това е грубо погазване на всякакво право.

    21:44 03.01.2026

  • 5 А50

    22 0 Отговор
    Ами питайте Зеленски

    21:44 03.01.2026

  • 6 Опааа

    44 2 Отговор
    Много хлъзгав е тоя нацист! Какъв преход ве? Венецуела имаха правителство!!! Това беше 100% терористичен акт с цел отвличане и грабеж на ресурси!

    Коментиран от #21

    21:44 03.01.2026

  • 7 Ама за

    32 2 Отговор
    Русия не ви е трудно? Намират картонен дрон в Литва и веднага стана ясно, че е руски.

    21:45 03.01.2026

  • 8 Бедна държава

    16 1 Отговор
    Мадуро да го освободят

    21:45 03.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    37 2 Отговор
    Кое му е трудното?
    Въоръжена група влиза в независима държава, отвлича семейство и обявява, че ще продава собствеността на другата държава?!!

    Кое точно е трудно да се прецени - Кво да очакваме от пионка на Блекрок освен да показва колко са му отрязали срамотиите?!

    21:45 03.01.2026

  • 10 хихи

    29 2 Отговор
    Не е трудно да се прецени правната страна на операцията...
    Операцията е правна, колкото беше в Югославия, Ирак, Либия Сирия Афганистан -СССР и САЩ
    Даже и Украйна....
    Правото винаги е било на силните и победителите не ги съдят...

    21:45 03.01.2026

  • 11 Жител на Евротериторията “България”

    23 1 Отговор
    САЩ и ционистите, подкрепяни от Британия и от ЕС-а (включително Германия), извършват поредното международно пиратство.

    21:46 03.01.2026

  • 12 Хипотетично

    15 1 Отговор
    💲да се осигури организиран преход на властта към избраното правителство“💲
    Вече някъде са проведени организирани избори и има избрано правителство за венецуелците.

    21:46 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Идат избори и Волен Сидеров

    14 1 Отговор
    Стана отново много активен-

    Волен Сидеров

    Ало, тръмпистите, разбрахте ли, че царят е гол?

    Изключително забавно и в същото време отвратително е да гледаш такива изтривалки и жрици на политическата любов като Весела Чернева, която трябва да отговаря за национално предателство и останалите „коментатори”, които оправдават терористичната операция – преврат във Венецуела. Президентът бил „заловен”. така изписват терористичиня акт медиите на продажниците у нас.
    Значи Тръмп имал право да напада която си иска страна – суверенна, да бомбардира с ракети столицата й, да отвлече президента й и това е „нормално”, „демократично”? Тук имаше фалшификации на изборите. Ще „заловят” ли Шиши и Боко? А има и за какво да ги съдят до живот - и контрабанда и наркотрафик, каквото си избереш...
    Вие, всички, които пеете тази фалшива песен, не сте нормални. Тръмп е един терорист и простак и това трябва да се каже ясно. Царят е гол. Ало, тръмпистите, ало тъпистите, не се ли събудихте?

    21:46 03.01.2026

  • 15 Помак

    7 1 Отговор
    Е за каф ч п си сложен на тоз пост в тас даржава а брат ...Ена от най великите ...преди време ...всички сте обърнали р збта

    21:46 03.01.2026

  • 16 Шопо

    15 1 Отговор
    Американските бомби са демократични.

    21:47 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 плевен

    13 2 Отговор
    Този и за нацист не става. Онези поне са имали собствено мнение и всички са ги слушали внимателно.Мекотело.

    21:49 03.01.2026

  • 19 Трудно ли

    13 1 Отговор
    По кой закон е разрешен мутренизма и тероризма?

    Коментиран от #23

    21:49 03.01.2026

  • 20 Спецназ

    11 1 Отговор
    На Дядо ти , дето воювал на времето срещу
    Съветския Съюз през Втората Световна на страната на Хитлер,

    също не му било ясно дали са спазени
    международните норми за военни действия, но е стрелял по руснаци!

    Аре останал там в степите за постоянно- но това са подробности!

    ФАКТ!

    Какво му се чудиш, Баце!

    21:50 03.01.2026

  • 21 Ами

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Опааа":

    Трябва да е хлъзгав, още не знае на къде отиват нещата.
    Утре ако не слуша, може и него да го натоварят на самолета :)

    21:50 03.01.2026

  • 22 Пич

    16 2 Отговор
    Няма нищо трудно !!! Отвличането е криминален, и терористичен акт !!! По всяко законодателство !!!

    Коментиран от #32

    21:50 03.01.2026

  • 23 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Трудно ли":

    Наркотиците убиват.

    Коментиран от #24

    21:53 03.01.2026

  • 24 Принципно

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    и тъпотата също, ама по друг начин.

    21:54 03.01.2026

  • 25 Чуй чуй

    10 0 Отговор
    Мерц не е никакъв политик а подлога на задокеанците. Това е Европата, продадена от провалени политици на алчни бизнесмени.

    Коментиран от #39

    21:54 03.01.2026

  • 26 Израелец

    6 1 Отговор
    Ние сме господарите на Земя планета.
    Хитлер искаше на ни унищожи но ние оживяхме от пепелта сега командваме света.
    Америка е баш васал като ЖАНДАРМЕРИЯ КУКЛА президента ще изпълнява всички нашите ПРИЩЕВКИ.
    Венецуелският петрол ще наш.


    Може ли някой/и да мислят така.

    21:55 03.01.2026

  • 27 Аз само да попитам

    15 0 Отговор
    Евролунатиците ще наложат ли санкции на сащ?
    Ще сложат ли знамето на Венецуела в партийните си централи?
    Ще обявят ли тръмп за военнопрестъпник?
    Ще го обявят ли за издирване с червена бюлетина?
    Ще дадат ли милиарди $ на бедната латинодържава?
    ОТГОВОРИ НЕ ИСКАМ,ЗНАМ ГИ ПРЕДВАРИТЕЛНО..

    Коментиран от #33

    21:55 03.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ъъъъъъъъ

    11 0 Отговор
    Абе не знам....Вече се чудя на кой да вярвам? Според Ми6, арестът и бягството на Мадуро от Венецуела са резултат от договорка със САЩ и лично с Тръмп. Поне така твърдят от SkyNews. Според надеждни източници от венецуелската опозиция, "арестът" на Мадуро е съгласуван с американците и Доналд Тръмп. Изглежда, че става въпрос за стратегически "преговори“, в които са участвали затворени кръгове от международната политическа сцена, като основният играч е САЩ....И това не са руски фейкове, а информация от британски медии, които е ясно откъде я имат....Или пък се търси начин да се омаловажи терористичната атака на американците, с твърденията, че всичко е било нагласено да изглежда като терористична атака....Щото Тръмп се омаза и сега трябва да го избършем.....😂

    21:56 03.01.2026

  • 30 М да

    2 5 Отговор
    Ето това е Германската позиция. А не днес да пишат: Германия осъжда, позовавайки се на думите на някакъв полезен идиот или путински агент от Германската лява партия

    21:58 03.01.2026

  • 31 Доктор

    7 0 Отговор
    Жалки лицемери. Пълни боклуци!

    21:59 03.01.2026

  • 32 ГЛЮПАК

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Чакай бе .Ти преди 5 минути писа,че това е договорка на Тръмп с Мадуро 🤣🤣Сега отвличане било.
    Язък,че рашките си харчат парите за де..БИЛ..и.

    22:00 03.01.2026

  • 33 Овчи,

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Аз само да попитам":

    Що най-богатата на петрол държава е бедна?Мм?

    Коментиран от #38, #49, #50

    22:02 03.01.2026

  • 34 безделников

    2 3 Отговор
    Напълно нормално е да нападнеш чужда държава особено ако си по силен и тя е върху твоя нефт....

    22:02 03.01.2026

  • 35 Значи Путин ако реши

    6 2 Отговор
    Да прибере мерц това няма да противоречи на правото.

    22:02 03.01.2026

  • 36 шМерци

    6 1 Отговор
    как да мръцне като е васал на САЩ

    22:02 03.01.2026

  • 37 Тръмп

    2 7 Отговор
    Международното право е копие на американското право, така че няма какво да се обсъжда, САЩ не са като русия да влезат да избиват цивилни 4 години и за територии , влязоха за под 30 минути, избиха каквот можаха, взеха терориста и наркопласьора Мадуро превзел властта с маниполации, другото е история

    22:03 03.01.2026

  • 38 Просто бе овчи

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Овчи,":

    Щото САЩ е световен терорист!

    Коментиран от #44, #45

    22:03 03.01.2026

  • 39 Дааа....

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чуй чуй":

    "ГАРВАН ОКО НА ГАРВАН ,НЕ ВАДИ...."

    22:04 03.01.2026

  • 40 мдаа

    3 3 Отговор
    С такива лидери като Мерц Германия става все по-жалка. Сякаш е необходимо много време да установиш, че нахлуването с военни и военна техника на територията на суверенна държава и отвличането на нейния президент и съпругата му, е в крещящо противоречие с принципите на международното право, което е написано за всички останали, но не и за САЩ, Великобритания и Израел. Сега чакаме Макрон да се произнесе.

    22:07 03.01.2026

  • 41 ами

    4 1 Отговор
    Жалки....толкова жалки, че на човек му става неудобно.

    22:08 03.01.2026

  • 42 Преслав

    3 1 Отговор
    Когато Русия започна своята специална операция, тоя намери за секунди правната неоснователност на Русия. Сега се опитва да скалъпи новата лъжа, за да падне отново в краката на американския ПРЕСТЪПНИК .ФАШИСТА ПОДДЪРЖА ФАШИСТА! ГАРВАН ГАРВАНУ ОКО НЕ ВАДИ !!!

    22:09 03.01.2026

  • 43 Интересно…

    2 1 Отговор
    Как ционистите са борци за свобода, америте борци за демокрация и свободи скрити под мотото освободители а всъщност са терористи пред лицето на света, лицето което гледа със широко затворени очи и зашити усти. Тероризма има ново име подкрепяно от евро пуделите със зейнали устички и бленснали учички с Мерц, Урсулата и Каята…. потомци на фашаги, изповядващи идеологията им, нравите им, жестокостта им.

    22:09 03.01.2026

  • 44 Тръмп

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Просто бе овчи":

    Глупости, Московското блато разширило се като тумор до Далечния ИЗток и Китайския тумор разширил се като избивал мандурци монголци превзел Тибет и Синдян сега дрънка че Тайван е негов пълни глупости

    Коментиран от #46

    22:09 03.01.2026

  • 45 Овчи,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Просто бе овчи":

    Що руснаците се вайкат, че живеят като папуаси?

    Коментиран от #47

    22:10 03.01.2026

  • 46 Там пишеше

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тръмп":

    просто бе овчи. Защото САЩ е световен терорист.

    22:12 03.01.2026

  • 47 Ама овчи

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Овчи,":

    Там пишеше защото САЩ е световен терорист. То ясно, че троленето е за глупака, ама пък и 3 думи да не може да прочете.

    Коментиран от #48, #51

    22:13 03.01.2026

  • 48 Марш по кофите!

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ама овчи":

    Марш!

    22:14 03.01.2026

  • 49 Ъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Овчи,":

    "Що най-богатата на петрол държава е бедна?Мм?"

    Венецуела ще си остане бедна държава, дори под американско управление. Не си мисли, че хората там рязко ще забогатеят. Примери има много: Ирак и Либия са най-яките в това отношение. Елиминираха "диктаторите", с обещания за дебела филия топъл бял хляб, намазана с дебел слой масло и мед, но не стана както им бяха обещали. Така ще е и с Венецуела. Ще прилапат петролa, а венецуелците пак ще залитат от глад.

    22:14 03.01.2026

  • 50 Оти

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Овчи,":

    Не може да продава както си иска санкции, санкции, санкции…
    Те се надяваха и още се надяват, че Русия ще се разпадне отвътре, както ние се разпаднахме, виж къде стигна комунистически Китай… къде сме ние…

    22:14 03.01.2026

  • 51 Руснак

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ама овчи":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    22:15 03.01.2026

  • 52 Комунуст

    1 1 Отговор
    И между Русия и Украйна не може да се определи правната страна, но ЕС лае ли лае...

    22:16 03.01.2026

  • 53 нннн

    0 1 Отговор
    Тоя много лесно ще оцени, ако командосите го уловят и се озове в Гуантанамо.

    22:16 03.01.2026

  • 54 Ганчев

    1 0 Отговор
    Измръьнаха ли немците и тази зима без руският мазут?

    22:17 03.01.2026

